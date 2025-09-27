Comment [et comment ne pas] utiliser ChatGPT pour les réseaux sociaux

Être responsable des réseaux sociaux est un travail difficile.

Non seulement vous devez planifier et mettre en œuvre un calendrier complet de publications sur les réseaux sociaux qui s'aligne sur votre stratégie marketing (qui n'est pratiquement jamais statique), mais vous devez également rester constamment à l'affût, en surveillant les sujets et les tendances susceptibles de renforcer votre présence sur les réseaux sociaux.

Ajoutez à cela une coordination constante avec vos équipes chargées du contenu, du design et même des produits, et vous vous retrouvez avec des journées de travail où vous avez même du mal à trouver le temps de déjeuner.

Heureusement, vous pouvez utiliser ChatGPT pour les réseaux sociaux afin de simplifier certains de vos flux de travail de planification et d'exécution. 🤖

Comment utiliser ChatGPT pour les réseaux sociaux

Il existe six façons d'utiliser ChatGPT pour le marketing sur les réseaux sociaux : la recherche d'idées, l'élaboration de calendriers de publication, la rédaction de briefs, la création de publications, la réutilisation de contenu et la génération d'images.

1. Recherche d'idées

Vous venez de dépenser vos dernières neurones à planifier votre calendrier de publication sur les réseaux sociaux, et votre directeur marketing vous demande de « surfer » sur une tendance d'actualité. Vous vous heurtez à un mur en matière de génération d'idées et proposez des concepts qui sont rejetés plus vite que vous ne pouvez dire « viral ».

C'est là que ChatGPT peut devenir un excellent outil de réflexion et vous aider à générer des idées (en particulier lorsqu'il bénéficie de l'assistance des outils d'écoute des réseaux sociaux ).

Avec le bon contexte et une idée de départ, ChatGPT peut vous mettre sur la bonne voie en quelques secondes et même créer des légendes pour les réseaux sociaux et des idées de publications.

Exemple : Imaginons que vous souhaitiez créer une publication LinkedIn ou Facebook à partir d'un modèle de mème tendance.

Vous pouvez fournir un modèle à ChatGPT, ajouter des détails sur votre produit ou service, puis demander à l'outil de vous proposer des options de contenu qui mettent en avant les principaux avantages ou répondent aux défis spécifiques de votre public cible en lien avec votre ou vos offres.

Demandez-lui de générer un hashtag accrocheur, configurez la sortie sur un Google Doc, effectuez des modifications sur le contenu pour qu'il réponde à vos attentes, et le tour est joué !

Générez de nouvelles idées pour vos publications et campagnes sur les réseaux sociaux en quelques secondes grâce à ChatGPT

💡Conseil de pro : Utilisez des documents et des images pour aider ChatGPT à trouver des idées de contenu. Par exemple, imaginons que vous souhaitiez extraire des idées de contenu pour les réseaux sociaux à partir d'un livre blanc récemment publié par votre entreprise. Faites analyser le PDF par ChatGPT et demandez-lui de proposer des branches de sujets pertinents. Et voilà ! Des idées illimitées.

2. Calendriers

Si vous lui fournissez le bon contexte et les détails nécessaires, ChatGPT peut rapidement élaborer un calendrier complet pour les réseaux sociaux à votre place.

Créez des calendriers détaillés pour les réseaux sociaux avec ChatGPT

Exemple : Imaginons que votre entreprise SaaS vient de lancer une nouvelle fonctionnalité. Pour faire passer le message, on vous a demandé d'élaborer un calendrier de contenu et une stratégie de promotion multiplateforme pour les réseaux sociaux. Voici comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer un calendrier de campagne.

Commencez par définir l'orientation générale et le thème de votre campagne. Y a-t-il une idée sous-jacente sur laquelle vous souhaitez baser chaque publication de la campagne ? Ensuite, donnez à ChatGPT les instructions appropriées. Cela inclut des détails concernant : la nouvelle fonctionnalité lancée, les objectifs sur les réseaux sociaux et votre public cible ; le thème de la campagne et les canaux de réseaux sociaux que vous souhaitez explorer ; le nombre de publications par plateforme et les formats à explorer ; la durée totale de la campagne et la fréquence de publication. La nouvelle fonctionnalité qui vient d'être lancée, les objectifs sur les réseaux sociaux et votre cible Le thème de la campagne et les réseaux sociaux que vous souhaitez explorer Le nombre de publications par plateforme et les formats à explorer La durée totale de la campagne et la fréquence de publication Demandez ensuite à ChatGPT de se référer à vos instructions et d'élaborer un calendrier avec des sujets potentiels. Vous pouvez demander que le résultat soit mis en forme sous forme de tableau ou de liste à puces. Enfin, demandez à l'outil d'ajuster votre calendrier selon vos spécifications, et le tour est joué !

