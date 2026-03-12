Comment gérer les parties prenantes d'un projet (cadres de référence + exemples)

De nombreuses organisations ont encore du mal à reconnaître l'importance de l'engagement des parties prenantes et à lui accorder la priorité, alors que les projets bénéficiant d'une implication efficace des parties prenantes ont nettement plus de chances d'atteindre leurs objectifs et de répondre aux attentes de l'entreprise (PMI).

Ce guide vous aide à identifier, analyser et impliquer toutes les personnes susceptibles d'influencer l'issue de votre projet, qu'il s'agisse de mapper les influenceurs cachés ou d'adapter vos stratégies de communication pour favoriser une véritable harmonisation et obtenir des résultats concrets.

Qu'est-ce qu'une partie prenante dans la gestion de projet ?

Cela arrive tout le temps. Vous lancez un projet, tout semble bien se passer, puis un cadre que vous n’avez jamais rencontré se met soudainement en colère parce que votre travail perturbe tout le trimestre de son équipe. Cela se produit lorsque vous ne savez pas qui sont vos parties prenantes, et c’est un problème qui peut faire dérailler même les plans les mieux conçus. Cela conduit à des changements frénétiques de dernière minute, à des délais non respectés et à une grave perte de confiance de la part de la direction.

Une partie prenante est toute personne, tout groupe ou toute organisation susceptible d'influencer, d'être influencé par ou de se percevoir comme influencé par le résultat d'un projet. Comprendre cela est la première étape pour éviter ces scénarios cauchemardesques. Cela signifie considérer votre projet non seulement comme une liste de tâches, mais aussi comme un réseau de personnes ayant des besoins et des attentes différents.

Contrairement à un membre de l'équipe qui effectue le travail quotidien, une partie prenante a un intérêt ou une influence sur la réussite du projet. Elles se situent sur un spectre : certaines doivent être présentes à chaque réunion clé, tandis que d'autres ont simplement besoin d'une mise à jour générale une fois par mois. L'essentiel est de comprendre que leur identification n'est pas une tâche ponctuelle : de nouvelles parties prenantes peuvent apparaître à n'importe quelle étape du cycle de vie du projet.

Types de parties prenantes d'un projet

Vous savez que vous avez des parties prenantes, mais vous les traitez toutes de la même manière. Vous envoyez le même rapport hyper détaillé à votre PDG et à un utilisateur final, et vous n'obtenez aucune réaction de leur part. Le PDG est agacé par tout ce bruit, et l'utilisateur final est perdu dans le jargon technique que vous pensiez utile.

Cette approche uniforme vous fait perdre du temps et éloigne justement les personnes dont vous avez besoin à vos côtés. Pour y remédier, vous devez les classer par catégories. Les parties prenantes se répartissent en groupes distincts en fonction de leur relation avec votre projet, ce qui vous aide à adapter votre communication et à ne plus envoyer le mauvais message aux bonnes personnes.

Parties prenantes internes

Les parties prenantes internes sont les personnes au sein de votre organisation qui ont un intérêt direct dans le projet. Leurs préoccupations portent généralement sur l'impact du projet sur les ressources, les budgets et la stratégie de l'entreprise. Elles ont souvent un pouvoir de décision direct.

Voici quelques exemples courants :

Les dirigeants et le promoteur du projet

Responsables de service

Les membres de votre propre équipe de projet

Responsables fonctionnels d'autres équipes

Les employés dont le travail quotidien sera affecté

Parties prenantes externes

Les parties prenantes externes sont des personnes ou des groupes extérieurs à votre entreprise qui peuvent influencer votre projet ou en subir les conséquences. Leurs préoccupations portent généralement sur les livrables, les échéanciers et les obligations contractuelles. Bien qu’elles aient une visibilité moindre sur vos processus internes, leur influence peut être considérable.

Ce groupe comprend souvent :

Clients

Fournisseurs et prestataires

Organismes gouvernementaux ou réglementaires

Investisseurs

Membres de la communauté

Parties prenantes principales vs secondaires

Au sein de ces groupes, il existe une autre distinction importante. Les parties prenantes principales sont celles qui sont directement concernées par la réussite ou l'échec du projet. Pensez à vos utilisateurs finaux, au commanditaire du projet et à votre équipe principale.

