Routine matinale : Avantages et conseils pour créer un rituel quotidien énergisant

Vous voulez donc trouver la routine matinale parfaite, mais vous ne savez pas trop par où commencer. 🤔

Vous n'êtes peut-être pas (encore) une "personne du matin", mais vous voulez explorer ce à quoi cela pourrait ressembler pour vous.

Ou peut-être avez-vous l'impression que votre routine matinale est chaotique et désorganisée, et vous voulez trouver des moyens de remettre de l'ordre au début de votre journée.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez mettre en place une routine matinale, en créer une qui corresponde à votre mode de vie sera la clé pour trouver et maintenir une routine matinale solide - une routine que vous appréciez vraiment avoir !

Ne serait-il pas agréable de commencer vos journées en vous sentant frais et dispos pour relever les défis qui vous attendent ? Source de l'image Dans cet article de blog, nous allons explorer diverses façons de construire la routine matinale parfaite qui fonctionne pour votre style de vie. Nous verrons également comment le fait de modifier votre routine matinale peut aider à réduire l'anxiété et à augmenter la productivité !

**Sondage rapide : Quel type de personne êtes-vous le matin ?

Jouons à un petit jeu, voulez-vous ?

Lequel de ces gifs vous représente le mieux le matin ? 😉

**A.) Le lève-tôt (et super content)

B.) La personne "toujours en retard "

C.) La personne "Café d'abord " La personne "Café d'abord " La personne "Café d'abord

D.) Le noctambule (qui a tendance à trop dormir)

E.) The Snoozer 👀

F.) La personne "qui n'est pas du tout du matin"

Source de l'image Merci d'avoir joué ! J'espère que cela t'a aidé à identifier quel type de personne matinale tu es. 😜

Plus vous serez conscient de vos habitudes matinales actuelles, plus vous comprendrez quels aspects de votre matinée nécessitent une attention particulière - c'est-à-dire que vous pourrez faire les ajustements nécessaires pour utiliser vos heures matinales de manière plus efficace !

Maintenant, voyons comment nous pouvons vous aider à rendre vos matins plus agréables, plus énergisants et à les faire travailler pour vous ! 🌞

Bénéfices d'une solide routine matinale

Avoir une routine matinale quotidienne ne consiste pas à ajouter plus à votre liste de choses à faire pour la journée.

Il s'agit de remplir vos matinées avec les activités (ou le calme) dont vous avez besoin pour vous aider à rajeunir, à vous réinitialiser et à vous recentrer pour la journée à venir. 😌 🌱

Voici quelques-uns des principaux avantages d'un rituel matinal :

🟢 Amélioration de la santé mentale et du bien-être général

Réduction du stress et de l'anxiété

Amélioration de la concentration et du dynamisme

Moins de force de réflexion nécessaire le matin

Aide à se sentir plus ancré, connecté et confiant

🟢 Fournit une structure à votre journée

Vous donne le pouvoir de prendre le contrôle de votre journée et de votre emploi du temps

Paramètre votre réussite

🟢 Promouvoit une meilleure gestion du temps

Améliore la productivité

Améliore la qualité du travail

Une solide routine matinale illuminera votre humeur et vous donnera plus d'énergie pendant la journée, réduira l'anxiété, augmentera votre niveau de productivité et vous fera vous sentir mieux en général !

Et lorsque vous prenez le temps de faire le plein avant que les exigences de la journée ne se mettent en travers de votre route, vous avez plus de chances d'avoir la capacité mentale, émotionnelle et physique de relever ces défis. 👊 😎

Calmer votre anxiété matinale

L'anxiété matinale n'est pas rare.

En fait, beaucoup d'entre nous souffrent d'anxiété matinale en raison du stress lié au travail, à l'école, aux problèmes de relations, etc.

Parfois, l'anxiété peut être causée par un trop grand nombre d'obligations au cours de la journée, et d'autres fois, elle peut être due à un mauvais forfait et à une mauvaise gestion du temps ou à un manque de limites.

Quoi qu'il en soit, ce sentiment est absolument super ! 🙈

Bien que l'anxiété puisse survenir à n'importe quel moment de la journée, la plupart des gens ont tendance à la ressentir le plus souvent le matin, et il existe un raisonnement scientifique pour l'expliquer.

Pour la plupart des gens, le cortisol, qui est l'hormone du stress dans notre corps, est à son niveau le plus élevé aux premières heures de la matinée .

Comme notre taux de cortisol est plus élevé le matin, nous sommes plus susceptibles de nous sentir anxieux, ce qui nous fait nous sentir moins concentrés et moins productifs tout au long de la journée.

C'est là qu'une routine matinale adaptée à votre mode de vie peut contribuer à atténuer l'anxiété matinale ! ✨

Concevoir une routine matinale saine peut aider à réduire l'anxiété matinale en :

🟡 Protégeant votre tranquillité en bloquant le temps et en établissant des paramètres

🟡 en promouvant la prise en charge de soi (en se montrant à la hauteur)

🟡 Améliorer l'état d'esprit et la clarté mentale

🟡 Aider à éviter les distractions potentielles ou les sources de stress (par exemple, le téléphone ou l'ordinateur)

Conseils pour créer une solide routine matinale ☀️

Maintenant, nous allons vous présenter quelques-unes des activités que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dans votre matinée pour vous aider à devenir le plus productif, le plus créatif et à prendre le contrôle de vos journées !

1. Paramétrez une heure de réveil et ne vous laissez pas reporter ! 🚨

plusieurs alarmes sur un iPhone /$$$img/ Source de l'image Oui, nous avons tous été coupables de reporter nos alarmes le matin juste pour obtenir cinq minutes de sommeil supplémentaires (c'est ce que nous pensons). L'instant d'après, vous avez dormi toutes vos alarmes et vous êtes en retard et très pressé... encore une fois.

♪Whoops.♪ 🙈

Alors que nous pensons que faire la grasse matinée un tout petit peu plus longtemps nous aide à nous reposer, c'est en fait tout le contraire qui se produit. Les experts du sommeil expliquent que le fait de reporter votre réveil perturbe vos cycles de sommeil et vous donne l'impression d'être plus fatigué et plus brumeux parce que cela perturbe votre sommeil Sommeil paradoxal -étape du sommeil au cours de laquelle le cerveau est stimulé pour favoriser l'apprentissage et la mémoire.

Le secret pour bien commencer la matinée est de se mettre debout lorsque la première alarme se déclenche.

Une petite astuce que vous pouvez essayer consiste à compter à rebours à partir de cinq après avoir été réveillé par la première alarme.

Comptez simplement 5, 4, 3, 2, 1... puis sortez du lit !

Cette méthode règle des cinq secondes , une méthode de compte à rebours préconisée par Mel Robbins peut vous aider à entraîner votre cerveau à se débarrasser d'une mauvaise habitude et vous pousse à prendre des mesures qui peuvent changer votre vie.

Check out our guide on des habitudes de travail saines ! 💜

Essayez-le et ne vous y reportez pas ! 😉 ⏰

2. Mangez en fonction de vos besoins 🍽 Le petit-déjeuner est-il vraiment si important ? Cette question vous demandera beaucoup d'efforts et de recherches !

Chaque personne a un corps différent et des besoins différents. Il est essentiel de comprendre le travail de votre corps, les types d'aliments dont il a besoin et la quantité d'aliments (énergie) dont vous avez besoin pour mener à bien vos activités quotidiennes !

Prenez le temps de comprendre votre santé et la façon dont les aliments que vous consommez affectent votre humeur, vos niveaux d'énergie et votre clarté mentale.

Plus vous en saurez sur la nutrition, plus vous pourrez faire de meilleurs choix quant aux aliments que vous consommez, surtout le matin ! 🥑 🍽 ☀️

3. Faites une séance de sudation ou pratiquez le travail de respiration 🤸‍♀️

L'exercice régulier est accompagné de tonnes d'avantages pour la santé, y compris l'augmentation des niveaux d'énergie, l'amélioration de l'humeur et de la performance cognitive, pour n'en nommer que quelques-uns. 🧘‍♀️✨

Intégrer le mouvement dans votre routine matinale peut vous aider :

Gagner en clarté mentale et améliorer la capacité d'attention

Ressentir un sentiment d'accomplissement, de rajeunissement et de recharge après avoir fait de l'exercice

Stimuler votre métabolisme et votre niveau d'énergie

Et bien d'autres choses encore !

Il y a plusieurs types d'exercices que vous pouvez faire, mais la clé est, encore une fois, d'apprendre comment votre corps travaille, ce dont il a besoin, et de savoir quel type d'activités vous aimez.

Qu'il s'agisse de course à pied, de yoga, de CrossFit, de Tai Chi ou de promener vos chiens, l'objectif est d'intégrer le mouvement et le travail de respiration dans vos matinées pour vous sentir bien, réduire le stress et l'anxiété, augmenter votre niveau d'énergie et améliorer votre productivité.

Jetez un coup d'œil à la façon dont l'exercice affecte votre fonction cérébrale :

⭐️ Conseil pro: Utilisez le Afficher le Calendrier dans ClickUp pour programmer et visualiser votre forfait d'exercices, et l'utiliser comme outil d'autosuivi. Vous pouvez même emporter votre Calendrier partout où vous allez lorsque vous téléchargez ClickUp sur votre appareil mobile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image7-5-1400x639.png Affichage du Calendrier dans l'application mobile de ClickUp /$$img/

Afficher votre calendrier et vos tâches dans l'application mobile de ClickUp

⭐️ Conseil pro: Utilisez la fonctionnalité Objectifs et pourcentage de progression dans ClickUp pour définir des objectifs de mouvement hebdomadaires et suivre votre progression.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image12-4-e1640125236647-1400x920.png Tableaux de bord pour le suivi de la progression dans ClickUp Objectifs /$$img/

Suivi de la progression avec les tableaux de bord dans ClickUp Objectifs

Quelle que soit la manière dont vous voulez bouger, assurez-vous que cela vous soit agréable pour contribuer à augmenter votre adhésion et susciter des changements positifs dans votre santé et votre bien-être. 💪😊

4. Tenez un journal ou créez une checklist pour la journée ✍️

Tenir un journal est un excellent moyen de démêler ses pensées et de les mettre sur papier (ou sur un bloc-notes en ligne), de s'éclaircir les idées et de lier ses pensées et ses sentiments. ✨📝 😌

Bien que vous puissiez tenir un journal à tout moment de la journée, le faire le matin peut avoir plusieurs avantages pour votre santé mentale. Cela aide à désencombrer votre cerveau lorsque vous écrivez vos pensées et vous permet de libérer de l'espace pour ce qui est vraiment important (comme les informations dont vous devez vous souvenir pour votre grande présentation !) 👨‍💼📊

Outre une meilleure clarté mentale, tenir un journal le matin peut également vous aider à vous connecter à vous-même et à vous aligner sur vos intentions.

Lorsque vous écrivez vos intentions, vous devenez plus conscient de ce qui compte pour vous, ce qui aide à vous concentrer sur ces objectifs.

⭐️ Conseils: Utilisez la fonction Documents dans ClickUp comme outil de journalisme. Exprimez-vous par écrit et utilisez la modification en cours du texte riche pour mettre en forme et en couleur vos pages Doc. Mieux encore, les documents enregistrent automatiquement ce que vous avez tapé sur la page - plus besoin de vous soucier d'oublier d'enregistrer manuellement vos notes. 😉

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/docs-combo-features-1-1-e1640125349201.png ClickUp Docs /$$$img/

Créer et stocker des notes détaillées dans ClickUp Docs

5. Investir du temps pour apprendre 🤓 📚

Chez ClickUp, nous valorisons l'importance d'apprendre et de progresser de 1 % chaque jour.

En fait, c'est l'une des valeurs fondamentales au travail qui nous permet de garder les pieds sur terre, de nous concentrer et d'être motivés pour apprendre quelque chose de nouveau et nous améliorer chaque jour. Il est donc tout à fait normal que nous incluions ce conseil ici ! 😊

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image3-6-1400x944.png Les valeurs fondamentales de ClickUp /$$img/

Les valeurs fondamentales de ClickUp

Commencer la journée en apprenant peut contribuer à donner une nouvelle perspective à de nombreux aspects de votre vie et vous inciter à penser de manière plus créative, en particulier au travail.

Lisez un livre, écoutez un podcast, regardez une vidéo YouTube, exercez vos talents de dessinateur ou peaufinez vos talents de guitariste (tant que vous ne réveillez pas vos voisins avec).😉

Peu importe à quel point vous êtes occupé, nous vous garantissons qu'investir ne serait-ce que dix minutes pour apprendre chaque jour vous aidera à améliorer votre croissance personnelle et professionnelle.

À se développer chaque jour est l'une des choses les plus puissantes et les plus efficaces que vous puissiez faire pour vous-même. C'est une clé essentielle du bonheur et de la réussite, non seulement dans l'entreprise, mais dans la vie en général. Je me développe en consacrant 10 minutes à l'apprentissage et à la lecture chaque jour. > Quels sont les moyens que vous utilisez pour vous assurer que vous vous développez ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/zeb.jpeg Zeb Evans ClickUp /$$img/

Zeb Evans, fondateur et PDG de ClickUp

Check out Zeb's video post **En savoir plus sur les raisons pour lesquelles l'apprentissage fait partie intégrante de son éthique... 💜

**6. Passez du temps avec vos proches 👨‍👩‍👧‍👦

Les humains ont un besoin biologique de connexion, ce qui signifie que notre cerveau et notre corps sont câblés pour se connecter aux autres.

Non seulement la connexion fait partie de nos besoins biologiques, mais elle a aussi le pouvoir de créer des changements positifs dans le cerveau. 🧠✨

Prenez quelques instants de votre temps le matin pour vous connecter avec votre famille, vos amis, vos proches, etc. Que ce soit par téléphone ou en personne, la connexion vous aidera à vous sentir assisté, ce qui vous aidera à vous sentir responsabilisé, déterminé, inspiré et prêt à affronter la journée qui s'annonce.

7. Se préparer la veille 🌙 👀

Ok, voici un conseil qui ne fait techniquement pas partie de la routine matinale, mais qui est clé pour s'assurer que votre routine matinale perdure.

Le fait de forfaiter vos journées la veille peut vous aider à augmenter votre productivité matinale et à réduire la quantité d'énergie de réflexion dont vous aurez besoin au début de votre journée. Lorsque vous établissez votre forfait la veille, vous savez exactement ce que vous allez faire le lendemain, ce dont vous avez besoin, combien de temps il vous faut pour chaque activité, et ainsi de suite !

Ce que vous faites la veille aura un effet domino sur le déroulement de votre matinée. Si vous voulez être le plus productif possible le jour venu, écrivez la veille trois à cinq des choses les plus importantes que vous voulez faire et bloquez le temps dont vous aurez besoin pour les réaliser.

⭐️ Conseil pro: Créez une tâche pour chaque élément important de votre entreprise dans ClickUp, ajouter une estimation de durée , checklists des tâches et drapeaux de priorité et affichez vos tâches dans la vue Calendrier pour vous assurer que vos tâches sont facilement visibles et traçables !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image6-4-e1640125115328.png Paramétrage des drapeaux de priorité dans une tâche ClickUp /$$img/

Création de checklists dans une tâche et ajout de drapeaux de priorité pour libeller l'urgence de la tâche dans ClickUp

Préts à concevoir votre routine matinale ? 😎 ✅

Que vous cherchiez à optimiser le début de vos journées, à organiser vos matinées, à consacrer du temps à ce qui est important ou simplement à mieux maîtriser votre emploi du temps, la création d'une solide routine matinale conçue pour votre mode de vie vous aidera à y parvenir.

Réveillez-vous tôt (et à l'heure), nourrissez et bougez votre corps, prenez le temps d'apprendre quelque chose de nouveau ou de vous entraîner pour vous améliorer, passez du temps avec les personnes qui comptent pour vous et faites des forfaits.

Plus vous prenez soin de vous et restez cohérent chaque matin, mieux vous vous sentirez et plus vous vous sentirez productif et créatif au travail. 🌱

Si vous cherchez un outil pour vous aider à organiser et à forfaiter votre vie personnelle et professionnelle, essayez donc ClickUp -gratuitement ! 😊

Il dispose de tonnes de fonctionnalités pour vous aider à forfaiter vos matinées et à garder une trace de tout ce dont vous avez besoin. De la vue Calendrier aux checklists, Bloc-notes, Documents, tâches, suivi du temps, et autres fonctionnalités personnalisables, vous aurez toujours les bons outils dont vous avez besoin pour gagner du temps, paramétrer vos journées pour la réussite, et vous aider à vous développer de 1% chaque jour.

Et n'oubliez pas :

Votre temps est précieux - faites-en bon usage! 💜