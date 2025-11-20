Les 10 meilleures applications et logiciels de « deuxième cerveau » pour prendre des notes en 2026

Vous est-il déjà arrivé d'avoir une idée géniale qui vous vient à l'esprit, pour la perdre quelques instants plus tard parce que la vie s'en est mêlée ?

C'est là qu'un système de gestion des connaissances, optimisé par une bonne application de gestion des connaissances, peut faire toute la différence.

Que vous soyez en train de courir ou de vous détendre avant d'aller vous coucher, une application de prise de notes fiable vous aide à capturer l'inspiration dès qu'elle surgit.

Une application moderne de prise de notes ne se contente pas simplement de consigner vos pensées.

Grâce à des fonctions avancées telles que la possibilité de lier des notes, d'enregistrer des notes audio et d'organiser des informations provenant d'autres applications, vous pouvez mettre en place un système de gestion des connaissances solide.

Au fil du temps, vous commencerez à réfléchir aux notes que vous avez prises et découvrirez même des connexions dont vous n'aviez pas conscience.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas et adopté une application de « deuxième cerveau » pour prendre des notes, il est temps de le faire, et nous allons vous expliquer pourquoi.

Qu'est-ce qu'une application « deuxième cerveau » ?

Une application « deuxième cerveau » est un outil numérique conçu pour vous aider à saisir, organiser et stocker vos pensées, vos idées et vos informations de manière structurée, afin que vous puissiez les retrouver à tout moment.

Se constituer un « deuxième cerveau » vous permettra d'étendre vos processus cognitifs et vos capacités, en vous offrant un référentiel structuré et facilement accessible pour vos notes, vos documents et vos idées créatives.

C'est Tiago Forte qui a introduit pour la première fois le concept de « deuxième cerveau » dans son livre « Building a Second Brain ». Il estime que les êtres humains ne peuvent pas toujours se souvenir de toutes les informations quotidiennes, car cela peut devenir accablant.

Tiago a également dressé la liste des avantages liés à l'utilisation d'un système de « deuxième cerveau » :

Organise parfaitement vos informations, pour un accès facile

Conserve les informations à moins que vous ne supprimiez celles dont vous n'avez plus besoin

Préservez votre créativité et assurez-vous que votre travail est bien suivi, ce qui vous permet de le consulter à tout moment

Pourquoi les applications de « deuxième cerveau » sont-elles aujourd'hui plus indispensables que jamais ?

Nous vivons dans un monde saturé d'informations où notre mémoire naturelle peut facilement être submergée. C'est là qu'intervient le concept de « deuxième cerveau » : un système numérique conçu pour étendre votre mémoire et vos capacités cognitives.

Les applications « deuxième cerveau » offrent une solution puissante pour gérer le flux constant d'informations, améliorer la productivité et stimuler la créativité d'une manière que les méthodes traditionnelles ne permettent tout simplement pas.

Voici comment elles peuvent vous aider :

✅ Productivité accrue : en vous offrant un référentiel centralisé et facilement consultable pour toutes vos notes, idées et ressources, ces applications réduisent considérablement le temps passé à rechercher des informations. Cela vous permet de libérer votre énergie mentale pour vous concentrer sur la mise en œuvre et le travail créatif

✅ Amélioration de la mémoire et de la capacité à se souvenir : votre « deuxième cerveau » fait office de banque de mémoire externe, garantissant que vos précieuses idées, les leçons apprises et les détails importants ne se perdent jamais. Vous pouvez rapidement retrouver des informations lorsque vous en avez besoin, même si vous les avez enregistrées il y a des années.

✅ Stimuler la créativité et l'innovation : en établissant des connexions entre des idées disparates et en fournissant un riche réservoir de connaissances, les applications « Second Brain » facilitent les découvertes fortuites et vous aident à générer de nouvelles perspectives et des solutions créatives

✅ S'adapter au monde du travail moderne : Avec l'essor du télétravail, des modèles hybrides et des missions basées sur des projets, la capacité à organiser et à accéder aux informations de manière numérique et collaborative est primordiale. Les applications « second brain » rationalisent les flux de travail et favorisent l'apprentissage continu

✅ Exploiter les capacités de l'IA : De nombreuses applications modernes de « deuxième cerveau » intègrent l'IA, offrant des fonctionnalités telles que la recherche intelligente, la résumation automatisée et la génération d'informations pertinentes. Cela les transforme de simples systèmes de stockage en partenaires puissants pour la découverte et la création de connaissances.

✅ Réduction du stress : savoir que toutes vos informations importantes sont stockées en toute sécurité et facilement accessibles réduit l'angoisse d'oublier des choses ou d'être submergé, ce qui vous apporte une plus grande tranquillité d'esprit

✅ Apprentissage personnalisé : ces applications deviennent un hub de connaissances personnalisé qui évolue avec vous, vous permettant de vous appuyer sur vos connaissances existantes et d'accélérer votre apprentissage dans n'importe quel champ

Les 10 meilleures applications « deuxième cerveau » en un coup d'œil

Voici un petit tableau comparatif pour vous aider à démarrer :

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Une application tout-en-un pour le travail avec prise de notes IA, recherche connectée, documents, Tableaux blancs, gestion des tâches, résumés IA, intégrations et modèles Pour les particuliers et les équipes de toutes tailles qui ont besoin d'un environnement de travail tout-en-un et de connaissances exploitables Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $ par utilisateur et par mois Notion Environnements de travail personnalisables, Notion IA, bases de données, outil de capture Web, applications mobiles et d'entreprise Les créateurs et les esprits visuels qui recherchent des systèmes de connaissances flexibles et interconnectés Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur et par mois Google Keep Interface simple, couleur, rappels, notes vocales, OCR, intégration Google Pour ceux qui souhaitent prendre des notes et gérer leurs checklists rapidement et simplement Gratuit avec un compte Google Workflowy Imbrication infinie, nœuds miroirs, étiquettes, recherche globale, design minimaliste Les adeptes des plans et les esprits structurés qui préfèrent les listes à puces et la hiérarchie Forfait Free ; Pro 8,99 $/mois Craft Éditeur par blocs, notes quotidiennes, assistant IA, mise en forme avancée, applications natives Les personnes qui pensent en images et les utilisateurs Apple à la recherche de documents esthétiques et interconnectés Forfait gratuit ; Pro 7,99 $/mois ; Business 14,99 $/mois Evernote Capture Web, Recherche universelle, carnets/étiquettes, tâches, Calendrier, fonctionnalités IA Professionnels et chercheurs très occupés qui gèrent divers types de contenus Forfait Free ; Personnel 14,99 $/mois ; Professionnel 17,99 $/mois Réfléchissez Notes reliées entre elles, affichage graphique, IA, cryptage, intégration au Calendrier Pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité et les penseurs connectés qui recherchent des notes avec une sécurité et une connexion synchronisées Abonnement Premium à 10 $ par mois Obsidian Fichiers Markdown locaux, liens bidirectionnels, affichage graphique, plugins Utilisateurs expérimentés et défenseurs de la confidentialité qui souhaitent un contrôle total et une personnalisation personnalisée Gratuit ; Synchroniser 5 $/mois ; Publication 10 $/mois Notes iCloud Intégration Apple, iCloud Drive, sauvegarde, notes simples, confidentialité Les utilisateurs de l'écosystème Apple qui souhaitent synchroniser simplement et fluidement leurs notes 50 Go à 0,99 $, 200 Go à 2,99 $, 2 To à 9,99 $/mois, autres forfaits disponibles Roam Research Liens bidirectionnels, notes quotidiennes, éditeur par blocs, aperçu graphique Chercheurs et travailleurs du savoir qui s'épanouissent grâce à une pensée non linéaire et en réseau Pro : 15 $/mois ; Believer : 500 $/5 ans