La nouvelle fonctionnalité qui vient d'être lancée, les objectifs sur les réseaux sociaux et votre cible

Le thème de la campagne et les réseaux sociaux que vous souhaitez explorer

Le nombre de publications par plateforme et les formats à explorer

La durée totale de la campagne et la fréquence de publication

💡Conseil de pro : Avant d'utiliser ChatGPT pour créer un calendrier de réseaux sociaux, assurez-vous d'avoir défini les différentes colonnes à remplir dans votre outil de suivi du contenu. Vérifiez ensuite que le calendrier final généré par ChatGPT correspond bien aux colonnes que vous avez définies. Cela vous évitera de perdre du temps à mettre en forme les données et vous épargnera bien des frustrations.

Si vous avez besoin d'un modèle prêt à l'emploi pour votre calendrier de réseaux sociaux, le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp est exactement ce qu'il vous faut.

Télécharger ce modèle Créez votre calendrier social à l'aide du modèle de planification des publications sur les réseaux sociaux de ClickUp

Grâce à ce modèle, vous pouvez créer votre calendrier de publication sur ClickUp et collaborer avec votre équipe pour réfléchir ensemble et enrichir le calendrier de nouvelles idées.

Vous pouvez utiliser la vue « Liste des tâches hebdomadaires » pour rester sur la bonne voie, ainsi que pour créer et attribuer des tâches classées selon différentes étapes d'avancement. Vous apprécierez également la vue « Par plateforme », qui organise automatiquement les publications par plateforme.

Vous pouvez également envisager d'autres modèles de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux, notamment des calendriers pour les tests A/B que vous pourriez mener dans le cadre de vos campagnes, ou un modèle éditorial pour les publications sur les réseaux sociaux afin de rationaliser votre pipeline de contenu.

3. Briefs

ChatGPT peut être très utile pour générer rapidement des textes percutants et des briefs créatifs.

Créez des textes percutants pour les réseaux sociaux et des briefs de conception avec ChatGPT

Il existe deux approches pour la création de briefs lorsque vous effectuez le travail avec ChatGPT.

Si vous savez déjà ce que doit contenir votre document de briefing, définissez les paramètres requis dans vos instructions, demandez à ChatGPT de remplir ces champs, puis apportez les modifications nécessaires.

Si vous ne savez pas quoi mettre dans le brief, choisissez un bon modèle de brief créatif et demandez à ChatGPT de préciser vos exigences. Si vous adoptez cette approche, il est judicieux de demander à ChatGPT de jouer le rôle de votre rédacteur ou de votre designer et de vous poser des questions pertinentes qui permettront de renforcer votre brief.

4. Rédaction

La rédaction de contenu à l'aide d'outils d'IA comme ChatGPT peut s'avérer délicate.

Certes, l'IA vous aide à produire du contenu bien plus rapidement que les humains. Mais en même temps, ses capacités de réflexion créative sont très limitées, ce qui donne lieu à des résultats robotiques que le public repère à des kilomètres (« Dans ce contexte concurrentiel… »).

La meilleure façon de produire du contenu généré par l'IA qui ne donne pas l'impression d'avoir été rédigé par un bot ? Adoptez une approche « cyborg » de la rédaction, c'est-à-dire laissez ChatGPT faire le gros du travail pendant que vous vous chargez de la réflexion. Cela implique de diviser votre tâche de rédaction en trois étapes.

Étape 1 : Fournissez un brief de base

C'est là que vous créez un brief principal, que vous le décomposez en briefs plus petits, et que vous utilisez chacun de ces mini-briefs comme une série progressive d'invites pour ChatGPT.

À cette étape du processus de rédaction, ChatGPT est censé rendre correctement le ton et le fond de la marque, mais le résultat comportera encore des instances de contenu qui semblent avoir été rédigés par un bot.

