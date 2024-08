Entraînement optimal du cerveau : 10 exercices de neuroplasticité sains pour stimuler les fonctions cognitives

Faisiez-vous que, malgré son incroyable complexité, le cerveau humain moyen est ne fonctionne pas à plein régime ? C'est comme avoir une voiture de sport performante et ne rouler qu'en première vitesse ! 🧠

La puissance cérébrale inexploitée a toujours été un concept fascinant pour l'humanité, avec la science-fiction.. comme Lucy et Limitless qui explorent comment la libération de ce potentiel peut faire de nous des êtres tout-puissants.

Avec les bons exercices de neuroplasticité, vous pouvez non seulement suralimenter l'adaptabilité et la résilience de votre cerveau, mais aussi prévenir le déclin cognitif qui se manifeste sous le formulaire des conditions neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la démence.

Voyons comment les exercices de neuroplasticité peuvent renforcer et reconnecter votre cerveau. Nous mentionnerons des exercices mentaux amusants, engageants et soutenus par la science qui peuvent transformer votre cerveau en un gymnaste agile, faisant des pirouettes et des flexions pour atteindre des performances de pointe .

Qu'est-ce que la neuroplasticité ?

Le concept de neuroplasticité, également appelé plasticité neuronale ou plasticité cérébrale, est ancré dans le pouvoir de régénération du cerveau humain et dans sa capacité à se réorganiser tout au long de la vie en en formant de nouvelles connexions neuronales .

Vous n'êtes pas confiné au cerveau avec lequel vous êtes né : il change constamment et s'adapte à de nouveaux stimuli. Chaque expérience que vous vivez et chaque pensée à laquelle vous pensez déclenchent et modifient le flux d'activité des neurones. C'est ainsi que vous apprenez de nouvelles compétences et que vous formez des formulaires, et c'est ce qui aide les patients victimes de lésions cérébrales traumatiques ou d'accidents vasculaires cérébraux à se rétablir.

Tara Swart, neuroscientifique de renom et maître de conférences au MIT a établi un parallèle entre la construction des routes et la neuroplasticité :

_Voyez cela comme le passage d'un chemin de terre à une autoroute. Je pourrais dire que je vais travailler sur ce sentier, qui est actuellement un chemin de terre. Plus je l'utilise et plus je répète les activités, plus je peux le construire jusqu'à ce qu'il devienne une autoroute

La neuroplasticité ne se limite pas à l'ajout de nouvelles connexions neuronales. En tant que système intelligent, votre cerveau se débarrasse également des connexions inutilisées pour rester efficace. Par exemple, supposons que vous étiez un codeur et que vous avez changé de carrière pour devenir acteur. Au fil du temps, vous améliorer vos compétences créatives mais votre cerveau commencera à se débarrasser de vos connaissances en matière de code parce qu'il enregistre le manque de pratique et détermine que vous n'en avez plus besoin.

Brain Fitness and Beyond : Les avantages de la neuroplasticité

Selon une étude publiée par joyce Shaffer, spécialiste du comportement la neuroplasticité est possible à tout âge et peut conduire à des gains chimiques, anatomiques et de performance. En termes plus simples, voici quelques-uns des avantages ciblés auxquels on peut s'attendre :

Votre cerveau aime la nouveauté et veut se développer, mais il est facile de devenir un observateur passif de son évolution. À un moment donné, vous devez prendre des étapes conscientes pour évaluer et améliorer sa condition physique. Dr. Marian Diamond collaboratrice importante de la recherche sur la neuroplasticité anatomique, a résumé cinq éléments essentiels au maintien d'une fonction cérébrale saine : L'exercice, la nouveauté, l'alimentation, le défi et l'amour.

Sur la base de ces cinq principes, nous avons dressé une liste de 10 exercices simples de neuroplasticité pour garder votre cerveau brillant et en bonne santé - à vous de décider combien vous voulez en suivre. Pour vous faciliter la tâche, nous allons vous présenter quelques outils qui se trouvent dans la rubrique ClickUp une plateforme de productivité tout-en-un qui vous aidera à maintenir votre détermination et à inclure ces activités dans votre programme de travail routine quotidienne . 🌞

1. Faire de l'exercice physique régulièrement

Stimuler la neuroplasticité de votre cerveau n'est pas seulement une question d'exercice mental ! Il s'agit aussi de faire bouger son corps. L'exercice physique régulier induit la neuroplasticité du cerveau la libération de protéines essentielles qui maintiennent les neurones en bonne santé, ce qui améliore considérablement la capacité d'adaptation et de croissance de votre cerveau. Voici quatre formulaires d'entraînement que vous pouvez envisager :

Exercices aérobiques-Les activités cardio régulières comme la course à pied ou le cycle augmentent le flux sanguin vers votre cerveau, alors n'hésitez pas à les intégrer à votre programme d'entraînementroutine matinale! La musculation-Les poids et haltères permettent non seulement de développer les muscles mais aussi de stimuler la production d'hormones de croissancefacteurs neurotrophiques comme les myokines qui travaillent comme des "engrais pour le cerveau" Activités d'équilibre et de coordination-Le yoga ouTai Chi exige une concentration et un effort incroyables et est connu pour améliorer la mémoire et les capacités de traitement Les exercices d'étirement et d'assouplissement- Ils contribuent au maintien de la santé de votre corps et de votre espritmatière blanche du cerveauqui est essentielle à l'efficacité de la communication neuronale

Si vous souhaitez suivre l'ensemble de votre parcours de remise en forme, l'application Modèle de journal d'exercices ClickUp peut être votre compagnon de confiance. Que vous soyez adepte de la musculation ou des exercices d'équilibre, la disposition complète du modèle et les trackers intégrés vous aideront à rester cohérent avec votre régime ! 🤸

Gardez une trace de votre forfait d'exercice spécifique et suivez les indicateurs comme les paramètres et les répétitions en utilisant le modèle de journal d'exercice ClickUp

2. Résoudre des énigmes

N'est-ce pas époustouflant de découvrir que l'on aime vraiment quelque chose, comme résoudre des énigmes ? est également un excellent exercice pour votre cerveau ? À chaque indice déchiffré, vous ne vous contentez pas de combler les blancs, mais vous forgez de nouvelles connexions dans votre cerveau, vous affinez vos compétences en matière de résolution de problèmes et vous gardez l'esprit souple. 🧩

Prenez le Sudoku, par exemple : ce casse-tête de placement de nombres peut devenir de plus en plus complexe et nécessite un recours important à l'élaboration de stratégies, l'enchaînement des tâches de la mémoire et de la concentration. Il a été lié à la réduction du risque de démence et au rajeunissement de la santé cérébrale de 10 ans ! 🔢

Mais si vous n'aimez pas les nombres, les jeux classiques amusants comme les puzzles, Tetris et les échecs sont également favorables à la neuroplasticité !

3. Apprendre une nouvelle langue ou un nouvel instrument de musique

L'apprentissage d'une nouvelle langue est un véritable entraînement cérébral, car il s'agit d'une nouveauté. Prenons le mot "_piano"_, appelé "Klavier" en allemand. Lorsque vous faites la connexion entre les deux mots, que vous traitez leur prononciation et que vous les stockez dans votre mémoire, vous avez donné le signal à votre système nerveux de former de nouvelles connexions neuronales. 🎹

Il y a une etude sur les étudiants en échange qui, après cinq mois d'études intensives de la langue, ont constaté une plus grande densité de la matière grise de leur cerveau - le hub du langage, de l'attention, de la mémoire, des émotions et de la motricité.

L'impact est similaire lorsque vous essayez de maîtriser un nouvel instrument de musique et que vous stimulez les parties de votre cerveau responsables de la vision, du son, du mouvement et de la mémoire. Les recherches sur le déclin cognitif ont montré que les personnes qui ont pratiqué un instrument de musique tôt dans leur vie ont moins de risques de souffrir de troubles de la mémoire par la suite .

Vous relevez un nouveau défi ? Utilisez ClickUp pour rester cohérent

Que vous appreniez un nouvel instrument ou que vous vous familiarisiez avec une nouvelle langue, les premières étapes peuvent vous sembler insurmontables - c'est comme si une avalanche de nouvelles informations frappait votre cerveau, ce qui fait qu'il est difficile de rester constant dans la pratique. C'est dommage, car tout comme vous ne vous attendez pas à développer vos muscles après une seule session de gymnastique, votre cerveau ne se développera pas si vous abandonnez trop tôt.

C'est là que ClickUp entre en jeu pour réactiver cette neuroplasticité, en vous paramétrant avec un ensemble de fonctions qui peuvent vous aider à rester cohérent et concentré.

Par exemple, la fonction Fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp est votre outil de cohérence dans les exercices cognitifs. En paramétrant des temps spécifiques chaque jour et en suivant les périodes de concentration, vous créez une routine structurée et agréable à suivre !

Avec ClickUp, vous pouvez équilibrer vos tâches quotidiennes et vos activités de neuroplasticité et établir une responsabilité personnelle au fil du temps. Parmi ses fonctionnalités pratiques, citons :

Modèles de blocage du temps pour organiser l'emploi du temps quotidien

Rappels personnalisés pour les exercices de neuroplasticité

Notes, étiquettes et code couleur pour définir vos entrées dans le temps

Priorités des tâches fonctionnalité permettant d'équilibrer le travail et les validations personnelles

Affichez le suivi du temps à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu simplifié de la progression globale de l'équipe

La plateforme vous permet également de décomposer les exercices de neuroplasticité à long terme en exercices plus granulaires et plus faciles à gérer sous-tâches imbriquées plus granulaires et faciles à gérer ce qui évite dans une certaine mesure le débordement.

Si vous explorez un nouveau langage, nous vous recommandons de jouer avec ClickUp IA , un assistant d'écriture IA, tout en affinant vos compétences chaque jour. Cet outil traduit sans effort des contenus en anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien et plus encore, donnant à votre cerveau plus de visibilité sur la langue que vous espérez maîtriser !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Traduire l'action en utilisant ClickUp AI /$$img/

Rendre des interprétations presque parfaites de votre contenu dans plus de 10 langues à l'aide de l'action Translate de ClickUp AI

4. Apprendre à jongler

On dit que la vie est un numéro de jonglage, mais le jonglage littéral pourrait aussi être une aventure stimulante pour le cerveau ! Apprendre à jongler avec des objets ne fait peut-être pas partie de vos priorités.. liste de choses à faire mais il s'agit d'un triple paquet : challenging, novel, et demanding focused attention.

Au-delà de l'amusement et des jeux, des études révèlent des informations intéressantes sur l'impact de la jonglerie sur le cerveau. Des recherches récentes ont révélé que les adultes qui s'initient à l'art de la jonglerie connaissent une augmentation remarquable de la matière grise dans le cortex occipitotemporal de leur cerveau - un type de plasticité qui peut faire de nous des apprenants rapides !

La beauté des avantages cognitifs de la jonglerie réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire d'aspirer à rejoindre le cirque ; l'expérience d'apprentissage détient une valeur. 🤹

5. Voyagez beaucoup et notez vos expériences

à le monde est un livre, et ceux qui ne font pas de voyages n'en lisent qu'une page... - Saint Augustin

Toutes ces choses inconnues qui vous poussent hors de votre zone de confort poussent votre cerveau à résoudre des problèmes et à s'adapter, et les voyages en font partie. Vous souvenez-vous de la fois où vous avez dû trouver votre place au milieu de la nuit, sous une pluie battante, sans connaître la langue locale ? C'est votre cerveau qui a fait une sacrée gymnastique ! 🧳

Lorsque vous explorer de nouveaux endroits en rencontrant des gens différents, en essayant de nouveaux aliments et en vous imprégnant de nouvelles cultures, vous lancez un défi à votre cerveau et vous l'encouragez à découvrir les différents chapitres du monde et à en tirer des enseignements.

Si vous avez du mal à organiser vos forfaits de voyage, éliminez le stress de l'équation grâce à l'application Modèle de planificateur de voyage ClickUp . Il vous permet de tout configurer, de la planification d'un itinéraire à l'établissement de paramètres, servant d'emplacement centralisé pour visualiser et gérer votre voyage !

Visualisez votre voyage, votre forfait, vos réservations et tout ce qui se trouve entre les deux en un seul endroit grâce au modèle de planificateur de voyage ClickUp

Si vous voulez maximiser les bienfaits de votre voyage sur le plan de la neuroplasticité, commencez à écrire sur vos expériences. Le temps et l'énergie que vous consacrez à vous remémorer vos aventures et à mettre les choses en perspective conduisent à un exercice mental suffisant.

Vous cherchez à rédiger des textes élégants et impressionnants pour n'importe quelle intention ? Utilisez le logiciel ClickUp's Écrire avec l'IA cette fonctionnalité vous permet de rédiger un contenu magnifique et bien structuré pour vos blogs ou votre communication professionnelle ! L'outil est livré avec plus de 100 invitations personnalisables pour générer du contenu à partir de zéro. Vous pouvez également l'utiliser pour peaufiner vos textes existants, en les peaufinant pour des éléments tels que la grammaire, le ton et la clarté !

C'est précisément ce que permettent les capacités d'écriture de l'IA de ClickUp, en garantissant une sortie lucide et uniforme du texte généré par l'IA

En plus de vous aider à écrire, ClickUp IA vous fait gagner un temps fou en vous aidant à trouver des idées, à rédiger des e-mails et à résumer des contenus volumineux. C'est l'assistant de travail par excellence pour vous faciliter la vie et vous libérer du temps pour des exercices de neuroplasticité !

6. Maintenir une alimentation saine

Nourrir votre cerveau avec les bons nutriments peut contribuer à favoriser de nouvelles connexions neuronales, à stimuler vos capacités cognitives et à améliorer votre santé cérébrale en général. 🥗

Voici quelques compléments alimentaires à prendre en compte :

Omega-3 : Présents dans les noix, les graines de lin et les poissons gras. C'est un stimulant bien connu de l'humeur et de la mémoire

: Présents dans les noix, les graines de lin et les poissons gras. C'est un stimulant bien connu de l'humeur et de la mémoire Antioxydants : Les antioxydants ralentissent le processus de vieillissement du cerveau. On les trouve dans de nombreux éléments de l'alimentation quotidienne, notamment le thé vert, les myrtilles et le chocolat noir 🍫

: Les antioxydants ralentissent le processus de vieillissement du cerveau. On les trouve dans de nombreux éléments de l'alimentation quotidienne, notamment le thé vert, les myrtilles et le chocolat noir 🍫 Vitamines B : Consommez votre dose quotidienne de vitamines B à partir d'aliments sains comme les viandes maigres, les œufs et les céréales complètes pour stimuler la production de neurotransmetteurs

Il serait préférable de rester bien hydraté, car l'eau joue un rôle énorme dans l'acheminement des nutriments vers le cerveau et le maintien de ses fonctions.

Bonus: Utilisez le Modèle de planification des repas ClickUp pour créer le forfait nutritionnel que vous souhaitez pour la santé de votre cerveau !

Le modèle de planification des repas ClickUp vous aidera à vous assurer que vous mangez correctement tout en respectant votre budget

7. S'efforcer d'avoir un sommeil de qualité

Votre cerveau, qui utilise environ 20 % de votre énergie , nécessite du repos pour maintenir une santé optimale. 💤

La plupart des corps ont besoin d'un processus de nettoyage de 8 heures chaque nuit pour éliminer les toxines qui s'accumulent pendant la journée . Les heures de sommeil sont également le moment où votre cerveau trie et consolide les souvenirs, en créant de nouvelles voies neuronales. Pour profiter des avantages de la neuroplasticité, vous devez

Maintenir un horaire de sommeil cohérent, même le week-end

Créer une ambiance relaxante pour améliorer la qualité du sommeil

Limiter le temps passé devant un écran avant le coucher pour éviter de perturber le sommeil

Éviter les séances d'entraînement intenses juste avant le coucher

8. Pratiquer la pleine conscience et la méditation

La pleine conscience et la méditation sont un autre moyen efficace de renforcer la neuroplasticité de votre cerveau. Cette pratique ancestrale calme l'esprit, vous aide à mieux vous concentrer et améliore la flexibilité mentale, même lors de journées chaotiques ! La recherche montre que la méditation régulière augmente l'activité neuronale et le métabolisme améliorant ainsi le bien-être émotionnel, la productivité et les performances dans les activités orientées vers le contrôle. Il n'est pas nécessaire d'être un maître zen pour commencer. Le fait de paramétrer quelques minutes chaque jour pour la méditation de pleine conscience, comme la respiration profonde ou les balayages corporels, peut vous donner un puissant regain de confiance pour atteindre vos objectifs de la journée ! 🧘

Si vous voulez sérieusement s'attaquer aux objectifs de tous les jours sans faire souffrir votre cerveau, consultez Objectifs ClickUp -votre stratège. C'est ici que vous pouvez élaborer des forfaits à court et à long terme, fixer des échéanciers clairs et observer la progression se mettre en place automatiquement. Vous pouvez définir des cibles mesurables pour vos efforts de neuroplasticité et célébrer chaque victoire !

Suivez vos objectifs jusqu'aux indicateurs clés de performance les plus essentiels et affichez automatiquement des vues détaillées de votre progression

9. S'engager dans des connexions sociales

L'isolement excessif n'est pas seulement une tueur de productivité mais peut aussi vous rendre terriblement ennuyeux ! Les activités sociales stimulent le cerveau en encourageant la formation d'une nouvelle voie neuronale. Participer à des activités de groupe par exemple, peut inciter votre cerveau à traiter de nouvelles informations, à réagir à des perspectives différentes et à s'adapter à des situations dynamiques, ce qui améliore la flexibilité et la résilience. C'est pourquoi vous ne devez pas sous-estimer le pouvoir d'un bonne discussion avec un collègue ou un ami ou un débat animé dans votre club de lecture. 🗣️

10. Faites travailler votre main non dominante

Vous serez étonné de l'efficacité d'un simple exercice consistant à utiliser votre main non dominante pour les tâches quotidiennes. ✍️

Essayez de vous brosser les dents, de manger ou d'écrire avec votre main non dominante. Au début, vous vous sentirez mal à l'aise et maladroit, mais c'est le but ! Vous mettez votre cerveau au défi de construire de nouvelles voies neuronales.

Vous remarquerez une amélioration de la coordination et de l'agilité à mesure que vous persévérez dans cet exercice. Il permet même de cultiver la pleine conscience, car vous devez vous concentrer davantage sur la tâche. C'est un double avantage : renforcer la plasticité de votre cerveau et promouvoir le calme intérieur !

Facteurs contribuant au déclin cognitif

En moyenne, notre fonctions cognitives commencent à décliner progressivement entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine . En identifiant les facteurs qui en sont la cause, nous nous donnons les moyens de faire des choix éclairés et de mettre en œuvre des mesures préventives dans la mesure du possible.

Certains facteurs, comme une prédisposition génétique aux troubles neurodégénératifs et aux maladies auto-immunes ou une exposition excessive aux toxines environnementales, peuvent accélérer le déclin cognitif. Les choix de mode de vie/situations suivants peuvent également contribuer à une perte rapide de la santé cérébrale :

Sommeil insuffisant et troubles du sommeil

Stress chronique et brouillard cérébral

Consommation excessive de tabac ou d'alcool

Abus de drogues

Isolement social (associé à des symptômes de dépression et d'anxiété)

Le manque d'activité physique

De tous les facteurs de risque que nous avons mentionnés ci-dessus, le stress incontrôlé peut être l'un des plus difficiles à gérer. Le stress a été lié à la diminution du volume du cerveau et à modifier les voies neuronales qui nous rendent plus bêtes - c'est de la neuroplasticité négative !

Il peut y avoir des centaines de déclencheurs de stress dans notre vie, mais ceux liés au travail peuvent avoir un impact sérieux sur notre confiance et notre qualité de vie. La solution ? Simplifier votre vie professionnelle en en gérant les tâches avec ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Checklist.png ClickUp 3.0 Liste de contrôle pour l'affichage des tâches /$$$img/

Dans une tâche ClickUp, créez et organisez facilement des Checklists détaillées avec des groupes d'éléments à faire qui peuvent même être assignés à d'autres utilisateurs

Le stress provient souvent d'un manque de contrôle, mais avec ClickUp, vous pouvez mettre de l'ordre dans votre vie en restant concentré, efficace et en vous concentrant sur vos tâches sur le suivi de toutes vos tâches et projets cruciaux . Personnalisez votre environnement de travail en fonction de vos besoins et de vos préférences, que vous travailliez seul ou en équipe. Utilisez ClickUp pour :

Planifier : Créer des tâches et des checklists pour tout ce que vous avez à faire, de la planification à la planificationprojets de travail aux objectifs personnels Organiser : Organisez vos tâches et vos processus dans des listes et des dossiers. UtilisezAffichages ClickUp (comme les vues Calendrier ou Charge de travail) pour tout contrôler à faire : Collaborer: Avez-vous besoin de réfléchir ou collaborer avec d'autres personnes les outils de communication et de collaboration numérique intégrés de ClickUp peuvent éliminer le stress et les conflits 🤓

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs Collaboration /$$img/

Collaborez visuellement avec les membres de l'équipe au sein des Tableaux blancs ClickUp pour faire du brainstorming et transformer les idées en éléments exploitables

Gardez votre cerveau aiguisé et atteignez vos objectifs de neuroplasticité plus rapidement avec ClickUp

La neuroplasticité est la force dynamique qui nous permet de continuer à apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer nos capacités cognitives tout au long de notre vie. Mais en l'absence d'apports mentaux appropriés, certaines voies neuronales, comme celles qui assistent les capacités de compréhension et de communication, peuvent s'affaiblir avec le temps. La clé d'une santé cérébrale optimale ? Rechercher en permanence des défis qui sollicitent les muscles mentaux !

ClickUp peut être votre fidèle assistant dans votre quête de neuroplasticité adulte ! Il peut apporter une assistance dans les domaines suivants la mise en œuvre de nouvelles techniques de gestion de projet à se tenir compte de ses objectifs personnels !

La première étape pour renforcer votre cerveau consiste à éliminer la désorganisation.. inscrivez-vous à ClickUp pour donner le coup d'envoi à la validation de vos compétences en matière d'efficacité et d'organisation. Nous ne sommes pas obligés d'être Einstein, mais il n'y a pas de mal à essayer ! 🧑‍🔬