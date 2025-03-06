les 14 meilleurs modèles gratuits de suivi d'objectifs Google Sheets pour 2025

Vous êtes-vous déjà senti pris au dépourvu lorsqu'on vous a demandé : « Que se passe-t-il dans votre vie ? »

Lorsque nous nous concentrons sur nos activités quotidiennes, nous négligeons souvent la vision d'ensemble. Nos résolutions du Nouvel An, nos rêves de carrière ou nos formations professionnelles ont tendance à passer au second plan.

Il peut être difficile de rester concentré sur ses objectifs, surtout si l'on a peur de passer à l'action. Mais avec les bons outils et modèles, vous pouvez les atteindre en un clin d'œil !

Pour ceux qui aiment utiliser Google Sheets pour planifier, suivre et contrôler leurs objectifs, nous proposons d'excellents modèles qui constituent un bon point de départ. Ce blog explore certains des meilleurs modèles de suivi d'objectifs Google Sheets disponibles en ligne, afin de vous aider à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi d'objectifs Google Sheets ?

Avec autant d'application gratuites de suivi des objectifs disponibles, pourquoi utiliser un modèle Google Sheets ?

Cela peut paraître surprenant, mais les personnes qui utilisent des feuilles de calcul pour planifier et suivre leurs objectifs personnels sont plus susceptibles de rester responsables et de réussir à atteindre ces objectifs. En effet, les feuilles de calcul vous aident à comprendre clairement vos objectifs à long terme et à créer un système pour les atteindre semaine après semaine.

Par exemple, si vous souhaitez constituer un fonds d'urgence, un modèle vous fournit un point de départ et un cadre sur lequel vous appuyer.

Ainsi, un bon modèle de définition d'objectifs est idéalement celui qui vous aide à démarrer et à commencer à suivre vos objectifs personnels ou professionnels grâce à des fonctionnalités clés telles que :

*structure prédéfinie : le modèle doit suivre une structure claire avec des colones pour les échéances, les éléments à mener et les mises à jour de statut que vous pouvez personnalisés en fonction de vos forfaits

*disposition simple : le modèle doit être accompagné d'instructions claires pour ajouter des objectifs et suivre vos progrès, ce qui facilite la prise en main par rapport à la création d'une feuille de calcul à partir de zéro

Facile à personnaliser : vous devriez pouvoir modifier les champs du modèle pour les adapter à : vous devriez pouvoir modifier les champs du modèle pour les adapter à vos objectifs personnels, scolaires ou professionnels

Convivial : le modèle doit être intuitif pour les utilisateurs, ce qui le rend idéal pour ceux qui ne possèdent pas de connaissances approfondies sur Google Sheets ou toute autre application de tableur

Outils de visualisation : le modèle doit inclure des fonctionnalités de visualisation permettant de convertir vos données en graphiques ou en diagrammes afin de suivre votre progression au fil du temps

En choisissant un modèle qui répond à ces critères, vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

modèles de suivi des objectifs Google Sheet*

Google Sheets propose plusieurs modèles de suivi d'objectifs conçus pour aider les particuliers et les équipes à gérer leurs objectifs personnels et professionnels. Ces modèles simplifient le processus de définition et de suivi des objectifs en fournissant des structures organisées, des formules prédéfinies et des champs personnalisables.

Bien qu'il existe de nombreuses options, vous n'avez pas besoin de parcourir Internet pour trouver les modèles d'objectifs de développement personnel les plus adaptés dans Google Sheets.

Nous avons déjà fait cela pour vous en vous proposant de fantastiques modèles de suivi d'objectifs Google Sheets que vous pouvez envisager d'utiliser pour vos besoins :

1. Modèle de suivi des objectifs mensuels par Template. net

La clé pour définir et atteindre vos objectifs avec succès est de vous fixer des objectifs SMART. Cet acronyme signifie Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis. Ce cadre permet de décomposer les objectifs à long terme en éléments plus petits et plus faciles à gérer, augmentant ainsi vos chances de réussite.

Le modèle de suivi des objectifs mensuels de Template.net comprend des sections pour la description des objectifs, les cibles, les mises à jour sur la progression et les notes, vous aidant ainsi à rester au fait de vos objectifs tout au long du mois.

Idéal pour : toute personne qui a du mal à se fixer des objectifs de manière traditionnelle ; le cadre SMART vous aide à définir des objectifs clairs et réalisables et vous fournit un moyen structuré de suivre votre progression afin de rester motivé.