💡Conseil de pro : Vous avez du mal à trouver le ton juste pour vos publications sur les réseaux sociaux ? Demandez à ChatGPT d'utiliser un style « conversationnel et ludique » pour tout contenu éducatif, ou un style « conversationnel, assertif et engagé » pour les publications provenant de comptes personnels. Vous pouvez également simplifier la structure des phrases en définissant le niveau de lecture comme celui d'un élève de 4e.

Étape 2 : Modifiez votre contenu à l'aide de l'IA

Seuls environ 30 à 50 % du contenu généré par GPT à l'étape précédente seront réellement utilisables. Il est maintenant temps d'éliminer les éléments de contenu qui ne semblent pas avoir été rédigés par un humain.

Éliminez les phrases superflues qui n'apportent aucune valeur ajoutée au lecteur

Mots, expressions, terminologies et signes de ponctuation répétés

Analogies et métaphores inutiles ou inexactes

Utilisation excessive ou inutile d'émojis

Non-respect des directives de la marque

Manque d'humour ou de nuance dans le texte

Étape 3 : Modifiez le contenu vous-même

Après l'étape précédente, vous constaterez qu'environ 50 à 70 % du contenu généré par GPT est utilisable. Pour atteindre les 100 %, vous devrez effectuer vous-même les modifications essentielles que ChatGPT ne peut pas prendre en charge.

Améliorer le ton (par exemple, en ajoutant une touche d'humour à votre contenu)

Restructurer le texte pour améliorer le flux logique

Ajouter des analogies et des métaphores utiles

Ajouter des termes techniques auxquels votre public peut s'identifier

Effectuer la modification en cours pour supprimer tout contenu inutile existant

Raccourcir les sections pour respecter les limites de caractères des plateformes

À lire également : Guide d'utilisation de l'IA dans le marketing du contenu

5. Réutilisation du contenu

La réutilisation de contenu occupe sans doute une place importante dans votre stratégie sur les réseaux sociaux. Et c'est une bonne idée : vous souhaitez tirer le meilleur parti de chaque élément de contenu que vous produisez. ChatGPT peut vous y aider.

Il existe trois façons de demander à ChatGPT de reformuler votre contenu existant.

Partagez un lien vers un contenu publié

Téléchargez du contenu au format PDF et demandez à ChatGPT de l'analyser

Utilisez le bon vieux Ctrl + C + V (ou Cmd + C + V, si vous êtes un utilisateur Mac), et passez directement à la réutilisation

Avant de partager le contenu que vous souhaitez reformuler, assurez-vous d'avoir donné à ChatGPT les instructions adéquates concernant la plateforme, le public cible, le format du contenu, le style à adopter et les limites de caractères applicables.

6. Images

Saviez-vous que ChatGPT peut générer des images et des créations pour vous ? Plus besoin de passer voir votre graphiste ou de lui envoyer un message privé chaque fois que vous avez besoin d'une création pour un post sur les réseaux sociaux.

Mais il y a une mise en garde : à l'heure actuelle, ChatGPT et les outils d'IA générative similaires ont du mal à créer des contenus textuels, au point que le texte de ces contenus est parfois totalement illisible.

Ainsi, si vous utilisez ChatGPT pour générer des images destinées aux réseaux sociaux, limitez-vous à des invites portant uniquement sur des images sans texte. Il existe deux façons de procéder.

Instructions d'image

Vous avez besoin de créer une image à partir de zéro ? Vous pouvez choisir une invitation artistique, donner des instructions précises sur le style de l'image et générer des images en quelques secondes.

Générez de nouvelles images directement depuis votre tableau de bord ChatGPT

Images de référence

Vous avez une image que vous souhaitez convertir dans un style artistique spécifique ? Vous pouvez partager cette image de référence avec ChatGPT, définir le résultat attendu et ajuster vos instructions pour obtenir davantage de variantes.

Convertissez des images existantes dans votre style artistique préféré avec ChatGPT

💡Conseil de pro : Chaque image que vous créez avec ChatGPT peut être mise en conformité avec les directives de votre marque. Vous pouvez définir les codes hexadécimaux des couleurs de votre marque, les répartir en couleurs primaires, secondaires et tertiaires, puis demander à GPT de proposer des images pertinentes dans les couleurs de marque que vous avez spécifiées.

Conseils pour utiliser ChatGPT sur les réseaux sociaux

Pour tirer le meilleur parti de ChatGPT en matière de recherche d'idées et de création de contenu pour les réseaux sociaux, faites ce qui suit : décomposez les invites en éléments plus petits, créez vos propres GPT personnalisés, constituez un référentiel d'invites partageable et partagez des exemples.

Adoptez une approche itérative pour les invitations et les instructions

Voici une erreur à éviter : fournir à un modèle LLM l'intégralité des instructions en une seule fois.

Les outils comme ChatGPT ne fonctionnent pas bien avec les flux d'informations massifs et ont tendance à oublier les instructions. Cela signifie que vous devrez passer plus de temps à fournir des commentaires de suivi, à relancer tout le processus, ou pire encore, à effectuer vous-même la plupart des modifications.

Une meilleure idée ? Décomposez votre brief en petites parties et adoptez une approche itérative pour obtenir le résultat souhaité.

Exemple : Imaginons que vous souhaitiez rédiger un texte percutant pour un carrousel LinkedIn. Au lieu de donner toutes les instructions en une seule fois à ChatGPT, fournissez davantage de contexte à l'outil : commencez par un wireframe, puis consacrez quelques invites à chaque diapositive du carrousel.

Une approche itérative nécessitant plusieurs messages par conversation implique que vous atteindrez plus rapidement votre limite de conversations (nous y reviendrons dans un instant). Mais c'est bien mieux que de travailler avec des résultats médiocres que vous finirez par peaufiner ou retravailler vous-même.

Configurez des GPT personnalisés pour des objectifs spécifiques

Avec les forfaits payants de ChatGPT, vous pouvez configurer des GPT spécifiques à vos objectifs, c'est-à-dire définir vos propres instructions personnalisées ou utiliser les modèles GPT d'OpenAI.

Créez des assistants ChatGPT personnalisés pour des objectifs marketing spécifiques

L'idée de créer votre propre GPT est de réduire le temps consacré aux instructions. Vous n'avez plus besoin de redéfinir le ton et le public cible à chaque discussion, ni de partager à plusieurs reprises des références importantes chaque fois que vous souhaitez créer du contenu pour les réseaux sociaux.

Pour créer ou utiliser des GPT personnalisés sur ChatGPT, cliquez sur l'onglet « Explorer les GPT » dans la barre latérale de l'outil, appuyez sur le bouton « Créer » ou recherchez des modèles de GPT prédéfinis, puis lancez-vous.

Créez un référentiel de prompts

ChatGPT est sans aucun doute un outil qui stimule la productivité.

Mais le véritable secret de la productivité réside dans le partage des connaissances, c'est-à-dire : « Tiens, ces instructions ont très bien fonctionné pour ce type de contenu ou ce sujet précis. Tu devrais l'essayer ! »

Il est judicieux de créer un référentiel solide (mais bien géré) de prompts ChatGPT que vous pouvez partager avec votre équipe. Le moyen le plus rapide à faire est d'utiliser un tableur, mais la méthode la plus facile à gérer et la plus personnalisable consiste à utiliser la vue Tableur dans ClickUp.

Créez un référentiel de prompts personnalisables grâce à la vue Tableur de ClickUp

💡Conseil de pro : lorsque vous créez un référentiel de prompts, veillez à mettre en place des garde-fous. Cela implique de contrôler étroitement qui peut ajouter et afficher les prompts, qui peut partager le référentiel avec d'autres, la qualité des résultats associés à des prompts spécifiques, etc. Grâce aux permissions personnalisées de ClickUp Docs, c'est à faire !

Créez un meilleur contexte à l'aide d'exemples

Tout créateur de contenu travaillant à partir d'un brief tirera toujours profit de bons exemples. Cela vaut également pour les outils d'IA générative tels que ChatGPT.

L'un des domaines dans lesquels les outils d'IA ont du mal est celui de l'imitation de la voix ou du style de votre marque pour le contenu des réseaux sociaux. Grâce à la capacité de ChatGPT à analyser le Web, ce problème est désormais facilement résoluble.

Exemple : Imaginons que vous adoptiez un ton conversationnel mais faisant autorité pour tout contenu marketing lié à vos produits. Cependant, vous avez du mal à faire comprendre cela à ChatGPT. La solution la plus simple consiste à fournir à ChatGPT un lien vers un contenu dont vous souhaitez imiter le ton et à le laisser proposer quelques premières ébauches.

