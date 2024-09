Comment maîtriser les cinq groupes de processus de gestion de projet ?

Avez-vous déjà eu l'impression que votre forfait de gestion de projet devenait incontrôlable, que des tâches vous échappaient et que des échéances se profilaient à l'horizon ? Vous n'êtes pas seul !

C'est là que les groupes de processus de gestion de projet peuvent changer la donne pour votre flux de travail.

Chaque groupe de processus est un bloc essentiel du processus de gestion de projet. Il aide les équipes à décomposer les tâches complexes et de grande ampleur en étapes gérables.

Il existe cinq groupes de processus de gestion de projet que tout chef de projet devrait connaître : Initiation, Forfait, Exécution, Suivi et Contrôle, et Fermé.

Ces étapes vous permettent de couvrir tous les aspects critiques de votre projet, du lancement à l'achèvement. La maîtrise de chaque groupe de processus est essentielle au bon déroulement d'un projet, et c'est ce qui distingue les bons gestionnaires de projet des meilleurs.

Dans ce blog, nous allons comprendre chaque phase des cinq groupes, comment vous pouvez les mettre en œuvre dans votre flux de travail, et les outils logiciels de gestion de projet qui faciliteront le processus. Prêt à franchir le pas ?

Aperçu des cinq groupes de processus traditionnels

La gestion de projet ne se limite pas à la gestion de tâches individuelles, mais à la gestion de l'ensemble d'un projet cycle de vie du projet .

Les cinq groupes de processus traditionnels de gestion de projet, définis par le Project Management Body of Knowledge (PMBOK), fournissent une approche structurée permettant d'appliquer toutes les clés principes de gestion de projet , du lancement à la clôture.

Chacun des groupes de processus du PMBOK joue un rôle essentiel dans la connaissance du projet. Ils vous guident à travers différents phases du projet afin de s'assurer que rien n'a été oublié et que tous les jalons ont été atteints. Examinons chaque phase l'une après l'autre.

1. Initiation

Au cours de la phase de lancement, vous définissez l'objectif du projet, identifiez les parties prenantes clés et définissez des objectifs de haut niveau. En bref, il s'agit du plan directeur du cycle de vie de votre projet.

Selon le Corpus de connaissances en gestion de projet (PMBOK), cette phase prépare le terrain pour la réussite en comprenant clairement les objectifs de l'équipe du projet et l'alignement sur les stratégies de l'organisation.

Cette phase est essentielle dans le développement de logiciels. C'est là que l'on commence avec un aperçu du projet, décider de sa faisabilité, l'aligner sur les objectifs de l'entreprise et établir les livrables clés. Sans cette base, les projets peuvent rapidement perdre leur orientation, en particulier dans des environnements complexes comme le développement de logiciels.

2. Le forfait

Le forfait est au cœur du cycle de vie de la gestion de projet. Sans un forfait solide, même les meilleures idées peuvent s'effondrer.

Cette phase du forfait du projet implique l'élaboration d'un plan détaillé feuilles de route du projet L'un des outils essentiels de cette phase est la Structure de répartition du travail (SRT), qui aide à diviser le projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer.

Dans le cadre du développement logiciel Agile, la planification adopte une approche plus itérative, axée sur la flexibilité et l'amélioration continue. Même si la feuille de route peut évoluer, le fait d'avoir un forfait clair dès le départ permet à l'équipe du projet de s'adapter aux changements tout en gardant le cap.

3. Exécution

La phase d'exécution est celle où vos forfaits soigneusement élaborés deviennent réalité et où le rôle du gestionnaire de projet devient essentiel pour que tout reste sur la bonne voie.

C'est à ce stade que l'équipe se met au travail pour atteindre les objets du projet en suivant les stratégies définies lors de la phase de forfait.

Cette phase du cycle de vie du développement des systèmes (SDLC) comprend le code, les tests et l'intégration, logiciel de gestion de projet peut aider à suivre la progression, à répartir les tâches et à s'assurer que tout le monde est en phase avec les objectifs du projet.

4. Suivi et contrôle

Même le les forfaits de projet les mieux exécutés nécessitent une surveillance constante, et c'est là qu'interviennent le suivi et le contrôle du groupe de processus.

Ce groupe de processus de gestion de projet comprend le suivi des performances, la gestion des risques et les ajustements nécessaires pour maintenir le cap.

La gestion des risques est particulièrement cruciale ici, car elle aide les gestionnaires de projet à prévoir les problèmes potentiels avant qu'ils ne perturbent l'ensemble du calendrier.

