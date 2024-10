Modèles gratuits de liste de tâches pour Microsoft Word

Jongler entre le travail et la vie privée est un défi, mais pas impossible. Avec les bons outils et les bonnes stratégies, vous organisez des listes de choses à faire qui semblent interminables et vous réalisez les éléments de votre plan d'action un par un.

Pour mettre un peu de méthode dans votre vie, vous pouvez utiliser des modèles de liste de tâches, qui sont les suivants des applications de liste à faire mais elles sont plus pratiques. Elles constituent une ressource précieuse pour organiser vos tâches en fonction des niveaux d'urgence et cocher chaque tâche avec facilité.

Dans ce blog, nous avons rassemblé une collection de modèles de listes de tâches Microsoft Word qui peuvent rationaliser votre flux de travail et améliorer votre productivité.

Nous abordons également certaines de ses limites et vous proposons de meilleures alternatives. C'est parti.

Qu'est-ce qu'un modèle de liste de tâches ?

Un modèle de liste de tâches est essentiellement un cadre prêt à l'emploi et personnalisable qui vous permet de dresser une liste systématique de vos tâches. Vous pouvez organiser des paramètres, fixer des dates d'échéance pour les tâches à accomplir classer vos tâches par ordre de priorité et de garder un onglet sur la progression. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, citons les notes, le code couleur, les dépendances des tâches, etc.

Que vous souhaitiez suivre les tâches mensuelles de votre entreprise, classer les devoirs ou trier les exigences de votre liste de courses pour toute la semaine, ces outils peuvent s'avérer très utiles.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de tâches dans Word ?

Un modèle de liste de tâches Word idéal rationalise les flux de travail complexes et aide à stimuler la productivité, à établir la responsabilité et à atteindre les objectifs.

Faisons un rapide tour d'horizon des fonctionnalités à rechercher dans un modèle Word de liste de tâches :

Dates d'échéance: Vous donne une vision claire de votre charge de travail. Dans le cadre d'un projet collaboratif, cela permet de responsabiliser tous les membres de l'équipe et de les motiver à terminer les tâches dans les délais impartis

Vous donne une vision claire de votre charge de travail. Dans le cadre d'un projet collaboratif, cela permet de responsabiliser tous les membres de l'équipe et de les motiver à terminer les tâches dans les délais impartis Les niveaux de priorité: vous aident à allouer du temps et des ressources en fonction de la demande et convertissent une charge de travail massive en morceaux gérables, vous évitant ainsi de vous sentir submergé

vous aident à allouer du temps et des ressources en fonction de la demande et convertissent une charge de travail massive en morceaux gérables, vous évitant ainsi de vous sentir submergé **Le suivi de l'état d'avancement des travaux vous offre une visibilité sur la progression du travail et un sentiment d'accomplissement une fois celui-ci achevé

Rappels et notifications: Lorsqu'il devient fastidieux de rester au fait des tâches importantes tout en gérant de nombreuses responsabilités, les alertes vous permettent de ne jamais manquer les échéances ou les validations

Bien que applications de checklist quotidienne sont un sauveur lorsqu'il s'agit de créer une liste à faire, elles nécessitent une connexion internet et n'offrent pas une sécurité des données à 100 %. Un modèle, en revanche, est un outil personnel que vous pouvez utiliser hors ligne.

5 modèles Word de liste de tâches efficaces

Voici une compilation de modèles de listes de tâches qui offrent diverses fonctions, des modèles de liste de tâches quotidiennes aux modèles complets de checklist hebdomadaire. Tirez-en le meilleur parti pour rester au top de votre forme.

1. Modèle de liste quotidienne à faire en Word par General Blue

via Bleu général Le Modèle de liste de choses à faire par jour par General Blue vous aide à maîtriser la gestion des tâches à un niveau débutant. Utilisez ce modèle pour dresser la liste de vos tâches dans l'onglet des tâches à faire, ajouter des priorités en fonction des niveaux d'urgence et rédiger des notes pour accompagner chaque tâche.

