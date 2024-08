PMBOK : Le guide ultime de la gestion de projet moderne

Lorsque vous gérez des projets pour gagner votre vie, vos compétences organisationnelles naturelles et une bonne planification ne vous mèneront pas bien loin. Les programmes se déroulent rarement à la perfection et il est essentiel de savoir faire face aux difficultés.

C'est pourquoi de nombreux professionnels de la gestion de projet se tournent vers le PMBOK pour maximiser leur efficacité et atteindre les objectifs de leur projet. Acronyme de Project Management Body of Knowledge, le PMBOK est devenu une source incontournable pour une gestion de projet réussie. 🎯

Nous allons ici explorer le contexte du PMBOK, examiner quelques méthodologies et processus de gestion de projet et partager quelques conseils pour mettre en œuvre avec succès le PMBOK dans votre environnement de travail.

Qu'est-ce que le PMBOK dans la gestion de projet ?

Le Project Management Institute (PMI) est une association à but non lucratif de professionnels de la gestion de projet, fondée en 1969. Légalement connu sous le nom de Project Management Institute, Inc. il est dirigé par ses membres et supervise les normes de l'industrie.

Le PMI définit la gestion de projet comme suit

" Gestion de projet est la pratique qui consiste à utiliser les connaissances, les compétences, les outils et les techniques pour mener à bien une série de tâches afin de fournir de la valeur et d'atteindre un résultat souhaité"

Dans les années 1980, le PMI a décidé de mettre en place des normes fondamentales pour la pratique de la gestion de projet. Il a ainsi développé un ensemble de terminologie, de principes de gestion de projet, de lignes directrices et de meilleures pratiques. C'est ce que l'on appelle le corpus de connaissances en gestion de projet. 📚

Le plan et le cadre de gestion de projet décrivent les domaines de connaissances essentiels et les groupes de processus qui constituent le cycle de vie du projet. Dans ce cadre, il prévoit une série de méthodologies pour la gestion de projet - par exemple, l'approche en cascade ou l'approche agile.

Qu'est-ce que le Guide PMBOK® ?

Le guide PMBOK® est un ouvrage de gestion de projet qui documente tous les principes et pratiques du PMBOK et sert de guide au corpus de connaissances en matière de gestion de projet. Il a d'abord été publié par le PMI sous la forme d'un livre blanc en 1987, puis en 1996 sous la forme d'un livre.

Bien qu'il existe de nombreux livres sur la gestion de projet aujourd'hui, il s'agit de la "bible" du secteur Le guide PMBOK® est lu par les chefs de projet du monde entier et appliqué tous les jours pour les aider à atteindre les objectifs de leur projet et à faire face aux problèmes liés à la gestion de projet les défis de la gestion de projet . 🚧

Il convient de noter que ces lignes directrices évoluent en permanence en raison des nouvelles technologies, des changements de marché et de l'évolution des approches. Le guide PMBOK® - cinquième édition et sixième édition - a été publié en 2013 et 2017, respectivement, mais il est déjà dépassé.

En conséquence, le Guide PMBOK® - Septième édition a été révisé en 2021 pour s'adapter au monde du travail moderne, en mettant l'accent sur l'agilité, l'innovation et la proactivité. Il est désormais publié en anglais, plus 10 autres langues, dont l'espagnol, le français, le japonais et l'arabe. 🌎

Alors que la sixième édition se concentrait sur les domaines de connaissances, la dernière édition du PMBOK Guide® s'articule autour de huit domaines de performance de projet, à savoir :

Parties prenantes

L'équipe

Approche du développement et cycle de vie

La planification

Travail sur le projet

Livraison

Mesures

Incertitude

Le guide pratique présente également une série d'approches de gestion de projet et offre des conseils pour adapter les approches et les processus de gestion de projet.

Rôle du PMBOK dans la gestion de projet

Le PMBOK définit la norme pour les pratiques de gestion de projet et donne aux professionnels de l'industrie tous les éléments nécessaires à la gestion de projet Principes de la gestion de projet et les outils dont ils ont besoin pour une gestion de projet efficace.

Il sert également de base aux certifications professionnelles, telles que :

Ces titres ne doivent pas être pris à la légère, car les normes du PMI sont élevées. La certification PMP est accréditée à la fois au niveau national selon les normes ISO/ANSI 17024 et au niveau international selon les normes ISO 9001.

Pour obtenir cette certification de haut niveau, les chefs de projet doivent satisfaire à des exigences spécifiques au départ. Ils doivent également réussir l'examen PMP de 180 questions afin de démontrer une bonne compréhension des méthodologies, des processus et des domaines de connaissances en matière de gestion de projet. 🧑‍🎓

Jetons un coup d'œil à certains des éléments impliqués.

PMBOK Méthodologies

L'une des décisions les plus importantes que prend un gestionnaire de projet est le choix de la méthodologie à suivre. Ce choix aura une incidence sur tous les aspects du projet, de l'état d'esprit à la planification et à l'exécution.

Il existe deux grandes catégories de méthodologies : séquentielle et agile. La plupart des approches plus spécifiques en découlent, et certaines sont des hybrides des deux.

Séquentiel méthodologies

Les méthodologies séquentielles sont la façon traditionnelle de faire les choses - elles procèdent étape par étape. Cette approche suppose que vous devez terminer la première étape avant de pouvoir passer à la suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. 💯

Cette méthodologie est facile à comprendre et fonctionne bien pour les processus prévisibles, comme la création de produits physiques. Cependant, elle n'est pas très flexible et si quelque chose change - par exemple, si les parties prenantes modifient leurs priorités ou si des ressources essentielles deviennent soudainement indisponibles - la réussite de l'ensemble du projet peut être menacée.

Les types de méthodologies séquentielles les plus répandus sont la méthode en cascade et la méthode du chemin critique.

Agile méthodologies

Les méthodologies agiles donnent la priorité à la flexibilité et à la collaboration au sein de l'équipe et avec les autres parties prenantes. Le travail se déroule en cycles itératifs plus courts, la documentation étant reléguée au second plan. Les résultats sont évalués à la fin de chaque cycle. 🔁

Cette méthode de travail plus moderne entraîne souvent des changements dans le processus de travail livrables au fur et à mesure que l'équipe découvre de meilleures façons de faire les choses et révise le plan initial.

Les méthodologies agiles les plus répandues sont Scrum, Kanban et cadre de projet adaptatif.

Autres méthodologies

Voici quelques autres méthodologies de gestion de projet :

La gestion de projet allégée, qui vise à réduire les pertes de temps, de ressources et d'argent

Six Sigma, qui utilise les statistiques pour identifier et éliminer les défauts ou les bogues

PRINCE2 (Projects In Controlled Environments), une méthode utilisée par le gouvernement britannique pour contrôler les ressources et les risques

Une fois que vous avez établi votre méthodologie, il est temps de vous concentrer sur les phases du projet.

PMBOK Groupes de processus

La gestion d'un projet de grande envergure - ou même d'un petit projet - peut être accablante. Il y a tellement d'éléments en jeu, y compris les personnes, les processus et les ressources. Si l'on ajoute à cela les contraintes temporelles et financières, on peut pardonner à tout gestionnaire de projet d'avoir envie d'abandonner avant même d'avoir commencé. 👀

Découvrez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, plus de 15 vues et l'automatisation des tâches

Pour contrer ce phénomène, divisez toujours le projet en parties plus petites et plus faciles à gérer. Cela vous permet d'y réfléchir à deux fois. Vous pouvez ensuite traiter un élément à la fois en fonction de ses échéances spécifiques. Grâce à cette pratique, vous disposerez d'une orientation claire et de jalons concrets qui vous permettront de gérer efficacement les ressources et les risques.

Le PMBOK définit cinq groupes de processus - ou phases du projet :

Processus de lancement d'un projet Processus de planification Processus d'exécution Processus de suivi et de contrôle Processus de clôture du projet

Chacune de ces phases est un élément important du processus de clôture du projet cycle de vie de la gestion de projet . Si vous négligez l'une d'entre elles, vous vous retrouverez probablement confronté à des difficultés. En revanche, si vous suivez chaque étape du processus, tout se passera plus facilement. 🧘

1. Processus de lancement de projet

Dans cette phase du processus PMBOK, vous définissez l'objectif du projet et définissez clairement les produits à livrer. Cela implique généralement des discussions, et parfois des négociations, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il se peut que vous deviez procéder à une analyse coûts-avantages et éventuellement à des études de faisabilité pour vous assurer que le projet en vaut la peine.

L'objectif de cette phase est de créer un charte de projet qui documente la vision, la portée, les objectifs et les produits livrables du projet, ainsi que les responsabilités des différents membres de l'équipe. 📃

2. Processus de planification

La planification est essentielle pour garder le contrôle de votre projet et éviter toute dérive. En consultant les autres parties prenantes, vous décomposerez la vue d'ensemble en étapes, puis en tâches individuelles, et déciderez qui fera quoi. Vous déterminerez ensuite la durée de chaque tâche, en tenant compte des éventuelles dépendances, afin de créer un calendrier calendrier du projet . 📌

Organisez vos projets et gérez vos échéances avec ClickUp Calendar View

Vous planifierez également les ressources dont vous avez besoin à ce stade - par exemple, l'équipement et les outils - avant de passer aux coûts, en tenant compte des éventuelles contraintes budgétaires. Enfin, vous identifierez les risques potentiels afin d'être prêt à y faire face si nécessaire.

L'objectif est de créer un plan d'action clair feuille de route pour la gestion de projet pour que tout le monde puisse la suivre. La plupart des chefs de projet utilisent un outil de gestion de projet pour planifier et suivre le projet au fur et à mesure de son avancement.

3. Processus d'exécution

Au cours du processus d'exécution l'exécution du projet dans la phase d'exécution du projet, il est temps de mettre votre plan en œuvre. Votre équipe travaillera sur des tâches pendant que vous vous assurerez que tout est sur la bonne voie et que tout est fait correctement.

Des contrôles informels réguliers avec votre équipe et des rapports plus formels vous permettent de garder le contrôle du projet, de détecter rapidement les problèmes et de faciliter les changements nécessaires. Célébrer les victoires et maintenir la motivation de l'équipe fait également partie de votre description de poste. 🙌

La communication est essentielle dans cette phase, tant avec votre équipe qu'avec les parties prenantes. Si tout le monde est toujours au courant, c'est que vous faites du bon travail.

4. Suivi et contrôle du processus

Dans cette phase du PMBOK, vous surveillez de près vos mesures pendant l'exécution. Si quelque chose s'écarte du plan initial, il est préférable de s'en apercevoir le plus tôt possible. ⏱️

Faites un brainstorming, planifiez et exécutez les programmes de marketing de votre équipe en utilisant les fonctionnalités de ClickUp

Paramètres indicateurs de performance clés (KPI) les indicateurs de performance clés (IPC) vous donnent des éléments de mesure. Par exemple, vous pouvez suivre l'avancement des tâches par rapport à votre calendrier et les coûts par rapport à votre budget. Vous pouvez également surveiller le temps nécessaire à la résolution des problèmes. Il est ainsi plus facile de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous permet d'affiner les processus ou de rectifier le tir au fur et à mesure.

5. Processus de clôture de projet

Cette phase est souvent bâclée, voire complètement négligée, mais elle est très importante car elle marque la réussite et vous aide à comprendre ce qui pourrait être fait différemment la prochaine fois. Il vaut la peine de prendre le temps de s'assurer que tout a été fait comme il se doit et de régler les derniers détails.

Vous pouvez utiliser le projet modèles post-mortem pour évaluer l'efficacité de vos plans, analyser les performances de l'équipe et des individus, et remplir les formalités administratives en suspens. Enfin, vous voudrez remercier votre équipe et célébrer l'achèvement du projet. 🎉

PMBOK Domaines de connaissances

Le PMBOK Guide® présente également 10 domaines de connaissances en matière de gestion de projet. Il s'agit des aspects sur lesquels tout gestionnaire de projet doit travailler tout au long des cinq phases du cycle de vie.

La gestion de l'intégration du projet est la coordination des parties prenantes, des tâches, des ressources et des autres éléments du projet La gestion de l'étendue du projet garantit l'efficacité du projetles produits livrables du projet sont clairs et que toute modification est soigneusement étudiée et gérée La gestion du temps d'un projet permet d'estimer la durée des travaux et de suivre les progrès réalisés par rapport à cette estimation La gestion des coûts du projet permet d'estimer tous les coûts impliqués et de les comparer au budget Gestion de la qualité du projet veille à ce que tout se déroule conformément aux normes de qualité définies en amont La gestion des ressources humaines du projet consiste à affecter des personnes à des tâches, puis à suivre leurs performances et à s'assurer qu'elles disposent de ce dont elles ont besoin pour travailler de manière productive La gestion de la communication du projet garantit que chacun dispose des informations dont il a besoin et que l'équipe est toujours au courant des exigences, des progrès et des changements Gestion des risques identifie les risques potentiels à l'avance et met en place un plan pour y faire face, le cas échéant La gestion de l'approvisionnement du projet implique de traiter avec toutes les ressources extérieures, comme les entrepreneurs ou les vendeurs qui contribuent au projet **La gestion des parties prenantes du projet consiste à s'assurer que toutes les parties prenantes sont impliquées dans le projetparties prenantes du projet ont approuvé leplan du projet et de les tenir informés de l'avancement du projet tout au long de son déroulement

Conseils pour la mise en œuvre des principes du PMBOK

Maintenant que nous avons découvert certaines des complexités de la gestion de projet, explorons quelques moyens de rationaliser votre flux de travail, en économisant du temps et des efforts supplémentaires lorsque vous en avez vraiment besoin. ✨

Le secret pour faire les choses plus vite et mieux est d'avoir les bons outils à portée de main. Bien qu'il existe plusieurs logiciels de gestion de projet gratuits vous ne pouvez pas vous tromper avec ClickUp.

ClickUp rassemble vos équipes pour planifier, suivre et collaborer sur n'importe quel projet - en un seul endroit

ClickUp est un outil tout-en-un plateforme de gestion de projet qui s'aligne sur les principes du PMBOK et facilite plus que jamais la gestion de votre projet du début à la fin. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez utiliser ce logiciel pour réduire le temps consacré aux tâches manuelles répétitives et faire passer votre gestion de projet à la vitesse supérieure.

Utiliser des outils créatifs pour le brainstorming

Tracez vos idées initiales à l'aide de Cartes mentales ClickUp et Tableaux blancs ClickUp . ClickUp facilite la collaboration avec votre équipe, en vous donnant les outils pour travailler sur le même document en même temps, même si vous n'êtes pas dans la même pièce.

Utilisation gestion de projet outils de planification, de gestion et de suivi des tâches

Une fois que vous avez établi les grandes lignes de votre projet, déterminez clairement la direction à prendre grâce aux outils suivants Objectifs de ClickUp . Répartissez-les en étapes et en objectifs individuels Tâches ClickUp .

Planifier, organiser et collaborer sur n'importe quel projet grâce à la gestion personnalisée des tâches dans ClickUp

Vous pouvez définir des priorités et des dépendances et tracer votre plan de travail chemin critique . Assignez ensuite ces tâches et suivez-les jusqu'à leur achèvement. Des outils visuels tels que Les diagrammes de Gantt de ClickUp et Vue du tableau ClickUp permettent de voir facilement ce qui se passe en un coup d'œil. 🔎

Tout garder au même endroit

Conservez tous les documents relatifs à votre projet au même endroit grâce à ClickUp Docs . Les documents peuvent être liés à des flux de travail, ce qui vous permet, à vous et à votre équipe, de trouver rapidement ce dont vous avez besoin. 📝

Gagner du temps en commençant par des modèles

Avec une foule de modèles gratuits de gestion de projet il n'y a aucune raison de repartir de zéro.

