10 exemples de marketing événementiel pour faire sortir votre événement du lot

Mener une campagne de marketing événementiel réussie fait partie de la liste de souhaits de tout amateur de marketing pur et dur.

Mais qu'est-ce qui fait vraiment la réussite d'un évènement ?

Est-ce le buzz ? Le nombre de participants ? Pas achevé !

Bien que ces indicateurs soient importants, tout se résume finalement à la profondeur de l'impact de votre évènement. Si vous pouvez transformer un hall d'exposition bondé en une liste de clients potentiels, considérez-vous comme un spécialiste du marketing événementiel.

Encore une fois, pour obtenir des résultats aussi fantastiques, vous devez élaborer une stratégie de marketing événementiel qui suscite l'intérêt des participants potentiels et leur apporte de la valeur.

Consultez les 10 exemples de marketing événementiel que nous avons compilés pour affiner vos compétences en matière de gestion et d'organisation d'événements et contribuer à la réussite de votre prochain évènement.

Comprendre le marketing d'évènement

Le marketing d'évènement est le moyen pour une entreprise d'entrer en connexion avec les gens. En d'autres termes, il s'agit d'une stratégie de promotion que les entreprises utilisent pour combler le fossé qui les sépare de leurs clients potentiels.

De du forfait à l'exécution les campagnes de marketing par l'évènement impliquent des sessions de brainstorming créatif à chaque étape. Elles sont menées par l'équipe marketing d'une entreprise pour promouvoir l'entreprise, ses produits ou ses services par le biais d'un évènement virtuel ou en personne. Cependant, l'objectif global peut varier d'une entreprise à l'autre.

Alors que certaines organisent des campagnes d'évènements marketing pour offrir des opportunités d'apprentissage à leur cible, d'autres peuvent le faire pour générer de nouveaux prospects ou accroître la notoriété de leur marque. Pourtant, l'objet fondamental est le même : favoriser la croissance de l'entreprise.

Fonctionnalités du marketing d'évènement

Si vous avez déjà été impliqué dans une campagne de marketing événementiel, vous pouvez vous attendre à ce qu'elle se poursuive d'un évènement marketing bien forfaitaire vous avez sans doute remarqué qu'il se distingue des autres évènements d'entreprise. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés qui expliquent pourquoi :

**Les campagnes de marketing événementiel peuvent prendre n'importe quelle forme : événements virtuels, événements de réseautage, événements en ligne, événements en personne, et bien d'autres encore. Cette diversité les rend aptes à atteindre n'importe quel objectif marketing

Engagement d'un public cible: Vous souhaitez obtenir des prospects ou stimuler vos équipes commerciales ? Le marketing d'évènement peut vous aider à atteindre vos objectifs spécifiques. Cette approche ciblée aide les entreprises à concentrer leurs efforts de marketing,gérer l'évènement et d'atteindre leur objectif plus efficacement

Vous souhaitez obtenir des prospects ou stimuler vos équipes commerciales ? Le marketing d'évènement peut vous aider à atteindre vos objectifs spécifiques. Cette approche ciblée aide les entreprises à concentrer leurs efforts de marketing,gérer l'évènement et d'atteindre leur objectif plus efficacement Expérience interactive: Les campagnes de marketing événementiel, en particulier les campagnes en personne, contiennent de nombreux éléments interactifs tels que des démonstrations en direct, des discours prononcés par des leaders du secteur, etc. Cela permet de maintenir l'engagement des participants et de les impliquer en permanence

Les campagnes de marketing événementiel, en particulier les campagnes en personne, contiennent de nombreux éléments interactifs tels que des démonstrations en direct, des discours prononcés par des leaders du secteur, etc. Cela permet de maintenir l'engagement des participants et de les impliquer en permanence Promotion multicanal: Les campagnes de marketing événementiel impliquent souvent une promotion sur différents canaux de marketing tels que les plateformes de médias sociaux, l'e-mail, les sites web, etc. Cela permet à la fois d'augmenter le nombre de participants et d'accroître la notoriété de la marque