Donnez des exemples à ChatGPT pour affiner le contenu généré

Si l'outil ne parvient pas à analyser un lien spécifique, vous pouvez même copier-coller un paragraphe ou une phrase précise à titre de référence (mais veillez à ne rien plagier).

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour les réseaux sociaux

ChatGPT peut sans aucun doute vous aider à améliorer votre présence sur les réseaux sociaux. Mais malgré tous ses avantages, cet outil présente également quelques inconvénients majeurs.

D'une part, il peut générer des informations inexactes et même lier vers des sources erronées. De plus, il peut avoir du mal à fournir des réponses créatives.

ChatGPT impose également une limite stricte au nombre de conversations que vous pouvez avoir avec lui dans un laps de temps donné. Si vous souhaitez bénéficier d'une limite plus élevée, vous devrez payer un supplément.

Inexactitudes factuelles

Depuis le tout début, l'inexactitude des informations a constitué un défi pour ChatGPT. OpenAI a même ajouté une clause de non-responsabilité (sous chaque conversation) pour donner un avertissement aux utilisateurs quant aux erreurs potentielles dans les résultats.

Lorsque vous ne pouvez pas vous fier à une source de contenu pour vérifier l'exactitude des faits, vous risquez de perdre énormément de temps. Le temps que vous passeriez à vérifier les résultats de ChatGPT va à l'encontre de l'objectif initial de confier cette tâche à l'outil : la productivité.

Pour l'instant, évitez d'utiliser ChatGPT pour créer du contenu destiné aux réseaux sociaux qui repose fortement sur l'exactitude des faits. Si vous devez tout de même utiliser cet outil pour créer du contenu précis, demandez-lui de vous fournir des sources pour chaque donnée et chaque fait inclus dans le résultat.

Réponses automatisées

Malheureusement, les modèles actuels de ChatGPT ne sont pas très créatifs.

L'outil n'est pas capable de saisir les nuances créatives et celles propres à l'audience comme le font les humains ; ses réponses par défaut sont donc sans inspiration et robotiques. Le résultat est un contenu médiocre que le public peut facilement distinguer d'un contenu généré par un humain.

Le plus grand défi réside dans le fait que, même lorsque vous définissez un style spécifique ou donnez des orientations créatives à l'outil, ChatGPT a tendance à oublier les instructions et revient souvent à ses données d'entraînement pour produire des résultats décevants.

Limites d'utilisation

Comme nous l'avons déjà mentionné, la seule façon d'obtenir un résultat proche de ce que vous souhaitez avec ChatGPT est d'utiliser des invites itératives. Naturellement, cela nécessitera davantage de messages par conversation.

Cependant, le problème est que, même avec les forfaits payants de ChatGPT, vous ne pouvez envoyer que 160 messages toutes les trois heures. Et cela, même avec le forfait le plus cher.

Ces limites de discussion sont gérables si vous êtes un utilisateur individuel. Mais si vous disposez d'un compte d'équipe partagé, cette limite peut rapidement être atteinte, ce qui signifie adieu la productivité.

Si ChatGPT fait partie intégrante de vos flux de travail sur les réseaux sociaux, la seule solution pour l'instant est de créer plusieurs comptes avec un nombre limité d'utilisateurs par compte.

À lire également : Les 15 meilleures alternatives à ChatGPT

ClickUp AI pour le marketing sur les réseaux sociaux

ClickUp Brain est le cousin plus puissant et plus polyvalent de ChatGPT. 🧠

Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un excellent assistant de rédaction et de génération d'idées (à l'instar de ChatGPT) pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, ClickUp Brain fournit également de l'assistance pour vos flux de travail de gestion marketing.

Accélérez, effectuez l'automatisation et optimisez votre marketing sur les réseaux sociaux avec ClickUp Brain

Donnez du contexte au contenu

Tout comme ChatGPT, ClickUp Brain est un assistant de rédaction basé sur l'IA capable de générer du contenu et des idées pour vous. Mais il existe une différence majeure : ClickUp Brain est une intelligence artificielle, mais avec beaucoup plus de contexte.

ClickUp Brain fonctionne grâce à des réseaux neuronaux (d'où le nom « Brain ») qui relient vos projets, vos documents et vos tâches sur une seule et même plateforme. Cela signifie que chaque fois que vous utilisez ClickUp Brain, le résultat s'appuie sur une compréhension approfondie de vos projets et de vos flux de travail.