Ce modèle de liste de tâches Microsoft Word est également téléchargeable et imprimable aux formats Excel et PDF. Si vous êtes à la recherche d'un modèle simple pour gérer vos responsabilités domestiques ou personnelles, ce modèle est votre partenaire de responsabilisation.

Idéal pour : Les personnes qui recherchent un moyen simple de suivre et de classer par ordre de priorité les tâches quotidiennes et limitées dans le temps

2. Modèle de liste de tâches hebdomadaires en Word par General Blue

via Bleu général General Blue's Modèle de liste de tâches hebdomadaires facilite la gestion des tâches hebdomadaires. Il suffit d'entrer les dates de début et d'échéance pour créer un plan clair du moment où tout doit être fait. La colonne du statut de priorité indique le degré d'urgence de chaque tâche pour la semaine. De plus, il est gratuit à modifier, à imprimer et à télécharger !

Et le plus beau, c'est que l'interface est simple L'interface est simple. Si trop de couleurs vous déroutent, ce modèle de checklist hebdomadaire est idéal pour rester simple.

Idéal pour : Les employés ayant des échéances hebdomadaires peuvent utiliser ce modèle pour gérer les tâches et tenir leurs responsables informés du statut de chaque tâche

3. Checklist de déploiement de logiciels et de systèmes en Word par General Blue

via Bleu général Le déploiement d'un logiciel comporte plusieurs éléments mobiles, qui nécessitent tous une surveillance constante. La dernière chose que vous souhaitez, c'est une faille de sécurité qui pourrait conduire à une violation de données.

La solution de General Blue Modèle de checklist pour le déploiement de logiciels et de systèmes vous aide à documenter tous les détails d'un déploiement réussi. Listez les tâches à chaque étape, ajoutez un statut de priorité, suivez la progression et ajoutez des notes pour les équipes concernées.

Ce modèle gratuit est personnalisable et imprimable et comprend deux tableaux pour exposer clairement vos forfaits et vos jalons.

Idéal pour : Les gestionnaires de projet des équipes de développement de logiciels peuvent utiliser ce modèle pour décrire les étapes d'un déploiement en douceur et garder les équipes alignées sur les jalons

4. Modèle de checklist journalière en Word par General Blue

via Bleu général Vérifier les tâches achevées donne un sentiment d'accomplissement et stimule la motivation pour en accomplir d'autres. C'est là que le Modèle de checklist journalière en Word de General Blue est très utile. Utilisez-le pour dresser la liste de vos tâches et éléments quotidiens. Par exemple, consignez vos séances d'entraînement dans la colonne Activité et cochez les options imbriquées Oui et Non au fur et à mesure que vous achevez les exercices pendant la séance d'entraînement.

Idéal pour : Ce modèle simple peut être utilisé par n'importe qui pour garder un onglet sur les tâches quotidiennes personnelles et professionnelles

5. Modèle gratuit de liste de tâches par Template.net

via Template.net Les adeptes de la productivité utilisent l'outil Modèle gratuit de liste de tâches de Template.net pour transformer les tâches en actions réalisables. Ce modèle modifiable est doté de fonctionnalités intuitives de catégorisation et de hiérarchisation, qui sont essentielles à la planification efficace des responsabilités quotidiennes et des objets à long terme.

Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants peuvent utiliser ce modèle pour capturer des idées et les transformer en éléments réalisables

💡 Astuce de pro : Vous pouvez également télécharger et enregistrer ces modèles sur Google Docs ou Google Sheets pour plus de commodité.

Limites de l'utilisation des modèles de liste de tâches Microsoft Word

Microsoft Word est sans aucun doute une plateforme facile à utiliser à des fins de documentation et de modification en cours. Cependant, ses modèles manquent d'un avantage lorsqu'il s'agit du suivi de la progression, de la personnalisation et de la collaboration sur des projets d'équipe. Voici quelques-unes de ses limites :

L'absence d'outils de gestion des tâches: Des étapes cruciales comme la création d'une tâche, la délégation aux bonnes parties, l'identification des niveaux d'urgence et le suivi de la progression ne sont pas possibles. L'utilisateur peut également être amené à rechercher en permanence des outils tels que des calendriers et des feuilles de calcul en dehors de la plateforme

Des étapes cruciales comme la création d'une tâche, la délégation aux bonnes parties, l'identification des niveaux d'urgence et le suivi de la progression ne sont pas possibles. L'utilisateur peut également être amené à rechercher en permanence des outils tels que des calendriers et des feuilles de calcul en dehors de la plateforme **Difficultés d'intégration : les utilisateurs ne peuvent pas effectuer des tâches collaboratives à l'aide de plusieurs outils, car les possibilités d'intégration avec d'autres outils ou logiciels de gestion de projet sont limitées

Limites d'utilisation des modèles: Vous ne pouvez pas utiliser un modèle conçu pour un type de site particulier sur d'autres, ce qui limite la flexibilité dans différents environnements.

Vous ne pouvez pas utiliser un modèle conçu pour un type de site particulier sur d'autres, ce qui limite la flexibilité dans différents environnements. Manque de personnalisation: Word offre des options de personnalisation de base, qui sont inadéquates pour des projets plus importants et plus complexes. Incapables de les adapter à leurs besoins, les utilisateurs peuvent éprouver des difficultés à achever leurs tâches

Comme ces fonctionnalités de gestion des tâches nécessitent une mise à niveau, les utilisateurs recherchent des solutions plus efficaces Alternatives à Microsoft Word pour les modèles de liste qui peuvent facilement combiner tous les éléments cruciaux nécessaires pour achever un projet.

Alternatives de Modèles Word de liste de tâches

Les personnes qui discutent avec l'environnement de travail Microsft peuvent souhaiter créer une liste de choses à faire dans Excel .

Mais, lorsqu'il s'agit de capacités de suivi intégrées et de fonctionnalités de rapports avancées, ClickUp prend une longueur d'avance. En plus de ses outils de gestion de projet efficaces, ClickUp offre également des modèles de gestion de tâches qui simplifient les flux de travail et stimulent la productivité.

Avec ClickUp, vous pouvez répondre aux exigences de vos tâches en utilisant des champs et des affichages personnalisables. En cours, votre équipe peut collaborer efficacement en déléguant des tâches, en ajoutant des commentaires et en suivant la progression.

A partir de modèles gratuits de liste à faire pour un projet aux checklists de déploiement de logiciels, ClickUp a tout ce qu'il vous faut.

Mais ce n'est pas tout. ClickUp Brain , l'assistant IA, simplifie encore la gestion des tâches grâce à l'automatisation. Il aide à cocher les tâches prioritaires répétitives de l'assiette de l'utilisateur en analysant les actions passées pour fournir des informations exploitables. ClickUp Brain peut également attribuer des tâches, envoyer des rappels et suivre la progression, ce qui en fait votre assistant personnel de productivité. 💪

En outre, vous pouvez créer des tâches, ajouter des assignés et fixer des paramètres avec des invites en langage naturel. Le plus beau, c'est que Intégrations ClickUp , qui vous permettent de connecter des outils populaires tels que Google Agenda, Zoom et Slack dans votre flux de travail.

De plus, ClickUp dispose d'une bibliothèque de plus de 1000 modèles. Nous vous présentons un tour d'horizon de sept modèles de liste de tâches de ClickUp. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur eux.

1. Modèle simple de gestion des tâches par ClickUp

Télécharger ce modèle

La gestion de vos tâches quotidiennes devient plus simple lorsque vous définissez des priorités claires et que vous assignez des échéances. Cependant, cela nécessite souvent une planification réfléchie. C'est pourquoi le ClickUp Modèle simple de gestion des tâches est conçu pour faire le gros du travail à votre place.

Ce modèle facile à utiliser comprend des sous-catégories pour vous aider à organiser tout, des tâches ménagères au forfait vacances. Qu'il s'agisse de planifier le nettoyage hebdomadaire ou les vacances en famille, les champs personnalisables du modèle (dates d'échéance des tâches, niveaux de priorité et suivi de la progression) s'adaptent à vos besoins.

Vous pouvez ajouter des modules complémentaires, joindre des pièces jointes et lier des sites Web directement dans chaque tâche, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue vos validations personnelles et professionnelles. Grâce à cet outil personnalisable, vous disposerez d'un forfait structuré qui vous aidera à gérer efficacement votre temps et à réduire le nombre écrasant de vos responsabilités quotidiennes.

Idéal pour : Ce modèle de gestion des tâches facile à utiliser peut être utilisé par les particuliers et les professionnels pour gérer les tâches quotidiennes à la maison et au travail

2. Modèle d'agenda quotidien par ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle d'agenda quotidien ClickUp est un outil personnalisable qui offre des statuts, des champs et des affichages personnalisés. Catégorisez certaines tâches en fonction de vos besoins, comme Personnel ou Mon travail, étiquetez des personnes, ajoutez des sous-tâches et attribuez des libellés de priorité.

Pour les projets collaboratifs, vous pouvez ajouter des commentaires et des discussions pour tenir tout le monde au courant, éliminant ainsi la nécessité de longs fils d'e-mails.

Idéal pour : Les étudiants et les professionnels peuvent utiliser ce modèle pour améliorer la gestion du temps et gérer efficacement les responsabilités

3. Modèle de gestion des tâches par ClickUp

Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle de gestion des tâches ClickUp améliore la productivité et l'organisation et donne la priorité à la visibilité et à la transparence, deux exigences vitales dans un paramètre professionnel. À cette fin, il offre quatre options d'affichage distinctes :

Afficher des tâches à la liste élaborée avecAfficher la liste Attribuer des tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur bande passante dansVue Équipe Contrôler la progression des tâches assignées surAffichage du Calendrier* Utiliser le calendrierTableau Kanban pour classer les tâches par ordre de priorité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10.gif Regroupement des tâches dans la vue Tableau dans ClickUp /$$img/

Regrouper les tâches de votre tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans l'affichage Tableau de ClickUp

Grâce à ses champs personnalisés prédéfinis, vous pouvez identifier les assignés de chaque tâche, la durée des tâches achevées, et plus encore. Comme il est personnalisable, vous pouvez également ajouter d'autres champs de données concernant les URL, les pièces jointes, etc.

Idéal pour : Les équipes de projet peuvent utiliser ce modèle pour centraliser les informations sur le statut des tâches, les responsabilités et les échéanciers afin d'améliorer la collaboration

4. Modèle de checklist de déménagement par ClickUp

Télécharger ce modèle

Emménager dans un nouvel Accueil ou un nouveau bureau est à la fois excitant et intimidant. À force de faire des forfaits, on finit toujours par oublier des choses. Par exemple, lorsque vous faites vos cartons, vous devez déterminer ce qu'il faut emballer, comment l'emballer et rassembler les fournitures nécessaires. Ce qu'il faut garder, donner ou jeter est tout aussi déroutant.

Les Modèle de checklist de déménagement ClickUp peut vous servir de guide lors du grand déménagement. Ses échantillons de tâches préchargés peuvent vous aider tout au long du processus, de l'inventaire à la prise de rendez-vous avec les déménageurs. Vous éviterez ainsi les tracas de dernière minute et le jour du déménagement sera sans stress, tandis que vous vous réjouirez d'un nouveau départ.

Vous pouvez également personnaliser le modèle selon vos besoins. Ses champs personnalisés, ses sous-tâches et ses dates d'échéance contribuent à faciliter votre déménagement.

Idéal pour : Toute personne prévoyant un déménagement peut utiliser ce modèle pour rester organisée et s'assurer que la transition se fait en douceur

5. Modèle de liste à faire quotidienne par ClickUp

Télécharger ce modèle

Avoir une liste quotidienne des choses à faire vous permet de rester organisé et de ne pas perdre la main. Elle vous aide à trier les tâches par priorité et booste votre efficacité. La liste Modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp est conçu à cet effet ! Il vous permet de créer un planning quotidien détaillé pour gérer toutes vos tâches pour toute la journée.

