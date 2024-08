8 Intégrations Evernote pour une meilleure prise de notes en 2024

Oubliez la prise de notes à la main. Le marché des applications de prise de notes a explosé ces dernières années, et Evernote en est le chef de file. Avec une application comme Evernote, vous obtenez bien plus que la possibilité de taper dans un document vide. Vous pouvez facilement organiser plusieurs notes et éléments d'information grâce à la synchronisation entre appareils, à la fonctionnalité de recherche, à la prise en charge multimédia et bien plus encore. C'est comme prendre des notes, mais avec des super-pouvoirs.

Mais il y a un autre avantage évident : connectez Evernote à la longue liste d'intégrations et vous obtiendrez encore plus de valeur. Imaginez que vous puissiez intégrer vos outils de productivité préférés (indice : ClickUp) à l'application de prise de notes leader du marché. Lorsque vous envisagez d'utiliser Evernote ou ses alternatives les intégrations doivent faire partie de votre processus de décision.

Voici donc les meilleures intégrations Evernote que vous pourrez trouver pour cette nouvelle année. De la gestion de projet à la création de formulaires qui alimentent vos notes, apprenez à optimiser votre productivité grâce à ces applications et intégrations.

Que faut-il rechercher dans une intégration Evernote ?

Bien entendu, les options présentées dans ce guide ne sont que quelques-unes des nombreuses possibilités d'extension des fonctionnalités de base d'Evernote. Mais les meilleures intégrations Evernote ont tendance à partager quelques caractéristiques communes qui méritent d'être prises en compte pour trouver la meilleure option pour vos propres besoins :

Installation facile: L'installation de l'intégration doit être simple, ce qui vous permet de commencer à maximiser votre productivité dans Evernote

Facilité d'utilisation: Une fois installée, l'intégration doit être facile à utiliser. Évitez les outils dont la courbe d'apprentissage est trop importante

Valeur ajoutée: Ne tombez pas dans le piège des intégrations qui offrent des fonctionnalités qu'Evernote possède déjà. Par exemple, Evernote fait déjà partie desmeilleurs outils d'IA pour la prise de notesvous n'avez donc probablement pas besoin d'une intégration spécialement conçue pour ajouter des fonctionnalités de prise de notes par l'IA

Abordable: Qu'elle soit gratuite ou à bas prix, assurez-vous que l'intégration en question ne surpasse pas ou ne se rapproche pas d'Evernote lui-même. Recherchez plutôt des options à bas prix pour maximiser le retour sur investissement

Approuvé par Evernote: Que ce soit via Zapier ou une connexion directe, toute intégration que vous installez doit être approuvée par Evernote pour améliorer ses fonctionnalités

Les 8 meilleures intégrations Evernote à utiliser en 2024

En tant que l'une des meilleures applications pour le deuxième cerveau evernote a beaucoup à faire en matière d'intégrations. En fait, ce sont ces intégrations qui lui permettent de se démarquer de la concurrence alternatives comme Obsidian . Examinons nos favoris parmi ces intégrations pour répondre à vos besoins.

Découvrez ClickUp Docs, qui offre une collaboration en temps réel, des flux de travail intégrés, une efficacité organisationnelle, des contrôles de confidentialité et de nombreuses options de formatage

ClickUp Docs est l'un des meilleurs outils de gestion de projet du marché. Il a également beaucoup à offrir en matière de prise de notes. Et nous ne parlons pas seulement de ClickUp Docs qui peut servir de substitut à Evernote si vous utilisez des éléments tels que l'application Modèle de note de projet ClickUp .

Au lieu de cela, nous parlons spécifiquement du modèle Intégration Evernote de ClickUp .

Connectez les deux outils, et votre prise de notes se connectera plus intuitivement à votre gestion de projet. Les nouvelles notes Evernote deviennent des tâches ClickUp. Transformez votre collection aléatoire de notes en projets cohérents et exploitables, avec des responsables de tâches, des dates d'échéance, etc.

La fonction de recherche universelle de ClickUp permet aux utilisateurs de rechercher rapidement des applications, des fichiers et bien plus encore. Grâce à la recherche universelle, les utilisateurs peuvent utiliser la recherche étendue pour trouver leurs applications préférées et ne plus avoir à les rechercher une par une pour trouver ce qu'ils cherchent.