Avantages du marketing d'évènement

Maintenant, discutons de quelques avantages liés à l'organisation d'une campagne de marketing d'évènement :

Augmentation de la notoriété de la marque: Dans un contexte de concurrence féroce, il peut être difficile pour une entreprise de faire parler d'elle. Les campagnes de marketing événementiel permettent d'y remédier. Elles permettent à votre entreprise de dépasser les clients existants et d'atteindre plus largement sa cible

Dans un contexte de concurrence féroce, il peut être difficile pour une entreprise de faire parler d'elle. Les campagnes de marketing événementiel permettent d'y remédier. Elles permettent à votre entreprise de dépasser les clients existants et d'atteindre plus largement sa cible Fournit des opportunités de mise en réseau: De nombreux chefs d'entreprise et experts du secteur participent à ces évènements d'entreprise de haut niveau. La participation à ces événements peut donc s'avérer bénéfique pour toute marque ou tout professionnel cherchant à renforcer son réseau

De nombreux chefs d'entreprise et experts du secteur participent à ces évènements d'entreprise de haut niveau. La participation à ces événements peut donc s'avérer bénéfique pour toute marque ou tout professionnel cherchant à renforcer son réseau **Les campagnes de marketing événementiel, qu'elles soient virtuelles ou en personne, encouragent l'interaction. Les campagnes de marketing événementiel, qu'elles soient virtuelles ou en personne, encouragent l'interaction, ce qui crée un sentiment d'appartenance à la communauté et suscite la loyauté des participants envers la marque

**Stimule la croissance des entreprises : de nombreuses entreprises peinent à se développer parce qu'elles ne parviennent pas à générer des prospects ou à attirer de nouveaux clients. Le marketing événementiel relève ce défi en organisant des événements attrayants qui attirent le public, génèrent des prospects précieux et, par conséquent, stimulent la croissance de l'entreprise

Différence entre le marketing d'évènement et le marketing expérientiel

Dans les connotations marketing, les conditions d'utilisation du marketing événementiel et du marketing expérientiel sont souvent interchangeables. À présent, bien qu'elles fassent quelques partages, ces initiatives marketing sont différentes l'une de l'autre. Voici comment :

Aspect Marketing d'évènement Marketing expérientiel Aspect Marketing expérientiel Marketing expérientiel **Marketing événementiel L'objectif est de promouvoir une entreprise ou ses produits et services par le biais d'évènements en personne ou virtuels. L'objectif est de permettre à une entreprise de s'engager et de créer des expériences mémorables avec ses clients par le biais d'activités pratiques et immersives L'objectif principal est la promotion de la marque et l'engagement des clients Les événements de ce type ont pour objectif principal la promotion de la marque, l'engagement des clients, l'engagement de l'audience, la passivité et l'interactivité Indicateurs de réussite : conversions après l'évènement, génération de leads, etc. Engagement dans les médias sociaux, fidélité à la marque, etc. Lancement de produits, salons professionnels, /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/141821/conferences-techniques/tech conférences/%href/, etc. Expériences pop-up, installations immersives, activations de marque, etc.

10 solides exemples et stratégies de marketing événementiel que vous devriez essayer

Voici quelques exemples incroyables de marketing d'évènement que vous pouvez utiliser pour soutenir vos efforts de marketing :

Activités expérientielles

Les activations expérientielles sont des fonctionnalités qui permettent à vos clients de visiter des installations et de s'y engager. Comme ces activations visent à créer des expériences mémorables pour les clients, elles comprennent des installations interactives comme des comptoirs de jeux, des peintures murales, etc. qui représentent votre marque.

Les clients qui visitent ces installations expérientielles ont tendance à cliquer sur des photos et à les partager sur les médias sociaux - ce qui soutient vos efforts de marketing sur les médias sociaux et améliore la notoriété de la marque.

Exemple : Audible Beach au San Diego Comic-Con (SDCC)

En 2022, Audible a créé d'énormes sculptures de sable représentant les caractères de ses podcasts populaires lors de la convention SDCC. L'impact a été tout aussi phénoménal. Les visiteurs ont pris des photos avec les sculptures, ont échantillonné d'autres podcasts Audible et se sont extasiés sur l'ensemble de l'expérience sur les médias sociaux.