Donnez à vos équipes l'accès à une bibliothèque de plus de 1 000 modèles sur ClickUp

A partir de modèles d'aperçu de projet pour les options de Gestion Agile Scrum et un Modèle de rapport budgétaire clickUp vous couvre.

Surveillez vos mesures

ClickUp vous permet de suivre de près l'évolution de votre projet. Configurez Statuts de tâches personnalisés ClickUp sur des tâches individuelles et surveiller et gérer la charge de travail de l'équipe d'un simple clic de souris.

Obtenez des vues d'ensemble de votre travail grâce aux tableaux de bord entièrement personnalisables de ClickUp

Suivez l'avancement des tâches et des projets en temps réel sur votre site Web Tableau de bord personnalisé ClickUp pour que vous ne manquiez jamais une astuce. 📈

Intégrer avec d'autres outils Intégrations ClickUp vous aident à vous aligner sur chaque partie de votre pile technologique. Organisez des réunions ou des webinaires de formation Agile à partir de Microsoft Teams ou Zoom. Accédez aux documents de l'entreprise via Google Drive ou OneDrive ou suivez votre temps avec Everhour.

Synchronisez les réunions d'équipe avec votre calendrier Google ou installez le logiciel Extension Chrome ClickUp pour vous aider à ajouter un élément d'un site web que vous consultez à une tâche.

ClickUp offre plusieurs façons de rester en contact avec votre équipe et d'améliorer la collaboration. Communiquez avec eux via les intégrations Slack ou Outlook ou utilisez ClickUp Chat pour entrer en contact avec eux directement sur la plateforme. Faites participer vos collègues à la conversation avec @mentions ou utilisez Commentaires attribués pour demander une action. 👪

Appliquer les principes du PMBOK pour une gestion de projet réussie

Le PMBOK (Project Management Body of Knowledge) a été créé pour normaliser la pratique de la gestion de projet. Il est documenté dans le guide PMBOK® et constitue la base de l'accréditation des professionnels de la gestion de projet.

Le guide PMBOK® est continuellement mis à jour en fonction de l'évolution du secteur. Actuellement, il se concentre sur l'application de différentes méthodologies aux phases du cycle de vie du projet et aux nombreux domaines de connaissances impliqués dans la gestion de projet.

En tant que gestionnaire de projet avisé, il est temps de rationaliser vos flux de travail avec ClickUp. Vous pouvez planifier, créer et gérer des tâches, communiquer avec votre équipe et suivre les progrès réalisés à partir d'une plateforme centrale et pratique. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à économiser du temps et des efforts à chaque étape. 🤩

Common FAQS

Si vous ne connaissez pas encore le PMBOK et que vous vous demandez de quoi il s'agit, les réponses à ces FAQ peuvent vous aider.

**1. À quoi sert le PMBOK ?

PMBOK est l'abréviation de Project Management Body of Knowledge, tel que défini par le Project Management Institute. Il s'agit d'un ensemble de principes fondamentaux et de bonnes pratiques utilisés par les chefs de projet du monde entier. Il décrit les méthodologies, les domaines de connaissances et les phases du cycle de vie du projet, connues sous le nom de groupes de processus.

**2. À quoi sert le Guide PMBOK® ?

Le Guide PMBOK® est un ouvrage qui documente le corpus de connaissances en matière de gestion de projet. Il sert de référence quotidienne aux gestionnaires de projet et constitue également la base des certifications professionnelles en gestion de projet. Le guide est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des méthodologies et des progrès technologiques.

**3. Quels sont les 10 domaines de connaissances du PMBOK ?

Les domaines de connaissances du PMBOK sont les suivants :