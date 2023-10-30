10 activités d'engagement des employés qui renforcent le moral des troupes à essayer dès maintenant

Investir du temps, de l'argent et des ressources dans le recrutement des meilleurs talents pour votre entreprise n'est que la moitié de la bataille. Disposer d'une stratégie efficace d'engagement des employés est la clé pour les retenir, maximiser leur potentiel et s'assurer qu'ils restent fidèles à votre organisation.

Pourtant, un Rapport Gallup a révélé que 77 % des employés ne sont pas engagés ou sont activement désengagés. Si vous êtes ici, il y a de fortes chances que vous reconnaissiez l'importance de combler ce fossé. Par conséquent, vous êtes à la recherche d'idées sur l'engagement des employés. Nous sommes là pour vous aider.

Nous avons dressé une liste d'activités amusantes de mobilisation des employés pour redonner de l'élan à votre lieu de travail et constituer des équipes solides qui travailleront à la réussite de l'entreprise.

Qu'est-ce qu'une activité d'engagement des employés ?

Les activités d'engagement des employés sont différents jeux, évènements, actions ou jeux de rôle qui sont utilisés pour améliorer l'engagement émotionnel et l'enthousiasme des équipes envers leur travail et l'entreprise.

Cela signifie qu'un employé engagé ne travaille pas seulement pour un salaire, une prime occasionnelle ou la prochaine promotion. Il s'investit également pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs à court et à long terme. Ces employés proposent de nouvelles idées, relèvent des défis et font un effort supplémentaire sans qu'on le leur demande. 💪

À l'inverse, un employé désengagé fait le strict minimum, juste pour s'en sortir. Il pointe, regarde l'horloge plus que sa contribution à la progression de l'entreprise. Et au lieu de voir les défis comme des opportunités de croissance, il risque de les afficher comme des fardeaux et de les éviter.

Si l'on considère la situation dans son ensemble, les employés engagés stimulent l'innovation, contribuent à une culture d'entreprise positive et aident l'entreprise à rester agile dans un paysage commercial en constante évolution.

En revanche, les salariés désengagés ont tendance à freiner la productivité et à ralentir la progression de l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs.

Pourquoi l'engagement des salariés est-il important ?

Les entreprises qui accordent la priorité à l'amélioration de l'engagement des salariés et qui investissent dans ce domaine récoltent d'énormes bénéfices sur l'ensemble du Tableau. D'après une étude du 2020 de Gallup selon une étude Gallup de 2020, un engagement élevé des employés se traduit par

21% de rentabilité en plus

81% de baisse de l'absentéisme

41 % de défauts de qualité en moins

14 % d'augmentation de la productivité

10 % d'augmentation de la fidélité et de l'engagement des clients

18 % de réduction du taux de rotation dans les organisations à forte rotation et 43 % de réduction du taux de rotation dans les organisations à faible rotation

En termes simples, un engagement élevé des employés équivaut à un rendement élevé pour l'entreprise. 📈

Qu'est-ce qui influence l'engagement des employés ?

Les salaires et les primes jouent un rôle dans l'engagement des salariés, mais ils ne suffisent pas à eux seuls. Jetons donc un coup d'œil aux autres facteurs clés qui influencent l'engagement des salariés l'engagement des employés :

Leadership: L'engagement des employés commence au sommet de la hiérarchie. Si les dirigeants croient aux objectifs de l'entreprise et le montrent dans leurs actions, les employés sont plus susceptibles d'adhérer au Tableau

L'engagement des employés commence au sommet de la hiérarchie. Si les dirigeants croient aux objectifs de l'entreprise et le montrent dans leurs actions, les employés sont plus susceptibles d'adhérer au Tableau Communication Effacée: Les employés veulent de la clarté. Des attentes floues ou un manque d'orientation entraînent la confusion et réduisent l'engagement

Les employés veulent de la clarté. Des attentes floues ou un manque d'orientation entraînent la confusion et réduisent l'engagement Reconnaissance des employés : Il est dans la nature humaine de rechercher la reconnaissance d'un travail acharné. Les avantages tels qu'une prime ou une augmentation sont très appréciables, mais parfois un simple "merci" fait beaucoup de bien à l'entreprisefaire en sorte qu'un employé se sente reconnu et apprécié 🤝