**La création d'expériences interactives et mémorables par le biais d'activations expérientielles peut considérablement améliorer la présence de votre marque sur les médias sociaux et sa notoriété globale.

Les conférences d'utilisateurs sont utiles à bien des égards. Par exemple, elles sont parfaites pour recueillir des commentaires honnêtes et en temps réel sur votre produit. Ces conférences ouvrent également la voie au partage des connaissances et à la création d'une communauté, deux éléments essentiels à la croissance de toute entreprise.

Exemple : Oracle Code One (JavaOne)

En 2022, le géant de la technologie Oracle a organisé une conférence des utilisateurs soucieuse de l'environnement - Oracle Code One (JavaOne) - et a invité les programmeurs du monde entier à y participer. Le programme a été un succès, avec un menu à thème respectueux des plantes, des leçons sur la réduction de l'empreinte carbone et des possibilités de dons alimentaires.

À retenir: L'organisation de conférences d'utilisateurs encourage la création d'une communauté et permet d'obtenir un retour d'information précieux, essentiel à la croissance de l'entreprise.

Événements virtuels

Un évènement virtuel est un rassemblement en ligne organisé sur des plateformes numériques. Il permet aux participants d'assister à l'évènement sans se rendre physiquement à l'emplacement.

Quel est le principal avantage de ce type d'évènement marketing ? Vous pouvez en organiser un pour presque n'importe quel objectifconduire un atelier, fournir des expériences virtuelles, héberger conférences en ligne -littéralement n'importe quoi !

Exemple : L'évènement virtuel de Google I/O

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Via-google.webp L'événement Google I/O - un exemple de marketing événementiel /$$img/

via Google En 2021, Google a organisé un évènement virtuel pour faire vivre l'expérience de sa conférence annuelle des développeurs en personne - Google I/O - à tous les habitants de la planète. À l'aide d'une caméra à 360 degrés, les organisateurs de l'évènement ont enregistré une vidéo panoramique des discours des orateurs principaux et l'ont publiée sur YouTube afin que tout le monde puisse en faire partie.

À retenir: Les évènements virtuels sont flexibles et inclusifs, et permettent une participation mondiale sans qu'il soit nécessaire d'être physiquement présent.

Lancement de produits

Un événement de lancement de produit est crucial pour les entreprises basées sur les produits, lorsqu'une entreprise organise une conférence à grande échelle, souvent mondiale, pour introduire son nouveau produit sur le marché. L'évènement commence généralement par la présentation des fonctionnalités du produit par le PDG et par une discussion sur son besoin et son impact.

Les lancements de haut niveau comprennent souvent des démonstrations en direct et des sessions avec des intervenants invités, généralement des experts du secteur. En fait, certaines entreprises profitent également de ce moment pour dévoiler l'ambassadeur de la marque de leur produit à leur public.

Exemple : La conférence mondiale des développeurs d'Apple

Chaque année, Apple organise sa Worldwide Developer Conference, au cours de laquelle elle lance ses derniers produits et technologies. Bien que l'évènement ait lieu en personne, Apple diffuse le lancement pour s'assurer que ses fidèles fans, dispersés dans le monde entier, puissent assister à la révélation. Cela permet à l'entreprise de créer une solide dynamique commerciale avant que le produit n'arrive sur le marché.

À retenir: Un lancement de produit bien exécuté peut susciter un grand enthousiasme avant la sortie du produit et donner un coup de fouet aux équipes commerciales.

Événements de réseautage

Comme leur nom l'indique, les évènements de mise en réseau accueillent des leaders du secteur, des experts en la matière et d'autres professionnels de l'entreprise afin d'offrir des opportunités de mise en réseau aux participants. Ils sont souvent formels et structurés, commençant par une réunion et une rencontre et se terminant par un dîner officiel

Vous pouvez organiser un évènement de mise en réseau en interne ou en externe. Supposons que vous souhaitiez faciliter les connexions professionnelles de vos employés. Dans ce cas, vous pouvez organiser un évènement de mise en réseau au sein de votre organisation. Sinon, les évènements de mise en réseau peuvent être utiles si vous souhaitez permettre à votre cible d'interagir et de s'engager avec des experts du secteur.

