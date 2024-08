10 meilleures applications et logiciels de prise de notes pour le deuxième cerveau en 2024

il vous est déjà arrivé d'avoir une idée géniale qui vous est venue à l'esprit, puis de la perdre parce que les distractions de la vie se sont mises en travers de votre chemin ?

Si vous disposez d'un système pour prendre note des idées qui changent votre vie, vous pourriez les retenir.

Il arrive souvent que l'inspiration créatrice surgisse au moment où l'on s'y attend le moins, c'est-à-dire pendant une course ou sous la douche. C'est là que les applications de second cerveau viennent à la rescousse. Il vous suffit de prendre votre téléphone et le tour est joué !

Ces outils de prise de notes sont conçus pour vous aider à vous libérer l'esprit, à tenir un journal tous les jours, à améliorer vos capacités cognitives et à prendre des notes construire votre deuxième cerveau .

Si vous n'avez pas encore pris le train de l'application second cerveau pour la prise de notes il est temps de le faire, et nous allons vous expliquer pourquoi.

Qu'est-ce qu'un deuxième cerveau ?

Une application Second Brain est un outil numérique conçu pour vous aider à capturer, organiser et stocker vos pensées, vos idées et vos informations de manière structurée afin que vous puissiez les retrouver à tout moment.

La création d'un deuxième cerveau élargira vos processus et capacités cognitifs, en fournissant un référentiel structuré et facilement accessible pour vos notes, vos documents et vos idées créatives.

Tiago Forte a présenté le concept de deuxième cerveau pour la première fois dans son livre "" Construire un deuxième cerveau il explique que les humains ne peuvent pas toujours se souvenir de toutes les informations quotidiennes, car elles peuvent devenir écrasantes.

Tiago poursuit en énumérant les avantages de l'utilisation du système du deuxième cerveau :

Organise parfaitement vos informations, ce qui en facilite l'accès

Conserve les informations, à moins que vous ne supprimiez celles dont vous n'avez plus besoin

Préserve votre créativité et assure la traçabilité de votre travail, ce qui vous permet d'y revenir à tout moment

Que faut-il rechercher dans les applications de second cerveau ?

Voici quelques caractéristiques à prendre en compte lors du choix d'une application pour second cerveau :

Accessibilité: Une application de second cerveau bien conçue doit être disponible à tout moment sur n'importe quel appareil ou plateforme

Une application de second cerveau bien conçue doit être disponible à tout moment sur n'importe quel appareil ou plateforme Structure et flexibilité: Vous devez pouvoir modifier facilement l'interface des notes de l'application en fonction des fonctions, des formats et des styles. La classification des notes doit être flexible avec des dossiers, des étiquettes, des carnets, etc.

Vous devez pouvoir modifier facilement l'interface des notes de l'application en fonction des fonctions, des formats et des styles. La classification des notes doit être flexible avec des dossiers, des étiquettes, des carnets, etc. Partage: Une application de prise de notes pour le deuxième cerveau bien conçue vous permet de partager facilement vos notes avec d'autres personnes. Des fonctions telles que l'édition et les commentaires améliorent le travail d'équipe, la collaboration et la productivité en général

Les 10 meilleures applications et logiciels de second cerveau à utiliser en 2024

1. ClickUp

Créez de superbes documents, wikis et autres, et connectez-les à vos flux de travail avec ClickUp Docs

ClickUp est le meilleur outil tout-en-un outil de productivité pour prendre des notes. Modifiez vos notes et laissez des commentaires à tous ceux avec qui vous les partagez. L'avantage de ClickUp est que ce qui commence comme une simple note peut devenir une tâche ou un projet plus important.

ClickUp rationalise toutes vos idées et vos flux de travail dans une seule application. ClickUp est disponible sur différents appareils et plateformes et fonctionne bien avec les outils existants dans votre flux de travail quotidien.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Docs ClickUp : Créez des documents dans n'importe quel format. Personnalisez le document selon vos préférences et partagez-le avec votre équipe. Choisissez parmi différents modèles et formats pour ne pas avoir à construire un deuxième cerveau à partir de zéro

Créez des documents dans n'importe quel format. Personnalisez le document selon vos préférences et partagez-le avec votre équipe. Choisissez parmi différents modèles et formats pour ne pas avoir à construire un deuxième cerveau à partir de zéro Bloc-notes ClickUp : Notez vos idées et créez rapidement des listes de contrôle grâce à une gamme complète de modèles de bloc-notes. Transformez vos notes en tâches. Utilisez différentes polices, couleurs, arrière-plans, modèles, etc. pour vos notes

Notez vos idées et créez rapidement des listes de contrôle grâce à une gamme complète de modèles de bloc-notes. Transformez vos notes en tâches. Utilisez différentes polices, couleurs, arrière-plans, modèles, etc. pour vos notes Relations ClickUp : Rassemblez vos idées et vos tâches. Créez des liens entre vos documents et, grâce aux backlinks, automatisez les liens entre les tâches et les documents associés. De cette façon, créez une idée et utilisez-la partout !

Rassemblez vos idées et vos tâches. Créez des liens entre vos documents et, grâce aux backlinks, automatisez les liens entre les tâches et les documents associés. De cette façon, créez une idée et utilisez-la partout ! Clickup Brain **Générer de nouvelles idées de haute qualité avec l'IA. Résumez de longues notes ou générez des idées de brainstorming pour des projets de groupe

Tableaux blancs ClickUp : Collaborez avec votre équipe en utilisant la toile numérique pourréfléchir à des idées etplanifier des projets. Créez ensemble, laissez des commentaires, marquez ou mentionnez des personnes pour collaborer

Collaborez avec votre équipe en utilisant la toile numérique pourréfléchir à des idées etplanifier des projets. Créez ensemble, laissez des commentaires, marquez ou mentionnez des personnes pour collaborer Modèles prédéfinis : UtilisezModèle de base de connaissances de ClickUp pour créer un document centralisé pour les idées de votre équipe, les pensées, et plus encore !

Gagnez du temps pour créer votre base de connaissances avec les modèles préconçus de ClickUp

Limitations de ClickUp

Problèmes de compatibilité : ClickUp peut ne pas fonctionner rapidement sur certains téléphones portables (pour l'instant)

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Le service ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par espace de travail

G2 : 4.7/5 (5,000+ reviews)

: 4.7/5 (5,000+ reviews) Capterra : 4.6/5 (3,000+ reviews)

2. Notion

Prise de notes dans Notion Notion est l'une des applications polyvalentes du deuxième cerveau qui s'adapte aux flux de travail individuels. Utilisez cet espace unifié pour la prise de notes, l'organisation, la gestion des tâches, l'écriture ciblée et le développement personnel pour améliorer votre concentration .

Prenez rapidement des notes, des idées, des listes de tâches ou des rappels, où que vous soyez. Il offre une grande souplesse dans l'organisation de ces notes, sans aucune limite, afin que vous puissiez les retrouver facilement à tout moment.

Notion meilleures caractéristiques

Notion AI : Générez des idées pour votre travail et écrivez plus rapidement grâce à l'IA

Générez des idées pour votre travail et écrivez plus rapidement grâce à l'IA Notes illimitées : Écrivez autant que vous voulez sans aucune limite

: Écrivez autant que vous voulez sans aucune limite Organisation centralisée : Consolide toutes vos nécessités en une seule plateforme. Qu'il s'agisse de notes, de budgets, de tâches ou de recettes, vous pouvez créer une base de données personnalisableoutil de gestion des connaissances qui s'aligne sur votre processus de réflexion

Consolide toutes vos nécessités en une seule plateforme. Qu'il s'agisse de notes, de budgets, de tâches ou de recettes, vous pouvez créer une base de données personnalisableoutil de gestion des connaissances qui s'aligne sur votre processus de réflexion **Notion est disponible sur iOS et Android pour les mobiles, sur Mac et Windows pour les ordinateurs de bureau, et offre le Notion Web Clipper compatible avec les navigateurs web Chrome, Safari et Firefox

Limites de Notion

Sécurité :Sécurité de Notion pourrait être améliorée. Cette faiblesse pourrait rendre vulnérables les documents vitaux contenus dans l'application

Prix de Notion

Gratuit pour toujours

Plus : 8 à 10 $ par utilisateur

: 8 à 10 $ par utilisateur Affaires : 15-$18 par utilisateur

: 15-$18 par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Notion AI : elle est disponible sur tous les plans payants pour $8 par mois

G2 : 4.7/5 (4,800+ reviews)

: 4.7/5 (4,800+ reviews) Capterra : 4.8/5 (1,917+ reviews)

3. Garder

via Google Keep Google Keep est un logiciel de prise de notes conçu pour écrire, dresser des listes et organiser ses pensées ; il est pratique pour se fixer des rappels efficaces. Il permet également de partager facilement des notes avec des images et de l'audio.

Avec des millions d'utilisateurs, Keep est le premier choix pour ceux qui aiment les notes éclatantes, offrant une gamme d'étiquettes colorées pour organiser et classer efficacement vos documents.

Les meilleures caractéristiques de Keep

Reconnaissance optique de caractères : transformez n'importe quelle photo en texte afin de pouvoir prendre instantanément des notes à partir de vos images

: transformez n'importe quelle photo en texte afin de pouvoir prendre instantanément des notes à partir de vos images Enregistrements vocaux : Transcrivez automatiquement vos enregistrements vocaux en texte

: Transcrivez automatiquement vos enregistrements vocaux en texte Disponible sur iOS, Android et web : Utilisez cette application web n'importe où et sur n'importe quel appareil

Conserver les limitations

Keep n'offre pas d'options de formatage telles que l'italique, le gras et le soulignement

Prix de Keep

Keep est gratuit et n'a pas de version premium

G2 : 4.4/5 (36 commentaires)

: 4.4/5 (36 commentaires) Capterra : 4.6/5 (161 commentaires)

4. Workflowy

via Workflowy Workflowy est une application web de prise de notes du deuxième cerveau qui simplifie la prise de notes grâce à son interface simple et flexible, vous permettant d'organiser vos idées rapidement et naturellement.

Elle fonctionne parfaitement hors ligne et soutient de manière transparente le développement de ces idées lorsqu'elle est connectée à Internet. Les listes imbriquées de Workflowy sont sa particularité - créez des listes à puces pour n'importe quel nombre de niveaux afin de décomposer la complexité de vos idées ou de vos listes.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

L'imbrication infinie: Développez des idées complexes tout en conservant le contexte. Plongez dans les moindres détails de vos notes ou de vos projets sans perdre de vue le contexte ou la structure générale

Développez des idées complexes tout en conservant le contexte. Plongez dans les moindres détails de vos notes ou de vos projets sans perdre de vue le contexte ou la structure générale Fichiers et images: Intégrez un nombre illimité de fichiers et d'images directement dans votre contenu à l'aide d'une simple fonction de glisser-déposer

Intégrez un nombre illimité de fichiers et d'images directement dans votre contenu à l'aide d'une simple fonction de glisser-déposer Edition sans login: Permet un accès partagé sans que les destinataires n'aient besoin d'avoir leur propre compte Workflowy

Permet un accès partagé sans que les destinataires n'aient besoin d'avoir leur propre compte Workflowy Modèles : Choisissez parmi une bibliothèque de modèles Workflowy pour commencer si vous ne voulez pas écrire vos notes à partir de zéro

Limitations de Workflowy

**La version gratuite de Workflowy restreint les utilisateurs avec moins de fonctionnalités, y compris une limite mensuelle de balles et une limite de 100MB pour les téléchargements de fichiers

Prix de Workflowy

Gratuit pour toujours

Pro : 4,99 $ par utilisateur

Critiques et évaluations de Workflowy

G2 : 4.4/5 (22 commentaires)

: 4.4/5 (22 commentaires) Capterra : 4.7/5 (14 commentaires)

5. Artisanat

via Artisanat L'interface transparente de Craft comprend des fonctionnalités telles que des notes quotidiennes, des documents collaboratifs, des wikis, des intégrations et des aperçus de liens riches, Écriture AI assistance, commentaires et réactions.

L'artisanat transforme collaboration d'équipe et la prise de notes en fusionnant les mises à jour quotidiennes structurées, en alignant les priorités et en éliminant les obstacles, le tout en un seul endroit. Il s'agit d'une plate-forme centrale permettant aux équipes de prendre des notes et de suivre les tâches, les idées et les défis dans le cadre de divers projets.

Les meilleures caractéristiques de Craft

Flux de travail: Connecter et organiser le travail au sein d'une équipe et entre les équipes

Connecter et organiser le travail au sein d'une équipe et entre les équipes Notes quotidiennes: Améliorez les réunions quotidiennes avec des mises à jour, des priorités et des bloqueurs liés au calendrier

Améliorez les réunions quotidiennes avec des mises à jour, des priorités et des bloqueurs liés au calendrier Documents structurés: Créez des cartes et des pages pour fournir un contexte détaillé et organiser les idées

Créez des cartes et des pages pour fournir un contexte détaillé et organiser les idées Intégration de contenu riche: Incorporez des blocs de code, des aperçus de liens riches, des images, des vidéos et la prise en charge de l'assistant AI

Incorporez des blocs de code, des aperçus de liens riches, des images, des vidéos et la prise en charge de l'assistant AI Wikis: Consolidez les connaissances de l'équipe, en éliminant les demandes répétées de liens ou d'informations

Limites de Craft

**Craft est principalement conçu pour la prise de notes et offre des options limitées pour la gestion des tâches

Prix de Craft

Gratuit

Pro : 5 $ par utilisateur

: 5 $ par utilisateur Affaires : 10 $ par utilisateur

: 10 $ par utilisateur Entreprise : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification Craft AI : Gratuit pour tous les utilisateurs

Critiques et évaluations de Craft

G2 : 4.6/5 (20 commentaires)

: 4.6/5 (20 commentaires) Capterra : 4.5 (32 commentaires)

6. Evernote

Via Evernote Evernote vous aide à organiser votre travail et votre vie à l'aide de notes, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Il vous permet de prendre des notes dynamiques avec du texte, des images, des modèles et bien plus encore.

Evernote vous aide à gérer vos notes avec des dates d'échéance et des rappels, prend en charge le stockage de documents sans papier et s'intègre à Google Calendar pour une planification efficace et des notes contextuelles.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Travaillez n'importe où: Assurez-vous que les informations cruciales sont facilement disponibles grâce à la synchronisation automatique des notes sur tous les appareils

Assurez-vous que les informations cruciales sont facilement disponibles grâce à la synchronisation automatique des notes sur tous les appareils Souvenez-vous de tout: Augmentez l'utilité de vos notes en y incorporant du texte, des images, du son, des scans, des PDF et des documents

Augmentez l'utilité de vos notes en y incorporant du texte, des images, du son, des scans, des PDF et des documents Trouvez rapidement ce dont vous avez besoin: Accédez rapidement à ce dont vous avez besoin grâce à des fonctions de recherche puissantes et flexibles

Limitations d'Evernote

Prix:Evernote est plus cher par rapport à d'autres applications de prise de notes au second degré

Prix d'Evernote

Gratuit

Personnel : 14,99 $ par mois

: 14,99 $ par mois Professionnel : 17,99 $ par mois

Critiques et évaluations d'Evernote

G2 : 4.6/5 (20 commentaires)

: 4.6/5 (20 commentaires) Capterra : 4.3 (5 commentaires)

7. Reflect

via Réfléchir Reflect offre une solution complète pour l'amélioration des processus cognitifs et la mise en place d'un système d'information efficace prise de notes . Il permet une synchronisation instantanée des notes avec des notes liées entre elles, formant ainsi un réseau d'idées.

Reflect garantit une gestion sécurisée et efficace des notes grâce au chiffrement de bout en bout, à l'intégration du calendrier, à la publication en un clic et à l'assistance de l'IA basée sur GPT-4.

Reflect meilleures fonctionnalités

Notes en réseau: Formez un graphique d'idées à l'aide de notes liées entre elles, créant ainsi un réseau intellectuel complet

Formez un graphique d'idées à l'aide de notes liées entre elles, créant ainsi un réseau intellectuel complet Intégrations: Gérez et résumez les discussions des réunions tout en important des événements à partir de Google Calendar et des intégrations Outlook

Gérez et résumez les discussions des réunions tout en important des événements à partir de Google Calendar et des intégrations Outlook L'IA de Reflect: Tirez parti de l'assistance de l'IA alimentée par GPT-4 et Whisper d'OpenAI pour améliorer l'écriture, organiser les pensées et agir en tant que partenaire intellectuel

Limitations de Reflect

**Reflect est plus cher que les autres applications de second cerveau

Prix de Reflect

Premium : 10 $ par mois

Critiques et évaluations de Reflect

G2 : 4.7/5 (41 commentaires)

: 4.7/5 (41 commentaires) Capterra : 5.0 (2 commentaires)

8. Obsidienne

via Obsidienne Obsidian est une application de prise de notes polyvalente qui s'adapte à vos pensées. Au fur et à mesure que vous écrivez vos notes autocollantes en ligne l'application s'adapte dynamiquement à votre style pour que vous puissiez exprimer précisément ce que vous avez à l'esprit.

De plus, Obsidian vous permet de lier facilement des notes et de les partager avec n'importe qui. L'application prend également en charge le travail de bureau et la gestion de projets.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Liens et graphiques : L'USP d'Obsidian est son effet de liens et de graphiques. Ils vous aident à suivre la façon dont vos notes se connectent

: L'USP d'Obsidian est son effet de liens et de graphiques. Ils vous aident à suivre la façon dont vos notes se connectent Collaboration : Partagez votre travail avec d'autres personnes sans divulguer vos données privées

: Partagez votre travail avec d'autres personnes sans divulguer vos données privées Personnalisation : Personnalisez votre travail selon vos goûts. Grâce aux options permettant de modifier l'apparence, la couleur, le thème, etc., vous devriez apprécier la créativité offerte par cette application

Limites d'Obsidian

**Vous devez payer un supplément pour utiliser certaines fonctionnalités simples et attendues, telles que la synchronisation entre les appareils

Prix d'Obsidian

Gratuit

Utilisation commerciale 50 $ par utilisateur et par an

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : 4.4/5 (20 critiques)

9. Notes iCloud

via Notes iCloud d'Apple Avec Apple Notes, vous êtes toujours prêt à capturer les moments d'inspiration. Que ce soit sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac l'application Notes se synchronise sans effort avec iCloud, ce qui garantit l'accès instantané à vos notes sur tous vos appareils.

iCloud.com offre toute une série de fonctionnalités, notamment la création, la modification, l'organisation des notes, la gestion des pièces jointes et le partage des notes ou des dossiers.

Les meilleures fonctionnalités d'iCloud

Sécurité : iCloud dispose d'un système de confidentialité hautement sécurisé, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent accéder à leurs notes

: iCloud dispose d'un système de confidentialité hautement sécurisé, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent accéder à leurs notes Stockage adéquat : Les utilisateurs Premium d'iCloud bénéficient d'une capacité de stockage supérieure à 12 téraoctets, ce qui leur permet de disposer d'un espace suffisant pour leurs données personnelles et professionnelles

Limites d'iCloud

Fonctionnalité de collaboration limitée : Bien qu'il soit possible de partager des notes avec d'autres personnes, les notes iCloud n'offrent pas la possibilité de faire des commentaires. Les collaborateurs ne sont pas en mesure de fournir un retour d'information ou d'afficher l'historique des modifications de chaque contributeur

Prix d'iCloud

50 GO : $0.99

: $0.99 200 GO : $2.99

: $2.99 2TB : $9.99

: $9.99 6 TO : $29.99

: $29.99 12 TO : $59.99

Critiques et évaluations d'iCloud

G2 : 4.3/5 (800+ avis)

: 4.3/5 (800+ avis) Capterra : 4.6/5 (1500+ avis)

10. Roam Research

via Recherche sur l'itinérance Roam Research est une application de prise de notes conçue pour vous aider à rédiger des documents et des recherches tout en collectant des informations sous la forme d'une base de données graphique.

Au départ, il s'agissait d'un outil destiné à aider les étudiants en doctorat à structurer et à rédiger leur thèse complexe.

Contrairement à d'autres applications de prise de notes pour le second cerveau, Roam Research est davantage un outil de recherche technologique. Elle ne propose pas non plus de modèles, mais offre d'excellentes options pour relier les notes et créer un deuxième cerveau.

Les meilleures caractéristiques de Roam Research

Interface organisée: Roam a différentes fonctionnalités pour différentes personnes, mais elle est super organisée - pas d'encombrement, facile à naviguer

Roam a différentes fonctionnalités pour différentes personnes, mais elle est super organisée - pas d'encombrement, facile à naviguer Suivi des tâches : Idéal pour la gestion de projets car vous pouvez assigner des tâches et suivre facilement leur progression

Limites de Roam Research

L'outil n'est pas toujours facile à utiliser et les utilisateurs signalent un manque de volonté de la part de l'entreprise de développer les fonctionnalités dont les clients ont besoin

Roamresearch est plus cher que d'autres applications de second cerveau sur le marché

Prix de Roam Research

Pro : 15 $ par mois

: 15 $ par mois Believer : 500 $ pour 5 ans

Capterra : 4.2/5 (20 reviews)

: 4.2/5 (20 reviews) G2 : Pas assez d'évaluations

Pourquoi vous avez besoin d'une application Second Brain pour la prise de notes

Si le charme classique de la prise de notes dans des carnets physiques peut avoir son charme, le risque de les égarer est toujours présent. La beauté d'une application Second Brain réside dans sa capacité à sauvegarder vos idées et vos tâches dans un endroit centralisé, éliminant ainsi le risque d'égarement.

Au fil des années, nos capacités cognitives continuent de s'amenuiser à mesure que nos vies personnelles et professionnelles s'entremêlent. Nous accumulons une expertise professionnelle, des percées créatives et des idées qui doivent être documentées et stockées tout au long de notre vie.

Vous pouvez remercier votre deuxième cerveau lorsque vous pouvez accéder à ces décennies de travail en quelques minutes.

ClickUp excelle dans la fourniture d'un dépôt sécurisé pour vos pensées et vos tâches et offre de nombreuses options de productivité pour l'accompagner.