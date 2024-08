10 meilleures applications créatives en 2024 (gratuites et payantes)

Vous arrive-t-il de vous sentir à court d'idées au moment où vous en avez le plus besoin ? Juste avant une présentation importante ou la date limite d'un projet.

Vous n'êtes pas seul.

La plupart d'entre nous ont les meilleures idées au moment le plus inattendu : sous la douche, en rentrant du travail ou au cours d'une discussion avec un ami ou un collègue. Nous sauvegardons souvent ces idées de manière aléatoire, comme un message ou une note à soi-même, un post-it, ou nous nous attendons à nous en souvenir plus tard.

Cependant, lorsque vous avez besoin de l'idée, vous avez l'impression de déplacer une montagne pour la trouver. C'est là qu'interviennent les applications créatives, qui proposent des solutions pour trouver des idées, les garder en mémoire et les rappeler au bon moment.

$a$ Qu'est-ce qu'une application créative ?

Les applications créatives sont des solutions logicielles qui vous aident à réfléchir, à stocker et à retrouver vos idées de manière méthodique. Vous pouvez y puiser des idées lorsque vous êtes confronté à un épuisement créatif ou que vous avez besoin d'idées ou d'inspiration pour un projet.

Le processus de création est loin d'être simple. Vous avez besoin de toute l'aide possible.

Scénario 1: Vous êtes confronté au syndrome de la page blanche ou au blocus de l'écrivain - vous manquez d'inspiration et n'arrivez pas à laisser libre cours à votre créativité.

Solution possible : Répondre à des invitations, ou utiliser un modèle qui convient le mieux à votre travail. Cela vous permet de gagner rapidement du temps et de mettre le pied à l'étrier pour lancer votre processus créatif.

Vous verrez dans l'article que les différentes applications ont des approches variées en matière d'invites (y compris un jeu de cartes !).

Scénario 2: Vous êtes à 50 % de votre projet, vous vous heurtez à un mur et vous n'arrivez pas à résoudre un problème qui empêche la progression de votre projet. Il s'agit d'un défi à la fois créatif et d'exécution.

Vous aurez besoin d'exemples de projets de ce type et de la manière dont ils ont été achevés pour vous inspirer.

Solution possible: Le fameux fichier Swipe.

Traditionnellement, un swipe file est une collection de lettres publicitaires et commerciales réussies. Les rédacteurs et les directeurs de la création disposaient d'un fichier de leurs publicités favorites qu'ils pouvaient consulter chaque fois qu'ils avaient besoin d'inspiration.

Aujourd'hui, les applications sont nombreuses dans toutes les disciplines :

Un écrivain peut disposer d'une collection de notes tirées des livres de ses auteurs favoris

Un spécialiste de l'e-mail marketing peut avoir une collection de ses e-mails favoris

Un rédacteur de blog peut sauvegarder les meilleurs titres

Un designer peut sauvegarder des images ou des photos pour les utiliser et les citer à tout moment

Un ingénieur logiciel peut conserver des blocs de code d'autres ingénieurs qu'il admire

Que faut-il rechercher dans les applications créatives ?

En trouvant l'application qui répond à vos besoins, vous disposerez de la sauvegarde créative nécessaire et vous ne serez jamais à court d'inspiration. Voici ce qu'il faut rechercher dans une application créative.

✅ Facilité d'utilisation

Une application créative doit être facile à utiliser pour les personnes de tous âges et de tous horizons. Recherchez une application dotée d'une interface utilisateur simple pour vous aider à démarrer rapidement,

Flexible et personnalisable

L'application créative doit être suffisamment flexible pour s'adapter à votre style de travail. Par exemple, que vous soyez un individu ou une petite équipe, l'application créative doit s'adapter de manière transparente à votre flux de travail actuel et à votre pile d'outils.

✅ Collaboratif

Si vous travaillez en équipe, l'application doit vous permettre de collaborer au sein de la plateforme afin que tout le monde soit sur la même page. Intégré, collaboration en temps réel élimine la nécessité d'assurer le suivi des e-mails ou des plateformes de messagerie, ce qui entraîne souvent la perte d'idées.

✅ Suivi en temps réel de la progression

Ne laissez pas une idée accaparer tout votre temps. Recherchez une application créative dotée d'un suivi de projet en temps réel qui vous aide à rester sur la bonne voie en ce qui concerne vos délais. C'est particulièrement crucial si vous gérez plusieurs projets.

Les 10 meilleures applications créatives à utiliser en 2024

Après avoir essayé plusieurs applications créatives, nous avons présélectionné dix des meilleures.

1. ClickUp

Transformez vos idées en tâches réalisables sur un tableau blanc ClickUp

ClickUp est l'une des meilleures applications créatives avec des fonctionnalités qui aident les individus et les équipes créatives à réfléchir, à faire des brainstormings et à rationaliser leurs idées.

Bien qu'une idée puisse former le formulaire de votre pensée, elle doit se traduire par quelque chose de significatif.

C'est là que ClickUp est excellent. Vous pouvez convertir votre idée en projet, la décomposer en tâches plus petites, suivre la progression et collaborer avec les membres de l'équipe pour que votre idée ne finisse pas par n'être qu'une idée.

L'une des fonctionnalités que vous adorerez utiliser est la fonction Tableau blanc ClickUp . Il constitue le canevas idéal pour lancer des idées visuellement et les transformer en éléments d'action assignables. Il est également idéal pour créer des tableaux d'humeur.

ClickUp vous aide également à établir une connexion entre plusieurs idées et à construire un flux de travail personnalisé sur le tableau de bord pour commencer à travailler dessus. Cartes mentales ClickUp est l'une des fonctionnalités les plus puissantes pour connecter les points entre les idées !

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Whiteboards

Vous pouvez télécharger ClickUp sur n'importe quel appareil ou plateforme. L'application propose une version bureau pour MacOS et Windows, une application mobile pour iPhone et Android, une extension Chrome et un module complémentaire pour les e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

**Cartes mentales : liste et visualisation des idées et des tâches pendant les sessions de brainstorming

Collaboration d'équipe en temps réel: Collaborez rapidement avec les membres de l'équipe en discutant et en commentant

Collaborez rapidement avec les membres de l'équipe en discutant et en commentant ClickUp AI: Générez des briefs de conception, des parcours utilisateurs, des briefs créatifs, et plus encore avec l'aide de l'IA pour gagner du temps et économiser des efforts

Générez des briefs de conception, des parcours utilisateurs, des briefs créatifs, et plus encore avec l'aide de l'IA pour gagner du temps et économiser des efforts Gestion de projet: Ajoutez des échéanciers, assignez des tâches, laissez les parties prenantes soumettre des demandes de changement, visualisez les échéanciers et suivez la progression des projets créatifs sur un seul tableau de bord pour identifier les éléments bloquants

Limites de ClickUp

La version mobile de ClickUp n'offre pas encore toutes les fonctionnalités de la version bureau

L'intégration de Slack doit être améliorée

Prix de ClickUp

ClickUp propose cinq forfaits pour s'adapter à toutes les équipes créatives :

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

: 7 $/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Le chercheur de cerveaux

via Le cerveau Brainsparker est une application créative qui utilise des techniques de coaching avancées et des principes neuroscientifiques. L'application inspire la créativité grâce à des jeux de cartes, des cours et des formations avancées - ce qui la rend adaptée à tous les groupes d'âge.

L'application offre une interface interactive qui vous permet de lancer votre processus créatif en choisissant des cartes qui vous donnent des instructions. Vous pouvez utiliser ces invitations pour réfléchir à vos parcours créatifs, développer de nouvelles idées et surmonter les blocages.

Brainsparker propose de multiples jeux gratuits et premium avec des citations, des images et des pensées inspirantes.

Meilleures fonctionnalités de Brainsparker

Jeux de cartes: 25+ jeux de cartes pour faire jaillir votre flux créatif, comme des questions de coaching, des mots déclencheurs, des citations, des déclarations d'action et des images

25+ jeux de cartes pour faire jaillir votre flux créatif, comme des questions de coaching, des mots déclencheurs, des citations, des déclarations d'action et des images Micro-cours: Pensée créative et réflexiontechniques de brainstorming pour vous aider à exercer vos muscles créatifs

Pensée créative et réflexiontechniques de brainstorming pour vous aider à exercer vos muscles créatifs Notifications d'étincelles quotidiennes et widget pour l'écran d'Accueil: Recevez votre inspiration quotidienne par le biais de notifications automatisées basées sur les jeux de cartes que vous choisissez

Limites de Brainsparker

Il peut être difficile de trouver un jeu de cartes pour des projets créatifs spécifiques

Aucune application bureau ou Android n'est disponible

Prix du Brainsparker

Free Forever avec un nombre limité de jeux de cartes

avec un nombre limité de jeux de cartes Premium forfait - VIP Pass: 9,6 $/mois

App Store : 4.6/5 (151 commentaires)

3. MindMeister

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/MindMeister.png

/$$$img/

Via MindMeister MindMeister est un logiciel de cartographie mentale créative. Il vous aide à former des connexions entre vos idées et vos concepts en créant des diagrammes de flux personnalisés.

Vous êtes confronté à un bloc créatif ? La carte mentale vous permet de visualiser votre idée et les prochaines étapes nécessaires pour lui donner vie.

L'éditeur intégré convient aux personnes et aux équipes créatives et permet de rationaliser les sessions de brainstorming, les agendas des réunions, les notes et la planification des projets.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Dispositions de cartes mixtes: Enregistrez vos idées créatives dans trois dispositions de cartes - carte mentale, diagramme ou liste - que vous pouvez utiliser sur un seul canevas

Enregistrez vos idées créatives dans trois dispositions de cartes - carte mentale, diagramme ou liste - que vous pouvez utiliser sur un seul canevas Modèles: Explorez les modèles de cartes mentales prédéfinis et personnalisez-les en fonction de vos besoins créatifs

Explorez les modèles de cartes mentales prédéfinis et personnalisez-les en fonction de vos besoins créatifs Connexions: Créez et montrez les relations entre deux sujets de cartes mentales et marquez les points de départ ou d'arrivée avec des lignes de connexion personnalisables

Créez et montrez les relations entre deux sujets de cartes mentales et marquez les points de départ ou d'arrivée avec des lignes de connexion personnalisables Notes extensibles: Ajoutez plus de contexte aux sujets mappés et aux pièces jointes telles que des documents, des liens, etc.

Limites de MindMeister

L'application gratuite vous limite à trois cartes mentales

Prix de MindMeister

Forfait Free

plan de base Personnel : 3,5 $/mois

: 3,5 $/mois Pro : 5,5 $/mois

: 5,5 $/mois Business : 8,5 $/mois

G2: 4.3/5 (31 commentaires)

4.3/5 (31 commentaires) Capterra: 4.6/5 (279 commentaires)

4. SimpleMind

via SimpleMind SimpleMind est un autre excellent outil de cartes mentales permettant aux créatifs de visualiser et d'organiser leurs pensées et leurs tâches.

L'application créative se concentre sur l'aide à la réflexion sur les idées, étape par étape. Les cartes mentales créées sur le tableau de bord peuvent faire office de processus entièrement fonctionnel pour exécuter un forfait ou un projet.

Par exemple, si vous avez le forfait de refondre votre site web, vous pouvez créer différents niveaux d'association en fonction des tâches à achever avant, pendant et après le projet. Ces tâches comprennent la conception, le développement, la rédaction et les micro-tâches telles que le briefing, la recherche, les grandes lignes, la première ébauche, etc.

SimpleMind est également connu pour l'utilisation de couleurs différentes pour les connexions afin d'améliorer la mémorisation.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleMind

Cartes mentales intuitives: Prenez note des idées et reliez les points pour les tâches qui découlent de chaque nœud

Prenez note des idées et reliez les points pour les tâches qui découlent de chaque nœud Formule libre et disposition automatique: Utilisez la formule libre pour placer les sujets n'importe où sur le canevas ou la disposition automatique pour un brainstorming structuré

Utilisez la formule libre pour placer les sujets n'importe où sur le canevas ou la disposition automatique pour un brainstorming structuré Feuilles de style et détails: Personnalisez vos cartes mentales avec des couleurs, des lignes, des éléments de conception et bien plus encore

Personnalisez vos cartes mentales avec des couleurs, des lignes, des éléments de conception et bien plus encore Pièces jointes: Ajoutez des images, des icônes, des libellés, des cases à cocher, etc. pour plus de contexte

Limites de SimpleMind

Aucun inconvénient notable

Prix de SimpleMind

Free forfait

Modification en cours: Free pour 30 jours

Free pour 30 jours Edition Pro (un seul utilisateur): $53

G2: 4.7/5 (7 commentaires)

4.7/5 (7 commentaires) App Store: 4.7/5 (300+ avis)

5. Lucidchart

Via Carte lucide Lucidchart aide à rassembler les idées et les personnes pour maximiser l'efficacité et la productivité des équipes grâce à des repères visuels.

Il s'agit d'un logiciel basé sur le cloud environnements de travail visuels , permettant aux créatifs de construire des diagrammes riches grâce à des liens entre les données. Vous pouvez lier des composants de données tels que des conversations, des personnes, des applications et des processus, créant ainsi des organigrammes personnalisés faciles à suivre.

Lucidchart meilleures fonctionnalités

Templates: Une vaste bibliothèque de modèles pour différents objectifs qui peuvent être modifiés en fonction de vos objectifs de travail

Une vaste bibliothèque de modèles pour différents objectifs qui peuvent être modifiés en fonction de vos objectifs de travail Tableau blanc collaboratif: Un tableau blanc virtuel pour les sessions de brainstorming et la collaboration de l'équipe sur les idées de projet

Un tableau blanc virtuel pour les sessions de brainstorming et la collaboration de l'équipe sur les idées de projet Historique des révisions: Une piste d'audit détaillée des modifications apportées au tableau blanc, aux documents et aux organigrammes

Une piste d'audit détaillée des modifications apportées au tableau blanc, aux documents et aux organigrammes Visualisation des données: Fonctionnalités de visualisation automatique telles que diagramme, conteneurs intelligents, liens entre les données, notes adhésives, formes dynamiques, etc

Limites de Lucidchart

Les débutants devront apprendre à obtenir des diagrammes corrects par essais et erreurs

La version gratuite présente des limites en termes d'utilisateurs, de stockage et de fonctionnalités

Prix de Lucidchart

Forfait gratuit

Individuel: 7,95 $/mois

7,95 $/mois Teams: $9/utilisateur/mois

$9/utilisateur/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.5/5 (4,000+ reviews)

4.5/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,900+ reviews)

6. Coffivity

via La gravité Si vous êtes au mieux de votre créativité dans des paramètres décontractés, essayez Coffitivity. Cette application est basée sur des recherches qui suggèrent qu'un bruit léger et une légère distraction favorisent le flux de votre créativité.

Coffitivity recrée les sons ambiants des universités, des salons et des cafés pour rendre le travail télétravail amusant et productif, en vous offrant un environnement créatif.

Les meilleures fonctionnalités de Coffitivity

Facile à utiliser: La fonction simple de l'application permet de commencer à l'utiliser facilement

La fonction simple de l'application permet de commencer à l'utiliser facilement Bibliothèque audio: Une bibliothèque de sons ambiants qui imite l'environnement d'un café

Les limites de Coffitivity

Sons limités

Les sons supplémentaires sont payants ($$$a)

L'application Coffitivity repose sur une idée de niche basée sur les distractions audio et peut ne pas convenir à tout le monde

Prix de Coffitivity

Free forfait

Premium: $9/an

Coffitivity évaluations et critiques

Indisponible

7. Miro

via Miro La carte mentale est un environnement de travail visuel qui vous permet de donner vie à vos idées et à vos processus par le biais de diagrammes, de wireframing, de tableaux blancs, de mind mapping et d'autres outils visuels.

Avec les modèles Miroverse, vous pouvez mapper les parcours clients et mettre en place des tableaux de réflexion sur la conception en quelques minutes.

Miro meilleures fonctionnalités

Diagramme et cartographie des processus: Créez facilement et rapidement des organigrammes et des cartes de parcours avec un formatage personnalisable et une bibliothèque étendue de formes et de connecteurs

Créez facilement et rapidement des organigrammes et des cartes de parcours avec un formatage personnalisable et une bibliothèque étendue de formes et de connecteurs Visualisation du contenu et des données: Rassemblez la documentation, les conceptions, les résultats des sondages, les vidéos et les données en direct sur un seul tableau de bord pour faciliter la collaboration

Rassemblez la documentation, les conceptions, les résultats des sondages, les vidéos et les données en direct sur un seul tableau de bord pour faciliter la collaboration L'assistant Miro: Des mindmaps, des diagrammes, du code et des résumés intelligents de plusieurs notes autocollantes sont générés automatiquement

Des mindmaps, des diagrammes, du code et des résumés intelligents de plusieurs notes autocollantes sont générés automatiquement Gestion de projet visuelle: Suivi des tâches à travers les projets dans un tableau Kanban flexible et dynamique

Limites de Miro

Miro peut submerger les débutants malgré son interface conviviale

Quelques utilisateurs ont été confrontés à des problèmes de performance et de mise en forme lors du téléchargement d'images

Pas d'intégration avec les suites Microsoft et Google

Prix de Miro

Forfait Free

Démarrage: 8 $/utilisateur/mois

8 $/utilisateur/mois Business: 16$/utilisateur/mois

16$/utilisateur/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.8/5 (5 000+ commentaires)

4.8/5 (5 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,300+ commentaires)

8. Notabilité

Via Notabilité Notability est une application créative qui supprime le besoin d'enregistrer des idées et des images et de faire des captures d'écran à différents endroits lorsque l'inspiration frappe.

L'application propose une boîte à outils de prise de notes visuelle avec une interface épurée pour sauvegarder, enregistrer et partager vos notes. Elle vous permet également de griffonner des idées, de prendre des notes, de dessiner des références et bien plus encore pour créer un storyboard.

L'application peut être téléchargée sur Mac, iPhone et iPad.

Meilleures fonctionnalités de Notability

Modèles de papier: Utilisez différents modèles et arrière-plans pour la prise de notes

Utilisez différents modèles et arrière-plans pour la prise de notes Outils multimédias: Sélectionnez des outils comme le crayon, le surligneur, le texte et l'audio pour bifurquer les idées et les notes

Sélectionnez des outils comme le crayon, le surligneur, le texte et l'audio pour bifurquer les idées et les notes Organisation: Organisez vos notes à l'aide de sujets et d'intercalaires personnalisables

Organisez vos notes à l'aide de sujets et d'intercalaires personnalisables Mode de présentation: Présentez vos idées en plein écran sans barres d'outils gênantes

Présentez vos idées en plein écran sans barres d'outils gênantes Galerie de notes: Retrouvez ou partagez vos notes avec d'autres utilisateurs au sein d'une communauté fermée

Retrouvez ou partagez vos notes avec d'autres utilisateurs au sein d'une communauté fermée Enregistrement et réécoute: Enregistrez de l'audio pour capturer des idées et synchronisez-les automatiquement avec vos notes

Limites de Notability

Bibliothèque limitée d'autocollants pour les notes

La version gratuite offre un nombre limité de modifications en cours par mois

À ne fait pas l'assistance des appareils Android

Prix de Notability

Utilisation gratuite avec achats in-app

Notability évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (41 commentaires)

4.6/5 (41 commentaires) Capterra: 4.7/5 (36 commentaires)

9. Esquisses de Tayasui

via Esquisses de Tayasui Tayasui Sketches offre aux artistes et aux designers un outil numérique pour une expérience de dessin réaliste.

Cette application créative procure une sensation naturelle aux dessins et aux peintures en accordant une grande attention aux moindres détails, tels que la pression du crayon, la vitesse, l'orientation et l'inclinaison.

Tayasui Sketches fonctionnalités

Aperçu du trait: 100+ pinceaux variés qui s'adaptent au toucher de l'Apple Pencil

100+ pinceaux variés qui s'adaptent au toucher de l'Apple Pencil Pinceau aquarelle: Traits et effets d'aquarelle réalistes

Traits et effets d'aquarelle réalistes Bibliothèque de couleurs: Bibliothèque étendue de couleurs et possibilité de mélanger deux ou plusieurs nuances

Les limites de Tayasui Sketches

La version freemium est livrée avec des fonctionnalités limitées

La version bureau n'est accessible que pour MacOS

Le forfait standard peut être coûteux pour les designers débutants et les étudiants

Convient surtout aux designers créatifs

Prix de Tayasui Sketches

Version gratuite

Standard: 12$/mois

12$/mois Licence Mac uniquement: 120 $ - achat unique

120 $ - achat unique Business: $240/an

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (700+ commentaires)

10. Conservateur

via Conservateur Curator est une application créative riche en fonctionnalités qui vous aide à collecter, organiser et présenter des idées de manière méthodique. Cette application peut remplacer des plateformes comme Pinterest, Evernote et Instagram, en jouant le rôle de référentiel de toutes vos idées.

L'application créative dispose également de fonctionnalités qui aident à collaborer facilement avec les membres de l'équipe.

Curator meilleures fonctionnalités

Collecte facile: Prenez des notes sous forme de liens vers des sites Web, d'images, de textes ou de croquis

Prenez des notes sous forme de liens vers des sites Web, d'images, de textes ou de croquis Organisation des idées: Glissez et déposez les idées dans des catégories pour une meilleure organisation

Glissez et déposez les idées dans des catégories pour une meilleure organisation Présentation: Passez facilement d'une note à l'autre en mode plein écran pour des présentations instantanées

Passez facilement d'une note à l'autre en mode plein écran pour des présentations instantanées Partage et collaboration: Envoyez des story-boards par e-mail ou collaborez en invitant des membres de l'équipe sur votre canevas

Limites de Curator

Manque de tutoriels mis à jour sur son site web

L'application est réservée aux utilisateurs d'iPhone ou d'iPad

Prix de Curator

Forfait gratuit

Premium (Individuel): 4,99 $/mois

4,99 $/mois Premium (Business): Contacter les équipes commerciales

App Store: 4/5 (12 commentaires)

Donnez vie à vos idées avec les meilleures applications créatives

Un moment d'inspiration, une étincelle, la naissance d'une nouvelle idée : autant d'expériences qui nous procurent joie et épanouissement. Et tout changement ou croissance significative commence par une petite idée. Que ce soit dans les entreprises ou dans nos vies personnelles.

La créativité a besoin d'être encouragée, soignée et entretenue. C'est ce que font les applications créatives.

Choisissez-en une qui réponde à vos besoins, s'adapte à votre flux de travail et s'intègre parfaitement aux outils que vous utilisez déjà. Et faites en sorte que vos idées se transforment en quelque chose de significatif.

C'est là que ClickUp gagne.

ClickUp vous permet, à vous et à votre équipe, de capturer des idées en temps réel et de constituer un référentiel d'idées créatives dans lequel vous pouvez puiser. Puis, du brainstorming à l'idéation, à l'exécution et à la mesure des résultats, allez jusqu'au bout avec ClickUp.

Vous voulez savoir pourquoi les équipes créatives choisissent ClickUp ?