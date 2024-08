12 meilleurs logiciels de reconnaissance des employés pour 2024

Vous vous souvenez quand Pam de "The Office" a remporté le Dundie Award pour avoir les baskets les plus blanches ? Ou quand Toby a été récompensé pour sa "répulsion extrême" ?

Pour les non-initiés, la cérémonie annuelle des Dundies avait pour but de remonter le moral des employés de Dunder Mifflin, l'entreprise de papier fictive de la série télévisée.

Bien que les Teams soient - de l'avis de tous - désordonnés et que certaines récompenses (comme celle de Toby) ne semblent pas particulièrement attrayantes, ils ont capturé l'essence de la reconnaissance des employés et de l'encouragement de l'esprit d'équipe. Mais le travail hybride et télétravail devenant la norme, l'organisation de cérémonies de remise de prix, absurdes ou non, n'a plus beaucoup de sens.

Heureusement, nous disposons de logiciels de reconnaissance des employés pour donner une touche technologique à notre bonne vieille "tape dans le dos" ou étoile d'or. ⭐️

Dans ce guide, nous allons nous plonger dans le top 12 applications de reconnaissance des employés qui peuvent aider votre équipe à tisser des liens, à remonter le moral et à rester motivée, qu'elle soit au bureau ou à l'autre bout du monde !

Qu'est-ce que la reconnaissance des employés ?

La reconnaissance des employés va au-delà d'un simple " Hé, tu as bien fait ! " occasionnel. Il s'agit de reconnaître, apprécier et récompenser ouvertement les efforts d'un employé.

L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp afin de partager rapidement vos appréciations et de retrouver n'importe quelle discussion

Le concept de reconnaissance des employés est ancré dans La hiérarchie des besoins de Maslow est une théorie de Maslow. Elle implique qu'une fois que les besoins physiologiques d'une personne (comme la nourriture et le logement) sont réunis, elle est plus naturellement encline à poursuivre ses besoins d'estime de soi et d'auto-actualisation, tels que :

Le retour d'information positif

Reconnaissance par les pairs

Des responsabilités accrues

Augmentations de salaire et primes

Du point de vue de l'entreprise, les programmes de reconnaissance des employés favorisent le sentiment d'appartenance et améliorent les performances individuelles, ce qui permet aux meilleurs membres de votre équipe de se sentir épanouis et d'accroître la fidélisation des employés.

Signification et avantages des logiciels de reconnaissance des employés

Les logiciels de reconnaissance des employés sont des outils technologiques pour aider les responsables des ressources humaines et les chefs d'équipe à gérer les programmes d'incitation sur le lieu de travail. Elle rationalise le processus de mesure de la contribution d'un travailleur et de l'engagement des employés en fonction des objectifs de l'équipe et des bonnes pratiques RH.

Via : Prixco Awardco est une plateforme de gestion automatisée des récompenses aidant les entreprises à célébrer les jalons de service. C'est le partenaire officiel de reconnaissance des employés d'Amazon, ce qui donne aux gestionnaires un vaste bassin d'options de récompenses à choisir.

Avec Awardco, aligner les intérêts des travailleurs avec votre budget de cadeaux et les valeurs de votre entreprise se fait sans effort. Les employés peuvent également choisir leurs propres récompenses, ce qui personnalise encore davantage l'expérience.

Awardco permet aux employés de gagner des points pour leurs contributions, qui peuvent être convertis en cadeaux. Vous pouvez également paramétrer des récompenses personnalisées pour les anniversaires, l'intégration et les anniversaires de service.

Les meilleures fonctionnalités d'Awardco

Programmes de reconnaissance multiples pour les organisations de toute taille

Célébrations spéciales par le biais de Bonus Box ou de colis personnalisés

Programmes d'incitation personnalisés pour encourager les comportements spécifiques des employés

Des informations complètes sur les programmes en cours, l'utilisation des points et les détails de la performance

Limites d'Awardco

Les paramètres de la plateforme peuvent prendre du temps

Certains utilisateurs trouvent que l'intégration avec Amazon n'est pas évidente

Prix Awardco

Lite : 2 500 $/an

: 2 500 $/an Go : 4 000 $/an

: 4 000 $/an Core, Plus, et Pro : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.8/5 (1 000+ commentaires)

: 4.8/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (4 000+ commentaires)

3. Nectar

Via : Nectar Nectar est une plateforme spécifiquement conçue pour assister la reconnaissance de pair à pair. Elle permet de créer des liens entre les membres de l'équipe en en permettant aux managers et aux employés de partager une appréciation fondée sur la valeur, qui se traduit par des points Nectar. Superbe ! 🐝

Les membres de votre équipe se sentiront vraiment valorisés et choyés grâce à un large intervalle de récompenses parmi lesquelles ils pourront choisir, notamment des produits Amazon, des marchandises portant la marque de l'entreprise et des initiatives de bien-être.

Nectar ajoute également une dimension santé à la reconnaissance des employés en vous permettant de récompenser les travailleurs qui participent à des défis de bien-être. La plateforme s'intègre à des outils de collaboration populaires comme Slack et Microsoft Teams .

Les meilleures fonctionnalités de Nectar

Des centaines de cartes-cadeaux comme options de récompense

Assistance pour les récompenses basées sur le bien-être

Suivi de l'engagement des employés par le biais de sondages

Programmes personnalisables

Les limites de Nectar

Couverture limitée des récompenses dans les pays autres que les États-Unis.

Certains utilisateurs signalent des problèmes pour laisser des rapports

Prix de Nectar

Standard : 2,75 $/mois par utilisateur

: 2,75 $/mois par utilisateur Plus : 4,00 $/mois par utilisateur

: 4,00 $/mois par utilisateur Personnalisé : Prix disponibles sur demande

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

: 4.7/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (200+ commentaires)

4. Bonusly

Via : Bonusly Si vous avez pour mission d'améliorer la satisfaction des employés au sein d'une grande équipe, Bonusly pourrait être votre solution. Le paramètre de la plateforme et l'automatisation des récompenses est un jeu d'enfant - il faut généralement environ 1,5 heure par mois pour que les choses fonctionnent bien avec cet outil de reconnaissance des employés.

La plateforme stimule l'engagement grâce à une interface visuellement agréable, semblable à celle des médias sociaux Vous pouvez récompenser la productivité, les performances et la participation à des sondages et à des programmes de bien-être. Le catalogue de récompenses diversifié comprend des cartes-cadeaux (provenant de dizaines de pays), des dons de charité et des jours de congé payés ! 🏖️

De son intégration avec Slack à l'assistance pour Android et iOS, Bonusly reste très accessible à tous et sur n'importe quel appareil. Il offre même une réduction supplémentaire pour les organisations à but non lucratif.

Les meilleures fonctionnalités de Bonusly

Options de gestion des récompenses permettant de gagner du temps

Disponible dans le monde entier et en plusieurs langues

Informatif tableau de bord analytique * 15+ intégrations

Limites de Bonusly

Certains utilisateurs signalent des problèmes de navigation

Options de personnalisation limitées

Prix de Bonusly

Core : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Pro : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Personnalisé : Contactez l'équipe commerciale pour un devis

Bonusly évaluations et critiques

G2 : 4.8/5 (2 000+ commentaires)

: 4.8/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (1 000+ commentaires)

5. Guusto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Guusto-1400x689.png Exemple de produit Guusto /$$$img/

Via : Guusto Vous cherchez un moyen simple de remonter le moral de votre équipe ? Découvrez la plateforme flexible et très inclusive de Guusto pour reconnaître et récompenser vos employés les plus performants. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte gratuit et de ne payer que pour ce dont vous avez besoin au fur et à mesure que vous augmentez vos activités.

Avec Guusto, vous pouvez reconnaître les contributions des employés de première ligne et des employés de bureau. Les récompenses et les majorations mettent l'accent sur la valeur monétaire réelle plutôt que sur les points, c'est-à-dire que 1 $ sur la plateforme équivaut à 1 $ dans le monde réel.

En mettant l'accent sur la durabilité, tous les cadeaux Guusto sont attribués numériquement, réduisant ainsi les déchets plastiques. La plateforme contribue également à des initiatives d'eau propre avec chaque cadeau envoyé. 🌊

Guusto offre des récompenses globales dans plus de 160 pays. Sans minimum, ni majoration, ni frais d'expédition, ni frais cachés, c'est un choix transparent et accessible pour toute organisation !

Les meilleures fonctionnalités de Guusto

Plateforme évolutive avec un nombre illimité de bénéficiaires

L'option "pay-forward" permet aux bénéficiaires de transférer leur récompense à quelqu'un d'autre

Plus de 60 000 emplacements de marchands

Les limites de Guusto

Choix limité de vendeurs

Impossibilité de changer de cadeau une fois la sélection effectuée

Prix de Guusto

Free

Essentiel : 80$$/mois pour une équipe de 35 personnes + 2,25$$/mois par membre supplémentaire

: 80$$/mois pour une équipe de 35 personnes + 2,25$$/mois par membre supplémentaire Premium : $350/mois pour une équipe de 100 + $3.50/mois par membre supplémentaire

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.9/5 (2 000+ commentaires)

: 4.9/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (1 000+ commentaires)

6. Rapide

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Snappy-1400x572.png Exemple de produit Snappy /$$$img/

Via : Enchaîné Plateforme ludique et intuitive de remise de cadeaux, Snappy s'appuie sur le fait de rendre les efforts de reconnaissance personnels et significatifs. Faites ressentir votre appréciation à vos employés et améliorez la qualité de leur travail l'engagement des employés avec des cadeaux sur mesure, des récompenses automatisées et des nominations. ❤️‍🔥

Avec des fonctionnalités telles que des collections curatées, des options pour échanger des cadeaux et des outils spéciaux pour la planification du budget, Snappy se distingue comme une solution unique pour les anniversaires, ou toute autre occasion spéciale.

