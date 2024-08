10 meilleurs livres de gestion de projet pour les chefs de projet

À saviez-vous que vous pouviez toucher un énorme 92 % de réussite dans la réalisation de votre objectifs du projet simplement en utilisant systématiquement les techniques de gestion de projet ?

Seulement voilà : la gestion de projet n'est pas une promenade de santé. En 2015, les entreprises ont réussi à terminer seulement 29 % des projets dans les délais impartis et dans le respect du budget. C'est parce qu'il faut des compétences, du talent, de la passion et des connaissances techniques pour gérer un projet de manière irréprochable.

Rien ne vaut une véritable expérience de la gestion de projet, mais la construction d'un solide base de connaissances devrait être votre point de départ pour devenir un gestionnaire de projet performant.

Vous vous demandez probablement : "Comment faire ?" Oubliez les ressources en ligne éparses. Concentrez-vous plutôt sur des ouvrages consacrés à la gestion de projet - ils offrent une approche complète et organisée pour vous guider efficacement.

Plongeons dans le vif du sujet et découvrons les 10 meilleurs livres sur la gestion de projet qui vous permettront d'améliorer vos compétences en tant que gestionnaire de projet chevronné. Restez jusqu'à la fin et nous partagerons avec vous la meilleure méthode pour appliquer les nouvelles techniques de gestion de projet que vous avez apprises !

10 meilleurs livres de gestion de projet pour aider les chefs de projet à progresser

1. Guide du débutant absolu en gestion de projet par Greg Horine

via Amazon Paru en 2005, le livre de Horine est une perle pour ceux qui s'occupent de gestion de projet. Pourquoi ? Il simplifie la maîtrise de la gestion de projet en la divisant en étapes faciles à mettre en œuvre, ce qui est idéal pour démarrer en force dès le premier jour.

Horine ne se contente pas d'effleurer la surface, il plonge au cœur de la gestion de projet. De l'esquisse d'un projet à sa mise en œuvre, en passant par l'élaboration d'un plan d'action, jusqu'à l'élaboration d'un plan d'action d'un forfait de projet à la maîtrise de la structure de répartition du travail (SRT), il couvre tous les sujets.

En outre, vous découvrirez des astuces pour boucler le budget, planifier des échéanciers et de se plonger dans le cadre Agile.

Bien qu'elle existe depuis un certain temps, la dernière édition de ce livre contient des stratégies actualisées, y compris les derniers outils de gestion Web et des conseils d'initiés pour exceller à l'examen de certification PMP.

un projet est le travail effectué par une organisation une fois pour produire un résultat unique. Par ponctuel, nous entendons que le travail a un début et une fin définis, et par unique, nous entendons que le résultat du travail est différent d'une ou plusieurs façons de tout ce que l'organisation a produit auparavant." - _Gregory M. Horine

Auteur(s) :

Gregory M. Horine

Nombre de pages :

464 pages

Année de publication :

2005

Estimation de la durée de lecture :

Environ 13 heures

Principaux enseignements :

Approfondissement de la gestion de projet

Informations détaillées sur le cadre Agile

Évaluations :

4.5/5 (Amazon) - " Je le recommande. Et je lui donne les cinq étoiles. Il s'agit d'un manuel obligatoire dans une classe que j'enseigne. Certains étudiants sont submergés par ce livre, tandis que d'autres disent qu'ils aiment le fait qu'il contienne tous les détails auxquels ils pourront accéder plus tard, lorsqu'ils seront plus expérimentés."

3.6/5 (Goodreads)

Niveau recommandé :

Débutant

2. Gestion de projet JumpStart par Kim Heldman

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Project-Management-JumpStart-by-Kim-Heldman-1116x1400.jpg Gestion de projet JumpStart /$$img/

via Amazon Imaginez ceci. On vous confie un projet dont vous ne savez absolument pas comment le gérer. Inévitablement, vous vous heurtez à quelques défis de taille.

L'heure tourne et vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un cours accéléré pour apprendre à gérer les difficultés de ce nouveau projet. Si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, le guide Heldman's Project Management JumpStart sera votre meilleur allié.

Ce livre est écrit dans un style convivial et facile à comprendre. Il vous aide à saisir rapidement les principes fondamentaux de la gestion de projet : le forfait, la mise en œuvre et la gestion, en suivant le guide PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Heldman définit un projet de manière très large, ce qui rend l'ouvrage pertinent pour les professionnels et les personnes extérieures au monde de l'entreprise. Les questions de révision à la fin de chaque chapitre permettent de renforcer les connaissances acquises.