ClickUp meilleures caractéristiques

Une vaste bibliothèque deModèles Evernote pour simplifier vos notes et éviter de repartir de zéro à chaque fois

Recherche universelle ClickUp permet aux utilisateurs de rechercher rapidement des applications, des fichiers et bien plus encore. Utilisez-la pour retrouver à tout moment vos applications, fichiers et notes préférés dans ClickUp et en dehors de ClickUp, et ne plus avoir à les trouver chacun de leur côté

Une suite complète de gestion de projets qui vous aide à construire des étapes naturelles pour chaque note que vous prenez et à transformer ces notes en projets complets

Des flux de travail automatisés pour vos notes et vos tâches afin d'optimiser votre productivité

Limitations de ClickUp

Certains utilisateurs signalent que l'ajout de nouvelles cartes et de nouveaux tickets aux projets peut être retardé

La fonction de recherche de la plateforme n'est pas toujours intuitive et les filtres peuvent devenir rapidement complexes

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ commentaires)

2. Nozbe

Via Nozbe Comme ClickUp, Nozbe est une application de gestion des tâches. Contrairement à ClickUp, elle n'offre pas beaucoup de fonctionnalités avancées, mais, dans une certaine mesure, c'est voulu.

Nozbe n'est pas conçu pour des projets complexes avec de nombreux membres d'équipe. Il s'agit plutôt d'un outil d'organisation simple qui permet d'élaborer et de hiérarchiser les tâches, puis de les réaliser individuellement ou en équipe. Avec l'intégration d'Evernote, cette fonctionnalité basique mais puissante devient encore plus pertinente.

Les meilleures caractéristiques de Nozbe

Ajouter des notes Evernote comme commentaires à des tâches individuelles dans Nozbe en un seul clic

Créer des rappels Evernote qui se transforment automatiquement en tâches Nozbe avec une étiquette "rappel"

Une facilité d'utilisation inhérente qui provient de son manque intentionnel de complexité et qui rend l'intégration facile

Les intégrations comme Evernote permettent une expansion intentionnelle et stratégique des fonctionnalités selon les besoins

Limites de Nozbe

Peu (ou pas) d'automatisation, ce qui rend la gestion plus difficile à mesure que les projets deviennent plus complexes

Certains utilisateurs ont noté que si les intégrations sont faciles à installer, il est relativement frustrant de les désactiver et de les désynchroniser

La synchronisation entre les plateformes n'est pas toujours fluide et peut parfois être retardée

Prix de Nozbe

Gratuit: 0$ pour un maximum de 3 utilisateurs

0$ pour un maximum de 3 utilisateurs Premium: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

Nozbe ratings and reviews

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (20+ avis)

3. 123FormBuilder

Via 123FormBuilder Le nom est le jeu pour cette intégration d'Evernote. 123FormBuilder vous aide à créer des formulaires simples pour collecter des données auprès de n'importe qui, qu'il s'agisse de parties prenantes internes, de clients externes, etc. Grâce à l'intégration d'Evernote et à l'automatisation du flux de travail, la collecte de données devient un processus simple et collaboratif.

123FormBuilder meilleures caractéristiques

Envoyez des entrées de formulaire directement depuis vos formulaires vers des notes et des rappels Evernote

plus de 2 000 modèles de formulaires pour faciliter la création de nouveaux formulaires de collecte de données, qu'il s'agisse de formulaires de commande ou d'inscriptions à des événements

La personnalisation vous permet d'ajouter le logo et la marque de votre entreprise à tous les formulaires que vous créez

Large gamme de niveaux de prix pour tous les types et toutes les tailles d'organisations

Limitations de 123FormBuilder

Il peut être difficile de connecter les formulaires aux options de paiement, ce qui limite les cas d'utilisation pour les clients

Les courriels de soumission de formulaire et d'erreur peuvent parfois aller dans les dossiers de spam

Dans certains cas, le formatage des formulaires peut changer lorsqu'ils sont importés dans Evernote

Prix de 123FormBuilder

Basic: Gratuit

Gratuit Gold: 32$/mois

32$/mois **Platine : 39 $/mois

Diamant : 79 $/mois

79 $/mois Entreprise: 225 $/mois

G2: 4.5/5 (160+ commentaires)