2. Modèle de feuille de travail pour la définition d'objectifs immobiliers par Template.net

Si vous gérez une agence immobilière, le modèle de feuille de calcul pour la définition d'objectifs immobiliers de Template.net vous aidera à atteindre vos objectifs.

Ce modèle prêt à l'emploi fournit un cadre structuré pour définir et suivre les objectifs liés aux annonces, aux ventes, au marketing, etc. De plus, vous pouvez facilement personnaliser le modèle en fonction des besoins spécifiques de votre agence immobilière.

Idéal pour : les agents immobiliers et les agences qui souhaitent suivre des indicateurs de performance à court et à long terme, tels que le volume des ventes, les commissions et les transactions conclues.

3. Votre meilleure année à ce jour : modèle de feuille de calcul pour objectifs de So Much More Coaching

via So Much More Coaching

Si vous avez souvent du mal à tenir vos résolutions du Nouvel An malgré tous vos efforts, le tableur « Your Best Year Yet Goal Spreadsheet » de So Much More Coaching doit figurer sur votre liste.

Ce modèle fournit une disposition complète pour définir vos objectifs personnels et professionnels, en les décomposant en étapes concrètes. Il comprend des sections pour la définition des objectifs, la planification des actions et l'évaluation régulière, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie et d'apporter les ajustements nécessaires.

Idéal pour : les personnes qui souhaitent suivre leurs objectifs professionnels et personnels pour l'année, avec la possibilité de classer les tâches par catégories telles que carrière, santé, développement personnel, famille, etc.

64 % des employés travaillent occasionnellement ou fréquemment en dehors de leurs heures de travail prévues, et 24 % d'entre eux effectuent des heures supplémentaires presque tous les jours ! Ce n'est pas de la flexibilité, c'est du travail sans fin. 😵‍💫 Tâche ClickUp vous aide à diviser vos grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer, afin que vous sachiez toujours quoi faire ensuite, sans vous sentir dépassé. Il suffit de demander à ClickUp AI de générer des sous-tâches, d'ajouter des checklists et de mapper les dépendances pour rester organisé et garder le contrôle. Parallèlement, les automatisations ClickUp rationalisent le travail routinier en gérant les mises à jour, les affectations et les rappels, ce qui vous permet de consacrer moins de temps aux tâches fastidieuses et plus de temps à ce qui compte vraiment.

4. Modèle de suivi des objectifs personnels par Template. net

Vous ne savez pas comment diversifier vos objectifs personnels en fonction de domaines spécifiques tels que les finances, l'apprentissage, la santé, le bien-être ou autres ?

Le modèle gratuit de suivi des objectifs personnels de Template.net dispose d'une interface simple qui vous aide à ajouter vos activités avec des paramètres tels que la catégorie d'objectif, la description, la date d'échéance, la priorité et les notes. Il dispose même d'une barre de progression automatisée qui vous permet de visualiser la réalisation de vos objectifs et de voir les progrès que vous avez accomplis.

Idéal pour : les débutants qui recherchent un outil simple pour suivre leurs objectifs personnels et les mettre en œuvre, avec des délais et des priorités clairement définis pour chaque tâche.

5. Modèle d'objectifs SMART pour les étudiants en médecine par Template. net

Si vous êtes étudiant en médecine et que vous cherchez un moyen de suivre vos objectifs ambitieux, le modèle SMART Goals Template for Medical Students de Template.net est la solution idéale.

Il aide les étudiants à définir des objectifs clairs et réalisables pour leurs études, leurs stages cliniques et leur planification de carrière. Il comprend également des sections permettant de définir des objectifs, de fixer des jalons et de suivre la progression, afin que les étudiants en médecine puissent gérer efficacement leurs aspirations académiques et professionnelles.

Idéal pour : les étudiants en médecine et les professionnels de santé qui souhaitent mettre en œuvre le cadre SMART pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage ou de perfectionnement.

6. Modèle de suivi des objectifs par Zavvy

via Zavvy

Le modèle de suivi des objectifs de Zavvy offre une approche simple et personnalisable pour définir vos objectifs.

L'interface conviviale du modèle permet des mises à jour et des modifications rapides, ce qui en fait l'option idéale pour rester concentré et motivé, en particulier pour les utilisateurs non techniciens. Que vous gériez des projets personnels ou coordonniez les objectifs d'une équipe, le modèle de Zavvy vous permet de rester organisé et sur la bonne voie.

Idéal pour : les spécialistes du marketing et autres professionnels créatifs qui souhaitent adopter une approche structurée pour planifier leurs objets et ajouter des tâches pouvant les aider à atteindre ces cibles.

En savoir plus : 10 astuces Google Sheets qui vous faciliteront la vie

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour le suivi des objectifs

Si vous avez l'habitude de noter vos tâches et vos objectifs de projet dans un agenda ou un cahier, Google Sheets est une excellente option. Au lieu d'utiliser un stylo et du papier, cette application de tableur vous permet de mettre à jour et de suivre vos objectifs de manière numérique.

Cependant, malgré ses fonctionnalités avancées et sa simplicité, Google Sheets présente quelques lacunes qui peuvent limite la plupart des utilisateurs, notamment en ce qui concerne :

Absence d'automatisations avancées

Google Sheets peut manquer de certaines fonctionnalités avancées telles que le suivi intégré de la progression, les rappels et les intégrations avec d'autres outils. Les utilisateurs doivent mettre à jour et gérer manuellement leurs données, ce qui peut prendre beaucoup de temps et être source d'erreurs.

Fonctionnalités de collaboration avec une limite

Si la plupart d'entre nous suivons nos objectifs personnels de manière indépendante, il peut être utile de les partager avec un collègue ou un mentor. Bien que Google Sheets permette une collaboration de base, il n'est peut-être pas aussi fluide qu'un logiciel dédié à la gestion de projet ou au suivi des objectifs. Ces solutions avancées vous permettent d'ajouter des commentaires, de suggérer des mises à jour ou même de partager des vues personnalisables.

*problèmes d'intégration

Google Sheets peut ne pas s'intégrer facilement à d'autres outils de productivité et de gestion de projet, ce qui entrave le flux fluide des informations entre les différentes plateformes. Si vous utilisez une application pour suivre vos tâches ou si vous préférez ajouter des éléments à votre calendrier, il sera difficile de suivre votre progression à partir de ces applications dans le tableur.

Défis liés à l'évolutivité

À mesure que les besoins en matière de suivi des objectifs deviennent plus complexes, Google Sheets peut avoir du mal à s'adapter efficacement. La gestion de grands ensembles de données ou de structures d'objectifs complexes dans Sheets devient fastidieuse et moins efficace que les outils spécialisés.

modèles alternatifs de suivi des objectifs Google Sheets*

Si les modèles Google Sheets peuvent vous aider à suivre et planifier vos objectifs de base, certaines alternatives peuvent vous aider à passer au niveau supérieur.

ClickUp est un logiciel tout-en-un de productivité et de gestion de projet qui offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans une application de suivi des objectifs. Cette plateforme vous aide à gérer vos objectifs plus efficacement grâce à des fonctionnalités avancées de suivi, d'automatisation et d'intégration, afin que vous n'ayez pas à changer d'application ou à jongler entre plusieurs onglets.

Mais le principal atout de ClickUp réside dans la grande disponibilité de modèles ClickUp personnalisables et sur mesure, qui peuvent vous aider à définir, planifier et suivre la progression globale de vos objectifs.

De la gestion d'objectifs simples à celle d'objectifs professionnels plus complexes, voici notre liste de modèles gratuits ClickUp que vous pouvez utiliser :

1. Modèle ClickUp SMART Objectifs

Obtenir ce modèle gratuit Utilisez le cadre SMART pour le suivi de vos objectifs et mener à bien vos forfaits grâce au modèle SMART Goals de ClickUp

Avez-vous une ventilation concrète de vos objectifs qui définit ce que vous souhaitez accomplir cette année, ce mois-ci ou aujourd'hui ? Sans cette ventilation détaillée de vos activités, vos chances de réussite sont minces. Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp vous aide à diviser vos grands objectifs audacieux en petites étapes gérables.

Cela vous permet de comprendre facilement quelles activités sont en bonne voie, vouées à réussir, ou celles qui sont en retard et nécessitent votre attention. Le modèle offre une approche complète de la définition des objectifs, comprenant la définition des objectifs, le suivi des progrès, des rappels et des fonctionnalités de collaboration.

Le meilleur dans tout ça ? Il vous aide même à définir des rappels pour mettre fin à cette petite voix dans votre tête qui vous incite à procrastiner.

Idéal pour : planifier et suivre vos objectifs personnels ou ceux de votre équipe, en vous assurant de pouvoir facilement collaborer avec d'autres parties prenantes dans le cadre d'un effort collectif.

2. Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Obtenir ce modèle gratuit Comprenez les éléments à mener chaque jour à l'aide du modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Si vous préférez les listes à faire quotidiennes, le modèle ClickUp Daily Goal Template est conçu pour décomposer vos objectifs à long terme en tâches quotidiennes gérables.

Le modèle vous permet de cocher chaque tâche accomplie au cours de la journée ou de reporter les tâches en attente à plus tard, ce qui vous aide à comprendre la progression que vous avez réalisée par rapport à vos objectifs généraux. Cette concentration quotidienne vous permet de rester motivé et vous assure de travailler de manière constante à la réalisation de vos objectifs généraux, jour après jour.

Idéal pour : ceux qui aiment le suivi de leurs objectifs personnels et professionnels en décomposant leur vision à long terme en tâches réalisables pouvant être revues chaque jour.

3. Modèle OKR ClickUp

Obtenir ce modèle gratuit Définissez des objectifs et des activités basés sur les OKR pour une approche plus axée sur les résultats à l'aide du modèle OKR ClickUp

Le modèle OKR ClickUp est conçu pour vous aider à définir et à suivre vos objectifs et résultats clés (OKR). OKR est un cadre puissant pour la définition d'objectifs qui aligne les efforts de votre équipe sur votre vision spécifique.

Le modèle fournit la structure de base pour vos objectifs et vos tâches. Il vous aide à décomposer vos objectifs en tâches gérables, qui peuvent ensuite être attribuées à des équipes ou à des membres spécifiques. Il inclut également la possibilité de visualiser vos activités sous forme de liste, de tableau, de calendrier ou d'activité.

Grâce à ce modèle, vous pouvez mettre en œuvre efficacement le cadre OKR pour stimuler les performances, améliorer l'alignement et atteindre vos objectifs stratégiques.

Idéal pour : Les personnes et les équipes qui souhaitent adopter une approche structurée pour définir des objectifs en fonction des résultats attendus d'un projet.

4. Modèle de plan d'action ClickUp SMART Objectifs

Obtenir ce modèle gratuit Mettez vos objectifs en action en désignant des équipes et des parties prenantes pour une approche plus collaborative à l'aide du modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure avec les objectifs SMART ? Utilisez le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp pour suivre vos objectifs par rapport à des indicateurs spécifiques. Si vous êtes manager, ce modèle vous aidera à suivre les progrès de chaque membre de votre équipe vers un objectif spécifique.

Ce modèle de liste vous permet de classer chaque activité par ordre d'urgence et d'importance, ce qui vous aide à vous concentrer en priorité sur les activités à fort impact et à réajuster les échéanciers pour les rendre plus réalisables.

Le modèle vous permet également d'ajouter des étiquettes, de classer les tâches par catégorie et d'utiliser des vues personnalisées pour gérer efficacement les cibles de plusieurs projets.

Idéal pour : les particuliers et les chefs d'entreprise qui ont besoin d'une approche plus détaillée et structurée pour le suivi des objectifs. En divisant les objectifs en étapes plus petites, ce modèle vous aide à rester organisé et motivé.

En savoir plus : Comment définir et atteindre des objectifs de leadership efficaces

5. Modèle ClickUp pour les objectifs annuels

Obtenir ce modèle gratuit Faites de cette année votre année en suivant vos résolutions et vos objectifs annuels dans le modèle d'objectifs annuels ClickUp

Si vous préférez définir des objectifs annuels et travailler ensuite à la réalisation de cette vision, le modèle d'objectifs annuels ClickUp est parfait pour vous. En utilisant ce modèle, vous pouvez définir vos principaux objectifs pour l'année, en les décomposant en étapes et en jalons réalisables. Vous pouvez même définir des jalons clés tout au long de l'année pour mesurer vos progrès et rester motivé.

Si les choses ne se passent pas comme prévu, vous pouvez toujours hiérarchiser vos objectifs annuels en fonction de leur impact et de leur pertinence, afin de vous assurer de rattraper vos tâches à long terme.

Idéal pour : Ceux qui cherchent à planifier et à atteindre leurs principaux objectifs sur une longue période. Le modèle est parfait pour la planification personnelle et collective, car il permet de définir et de suivre vos objectifs annuels avec clarté et précision.

6. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir ce modèle gratuit Atteignez vos objectifs annuels en développant de bonnes habitudes et en suivant votre progression à l'aide du modèle d'objectifs annuels ClickUp

Le modèle d'objectifs annuels ClickUp est un excellent choix pour les personnes et les équipes qui souhaitent définir et atteindre leurs objectifs les plus importants pour l'année. Ce modèle fournit un cadre complet pour planifier et pour le suivi des objectifs annuels, vous permettant ainsi de rester concentré et organisé.

Le principal avantage de ce modèle est qu'il vous permet d'utiliser des diagrammes et des graphiques pour suivre visuellement vos progrès et vos réalisations. Ces outils vous offrent un aperçu rapide de votre progression par rapport à vos objectifs annuels et vous indiquent les ajustements éventuellement nécessaires.

Améliorez votre productivité en utilisant ce modèle avec les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, telles que les rappels, les dates d'échéance et les dépendances. L'intégration garantit que vos objectifs sont alignés sur vos tâches quotidiennes et vos délais.

Idéal pour : le suivi de vos objectifs annuels avec une ventilation trimestrielle des cibles que vous devez atteindre pour les réaliser. Parfait pour la définition d'objectifs professionnels et personnels.

7. Modèle ClickUp pour les objectifs de l'entreprise et les OKR

Obtenir ce modèle gratuit Alignez vos activités et vos projets sur les objectifs de votre entreprise à l'aide du modèle ClickUp Company Objectifs and OKR Template

Le modèle ClickUp Company Goals and OKR intègre la méthodologie OKR dans la planification quotidienne des tâches, ce qui en fait un outil puissant pour les entreprises qui souhaitent atteindre efficacement leurs objectifs d'entreprise.

À l'aide du modèle, vous pouvez définir des résultats clés mesurables qui indiquent la progression accomplie vers chaque objectif. Cela vous permet de suivre les performances et d'évaluer plus facilement si les objectifs sont atteints dans l'ensemble de l'organisation.

Le modèle fournit également un espace pour réfléchir aux réalisations, identifier les domaines à améliorer et planifier les cycles futurs.

Idéal pour : les organisations ou les petites équipes qui cherchent à aligner leurs objectifs stratégiques sur des résultats mesurables.

8. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenir ce modèle gratuit Adoptez de nouvelles habitudes et atteignez vos objectifs annuels grâce au modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Si vous souhaitez suivre vos objectifs comme Hermione maîtrise ses sorts magiques, alors le modèle ClickUp Personal Habit Tracker devrait figurer sur votre liste. Bien qu'il ne s'agisse pas strictement d'un outil de suivi des objectifs, il peut s'avérer précieux pour vous fournir une assistance dans l'atteinte de vos objectifs généraux et pour améliorer votre productivité.

Utilisez ce modèle pour surveiller et enregistrer vos habitudes quotidiennes tout en fixant des objectifs spécifiques pour chacune d'entre elles (fréquence ou jalons). Vous pouvez adapter le modèle à différentes habitudes, qu'elles concernent la santé, la productivité ou le développement personnel.

Idéal pour : toute personne souhaitant améliorer ses routines quotidiennes et adopter des habitudes durables, en particulier pour atteindre ses objectifs personnels.

atteignez vos Objectifs avec ClickUp*

La première étape pour atteindre vos objectifs consiste à les mettre sur papier ou, dans ce cas, dans un tableur. Mais même si c'est le point de départ, cela ne suffit pas pour réaliser votre vision.

Il est tout aussi important de pouvoir travailler sur vos objectifs, de fixer des délais réalistes et de suivre régulièrement votre progression globale.

Si Google Sheets offre une base solide pour le suivi des objectifs, ClickUp va encore plus loin. Avec ses fonctionnalités avancées, sa collaboration fluide et ses intégrations puissantes, ClickUp est la plateforme idéale pour les particuliers et les équipes qui souhaitent atteindre leurs objectifs d'entreprise de manière efficace et efficiente.

Les modèles d'objectifs de ClickUp s'intègrent parfaitement aux nombreuses fonctionnalités offertes par la plateforme, vous permettant de l'utiliser pour divers besoins, des tâches quotidiennes à la planification stratégique à long terme.