➡️ En savoir plus : Comment utiliser la méthode Zettelkasten pour gérer les informations et les idées

Les 10 meilleures applications et logiciels de « deuxième cerveau » à utiliser

Regardez cette brève présentation pour avoir un aperçu des meilleures applications de « deuxième cerveau » disponibles, avant d'entrer dans les détails :

1. ClickUp

Essayez-les dès maintenant ClickUp Brain est une application polyvalente de type « deuxième cerveau » qui peut vous aider dans toutes vos tâches, de la rédaction d'e-mails à la résumation de feuilles Excel, le tout au sein de votre environnement de travail.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp transforme la façon dont les équipes travaillent en agissant comme un véritable « deuxième cerveau » grâce à ClickUp Brain — un environnement de travail intelligent et tout-en-un qui mémorise, relie et récupère tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre travail.

Au cœur des fonctionnalités de « deuxième cerveau » de ClickUp se trouve sa recherche connectée, qui va bien au-delà de la simple correspondance de mots-clés. Elle effectue une recherche intelligente dans toutes vos tâches, vos documents, vos discussions, vos pièces jointes et même vos applications tierces intégrées, faisant instantanément remonter les informations les plus pertinentes, quel que soit leur emplacement dans votre environnement de travail.

Vous pourrez ainsi retrouver rapidement le cahier des charges d'un projet, une discussion datant de plusieurs mois ou un fichier spécifique, ce qui vous fera gagner des heures que vous auriez autrement perdues à chercher manuellement.

Trouvez instantanément ce dont vous avez besoin grâce à la recherche connectée de ClickUp

Mais ClickUp Brain ne se contente pas de vous aider à trouver des informations ; il vous aide à les comprendre plus rapidement. Son IA avancée peut résumer des documents volumineux, des fils de discussion sur les tâches et des discussions de chat, en les synthétisant en informations claires et exploitables. Par exemple, vous pouvez demander à ClickUp Brain de résumer le statut d'un projet, d'extraire les décisions clés d'une réunion ou de dégager les actions à mener d'une longue discussion, ce qui vous permet de garder facilement le contrôle sur des flux de travail complexes sans vous perdre dans les détails.

Débloquez des informations précieuses en glissant-déposant un lien depuis n'importe quelle application connectée, comme une feuille Google Sheets ou un fichier Figma, dans ClickUp Brain

En combinant une recherche approfondie et connectée avec une synthèse intelligente, ClickUp Brain ne se contente pas de stocker vos connaissances : il vous aide activement à les retrouver, à les traiter et à les mettre en pratique, ce qui en fait l'application ultime et votre « deuxième cerveau » indispensable pour le travail.

Le plus gros avantage ? Grâce à un écosystème connecté comprenant des documents, des Tableaux blancs, des tableaux de bord et bien plus encore, ClickUp centralise tout ce dont vous avez besoin dans un seul environnement de travail, ce qui vous permet de trouver instantanément ce que vous cherchez !

Idéal pour

Particuliers et équipes de toutes tailles, des entrepreneurs indépendants aux grandes entreprises

Cas d'utilisation idéaux

Toute personne souhaitant retrouver en quelques secondes des informations essentielles ou les prochaines étapes à suivre, même parmi de vastes quantités de données de l'environnement de travail (dans le cadre des permissions et des paramètres d'accès définis)

L'intégration des nouveaux membres de l'équipe se fait en toute fluidité, car ils peuvent accéder instantanément à l'historique et en comprendre le contexte

Les chefs de projet peuvent obtenir des aperçus actualisés sans avoir à lire toutes les mises à jour

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Avantages

Organisation flexible : hautement personnalisable avec différents affichages et hiérarchies pour stocker tout type d'informations

Connaissances exploitables : Intègre directement les notes aux tâches et aux projets, pour transformer les idées en actions

Recherche facile : des fonctionnalités de recherche et de liaison puissantes vous aident à trouver et à établir rapidement des connexions avec des informations

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des extraits audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et de se passer de nombreux modules complémentaires. Les nouvelles mises à jour du calendrier et des diagrammes de Gantt facilitent la planification. La mise à jour de mars 2025 a fusionné les tâches, les documents, les discussions et les réunions dans une seule vue de calendrier et a ajouté un blocage de temps alimenté par l'IA ; Les diagrammes de Gantt se chargent nettement plus rapidement et conservent le niveau de zoom. Tout est regroupé dans un seul environnement de travail. Nous menons des sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d’une application à l’autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à configurer. Autorisations granulaires + automatisations robustes. Il est facile d’accorder aux prestataires un accès en lecture seule ou de déclencher des flux de travail en plusieurs étapes lorsqu’un statut change.

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des extraits audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et de se passer de nombreux modules complémentaires. Les nouvelles mises à jour du calendrier et des diagrammes de Gantt facilitent la planification. La mise à jour de mars 2025 a fusionné les tâches, les documents, les discussions et les réunions dans une seule vue de calendrier et a ajouté un blocage de temps alimenté par l'IA ; Les diagrammes de Gantt se chargent nettement plus rapidement et conservent le niveau de zoom. Tout est regroupé dans un seul environnement de travail. Nous menons des sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d’une application à l’autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à configurer. Permissions granulaires + automatisations robustes. Il est facile d’accorder aux prestataires un accès en lecture seule ou de déclencher des flux de travail en plusieurs étapes lorsqu’un statut change.

Inconvénients

Peut être complexe : la multitude de fonctionnalités peut rendre la prise en main difficile

Ce que je n'aime pas chez ClickUp, c'est que cela peut parfois devenir un peu compliqué, par exemple avec l'installation des tableaux de bord, ainsi que d'autres fonctionnalités qui nécessitent plusieurs niveaux d'installation. J'ai appris petit à petit, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a de nombreux aspects de l'application que j'essaie d'apprendre et de mieux maîtriser.

Ce que je n'aime pas chez ClickUp, c'est que cela peut parfois devenir un peu compliqué, par exemple avec l'installation des tableaux de bord, ainsi que d'autres fonctionnalités qui nécessitent plusieurs niveaux d'installation. J'ai appris petit à petit, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a de nombreux aspects de l'application que j'essaie d'apprendre et de mieux maîtriser.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

💡Conseil de pro : découvrez comment utiliser l'IA pour prendre des notes. Si vos difficultés concernent plus particulièrement les réunions, nous avons ce qu'il vous faut ici. 👇🏼

2. Notion

Notion est l'une des applications « deuxième cerveau » les plus polyvalentes, qui s'adapte aux flux de travail individuels. Utilisez cet espace unifié pour prendre des notes, vous organiser, gérer vos tâches, écrire en toute concentration et vous épanouir personnellement afin d'améliorer votre concentration.

Prenez rapidement des notes, des idées, des listes de choses à faire ou des rappels où que vous soyez. Ces applications vous offrent une grande flexibilité pour organiser vos notes sans aucune limite, afin que vous puissiez les retrouver facilement à tout moment.

Idéal pour

Créez des environnements de travail hautement personnalisables et interconnectés pour presque tous les types d'informations ou de projets

Cas d'utilisation idéal

Centralisez vos notes, vos idées, vos documents et vos ressources

Organisez vos tâches, vos échéanciers et la collaboration au sein de votre équipe

Créez des systèmes flexibles pour le suivi de tout ce que vous voulez, de vos habitudes à vos stocks

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Notion IA: générez des idées pour votre travail et écrivez plus vite grâce à l'IA générez des idées pour votre travail et écrivez plus vite grâce à l'IA

Notes illimitées : Écrivez autant que vous le souhaitez, sans aucune limite

Organisation centralisée : Regroupe tout ce dont vous avez besoin sur une seule plateforme. Qu'il s'agisse de notes, de budgets, de tâches ou de recettes, vous pouvez créer un Regroupe tout ce dont vous avez besoin sur une seule plateforme. Qu'il s'agisse de notes, de budgets, de tâches ou de recettes, vous pouvez créer un outil de gestion des connaissances personnalisable qui s'adapte à votre façon de penser

Disponibilité sur les plateformes et appareils : Notion est disponible sur iOS et Android pour les appareils mobiles, sur Mac et Windows pour les ordinateurs de bureau, et propose le Notion Web Clipper compatible avec les navigateurs web Chrome, Safari et Firefox.

Avantages

Très flexible : s'adapte à tous les styles d'organisation

Interconnecté : Facile à lier des notes, des bases de données et des pages

Tout-en-un : combine notes, documents, wikis et gestion de projet

J'adore vraiment son niveau de personnalisation. Nous travaillons avec de nombreux clients, et nous pouvons personnaliser Notion pour chacune de leurs entreprises.

J'adore vraiment son niveau de personnalisation. Nous travaillons avec de nombreux clients, et nous pouvons personnaliser Notion pour chacune de leurs entreprises.

Inconvénients

Courbe d'apprentissage abrupte : peut être intimidant pour les débutants

Limitations hors ligne : accès hors ligne médiocre, voire inexistant dans certains cas

Problèmes de performances : peut ralentir avec des environnements de travail très volumineux

Ça prend beaucoup de temps pour comprendre comment ça marche. J'ai dû télécharger des modèles et regarder une tonne de vidéos pour pouvoir l'utiliser pleinement.

Ça prend beaucoup de temps pour comprendre comment ça marche. J'ai dû télécharger des modèles et regarder une tonne de vidéos pour pouvoir l'utiliser pleinement.

Tarifs de Notion

Free Forever

Plus : 12 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 24 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 4 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 917 avis)

3. Google Keep

Google Keep est un logiciel de prise de notes conçu pour écrire, dresser des listes et organiser vos idées ; il est très pratique pour créer des rappels efficaces. Il permet également de partager facilement des notes accompagnées d'images et d'enregistrements audio. Avec des millions d'utilisateurs, Keep est le choix numéro un pour ceux qui aiment les notes dynamiques, offrant une gamme de libellés colorés pour organiser et classer vos documents efficacement.

Idéal pour

Prise de notes rapide et spontanée, checklists et rappels visuels synchronisés sur tous vos appareils

Cas d'utilisation idéal

Notez vos idées fugaces, vos réflexions et vos petits rappels

Créer des listes de courses, des listes à faire et des checklists pour vos bagages

Enregistrez des liens web, des images accompagnées de texte et des notes vocales où que vous soyez

Conservez les meilleures fonctionnalités

Interface simple : facile à utiliser pour une saisie rapide sans distractions

Codage couleur et libellés : organisez visuellement vos notes pour les identifier facilement

Rappels : définissez des rappels basés sur l'heure ou l'emplacement pour vos notes

Image vers texte (OCR) : Extrayez du texte à partir de photos pour créer du contenu consultable

Notes vocales avec transcription : Enregistrez vos pensées et convertissez-les automatiquement en texte

Intégration à Google Workspace : transférez facilement vos notes vers Google Docs ou liez-les à d'autres services Google

Avantages

Saisie rapide : Conçues pour la rapidité, idéales pour noter rapidement vos idées

Excellente accessibilité : Disponible sur toutes les principales plateformes et tous les principaux appareils

Idéales pour les checklists : simples et efficaces pour gérer les listes de tâches courantes à faire

Google Keep est le moyen le plus économique d'enregistrer vos activités et de créer des listes à faire. Je peux suivre mes progrès en cochant les cases. Pour effectuer des modifications en cours, je peux également modifier les arrière-plans. La connexion sur plusieurs appareils est très fluide : je peux utiliser mon téléphone Pixel et mon PC ensemble ou séparément, mais le résultat de la synchronisation en temps réel reste le même.

Google Keep est le moyen le plus économique d'enregistrer vos activités et de créer des listes à faire. Je peux suivre ma progression en cochant les cases. Pour effectuer des modifications en cours, je peux également modifier les arrière-plans. La connexion sur plusieurs appareils est très fluide : je peux utiliser mon téléphone Pixel et mon PC ensemble ou séparément, mais le résultat de la synchronisation en temps réel reste le même.

Inconvénients

Mise en forme limitée : ne prend pas en charge la mise en forme du texte enrichi (gras, italique ou titres) dans les notes

Pas d'organisation imbriquée : utilise uniquement des libellés ; pas de dossiers ni de véritable organisation hiérarchique

Recherche de base : Bien qu'elle dispose d'une fonction de recherche, elle ne propose pas de filtrage avancé ni de recherche contextuelle

Pas de liens entre les notes : Impossible de créer facilement des liens internes entre vos propres notes pour constituer une base de connaissances interconnectée

Je n'apprécie pas que les options d'organisation soient limitées. Heureusement qu'il y a les étiquettes et le code couleur, mais cela peut sembler encombré lors du suivi de plusieurs tâches d'assurance qualité.

Je n'apprécie pas que les options d'organisation soient limitées. Heureusement qu'il y a les étiquettes et le code couleur, mais cela peut sembler encombré lors du suivi de plusieurs tâches d'assurance qualité.

Conserver les prix

Gratuit avec un compte Google de base

Conservez les avis et les évaluations

G2 : Pas assez d'avis individuels

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

➡️ En savoir plus : Comment tirer parti du cerveau gauche et du cerveau droit au sein de votre équipe

4. Workflowy

Workflowy est une application web de prise de notes qui simplifie la prise de notes grâce à son interface simple et flexible, vous permettant d'organiser vos idées rapidement et naturellement.

Elle fonctionne très bien hors ligne et facilite parfaitement le développement de vos idées lorsque vous êtes connecté à Internet. Les listes imbriquées de Workflowy sont sa principale atout : créez des listes à puces pour un nombre limité de niveaux pour décomposer la complexité de vos idées ou de vos listes.

Idéal pour

Les particuliers et les équipes qui souhaitent organiser leurs pensées, leurs notes et leurs idées dans un format de plan simple et à imbrication infinie

Cas d'utilisation idéal

Réfléchissez et structurez des idées ou des projets complexes

Créer des listes de tâches flexibles et gérer vos tâches personnelles

Rédiger des plans pour des articles, des livres ou des présentations

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Imbrication infinie : Organisez vos informations sous forme de listes à puces que vous pouvez réduire et développer à l'infini

Interface simple : un design minimaliste qui met l'accent sur le contenu sans distractions

Nœuds miroirs : dupliquez un point pour qu'il apparaisse à plusieurs endroits, tout en les synchronisant

Marquage et filtrage : utilisez des #hashtags et des @mentions pour classer et retrouver rapidement des éléments spécifiques

Recherche globale : trouvez n'importe quel élément dans l'ensemble de votre compte Workflowy

Raccourcis clavier : navigation et modification en cours efficaces pour les utilisateurs avancés

Avantages

Une simplicité extrême : facile à prendre en main et à utiliser pour créer des plans simples

Axées sur la concentration : elles masquent la complexité pour vous permettre de vous concentrer sur une seule idée à la fois

Saisie rapide : Idéal pour noter rapidement vos idées de manière structurée

Très flexible : s'adapte aux notes, aux tâches, à la rédaction ou aux plans de projet

J'adore le fait que tout soit présenté sous forme de liste à puces. C'est généralement ainsi que je prends mes notes, et Workflowy me permet de le faire plus efficacement.

J'adore le fait que tout soit présenté sous forme de liste à puces. C'est généralement ainsi que je prends mes notes, et Workflowy me permet de le faire plus efficacement.

Inconvénients

Formatage enrichi limité : ne propose pas d'options de mise en forme avancées telles que le gras, l'italique ou la modification de la taille de la police de caractère au-delà des styles de base

Pas de fonctionnalités de base de données : impossible de créer des tables, des relations ou des structures de données complexes comme dans Notion

Collaboration limitée : bien que le partage soit possible, ces applications ne sont pas conçues pour une collaboration d'équipe solide comme les outils dédiés à la gestion de projet

Monotonie visuelle : le format de structure uniforme peut sembler visuellement limité pour certains utilisateurs

Le problème que j'ai rencontré avec Workflowy, c'est que le fait de n'avoir que des puces pour tout n'est pas très utile quand on veut stocker de longs paragraphes de texte, des images et d'autres contenus. J'ai trouvé cela assez limitatif pour mon flux de travail.

Le problème que j'ai rencontré avec Workflowy, c'est que le fait de n'avoir que des puces pour tout n'est pas très utile quand on veut stocker de longs paragraphes de texte, des images et d'autres contenus. J'ai trouvé cela assez limitatif pour mon flux de travail.

Tarifs de Workflowy

Gratuit à vie

Pro : 8,99 $ par mois

Avis et évaluations sur Workflowy

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📮ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % supplémentaires souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. À faire pour cela, une IA doit être capable de : comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont mis en place une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à regrouper jusqu'à plus de 5 applications grâce à notre plateforme ! Découvrez la planification assistée par IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions aux créneaux disponibles de votre Calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

5. Craft

L'interface fluide de Craft comprend des fonctionnalités telles que des notes quotidiennes, des documents collaboratifs, des wikis, des intégrations, des aperçus enrichis des liens, une aide à la rédaction par IA, des commentaires et des réactions.

Craft fusionne les mises à jour quotidiennes structurées pour transformer la collaboration en équipe et la prise de notes, en alignant les priorités et en éliminant les obstacles, le tout en un seul endroit. Il s'agit d'un hub central permettant aux équipes de prendre des notes et de suivre les tâches, les idées et les défis liés à divers projets.

Idéal pour

Les particuliers et les équipes qui ont besoin de créer des documents et des notes visuels et interconnectés, en mettant l'accent sur une expérience d'écriture et d'organisation fluide, en particulier au sein de l'écosystème Apple

Cas d'utilisation idéal

Rédigez des documents détaillés, des rapports et du contenu enrichi d'éléments visuels

Construisez une base de connaissances personnelle ou un jardin numérique à partir de notes interconnectées

Création et partage collaboratifs de documents pour les petites équipes

Tenue d'un journal quotidien et gestion des tâches au sein d'une interface visuellement attrayante

Les meilleures fonctionnalités

Éditeur par blocs : Créez et organisez votre contenu dans des blocs flexibles, comprenant du texte, des images, des fichiers et du contenu intégré

Pages interconnectées : créez facilement des liens entre les documents et les blocs pour créer un réseau de connaissances hautement connecté

Un design et une disposition élégants : propose de nombreuses options de mise en forme, des styles personnalisés et des dispositions esthétiques

Daily Notes : un espace dédié pour noter rapidement vos pensées, tenir un journal et suivre vos tâches quotidiennes

Applications natives : excellentes performances et fonctionnalités hors ligne sur tous les appareils Apple (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) et Windows

Assistant IA : IA intégrée pour le brainstorming, la résumation et l'aide à la rédaction

Nœuds/blocs miroirs : dupliquez un bloc ou une page pour qu'il apparaisse à plusieurs emplacements, les modifications étant synchronisées automatiquement

Options d'exportation puissantes : exportez des documents dans divers formats, notamment PDF, Markdown et Web

Avantages

Visuellement époustouflant : crée des documents très esthétiques et prêts à être présentés

Une expérience d'écriture fluide : l'éditeur par blocs rend l'écriture et l'organisation intuitives

D'excellentes applications natives : des performances rapides et fiables, en particulier sur les appareils Apple

Liens solides : Créez facilement un réseau de connaissances liées

Craft est vraiment sympa. Et je l’utilise tous les jours. En tant que personne dont le travail consiste à présenter des logiciels de prise de notes à des professeurs d’université qui, honnêtement, préféreraient fuir plutôt que de se lancer dans quelque chose de trop technique, laissez-moi vous dire que Craft est une petite merveille. Je la montre à un enseignant ou à un collègue, et j’obtiens à chaque fois la même réaction : ils regardent l’écran les yeux écarquillés et s’exclament : « Waouh, ça a l’air tellement… simple ? Et joli ? » Et puis ils se lancent : ils mettent en forme du texte, organisent leurs idées, et tout à coup, ils sont sous le charme d’une application de prise de notes. Oui, littéralement sous le charme.

Craft est vraiment sympa. Et je l’utilise tous les jours. En tant que personne dont le travail consiste à présenter des logiciels de prise de notes à des professeurs d’université qui, honnêtement, préféreraient fuir plutôt que de se lancer dans quelque chose de trop technique, laissez-moi vous dire que Craft est une petite merveille. Je la montre à un enseignant ou à un collègue, et j’obtiens à chaque fois la même réaction : ils regardent l’écran les yeux écarquillés et s’exclament : « Waouh, ça a l’air tellement… simple ? Et joli ? » Et puis ils se lancent : ils mettent en forme du texte, organisent leurs idées, et tout à coup, ils sont sous le charme d’une application de prise de notes. Oui, littéralement sous le charme.

Inconvénients

Assistance Android limitée : l'application Android est encore en cours de développement ou n'est pas aussi performante que la version iOS/bureau

Ce n'est pas un outil de base de données complet : il ne dispose pas des fonctions avancées de base de données (par exemple, les relations, les formules complexes) de Notion

Modèle d'abonnement : nécessite un forfait payant pour une utilisation illimitée et des fonctionnalités avancées

Peut s'avérer coûteux pour les équipes : les forfaits haut de gamme destinés aux grandes équipes peuvent coûter cher

Craft ne dispose pas de toutes les fonctionnalités sophistiquées que l'on trouve dans d'autres logiciels, comme des bases de données intégrées, des connexions réseau complexes ou des options d'affichage avancées. Mais même sans ces fonctionnalités, l'équipe derrière Craft déploie constamment des mises à jour en version bêta. Elle est à l'écoute des utilisateurs et travaille activement à améliorer ce qui manque.

Craft ne dispose pas de toutes les fonctionnalités sophistiquées que l'on trouve dans d'autres logiciels, comme des bases de données intégrées, des connexions réseau complexes ou des options d'affichage avancées. Mais même sans ces fonctionnalités, l'équipe derrière Craft déploie constamment des mises à jour en version bêta. Elle est à l'écoute des utilisateurs et travaille activement à améliorer ce qui manque.

Tarification des créations

Free

Pro : 7,99 $ par mois

Entreprise : 14,99 $ par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Rédigez des avis et des évaluations

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

💟 Le saviez-vous ? Dans l'Antiquité, avant que le papier ne soit courant, les gens prenaient souvent des notes sur des tablettes de cire. Il s'agissait de cadres en bois recouverts d'une couche de cire. On écrivait sur la cire à l'aide d'un stylet pointu, et si l'on faisait une erreur ou si l'on souhaitait réutiliser la tablette, il suffisait de lisser la cire pour recommencer ! C'était en quelque sorte le cahier réutilisable du monde antique.

6. Evernote

Evernote vous aide à organiser votre travail et votre vie grâce à des notes, quel que soit votre lieu de travail. Il vous permet de prendre des notes dynamiques avec du texte, des images, des modèles et bien plus encore.

Evernote vous aide à gérer vos notes avec des dates d'échéance et des rappels, prend en charge le stockage de documents sans papier et s'intègre à Google Agenda pour une planification efficace et des notes contextuelles.

Idéal pour

Les équipes qui souhaitent saisir, organiser et rechercher facilement une grande variété de formats d'informations

Cas d'utilisation idéal

Enregistrez des pages web, des articles et des recherches grâce à un puissant outil de capture de contenu web

Numérisation de documents papier, de reçus et de notes manuscrites

Centralisez vos notes de réunion, les détails de vos projets et vos idées personnelles

Enregistrez des notes multimédias, notamment des images, des fichiers audio et des PDF

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Web Clipper : enregistrez des pages Web entières, des articles ou des captures d'écran directement dans Evernote avec des annotations

Recherche universelle : recherchez du texte dans vos notes, vos images (OCR), vos PDF et même vos notes manuscrites

Carnets et étiquettes : système d'organisation flexible utilisant des carnets et des étiquettes pour la catégorisation

Tâches : Ajoutez et gérez des listes de tâches simples directement dans vos notes

Intégration au calendrier : effectue une connexion avec Google Agenda pour lier des notes à des évènements

Accès hors ligne : accédez à vos notes même sans connexion Internet (forfaits payants)

Fonctionnalités IA : recherche assistée par IA, édition IA pour l'aide à la rédaction, résumé et transcription

Numérisation de documents : scanner intégré pour numériser directement des documents papier et les convertir en notes

Avantages

Capture puissante : Idéal pour rassembler des contenus variés, où que vous soyez

Recherche puissante : trouve des informations même dans les images et les PDF

Synchronisation fiable : vos notes sont accessibles sur tous vos appareils

Une longue histoire : une plateforme mature et stable

Je peux enregistrer presque tout sur mon compte Evernote : des notes tapées, des extraits de sites web, des fichiers PDF, des images. Les fonctionnalités Web Clipper et « Envoyer par e-mail vers la boîte de réception » me sont particulièrement utiles.

Je peux enregistrer presque tout sur mon compte Evernote : des notes tapées, des extraits de sites web, des fichiers PDF, des images. Les fonctionnalités Web Clipper et « Envoyer par e-mail vers la boîte de réception » me sont particulièrement utiles.

Inconvénients

Version gratuite limitée : très restrictive, incitant rapidement les utilisateurs à passer à des forfaits payants

Les tarifs peuvent être élevés : les forfaits payants peuvent être considérés comme chers par rapport aux alternatives

Problèmes de synchronisation occasionnels : certains utilisateurs signalent des ratés ou des retards lors de la synchronisation

Complexité pour les nouveaux utilisateurs : peut sembler intimidant en raison de ses nombreuses fonctionnalités, ce qui implique un certain temps d'adaptation

La version gratuite présente certaines limitations en matière de synchronisation des appareils, et les forfaits premium peuvent s'avérer un peu chers pour les start-ups aux budgets serrés.

La version gratuite présente certaines limitations en matière de synchronisation des appareils, et les forfaits premium peuvent s'avérer un peu chers pour les start-ups aux budgets serrés.

Tarifs Evernote

Free

Personnel : 14,99 $ par mois

Professionnel : 17,99 $ par mois

Avis et évaluations sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

➡️ En savoir plus : 8 intégrations Evernote pour mieux prendre des notes

7. Reflect

Reflect offre une solution complète pour améliorer les processus cognitifs et prendre des notes efficacement. Elle dispose d'une fonctionnalité de synchronisation instantanée des notes avec des liens vers d'autres notes, créant ainsi un réseau d'idées.

Reflect garantit une gestion sécurisée et efficace de vos notes grâce à un chiffrement de bout en bout, une intégration au Calendrier, la publication en un clic et une assistance IA optimisée par GPT-4.

Idéal pour

Pour ceux qui souhaitent créer un système de réflexion en réseau avec des notes quotidiennes, une assistance IA et une intégration transparente pour la gestion de leurs connaissances personnelles

Cas d'utilisation idéal

Reliez vos idées grâce à des notes interconnectées pour approfondir votre réflexion et faciliter la mémorisation

Tenue d'un journal quotidien, gestion des tâches et brainstorming à l'aide d'une vue graphique

Intégrez vos notes à vos évènements de Calendrier et à des sources de lecture externes telles que Readwise

Stockez et consultez vos pensées personnelles en toute sécurité grâce au chiffrement de bout en bout

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Notes liées : relie automatiquement les notes entre elles, créant ainsi un réseau visuel de vos pensées

Daily Notes : un espace dédié à vos pensées, tâches et réflexions quotidiennes, lié à des dates précises

Intégration de l'IA : une IA intégrée pour vous aider à peaufiner vos textes, résumer du contenu et générer des idées

Affichage graphique : visualisez les connexions entre vos notes pour mieux comprendre votre réseau de connaissances

Intégration au calendrier : se connecte à Google Agenda et Outlook pour lier directement vos notes à vos évènements

Web Clipper : enregistrez des articles et des pages web, et liez-les instantanément à vos notes

Chiffrement de bout en bout : toutes vos notes sont chiffrées, garantissant ainsi confidentialité et sécurité

Mode hors ligne : accédez à vos notes et effectuez des modifications en cours même sans connexion Internet

Avantages

Connexion solide entre les connaissances : les liens retour et la vue graphique créent un puissant réseau d'idées

Assistance basée sur l'IA : vous aide à rédiger, à résumer et à trouver des idées

Confidentialité optimale : offre un chiffrement de bout en bout pour toutes vos données

Intégration transparente : fonctionne parfaitement avec les calendriers et les applications de lecture

Son interface minimaliste cache des fonctionnalités puissantes, offrant un environnement sans distraction qui favorise la réflexion approfondie et la prise de notes efficace. Ce qui distingue vraiment Reflect, c'est sa rapidité fulgurante et sa fonctionnalité de prise de notes en réseau fluide, ce qui la rend incroyablement efficace pour gérer la documentation technique et les notes de projet.

Son interface minimaliste cache des fonctionnalités puissantes, offrant un environnement sans distraction qui favorise la réflexion approfondie et la prise de notes efficace. Ce qui distingue vraiment Reflect, c'est sa rapidité fulgurante et sa fonctionnalité de prise de notes en réseau fluide, ce qui la rend incroyablement efficace pour gérer la documentation technique et les notes de projet.

Inconvénients

Pas de version gratuite : un abonnement est nécessaire pour utiliser l'application

Outil relativement récent : il est encore en cours d'évolution, certaines fonctionnalités avancées sont donc peut-être en cours de développement

Courbe d'apprentissage de la pensée en réseau : Comprendre comment tirer le meilleur parti des liens retour peut prendre du temps

Moins d'importance accordée à la mise en forme avancée : privilégie la connexion plutôt que la mise en forme complexe des documents

C'est une application agréable à utiliser qui fonctionne comme prévu. Cependant, elle nécessite que votre cerveau fonctionne d'une manière qui n'est pas la mienne, ou avec des données et des notes qui ne correspondent pas à ce que je produis. Elle supprime la hiérarchie et les dossiers pour s'appuyer à la place sur des liens entre les notes

C'est une application agréable à utiliser qui fonctionne comme prévu. Cependant, elle nécessite que votre cerveau fonctionne d'une manière qui n'est pas la mienne, ou avec des données et des notes qui ne correspondent pas à ce que je produis. Elle supprime la hiérarchie et les dossiers pour s'appuyer à la place sur des liens entre les notes

Tarifs de Reflect

Premium : 10 $ par mois

Avis et évaluations sur Reflect

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. Obsidian

Obsidian est une application polyvalente de prise de notes qui s'adapte à vos pensées. Au fur et à mesure que vous rédigez vos notes en ligne, l'application s'adapte dynamiquement à votre style afin que vous puissiez exprimer précisément ce que vous avez en tête. De plus, Obsidian vous permet de lier facilement vos notes entre elles et de les partager avec n'importe qui. L'application prend également en charge le travail de bureau et la gestion de projet.

Idéal pour

Les particuliers et les équipes qui souhaitent créer une base de connaissances locale et interconnectée à l'aide de fichiers Markdown en texte simple, en mettant l'accent sur le contrôle, la confidentialité et l'évolutivité

Cas d'utilisation idéal

Créer un « jardin numérique » ou un wiki personnel avec un réseau étendu de liens internes

Recherche approfondie et prise de notes académiques avec une assistance avancée pour les liens retour

Mise en œuvre de la méthode Zettelkasten pour la génération et l'organisation d'idées

Les utilisateurs qui préfèrent conserver leurs données dans des fichiers locaux plutôt que d'utiliser des solutions basées sur le cloud

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Fichiers Markdown locaux : stocke toutes vos notes sous forme de fichiers Markdown en texte simple sur votre appareil, garantissant ainsi la propriété de vos données et leur pérennité.

Liens bidirectionnels (backlinks) : affiche automatiquement les connexions entre les notes, permettant une réflexion non linéaire et la découverte de relations

Vue graphique : affiche l'ensemble de votre réseau de notes et leurs connexions, ce qui vous aide à identifier les groupes et les lacunes dans vos connaissances

Un vaste écosystème de plugins : une immense boutique communautaire proposant des plugins gratuits et payants étend les fonctionnalités d'Obsidian (par exemple, tableaux Kanban, Calendrier, répétition espacée, cartes mentales)

Interface personnalisable : thèmes, extraits de code CSS et dispositions flexibles des volets permettent de créer des environnements de travail hautement personnalisés

Notes quotidiennes : une note dédiée à chaque jour, idéale pour tenir un journal, consigner vos activités quotidiennes et suivre vos tâches

Modèles : Créez des modèles réutilisables pour différents types de notes (par exemple, comptes-rendus de réunion, résumés de livres)

Avantages

Propriété des données et confidentialité : les notes sont stockées localement ; aucune dépendance vis-à-vis des serveurs d'une entreprise

Entièrement personnalisable : Adaptez l'application exactement à votre flux de travail grâce à des plugins et des thèmes

Liens solides : Idéal pour créer des graphes de connaissances interconnectés

Facile à utiliser pour prendre et effectuer des modifications sur des notes. Cela m'a été utile pour importer et lire les notes au format Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes.

Facile à utiliser pour prendre et effectuer des modifications sur des notes. Cela m'a été utile pour importer et lire les notes au format Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes.

Inconvénients

Courbe d'apprentissage abrupte : peut être intimidant pour les débutants en raison de sa nature ouverte et de ses nombreuses options

Pas de synchronisation cloud officielle (intégrée et gratuite) : synchroniser entre appareils nécessite des services tiers (comme Dropbox, Google Drive) ou Obsidian Sync (payant)

Ce n'est pas un outil de collaboration : principalement conçu pour la gestion individuelle des connaissances ; les fonctionnalités de collaboration sont limitées

Même si j'ai souscrit une licence pour un usage professionnel, la fonctionnalité qui manque le plus est la possibilité de synchroniser les données entre plusieurs appareils. Il s'agit là encore d'une fonctionnalité payante qui devrait être incluse dans la licence standard plutôt que de faire l'objet d'un abonnement mensuel supplémentaire. En fin de compte, c'est ce qui empêche une utilisation et une adoption plus larges d'Obsidian. Bien que Markdown fonctionne bien, il existe certaines contraintes en matière de mise en forme (pas de caractères « / » dans les titres). Ce serait bien s'il y avait des fonctionnalités de GenAI telles que la résumation.

Même si j'ai souscrit une licence pour un usage professionnel, la fonctionnalité qui manque le plus est la possibilité de synchroniser les données entre plusieurs appareils. Il s'agit là encore d'une fonctionnalité payante qui devrait être incluse dans la licence standard plutôt que de faire l'objet d'un abonnement mensuel supplémentaire. En fin de compte, c'est ce qui empêche une utilisation et une adoption plus larges d'Obsidian. Bien que Markdown fonctionne bien, il existe certaines contraintes en matière de mise en forme (pas de caractères « / » dans les titres). Ce serait bien s'il y avait des fonctionnalités de GenAI telles que la résumation.

Tarifs d'Obsidian

Free

Synchroniser : 5 $ par mois

Prix : 10 $ par mois

Avis et évaluations sur Obsidian

G2 : Pas assez d'évaluations

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

9. Notes iCloud

Avec Apple Notes, vous êtes toujours prêt à saisir ces moments d’inspiration. Que ce soit sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac, l’application Notes se synchronise sans effort avec iCloud, vous garantissant ainsi un accès instantané à vos notes sur tous vos appareils.

iCloud.com offre toute une gamme de fonctionnalités, notamment la création, la modification en cours et l'organisation de notes, la gestion des pièces jointes, ainsi que le partage de notes ou de dossiers.

Idéal pour

Pour tous ceux qui souhaitent synchroniser et sauvegarder leurs données en toute transparence sur leurs appareils Apple, en particulier leurs photos, leurs fichiers et leurs notes simples au sein de l'écosystème Apple

Cas d'utilisation idéal

Stockez vos photos et vidéos pour économiser de l'espace sur votre appareil et y accéder où que vous soyez

Sauvegardez les données de votre iPhone/iPad pour faciliter la restauration et la migration de votre appareil

Synchronisez vos notes, rappels et contacts sur tous vos appareils Apple

Stockez vos fichiers et documents généraux pour y accéder depuis n'importe quel appareil via iCloud Drive

Les meilleures fonctionnalités d'iCloud

Intégration transparente à l'écosystème Apple : intégrées directement à iOS, iPadOS et macOS pour synchroniser automatiquement les données

iCloud Drive : stockez et accédez à vos fichiers et dossiers sur tous vos appareils Apple et sur le Web

iCloud Photos : téléchargez et stockez automatiquement l'intégralité de votre bibliothèque de photos et de vidéos

Apple Notes : application de prise de notes simple et intégrée qui se synchronise via iCloud et prend en charge le texte de base, les checklists et les pièces jointes

Sauvegardes automatiques : sauvegardez régulièrement les données de votre iPhone/iPad, y compris les données des applications, les paramètres et les messages

Fonctionnalités de confidentialité d'iCloud+ : Comprend iCloud Private Relay (pour la confidentialité de la navigation dans Safari), Masquer mon e-mail et l'assistance pour HomeKit Secure Video

Avantages

Installation facile : s'intègre automatiquement à votre identifiant Apple et à vos appareils

Synchronisation fiable : synchronisation généralement robuste et en temps réel entre les produits Apple

Confidentialité renforcée : les données sont cryptées, et iCloud+ offre des fonctionnalités de confidentialité améliorées

Économique pour les utilisateurs Apple : souvent incluses dans les offres Apple One, et le stockage de base est abordable

La sécurité est de loin la meilleure, la possibilité d'accéder à votre espace de stockage en temps réel est un avantage supplémentaire, la possibilité de parcourir des années de données sans difficulté et sans craindre de les perdre, la synchronisation entre les appareils, et personnellement, vous n'avez plus à vous soucier de manquer d'espace de stockage pour vos photos : abonnez-vous à un forfait iCloud et prenez des photos l'esprit tranquille.

La sécurité est de loin la meilleure, la possibilité d'accéder à votre espace de stockage en temps réel est un avantage supplémentaire, la possibilité de parcourir des années de données sans difficulté et sans craindre de les perdre, la synchronisation entre les appareils, et personnellement, vous n'avez plus à vous soucier de manquer d'espace de stockage pour vos photos : abonnez-vous à un forfait iCloud et prenez des photos l'esprit tranquille.

Inconvénients

Fonctionnalités limitées sur les appareils non Apple : l'expérience optimale est réservée à l'écosystème Apple ; l'accès sous Windows et via le Web est plus basique

Fonctionnalités de prise de notes de base : Apple Notes, bien que simple, ne dispose pas des fonctionnalités avancées telles que les liens retour, la mise en forme enrichie ou les bases de données complexes que l'on trouve dans les applications « Second Brain » dédiées.

Pas de véritable graphe de connaissances : manque de fonctionnalités permettant de relier les notes entre elles de manière interconnectée pour faciliter la découverte d'idées

Seuls 5 Go sont gratuits. Vous devez payer pour obtenir plus d'espace. Elle fonctionne mieux avec Apple — elle n'est pas très performante sous Windows ou Android

Seuls 5 Go sont gratuits. Vous devez payer pour obtenir plus d'espace. Elle fonctionne mieux avec Apple — elle n'est pas très performante sous Windows ou Android

Tarifs iCloud

50 Go : 0,99 $

200 Go : 2,99 $

2 To : 9,99 $

6 To : 29,99 $

12 To : 59,99 $

Avis et évaluations sur iCloud

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 800 avis)

10. Roam Research

Roam Research est une application de prise de notes conçue pour vous aider à rédiger des documents et à effectuer des recherches tout en collectant des informations sous forme de base de données graphique.

À l'origine, il s'agissait d'un outil destiné à aider les doctorants à structurer et à rédiger leurs thèses complexes.

Contrairement aux autres applications de prise de notes de type « deuxième cerveau », Roam Research s'apparente davantage à un outil de recherche technologique. Elle ne propose pas de modèles, mais offre d'excellentes options pour établir des connexions entre des notes et se constituer un « deuxième cerveau ».

Idéal pour

Effectuez des connexions entre vos idées grâce à des liens bidirectionnels et des notes quotidiennes, favorisant ainsi la réflexion non linéaire et la découverte pour les travailleurs du savoir et les chercheurs

Cas d'utilisation idéal

Tenir un journal quotidien et réfléchir pour construire un graphe de connaissances personnel

Recherche et rédaction académique, liaison des sources, des concepts et des arguments

Réfléchissez et structurez des projets complexes grâce à un plan émergent

Les meilleures fonctionnalités de Roam Research

Liens bidirectionnels : crée automatiquement des connexions entre les pages (notes), vous permettant de naviguer aussi bien en avant qu'en arrière entre les idées liées

Daily Notes : une page dédiée à chaque jour, qui sert de point d'entrée principal pour noter vos pensées et vos tâches, et lier d'autres notes

Éditeur par blocs : tout est organisé en blocs, ce qui permet une organisation fine, l'intégration et le référencement d'informations individuelles

Aperçu graphique : Visualise l'ensemble de votre réseau de notes, en montrant comment les concepts sont reliés entre eux par des connexions

Références de page et de bloc : créez des liens directs vers des pages entières ou des blocs de texte spécifiques au sein d'autres notes

Recherche : une fonction de recherche puissante qui vous permet de créer des requêtes dynamiques pour extraire des blocs et des pages connexes en fonction de critères spécifiques

Barre latérale : Gardez plusieurs pages ouvertes côte à côte pour faciliter les références croisées et les modifications en cours

Avantages

Connexion puissante entre les idées : les liens bidirectionnels et l'affichage sous forme de graphe permettent de mettre en évidence les relations entre les pensées

Pensée non linéaire : favorise une croissance organique des connaissances plutôt que des hiérarchies rigides

Axées sur le clavier : idéales pour les utilisateurs qui préfèrent la navigation au clavier et les raccourcis

Des notes interconnectées, accessibles sur tous vos appareils et directement dans le navigateur.

Des notes interconnectées, accessibles sur tous vos appareils et directement dans le navigateur.

Inconvénients

Prix élevé : nettement plus chère que de nombreuses autres applications de prise de notes ou de « deuxième cerveau »

Problèmes de performances : peut parfois être lente ou présenter des bugs, en particulier avec des graphiques très volumineux

Pas de mode hors ligne : nécessite une connexion Internet pour accéder aux notes et effectuer des modifications en cours sur celles-ci

L'intégration avec les logiciels que nous utilisons au quotidien s'est avérée un peu difficile.

L'intégration avec les logiciels que nous utilisons au quotidien s'est avérée un peu difficile.

Tarifs de Roam Research

Pro : 15 $ par mois

Believer : 500 $ pour 5 ans

Avis et évaluations sur Roam Research

Capterra : pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'évaluations

➡️ En savoir plus : Roam Research vs Obsidian : quel est le meilleur outil de prise de notes ?

Quelques autres applications de « deuxième cerveau »

Vous cherchez quelque chose de plus ? Voici d'autres applications de « deuxième cerveau » pour vous aider à trouver celle qui vous convient :

Mem.ai est une application de prise de notes basée sur l'IA qui agit comme un « deuxième cerveau » auto-organisé. Elle applique automatiquement des étiquettes à vos notes et les relie, permettant ainsi aux informations pertinentes de réapparaître lorsque vous en avez besoin. Grâce à une saisie rapide, une recherche intelligente et des fonctionnalités de collaboration intégrées, Mem aide les individus et les équipes à maintenir le flux de leurs connaissances sans encombrement.

Tana est un système de gestion des connaissances personnelles de nouvelle génération qui allie données structurées et réflexion libre. Grâce à des notes quotidiennes, des requêtes en temps réel et une organisation par étiquettes, Tana aide les utilisateurs à créer un système cérébral dynamique et vivant où les informations restent fluides, connectées et faciles à retrouver au bon moment.

Logseq est un outil de planification axé sur la confidentialité qui utilise des liens bidirectionnels et une interface graphique pour aider les utilisateurs à construire un graphe de connaissances interconnecté. Conçu pour les flux de travail priorisant le local, Logseq prend en charge les tâches, la tenue d'un journal quotidien et la modification en cours de Markdown, ce qui en fait l'outil idéal pour les penseurs qui souhaitent avoir un contrôle total sur leur « deuxième cerveau ».

Heptabase est une application visuelle de « deuxième cerveau » qui permet aux utilisateurs de structurer leurs idées à l'aide de cartes et de Tableaux blancs. Elle fournit de l'assistance pour les flux de travail nécessitant beaucoup de recherche en vous permettant d'organiser spatialement vos pensées, vos sources et vos questions, ce qui vous aide à voir les connexions entre vos notes dans un format hautement visuel et non linéaire.

Amplenote regroupe tâches, notes et liens dans une interface simplifiée. Grâce à une hiérarchisation intelligente, un chiffrement de bout en bout et des liens flexibles, Amplenote fait office de « deuxième cerveau » axé sur la productivité pour ceux qui souhaitent gérer leurs projets et leurs connaissances dans un seul et même espace

RemNote fusionne la prise de notes avec des fiches de révision par répétition espacée pour aider les utilisateurs à retenir leurs connaissances sur le long terme. Elle est idéale pour les étudiants, les enseignants et les personnes en formation continue qui cherchent à se constituer un « deuxième cerveau » capable non seulement de stocker des idées, mais aussi de les renforcer au fil du temps grâce à la mémorisation active.

Dendron est un outil de gestion des connaissances basé sur Markdown intégré à Visual Studio Code. Il offre une prise de notes hiérarchisée, la prise en charge des schémas et de puissantes fonctionnalités de recherche — idéal pour les développeurs et les utilisateurs techniques qui créent de vastes systèmes de « deuxième cerveau » structurés au sein de leur IDE

Supernotes est une plateforme collaborative de prise de notes conçue autour de cartes concises et liées. Elle permet aux utilisateurs de saisir, relier et organiser rapidement des informations tout en collaborant en temps réel. Son format sous forme de cartes facilite la gestion d'un « deuxième cerveau » modulaire et hautement structuré.

➡️ En savoir plus : 15 modèles gratuits de prise de notes pour une meilleure organisation

ClickUp : votre application « deuxième cerveau » pour prendre des notes

En effet, si le charme classique de noter ses idées dans des carnets physiques a certes son attrait, le risque de les égarer est toujours présent. L'intérêt d'une application de « deuxième cerveau » réside dans sa capacité à conserver vos idées et vos tâches dans un emplacement centralisé, éliminant ainsi le souci de les égarer.

Au fil des années, nos capacités cognitives continuent de s'amenuiser à mesure que nos vies personnelles et professionnelles s'entremêlent. Nous accumulons une expertise professionnelle, des percées créatives et des idées qui doivent être consignées et conservées tout au long de notre vie.

Vous pourrez remercier votre « deuxième cerveau » lorsque vous pourrez accéder à ces décennies de travail en quelques minutes.

ClickUp excelle dans la mise à disposition d'un référentiel sécurisé pour vos idées et vos tâches, et propose de nombreuses options de productivité pour vous accompagner. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui!