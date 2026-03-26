14 modèles gratuits de feuilles Google Sheets pour le suivi quotidien des tâches

Imaginez que vous créiez une liste de tâches au début de votre journée, mais que vous perdiez le fil de toutes vos tâches avant la fin de la journée. Cela peut arriver lorsque vous avez trop à faire ; le suivi des tâches et la gestion des échéances deviennent alors chaotiques.

Alors, quelle est la solution ? Les outils de suivi des tâches de Google Sheets.

Les outils de suivi des tâches Google Sheets sont très pratiques, que vous soyez débutant ou professionnel chevronné. Ils sont simples, faciles à utiliser et très utiles pour planifier et suivre vos tâches.

Dans cet article, nous allons vous présenter des modèles Google Sheets gratuits de suivi quotidien des tâches qui faciliteront grandement la gestion des tâches et des équipes. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin !

14 modèles gratuits de suivi des tâches sur Google Sheets

Les modèles Google Sheets de suivi quotidien des tâches sont des outils précieux qui vous aident à rationaliser la gestion de vos tâches. Voici quelques modèles gratuits de suivi des tâches sur Google Sheets :

1. Modèle de suivi des tâches par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre flux de travail à l'aide du modèle de suivi des tâches de ClickUp

Le modèle de suivi des tâches de ClickUp est un modèle Google Sheets prêt à l'emploi qui vous permet d'organiser et de suivre vos tâches de manière structurée. Il comprend des champs tels que Nom de la tâche, Priorité, Attribué à, Statut, Date de début, Date d'échéance et Notes pour vous aider à rester au fait de votre travail quotidien.

Mode d'emploi :

Ajoutez des tâches avec des dates limites et des priorités pour rester organisé

Suivez l'état d'avancement de vos tâches à l'aide de menus déroulants tels que « À faire », « En cours » et « Terminé ».

Attribuez des tâches et mettez à jour la progression au fur et à mesure que le travail avance

Utilisez la section « Notes » pour ajouter du contexte ou des mises à jour

Conçu pour :

Professionnels gérant leur charge de travail quotidienne — idéal pour un chef de projet qui attribue des tâches, effectue le suivi des échéances et surveille l'avancement de plusieurs livrables dans une vue unique et rationalisée.

Étudiants ayant des responsabilités académiques — idéal pour les étudiants qui souhaitent organiser leurs devoirs, leurs projets de groupe et la préparation de leurs examens afin de rester organisés et d'éviter le stress de dernière minute.

Pour ceux qui jonglent entre leurs tâches personnelles — idéal pour ceux qui souhaitent suivre leurs tâches ménagères, leurs courses et leurs projets parallèles tout en gardant une vue d'ensemble dans une seule checklist.

2. Modèle de suivi des tâches quotidiennes et mensuelles par Template.net

Le modèle de suivi des tâches quotidiennes et mensuelles de Template.net est un modèle de base qui vous permet de planifier et de gérer efficacement vos tâches. Il vous aide à simplifier vos flux de travail, à suivre vos progrès et à ne jamais manquer une échéance.

Mode d'emploi :

Planifiez et affichez vos tâches au quotidien et sur une base mensuelle

Concentrez-vous sur la gestion du temps

Créez des listes de tâches personnalisées, avec des mises à jour de statut, des priorités et des dates d'échéance

Hiérarchisez vos tâches en fonction de leurs échéances

Suivez votre progression en temps réel

Idéal pour : toute personne souhaitant s'organiser et gérer efficacement son temps. C'est parfait pour les personnes très occupées qui doivent jongler entre tâches quotidiennes et projets à long terme.

👉🏽 Vous en avez assez de gérer des feuilles de calcul ? Il est temps de passer à la vitesse supérieure ! Notre guide « Small Business IA Playbook » vous explique en détail comment utiliser l'IA pour simplifier vos flux de travail.

2. Modèle de suivi des tâches quotidiennes par Template.net

Le modèle de suivi des tâches quotidiennes de Template.net est un modèle Google Sheets simple d'utilisation qui vous aide à rester à jour dans vos tâches quotidiennes. Ce modèle de liste de tâches personnalisable vous permet d'organiser efficacement votre planning de travail.