4.5/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (160+ commentaires)

4. Avaza

Via Avaza Il s'agit d'abord d'un outil de gestion de projet, mais ce n'est que le début. Avaza propose des fonctionnalités avancées telles que le suivi du temps, la gestion des horaires, la fonctionnalité de chat en équipe et la facturation. L'objectif est de devenir une suite de productivité complète pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Avaza

Intégration bidirectionnelle avec Evernote, permettant aux utilisateurs de créer automatiquement de nouvelles tâches lorsqu'une nouvelle note est créée et une nouvelle note pour chaque nouvelle tâche créée

Système avancé de devis et de facturation en ligne et récurrente qui rationalise les communications avec les clients au sein de la plateforme

Les options de chat en équipe permettent même aux grandes équipes de travailler ensemble plus facilement

Interface utilisateur d'une simplicité impressionnante compte tenu de la complexité des fonctionnalités offertes

Limites d'Avaza

Pas de fonctionnalités hors ligne : ce logiciel fonctionne en ligne pour les utilisateurs connectés à Internet

Il est inutilement difficile de supprimer les collaborateurs qui ne font plus partie de l'équipe

L'intégration d'Evernote ne parvient pas toujours à mettre à jour les notes lorsque la tâche jointe est mise à jour

Prix d'Avaza

Gratuit

Démarrage: 11,95 $/mois par utilisateur

11,95 $/mois par utilisateur Basic: $23.95/mois par utilisateur

$23.95/mois par utilisateur Business: $47.95/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (290+ avis)

4.5/5 (290+ avis) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

5. TaskClone

Via TaskClone TaskClone n'a pas d'intégration Evernote. Au contraire, il est l'intégration. Cet outil vous permet de copier facilement des actions de votre application de prise de notes vers votre calendrier ou votre application de gestion des tâches pour en assurer le suivi. Il suffit d'ajouter une balise "Trigger" à votre note pour que l'outil fasse le travail à votre place.

Meilleures caractéristiques de TaskClone

Synchronisation dynamique qui ne s'arrête pas à la création de la tâche, mais qui maintient l'alignement de votre système de gestion de projet et d'Evernote au fil du temps

Spécifiez la destination d'envoi de vos tâches pour mieux organiser votre liste de tâches en arrière-plan

Permet de travailler hors ligne et de se synchroniser à nouveau dès que l'appareil est à nouveau en ligne

Fonctionne également avec OneNote, Google Docs et TaskCam

Limitations de TaskClone

L'installation prend un certain temps et n'est pas nécessairement intuitive

L'interface utilisateur pourrait être plus simple pour une application avec des fonctionnalités aussi ciblées

Le prix peut être un obstacle lorsque certains outils de gestion de projet de cette liste, comme ClickUp, synchronisent automatiquement le contenu sans intermédiaire

Prix de TaskClone

Débutant: 1,99$/mois

1,99$/mois Professionnel: 2,99$/mois

2,99$/mois Exécutif: 3,99 $/mois

3,99 $/mois Business: 4,99$/mois

G2: 3.5/5 (4 commentaires)

3.5/5 (4 commentaires) Capterra: pas d'avis à ce jour

6. Docebo

Via Docebo Plate-forme d'apprentissage virtuel, Docebo vise à "redéfinir la manière dont les entreprises tirent parti de la technologie pour créer, fournir et comprendre l'impact commercial de leurs expériences d'apprentissage" En d'autres termes, cet outil ne se contente pas de former les employés, il assure le suivi de cette formation et permet de mieux comprendre les grandes tendances, les points de référence et les connaissances acquises.