Les parties prenantes secondaires sont indirectement concernées. Cela inclut des groupes tels que les services d'assistance internes (comme l'informatique ou les ressources humaines), les organisations sectorielles, voire les médias. Cette distinction est cruciale pour hiérarchiser votre communication : les parties prenantes principales ont besoin d'un engagement fréquent et approfondi, tandis que les secondaires doivent simplement être tenues informées.

Pourquoi la gestion des parties prenantes est essentielle à la réussite d'un projet

Vous pensez que votre seule tâche consiste à accomplir le travail et à respecter les délais. Vous mettez de côté « l'aspect humain », pour finalement vous retrouver avec un projet enlisé dans des cycles de révision sans fin ou complètement bloqué par une personne clé que vous avez oublié de consulter. À présent, votre projet est en retard, a dépassé le budget, et le moral de l'équipe est au plus bas parce que vous n'avez pas obtenu les bonnes informations au bon moment.

C'est pourquoi la gestion des parties prenantes n'est pas un simple « plus » : c'est une fonction essentielle d'une gestion de projet réussie. Lorsque vous gérez efficacement les parties prenantes, vous constatez des avantages concrets : les projets atteignent leurs objectifs dans 93 % des cas, contre seulement 15 % pour ceux dont la gestion des parties prenantes est défaillante.

Réduction des résistances : lorsque les personnes se sentent écoutées, elles sont bien moins susceptibles de créer des tensions ou de bloquer la progression

Une meilleure prise de décision : recueillir les avis de groupes diversifiés améliore le recueillir les avis de groupes diversifiés améliore le processus décisionnel et vous aide à repérer les angles morts que vous auriez autrement manqués

Des attentes plus claires : une communication proactive évite le redoutable décalage entre ce que les parties prenantes attendent et ce que votre équipe est réellement en mesure de fournir

Résolution plus rapide des problèmes : lorsque vous entretenez des relations solides, les problèmes sont rapidement signalés et résolus, au lieu de s'envenimer.

Adhésion accrue : les parties prenantes impliquées passent du statut de critiques à celui de défenseurs qui soutiennent votre projet au sein de l'organisation

Ignorer ce processus entraîne des risques considérables, tels que la dérive des objectifs, des retards interminables et un manque total d'assistance de la part de la direction. Il s'agit d'un effort continu tout au long du cycle de vie du projet, et non d'une simple case à cocher lors du lancement.

Comment identifier les parties prenantes d'un projet

Vous êtes sur le point de lancer un nouveau projet, mais une crainte persistante vous taraude : qui ai-je oublié ? Vous craignez d'avoir omis une personne essentielle, qui refait surface dans trois mois pour tout faire capoter. Cette incertitude peut être paralysante et entraîner un démarrage difficile.

Oublier une partie prenante clé n'est pas seulement une négligence ; c'est une bombe à retardement. Cela se traduit par des demandes de modification à l'étape finale du projet, des dépassements de budget et des discussions délicates où vous devrez expliquer pourquoi vous ne les avez pas impliqués plus tôt. Vous pouvez éviter cela en utilisant un processus systématique pour identifier toutes les personnes importantes dès le premier jour.

Réfléchissez aux parties prenantes potentielles

Commencez par les catégories évidentes : qui a demandé le projet, qui le finance, qui utilisera le produit final et qui doit approuver les décisions clés. Ensuite, élargissez votre réflexion à l'aide de quelques questions stimulantes. Qui bénéficie de la réussite de ce projet ? Qui perd en cas d'échec ? Qui peut bloquer sa progression ?

Impliquez votre équipe principale dans cette session de brainstorming. Ses membres ont souvent une connaissance pratique des personnes et des équipes que vous pourriez négliger. Ne filtrez pas encore votre liste : notez simplement toutes les personnes qui vous viennent à l'esprit.

Passez en revue la documentation du projet

Ensuite, passez au crible les documents existants pour trouver des indices sur les personnes à impliquer.

Recherchez les noms et les rôles dans :

La charte du projet ou l'analyse de rentabilité

Contrats et accords de niveau de service

Diagrammes

Rétrospectives de projets passés similaires

Soyez particulièrement attentif aux flux de travail de validation et aux exigences de conformité, car ceux-ci impliquent souvent des parties prenantes externes telles que des auditeurs ou des organismes de réglementation.