Mode d'emploi :

Créez et organisez des listes de tâches personnalisées en un seul endroit

Optimisez vos tâches quotidiennes pour booster votre productivité

Suivez les tâches en attente et celles qui sont achevées

Collaborez sur les tâches avec les membres de votre équipe

Idéal pour : les professionnels très occupés qui planifient et hiérarchisent leurs tâches au quotidien ou chaque mois, et suivent leurs progrès en temps réel pour éviter de manquer leurs délais.

3. Modèle de suivi des tâches par Template.net

Le modèle de suivi des tâches de Template.net est un autre modèle Google Sheets de suivi quotidien des tâches qui vous permet de surveiller facilement vos tâches. Vous pouvez le télécharger au format Excel ou Google Sheets pour suivre efficacement vos tâches et vos échéances.

Mode d'emploi :

Classez vos tâches par catégorie pour un suivi facile

Affichez la progression des tâches à l'aide de diagrammes

Créez des statuts de tâches personnalisés, tels que « À faire », « En attente », « Achevé », « En suspens », etc.

Personnalisez les champs et les notes pour chaque tâche

Idéal pour : toute personne à la recherche d'une méthode organisée pour classer et suivre l'avancement des tâches afin de respecter efficacement les délais.

Bonus : Découvrez également ces modèles de listes de tâches au format Word!

4. Modèle de suivi du statut des tâches par Template.net

Le modèle de suivi du statut des tâches de Template.net vous évite l'effort de vous souvenir de vos tâches et facilite leur suivi. Il offre une disposition professionnelle pour surveiller les activités et les mises à jour de vos projets.

Mode d'emploi :

Saisissez et organisez vos données dans des colonnes

Ajoutez des champs personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques

Effectuez des modifications en cours pour ajouter des informations supplémentaires

Visualisez vos données à l'aide de diagrammes et de graphiques

Idéal pour : les professionnels très occupés qui souhaitent afficher un aperçu rapide de l'avancement de leurs tâches à l'aide de diagrammes et de graphiques.

5. Modèle de liste de tâches Google Sheets par Zapier

via Google Sheets

Le modèle de liste de tâches Google Sheets de Zapier est un modèle de suivi quotidien des tâches qui vous permet de créer votre liste de tâches habituelle et de suivre leur progression. Bien qu'il soit particulièrement adapté aux tâches personnelles, vous pouvez utiliser ce modèle pour votre travail et le partager avec votre équipe afin de la tenir informée.

Mode d'emploi :

Utilisez les sections « Tâches », « Jours » et « Notes » pour créer votre liste de tâches.

Libellez les tâches à haute priorité et choisissez des couleurs pour indiquer le statut de chaque tâche

Ajoutez des colonnes personnalisées telles que le type de tâche, l'estimation de durée, les tâches à reporter, etc.

Cochez les tâches au fur et à mesure que vous les achevez en ajoutant un statut ou en les rayant.

Idéal pour : toute personne souhaitant créer des listes de tâches quotidiennes afin d’achever ses tâches dans les délais.

📮 ClickUp Insight : Lorsque les systèmes tombent en panne, les employés font preuve de créativité, mais ce n'est pas toujours une bonne chose. 17 % des employés ont recours à des solutions de fortune, comme enregistrer des e-mails, faire des captures d'écran ou prendre minutieusement leurs propres notes, pour assurer le suivi de leur travail. Parallèlement, 20 % des employés ne parviennent pas à trouver ce dont ils ont besoin et finissent par demander de l'aide à leurs collègues, ce qui perturbe la concentration des deux parties. Avec ClickUp, vous pouvez transformer vos e-mails en tâches à suivre, associer des discussions à des tâches, obtenir des réponses grâce à l'IA, et bien plus encore, le tout au sein d'un seul environnement de travail ! Remplacez plus de 20 outils par un seul environnement de travail puissant au sein de ClickUp 💫 Résultats concrets : Lorsque l'agence de marketing Hit Your Mark Media a examiné ses opérations, le problème était évident. Le travail était réparti entre Slack, Miro, Toggl, Loom et d'autres outils. Les projets avançaient plus lentement qu'ils n'auraient dû, car les informations étaient dispersées entre plusieurs outils. L'équipe a donc tout regroupé dans la Suite pour petites entreprises de ClickUp : Plus de 5 outils remplacés dans les domaines de la communication, de la planification et des rapports

