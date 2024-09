Comment faire travailler votre équipe avec le cerveau gauche et le cerveau droit ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Anna, du département Tableau, excelle dans le traitement des feuilles de calcul, tandis que Derek, du département Design, crée les meilleurs tableaux d'ambiance pour des campagnes de marketing non conventionnelles ?

La théorie de la dominance du cerveau gauche par rapport au cerveau droit peut apporter quelques éclaircissements sur ces différences. Comprendre ces tendances cognitives peut vous aider à tirer parti des diverses forces de votre équipe et à stimuler la productivité globale.

Dans ce billet, nous explorerons l'hypothèse du cerveau gauche et du cerveau droit, ses implications sur le lieu de travail et la manière d'impliquer les deux côtés du cerveau pour une efficacité maximale.

Le mythe du cerveau gauche et du cerveau droit - Qu'est-ce que cela fait ?

À l'époque où Roger Sperry a remporté le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1981 pour son travail révolutionnaire sur la spécialisation fonctionnelle des hémisphères cérébraux, il était loin de se douter que ses recherches allaient déclencher un phénomène culturel qui perdurerait pendant des décennies.

Les recherches de Sperry sur les patients au cerveau divisé ont conduit à l'idée que les deux hémisphères du cerveau sont responsables de fonctions et de modes de pensée différents.

Selon cette théorie :

L'hémisphère gauche est associé à la pensée logique, analytique et séquentielle

L'hémisphère droit contrôle la pensée créative, intuitive et holistique

Mais avant de commencer à vous cataloguer (ou à cataloguer vos collègues), sachez que l'idée que les gens sont strictement "gauchers" ou "droitiers" est une simplification excessive. Les neurosciences modernes ont montré que le côté gauche et le côté droit du cerveau travaillent ensemble dans la plupart des tâches cognitives.

A étude de 2013 de l'Université de l'Utah a analysé les scanners cérébraux de plus de 1 000 personnes et n'a trouvé aucune preuve de la prédominance d'un hémisphère sur l'autre.

Il est tout à fait vrai que certaines fonctions cérébrales se déroulent d'un côté ou de l'autre du cerveau. Le langage a tendance à se situer à gauche, l'attention à droite. Mais les gens n'ont pas tendance à avoir un réseau cérébral plus fort du côté gauche ou du côté droit

Jeff Anderson, MD, PhD

Ainsi, bien que les individus ne soient pas strictement gauchers ou droitiers, ils peuvent avoir des forces dans certaines fonctions cognitives associées à un côté. La compréhension de ces tendances peut nous aider à apprécier les différents styles de pensée, à surmonter les difficultés liées à l'utilisation de l'ordinateur et à améliorer la qualité de la vie les blocs mentaux et de créer des équipes plus équilibrées et plus efficaces.

👀 Fun Fact

Le cerveau d'Einstein, préservé et étudié après sa mort, présentait un corps calleux inhabituellement bien développé - le faisceau de fibres nerveuses reliant les deux hémisphères. Les scientifiques pensent que cela a pu contribuer à son extraordinaire capacité à penser de manière analytique et créative.

Quelles sont les tâches que font le cerveau droit et le cerveau gauche ?

Bien que le cerveau fonctionne comme un tout intégré, voici une répartition des tâches généralement attribuées à chaque côté :

Le cerveau gauche contrôle les fonctions de :

Traitement et productivité du langage

Raisonnement logique

L'esprit critique

Les nombres et les mathématiques

Séquencement et commande

Motricité fine

Le côté droit du cerveau contrôle :

Le traitement visuel et spatial

La reconnaissance et l'expression des émotions

L'intuition et la perspicacité

La créativité et l'imagination

Pensée holistique

Appréciation de la musique

Le cas du Dr Jill Bolte Taylor, neuroanatomiste victime d'un accident vasculaire cérébral dans l'hémisphère gauche, constitue un exemple concret et fascinant du travail en commun de ces fonctions. Dans son livre, My Stroke of Insight, elle décrit comment l'arrêt temporaire des fonctions de son cerveau gauche a conduit à une intensification de l'expérience du cerveau droit, mettant en évidence l'équilibre complexe entre les deux hémisphères.

Caractéristiques du cerveau gauche et du cerveau droit sur le lieu de travail

Comprendre les caractéristiques du cerveau gauche et du cerveau droit peut aider à identifier les forces individuelles et à créer des équipes plus équilibrées. Voici comment ces tendances peuvent se manifester sur le lieu de travail :

Caractéristiques dominantes du cerveau gauche :

Souci du détail et de l'organisation Excellent dans le respect des procédures et des horaires Solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes Préférence pour les faits et les données Bonne gestion du temps et respect des délais

Caractéristiques dominantes du cerveau droit :

Créatif et imaginatif Habileté à avoir une vision d'ensemble Prise de décision intuitive Forte intelligence émotionnelle Adepte des tâches visuelles et spatiales

Ces caractéristiques correspondent souvent à certaines professions. Par exemple, on peut s'attendre à ce que les personnes travaillant dans les champs des STIM soient des penseurs au cerveau gauche, tandis que les personnes travaillant dans les arts et les sciences humaines peuvent avoir des caractéristiques plus axées sur le cerveau droit.

Toutefois, comme on peut le supposer, la plupart des emplois exigent une combinaison de compétences du cerveau gauche et du cerveau droit. Par exemple, un spécialiste du marketing qui réussit doit posséder à la fois des compétences analytiques pour interpréter les données (cerveau gauche) et des capacités créatives pour élaborer des campagnes attrayantes (cerveau droit).

Il est essentiel de mobiliser les deux côtés du cerveau pour maximiser la productivité. Les outils de travail modernes vous permettent justement de faire cela en combinant de manière transparente la pensée analytique et la pensée créative d'une manière qui était autrefois inimaginable.

Ils offrent des fonctionnalités qui répondent aux différents styles de pensée :

Pour les personnes au cerveau gauche : Les listes de tâches structurées, les diagrammes de Gantt et les analyses détaillées répondent au besoin d'ordre et de prise de décision basée sur des données

: Les listes de tâches structurées, les diagrammes de Gantt et les analyses détaillées répondent au besoin d'ordre et de prise de décision basée sur des données Pour les personnes au cerveau droit : Les tableaux visuels, les cartes mentales et les interfaces personnalisables stimulent la créativité et la vision globale

Mon travail consiste à faire travailler ces fonctionnalités en tandem. ClickUp est l'exemple parfait de cette intégration cognitive en action. Plus qu'un outil de gestion de projet, ClickUp rassemble toute l'équipe sur une plateforme partagée où les idées analytiques et créatives peuvent se croiser et s'épanouir, vous aidant ainsi à construire un deuxième cerveau en quelque sorte.

Cerveau gauche : Renforcez vos capacités d'analyse

ClickUp assiste les capacités cognitives de votre cerveau gauche en vous permettant de planifier méticuleusement les détails de tous vos projets - de la décomposition de grands projets en tâches plus petites au suivi de la progression et à l'amélioration des résultats.

Organisez votre travail grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches Tâches ClickUp vous permettent de décomposer des projets complexes en tâches gérables, en faisant appel à l'amour du cerveau gauche pour l'ordre et la structure. Vous pouvez enregistrer toutes les informations pertinentes pour chaque tâche en un seul endroit grâce à

Les champs personnalisés de ClickUp les champs personnalisés de ClickUp permettent de personnaliser les tâches, y compris les assignés, les dates d'échéance, le statut de progression, et plus encore. Hiérarchie de ClickUp d'Espaces, de Dossiers, de Listes, de Tâches et de sous-tâches vous permet d'organiser le travail à plusieurs niveaux, en veillant à ce que rien ne passe à travers les mailles du filet pour l'ensemble de l'équipe.

Visualisez votre progression grâce aux diagrammes de Gantt Les diagrammes de Gantt dans ClickUp vous aident à planifier et à suivre les échéanciers de vos projets, répondant ainsi au besoin de pensée séquentielle du cerveau gauche. Ils offrent également des fonctionnalités telles que l'identification du chemin critique et l'établissement de liens de dépendance entre les tâches pour une meilleure gestion des exigences et la prévention des échecs du projet.

Modèle d'échéancier Gantt de ClickUp

Plus loin, Modèle d'échéancier Gantt de ClickUp vous permet de créer des tâches avec des barres d'échéancier qui se mettent à jour automatiquement, ce qui facilite l'organisation et l'ajustement des échéanciers des projets. Vous pouvez l'utiliser pour visualiser la progression du projet d'un seul coup d'œil grâce à un code couleur clair Satus de tâches personnalisés dans ClickUp .

Ajoutez différentes étapes et utilisez des checklists simples pour montrer quand les tâches sont terminées avec ClickUp Statuts personnalisés

Suivez votre temps pour augmenter votre productivité

Si vous cherchez des moyens d'éliminer les pertes de temps au travail et d'optimiser les flux de travail, La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp peut être utile. Avec la fonction gratuite de ClickUp L'extension Chrome gratuite de ClickUp , vous pouvez suivre le temps sur n'importe quel appareil depuis n'importe quel emplacement et le lier à la tâche sur laquelle vous travaillez dans ClickUp.

Alignez les équipes à travers votre organisation avec des tableaux de bord ClickUp dédiés à chaque projet

Grâce aux tableaux de bord, vous pouvez rapidement saisir les tendances, les modèles et les anomalies qui pourraient être difficiles à identifier à l'aide de rapports textuels.

L'information visuelle a quelque chose de magique. Elle est facile à obtenir, elle coule littéralement à flots. Et si vous naviguez dans une jungle d'informations dense, vous tombez sur un beau graphique ou une belle visualisation de données, c'est un soulagement, c'est comme si vous tombiez sur une clairière dans la jungle David McCandless Ajoutez une touche de couleur avec des thèmes personnalisés

La recherche en psychologie des couleurs a montré que différentes couleurs peuvent influer sur l'humeur et la productivité. Par exemple, le bleu peut augmenter la concentration et le calme, tandis que le jaune peut favoriser la créativité. Les schémas de couleurs et les modes d'affichage personnalisables de ClickUp vous permettent d'adapter votre environnement de travail pour optimiser les performances cognitives de votre équipe.

Combler le fossé entre le cerveau gauche et le cerveau droit

Saviez-vous que ClickUp peut passer en toute transparence d'une vue Tableur détaillée à des tableaux visuels plus vastes (comme les tableaux blancs et les cartes mentales) ?

Affichez plus de 15 vues de ClickUp pour connaître le statut d'un projet au sein de plusieurs équipes collaboratives ClickUp offre l'assistance de plus de 15 vues personnalisées (Liste, Tableau, Calendrier, etc.), vous permettant de passer d'un paradigme organisationnel à l'autre et d'intégrer de manière transparente les styles de pensée analytique et créative.

Simplifiez les flux de travail avec des modèles personnalisés : Créez des modèles qui allient structure et flexibilité, en tenant compte des préférences du cerveau gauche et du cerveau droit. Modèles personnalisés dans ClickUp peuvent aider à rationaliser les processus récurrents, en libérant de la bande passante pour une réflexion plus créative et stratégique

: Créez des modèles qui allient structure et flexibilité, en tenant compte des préférences du cerveau gauche et du cerveau droit. Modèles personnalisés dans ClickUp peuvent aider à rationaliser les processus récurrents, en libérant de la bande passante pour une réflexion plus créative et stratégique Gardez tout le monde aligné avec le suivi des objectifs et les fonctionnalités de collaboration : ParamètresObjectifs dans ClickUp et veillez à ce que les membres de l'équipe ayant des styles de pensée différents s'alignent pour les atteindre grâce aux fonctionnalités de collaboration, y compris ClickUp Chat, les Commentaires, les Mentions et les Notifications,

: ParamètresObjectifs dans ClickUp et veillez à ce que les membres de l'équipe ayant des styles de pensée différents s'alignent pour les atteindre grâce aux fonctionnalités de collaboration, y compris ClickUp Chat, les Commentaires, les Mentions et les Notifications, Unifiez tout avec ClickUp Brain : Cette fonctionnalité rassemble la recherche, les rapports, la génération d'idées et la création de contenu alimentées par l'IA, ainsi que d'autres fonctionnalités, comblant véritablement le fossé entre les processus analytiques et créatifs

: Cette fonctionnalité rassemble la recherche, les rapports, la génération d'idées et la création de contenu alimentées par l'IA, ainsi que d'autres fonctionnalités, comblant véritablement le fossé entre les processus analytiques et créatifs Objectifs SMART : Les Modèle d'objectifs SMART de ClickUp vous aide à définir et à suivre des objectifs qui font appel à la fois à la pensée analytique et à la pensée créative. Le cadre SMART (spécifique, mesurable, réalisable, pertinent, limité dans le temps) combine la précision analytique de la pensée du cerveau gauche avec les aspects visionnaires de la pensée du cerveau droit

Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Autres façons d'impliquer votre cerveau gauche et votre cerveau droit

Apprendre de nouvelles compétences

Le fait de se remettre continuellement en question par le biais d'expériences d'apprentissage diverses mobilise les deux hémisphères. L'apprentissage de nouvelles compétences peut modifier l'architecture de la matière blanche dans un cerveau sain, ce qui est associé à une amélioration de la santé et de la fonction cérébrales. Envisagez d'incorporer des exercices de neuroplasticité et des activités d'apprentissage de compétences dans votre routine de travail, par exemple en consacrant du temps chaque semaine à l'apprentissage d'une langue ou à l'amélioration de vos compétences en matière de négociation et de persuasion.

Faites des pauses pour recharger votre cerveau

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous pouviez mieux vous concentrer sur une tâche fastidieuse et exigeante après avoir pris une pause ? Des pauses régulières peuvent contribuer à la maintenance de l'équilibre cognitif et.. prévenir la fatigue mentale . Mettre en œuvre des techniques telles que le Méthode Pomodoro (25 minutes de travail concentré suivies d'une pause de 5 minutes) pour maintenir la productivité tout en donnant à votre cerveau le temps de se recharger.

Recherchez des tâches complémentaires

Alternez entre des tâches analytiques et créatives pour exercer les deux côtés de votre cerveau. Dans votre flux ClickUp, par exemple, essayez d'alterner entre des tâches d'analyse de données et des sessions de brainstorming créatif pour maintenir l'activité des deux hémisphères.

Reconnaissez votre côté dominant et équilibrez vos forces

Comprenez vos tendances naturelles et travaillez consciemment à développer des compétences complémentaires. Bien que la stricte dichotomie cerveau gauche/cerveau droit soit un mythe, nous avons tous des préférences cognitives pour certaines tâches. Utilisez les diverses fonctionnalités de ClickUp pour vous mettre au défi dans les paramètres où vous êtes moins à l'aise. Par exemple, si vous êtes naturellement analytique, essayez de vous pousser à utiliser plus de des outils plus visuels comme les cartes mentales et les tableaux blancs.

Pratiquer la pleine conscience

La pleine conscience, qui consiste à prêter attention au moment présent sans jugement, est un outil puissant qui peut solliciter à la fois les hémisphères gauche et droit du cerveau. Voici comment :

**Engagement de l'hémisphère gauche du cerveau

La pleine conscience exige de se concentrer sur le moment présent, ce qui implique une réflexion analytique pour examiner les pensées, les sentiments et les sensations

En observant les pensées et les émotions sans porter de jugement, la pleine conscience peut renforcer vos compétences en matière de résolution de problèmes

La pleine conscience peut également vous permettre de fixer plus facilement des objectifs réalistes et de rester concentré sur leur réalisation

**Engagement du cerveau droit

La pleine conscience peut améliorer la créativité et réguler les émotions en permettant aux penseurs du cerveau droit d'explorer les pensées et les émotions sans jugement

En prêtant attention aux sensations corporelles et aux émotions, vous développez votre intuition

En substance, la pleine conscience est un pont entre le cerveau gauche et le cerveau droit, favorisant une approche équilibrée et intégrée de la fonction cognitive et améliorant le maintien du cerveau en bonne santé.

En mettant en œuvre ces stratégies et en tirant parti des fonctionnalités polyvalentes de ClickUp, vous pouvez créer un environnement de travail qui sollicite véritablement les styles de pensée analytique et créative. Cette approche holistique stimule non seulement la productivité et la fonction cérébrale, mais favorise également l'innovation et la satisfaction au travail, ce qui se traduit par des résultats plus réussis pour les individus comme pour les équipes.

Exploitez la puissance de l'ensemble du cerveau avec ClickUp

ClickUp n'est pas qu'une question de fonctionnalités : c'est une philosophie qui reconnaît la valeur de la diversité cognitive et cherche à créer un environnement où tous les types de penseurs peuvent s'épanouir. Il s'agit de faire tomber les barrières artificielles entre les tâches du "cerveau gauche" et celles du "cerveau droit" et de créer un environnement de travail fluide et intégré qui reflète la nature interconnectée de nos esprits.

Le résultat ? Une équipe qui exploite tout le spectre du cerveau humain, ce qui a pour résultat des solutions plus innovantes et une un état d'esprit plus fort et plus productif. S'inscrire gratuitement à ClickUp pour tirer le meilleur parti des différents paramètres de votre équipe.