L'utilisation de tableaux de bord pour visualiser la progression et obtenir des informations en temps réel est très utile. Elle permet de tenir les parties prenantes du projet informées de la progression en cours et de tout retard potentiel.

Dans le développement traditionnel de logiciels, cette phase implique un suivi strict pour garantir le respect du forfait de gestion de projet. En revanche, les approches agiles sont plus fluides et itératives car elles mettent l'accent sur un retour d'information et une adaptation constants.

5. Fermé

La phase de Fermé ne consiste pas seulement à régler les derniers détails, mais aussi à achever formellement le projet et à s'assurer que tous les éléments livrables ont été réunis à la satisfaction des parties prenantes

Pour les gestionnaires de projet, cette phase consiste souvent à évaluer ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Elle permet également de déterminer quelles parties du processus doivent être améliorées, et ces enseignements sont ensuite appliqués aux projets futurs.

Au cours de cette étape, le mentorat joue également un rôle clé, notamment en assurant le développement des membres juniors de l'équipe qui peuvent avoir assumé des responsabilités au cours des différentes phases du projet.

Fermé, à mesure que les projets touchent à leur fin, la confidentialité et la personnalisation deviennent de plus en plus pertinentes, en particulier dans des secteurs tels que le développement de logiciels, où les données des utilisateurs et la sécurité sont primordiales.

En gérant avec soin la phase de clôture de la charte de projet, vous ne vous contentez pas de mener le projet à son terme avec succès, mais vous posez également les bases de futures réussites.

**A lire également 11 exemples d'objectifs de gestion de projet

La mise en œuvre des cinq groupes de processus de gestion de projet ne doit pas être une tâche décourageante, surtout si vous disposez de la certification et des outils de gestion de projet adéquats.

Un bon logiciel de gestion de projet vous aide à organiser et à exécuter chaque phase avec clarté et précision, en veillant à ce que votre équipe de projet reste sur la bonne voie et que chaque détail soit pris en compte.

L'un des outils les plus remarquables est ClickUp . ClickUp est une plateforme complète de gestion de projet conçue pour assister tous les aspects du cycle de vie d'un projet.

Gestion de projet La gestion de projet de ClickUp vous permet de gérer les tâches, de suivre la progression et de simplifier la communication, tout en réduisant le temps consacré aux tâches manuelles et répétitives.

Un grand exemple de la façon dont ClickUp assiste des processus de gestion de projet efficaces et personnalisables peut être vu dans l'étude de cas de Optimiser , une agence de marketing numérique basée à Melbourne, en Australie.

Avec plus de 100 projets clients en cours simultanément, ClickUp les a aidés à rationaliser tous les groupes de processus de gestion de projet, à améliorer la collaboration et à fournir une visibilité à chaque étape. L'optimisation a tiré parti des fonctionnalités de ClickUp pour assigner des tâches, suivre la progression et maintenir des dossiers de projet détaillés à travers plusieurs membres de l'équipe.

James Richardson, directeur commercial chez Optimising, a partagé comment ClickUp a transformé leurs opérations :

_ClickUp nous aide à conserver un enregistrement très clair de ce qui se passe exactement dans une campagne, mais surtout, il nous aide à travailler en collaboration. Travailler ensemble sur des projets, attribuer des tâches aux personnes appropriées, suivre du temps - ClickUp est le premier système que nous avons utilisé qui semble faire tout cela très bien

James Richardson, directeur commercial chez Optimising

Voyons maintenant comment ClickUp peut apporter son assistance à chaque groupe de processus.

Initiation avec ClickUp Objectifs et ClickUp Documents

Au cours de la phase Initiation, ClickUp vous aide à poser les jalons de votre réussite. Avec des outils tels que Objectifs ClickUp et Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez définir clairement les objets du projet et documenter les informations de haut niveau dans un emplacement central.

ClickUp Objectifs aide à définir des objectifs clairs, à les décomposer en jalons gérables et à suivre la progression en temps réel. Cela permet de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont alignés sur les objectifs du projet et peuvent procéder aux ajustements nécessaires en fonction des indicateurs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Docs-3-1.gif ClickUp-Docs /%img%

Planifiez vos projets avec ClickUp Docs

ClickUp Docs, quant à lui, fournit un référentiel centralisé pour toute la documentation relative aux projets.

De la création de chartes de projet et de forfaits détaillés à la maintenance d'une base de connaissances, ClickUp Docs facilite la collaboration en temps réel et assure la cohérence entre les différentes étapes du projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-40.gif Cartes mentales ClickUp /%img%

ClickUp Cartes Mentales est un excellent moyen de faire du brainstorming collaboratif avec votre équipe lors de l'étape d'initiation du projet

Vous pouvez également utiliser l'outil Cartes mentales ClickUp cette fonctionnalité permet de cartographier l'implication des parties prenantes et de s'assurer que chacun connaît son rôle dès le premier jour.

Planification avec les diagrammes de Gantt ClickUp et les Sprints ClickUp

Lors de la phase de forfait, ClickUp brille par ses fonctionnalités robustes de planification de projet et de gestion des tâches. Utiliser Les diagrammes de Gantt de ClickUp pour planifier visuellement chaque phase de votre projet et garantir le respect des échéanciers.

Vous pouvez décomposer les tâches en sous-tâches et les organiser dans une Structure de répartition du travail (SRT) afin de ne rien oublier.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-345-1400x873.png Les diagrammes de Gantt de ClickUp /%img%

Visualisez les échéanciers de vos projets et planifiez bien à l'avance grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp

Pour les équipes qui suivent les méthodologies Agile, Les Sprints de ClickUp permettent de forfaiter dans des cycles plus courts tout en gardant la feuille de route globale en vue.

Avec Estimation de la durée de ClickUp et Gestion des ressources de ClickUp vous permettent d'optimiser les ressources et de suivre les coûts du projet sans effort.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-346.png Gestion des ressources de ClickUp /%img%

Gérez l'échéancier et les ressources de vos projets avec précision grâce à la gestion des ressources de ClickUp

Exécuter avec les tâches ClickUp et les Automatisations ClickUp

La phase d'exécution dans le cycle de vie du projet est une question d'action, et Tâches ClickUp et Automatisations ClickUp **En automatisant les tâches répétitives et les flux de travail, vous pouvez améliorer l'efficacité, réduire les erreurs et garantir des processus cohérents dans l'ensemble de vos projets.

Vous pouvez également assigner des tâches aux membres de l'équipe, définir des paramètres de priorité et utiliser les automatismes de ClickUp Dépendances des tâches pour s'assurer que tout se passe bien. Plus, ClickUp intègre avec vos outils de communication favoris, afin que la collaboration au sein de l'équipe soit facile et fluide.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-347-1400x836.png Automatisations de ClickUp /%img%

Accélérez l'exécution de votre projet avec les Automatisations de ClickUp

**La phase d'exécution exige une bonne coordination, le suivi des tâches, l'allocation des ressources et la collaboration de l'équipe

Les fonctions de ClickUp sont facilement accessibles modèles de gestion de projet rationaliser et automatiser les flux de travail. Avec ClickUp, vous faites gagner un temps précieux à votre équipe grâce à des tâches pré-structurées, des dispositions de projet et des attributions de rôles.

ClickUp vous permet également de déléguer facilement des tâches et de vous assurer que tout le monde est aligné sur les objectifs et les responsabilités. L'exécution des tâches est ainsi plus rapide et plus efficace, ce qui permet de réduire le travail manuel et d'améliorer la collaboration.

**A lire également 7 défis de la gestion de projet et comment les résoudre

Suivi et contrôle avec les tableaux de bord ClickUp et les champs ClickUp

Pour la phase de suivi et de Fermé, ClickUp fournit des fonctionnalités riches pour suivre de près la progression.

Par instance, Tableaux de bord ClickUp affichent des vues personnalisées des indicateurs clés de performance (ICP) du projet. Ils vous permettent ainsi de suivre les performances, d'identifier les goulets d'étranglement et de procéder aux ajustements nécessaires.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-348-1400x842.png Tableau de bord ClickUp /%img%

Contrôlez facilement les OKR de votre projet avec les tableaux de bord ClickUp

Avec des fonctionnalités intégrées de gestion des risques telles que les journaux de risques et les tableaux de bord Champs personnalisés ClickUp vous pouvez rester à l'affût des problèmes potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur le projet. De plus, des outils de rapports détaillés vous permettent de générer des mises à jour pertinentes en cliquant sur un bouton, garantissant ainsi la transparence pour toutes les parties prenantes du projet.

Fermé avec ClickUp

Enfin, lorsque vous arrivez à la phase de Fermeture, ClickUp vous aide à tout conclure en douceur.

Utilisez Docs pour créer des rapports finaux, documenter les leçons, et les stocker dans Dossiers ClickUp pour un accès facile dans les projets futurs.

Si vous encadrez des membres juniors de l'équipe, l'option Commentaires dans ClickUp et la fonctionnalité Feedback permettent d'offrir un retour d'information constructif.

Vous pouvez également vous assurer que les préoccupations liées aux données, comme la confidentialité et la personnalisation, sont traitées avec soin en paramétrant des permissions basées sur les rôles et en organisant les informations sensibles en toute sécurité au sein de l'application ClickUp /%ref/ ClickUp Sécurité .

Domaines de connaissances en gestion de projet

Outre les groupes de processus, la gestion de projet s'articule autour de domaines de connaissances. Il s'agit d'un autre concept clé qui aide les professionnels à gérer les projets plus efficacement.

Alors que les groupes de processus décrivent les étapes d'un projet, les domaines de connaissances se concentrent sur les différentes compétences qu'un gestionnaire de projet doit posséder pour franchir ces étapes avec succès.

Groupes de processus et domaines de connaissances

La principale différence entre les groupes de processus et les domaines de connaissances réside dans leur orientation.

Les groupes de processus orientent le "quand" de la gestion de projet, en décrivant l'ordre dans lequel les tâches sont achevées. En revanche, les domaines de connaissances se concentrent sur le "quoi". Il s'agit des compétences et des connaissances spécifiques dont un gestionnaire de projet a besoin pour gérer chaque aspect d'un projet.

Il existe dix domaines de connaissances définis par le L'Institut de gestion de projet (PMI) , organisme de gestion de projet à but non lucratif basé aux États-Unis :

**Mon travail consiste à s'assurer que tous les éléments du projet travaillent ensemble de manière harmonieuse. Elle implique la coordination des ressources, la gestion des activités du projet et la recherche d'un équilibre entre des objets concurrents Gestion de l'étendue du projet: Veille à ce que le projet comprenne tout le travail nécessaire - et uniquement ce travail - pour achever le projet avec succès. Elle comprend la définition, la validation et le contrôle de la portée du projet Gestion de l'échéancier du projet: Elle se concentre sur la gestion de l'échéancier du projet, en définissant les activités, en les séquençant et en veillant à ce que les délais soient respectés Gestion des coûts du projet: Il s'agit de la budgétisation. Elle comprend l'estimation, la répartition et le contrôle des coûts du projet afin de respecter le budget Gestion de la qualité du projet: Vérifier que le projet atteint ses objectifs en respectant les normes de qualité. Elle se concentre à la fois sur la qualité des produits livrables et sur les processus utilisés pour les créer Gestion des ressources du projet: Gère les personnes, les équipements et les matériaux nécessaires pour achever le projet. Elle implique le forfait, l'acquisition et la gestion efficace des ressources Gestion de la communication du projet: Implique la planification, la distribution et la supervision de toutes les informations relatives au projet afin de s'assurer que les parties prenantes sont informées Gestion des risques du projet: Il s'agit d'identifier et d'analyser les risques du projet et d'y répondre. Il s'agit de minimiser les menaces potentielles tout en maximisant les opportunités Gestion de l'approvisionnement du projet: Il s'agit d'assurer la sécurité des biens et des services nécessaires au projet. Cela comprend le forfait des activités d'approvisionnement, la sélection des fournisseurs et la gestion des contrats Gestion des parties prenantes du projet: Il s'agit d'identifier les personnes et les organisations concernées par le projet et de les impliquer tout au long du cycle de vie du projet

La gestion de projet en toute sérénité avec ClickUp

La maîtrise des cinq groupes de processus de gestion de projet - initiation, forfait, exécution, suivi et contrôle, et Fermé - est plus qu'une simple exigence obligatoire. Il s'agit de gérer des projets d'entreprise en flux continu du début à la fin.

Associés aux dix domaines de connaissance de la gestion de projet, tels que définis par le Project Management Institute (PMI), ces groupes vous offrent la boîte à outils complète pour piloter en toute confiance n'importe quel projet, quelles qu'en soient la taille et la complexité.

Cependant, comprendre le cadre n'est que la moitié de la bataille. Le véritable défi consiste à passer de la théorie à l'action, et c'est là que ClickUp intervient.

ClickUp simplifie chaque phase du projet, de l'idéation initiale à la conclusion finale. Il vous aide ainsi à rester organisé et à communiquer sans effort avec votre équipe.

En automatisant les tâches répétitives et en centralisant les flux de travail, ClickUp vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : obtenir plus rapidement des résultats fructueux. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez comment il peut vous aider à gérer vos projets plus efficacement.