Les meilleures caractéristiques de Docebo

Une intégration intuitive d'Evernote qui relie le LMS aux flux de travail automatisés de l'application de prise de notes pour un transfert direct des informations

Créez facilement de nouvelles notes dans Evernote en fonction des actions effectuées dans le LMS, comme les nouvelles inscriptions sur la plateforme

Pour une plateforme complexe conçue pour des opérations d'entreprise, Docebo est étonnamment facile à mettre en place et à intégrer

La tarification est uniquement personnalisée, mais les utilisateurs estiment que le prix est raisonnable par rapport à d'autres systèmes d'apprentissage d'entreprise

Limites de Docebo

Les options d'administration sont limitées et reposent en grande partie sur des modules d'apprentissage et des flux de travail prédéfinis

Certaines fonctionnalités prometteuses, comme la cartographie des compétences, sont limitées par le manque d'options de personnalisation pour les différentes industries

Prix de Docebo

Devis personnalisés uniquement

G2: 4.4/5 (500+ commentaires)

4.4/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (160+ commentaires)

7. En toute connaissance de cause

Via En toute connaissance de cause Insightly est un logiciel complet de gestion de la clientèle qui offre différents systèmes, notamment un outil d'automatisation du marketing, un CRM, un service client et une application connectée. Ce niveau d'intégration est spécifiquement conçu pour générer plus de revenus grâce à une meilleure attraction des clients et à l'établissement de relations, ce que l'intégration d'Evernote peut mettre en évidence.

Les meilleures caractéristiques d'Insightly

Copier facilement les notes Evernote dans les tâches Insightly, les profils clients, etc

Lier dynamiquement les nouvelles opportunités et les nouveaux projets aux tâches Evernote pour une prise de notes avancée

Processus facile pour déconnecter une note Evernote de l'opportunité ou du profil Insightly si nécessaire

L'intégration dans le parcours client permet de créer des communications et des expériences plus cohérentes

Limites d'Insightly

L'intégration d'Evernote est limitée aux clients d'Evernote Business

La suite intégrée peut facilement devenir prohibitive pour les petites entreprises

App Connect promet d'innombrables intégrations mais peut être difficile à configurer pour les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs non techniques

Prix d'Insightly

Tout-en-un Plus: 349 $/mois

349 $/mois All-in-One Professional: 899 $/mois

899 $/mois All-in-One Enterprise: 2 599 $/mois

G2: 4.2/5 (800+ commentaires)

4.2/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (600+ avis)

8. Etincelle de Readdle

Via Readdle De nombreux outils promettent de rendre le courrier électronique plus efficace. Spark de Readdle pourrait s'imposer comme un outil de messagerie explicitement conçu pour la productivité.

Filtrez et organisez facilement vos courriels, mettez des messages de côté pour plus tard ou marquez-les comme étant terminés. Vous pouvez ainsi gérer le bruit pour vous concentrer lorsque vous en avez besoin et vous plonger dans vos messages lorsque vous le pouvez.

Les meilleures fonctionnalités de Readdle Spark

Intégration simple d'Evernote qui permet de transformer les courriels entrants en tâches

Étendez la fonctionnalité de Spark en approfondissant sur Evernote chaque e-mail que vous recevez

L'éditeur basé sur l'IA vous aide à créer des e-mails de qualité en quelques secondes

La fonction "gatekeeper" permet de filtrer et de bloquer automatiquement les messages provenant d'expéditeurs inconnus ou indésirables

Limitations de Readdle Spark

Contre-intuitif pour la plupart des utilisateurs qui sont habitués à des clients de messagerie plus standard

L'intégration d'Evernote n'est disponible que pour les appareils iOS et Mac OS ; il n'y a pas de fonctionnalités Windows ou Android

Les services connectés ne sont pas synchronisés entre les appareils et doivent être ajoutés manuellement à chaque fois

Prix de Readdle Spark

Accès gratuit

Premium Individual: $4.99/mois

$4.99/mois Équipes Premium: 6,99 $/mois par utilisateur

G2: Pas de commentaires à ce jour

Pas de commentaires à ce jour Capterra: 5/5 (1 avis)

Améliorez votre utilisation d'Evernote avec ClickUp

Si vous utilisez Evernote, vous vous êtes déjà engagé à améliorer votre productivité. Alors pourquoi ne pas aller plus loin avec l'une des meilleures intégrations Evernote ?

L'intégration de la célèbre application de prise de notes à une suite de productivité complète présente de nombreux avantages, parmi lesquels une multitude de fonctionnalités et d'outils modèles de notes de réunion pour un meilleur suivi et une intégration dans vos projets de toutes vos notes.

Et surtout, ClickUp est gratuit pour commencer. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui.