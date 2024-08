Construire un deuxième cerveau : Comment maximiser votre vie numérique

Nous sommes en 2024, et le fardeau de se souvenir de chaque petit détail devrait appartenir au passé.

Vous devez donner à votre esprit une pause pour penser librement et être créatif. Mais comment faire quand il y a trop de surcharge d'informations ? Les connaissances qui sont censées vous donner des moyens d'action vous freinent au contraire.

Que vous soyez penché sur votre ordinateur portable sur votre lieu de travail ou que vous fassiez défiler sans réfléchir les médias sociaux à votre domicile, une multitude d'informations et de données vous parviennent à chaque seconde. Quelle que soit l'origine du stimulus, il finit par entraîner une surcharge d'informations pour votre cerveau.

Le remède est d'organiser et de gérer l'information d'une manière qui vous permette toujours de rester productif. Et si vous pouviez sauvegarder vos connaissances dans un environnement numérique auquel vous pouvez accéder à tout moment ?

Vous n'auriez alors besoin de conserver que les informations les plus importantes dans votre cerveau. Fini les nerfs à vif et le suivi de tout.

Vous pouvez y parvenir en construisant un deuxième cerveau pour la gestion des connaissances personnelles. Il vous aide à conserver toutes ces informations cruciales dans un espace numérique où vous pouvez revenir quand vous le souhaitez.

Voyons donc comment le concept BASB peut changer votre vie pour le mieux.

Qu'est-ce que la construction d'un deuxième cerveau ?

La construction d'un deuxième cerveau (BASB), telle qu'elle a été conceptualisée par Tiago Forte (l'un des plus grands experts mondiaux en matière de productivité), est une approche systématique de la création d'un référentiel numérique permettant d'organiser et d'agir sur les nombreuses idées que vous rencontrez quotidiennement.

Compte tenu de la croissance exponentielle de notre consommation en ligne, il n'est pas pratique de tenter de se souvenir de toutes ces informations. En revanche, en regroupant cette mine d'informations dans un emplacement unique et accessible, vous constaterez une augmentation significative de votre productivité.

Le fait de disposer d'un espace structuré pour stocker et organiser les informations donne à notre esprit la liberté de penser, d'imaginer et d'être présent dans l'instant. De plus, lorsqu'on n'est pas accablé par la pression constante d'essayer de se souvenir de tout, on prend les bonnes mesures.

C.O.D.E. & P.A.R.A

Forte a ensuite présenté deux principes cruciaux dans le cadre de la construction d'un deuxième cerveau. Décortiquons-les :

C.O.D.E : Capturer, Organiser, Distiller, Exprimer

Cette méthode en quatre étapes vous aide à organiser l'information et à la transformer en résultats concrets :

Une fois les informations capturées, les catégoriser et les stocker de manière à les rendre facilement accessibles en cas de besoin Distiller: Extraire les idées essentielles ou les éléments clés de l'information recueillie

Extraire les idées essentielles ou les éléments clés de l'information recueillie Exprimer: Enfin, articuler et exprimer l'information distillée en prenant des notes, en résumant ou même en créant du contenu sur la base des connaissances acquises

P.A.R.A : Projets, Domaines, Ressources, Archives

Selon Forte, toutes les informations de votre vie peuvent être divisées en quatre catégories :

Les domaines représentent des aspects plus larges de votre vie ou de votre travail qui englobent des objectifs ou des responsabilités à long terme. Par instance, les responsabilités professionnelles telles que la gestion de produits et l'encadrement d'équipes, et les responsabilités familiales telles que la maison, les enfants, les finances, etc. Ressources: Cette catégorie concerne les connaissances précieuses qui ne sont peut-être pas directement liées à votre projet, mais qui se rapportent à vos domaines d'intérêt et pourraient être utiles à l'avenir, comme des documents de référence, des outils ou des informations. Par exemple, des informations sur les finances personnelles, la mise en forme des habitudes, la culture des herbes, le travail du bois, etc.

Cette catégorie concerne les connaissances précieuses qui ne sont peut-être pas directement liées à votre projet, mais qui se rapportent à vos domaines d'intérêt et pourraient être utiles à l'avenir, comme des documents de référence, des outils ou des informations. Par exemple, des informations sur les finances personnelles, la mise en forme des habitudes, la culture des herbes, le travail du bois, etc. Archives: Les archives stockent les projets achevés, les informations périmées ou tout ce qui ne nécessite pas une attention immédiate mais qui peut être utile pour une référence future

Avantages de la méthode BASB

La construction de votre deuxième cerveau permet d'éliminer le stress lié à la consommation continue d'informations. Mais ce n'est pas tout ; voici d'autres avantages de cette méthode éprouvée :

Avantage 1 : Pas de surcharge d'informations

Vous êtes-vous déjà senti incroyablement submergé par l'afflux soudain d'informations que vous consommez en ligne ? Disons qu'en une semaine, vous assistez à une série de webinaires, lisez plusieurs articles sur les tendances récentes et participez à des communautés ou des discussions en ligne.

Votre cerveau est confronté à une surcharge d'informations et a besoin d'aide pour les organiser et les classer. C'est là que la méthodologie du deuxième cerveau peut intervenir. Sinon, vous oublierez des détails importants avant même de vous en rendre compte, et essayer de relier les points plus tard n'est pas amusant !

En utilisant des outils modernes tels que les applications de prise de notes , tableaux blancs virtuels , carte mentale et applications pour le deuxième cerveau vous pouvez retenir ces informations et les communiquer efficacement à votre équipe. Lorsque vous commencez à collecter et à noter les apprentissages clés, vous vous évitez de vous noyer dans des informations non pertinentes et vous vous concentrez uniquement sur les détails critiques.

Avantage 2 : Récupération aisée des connaissances

Soyons honnêtes : personne n'a le temps de fouiller dans les détails pour trouver les informations qu'il peut utiliser pour prendre des décisions stratégiques. C'est pourquoi vous devez avoir les informations les plus importantes à portée de main.

Par exemple, imaginez que vous prépariez une présentation, ce qui prend du temps et vous oblige à rassembler et à représenter beaucoup d'informations en moins de mots. Vous parcourez des dizaines d'articles de recherche, de rapports sectoriels, de notes numériques prises lors de présentations précédentes, etc.

Dans une situation aussi stressante, où il y a beaucoup d'informations à collecter et à présenter, la méthode BASB vous aide à stocker les points clés de votre recherche dans un espace de travail numérique. Lorsque tout est stocké au même endroit, vous pouvez vous épargner les tracas suivants changement de contexte .

Résumez donc les points clés, utilisez les techniques de cartes mentales pour transmettre un récit convaincant et notez les idées et les points de vue novateurs qui surgissent au cours de vos recherches.

Le moment venu, vous pourrez facilement retrouver ces informations et créer votre présentation finale sans avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose.

Avantage 3 : Aide à l'idéation créative

Lorsque vous avez un flux constant de pensées et d'inspirations, vous devez noter rapidement les idées et les pensées qui surgissent. Organisez-les ensuite dans des catégories pertinentes afin d'éviter toute confusion lorsque vous y reviendrez plus tard.

La méthode $$$a vous aide à créer un référentiel central où vous pouvez stocker des images, des citations, des articles ou toute autre source d'inspiration. Vous avez ainsi quelque chose à quoi vous référer et sur quoi agir lorsque vous êtes confronté à des blocs créatifs.

Elle vous permet également de combiner différentes idées, d'explorer de nouvelles possibilités et d'offrir un espace d'expérimentation. Les résultats innovants et uniques parleront d'eux-mêmes.

Pensez également à utiliser modèles de tableaux blancs interactifs si vous souhaitez une approche collaborative lors de l'idéation. Ces tableaux blancs vous feront gagner du temps car vous et votre équipe travaillerez tous dans le même espace sans avoir besoin de partager des écrans à plusieurs reprises. Connectez-vous facilement et idéation ensemble pour obtenir les meilleurs résultats.

Avantage 4 : Un projet achevé de manière cohérente

La méthode BASB vous aide à décomposer des projets complexes en éléments gérables, à fixer des jalons et à suivre la progression de manière cohérente. C'est utile, surtout si vous travaillez simultanément sur différents projets.

Imaginons que vous soyez gestionnaire de projet dans une agence de création. Utilisez votre environnement de travail numérique pour créer des projets détaillés des forfaits de projet et des listes de tâches, de hiérarchiser les activités et de les classer en fonction de leur degré d'urgence. Cela vous aidera à achever vos tâches dans les délais impartis et à les aligner sur les exigences.

Parallèlement, utilisez votre deuxième cerveau pour documenter tous les détails liés au projet, y compris les décisions, les défis rencontrés et les stratégies employées avec succès. Cette documentation devient une référence précieuse pour l'avenir et garantit un processus d'apprentissage continu.

Par ailleurs, si vous craignez de ne pas achever vos projets dans les délais, essayez d'utiliser le applications pour le deuxième cerveau pour que tout soit sur la bonne voie et éviter les retards.

Défis communs de la construction d'un second cerveau

Surcharge d'informations

L'ère numérique nous inonde d'informations abondantes, et décider de ce qu'il faut capturer et écarter devient une tâche écrasante. Supposons que vous souhaitiez vous tenir au courant des dernières tendances, recherches et actualités.

Même une recherche rapide sur Google vous donnera tellement de résultats que vous ne saurez plus lesquels conserver. Le volume de données disponibles peut être écrasant et il est difficile de passer au crible et d'identifier ce qui est vraiment pertinent.

Maintenir la cohérence au milieu de la procrastination

La maintenance de votre système personnel pour un deuxième cerveau n'est pas une tâche facile. La procrastination peut facilement prendre le dessus, vous amenant à revenir à vos anciennes habitudes (désorganisées). Une telle situation est probable si votre deuxième cerveau n'est qu'un Google Doc que vous pouvez perdre parmi des centaines d'autres.

Cette incohérence peut résulter en un deuxième cerveau qui devient plus un espace de stockage numérique qu'un outil de productivité. N'oubliez pas que votre deuxième cerveau n'est pas censé être un cimetière numérique dans lequel il n'y a que peu ou pas d'engagement ou d'activité.

Choisir la bonne technologie peut être accablant

Choisir la bonne technologie pour construire un deuxième cerveau ajoute une autre couche de complexité au processus. Le marché offre de nombreux outils et plateformes, chacun avec des fonctionnalités et des avantages.

Face à cette abondance d'options, vous pouvez craindre de faire le mauvais choix. Nous vous suggérons d'évaluer soigneusement les différentes technologies, en tenant compte de facteurs tels que la facilité d'utilisation, la compatibilité avec les flux de travail existants et la viabilité à long terme.

Crainte d'un échec avec le système

Vient ensuite la crainte persistante d'un échec avec le système. Investir du temps et des efforts dans la construction d'un deuxième cerveau, pour ensuite le voir vaciller, peut être une source d'anxiété. Cette peur peut conduire à hésiter à s'engager pleinement dans le processus, ce qui entrave l'efficacité du deuxième cerveau.

Étape 1 : Identifier vos problèmes

La première étape vers la construction d'un deuxième cerveau consiste à identifier vos défis les plus courants. À faire, par exemple, qu'il vous est difficile de filtrer et de retenir des informations précieuses ? Ou bien l'application des informations consommées est-elle pour vous une source de tracas ?

Continuez à vous interroger sur les domaines dans lesquels vous êtes bloqué. Notez ces défis spécifiques pour vous assurer de capturer les informations requises et d'utiliser la bonne approche pour construire un deuxième cerveau.

Par exemple, disons que vous luttez contre des blocs de créativité. BASB vous aide à créer un environnement de travail numérique pour lister toutes les idées brillantes qui vous viennent. De cette façon, vous avez quelque chose à quoi vous référer lorsque votre esprit est vide.

Étape 2 : Saisir les bonnes informations

Vous connaissez désormais les défis auxquels vous devez faire face en utilisant un deuxième cerveau. Cependant, il est crucial de capturer les bonnes informations, car toutes les informations n'ont pas la même valeur. C'est là qu'une session de brainstorming avec le bon techniques d'idéation vous aide à rassembler les bonnes informations.

Il est préférable d'utiliser diverses formes pour capturer les informations, telles que des notes, des textes, des images, des liens, des enregistrements audio et des croquis.

Si vous souhaitez intégrer le brainstorming dans le processus de collecte d'informations pour votre deuxième cerveau, vous devriez le faire :

Créer des catégories ou des thèmes pour les types d'informations que vous souhaitez capturer

Identifier des étapes ou des tâches exploitables associées aux informations que vous souhaitez capturer

Utiliser un outil IA tel queClickUp IA pour générer des tonnes d'idées sur différents sujets. Si vous avez le forfait de lancer une nouvelle campagne, faites un brainstorming d'idées. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mentionner vos idées, et c'est terminé !