3 000 $ d'économies par an grâce à l'abandon de Slack après le passage à ClickUp Chat

Tableaux de bord en temps réel permettant le suivi des points de sprint, de la charge de travail et des performances

Des versements de primes plus rapides grâce à des données de productivité claires et mesurables Le fondateur Derek Archer affirme que ce changement a transformé le mode de fonctionnement de l'agence. Au lieu de rassembler les mises à jour provenant de plusieurs applications, l'équipe gère désormais le travail des clients, la communication, la documentation et les rapports à partir d'un seul environnement de travail. 🚀

6. Modèle de suivi de l'avancement des tâches dans Google Sheets par Unito

via Google Sheets

Le modèle de suivi de l'avancement des tâches dans Google Sheets proposé par Unito est un modèle complet qui vous permet de connecter vos outils et de sélectionner les tâches que vous souhaitez synchroniser. Ce modèle de feuille de calcul vous aide à créer des rapports d'avancement pour faciliter l'analyse.

Mode d'emploi :

Utilisez l'onglet « Data dump » pour synchroniser toutes les tâches de vos projets

Créez des rapports d'avancement pour suivre les tâches en cours, achevées et en retard

Créez des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires et des diagrammes burndown pour suivre la progression par tâche et par sprint

Suivez la charge de travail de chaque membre de l'équipe et planifiez les ressources

Idéal pour : les chefs de projet et les responsables à la recherche de moyens rapides et simples pour générer des rapports d'avancement des tâches à partager avec les parties prenantes.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour le suivi des tâches

Si les modèles Google Sheets de suivi des tâches quotidiennes peuvent vous aider à suivre efficacement vos tâches, vous pourriez toutefois rencontrer quelques difficultés.

Voici les inconvénients liés à l'utilisation de Google Sheets pour le suivi de vos tâches quotidiennes :

Collaboration limitée : Google Sheets n'est pas l'outil le plus adapté à la collaboration. Il est plus sujet aux erreurs et peut ralentir si plusieurs personnes y travaillent en même temps.

Problèmes d'évolutivité : à mesure que la liste des tâches s'allonge, les modèles Google Sheets deviennent encombrés. Vous devez gérer plusieurs feuilles de calcul, ce qui rend difficile la recherche et le suivi des tâches

Automatisation limitée : vous ne pouvez pas automatiser les flux de travail ni l'attribution des tâches avec les modèles Google Sheets. Cela nécessite beaucoup de travail manuel, notamment la mise à jour du statut des tâches, la personnalisation, etc.

Problèmes de sécurité : l'outil ne dispose pas de fonctionnalités de sécurité robustes, telles que des contrôles d'accès granulaires, ce qui rend son utilisation risquée pour le stockage de données de projet sensibles.

Absence de notifications : les modèles Google Sheets ne proposent pas de rappels automatiques pour l'achèvement des tâches ou les dates d'échéance à venir

Autres modèles de suivi et de gestion des tâches

Si vous êtes limité par les fonctionnalités des modèles Google Sheets, il est temps de chercher des alternatives. Nous vous recommandons ClickUp pour un suivi et une gestion efficaces de vos tâches.

ClickUp est un outil de gestion des tâches tout-en-un qui vous aide à créer et à gérer vos tâches personnelles et professionnelles. Il vous permet de définir des objectifs et des jalons, de créer des listes de tâches, de collaborer avec votre équipe sur des tâches, de suivre les échéanciers, de gérer les ressources et d'automatiser les rappels et les flux de travail.

Avec ClickUp, vous pouvez également visualiser vos tâches comme vous le souhaitez grâce à des affichages personnalisés, notamment les vues Tableau, Liste, Calendrier et Tableau.

Essayez ClickUp dès maintenant ! Visualisez vos données dans des feuilles de calcul grâce à la vue Tableur de ClickUp

Par exemple, la vue Tableur de ClickUp vous aide à créer instantanément des feuilles de calcul et à visualiser les données de projet sous forme de champs et de lignes. Vous pouvez également utiliser cette vue pour créer des bases de données et organiser vos tâches sous forme d'enregistrements. Le plus intéressant ? Grâce à cette vue, vous pouvez associer des clients à des commandes et ajouter des liens vers des rapports de bogues.

Ainsi, si vous avez l'habitude de travailler avec Google Sheets mais que vous ne voulez pas subir ses limites, la vue Tableur de ClickUp est la solution idéale.

De plus, ClickUp propose plusieurs modèles pour la gestion des tâches. Ces modèles facilitent grandement votre travail quotidien et constituent une excellente alternative à Google Sheets. Découvrons ces modèles en détail.

1. Modèle ClickUp de gestion simple des tâches

Télécharger ce modèle Créez un système de gestion des tâches organisé grâce au modèle de gestion des tâches simple de ClickUp

Si vous débutez dans la gestion des tâches et que vous recherchez des applications de checklists quotidiennes, essayez le modèle ClickUp Simple Task Management.

Ce modèle de suivi de projet est idéal pour organiser vos tâches, qu'il s'agisse de vos activités quotidiennes ou de vos tâches de travail. Le modèle propose des affichages sous forme de liste, de Tableau et de document pour visualiser les tâches comme vous le souhaitez. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Visualisez et hiérarchisez vos tâches

Effectuez le suivi de vos tâches à accomplir

Ajoutez des détails sur vos tâches à l'aide des champs personnalisés

Pourquoi nous le recommandons

L'un des moyens les plus simples de rester organisé dans votre travail consiste à utiliser un modèle contenant des instructions intégrées pour créer un système de gestion des tâches durable.

Conçu pour :

Petites équipes ayant besoin d'un système de gestion des tâches clair — idéal pour les startups SaaS qui gèrent le déploiement de fonctionnalités, les demandes des clients et la correction de bugs sans processus lourds.

Équipes marketing chargées de coordonner des campagnes — idéal pour suivre la création de contenu, les lancements publicitaires et les tâches liées aux réseaux sociaux dans une liste simple et facile à mettre à jour.

Équipes commerciales chargées de la prospection et du suivi — idéal pour les SDR et les chargés de compte qui souhaitent organiser leurs tâches de prospection, leurs plannings d'appels et leurs activités de pipeline sans encombrement.

2. Modèle ClickUp de gestion des tâches quotidiennes

Télécharger ce modèle Planifiez vos tâches quotidiennes avec le modèle ClickUp de gestion des tâches quotidiennes

Le modèle ClickUp de gestion des tâches quotidiennes est un agenda qui vous permet de planifier vos réunions, tâches, évènements et courses quotidiennes. Cet agenda personnalisable vous aide à respecter vos horaires afin que vous ne passiez pas toute la journée à travailler.

Grâce à cet agenda quotidien, vous pouvez :

Classez vos tâches par catégorie : travail, personnel ou objectifs

Suivez votre progression à l'aide de diagrammes et de graphiques

Hiérarchisez vos tâches

Améliorez votre gestion du temps

Ce modèle vous aide à rester concentré et motivé afin que vous puissiez accomplir vos tâches rapidement, sans procrastiner.

Pourquoi nous le recommandons

Vous pouvez définir des objectifs précis et des jalons clés, planifier votre journée à l'aide de la vue Calendrier et suivre votre progression à l'aide de diagrammes de Gantt.

Conçu pour :

Équipes de développement de produits — idéal pour suivre les éléments des sprints quotidiens, les tâches de test d'assurance qualité et les corrections rapides de bugs afin d'assurer le bon déroulement des lancements.

Équipes marketing — idéal pour gérer les livrables quotidiens tels que les brouillons de contenu, les publications sur les réseaux sociaux et l'optimisation des campagnes sans perdre de vitesse.

Équipes chargées de la réussite client — idéales pour organiser les points quotidiens avec les clients, les étapes d'intégration et les suivis d'assistance afin de garantir la satisfaction client.

3. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Télécharger ce modèle Planifiez et hiérarchisez vos tâches grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp est un outil de planification et de suivi des routines qui vous aide à prendre de bonnes habitudes, à planifier et à hiérarchiser votre travail quotidien sans vous sentir dépassé. Il offre également des options de personnalisation, telles que des vues, des champs, des statuts et des flux de travail personnalisés, notamment sous forme de diagramme de Gantt, de liste et de Calendrier.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Créez et gérez une liste de choses à faire détaillée

Organisez vos tâches et concentrez-vous sur ce qui compte le plus

Suivez toutes vos tâches en un seul endroit

Pourquoi nous le recommandons

Le modèle de liste de tâches intègre des fonctionnalités d'intégration et des notifications automatiques pour vous aider à respecter vos délais.

Conçu pour :

Équipes de conception — idéal pour décomposer les tâches créatives quotidiennes telles que les maquettes fonctionnelles, les maquettes visuelles et les révisions, afin d'éviter que les délais ne s'accumulent.

Équipes commerciales — aide à structurer les listes de prospection, les relances et les échéances des propositions pour faire avancer le pipeline jour après jour.

Équipes RH — idéal pour gérer les tâches de recrutement, les calendriers d'entretiens et les demandes des employés sans rien oublier.

En savoir plus : 11 modèles gratuits de listes de tâches dans Excel et ClickUp

4. Modèle de liste de tâches de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Gérez vos tâches personnelles et professionnelles grâce au modèle de liste de tâches de projet ClickUp

Le modèle de liste de tâches de projet de ClickUp combine des fonctionnalités de base et avancées, ce qui en fait l'un des meilleurs modèles de gestion des tâches.

Ce modèle de gestion de projet peut être utilisé pour suivre et gérer vos tâches personnelles et celles de votre équipe. Il propose cinq modes d'affichage : Doc, Tableau, Liste, Calendrier et Intégration. De plus, vous pouvez ajouter des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé » pour suivre efficacement vos tâches.

Pourquoi nous le recommandons

L'un des principaux atouts de ce modèle est que la vue « Intégrer » vous permet d'intégrer des vidéos dans le modèle pour plus de clarté dans votre travail.

Conçu pour :

Équipes produit — gérez les déploiements de fonctionnalités, les éléments du backlog et les livrables des sprints dans une liste de tâches structurée qui permet de synchroniser le travail des développeurs, des responsables de l'assurance qualité et des chefs de projet.

Équipes marketing — planifiez les tâches liées aux campagnes, la production de contenu et les validations en un seul endroit afin qu'aucune échéance ne passe entre les mailles du filet.

Équipes opérationnelles — suivez les projets inter-services tels que l'amélioration des processus, l'intégration des fournisseurs et les tâches de conformité dans un format clair et responsable.

5. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Télécharger ce modèle Menez à bien vos projets grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Le modèle de gestion des tâches de ClickUp est un modèle de gestion de projet dont toute équipe a besoin pour garantir la réussite de ses projets. Grâce à ses outils intégrés, ce modèle est idéal pour gérer plusieurs projets et collaborer avec votre équipe afin de travailler sur différents flux de travail en un seul endroit.

Le modèle propose six vues dynamiques, parmi lesquelles la vue Équipe se distingue particulièrement.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Classez vos tâches en trois listes : Idées, Tâches en attente et Tâches à réaliser

Collaborez avec vos équipes

Organisez vos tâches par priorité, statut ou service

Suivez et optimisez vos flux de travail

Pourquoi nous le recommandons

La vue Équipe (anciennement « Box ») vous permet d'évaluer la charge de travail de chacun afin d'attribuer les tâches de manière réfléchie. Elle propose des champs personnalisés prédéfinis qui vous permettent de voir qui est chargé de quelle tâche, quand elle doit être rendue et son avancement en temps réel. De plus, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour des détails tels que les budgets, les liens ou d'autres pièces jointes.

Conçu pour :

Équipes de gestion de produits — ne laissez plus jamais passer une demande de fonctionnalité ou un bug. Planifiez vos sprints, suivez les versions et coordonnez sans effort les développeurs, l'assurance qualité et les chefs de projet pour que votre feuille de route soit bel et bien respectée.

Équipes marketing — menez vos campagnes comme une machine bien huilée. Suivez le contenu, les validations, les lancements publicitaires et les évènements en un seul endroit, et respectez tous les délais sans chaos ni confusion.

Équipes commerciales — concluez vos ventes plus rapidement grâce à un suivi des tâches clair et précis. Gérez vos prises de contact, vos relances, vos propositions et vos contrats dans une seule liste et ne laissez jamais une opportunité passer à la trappe.

6. Modèle ClickUp « Tâches à faire »

Télécharger ce modèle Gérez vos tâches, de leur création à leur attribution et à leur suivi, grâce au modèle « Work To Do » de ClickUp

Le modèle ClickUp Work To Do est l'outil idéal pour organiser vos tâches hebdomadaires. Il vous aide à planifier vos tâches quotidiennes en fonction de votre planning hebdomadaire afin de garantir une semaine de productivité. En bref, ce modèle contient tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets.

Avec le modèle « Tâches à faire » de ClickUp, vous pouvez :

Suivez l'avancement de vos projets grâce aux diagrammes de Gantt et aux tableaux Kanban

Concentrez-vous sur les tâches ayant la priorité

Décomposez les tâches complexes d'un projet en tâches plus faciles à gérer

Suivez la durée de vos tâches

Pour utiliser ce modèle, définissez des objectifs clairs et commencez à créer vos tâches. ClickUp Tasks vous permet de planifier et d'organiser vos tâches à l'aide de descriptions, de sous-tâches et de dates d'échéance. Vous pouvez ajouter des étiquettes aux tâches pour faciliter la recherche, attribuer des tâches aux membres de votre équipe et même consulter l'échéancier de vos tâches grâce à la vue Calendrier.

Pourquoi nous le recommandons

Ce modèle est idéal pour définir le périmètre et hiérarchiser votre planning de travail hebdomadaire en affichant son calendrier hebdomadaire.

Conçu pour :

Les équipes produit transforment les demandes de fonctionnalités, les corrections de bugs et les éléments de sprint en tâches claires et concrètes qui permettent de maintenir les projets sur la bonne voie

Les équipes marketing gèrent leurs campagnes, leurs livrables de contenu et leurs tâches de lancement en un seul endroit pour respecter tous les délais

Les équipes commerciales organisent leurs actions de prospection quotidiennes, leurs relances et les jalons des transactions afin de maintenir un pipeline solide et une visibilité claire

7. Modèle ClickUp pour listes de tâches simples

Télécharger ce modèle Gérez toutes vos tâches en un seul endroit grâce au modèle ClickUp Simple To-Dos.

Le modèle ClickUp « Simple To-Dos » simplifie la gestion des tâches en regroupant toutes vos tâches à effectuer au même endroit. Il vous permet d'afficher vos priorités, les personnes assignées et les dates d'échéance afin de ne manquer aucune information essentielle.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Organisez vos tâches en différentes catégories

Attribuez des tâches aux membres de votre équipe

Établissez une liste claire de tâches que tout le monde peut suivre

Comme les autres modèles de ClickUp, celui-ci propose également des statuts, des champs et des vues personnalisés. Il dispose d'un tableau de bord des statuts pour faciliter l'accès à toutes les tâches. Le modèle vous permet également de suivre les tâches à l'aide d'étiquettes et de simplifier la gestion des tâches grâce à des automatisations.

Pourquoi nous le recommandons

Ce modèle simple vous aide lorsque vous devez jongler entre plusieurs responsabilités. Vous pouvez hiérarchiser vos tâches et utiliser la vue des tâches prioritaires pour vous assurer de les traiter dans le bon ordre.

Conçu pour :

Les équipes produit effectuent le suivi des tâches quotidiennes liées aux fonctionnalités, des corrections rapides et des éléments de sprint sans compliquer inutilement les flux de travail

Les équipes marketing organisent leurs brouillons de contenu, leurs tâches de campagne et leurs validations dans une checklist simple et facile à mettre à jour

Les équipes commerciales gèrent efficacement leurs actions de prospection, de suivi et liées aux transactions en un seul endroit

8. Modèle de liste de tâches pour le calendrier ClickUp

Télécharger ce modèle Obtenez un aperçu de vos tâches hebdomadaires ou mensuelles grâce au modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Le modèle de liste de tâches ClickUp Calendar est un outil qui vous offre un aperçu rapide de vos plans à faire hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels. Il vous aide à rester organisé afin que vous puissiez atteindre tous vos objectifs.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Planifiez vos tâches pour éviter de manquer les délais

Organisez vos tâches par catégories pour plus de clarté

Afficher les détails détaillés des tâches

Suivez l'avancement de vos tâches

Découvrez combien de temps il faut pour terminer une tâche

Ce modèle propose cinq vues personnalisées dans différentes configurations ClickUp : Par rôle, Demande de réunion, Par catégorie, Calendriers et Guide de démarrage. Vous pouvez également améliorer le suivi de votre liste de tâches dans le calendrier grâce à des avertissements de dépendance, au suivi du temps et bien plus encore.

Pourquoi nous le recommandons

Le modèle comprend un onglet « Demandes de réunion » permettant le suivi des réunions à venir et des tâches à accomplir avant celles-ci.

Conçu pour :

Les équipes produit planifient les lancements de fonctionnalités, les échéances des sprints et les corrections de bugs directement sur un calendrier pour une visibilité claire

Les équipes marketing planifient les tâches liées aux campagnes, les échéances de contenu et les échéanciers de lancement dans une seule vue pour rester sur la bonne voie

Les équipes commerciales organisent leurs actions de prospection, leurs relances et les jalons clés des transactions en fonction des dates importantes afin de maintenir le flux du pipeline

Idéal pour : toute personne ayant un emploi du temps chargé et souhaitant avoir un aperçu de tous ses rendez-vous et tâches pour les semaines à venir.

Mais ce n'est pas tout. Outre ces modèles, la fonctionnalité « Modèles de tâches » de ClickUp vous permet également de créer les vôtres. Vous pouvez ainsi créer des modèles pour les tâches et les flux de travail répétitifs et améliorer votre productivité. De plus, ils sont simples, personnalisables et ne nécessitent aucune formation.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des tâches ?

Les modèles de suivi des tâches vous aident à suivre et à gérer vos tâches quotidiennes. Un bon modèle de suivi des tâches comprend les éléments suivants :

Descriptions des tâches : le modèle doit comporter un espace pour les descriptions des tâches, permettant notamment d'ajouter des liens, des images, des documents et d'autres ressources

Hiérarchisation : les bons modèles de suivi des tâches vous permettent de classer chaque tâche par niveau de priorité en fonction des dates d'échéance ou de l'importance de la tâche

Étiquettes de tâches : le modèle devrait vous permettre d'utiliser des étiquettes pour libeller vos tâches, afin de faciliter leur recherche et leur accès.

Personnalisation : le modèle doit être modifiable et personnalisable afin de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

Visualisation des données : les modèles de suivi des tâches doivent comporter des diagrammes et des graphiques permettant d’afficher les tâches en attente, les tâches achevées, etc.

Remarques : une section « Notes » doit être prévue pour ajouter des détails supplémentaires sur les tâches, afin d'assurer une meilleure clarté.

Gérez mieux vos tâches avec ClickUp

Il ne fait aucun doute que les modèles Google Sheets pour le suivi quotidien des tâches sont utiles pour gérer les tâches et les listes de choses à faire.

Cependant, Google Sheets n'est pas parfait. Si vous devez régulièrement gérer plusieurs tâches et collaborer avec différentes équipes, le suivi à l'aide des modèles Google Sheets s'avérera difficile. C'est là qu'interviennent les logiciels de gestion des tâches comme ClickUp.

La galerie de modèles de ClickUp propose de nombreux modèles de feuilles de calcul parfaits pour gérer vos tâches personnelles et vos projets professionnels. Ces modèles gratuits offrent de nombreuses options de personnalisation et des fonctionnalités supplémentaires, notamment des notifications et l'automatisation des flux de travail.

De plus, ClickUp offre un confort d'utilisation exceptionnel grâce à ses fonctionnalités de gestion des tâches et à ses capacités IA.

Alors, pourquoi se compliquer la vie avec Google Sheets ? Inscrivez-vous sur ClickUp et téléchargez ces modèles dès aujourd'hui.