Interrogez les acteurs clés

Allez directement à la source. Asseyez-vous avec le promoteur de votre projet et demandez-lui directement : « Qui d'autre doit être impliqué dans ce projet ? Selon vous, qui pourrait avoir des inquiétudes ? »

Ensuite, utilisez cette liste pour interroger les chefs de service et les personnes clés. Posez-leur les mêmes questions. C'est également l'occasion pour vous de cerner les dynamiques politiques et les influences informelles qui n'apparaissent sur aucun diagramme.

Cartographiez les connexions organisationnelles

Enfin, identifiez les liens de dépendance au sein de votre organisation. Repérez toutes les ressources partagées — telles que le budget, le personnel ou les systèmes critiques — qui créent des relations entre les parties prenantes. Recherchez à la fois les dépendances en amont (qui est le fournisseur des données dont vous avez besoin) et les dépendances en aval (qui dépend des résultats de votre projet).

📮 ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit en moyenne entrer en contact avec 6 personnes pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit quotidiennement communiquer avec 6 connexions clés pour recueillir les informations contextuelles essentielles, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. Les difficultés sont bien réelles : les relances incessantes, la confusion entre les versions et les zones d'ombre en matière de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, dotée de ClickUp Connected Search et de ClickUp AI pour la gestion des connaissances, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à votre disposition.

Des cadres d'analyse des parties prenantes qui fonctionnent

Vous avez donc fait vos devoirs et vous disposez désormais d’une liste de 50 parties prenantes. Le problème, c’est que vous vous sentez complètement dépassé. Qui a besoin d’un point quotidien, et qui se contente d’un e-mail trimestriel ? Traiter tout le monde de la même manière revient soit à agacer les personnes influentes avec trop d’informations, soit à négliger les champions discrets qui pourraient être vos plus grands alliés.

C'est là que vous perdez du temps et du capital politique. Vous avez besoin d'un système pour hiérarchiser vos efforts. Ces cadres simples vous aident à passer d'une liste chaotique à un plan d'action clair.

Grille pouvoir-intérêt

Ce n'est pas un hasard si cet outil est un grand classique. Il s'agit d'une simple matrice 2×2 qui vous aide à classer les parties prenantes en fonction de deux dimensions clés : leur pouvoir d'influence sur le projet et leur niveau d'intérêt pour son résultat.

Fort intérêt Faible intérêt Haut niveau d'influence Suivez-les de près : ce sont vos acteurs clés. Communiquez régulièrement avec eux de manière détaillée. Satisfaire les parties prenantes : Tenez-les informées pour conserver leur assistance, mais ne les submergez pas de détails. Faible pouvoir Restez informé : ils se soucient du projet et peuvent être de précieux défenseurs. Tenez-les informés de la progression des travaux. Surveiller : Ces parties prenantes ne nécessitent qu'un minimum d'efforts. Une mise à jour périodique et générale suffit généralement.

N'oubliez pas que la position d'une partie prenante sur cette grille peut évoluer. Réexaminez-la régulièrement sur une période pour vous assurer que votre stratégie d'engagement reste pertinente.

Matrice d'influence et d'impact

Ce cadre s'apparente à la matrice pouvoir-intérêt, mais avec une nuance subtile. Il met l'accent sur l'influence d'une partie prenante (sa capacité à influencer l'opinion des autres) et sur l'impact du projet sur celle-ci. Cela s'avère particulièrement utile pour identifier les « influenceurs cachés » qui, bien que n'ayant pas d'autorité officielle, peuvent faire ou défaire l'adoption du produit par les utilisateurs.

Évaluation du niveau d'engagement

Ce cadre vous aide à évaluer où en sont vos parties prenantes par rapport à ce que vous attendez d'elles. Vous classez chaque partie prenante en fonction de son niveau d'engagement actuel.

Les catégories courantes comprennent :

Inconscient

Résistant

Neutre

Assistance

En tête

En identifiant l'écart entre leur niveau d'engagement actuel et celui souhaité, vous pouvez concentrer votre effort sur la mobilisation des parties prenantes clés dans la bonne direction.