Utilisez l'outil pour résumer et stocker des informations clés. Par exemple, disons que vous avez organisé une réunion d'équipe et que vous disposez d'une transcription. L'outil vous aide à la résumer pour vous y référer ultérieurement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-38.gif ClickUp IA /$$img/

utilisez ClickUp AI pour rédiger, modifier et résumer du contenu en quelques secondes

Utilisez des étiquettes et des mots-clés pendant le brainstorming pour identifier les thèmes et les concepts clés

Utilisez des outils visuels tels que des cartes mentales, des diagrammes ou des schémas conceptuels

Affinez vos idées et capturez des informations au fur et à mesure de l'évolution de votre deuxième cerveau

En outre, prenez l'habitude de capturer les informations au fur et à mesure que vous les rencontrez. Que ce soit par le biais d'applications de prise de notes, de mémos vocaux ou d'outils de signet, capturez tout ce qui est pertinent pour vos intérêts et votre travail.

Si vous avez encore besoin d'aide pour le brainstorming, essayez d'utiliser les outils suivants logiciel de brainstorming pour ne plus jamais être à court d'idées.

Étape 3 : Choisir les bons outils et la bonne technologie

Construire un deuxième cerveau, c'est organiser, classer et récupérer des informations en cas de besoin. Vous pouvez passer des heures à effectuer ces tâches manuellement, mais en investissant dans des outils et des technologies de pointe, vous vous assurez de ne jamais perdre de vue vos objectifs un logiciel de gestion des connaissances vous facilitera la tâche.

Grâce à la technologie appropriée, vous pouvez même accéder à votre deuxième cerveau en déplacement, sur plusieurs appareils. Stockez les informations de manière à ce qu'elles soient facilement compréhensibles lorsque vous y accéderez après un certain temps. Par instance, Documents ClickUp sont assortis de nombreuses options de style, de mises en forme, etc., pour collecter et présenter vos informations.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Docs.gif ClickUp Docs GIF /$$$img/

utilisez ClickUp's Docs pour créer et connecter de beaux documents, des wikis, et plus encore pour une exécution transparente des idées avec votre équipe

Différentes équipes peuvent facilement collaborer sur le document et faire un brainstorming ensemble. Créez un deuxième cerveau qui garde tout intact pour tout le monde. La modification en cours permet de s'assurer que les idées importantes ne sont pas manquées pendant les discussions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif Connectez ClickUp Docs aux flux de travail pour créer un deuxième cerveau /$$img/

connectez ClickUp Docs à votre flux de travail en liant les tâches les unes aux autres Tableaux blancs ClickUp vous aident à faire passer votre brainstorming au niveau supérieur. Ce type de collaboration visuelle est particulièrement utile pour les équipes distantes ou hybrides. En combinant cela avec les bons modèles de brainstorming, vous pouvez organiser de superbes sessions d'idéation avec votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-whiteboard.gif Tableau blanc ClickUp /$$img/

clickUp offre le seul Tableau blanc virtuel au monde qui transforme les idées de votre équipe en actions coordonnées, le tout en un seul endroit

Enfin, l'organisation de l'information est essentielle à la construction d'un deuxième cerveau. Classez facilement ces documents par catégorie et ajoutez-les à votre espace de travail pour les consulter rapidement.

Étape 4 : Créer une structure organisationnelle

Vous devez élaborer une structure organisationnelle pour votre deuxième cerveau (C.O.D.E et P.A.R.A). Vous disposez déjà de différents éléments d'information qui exigent une hiérarchie reflétant leurs relations.

C'est là que Outils IA pour la carte mentale , tels que Cartes mentales ClickUp les cartes heuristiques (Mind Maps), vous aident à visualiser vos idées et à établir des connexions entre les tâches et les idées. La fonctionnalité simple de glisser-déposer vous permet de modifier vos flux de travail existants.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/clickup-mindmaps.gif Cartes mentales de ClickUp /$$$img/

planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes avec les cartes heuristiques de ClickUp_.

Et le meilleur ? Créez, modifiez ou supprimez des tâches directement à partir de votre carte mentale sans passer à d'autres affichages. De telles représentations visuelles vous assurent la création d'un deuxième cerveau qui vous aide à retenir les informations et à passer à l'action lorsque c'est nécessaire.

Étape 5 : Planifier les révisions

La création d'un deuxième cerveau n'est pas un processus ponctuel. Vous devez réserver du temps pour revoir vos notes, évaluer les nouvelles informations et affiner votre organisation. Vous vous assurez ainsi que votre deuxième cerveau reste pertinent et précis, et qu'il continue d'évoluer en même temps que vos pensées et vos projets.

Réservez une heure environ pour les paramètres hebdomadaires. Au cours du processus de révision, concentrez-vous sur les points suivants :

Passez en revue la structure globale de votre deuxième cerveau

Vérifier s'il y a des mises à jour ou des changements importants dans vos projets ou vos domaines d'intérêt

Passer en revue les notes et les entrées collées au cours de la semaine écoulée

Assurez-vous que les nouvelles informations sont correctement classées et liées dans le système

Prenez le temps de réfléchir aux idées et aux connexions que vous avez découvertes

Vérifiez le statut des tâches et des projets

Mettez à jour les échéances, les priorités et les tâches achevées

Bien que les examens hebdomadaires soient fructueux, vous devriez également prévoir une plongée en profondeur mensuelle lorsque vous le pouvez :

Identifier les thèmes ou les schémas généraux qui sont apparus au cours du mois écoulé

Examiner la connexion de ces thèmes avec vos Objectifs à long terme

Réfléchir aux domaines dans lesquels votre deuxième cerveau manque d'informations

Prévoir des recherches ou des prises de notes ciblées pour combler ces lacunes

Évaluez l'efficacité de vos outils et technologies actuels

Explorer les nouvelles fonctionnalités ou plateformes susceptibles d'améliorer l'expérience de votre deuxième cerveau

Sur la base de ces examens, distillez des idées et identifiez les tendances, les connexions et les modèles qui émergent au fil du temps. Vous améliorerez ainsi vos capacités générales de prise de décision et de création.

Construire un deuxième cerveau en utilisant les bons outils et la bonne technologie

Maintenant que vous avez enfin décidé de construire un deuxième cerveau qui retient les informations, abandonnez la charge manuelle.

Les outils et la technologie peuvent rapidement améliorer vos processus et réduire les risques de perte d'informations. Après tout, vous avez besoin d'un deuxième cerveau auquel vous pouvez faire appel lorsque vous vous sentez bloqué.

Avec ClickUp, accédez à un intervalle d'outils pour stocker l'information de la manière dont vous souhaitez l'afficher. Agissez rapidement sur les tâches, collaborez avec les autres et tirez le meilleur parti des informations que vous collectez en ligne.

Que vous utilisiez des documents, des cartes mentales ou des tableaux blancs, ClickUp veille à ce qu'aucune information ne passe à travers les mailles du filet et à ce que vos idées se transforment en résultats significatifs.

Vous voulez savoir comment ClickUp peut vous aider à créer un cerveau numérique ? Contactez notre équipe dès aujourd'hui ou inscrivez-vous gratuitement !

BASB FAQs

En quoi un deuxième cerveau est-il différent d'un système de prise de notes traditionnel ?

Contrairement à la prise de notes traditionnelle, le Second Brain implique une approche plus structurée et interconnectée. Il se concentre sur la création d'un environnement de travail numérique où les informations sont organisées, liées et facilement récupérables.

À faire pour décider des informations à inclure dans mon Second Brain ?

Incluez les informations qui sont pertinentes pour vos objectifs personnels et professionnels. Concentrez-vous sur la capture de points de vue, d'idées, de détails de projets et de tout ce qui contribue à votre connaissance et à votre processus de prise de décision.

**Mon deuxième cerveau est-il réservé aux informations liées au travail ?

Non, un Deuxième cerveau est un référentiel numérique organisé qui englobe de nombreux sujets, y compris les intérêts personnels, les passe-temps et tout domaine dans lequel vous souhaitez collecter et organiser des informations.

**Puis-je partager mon Deuxième cerveau avec d'autres personnes ?

En fonction de la plateforme que vous choisissez, vous pouvez avoir l'option de partager des parties spécifiques ou l'intégralité de votre Second cerveau avec d'autres personnes. ClickUp, par exemple, offre un environnement de travail collaboratif où vous pouvez créer des idées et les mettre en œuvre en équipe.

**La création d'un Second Brain prend-elle beaucoup de temps ?

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage au départ, mais les avantages à long terme d'une productivité et d'une gestion de l'information accrues l'emportent souvent sur l'investissement initial en temps.