Il est dans la nature humaine de rechercher la reconnaissance d'un travail acharné. Les avantages tels qu'une prime ou une augmentation sont très appréciables, mais parfois un simple "merci" fait beaucoup de bien à l'entreprisefaire en sorte qu'un employé se sente reconnu et apprécié 🤝 Développement professionnel : Les salariés accordent de la valeur à l'apprentissage et à la croissance continus. Si ces voies sont disponibles, les niveaux d'engagement et de satisfaction professionnelle sont susceptibles d'augmenter

Les salariés accordent de la valeur à l'apprentissage et à la croissance continus. Si ces voies sont disponibles, les niveaux d'engagement et de satisfaction professionnelle sont susceptibles d'augmenter L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée : L'épuisement professionnel est une réalité. Les employés surmenés se désengagent au fil du temps. Les options de travail télétravail, les horaires flexibles et les pauses pour les activités non liées au travail sont des moyens efficaces de lutter contre cet épuisement

L'épuisement professionnel est une réalité. Les employés surmenés se désengagent au fil du temps. Les options de travail télétravail, les horaires flexibles et les pauses pour les activités non liées au travail sont des moyens efficaces de lutter contre cet épuisement **L'engagement augmente lorsque les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations et ont l'impression que leur contribution est valorisée

**Les relations de travail : lorsque les employés ont le sentiment de faire partie d'une communauté qui les assiste, ils sont plus enclins à rester engagés

Brainstorming, forfait, stratégie et rationalisation de la communication en temps réel pour expédier les projets plus rapidement avec ClickUp Tableaux blancs

La compréhension de ces facteurs vous aide à concevoir une stratégie d'engagement efficace qui stimule la fidélisation et l'engagement des employés. Voyons maintenant les activités que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement pour donner vie à votre stratégie.

10 meilleures activités d'engagement des employés

Voici 10 des activités d'engagement des employés les plus faciles et les plus efficaces pour faire décoller le diagramme de l'engagement.

1. Créer un programme d'intégration accueillant

Les premières impressions lors de l'onboarding, dès le premier jour, donnent le ton du parcours d'un employé au sein de votre entreprise. Malheureusement, certaines entreprises ignorent cette phase ou la traversent à la hâte.

En effet, seulement 12 % des employés affirment que leur entreprise fait un excellent travail d'intégration des nouveaux employés. Pourtant, un Sondage de CareerBuilder a révélé qu'un programme d'intégration bien structuré entraîne un plus grand engagement, une plus grande productivité et un taux de rotation du personnel plus faible.

Passez de la vue Tableur de ClickUp 3.0 à la vue Calendrier pour mieux visualiser votre travail

Créez un calendrier d'entreprise pour que tout le monde soit au courant de ces évènements et jalons particuliers. Ce rappel visuel favorise l'anticipation, encourage la participation de l'équipe et donne à chacun une raison de se réjouir.

Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ces petites célébrations. Elles encouragent les employés, stimulent le moral et contribuent à un environnement de travail dynamique.

5. Prévoir des évènements d'activités d'équipe en plein air

Qui n'aime pas un bon mélange de plaisir et d'air frais ? Emmener votre équipe à l'extérieur pour des activités d'engagement des employés peut vraiment secouer les choses ... dans le bon sens, bien sûr. Cela permet à chacun de se détendre, de se connecter et de se ressourcer. Commencez par explorer des activités d'engagement des employés telles que :

Une journée champêtre

Une excursion en camping

Un pique-nique dans le parc

Randonnée en groupe dans la nature

Chasse au trésor en ville

Courses ou marches de bienfaisance

Les équipes qui jouent ensemble travaillent souvent mieux ensemble. Ces expériences partagées renforcent la confiance et ouvrent la voie à une meilleure communication et à une meilleure collaboration. Il est donc important d'investir dans des activités de renforcement de l'esprit d'équipe : les effets sur les performances et la satisfaction des employés en valent la peine.

6. Organiser des concours de talents pour les employés

Organiser des concours de talents au travail peut être très amusant et présenter de nombreux avantages. Tout d'abord, il est agréable de découvrir les talents cachés de vos collègues et de célébrer leur diversité et leur créativité. Vous découvrirez que la personne silencieuse du service des comptes sait jongler ou que votre chef de projet joue de la guitare ! 🎸

Cela permet également de briser les silos entre les différents départements. Ainsi, des personnes qui n'interagissent pas forcément au quotidien ont l'occasion de collaborer et de se connecter à un niveau personnel.

Forfait et organisation d'évènements inoubliables avec le meilleur outil de gestion d'évènements

De plus, encourager ses coéquipiers pour leurs talents uniques et être encouragé par eux fait du bien. Cette activité de renforcement de l'équipe donne au bureau l'impression d'être une communauté, ce qui est clé pour améliorer la communication quotidienne et stimuler l'engagement des employés.

7. Organiser des ateliers d'art et d'artisanat

Les ateliers d'art et d'artisanat sont un autre excellent moyen de faire une pause dans le travail et de nouer des liens avec les collègues dans un paramètre décontracté. Les activités peuvent aller de la peinture à la poterie en passant par des projets de bricolage.

Lorsque les employés accomplissent leurs tâches habituelles, ils s'appuient fortement sur le côté gauche du cerveau, qui se consacre à la logique et à la pensée analytique. En revanche, les activités artistiques stimulent le côté droit du cerveau, en éveillant la créativité et l'imagination. Ce changement conduit souvent à des idées fraîches et innovantes lorsque les employés retournent au travail.

La manipulation de matériel artistique, l'utilisation de couleurs vives et la création de produits tangibles sont des activités thérapeutiques et apaisantes. Cela permet de soulager le stress, d'améliorer l'humeur et d'aiguiser l'attention et la concentration. 🧑‍💻

Pour maximiser ces bienfaits, envisagez d'organiser régulièrement des sessions, de varier les types d'art et d'artisanat et d'inviter différents instructeurs à partager leur expertise.

8. Partager des idées dans le cadre de mini-conférences de type TED

L'organisation de mini-conférences de type TED est un excellent moyen d'encourager le partage des connaissances entre les membres de l'équipe. Cela leur donne l'occasion de discuter de leurs intérêts, qu'ils soient liés au travail ou à leurs passions personnelles.

Parler devant ses pairs peut être un défi, surtout au début. Toutefois, avec de l'entraînement et de l'assistance, cela peut considérablement renforcer la confiance en soi et les compétences d'expression en public d'une personne. Cela s'avère très utile lorsque les employés doivent animer des webinaires, des conférences et des présentations aux clients.

Le fait d'écouter des sujets variés pique la curiosité des membres de l'équipe, ce qui leur permet de s'améliorer en permanence. Cela les expose également à des perspectives et des approches différentes qu'ils n'avaient pas envisagées auparavant.

L'organisation régulière de ces sessions est un excellent moyen de promouvoir une culture de l'apprentissage et de la croissance continus.

9. Déjeuner et apprendre quelque chose de nouveau

Les pauses déjeuner ne doivent pas seulement servir à ravitailler le corps. De temps en temps, vous pouvez aussi faire le plein d'énergie. 🧠

Pourquoi ne pas organiser des sessions de déjeuner-apprentissage pour votre équipe ? Vous pourriez les organiser une fois par mois, par trimestre ou à tout autre intervalle régulier. Faites appel à des conférenciers invités pour couvrir une variété de sujets, des dernières mises à jour technologiques aux conseils en matière de santé, en passant par le développement des compétences non techniques.

Glissez et déposez des champs personnalisés dans l'affichage du formulaire ClickUp pour recueillir des commentaires sur les types de sessions de déjeuner et d'apprentissage qui intéresseraient vos employés

Vous pourriez également introduire un livre du mois lié au développement personnel ou aux tendances de l'industrie. Pendant la pause déjeuner, chacun peut discuter des clés qu'il a tirées du livre.

L'intérêt des sessions "déjeuner-apprentissage" est qu'elles permettent à l'apprentissage de ne pas ressembler à une corvée, mais plutôt à une expérience engageante et agréable.

