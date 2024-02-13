Analyse des exigences : Les étapes clés et les techniques pour bien faire les choses

Imaginez que vous construisiez une maison sans avoir la moindre idée de sa taille et de ses contours définitifs. Vous ne sauriez pas quelle doit être la profondeur de vos fondations, quelle quantité de matériaux vous devez commander, ni combien d'ouvriers et de jours il vous faudra pour terminer. En d'autres termes, sans être conscient des exigences, votre projet de construction de maison est voué à l'échec avant même d'avoir commencé. 🏠

Il en va de même pour le développement de logiciels : vous devez bien comprendre ce que le produit doit accomplir dès le départ. Sans cela, vous risquez de vous retrouver avec un logiciel qui pourrait fonctionner parfaitement, mais pas de la manière dont vos utilisateurs finaux et vos clients le souhaitent et l'attendent.

C'est là qu'intervient l'analyse des besoins, qui vous aide à identifier, documenter, analyser et prioriser les besoins les besoins et les attentes des parties prenantes d'un nouveau système ou d'un système remanié. Il s'agit d'une activité cruciale pour déterminer les besoins et les attentes des parties prenantes en matière de système nouveau ou remanié l'étendue du projet en veillant à ce que les parties prenantes et les développeurs restent en phase et, en fin de compte, en améliorant la satisfaction des clients et la qualité des produits livrés.

Alors, qu'est-ce que l'analyse des besoins, qui la fait, comment et quand ? Nous répondrons à toutes ces questions et à bien d'autres dans cet article, alors restez à l'écoute !

Qu'est-ce que l'analyse des besoins ?

Bien que presque tous les types de projets puissent bénéficier d'une analyse des besoins (également connue sous le nom d'élicitation et d'analyse des besoins), celle-ci est le plus souvent menée dans le cadre de l'analyse des besoins de l'entreprise développement de logiciels de l'industrie. Il fait partie du processus plus large d'ingénierie logicielle des exigences qui est utilisé pour comprendre et analyser en profondeur les exigences de tout logiciel projet de développement logiciel .

Son objectif est de lever toute ambiguïté et tout malentendu sur les processus de développement de produits en veillant à ce que votre équipe et les parties prenantes soient sur la même page.

Les activités qui font partie d'un processus typique d'analyse des besoins sont les suivantes :

Identification des parties prenantes clés : il s'agit des utilisateurs finaux, des clients et des autres parties intéressées

Recueillir les besoins des parties prenantes : Recueillir des informations sur les fonctionnalités, les limites et les objets souhaités

: Recueillir des informations sur les fonctionnalités, les limites et les objets souhaités Documentation : Création d'un enregistrement structuré de histoires d'utilisateurs , cas d'utilisation et d'autres spécifications de produits

Analyse : Évaluer la viabilité et la cohérence des exigences collectées et résoudre les conflits éventuels

hiérarchisation des besoins : Aide à l'allocation des ressources et conduit à une meilleure prise de décision
Gestion du changement : Élaborer des processus pour faire face aux changements d'exigences tout au long du cycle de développement

: Aide àl'allocation des ressources et conduit à une meilleureprise de décision

Quand effectuer une analyse des besoins ?

L'analyse des exigences est généralement réalisée au cours de la première étape d'un projet de développement avant de passer à des phases telles que la conception, la mise en œuvre et les tests.

Vous pouvez également effectuer une analyse détaillée si votre produit ou système existant subit des changements majeurs. C'est un moyen de comprendre quelles nouvelles fonctionnalités sont nécessaires et d'obtenir l'approbation des parties prenantes pour les modifications que vous souhaitez apporter.

En Gestion de projet agile plus précisément, l'analyse des exigences est un processus d'entreprise continu et non un travail de type "faire une fois pour oublier à jamais". Elle est menée à intervalles réguliers, ce qui permet Les équipes agiles de modifier les exigences en fonction des dernières commentaires des clients et de l'information.

Qui effectue une analyse des besoins ?

L'analyse des besoins est un effort de collaboration impliquant plusieurs parties prenantes clés dans le processus de développement de logiciels, le plus souvent :

Les gestionnaires de projet

Les propriétaires de produits (dans les méthodologies agiles)

Clients

Ingénieurs et développeurs de logiciels

Spécialistes de l'assurance qualité

D'autres membres peuvent participer à l'analyse en fonction de la complexité du projet : experts en la matière, analystes des processus d'entreprise, représentants d'organismes de réglementation, architectes logiciels, représentants des équipes marketing et commerciales, etc.