Exemple : L'évènement de mise en réseau de Lean Startup

Lean Startup a organisé un évènement de mise en réseau au Mob Museum afin d'offrir à ses participants des opportunités de mise en réseau à l'échelle mondiale. L'évènement a été conçu de manière à ce que chacun trouve une personne partageant les mêmes idées avec qui interagir, rendant l'expérience immersive, interactive et réussie.

A retenir: Faciliter les opportunités de mise en réseau par le biais d'évènements formels peut renforcer les connexions professionnelles et les relations avec l'industrie.

Galas de collecte de fonds

Les galas de collecte de fonds sont typiques des organisations à but non lucratif (OBNL). Cependant, toute entreprise peut organiser de tels évènements caritatifs pour créer un buzz autour de sa marque.

Supposons que votre entreprise souhaite amplifier ses efforts philanthropiques et d'amélioration de la communauté. Dans ce cas, vous pouvez parrainer un gala de collecte de fonds pour une cause caritative. Par ailleurs, si votre entreprise a déjà une image philanthropique, l'organisation de tels évènements peut renforcer l'identité de votre marque et consolider votre connexion avec les clients potentiels de votre secteur d'activité

Les participants à ces évènements sont généralement des donateurs, des philanthropes, des leaders de la communauté et parfois même des célébrités. Outre la sensibilisation, ces évènements constituent donc une excellente opportunité de mise en réseau.

Exemple : Le Bal de la Jonquille de la Société canadienne du cancer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/The-Canadian-Cancer-Societys-Daffodil-Ball.png Le Bal de la Jonquille de la Société canadienne du cancer comme exemple de marketing d'évènement /$$img/

la société canadienne du cancer, le Bal de la Jonquille comme exemple de marketing événementiel /%img/ le bal de la jonquille de la Société canadienne du cancer Chaque année, la Société canadienne du cancer organise un évènement unique de collecte de fonds, le Bal de la Jonquille. Les participants doivent porter des masques et interagir les uns avec les autres sur fond de musique jazz. Avec une liste d'invités de haut niveau composée de chefs d'entreprise, de philanthropes, de représentants du gouvernement et de célébrités, cet organisme à but non lucratif élimine l'ennui des évènements caritatifs en créant une ambiance de plaisir et de divertissement.

A retenir: Les évènements caritatifs tels que les galas de collecte de fonds peuvent amplifier les efforts de votre marque en matière de RSE tout en offrant de précieuses opportunités de réseautage.

Hackathons

Les hackathons sont des compétitions de programmation qui rassemblent des programmeurs et des développeurs du monde entier pour relever un défi. Les participants s'affrontent pendant plusieurs jours et le meilleur d'entre eux est récompensé. Ces évènements peuvent se dérouler aussi bien en personne que virtuellement.

Si vous êtes une entreprise de technologie ou de logiciels, l'organisation d'un hackathon peut contribuer à promouvoir votre marque sur les médias sociaux. En outre, ces évènements encouragent le développement d'idées innovantes.

Lire la suite: Comment organiser un Hackathon Exemple : Le hackathon Construire l'avenir de Microsoft

Des développeurs et des programmeurs professionnels ont participé au très prisé hackathon Building the Future de Microsoft afin d'innover des solutions pour la mobilité électrique. Bien que l'ensemble de l'évènement se soit déroulé virtuellement, il a tout de même suscité l'attention au niveau mondial.

**L'organisation de hackathons peut susciter l'enthousiasme pour votre marque et améliorer l'innovation au sein de la communauté technologique.

Foires commerciales

Les salons professionnels offrent aux entreprises la possibilité de présenter leurs produits et services. En tant qu'évènements hors site, ils se déroulent généralement dans les lieux suivants des lieux externes comme les centres de congrès et les halls d'exposition.