L'une de ses meilleures fonctionnalités réside dans ses affichages personnalisés, qui permettent d'adapter facilement votre flux de travail. De plus, l'application Vue Tableau ClickUp comprend des rappels automatisés, des notes, des libellés et un suivi de la progression.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour suivre vos habitudes à l'aide de rappels et de fonctionnalités de suivi de la progression. Pour les tâches complexes, vous pouvez diviser les objectifs en plus petits jalons, estimer la durée d'achèvement de chaque tâche et fixer des dates d'échéance en conséquence.

Idéal pour : Ce modèle est idéal pour diviser les tâches complexes en éléments gérables afin d'améliorer le suivi des objectifs et la gestion des tâches

6. Mon travail À faire Modèle par ClickUp

Télécharger ce modèle

Besoin d'aide pour rester sur la bonne voie ? Les Modèle de travail à faire de ClickUp gère le flux de travail en classant les tâches par ordre de priorité et en ajoutant des détails tels que le type de tâche, les notes importantes, l'e-mail du contact, les ressources et la fréquence.

Il affiche quatre vues : Guide de démarrage, Calendrier hebdomadaire, Calendrier mensuel et Liste des tâches.

Ce modèle assiste la définition d'objectifs personnels, la délégation de tâches, l'établissement de dates d'échéance et de rappels, ainsi que le suivi de la progression. Les tâches complexes peuvent être décomposées en sous-tâches plus petites, et les coéquipiers peuvent collaborer grâce à la fonctionnalité de commentaires.

Les tâches liées peuvent être reliées pour visualiser les interdépendances, et des étiquettes personnalisées peuvent clarifier le statut des tâches pour l'organisation.

Idéal pour : Les grandes équipes peuvent utiliser ce modèle pour établir des objectifs, déléguer des tâches, fixer des dates d'échéance et des rappels, et suivre la progression dans une interface unique

7. Modèle de tâche ClickUp pour les bugs

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Bug-Task-Template-by-ClickUp.png Modèle de tâche ClickUp pour les bugs https://app.clickup.com/signup?template=t-31v3mbf&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$cta/

Le suivi des bugs logiciels est crucial pour un développement logiciel efficace. Il nécessite des rapports de bogues, un suivi cohérent des bogues, l'identification de modèles pour réduire les risques et une collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe.

Les Modèle de tâche ClickUp Bug fournit des champs personnalisés pour enregistrer des informations clés telles que l'impact du bug, l'environnement de l'application, le résultat réel, le lien de la source du bug et le résultat attendu. Vous pouvez également ajouter des champs tels que Composants affectés pour suivre les modules impactés.

Grâce à ce modèle, vous pouvez assurer la cohérence des rapports de bug, hiérarchiser les bugs à haut risque avec des niveaux de danger et des délais, laisser des commentaires aux membres de l'équipe et suivre les tendances pour améliorer la qualité du développement logiciel.

Idéal pour : Les équipes logicielles qui cherchent un moyen efficace de rationaliser les processus de rapports de bug et de résolution

Maximisez votre productivité avec ClickUp

Les listes de tâches sont conçues pour être faciles, flexibles et efficaces pour vos besoins. Mais lorsque vous avez besoin de quelque chose de plus efficace, les modèles de liste de tâches ClickUp peuvent vous aider à rationaliser une variété d'activités professionnelles et personnelles.

ClickUp est plus qu'une simple solution de gestion des tâches ; s'il est utilisé judicieusement, il peut devenir votre assistant personnel, en vous incitant à faire mieux, en surveillant vos objectifs et en vous encourageant à célébrer chaque petite et grande victoire. S'inscrire gratuitement pour rester organisé et atteindre tous vos objectifs de travail et de vie comme un pro.