Par exemple, grâce au gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain, vous pouvez obtenir des réponses à des questions liées à des documents, wikis, personnes, produits ou tâches spécifiques présents dans ClickUp ou connectés à celui-ci. Ainsi, si vous deviez convertir l'un des articles de votre centre d'aide sur ClickUp en publication sous forme de carrousel sur les réseaux sociaux, vous n'auriez qu'à consacrer un minimum de temps à définir le bon contexte pour que l'outil IA intégré génère les publications.

À faire avec ChatGPT, vous passeriez la moitié de votre temps à donner à l'outil des instructions extrêmement détaillées.

Automatisez les tâches routinières

ClickUp Brain est un outil de création de contenu très utile. Mais contrairement à ChatGPT, ClickUp Brain intègre également l'IA à vos projets marketing et à vos flux de travail de gestion des tâches.

Par exemple, grâce à la gestion de projet par l'IA de ClickUp, vous pouvez générer des mises à jour de statut et des rapports précis pour toutes les tâches ou sous-tâches associées à un projet spécifique.

Vous pouvez également demander à l'outil d'effectuer des actions spécifiques (comme modifier le statut des tâches), de créer des plans de projet détaillés et de les convertir en documents collaboratifs, ainsi que d'extraire automatiquement les données pertinentes et de remplir les champs correspondants dans les documents.

ClickUp Brain peut également générer des transcriptions de réunions, configurer des réponses rapides de type humain, résumer les actions à mener et créer des modèles pour les tâches répétitives.

Vous n'obtiendrez rien de tout cela avec l'assistant IA générative de ChatGPT.

Travaillez sans limites

Contrairement à ChatGPT, ClickUp Brain ne limite pas le nombre de requêtes que vous pouvez saisir. Cela signifie que vous pouvez adopter une approche plus réfléchie pour formuler vos requêtes et produire un contenu captivant qui correspond beaucoup mieux au résultat souhaité.

ClickUp pour la gestion marketing

L'étendue des capacités de l'IA n'est pas la seule différence entre ClickUp et ChatGPT.

En y regardant de plus près, la véritable différence apparaît : ClickUp est une plateforme stratégique alimentée par l'IA, tandis que ChatGPT est un assistant IA tactique.

En d'autres termes, si vous recherchez un excellent rédacteur marketing ou un partenaire de brainstorming pour vos publications sur les réseaux sociaux, ClickUp et ChatGPT sont tous deux à la hauteur de la tâche.

Mais si vous avez besoin d'une plateforme de gestion marketing (y compris la gestion de projet sur les réseaux sociaux ) fiable et basée sur l'IA, intégrant une IA générative, ClickUp est la solution qu'il vous faut pour compléter votre pile technologique.

Au-delà de la gestion des réseaux sociaux, ClickUp pour les équipes marketing apporte une valeur ajoutée considérable à vos opérations marketing quotidiennes de nombreuses façons.

Planification

Créez et organisez des calendriers détaillés de contenu pour les réseaux sociaux via la vue Calendrier de ClickUp

Créez un calendrier détaillé pour vos campagnes de marketing sur les réseaux sociaux via pour vos campagnes de marketing sur les réseaux sociaux via la vue Calendrier de ClickUp . Planifiez vos tâches et attribuez-les en quelques clics seulement

Visualisez vos idées et vos plans marketing sous forme d'organigrammes avec et vos plans marketing sous forme d'organigrammes avec ClickUp cartes mentales . Transformez automatiquement les organigrammes en tâches et personnalisez-les selon vos besoins

Suivez vos activités marketing grâce aux différentes grâce aux différentes vues de ClickUp : la vue Liste pour un aperçu détaillé des tâches, la vue Tableau pour un rapport d'avancement de type Kanban, la vue Équipe pour gérer la capacité, etc.