Ces évènements sont généralement organisés autour d'un thème industriel spécifique. Ainsi, ils réunissent plusieurs marques en un même lieu et fournissent aux entreprises une plateforme leur permettant de présenter leurs offres à un large public et facilitent de précieuses opportunités de mise en réseau.

Exemple : COMPUTEX de CNET

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/CNET.webp Exemple de marketing d'évènement de CNET /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière CNET Lors du salon annuel COMPUTEX, CNET a fourni à des entreprises technologiques telles qu'Intel l'occasion de présenter leurs derniers produits et innovations. Cela montre comment la participation à un salon professionnel peut vous aider à présenter vos offres à des clients potentiels, même si vous n'appartenez pas directement au secteur.

Takeaway: Participer à des salons professionnels vous permet de présenter vos produits à un public cible, élargissant ainsi votre champ d'action au sein de l'industrie.

Réunions internes à l'entreprise

À faire connaître à vos nouvelles recrues la mission et les objectifs de l'entreprise ? Ou peut-être faire le point avec une équipe pour évaluer sa progression générale ? Organisez une réunion interne à l'entreprise !

Ces évènements sont organisés au sein d'une organisation pour discuter des stratégies, des objectifs et des mises à jour des performances. Toutefois, dans une perspective plus large, ils permettent d'aligner l'ensemble de votre personnel sur les valeurs de votre marque en renforçant votre culture et en offrant un espace de communication et de retour d'information régulier.

Exemple : Réunion sur le livre de coloriage de Plum Organics

Lors de l'une de ses récentes réunions d'équipe internes, Plum Organics a encouragé ses employés à colorier avec des crayons de couleur tout en interagissant avec les autres. Cette activité les a incités à se connecter et à se réaligner sur la marque adaptée aux enfants.

A retenir: Des réunions internes régulières renforcent la culture d'entreprise et garantissent l'alignement sur les objectifs de l'organisation.

Événements de renforcement de l'esprit d'équipe

Les évènements de consolidation d'équipe consistent généralement à réunir tous les employés de votre organisation pour des fêtes de fin d'année, des discussions au coin du feu et d'autres activités similaires qui encouragent l'interaction et l'établissement de connexions. Leur principal objectif est d'instiller un sentiment de communauté et d'harmonie au sein des employés

En outre, ces évènements constituent une excellente occasion de former les employés et de développer leurs compétences. En tant qu'organisateur, vous pouvez faire preuve de créativité dans le cadre de vos évènements de renforcement de l'esprit d'équipe et organiser des sessions de formation interactives, des ateliers de développement des compétences en collaboration, etc. pour faciliter à la fois l'interaction et l'amélioration des compétences.

En savoir plus: Comment forfaiter une discussion qui captivera votre public Exemple : Le tournoi de jeux de société de Glassdoor

Glassdoor s'enorgueillit d'une main-d'œuvre internationale nombreuse. Pour encourager l'interaction entre tous ses employés, l'entreprise a organisé un tournoi de jeux de société dans le cadre de ses évènements de renforcement de l'équipe. Mon travail a été l'occasion d'interagir avec les autres et de former de nouveaux formulaires, même avec ceux qui travaillent dans des emplacements différents.

Takeaway: Les activités de consolidation d'équipe renforcent les liens entre les employés et améliorent la collaboration, contribuant ainsi à un environnement de travail plus cohésif.

Planification et mise en œuvre d'un marketing d'évènement réussi

La réussite d'un évènement marketing ne s'arrête pas à l'inspiration. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez planifier et exécuter des stratégies de marketing événementiel irréprochables, et c'est là que le rôle de l'analyse et de la gestion de la relation client (CRM) entre en jeu.

Rôle de l'analyse dans l'évaluation de la réussite du marketing événementiel

Suivi des indicateurs clés: Les outils d'analyse donnent accès à des ensembles de données cruciales qui vous permettent de suivre les taux de fréquentation, d'engagement et de participation. Cela vous aide à comprendre la portée de votre évènement et son impact sur vos clients potentiels

Les outils d'analyse donnent accès à des ensembles de données cruciales qui vous permettent de suivre les taux de fréquentation, d'engagement et de participation. Cela vous aide à comprendre la portée de votre évènement et son impact sur vos clients potentiels Mesurer le retour sur investissement (ROI): En fermant les yeux sur le ROI de votre marketing événementiel, vous vous assurez d'atteindre vos objectifs de manière efficace. Pour cela, vous pouvez envisager des analyses pour évaluer les prospects générés, les taux de discussion et l'impact de vos évènements sur le chiffre d'affaires

En fermant les yeux sur le ROI de votre marketing événementiel, vous vous assurez d'atteindre vos objectifs de manière efficace. Pour cela, vous pouvez envisager des analyses pour évaluer les prospects générés, les taux de discussion et l'impact de vos évènements sur le chiffre d'affaires **L'analytique vous permet d'analyser les données démographiques et le comportement des participants afin de mieux comprendre votre public. Cela vous permet d'adapter les futures stratégies de marketing d'évènement et de mieux répondre à leurs besoins et préférences

Rôle du CRM dans le marketing événementiel

**Les systèmes CRM intègrent et centralisent les données des participants, ce qui facilite le suivi des indicateurs clés de performance tels que les interactions, les préférences et l'historique de l'engagement sur plusieurs évènements

Personnalisation des évènements: Le CRM vous permet de personnaliser les évènements en fonction des profils détaillés des participants et de leurs préférences. Exploitez ces données pour personnaliser les évènements en fonction des besoins et intérêts individuels, créant ainsi une atmosphère plus engageante et plus pertinente pour chaque participant

Le CRM vous permet de personnaliser les évènements en fonction des profils détaillés des participants et de leurs préférences. Exploitez ces données pour personnaliser les évènements en fonction des besoins et intérêts individuels, créant ainsi une atmosphère plus engageante et plus pertinente pour chaque participant Assurer un suivi post-événement:Systèmes de gestion de la relation client (CRM) facilitent un suivi personnalisé et en temps voulu des participants. Les rappels automatisés et les messages personnalisés contribuent à maintenir l'engagement, à renforcer les relations et à améliorer les taux de conversion en veillant à ce que chaque participant reçoive des informations pertinentes et continue d'interagir avec votre marque

Utilisation de ClickUp pour la planification et l'exécution d'évènements

Inspiration, analyse et CRM ? Cochez ! ✅

Il ne vous manque plus qu'un outil pour élaborer une stratégie de marketing événementiel efficace et lui donner vie.

Voici ClickUp, un logiciel de gestion de projet robuste doté de fonctionnalités facilitant le marketing événementiel. Suite de gestion du travail tout-en-un, ClickUp peut combler le fossé entre l'idéation et l'exécution de votre marketing d'évènement.

ClickUp pour le forfait évènement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle With Team Objectifs (Ensemble de tableaux de bord ClickUp 3.0 avec objectifs d'équipe) /$$img/

collaborez avec votre équipe, assignez des tâches et vérifiez la progression - tout cela avec ClickUp Teams_

Tout évènement réussi commence par un forfait efficace. Avec ClickUp Teams les équipes ClickUp, planifient et organisent des évènements qui restent gravés dans l'esprit des participants longtemps après leur déroulement. Voici comment procéder :

UtilisezObjectifs ClickUp pour forfaiter et créer des objectifs de taille pour l'évènement

Effet de levierDocuments ClickUp pour créer et partager des budgets d'évènements et naviguer en douceur dans le paysage financier de la planification d'évènements

Vous avez du mal à gérer votre temps ? Essayez l'outil de gestion du tempsEstimations de durée ClickUp pour estimer la durée totale nécessaire à l'exécution d'un évènement et achever chaque tâche sans délai

AvecTâches ClickUpcréez et assignez des tâches à tous les membres de votre équipe dans un ordre de commande précis afin de vous assurer de ne jamais perdre le fil