10. Garder la forme grâce à des activités de santé et de bien-être

Lorsque votre équipe est en bonne forme physique, elle travaille encore mieux. Alors pourquoi ne pas introduire des initiatives de remise en forme sur le lieu de travail ?

Les cours de yoga, de Zumba ou d'aérobic sont d'excellents moyens de commencer la journée ou de se détendre après une longue période de travail. Faites appel à un instructeur de fitness une fois par semaine (ou certains jours) pour guider l'équipe tout au long d'une session. Si votre budget est serré, envisagez de vous inscrire à des applications de remise en forme animées par des professionnels.

Une autre idée amusante est d'organiser des défis hebdomadaires ou mensuels de remise en forme, où les employés s'affrontent dans des concours amicaux comme le nombre d'étapes, les temps de planche ou les cordes à sauter. Cela ajoute un élément de plaisir et de camaraderie tout en promouvant un mode de vie sain. 🤸‍♂️

Mettez en place de nouvelles habitudes saines, une étape à la fois, grâce au modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp

Si l'espace le permet, aménagez une petite salle de sport ou un espace dédié à l'entraînement dans le bureau. Vous pouvez également vous associer à des salles de sport ou à des centres de remise en forme locaux pour proposer à vos employés des réductions sur les abonnements à la salle de sport.

La promotion de la santé et du bien-être améliore la santé mentale et le bien-être général des employés. Cela se traduit par une baisse du niveau de stress, une amélioration de la concentration et une réduction de l'absentéisme pour cause de problèmes de santé.

Après avoir déployé votre stratégie d'engagement des salariés, l'étape suivante consiste à en mesurer l'efficacité. Toutes les activités ne seront pas couronnées de succès, et ce n'est pas grave. En surveillant de près les réactions des employés et les taux de participation, vous pourrez décider des activités à conserver et de celles à réorganiser ou à remplacer.

Mener ces évaluations tout en jonglant avec d'autres tâches RH peut sembler très accablant. Heureusement, ClickUp est conçu pour aider à Les équipes RH gèrent tout cela en douceur. Utilisez-le pour rationaliser vos flux de travail, du recrutement et de l'intégration à la gestion de l'engagement des employés et au suivi des performances - pas besoin de partir de zéro, il suffit de choisir et de personnaliser l'un des 120+ modèles RH de ClickUp.

Avec Objectifs ClickUp clickUp Goals permet de mesurer l'efficacité de votre stratégie d'engagement des employés et de suivre l'évolution de l'engagement global des employés Objectifs RH est un jeu d'enfant. Définissez des paramètres et suivez la progression en temps réel. De plus, vous pouvez programmer des sondages sur l'engagement des employés pour savoir dans quelle mesure ils se sentent connectés à leur travail et à la mission de l'entreprise.

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels et affichez automatiquement des vues détaillées de votre progression

Collectez et organisez ces réponses dans la vue Tableur de ClickUp et visualisez les informations à l'aide de graphiques à secteurs, à barres et linéaires dans la section Tableaux de bord ClickUp . Le tableau de bord est également parfait pour contrôler la productivité des employés et les tendances en matière de performances au fil du temps. De cette façon, il est facile d'identifier les domaines qui fonctionnent bien et ceux qui nécessitent une attention particulière.

Et si vous vous sentez bloqué à un moment ou à un autre, ClickUp AI peut vous aider. Utilisez cette Outil IA pour les tâches liées aux ressources humaines comme suggérer des questions de sondage, résumer des réponses qualitatives à un sondage et trouver des idées pour vos prochaines étapes.

Engage, Energize, and Excel with ClickUp

Avoir une équipe formidable, c'est bien, mais s'assurer qu'elle maximise ses performances et travaille bien ensemble, c'est ce qui change vraiment la donne. Essayez les activités d'engagement ci-dessus et voyez comment elles vous aident. La clé est de commencer modestement et de rester cohérent.

Et surtout, n'oubliez pas de vérifier si les activités d'engagement des salariés que vous avez choisies fonctionnent bien. L'utilisation d'un outil de suivi des employés comme ClickUp vous aide à gérer les employés tout en suivant, analysant et affinant vos stratégies d'engagement. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et débloquez une main-d'œuvre plus heureuse et plus engagée. ✨