Collaboration

Collaborez plus rapidement et plus efficacement avec ClickUp Documents

Créez automatiquement du contenu grâce à l'IA et modifiez les brouillons de contenu marketing avec votre équipe en temps réel via et modifiez les brouillons de contenu marketing avec votre équipe en temps réel via ClickUp Docs . Ajoutez des commentaires, attribuez et suivez les tâches, créez des pages imbriquées, et bien plus encore

collaborez plus rapidement et plus efficacement avec vos équipes grâce à Ne jonglez plus avec différents outils de communication etgrâce à la fonctionnalité Chat View de ClickUp . Partagez des liens et des fichiers multimédias dans les discussions et ajoutez des étiquettes à des membres spécifiques de l'équipe dans les commentaires.

Rapports

des cibles individuelles et d'équipe avec Définissez et partagezavec ClickUp Objectifs pour plus de transparence et de responsabilité

visualisent les résultats des campagnes et la progression vers les objectifs de l'équipe Assurez la synchronisation et le suivi de tout le monde grâce aux tableaux de bord ClickUp quiet la progression vers les objectifs de l'équipe

Modèles

La vaste gamme de fonctionnalités d'automatisation de ClickUp n'est pas le seul moyen dont dispose la plateforme pour vous faire gagner du temps : vous pouvez également économiser de précieuses heures grâce à notre immense bibliothèque de modèles adaptés à des tâches et des flux de travail de projet spécifiques.

Vous trouverez ci-dessous quelques modèles que les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux peuvent utiliser pour se lancer sur ClickUp.

Modèle ClickUp pour les réseaux sociaux

Télécharger ce modèle Élaborez votre stratégie sur les réseaux sociaux grâce au modèle « Réseaux sociaux » de ClickUp

Le modèle de réseaux sociaux de ClickUp vous aide à visualiser votre stratégie sur les réseaux sociaux sous forme de blocs organisés. Chaque bloc détaille chaque publication, y compris les personnes assignées à la tâche, les dates de publication, les plateformes sur lesquelles publier, les liens vers les brouillons de contenu, les hashtags à utiliser, et bien plus encore.

Pour visualiser ces informations d'une autre manière, vous pouvez également vous procurer le modèle de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp.

Le modèle de flux de travail « Stratégie de réseaux sociaux » de ClickUp vous offre également un excellent point de départ pour développer et organiser vos campagnes sur les réseaux sociaux.

Intégrations

ClickUp est une plateforme hautement extensible qui prend en charge plus de 1 000 intégrations, notamment des CRM, des services d'assistance, des outils de productivité et de collaboration, des bases de données, et bien plus encore.

Vous avez besoin d'attribuer des tâches liées aux réseaux sociaux sur ClickUp via un message Slack ? C'est possible ! Vous avez besoin d'importer des brouillons de contenu depuis Google Drive vers ClickUp ? Rien de plus simple. Vous disposez d'un fichier de conception Figma ou d'un Tableau blanc Miro que vous souhaitez inclure dans votre brief de rédaction ? Importez-le. Vous souhaitez aider vos rédacteurs à respecter la grammaire ? Synchronisez ClickUp avec Grammarly.

Les nombreuses connexions d'applications de ClickUp vous offrent de nombreuses possibilités. Ce n'est toutefois pas le cas de ChatGPT, qui s'utilise principalement comme assistant IA autonome. Il s'intègre certes à d'autres outils via des API, mais cette intégration est complexe et peut même s'avérer coûteuse.

Vous êtes le cerveau, laissez l'IA être les muscles

Un bon marketing repose sur une bonne réflexion.

Si certains des meilleurs outils d'IA pour les réseaux sociaux, comme ChatGPT, sont très performants, ils ne sont pas pour autant de grands penseurs. En tant que spécialistes du marketing, nous l'oublions parfois et partons du principe que l'IA générative dispose d'autant de contexte et de capacités créatives que nous. Ce n'est pas le cas.

Que vous utilisiez des outils d'IA pour générer des légendes pour les réseaux sociaux ou pour trouver des idées de campagnes d'actualité, considérez-les toujours comme un outil puissant qui vous permet de terminer vos tâches plus rapidement et plus efficacement. Le contrôle créatif doit toutefois rester entre vos mains.

N'oubliez pas non plus que l'efficacité réelle des processus ne réside pas uniquement dans la réduction du temps de production de contenu de deux heures à deux minutes (même si cela aide) : elle provient également du fait que l'IA fournit de l'assistance pour d'autres flux de travail au cours de votre journée et vous décharge de certaines tâches.

C'est exactement ce que ClickUp est conçu pour faire. Essayez ClickUp gratuitement et gagnez en productivité au travail !