Visualisez le forfait de votre évènement avecJalons ClickUp pour voir le chemin parcouru

ClickUp pour l'exécution de l'évènement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Team-View-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Équipe simplifiée /$$img/

évaluez la charge de travail individuelle, suivez la progression et obtenez une représentation visuelle de vos stratégies d'évènement avec ClickUp Teams_

Terminé le forfait de votre évènement ? Maintenant, passons aux entreprises - voici comment vous pouvez mettre en place un système de gestion d'équipe Les équipes ClickUp à utiliser pour l'exécution de vos stratégies d'évènement :

ClickUp Affiche de discussion peut vous aider à collaborer avec les membres de votre équipe sur chaque activité en temps réel

Vous voulez jeter un coup d'œil rapide sur la façon dont les choses se déroulent sur le terrain ? UtilisezIntégration de ClickUp Zoom pour planifier et gérer les appels de votre équipe

Gérez les membres de votre équipe, leur progression, leur charge de travail et tout ce qui s'ensuit avecTableaux de bord ClickUp* Divisez votre projet en tâches plus petites avecClickUp Statuts de tâches personnalisés,Checklists de tâches, et faciliter la gestion des évènements

AvecAffichages ClickUpvisualisez le flux de travail de votre évènement, gérez sa progression et ajustez les charges de travail si nécessaire

En outre, ClickUp fournit quatre modèles prêts à l'emploi et facilement personnalisables pour vous faciliter la tâche. Examinons-les en détail :

1. Modèle ClickUp de planification d'évènement

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Event-Planning-Template.png ClickUp Modèle de planification d'évènement https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389476&department=other&_gl=1*1gbsu1w*_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ0MjIwOTQuQ2p3S0NBanc1cUMyQmhCOEVpd0F2cWE0MW9ZeS10b1AxbGx5ckVySXdEenY3SlRDalRhSk05bEJmcmtQM0V0Q2JXZVNQzJ2aWhRVndob0xWFFRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Télécharger ce modèle /$$cta/

Le marketing d'évènement commence par le forfait - et c'est exactement ce que le Modèle de planification d'évènement ClickUp facilite. Ce modèle personnalisable rationalise pour vous l'ensemble du processus de planification des évènements. Il constitue une base solide que vous pouvez utiliser pour organiser les informations et accélérer l'efficacité de votre exécution.

Le modèle vous aide à :

Planifier et visualiser les évènements avec des échéanciers réalistes

Aligner votre équipe et vos ressources sur les objectifs généraux

Suivre la progression et les indicateurs clés de performance individuels relatifs à la planification et à l'exécution de l'évènement

2. ClickUp Modèle de marketing d'évènement

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.18.38-AM.png Modèle de marketing d'évènement par ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-140176532&department=marketing&_gl=1*1o2v7a5*_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ0MjIwOTQuQ2p3S0NBanc1cUMyQmhCOEVpd0F2cWE0MW9ZeS10b1AxbGx5ckVySXdEenY3SlRDalRhSk05bEJmcmtQM0V0Q2JXZVNQzJ2aWhRVndob0xWFFRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Télécharger ce modèle /$$cta/ Gestion des évènements est une vaste activité composée de différentes initiatives de marketing à chaque étape. Devinez quoi ? Modèle de marketing d'évènement ClickUp vous permet de contrôler l'aspect marketing de la gestion de votre évènement.

Ses fonctionnalités avancées comprennent :

Vue Teams Documents: Affichez les documents relatifs à l'évènement marketing

Affichez les documents relatifs à l'évènement marketing Affichage des évènements: Suivi des évènements à venir, des tâches et des échéances

Suivi des évènements à venir, des tâches et des échéances Affichage des comptes-rendus de réunion : Enregistrement et stockage des notes et des discussions de réunion

Enregistrement et stockage des notes et des discussions de réunion Affichage du calendrier des évènements: Planifiez et suivez les évènements à venir avec les dates et les heures

3. ClickUp Grand modèle de planification d'évènement

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUps-Large-Event-Planning-Template.png ClickUp Grand modèle de planification d'évènement https://app.clickup.com/signup?template=t-140176846&department=marketing&\_gl=1\*1x5iyze\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$cta/

Si l'idée de forfaiter un évènement de grande envergure vous semble décourageante, consultez le Modèle de planification d'un grand évènement ClickUp . Avec des fonctionnalités avancées telles que les champs personnalisés et les automatisations, il vous permet d'organiser des évènements marketing à l'échelle mondiale. Ce modèle peut être votre solution unique pour tout gérer, du budget de l'évènement aux participants.