Stratégies de communication pour différents groupes de parties prenantes

Vous venez d'envoyer un e-mail générique de mise à jour du projet à tous les destinataires de votre liste. En quelques minutes, le promoteur du projet vous répond pour vous demander l'impact financier global, tandis que l'ingénieur en chef vous demande des détails techniques que vous avez omis. Vous êtes désormais pris dans un cercle vicieux où vous devez réexpliquer les mêmes informations de différentes manières à différentes personnes, et personne n'a l'impression d'obtenir ce dont il a besoin.

Ce chaos communicationnel est une énorme perte de temps et une source majeure de frustration pour les parties prenantes. La solution consiste à cesser de diffuser des messages à tout va et à commencer à cibler votre audience. Un plan de communication standardisé ne fonctionne tout simplement pas.

Pour les parties prenantes influentes et très intéressées : vous avez besoin de mises à jour fréquentes et détaillées, ainsi que d'un dialogue bidirectionnel. Impliquez-les dans les décisions clés pour garantir leur adhésion continue.

À l'attention des dirigeants et des promoteurs : Soyez concis et axé sur les résultats. Ils s'intéressent à l'alignement stratégique, aux risques et aux décisions que vous attendez d'eux, pas aux détails quotidiens.

Pour les utilisateurs finaux : Mettez l'accent sur l'impact du projet sur leur travail quotidien. Fournissez des échéanciers clairs pour la mise en œuvre des changements, du matériel de formation et des ressources d'assistance.

Pour les parties prenantes externes telles que les clients ou les fournisseurs, prestataires : Utilisez les canaux de communication officiels. Fournissez une documentation claire et des mises à jour liées aux jalons contractuels.

Votre objectif est d'élaborer un plan de communication qui précise qui a besoin de quelles informations, à quelle fréquence et par quel canal. Et n'oubliez pas : la communication est un échange. Écouter est tout aussi important que diffuser.

💡 Conseil de pro : pour vous aider à démarrer, voici un modèle de plan de communication proposé par ClickUp qui vous aidera à rationaliser les variables et à coordonner efficacement vos efforts !

Défis courants liés à la gestion des parties prenantes

Vous avez identifié vos parties prenantes, vous les avez analysées et vous avez même élaboré un plan de communication. Pourtant, vous vous retrouvez toujours à éteindre des incendies. Les principaux acteurs ne s’accordent pas sur les priorités, quelqu’un s’est complètement tu, et un vice-président influent exige une nouvelle fonctionnalité qui va faire exploser votre périmètre.

Mais ces défis font partie intégrante de tout projet complexe ; ils sont normaux et inévitables, d'autant plus que l'employé moyen est désormais confronté à 10 programmes de changement planifiés par an, soit cinq fois plus qu'il y a dix ans. L'objectif n'est pas de les éliminer, mais de les anticiper et de les gérer efficacement.

Conflits d'intérêts : les différentes parties prenantes auront toujours des attentes divergentes. Votre rôle consiste à faciliter la négociation et à définir des critères clairs pour établir les priorités du projet.

Désengagement des parties prenantes : une personne clé cesse soudainement de répondre. C'est là que le travail proactif de relation porte ses fruits, vous donnant les atouts nécessaires pour attirer son attention lorsque vous en avez besoin

Dérive des objectifs : une partie prenante influente insiste pour ajouter « juste une petite chose ». Un une partie prenante influente insiste pour ajouter « juste une petite chose ». Un processus de gestion du changement clair et convenu est votre meilleure défense contre ce phénomène.

Résistance au changement : certaines parties prenantes peuvent se sentir menacées par les résultats de votre projet. Les impliquer dès le début pour comprendre et répondre directement à leurs préoccupations est le seul moyen d'atténuer cette certaines parties prenantes peuvent se sentir menacées par les résultats de votre projet. Les impliquer dès le début pour comprendre et répondre directement à leurs préoccupations est le seul moyen d'atténuer cette résistance au changement

Comment ClickUp simplifie la gestion des parties prenantes

Mais où effectuez-vous tout ce travail ? Votre cartographie des parties prenantes se trouve dans un tableur, votre plan de communication dans un document séparé, et les retours d'expérience sont enfouis dans une centaine de fils de discussion par e-mail. C'est ce qu'on appelle la « prolifération contextuelle » : lorsque les équipes perdent des heures à rechercher des informations dans des applications et des plateformes déconnectées les unes des autres. C'est là que même les meilleurs plans de gestion des parties prenantes échouent. 🛠️

Cette fragmentation entraîne des pertes d'informations, des mises à jour manquées et l'impossibilité de relier votre stratégie vis-à-vis des parties prenantes au travail réellement effectué. C'est un chaos manuel et décousu qui sape tous vos efforts. Vous pouvez éliminer ce chaos en intégrant directement la gestion des parties prenantes à votre environnement de travail.

Offrez à chacun la visibilité dont il a besoin et ne jonglez plus avec plusieurs outils grâce aux tableaux de bord ClickUp. Vous pouvez créer des rapports de haut niveau en temps réel pour vos dirigeants tout en fournissant à vos chefs d'équipe les vues détaillées de l'avancement dont ils ont besoin pour gérer le travail. Plus besoin d'exporter manuellement des données ou de créer des présentations PowerPoint pour les mises à jour de statut.

Obtenez des aperçus détaillés de la progression, des tâches et des indicateurs de votre équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp

Créez un registre dynamique des parties prenantes et suivez des attributs clés tels que le pouvoir, l'intérêt, les préférences de communication ou la date du dernier contact grâce aux listes ClickUp et aux champs personnalisés ClickUp. Cela transforme une liste statique en un outil de gestion exploitable. Assurez-vous que vos plans de communication et vos notes de réunion restent directement liés aux tâches et aux parties prenantes concernées grâce à ClickUp Docs.

Pour découvrir comment organiser les informations de votre projet dans une structure de base de données centralisée qui rend les données des parties prenantes instantanément accessibles et exploitables, regardez ce guide pratique :

Rédigez des mises à jour cohérentes pour les parties prenantes, résumez de longs fils de commentaires et générez plus rapidement des éléments à mener à bien à partir de vos notes de réunion grâce à ClickUp Brain. Utilisez-le pour rédiger des mises à jour cohérentes pour les parties prenantes, résumer de longs fils de commentaires afin d'en extraire les points clés, ou générer des éléments à mener à bien à partir de vos notes de réunion. Cela vous fait gagner des heures de travail administratif sans sacrifier la qualité.

Automatisez les notifications aux parties prenantes, l'attribution des tâches de suivi et les alertes de risque grâce aux automatisations ClickUp. Créez des règles pour notifier automatiquement les parties prenantes lorsqu'un jalon est achevé, attribuez des tâches de suivi après une réunion ou alertez votre équipe lorsqu'une tâche d'une partie prenante clé est menacée.

Simplifiez le traitement des retours grâce à un processus structuré de réception des demandes de modification à l'aide de ClickUp Forms, qui convertit automatiquement les envois en tâches dans votre backlog de projet.

Répondez aux préférences de chaque partie prenante en présentant les informations sous plusieurs formats. Qu'ils préfèrent une simple liste de tâches, un tableau Kanban, un échéancier ou un calendrier, vous pouvez afficher le même ensemble de tâches dans la vue Liste, la vue Tableau, la vue Gantt ou la vue Calendrier de ClickUp d'un simple clic.

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Aller de l'avant grâce à la gestion des parties prenantes

Une gestion efficace des parties prenantes n'est pas un art obscur ; c'est un processus systématique qui consiste à identifier les bonnes personnes, à comprendre leurs besoins et à communiquer efficacement avec elles. Il s'agit d'une pratique continue, et non d'une simple checklist à achever une seule fois au début d'un projet. À mesure que les projets gagnent en complexité et deviennent interfonctionnels, votre capacité à gérer ce réseau de relations devient le principal facteur de réussite.

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Foire aux questions

Utilisez un plan de communication qui adapte la fréquence et le niveau de détail des mises à jour aux besoins de chaque partie prenante. Les tableaux de bord centralisés sont également très utiles pour permettre aux parties prenantes d'accéder elles-mêmes aux informations sur le statut du projet quand elles en ont besoin.

L'analyse des parties prenantes est le processus global qui consiste à identifier les parties prenantes et à comprendre leurs intérêts et leur influence. La cartographie des parties prenantes est une technique de visualisation spécifique, telle que la matrice pouvoir-intérêt, utilisée au cours de cette analyse pour les classer par catégorie.

Oui, tout à fait. Un chef de service peut être à la fois une partie prenante interne dont les ressources sont concernées et un décideur clé qui doit approuver les livrables ; vous devrez donc répondre à ces deux types de préoccupations.