Avantages de l'analyse des exigences dans le processus de développement de logiciels

L'analyse des exigences peut conduire à des taux de satisfaction des clients plus élevés et à des membres de l'équipe efficaces et satisfaits, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour chaque projet. Parmi les autres avantages significatifs, on peut citer

La clarté de la vision: Elle permet d'avoir une vision claire et une feuille de route pour le développement et l'orientation du projet Clarté pour l'équipe: Elle permet à toutes les personnes travaillant sur le projet de comprendre clairement les exigences du projet Gestion des conflits: Elle permet d'identifier rapidement les exigences conflictuelles afin de les gérer correctement Amélioration de la pertinence du produit: Elle permet de s'assurer que le produit est conforme aux exigences du projetque vous développez s'aligne sur toutes les exigences et est capable d'atteindre l'objectif visé

Défis communs d'une analyse des exigences

Comme nous l'avons vu, l'analyse des besoins fait partie intégrante de tout projet de développement réussi, mais elle comporte son lot de difficultés. Les plus notables sont les suivants :

1. Manque de clarté parmi les parties prenantes

Souvent, les parties prenantes n'ont pas une idée claire de ce qu'elles attendent du logiciel ou peinent à exprimer leurs besoins de manière cohérente et précise. Cette ambiguïté peut créer des malentendus et des problèmes dans les étapes ultérieures du développement, tels que le glissement du champ d'application et des fonctions manquées.

2. Nature dynamique des exigences

Les exigences que vous avez recueillies à l'origine peuvent changer ou même devenir inutiles à un moment donné en raison de l'évolution des conditions du marché ou des priorités de l'utilisateur final. Prévoyez donc une sauvegarde un forfait de gestion des exigences en place, et si vous avez l'impression que les exigences ont évolué de manière significative, retournez au Tableau et procédez à nouveau à l'analyse des exigences. 📝

3. Nature conflictuelle des exigences

Certaines des exigences collectées peuvent être en contradiction les unes avec les autres, et vous ne pouvez en choisir qu'une seule à mettre en œuvre dans le produit. Par instance, il y a généralement un trade-off entre la sécurité du logiciel et la performance - plus vous mettez de contrôles de sécurité en place, plus le programme est lent.

Vous devez communiquer clairement ces exigences contradictoires aux parties prenantes afin de trouver une solution de compromis.

4. Politique interne

Les membres de l'équipe ayant des compétences différentes peuvent souhaiter que les exigences du projet soient paramétrées de manière à mettre davantage l'accent sur leur rôle. Vous devez vous méfier de ces tendances et en informer vos parties prenantes afin de garantir un processus d'analyse objectif et sans ordre du jour.

Processus d'analyse des exigences : 6 étapes clés

L'analyse des exigences est un processus Business complexe qui nécessite une communication étendue, une documentation et une organisation méticuleuse des informations collectées auprès des différentes parties prenantes.

Bien que le processus d'analyse exact dépende de votre scénario spécifique, nous allons vous montrer les six étapes à suivre pour capturer avec précision les exigences de votre logiciel.

Nous verrons également comment ClickUp -un outil robuste de gestion de projet et de produit, peut vous aider à forfaiter, gérer et mettre en œuvre chacune de ces étapes. La plateforme Suite de gestion des produits offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une gestion rationalisée des produits gestion des exigences .

Étape 1 : Identifier les parties prenantes clés

La première étape consiste à identifier toutes les parties prenantes impliquées dans votre projet de développement, car chacune d'entre elles aura ses propres exigences et attentes. Cela inclut vos clients ainsi que les clients et les utilisateurs finaux du logiciel que vous allez développer. N'oubliez pas que les membres de votre équipe et vos gestionnaires sont également des parties prenantes ayant des niveaux d'influence et d'intérêt variables dans le projet.

La façon la plus simple de regrouper ces parties prenantes est d'utiliser la méthode suivante Tableaux blancs ClickUp . Cette toile virtuelle vous permet de visualiser et de simplifier n'importe quelle idée ou relation à l'aide de dessins, de formes, de notes adhésives et de couleurs.

Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour cette étape, vous pouvez utiliser le tableau blanc Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp . Il vous permet de regrouper vos parties prenantes en quatre catégories en fonction de leur pouvoir et de leur intérêt pour le projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Stakeholder-Analysis-Matrix-Template.png Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes de ClickUp /$$img/

Planifiez les communications des parties prenantes sur une matrice dans ClickUp

Étape 2 : Recueillir et documenter les besoins des parties prenantes

Une fois les parties prenantes identifiées et regroupées, vous pouvez commencer à recueillir leurs besoins.

Commencez par des réunions et entretiens individuels, suivis de conférences téléphoniques avec des groupes de parties prenantes en fonction des catégories spécifiées lors de la première étape. L'objectif est d'identifier les chevauchements et conflits potentiels dans les besoins de l'entreprise des différents groupes de parties prenantes.

Si vous souhaitez rationaliser le processus de collecte et vous épargner des entretiens interminables, utilisez les outils suivants Formulaires ClickUp pour les équipes de génie logiciel . Cette fonctionnalité vous permet de créer des formulaires personnalisés pour recueillir les commentaires des parties prenantes et des groupes d'utilisateurs, afin d'obtenir des informations précieuses sur la manière dont ils souhaitent que le logiciel fonctionne et se présente.

ClickUp Forms optimise encore davantage votre processus d'analyse des besoins en convertissant automatiquement les réponses aux formulaires en tâches pour votre équipe de développement.

En outre, vous pouvez rendre le processus d'admission beaucoup plus facile à l'aide de la logique conditionnelle. Les formulaires seront automatiquement modifiés en fonction des réponses du preneur de formulaire, ce qui permet d'obtenir des réponses plus pertinentes et des informations plus précieuses sur les exigences.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp Exemple de retour d'information sur un produit /$$img/

Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp Exemple de retour d'information sur un produit

**Si vous avez besoin d'un moyen facile de capturer des histoires d'utilisateurs mais que vous ne voulez pas vous embêter à créer des formulaires, vous pouvez utiliser la fonction Modèle d'histoire d'utilisateur ClickUp . Utilisez-le pour convertir les histoires d'utilisateurs en tâches plus petites, que vous pouvez facilement organiser, prioriser et achever.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-User-Story-Template.png Modèle d'histoire d'utilisateur ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle d'histoire d'utilisateur ClickUp pour décrire les attentes et les exigences de vos utilisateurs et trouver un moyen d'y répondre

Une fois que vous avez recueilli les exigences des parties prenantes, vous aurez besoin d'un moyen d'organiser toutes les informations en un seul endroit facilement accessible et consultable. Heureusement, ClickUp dispose d'un outil parfait pour cela aussi- Documents ClickUp . Il s'agit de l'éditeur de texte et du système de gestion de documents de la plateforme, idéal pour créer un référentiel des besoins de vos parties prenantes et l'ajouter à n'importe quelle partie de votre environnement ClickUp.

Vous pouvez collaborer sur les Teams avec votre équipe en temps réel grâce à des options telles que l'Étiquette, le commentaire, la co-édition et la conversion du texte directement en tâches pour optimiser les flux de travail. Partagez rapidement les documents avec différents groupes d'actionnaires grâce à des liens partageables et des paramètres de permission pour l'accès de l'équipe, des invités et du public.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Docs-3.0-1400x944.png ClickUp Documents 3.0 /$$img/

ClickUp Docs pour documenter et partager des informations importantes avec l'équipe

Étape 3 : Regrouper les exigences

Une fois que vous savez ce que vos parties prenantes veulent et attendent du produit, il est temps de regrouper les exigences en fonction de leur nature. En général, vous trouverez deux types d'exigences :

Exigences opérationnelles: Également appelées exigences d'entreprise, elles représentent les opérations nécessaires que le logiciel doit être en mesure d'effectuer selon les exigences de vos parties prenantes stratégie opérationnelle et de vos objets. Considérez les exigences de l'entreprise comme l'étendue de la fonction que vous devez développer dans votre logiciel Exigences logicielles: Elles concernent les diverses fonctions que le produit doit avoir pour répondre aux exigences opérationnelles. Pour une meilleure compréhension, ces exigences peuvent être divisées en deux sous-groupes :