En outre, il vous fournit un accès rapide aux informations avec des affichages tels que :

Accueil de l'évènement : Maintenir des informations détaillées sur l'évènement et son échéancier

Maintenir des informations détaillées sur l'évènement et son échéancier Affichage de l'accueil: Rationaliser la logistique de l'évènement et coordonner les activités autour de l'arrivée des invités

Rationaliser la logistique de l'évènement et coordonner les activités autour de l'arrivée des invités Vue Liste des participants: Gérer les informations sur les participants et s'assurer de leur exactitude

Gérer les informations sur les participants et s'assurer de leur exactitude Affichage du procès-verbal de la réunion: Documente les décisions clés prises au cours du processus de planification de l'évènement

4. Modèle de plan de projet pour un évènement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Event-Project-Plan-Template.png Modèle de plan de projet pour un évènement ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182148294&department=marketing&_gl=1*1v9gt63*_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ0MjIwOTQuQ2p3S0NBanc1cUMyQmhCOEVpd0F2cWE0MW9ZeS10b1AxbGx5ckVySXdEenY3SlRDalRhSk05bEJmcmtQM0V0Q2JXZVNKQzJ2aWhRVndob0NxWFFRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Télécharger ce modèle /$$cta/

Exclusivement conçu pour les organisateurs d'évènements très occupés, le modèle Modèle de plan de projet d'évènement ClickUp fait de la gestion d'évènements multiples un jeu d'enfant. Ce modèle comprend des fonctionnalités personnalisables de suivi des évènements, de calendrier et de briefing qui affichent une vue d'ensemble de tous vos évènements en cours en un seul endroit.

Il vous aide à :

Vérifier si tous vos évènements se déroulent sans encombre

Gagner du temps en suivant une structure modélisée pour tous les évènements

Assurer la cohérence de l'image de marque entre les différents évènements

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour le marketing d'évènement

Voici quelques avantages clés de l'utilisation de ClickUp pour le marketing événementiel le forfait de marketing d'évènement et l'exécution :

Centralise l'information et la communication pour que tous les membres de l'équipe restent alignés

Facilite la collaboration en temps réel pour améliorer la communication et la coordination

Rationalisela gestion de projet pour améliorer l'efficacité et l'organisation de l'équipe

Automatisation des tâches répétitives pour gagner du temps et réduire les efforts manuels

Améliore la visibilité des échéanciers des projets pour assurer l'achèvement des tâches dans les délais impartis

Rendez vos évènements plus efficaces avec ClickUp!

Le marketing d'évènement fait partie des rares outils marketing qui permettent aux entreprises d'interagir personnellement avec leur public. Il promeut la fidélité à la marque à un niveau plus profond en créant des expériences partagées et mémorables avec les clients. Il renforce également les connexions entre les entreprises et stimule la croissance des entreprises.

Cependant, avec les formes virtuelles qui gagnent en importance, le paysage du marketing d'évènement est également en train de changer. Des tendances comme la réalité augmentée, les simulations sur ordinateur et les visites virtuelles sont appelées à ouvrir la voie. Tenez-vous donc informé et évoluez.

En ce qui concerne l'outil, ClickUp travaille pour chaque forme d'évènement. Avec une liste de fonctionnalités de marketing d'évènement robustes, c'est votre solution unique pour la planification, la gestion et l'exécution d'évènements.

Alors, dépêchez-vous - obtenez ClickUp aujourd'hui gratuitement. Inscrivez-vous ici !