Avec l'assistant de cadeaux IA de Snappy, vous n'avez plus à vous soucier des cadeaux et vous les choisissez en fonction du profil de l'employé !

Les meilleures fonctionnalités de Snappy

Les rapports donnent un aperçu des dernières tendances en matière de cadeaux sur le lieu de travail

Messages d'appréciation personnalisés

Catalogue polyvalent comprenant des produits, des expériences et des escapades de plus de 300 entreprises

Assistant de cadeaux IA pour le choix des cadeaux

Limites de Snappy

La saisie initiale des données peut s'avérer difficile

Pas d'option carte cadeau

Prix de Snappy

Essentiel : Free, ne payez que pour les cadeaux réclamés

: Free, ne payez que pour les cadeaux réclamés Élevé : 999 $/an, et ne payez que pour les cadeaux réclamés

: 999 $/an, et ne payez que pour les cadeaux réclamés Enterprise : Devis personnalisé disponible sur contact

G2 : 4.9/5 (300+ commentaires)

: 4.9/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 commentaires)

7. Cooleaf

Via : Cooleaf Cooleaf est une plateforme conviviale de reconnaissance des employés qui a deux fonctions principales : rendre les récompenses (comme les voyages, les marchandises et les coupons de restaurant) facilement accessibles et promouvoir les initiatives d'apprentissage et de bien-être.

Tirez parti de la reconnaissance publique pour mettre en valeur un travail significatif et aider les membres de l'équipe à se sentir inspirés. Vous obtenez des tableaux de bord et des préparations des indicateurs pour évaluer les performances et le bien-être des employés.

Les sondages personnalisés de collecte de données et de bien-être de Coolleaf vous aident à capturer instantanément le feedback et le sentiment des employés, ce qui vous permet de mieux comprendre les problèmes persistants et les domaines à améliorer.

Les meilleures fonctionnalités de Cooleaf

Recommandations basées sur des données pour augmenter les scores d'engagement

Récompenses automatiques et personnalisables pour chaque anniversaire de travail

Activités virtuelles de renforcement de l'esprit d'équipe pour les équipes éloignées

Indicateurs pour la santé et le bien-être des employés

Limites de Cooleaf

Pas d'option de messagerie directe

Difficile de savoir qui vous a "reconnu"

Prix de Cooleaf

Disponible sur demande

G2 : 4.9/5 (700+ commentaires)

: 4.9/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (100+ commentaires)

8. HeyTaco

Via : HeyTaco Si votre philosophie du travail en équipe est "Tout le monde mérite des tacos" vos prières viennent d'être exaucées !

HeyTaco apporte une touche délicieuse à l'installation du logiciel de reconnaissance des employés en utilisant les "Tacos" comme une devise amusante et engageante au lieu des points de récompense. Il favorise une culture de reconnaissance d'équipe vivante et optimiste qui résonne bien avec la main-d'œuvre moderne.

Les employés donnent et reçoivent des tacos virtuels, célèbrent les réussites des autres et grimpent dans un tableau de classement ludique. 🌮

Cette plateforme de récompenses dispose de fonctionnalités d'analyse intégrées pour vous aider à garder un œil sur les tendances et les modèles de don et de réception de tacos.

Meilleures fonctionnalités de HeyTaco

HeyTaco bot permet aux employés d'apprécier leurs collègues avec une interface de discussion conviviale

La hiérarchie des Tacos permet des réalisations à plusieurs niveaux, y compris les Super Tacos et la Sauce Jalapeno

Catalogue intégré pour diverses récompenses expérientielles

S'intègre àSlack et Microsoft Teams Limites de HeyTaco

Certains utilisateurs trouvent l'interface trop encombrée

Des problèmes occasionnels peuvent affecter l'expérience de navigation

Prix de HeyTaco

Teams : 3,00 $/mois par utilisateur ajouté manuellement

: 3,00 $/mois par utilisateur ajouté manuellement Tout le monde : 3,00$/mois par utilisateur ajouté automatiquement

G2 : 4.8/5 (300+ commentaires)

: 4.8/5 (300+ commentaires) Capterra : 5/5 (2 commentaires)

9. Kudos

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Kudos.png Exemple de produit Kudos /$$$img/

Via : Kudos Kudos est un logiciel international de reconnaissance interactive des employés qui met l'accent sur la reconnaissance entre pairs et offre des services de conseil uniques pour établir une culture d'entreprise engageante.

Parmi ses fonctionnalités remarquables, nous apprécions tout particulièrement ses rapports d'analyse des personnes exploitables. Ils vous aident à suivre le moral des employés et à prévoir la rotation du personnel dans les mois à venir.

Les meilleures fonctionnalités de Kudos

Disponible en huit langues, ce qui le rend très adaptable aux équipes internationales

Suite complète d'outils de reconnaissance sur les versions web et mobile

Limites de Kudos

Les employés doivent collecter un nombre significatif de points pour pouvoir encaisser

Prix de Kudos

Personnalisé : Contactez l'équipe commerciale pour un devis

G2 : 4.8/5 (1 000+ commentaires)

: 4.8/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (900+ commentaires)

10. Mo

Via : Mo _"Hey Bobby, félicitations pour tes dix ans de travail, voici une carte cadeau. Au revoir !"

Vous n'êtes pas fan des systèmes de récompense forcés et mécaniques ? Mo s'attache à rendre le processus de reconnaissance plus réfléchi et plus personnel.

Bien que Mo offre des récompenses matérielles comme des cartes cadeaux, son objectif principal est de suivre les victoires hebdomadaires et de célébrer les expériences partagées ou les "moments" avec vos précieux Teams. L'idée derrière ce logiciel de reconnaissance des employés est de faire savoir à votre équipe que vous vous souciez d'elle, pour de vrai.

Les meilleures fonctionnalités de Mo

L'outil Assistant rappelle automatiquement aux employeurs les occasions et les réalisations importantes des employés, les incitant à partager leur appréciation

Nombreuses récompenses personnalisées

Les limites de Mo

Certains utilisateurs trouvent la disposition de la navigation trop complexe

Prix des Mo

Débutant : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Niveau supérieur : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Personnalisé : Prix disponibles sur demande

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (60+ commentaires)

11. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/91563-slack-1489017632-562893-1-e1551387413721-1400x736.png Slack /$$$img/

Via : Slack Bien que Slack soit avant tout une plateforme de communication, elle offre la possibilité de se doubler d'un logiciel de reconnaissance des employés en créant des canaux dédiés à la célébration les réalisations professionnelles . Cela permet aux membres de l'équipe de s'apprécier publiquement et de renforcer la culture d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Slack s'intègre aux applications de reconnaissance des équipes, ajoutant des fonctions telles que les classements, les nominations et les récompenses au sein de l'environnement Slack

Les conversations filées permettent d'organiser les discussions

Limites de Slack

Les messages et les encouragements peuvent être difficiles à suivre dans un espace de travail très fréquenté

Prix de Slack

**Free

Pro : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Business+ : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Enterprise Grid : Contactez l'équipe commerciale pour un devis

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (31 000+ commentaires)

: 4.5/5 (31 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (23 000+ commentaires)

12. Bucketlist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Bucketlist.png Exemple de produit BucketList /$$$img/

Via : Liste d'achats Bucketlist est une plateforme de reconnaissance des employés à croissance rapide, connue pour ses améliorations continues du produit et sa capacité à adapter les programmes à votre flux de travail. Elle offre des récompenses tangibles et intangibles, qui comprennent des places de stationnement sous couverture et l'utilisation de la voiture de l'entreprise pendant un mois !

Bucketlist meilleures fonctionnalités

Des forfaits négociables

Offre une plateforme d'évènements pour forfaiter des réunions en personne et virtuelles pour le renforcement de l'équipe

Limites de Bucketlist

Points bas offerts pour les anniversaires de travail

Prix de la Bucketlist

Personnalisé : Contactez l'équipe commerciale pour un forfait personnalisé

G2 : 4.8/5 (300+ commentaires)

: 4.8/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (200+ commentaires)

L'ultime hack de croissance : nourrir une culture de l'appréciation et de la gratitude

D'après un étude de la Harvard Business Review le comportement toxique au bureau est un signe révélateur d'un environnement de travail stressé. Les pratiques de gratitude contribuent grandement à réduire les frictions au sein de l'équipe, à accroître les performances et à améliorer la santé mentale des travailleurs.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

Collaborez sur des idées et créez de superbes documents ou wikis avec des pages imbriquées et des options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

Nous avons exploré 12 options étonnantes de logiciels de reconnaissance des employés conçus pour faire ressortir le meilleur de votre équipe. De nombreuses options de notre liste ont des forfaits gratuits et des options d'essai, alors n'hésitez pas à les vérifier et à commencer à construire une culture de reconnaissance du lieu de travail plus heureuse aujourd'hui ! 🍀

Vous ne savez pas par où commencer ? Pourquoi ne pas commencer par le haut de la liste ? inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à donner à votre équipe.