Exigences fonctionnelles: Il s'agit des fonctions qui doivent être présentes dans le logiciel que vous livrez au client. Les exemples incluent la fonction de connexion de l'utilisateur, la fonction de sauvegarde des données, le panneau d'administration et les profils utilisateurs

Il s'agit des fonctions qui doivent être présentes dans le logiciel que vous livrez au client. Les exemples incluent la fonction de connexion de l'utilisateur, la fonction de sauvegarde des données, le panneau d'administration et les profils utilisateurs Exigences non fonctionnelles: Il ne s'agit pas de fonctions proprement dites, mais d'une partie importante du logiciel. Les exemples d'exigences non fonctionnelles comprennent la performance, l'évolutivité et la sécurité

Étape 4 : Classer les exigences par ordre de priorité

Le budget et les ressources sont presque toujours limités, et chaque projet doit être achevé dans le respect de ces contraintes. C'est pourquoi il est essentiel de classer les exigences par ordre de priorité : cela vous aide à décider ce qui doit être Terminé au plus vite et ce qui peut être mis en attente.

Voici comment hiérarchiser et gérer les exigences de chaque groupe de parties prenantes :

Groupe de parties prenantes Priorité des exigences Comment gérer leurs exigences Groupe de parties prenantes Groupe de parties prenantes Groupe de parties prenantes Groupe de parties prenantes **Groupe de parties prenantes Influence élevée, grand intérêt Plus haut /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/110332/modeles-d'evaluation-des-besoins/assess leurs besoins/%href/ et leur faire comprendre les limites techniques ou les divergences d'opinion, le cas échéant Influence élevée, peu intéressé Élevée Enregistrez leurs attentes et partagez-les avec les propriétaires du projet pour garantir l'exactitude de votre analyse des besoins Influence faible, grand intérêt Faible Analysez soigneusement les suggestions et les attentes de ce groupe. Essayez de comprendre si elles sont motivées par des raisons ou des ambitions À faible influence, peu d'intérêt Faible Enregistrez leurs exigences mais ne les priorisez pas par rapport aux exigences des autres groupes

Étape 5 : Analyser et modéliser les exigences

L'étape suivante consiste à évaluer toutes les exigences que vous avez recueillies, notées et organisées jusqu'à présent, et à élaborer des concepts logiciels autour d'elles. Les tâches effectuées au cours de cette phase comprennent :

Identification de tous les objets de données accessibles de l'extérieur

Visualisation du flux de données

Définition de fonctions basées sur des objets et des flux de données

Détermination de la valeur de chaque flux et objet de données

Conceptualisation achevée des opérations logicielles

Définition de l'interface du système

Identification des limites et des contraintes techniques

Étape 6 : Rédiger le document de spécifications

Enfin, il est temps de rassembler toutes les exigences finalisées dans un document et de le faire signer par toutes les parties prenantes concernées. Ce document est souvent appelé spécification des exigences du logiciel (SRS) ou

document sur les exigences du produit

.

Astuce : Une fois les exigences logicielles finalisées, vous pouvez utiliser l'outil de gestion des exigences logicielles

Modèle d'exigences produit ClickUp

pour les organiser proprement, ainsi que

les niveaux de priorité

et le statut. Le statut peut être utilisé pour suivre si une fonctionnalité a été testée en termes de faisabilité et de conflits. Parallèlement, le niveau de priorité peut vous indiquer l'importance d'une fonctionnalité ou d'une exigence.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/6cf8a1e-1000.png Modèle d'exigences de produit par ClickUp /$$img/

Le modèle ClickUp des exigences du produit facilite le suivi du quoi et du pourquoi de chaque décision de développement prise par votre équipe lors de la construction d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité

Meilleures techniques et outils d'analyse des exigences

L'analyse des besoins ne se limite pas à des entretiens et à de la documentation. Vous devez construire des modèles graphiques détaillés pour visualiser les fonctions du produit. Ces modèles aident les architectes logiciels et les équipes de conception à comprendre comment les différentes fonctions du logiciel interagiront les unes avec les autres.

Nous allons maintenant explorer les modèles les plus connus

les plus connues

et des techniques d'analyse des besoins et vous montre comment les mettre en œuvre pour construire des modèles de besoins logiciels exceptionnels.

1. Analyse des écarts

En un mot, l'analyse des écarts permet d'analyser l'écart entre les capacités actuelles et souhaitées d'une entreprise. Dans le contexte de l'analyse des exigences, l'analyse des écarts est menée pour identifier et combler les écarts de performance entre l'état actuel et l'état cible (requis) du logiciel.

ClickUp met à votre disposition des dizaines de

modèles d'analyse des écarts

que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre et réaliser les exigences de votre produit. En voici quelques-uns :

Vous pouvez utiliser l'un de ces modèles d'analyse des écarts pour organiser les informations relatives à l'état actuel et souhaité de votre logiciel sur un tableau blanc numérique. Une fois que vous avez tout disposé, vous pouvez utiliser des dessins et des notes autocollantes pour déterminer en collaboration les lacunes dans les performances de votre produit et trouver des moyens de les surmonter.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Product-Gap-Analysis-Template.png Modèle d'analyse des lacunes du produit ClickUp /$$img/

Le modèle d'analyse des lacunes du produit ClickUp vous aide à comprendre les faiblesses de votre produit et à créer des stratégies d'amélioration

2. Organigrammes

Les organigrammes sont couramment utilisés pour visualiser les processus d'entreprise, et vous pouvez les employer dans l'analyse des besoins pour déterminer comment les différentes fonctions de votre logiciel interagiront. Ils comprennent diverses formes telles que des rectangles, des carrés et des ovales, connectés par des flèches et des lignes pour illustrer un processus.

Vous pouvez commencer à créer des organigrammes rapidement avec

Cartes mentales ClickUp

. Cette fonctionnalité vous permet de faire glisser et de déposer des nœuds sur un canevas numérique et d'établir des connexions entre eux pour cartographier les fonctions et les objets de données. Une fois créées, les cartes mentales peuvent être facilement partagées avec les parties prenantes ou jointes aux documents contenant les exigences du produit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/save-a-mind-map-as-a-flowchart-template-in-clickup.png Exemple d'organigramme d'une carte mentale ClickUp /$$img/

Enregistrer rapidement une carte mentale comme modèle d'organigramme dans ClickUp

En plus des cartes mentales, vous pouvez utiliser des dizaines de modèles ClickUp pour construire vos organigrammes et vos diagrammes de flux

diagrammes de flux de données

sans effort. Nos favoris sont :

3. Diagrammes de Gantt

Les diagrammes de Gantt sont utilisés pour visualiser les calendriers et les relations entre plusieurs activités au sein de votre projet

portefeuille de projets

qui affiche une vue d'ensemble de la progression du projet. Les diagrammes de Gantt, qui constituent l'une des meilleures techniques d'analyse des besoins, donnent une idée de la durée et de la commande prévues pour le développement de chaque exigence, ce qui permet d'établir un échéancier dynamique pour l'ensemble du processus.

Diagrammes de Gantt de ClickUp

vous permettent de visualiser et d'organiser tous les aspects de votre processus d'analyse des exigences, du suivi des dépendances des tâches et des échéanciers à la gestion des priorités, le tout en temps réel. Vous pouvez facilement planifier et attribuer des tâches, gérer les délais, identifier les goulets d'étranglement et suivre la progression globale du processus d'analyse des exigences.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-391.png ClickUp diagrammes de Gantt /$$img/

Collaborez avec votre équipe pour suivre le flux de travail du projet et gérer les priorités avec ClickUp Gantt Charts

Maîtrisez votre jeu d'analyse des exigences avec ClickUp

L'analyse des besoins est un processus Business exigeant mais néanmoins essentiel à la réussite de tout projet. Elle nécessite une communication ouverte, une collaboration efficace et une organisation méticuleuse pour recueillir et concilier les besoins et les attentes de l'entreprise de nombreuses parties intéressées.

Heureusement, ClickUp peut vous aider à rationaliser votre parcours d'analyse des besoins. Avec sa suite complète de fonctionnalités de collaboration, de documentation et d'organigramme, ainsi que ses modèles prêts à l'emploi, ClickUp est votre billet pour une navigation en douceur dans les domaines suivants

développement de produits

. Essayez ClickUp et voyez comment il améliore votre processus d'analyse des besoins et la planification de votre projet. C'est gratuit pour commencer !