Le livre suit un cheminement logique et facile à suivre, et le style direct de Heldman ajoute à sa clarté. Le jargon est rare, et elle agrémente le tout d'exemples et d'anecdotes significatifs du monde réel, ce qui rend les idées plus compréhensibles et la lecture beaucoup plus aisée.

Il convient de noter que ce travail n'est pas exclusivement axé sur les aspects numériques. Cependant, les principes qu'il énonce sont facilement adaptables aux projets numériques. Un petit bémol toutefois : l'absence de lignes directrices complètes pour ceux qui se préparent à la certification PMP.

la fin du projet est le moment de réfléchir aux processus utilisés pour achever les activités, de déterminer si le client est satisfait du produit que le projet avait pour but de produire et de documenter les leçons apprises (entre autres) au cours du projet

Auteur(s) :

Kim Heldman

Nombre de pages :

368 pages

Année de publication :

2003

Estimation de la durée de lecture :

Environ 10 heures

Principaux enseignements :

Cours accéléré rapide et facile sur la gestion de projet

Un style clair et sans jargon, facile à comprendre

Évaluations :

4.3/5 (Amazon) - "A recommander pour un débutant en gestion de projet"

3.6/5 (Goodreads)

Niveau recommandé:

Débutant

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/The-Lazy-Project-Manager.jpg Le chef de projet paresseux : Comment être deux fois plus productif tout en quittant le bureau plus tôt /$$img/

via Amazon Vous cherchez un ouvrage petit et concis pour prendre votre temps gestion de projet à un niveau supérieur ? Ne cherchez pas plus loin que The Lazy Project Manager.

Dans ce livre, Taylor parle de son concept de "paresse productive" Il s'agit de la gestion efficace des projets sans se laisser déborder ou s'épuiser.

Cet article se penche sur la règle des 80-20 (le principe de Pareto), en soulignant comment l'équilibre entre le travail et la détente.. maximise la productivité . Court mais percutant, il couvre les points clés essentiels pour les gestionnaires de projet, tout en proposant des conseils pratiques pour ceux qui débutent dans le domaine de la gestion de projet.

Toutefois, il convient de noter que ce livre s'adresse à des lecteurs ayant une compréhension de base du concept de gestion de projet. Il comprend des bribes sur l'importance de l'utilisation de la TOC, du Lean et de la gestion de projet Six Sigma en approfondissant les concepts avancés et essentiels.

la gestion de projet paresseuse consiste à se concentrer sur les efforts de gestion de projet et à apprendre à exercer ses efforts là où cela compte vraiment, là où ils ont le plus d'impact." - _Peter Taylor

Auteur(s) :

Peter Taylor

Nombre de pages :

152

Année de publication :

2010

Estimation de la durée de lecture :

Environ 4 heures

Principaux enseignements :

Comprendre comment être productivement paresseux

Trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée grâce au principe de Pareto

Évaluations :

4.2/5 (Amazon) - "Si vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans la gestion de projet et que vous vous cognez le titre d'improductif, Peter donne de très bons conseils pour "un minimum d'intrants pour un maximum d'impact" Si vous êtes extra paresseux, achetez juste ce livre pour la liste de conseils du dernier chapitre. Il en vaut la peine

3,5/5 (Goodreads)

Niveau recommandé :

Avancé

4. Gestion de projet agile avec Scrum par Ken Schwaber

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Agile-Project-Management-with-Scrum-by-Ken-Schwaber.jpg Gestion de projet agile avec Scrum /$$img/

via Amazon Quand le cocréateur de Scrum l'explique, vous avez intérêt à l'écouter.

Dans ce travail, Schwaber vous emmène dans un voyage de débutant dans le monde de Scrum.

Une fonctionnalité remarquable, comme beaucoup l'ont noté, est que seul le premier chapitre approfondit les aspects théoriques détaillés de Scrum et son rôle dans la gestion de projet agile. Après le premier chapitre, le livre passe rapidement à la vitesse supérieure, en s'appuyant sur des études de cas réels.

Schwaber reconnaît que les exemples pratiques sont bien meilleurs pour illustrer l'utilité de la méthodologie dans la gestion de projet. Au fil des pages, vous afficherez une vision terre-à-terre du paysage des projets logiciels et vous vous rendrez compte des pièges les plus courants.

Dans un langage simple, le livre vous guide dans la mise à l'échelle et la gestion des projets, la gestion de la complexité avec Scrum, la constitution d'une équipe Scrum de premier ordre, le paramétrage des cérémonies et des artefacts, ainsi que d'autres outils Scrum essentiels. L'ouvrage a des allures de cadre numérique, abordant le modèle de maturité des capacités (CMM) et encapsulant les bonnes pratiques en matière de développement de logiciels.

Notez toutefois que de nombreux lecteurs suggèrent de se familiariser avec les principes fondamentaux d'Agile et de Scrum et d'utiliser ce livre comme un manuel d'étude de cas.

le bon sens est une combinaison d'expérience, de formation, d'humilité, d'esprit et d'intelligence. Les personnes qui utilisent Scrum font preuve de bon sens chaque fois qu'elles constatent que le travail s'écarte de la voie menant aux résultats souhaités. Pourtant, la plupart d'entre nous sont tellement habitués à utiliser des processus prescriptifs - ceux qui disent "faites ceci, puis cela, puis cela" - que nous avons appris à ignorer notre bon sens et à attendre les instructions." - _Ken Schawber

Auteur(s) :

Ken Schawber

Nombre de pages :

192 pages

Année de publication :

2004

Estimation de la durée de lecture :

Environ 5 heures

Principaux enseignements :

Explication détaillée des aspects théoriques de Scrum

Rempli d'exemples pratiques du monde réel

Évaluations :

4.4/5 (Amazon) - "L'auteur présente environ 25 scénarios/défis différents auxquels il a été confronté et la manière dont il les a résolus. Le livre est toujours d'actualité, même après deux décennies de publication. Les Scrum Masters tireront profit des différents scénarios présentés. Ils obtiendront des conseils sur la manière de procéder s'ils sont confrontés à des situations similaires. La section d'apprentissage à la fin de chaque scénario permet d'inculquer les concepts."

3.7/5 (Goodreads)

Niveau recommandé :

Intermédiaire

5. L'état d'esprit agile : Mon travail avec les processus agiles par Gil Broza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/The-Agile-Mind-Set-933x1400.jpg L'état d'esprit agile : Mon travail avec les processus agiles /$$img/

via Amazon Imaginez que vous disposiez de toute la théorie sur les processus Agile pour votre gestion de projet mais se heurte à un obstacle lorsqu'il s'agit de la mettre en œuvre. C'est là que The Agile Mindset entre en jeu - il est conçu pour ce scénario précis. Il se concentre sur les défis auxquels sont confrontés ceux qui veulent " faire de l'agile " plutôt que de se contenter d'en connaître les ficelles.

Le livre se penche sur les difficultés liées au fait d'être trop pris dans les la mécanique des processus quand on connaît bien les valeurs de l'agilité. Broza ne considère pas l'état d'esprit agile comme la solution ultime à tous les maux de la gestion de projet. Il le définit plutôt comme un état d'esprit promouvant la cohérence et l'alignement des valeurs, des croyances et des principes.

L'auteur insiste fortement sur la nécessité de façonner le cadre agile en fonction de vos besoins, de la position de votre organisation et du contexte général de votre gestion de projet. Bien qu'il fournisse un socle théorique de base pour l'agile, il suppose que les lecteurs ont déjà une prise sur le modèle.

Par conséquent, si vous êtes nouveau dans le jeu, il suggère de le remplacer par des livres d'introduction à la gestion de projet.

devenir bon en Agile, tout comme devenir bon en course de fond, dans une nouvelle carrière ou en tant que parent, implique un changement profond qu'une série de petites étapes ne peut pas réaliser de manière adéquate. Il faut s'engager à fond : "À faire comme si vous le pensiez vraiment." - _Gil Broza

Auteur(s) :

Gil Broza

Nombre de pages :

208 pages

Année de publication :

2015

Estimation de la durée de lecture :

Environ 5 heures

Principaux enseignements :

Approfondissement du cadre Agile

Explique comment mettre en œuvre Agile pour vos besoins spécifiques

Évaluations :

4.4/5 (Amazon) - "Comme le dit Jim Highsmith au début, "De nombreuses organisations ne parviennent pas à récolter les bénéfices de l'Agile parce qu'elles ont adopté les pratiques mais pas l'état d'esprit". Voici enfin un guide et une exploration sur l'autre côté de la médaille Agile (être Agile - pas seulement FAIRE Agile !) - l'état d'esprit Agile."

5/5 (Google Play Books)

Niveau recommandé :

Avancé

6. Gestion de projet pour les non-managers de projet par Jack Ferraro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Project-Management-for-Non-Project-Managers-by-Jack-Ferraro-1-1050x1400.jpg Gestion de projet pour les non-managers de projet /$$img/

via Amazon Le guide pratique de Ferraro est à la hauteur de son nom, rempli d'histoires et de leçons captivantes. Il éclaire la méthodologie et les processus de la gestion de projet, la rendant accessible même aux gestionnaires de projet non officiels.

En démêlant le jargon de la gestion de projet, Ferraro transforme l'art de la gestion de projet en quelque chose d'apparemment accessible.

L'auteur souligne que de nombreux gestionnaires utilisent déjà les processus de gestion de projet dans leurs tâches quotidiennes et ont simplement besoin d'un rafraîchissement de ces principes.

Vous découvrirez ici un guide qui vous guidera pas à pas vers la gestion de projet. Il vous permet d'acquérir des compétences essentielles telles que les techniques d'analyse d'entreprise, les structures de répartition du travail, les méthodes de séquençage des programmes et les stratégies de gestion des risques.

Truffé d'explications pratiques et d'exemples concrets, ce livre fait mouche. Toutefois, si vous en êtes à l'étape avancée et que vous ne souhaitez pas revoir les bases, recherchez un ouvrage qui aborde les aspects clés de la gestion de projet.

les équipes de projet et leurs membres passent rapidement d'un projet à l'autre et sont souvent soumis à une pression énorme pour produire des résultats et des résultats. Les équipes de projet sont en train de devenir des agnostiques en matière d'entreprise et de technologie. Elles arrivent rapidement, puis disparaissent pour passer au besoin urgent suivant de l'organisation. Pourtant, une connaissance spécifique de l'entreprise est essentielle à la réussite du projet ... Cette connaissance de l'entreprise devient la base des exigences du projet, un élément clé de la portée de votre projet."_ - Jack Ferraro

Auteur(s) :

Jack Ferraro

Nombre de pages :

242 pages

Année de publication :

2012

Estimation de la durée de lecture :

Environ 7 heures

Principaux enseignements :

Une absence de jargon de gestion de projet très appréciée

Plein d'exemples pratiques et d'applications dans le monde réel

Évaluations :

4.2/5 (Amazon) - "N'ayant jamais étudié formellement la gestion de projet et ayant pourtant été amené à diriger des projets d'entreprise dans le cadre de mes rôles précédents, je peux regarder en arrière et regretter de ne pas avoir lu ce livre plus tôt. Bonnes informations pratiques et exemples relatables sans trop s'enfermer dans le jargon. Les approches sont tout à fait transférables à d'autres parties de votre travail/vie. Cela en vaut la peine

3.54/5 (Goodreads)

Niveau recommandé :

Débutant

7. Gestion de projet pour les humains : Aider les gens à faire Terminé par Brett Harned

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Project-Management-for-Humans-875x1400.jpg Gestion de projet pour les humains : Aider les gens à faire Terminé /$$img/

via Amazon Ce choix sur notre liste aborde la gestion de projet d'un point de vue plus holistique et centré sur l'humain. Pour l'auteur, la gestion de projet ne se résume pas à des règles et à des outils ; il s'agit de perfectionner les compétences interpersonnelles et l'intuition. Ces qualités vous aident à trouver des solutions qui satisfont toutes les parties concernées et créent des situations gagnant-gagnant.

Si vous souhaitez un ouvrage de gestion de projet axé sur les méthodologies, de nombreux autres ouvrages de cette liste s'en chargent. Le paramètre qui distingue ce livre est l'accent mis sur les relations humaines, les attentes et la résolution des conflits.

Il rappelle que l'on peut parfois s'enliser dans des routines répétitives, devenant ainsi un rouage du cycle du projet. L'auteur insiste sur le fait que vous et les membres de votre équipe êtes des êtres humains. La gestion des relations est tout aussi cruciale que la compréhension des aspects techniques de la gestion de projet.

Les théories présentées dans ce livre sont plutôt basiques. Mon travail consiste davantage à accompagner les compétences non techniques en matière de gestion de projet qu'à constituer une ressource autonome exclusivement consacrée à la gestion de projet - c'est essentiel mais aussi quelque peu facultatif.

que vous l'acceptiez ou non, vous êtes un gestionnaire de projet. Bien sûr, vous pouvez vous identifier en tant que concepteur, stratège de contenu, développeur (ou n'importe lequel des nombreux rôles et titres qu'il y a dans notre industrie), mais en tant qu'être humain, vous êtes un gestionnaire de projet" - Brett Harned

Auteur(s) :

Brett Harned

Nombre de pages :

224 pages

Année de publication :

2017

Estimation de la durée de lecture :

Environ 6 heures

Principaux enseignements :

Bonne explication des théories de base de la gestion de projet

L'accent est mis sur les relations interpersonnelles

Évaluations :

4.6/5 (Amazon) - "C'est le premier livre que nous remettons à tous les nouveaux gestionnaires de projet chez PromptWorks pour les mettre à niveau en peu de temps. J'ai été ravi de découvrir qu'il résumait bien les pratiques et l'expérience que nous avons développées au cours des 10 dernières années, mais sous un formulaire très laconique et digeste. En tant que gestionnaire de gestionnaires de projets, j'adore les explications à la fin de chaque chapitre ! Cela m'aide à confirmer les points clés et à orienter rapidement mes PM vers des parties spécifiques."

3.9/5 (Goodreads)

Niveau recommandé :

Débutant

8. La gestion de projet pour vous par Cesar Abeid

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Project-Management-For-You-by-Cesar-Abeid-976x1400.jpg La gestion de projet pour vous /$$$img/

via Amazon Le stress lié à la gestion de projet ? Cela peut certainement être difficile. Mais plongez dans la perspective d'Abeid sur la gestion de projet et vous ne douterez plus jamais de vos décisions de gestion.

Abeid transforme la gestion de projet en une promenade dans le parc, abandonnant le jargon de l'entreprise pour des histoires convaincantes et édifiantes. À travers ces récits, l'auteur vous guide pas à pas dans l'ascension de la gestion de projet et vous donne les moyens d'agir.

Comme l'attestent d'innombrables lecteurs, à la dernière page, vous serez animé d'une nouvelle passion pour vous attaquer à n'importe quel projet qui vous a laissé de marbre. Les obstacles qui vous semblaient insurmontables il y a quelques instants ? Soudain, ils vous paraîtront plus petits et faciles à surmonter.

L'auteur admet que ce livre n'approfondit pas les théories complexes ; il en propose une version simplifiée. Mais la simplicité peut être un atout, surtout pour les débutants. Les valeurs et les leçons directes présentées ici permettent de dissiper les doutes et de renforcer la confiance en soi.

Si vous souhaitez vaincre vos réticences ou si vous vous sentez bloqué dans vos fonctions de gestion de projet, ce livre est taillé sur mesure. En revanche, tournez-vous vers d'autres travaux pour un niveau de connaissances plus avancé.

en tant qu'employé polyvalent d'une entreprise familiale, ... je n'ai pas pu m'identifier à la plupart des ouvrages disponibles sur la gestion de projet. De nombreux ouvrages sur la gestion de projet s'adressent aux entreprises, et le langage utilisé ne me convenait donc pas. Toutefois, au fur et à mesure que j'étudiais le sujet de la gestion de projet, certains aspects de la discipline m'ont sauté aux yeux comme étant particulièrement utiles et simples. ... vous pouvez vous aussi apprendre les principes sous-jacents de la gestion de projet qui permettent au monde des affaires d'aujourd'hui de créer de nouveaux projets, de tenir leurs promesses et de faire les choses terminées." - _Cesar Abeid

Auteur(s) :

Cesar Abeid

Nombre de pages :

190 pages

Année de publication :

2015

Estimation de la durée de lecture :

Environ 5 heures

Principaux enseignements :

Des lecteurs inspirés pour commencer à travailler de manière productive immédiatement

Plein d'histoires et d'études de cas édifiantes et inspirantes

Évaluations :

4,5/5 (Amazon) - "J'aime la façon dont César simplifie les processus de gestion de projet en les rendant plus faciles à comprendre. Si vous êtes nouveau dans la gestion de projet, ce livre vous aidera à démarrer et vous mettra sur la bonne voie."

4/5 (Goodreads)

Niveau recommandé :

Débutant

9. Gestion de projet Alpha par Andy Crowe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Alpha-Project-Managers-by-Andy-Crowe.jpg Gestionnaires de projet Alpha /$$$img/

via Amazon Considérez ce livre plus comme un article détaillé que comme un tome massif car il condense surtout une étude.

À partir d'un échantillon de 860 chefs de projet, dont 18 libellés alphas (les 2 % les mieux notés), l'auteur explore ce qui distingue ces alphas des bêtas en termes d'habitudes, de pratiques, de compétences et de techniques de gestion de projet.

Il s'agit d'une lecture rapide mais perspicace, qui offre des conseils précieux tout en dissipant certaines idées fausses répandues sur la scène de la gestion de projet. Le livre comprend des interviews et des discussions approfondies qui offrent des informations cruciales, présentant des perspectives diverses sur les caractéristiques des gestionnaires de projet les plus réussis au monde.

le livre contient des interviews et des discussions approfondies qui offrent des informations cruciales et présentent diverses perspectives sur les traits de caractère des chefs de projet les plus performants au monde

Auteur(s) :

Andy Crowe

Nombre de pages :

208 pages

Année de publication :

2016

Estimation de la durée de lecture :

Environ 5 à 6 heures

Principaux enseignements :

Une lecture très rapide sur les habitudes des GP les plus performants

Fournit un aperçu comparatif de ce qui différencie les 2% les plus performants des autres

Évaluations :

4.3/5 (Amazon) - "C'est, à mon avis, un excellent livre, il parle de 'ce que les 2% les plus performants savent que tout le monde ne sait pas' et il identifie certainement la communication comme un domaine clé dans lequel les meilleurs gestionnaires de projet excellent. J'apporte tout particulièrement mon assistance à la section consacrée à la communication."

3.9/5 (Goodreads)

Niveau recommandé :

Intermédiaire

10. La gestion de projet stratégique en toute simplicité : Outils pratiques pour les dirigeants et les équipes par Terry Schmidt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Strategic-Project-Management-Made-Simple.jpg La gestion de projet stratégique en toute simplicité : Outils pratiques pour les dirigeants et les équipes /$$img/

via Amazon Le changement est constant, et il est tout à fait naturel que l'on puisse s'attendre à ce qu'il se produise.. les stratégies de gestion de projet s'adaptent. Schmidt se concentre sur ces stratégies modernes pour aider les gestionnaires de projet à naviguer dans ce paysage en évolution.

Le mantra du livre est centré sur l'exécution du projet, fournissant des conseils pratiques pour combler le fossé entre la théorie et les scénarios de projets réels.

Ce livre sur la gestion de projet s'attaque à des défis que même les chefs de projet chevronnés peuvent trouver difficiles à relever. Il brosse un tableau d'ensemble, en vous guidant pour améliorer la gestion du portfolio des projets, et vous encourage à prendre du recul par rapport à la microgestion. Au lieu de cela, il se concentre sur la compréhension des questions essentielles "pourquoi" liées au projet.

plus d'un dirigeant a renoncé à investir dans la recherche ou la formation parce qu'il pensait que ces activités ne produiraient pas d'avantages significatifs au cours des trimestres à venir. Ces cadres myopes se sont dit qu'au moment où ces investissements porteraient leurs fruits, ils ne seraient plus là !" - _Terry Schmidt

Auteur(s) :

Terry Schmidt

Nombre de pages :

272 pages

Année de publication :

2009

Estimation de la durée de lecture :

Environ 7 à 8 heures

Principaux enseignements :

Combler efficacement le fossé entre la théorie pure et l'application pratique

Idéal pour les débutants qui souhaitent une introduction et pour les vétérans, car il aborde des problèmes complexes

Évaluations :

4.4/5 (Amazon) - "C'est le premier ouvrage que j'ai trouvé sur le travail logique, qui ne parle pas d'étiquette mais d'application. Investissez votre temps dans la lecture de ce livre, et obtenez la façon de convertir votre rêve en un objectif SMART. Merci, Terry Schmidt"

3.8/5 (Goodreads)

Niveau recommandé :

Intermédiaire à avancé

