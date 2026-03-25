Google Forms vs. Microsoft Forms: ¿cuál es mejor?

Seguro que has usado Google Forms. Probablemente también hayas usado Microsoft Forms. Son sencillas, gratuitas y hacen exactamente lo que prometen: recopilar respuestas.

Pero ahí radica precisamente el problema. Recopilan datos, pero no te permiten actuar sobre ellos dentro de su interfaz. Una vez que se recibe un envío, alguien tiene que trasladar esos datos a algún sitio, crear y hacer el seguimiento de las tareas, y decidir qué pasa a continuación. Cada vez.

Según Deloitte, solo el cambio de aplicación les cuesta a los empleados 32 días al año. Cada paso manual entre el envío del formulario y la acción se suma al número.

Entonces, ¿qué creador de formularios merece realmente la pena utilizar? ¿Y hay algo mejor? Esta guía compara Google Forms y Microsoft Forms en cuanto a funciones, integraciones y adecuación al flujo de trabajo. Como extra, también te mostraremos cómo ClickUp Forms viene a cubrir el vacío que dejan ambos creadores de formularios.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Google Forms vs. Microsoft Forms de un vistazo

Tu decisión dependerá del ecosistema de software actual de tu equipo y de si necesitas una herramienta sencilla o una con mayor integración corporativa y seguridad.

Esta rápida comparación te muestra cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Función / Categoría Google Forms Microsoft Forms 🌟 Extra: ClickUp Formularios Ideal para Particulares, educadores y pequeños equipos que necesitan encuestas rápidas y gratuitas con integración en el entorno de trabajo de Google Workspace Equipos corporativos que necesitan seguridad avanzada, análisis e integración profunda con Microsoft 365 Equipos de cualquier tamaño que necesiten convertir los datos en acciones inmediatas y cuantificables Tamaño del equipo Desde usuarios individuales hasta equipos pequeños; se adapta a los planes de Google Workspace Equipos de pequeñas empresas y grandes corporaciones que ya utilizan Microsoft 365 Desde particulares hasta corporaciones Ecosistema Entorno de trabajo de Google (Hojas de cálculo de Google, Drive, Gmail) Microsoft 365 (Excel, Teams, SharePoint, Power BI) El entorno de trabajo digital unificado de ClickUp (Tareas, Documentos, Chat, ClickUp Brain) Tipos de preguntas Más de 12 tipos, incluyendo carga de archivos, fecha/hora y cuadrículas de opción múltiple Ocho tipos, incluyendo NPS, clasificaciones y escalas de Likert Varios tipos de campos personalizados que se adaptan a tus necesidades Personalización Temas básicos, colores e imágenes de encabezado; personalización de marca limitada Temas profesionales y personalización de marca de la organización a través de los ajustes del administrador Totalmente personalizable con los colores y temas cromáticos de tu marca Lógica condicional Ramificación por secciones Mostrar/ocultar ramas a nivel de pregunta Lógica avanzada con múltiples condiciones (Mostrar/Ocultar/Requerir) Colaboración Edición conjunta en tiempo real con cualquier cuenta de Google Colaboración en cuentas de Microsoft 365 Colaboración en ClickUp Analítica Integración con Hojas de cálculo de Google y gráficos básicos Análisis integrados, exportación a Excel e integración con Power BI Análisis avanzados con los paneles de ClickUp y la IA Acceso Se requiere una cuenta de Google Se requiere una suscripción a Microsoft 365 Se requiere una cuenta gratuita de ClickUp Funcionalidades de IA Gemini: Ayúdame a crear un formulario; resumen del texto abierto Copilot: sugerencias de flujo automatizadas; redacción multilingüe ClickUp Brain: generación instantánea de formularios y análisis automático de datos Creación de tareas Manualmente (o mediante scripts de Zapier/Gemini) Manual o requiere configuración de Power Automate Nativo y automático; los envíos se convierten en tareas procesables Archivos externos Compatibilidad nativa (se guarda en Drive) Tiene soporte para cargas externas (requiere una configuración específica de OneDrive) Compatibilidad nativa (los adjuntos se guardan directamente en la tarea específica de ClickUp)

📚 Lee también: Comparación entre Google Workspace y Microsoft 365

Descripción general de Google Forms

a través de Google Forms

¿Necesitas crear una encuesta, pero no tienes presupuesto ni tiempo para una herramienta compleja? Google Forms es ideal para este caso. Es fácil acceder a ella a través de tu cuenta de Google y está diseñada para ofrecer simplicidad y rapidez.

Al formar parte del ecosistema de Google Workspace, resulta una extensión natural para los equipos que ya utilizan Sheets, Drive y Gmail.

Ventajas:

Fácil acceso: Está disponible para cualquier persona con una cuenta de Google, lo que la hace accesible para particulares, educadores y equipos pequeños. No hay restricciones de funciones ni periodos de prueba; todo funciona desde el primer día.

Colaboración en tiempo real: Varios usuarios pueden editar formularios al mismo tiempo con sincronización instantánea. Se trata de la misma Varios usuarios pueden editar formularios al mismo tiempo con sincronización instantánea. Se trata de la misma colaboración en tiempo real que ofrecen los Documentos de Google, por lo que tu equipo puede crear encuestas conjuntamente sin necesidad de intercambiar archivos.

Integración con Hojas de cálculo de Google: Las respuestas se introducen automáticamente en una hoja de cálculo conectada. Esto crea una base de datos en tiempo real que se actualiza a medida que se reciben los envíos, por lo que puedes analizar los datos sin necesidad de introducirlos manualmente.

Amplia compatibilidad con tipos de preguntas: ofrece múltiples formatos de preguntas, incluyendo la subida de archivos para recopilar documentos, cuadrículas de opción múltiple para elecciones complejas y selectores de fecha y hora para la programación.

Complementos de terceros: Puedes acceder a cientos de Puedes acceder a cientos de complementos de terceros para Google con el fin de ampliar la funcionalidad para flujos de trabajo e integraciones especializados. Conéctate a herramientas como Zapier o Slack para enviar los datos de tus formularios a donde sea necesario.

Contras:

Control de diseño limitado: Puedes personalizar los colores, las fuentes y las imágenes de encabezado para que se adapten a tu marca, pero no hay CSS personalizado ni control avanzado del diseño. Si necesitas que tus formularios parezcan una extensión perfecta de tu sitio web, te sentirás limitado.

Lógica condicional básica: Las ramificaciones se basan en secciones, lo que significa que tienes que crear secciones separadas para las diferentes rutas de los usuarios. Puede resultar complicado si estás creando una encuesta con múltiples rutas.

No dispone de procesamiento de pagos integrado: si necesitas cobrar pagos o donaciones, tendrás que recurrir a integraciones de terceros. No gestiona el dinero por sí mismo.

No hay una aplicación móvil específica: puedes acceder y crear formularios en un navegador móvil, pero la experiencia no es tan fluida

📮 ClickUp Insight: El 44 % de los equipos resuelve los problemas de inmediato sin ningún proceso formal de clasificación. Actuar rápidamente para solucionar un problema parece aumentar la productividad, pero la urgencia puede fácilmente anular la capacidad del equipo para ofrecer una solución eficaz. Lo que necesitas es un sistema que canalice los problemas entrantes a través de un proceso de recepción estructurado. ClickUp Formularios puede capturar el contexto necesario desde el principio, mientras que un Superagente puede clasificar los envíos, evaluar su gravedad y derivar el envío al propietario adecuado o a la cola correspondiente antes de que comience el trabajo.

💡 Consejo profesional: Cada paso adicional entre el envío del formulario y la acción añade complicaciones al análisis. Utiliza ClickUp, el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, para crear, analizar y hacer un seguimiento de los formularios en una única plataforma.

Panorámica de Microsoft Forms

vía Microsoft Forms

Microsoft Forms es una buena opción cuando:

Tu equipo trabaja con la suite de Microsoft 365 y necesita una herramienta de creación de formularios que hable el mismo idioma

Trabajas con datos confidenciales y no puedes arriesgarte a utilizar una herramienta que no cumpla con los estándares de seguridad de la corporación

Da prioridad a la seguridad, al cumplimiento normativo y a la integración profunda con las herramientas que tu equipo ya utiliza, como Teams, SharePoint y Power BI. Aunque requiere una suscripción, ya está incluida en la mayoría de los planes empresariales de Microsoft 365.

Ventajas:

Profunda integración con Microsoft 365: se conecta a la perfección con Excel, Teams y SharePoint. Puedes incrustar formularios directamente en un canal de Teams o en un sitio de SharePoint, manteniendo todo en un mismo ecosistema.

Tipos de preguntas avanzadas para encuestas: Incluye preguntas integradas de Net Promoter Score (NPS), clasificación y escala de Likert. Están diseñadas para recabar opiniones de empresas, lo que te ahorra tiempo a la hora de crear Incluye preguntas integradas de Net Promoter Score (NPS), clasificación y escala de Likert. Están diseñadas para recabar opiniones de empresas, lo que te ahorra tiempo a la hora de crear encuestas de satisfacción del cliente o de compromiso de los empleados

Lógica de ramificación a nivel de pregunta: Su lógica de condición te permite mostrar u ocultar preguntas individuales en función de las respuestas del usuario. Puedes crear recorridos de encuesta más sofisticados y personalizados sin tener que crear docenas de secciones.

Seguridad empresarial: Cuenta con Cuenta con la certificación ISO 27001 y Protección Avanzada contra Amenazas. También es uno de los mejores creadores de formularios que cumplen con las normas FERPA e HIPAA . Los administradores de TI pueden controlar los ajustes de uso compartido y la retención de datos para toda la organización

Análisis integrados: obtienes una visualización de las respuestas en tiempo real con tablas y gráficos directamente dentro de la herramienta. Para la elaboración de informes más avanzados, puedes realizar una conexión directa a Power BI

Contras:

Se requiere suscripción: Se necesita una suscripción a Microsoft 365 para uso empresarial, lo que puede establecer límites en la accesibilidad para equipos ajenos al ecosistema de Microsoft.

Variedad limitada de preguntas: En general, ofrece menos tipos de preguntas que Google Forms. Se admite la carga de archivos, pero solo para los encuestados internos. Si tu formulario está abierto a personas ajenas a tu organización, esa opción desaparece

Limitaciones de diseño: Ofrece menos opciones de personalización que Google Forms. Aunque los formularios tienen un aspecto profesional, también tienden a parecer muy uniformes.

Límites de las funciones a gran escala: Los formularios pueden recopilar hasta 5 000 000 de respuestas en los planes comerciales. Sin embargo, varias funciones, como los gráficos de resumen, la visualización de respuestas individuales y el uso compartido de resultados, dejan de funcionar tras alcanzar las 1 050 000 respuestas. Las encuestas de gran volumen requerirán una solución alternativa.

Comparación de funciones entre Google Forms y Microsoft Forms

Ambas herramientas permiten crear un formulario básico de «contacto», pero sus diferencias se hacen evidentes cuando empiezas a elaborar encuestas más complejas. O cuando intentas adaptarlas a la forma en que tu equipo gestiona los flujos de trabajo.

Facilidad de uso e interfaz

Una interfaz poco intuitiva puede convertir una tarea de cinco minutos en un quebradero de cabeza de 30 minutos. Por eso siempre debes dar prioridad a una experiencia de usuario fluida.

Google Forms es increíblemente intuitivo. Su interfaz es limpia y minimalista, y la mayoría de la gente puede crear su primer formulario sin necesidad de instrucciones. El editor de arrastrar y soltar resulta muy natural, y el modo de vista previa muestra al instante a los encuestados lo que verán.

Microsoft Forms tiene un aspecto moderno y pulido, pero puede resultar un poco abrumador para los nuevos usuarios. Se ven más opciones a la vez, lo cual es muy útil, pero también puede resultar abrumador. Si estás acostumbrado a otras aplicaciones de Microsoft 365, te sentirás como en casa, pero la curva de aprendizaje es más pronunciada si vienes de otro ecosistema.

🏆 El veredicto: Google Forms gana. Es más rápido de aprender, más intuitivo de navegar y te permite empezar a crear en cuestión de minutos. No se necesita experiencia previa.

Tipos de preguntas y plantillas

¿Sabes qué es lo que determina la calidad de los datos que tu formulario puede recopilar? ¡Exacto! El tipo de preguntas que puedes hacer.

Un simple campo de texto no sirve cuando necesitas una lista ordenada o una escala de valoración.

Google Forms ofrece más de 12 tipos de preguntas:

Respuesta breve

Párrafo

Opciones múltiples

Casillas de selección

Menú desplegable

Carga de archivos

Escala lineal

Valoración

Cuadro de preguntas de opción múltiple

Cuadrícula de casillas de selección

Fecha

Hora

La opción de subir archivos es una gran ventaja, ya que te permite recopilar currículos, imágenes o archivos de proyectos directamente.

Microsoft Forms ofrece ocho tipos de preguntas orientadas a empresas.

Elección

Texto

Valoración

Fecha

Clasificación

Likert

Carga de archivos

Índice de Recomendación Net (NPS)

Las opciones integradas de NPS y escala Likert suponen un gran ahorro de tiempo para cualquiera que realice encuestas de opinión a clientes o empleados. La pregunta de clasificación es una función útil de la que carece Google Forms.

Ahora, Google Forms también ofrece plantillas útiles para confirmaciones de asistencia, encuestas y recopilación de opiniones. Son más fáciles de personalizar desde cero y se integran de forma natural con Sheets y Drive.

Microsoft Forms, por su parte, ofrece plantillas más completas y específicas para cada rol (RR. HH., cuestionarios, aprobaciones, incorporación) que están profundamente integradas con Teams, SharePoint y Excel.

🏆 El veredicto: Empate, dependiendo de tu caso de uso. Google Forms ofrece más variedad de preguntas; Microsoft Forms contraataca con tipos de preguntas como el NPS y las clasificaciones, que los creadores de encuestas profesionales sabrán apreciar.

📚 Lee también: La herramienta se encarga del formato de las preguntas. Pero tú sigues necesitando las preguntas adecuadas. Si estás elaborando encuestas de opinión sobre clientes o productos, vale la pena que marques como favorito esta lista de más de 60 preguntas para encuestas de productos.

Personalización y diseño

El aspecto de tu formulario puede influir en las tasas de respuesta y en la percepción de profesionalidad de tu marca. Por desgracia, este es un aspecto en el que ambas herramientas son bastante limitadas.

Con Google Forms, puedes elegir entre una galería de temas, seleccionar colores personalizados y añadir una imagen de encabezado. Puedes adaptarlo a la paleta de colores de tu marca, pero siempre tendrá el aspecto característico de un formulario de Google. No hay opción para CSS personalizado ni cambios avanzados de diseño.

a través de Google Forms

Por otro lado, Microsoft Forms permite aplicar la imagen de marca de toda la organización a través de sus ajustes de administración. Esto significa que un administrador de TI puede establecer un tema predeterminado que garantice que todos los formularios creados en la empresa tengan un aspecto coherente y profesional. Sin embargo, la personalización individual es aún más limitada que en Google Forms.

vía Microsoft Forms

🏆 El veredicto: Google Forms gana por un estrecho margen. Ninguna de las dos herramientas ofrece una verdadera flexibilidad de marca, pero Google ofrece a los usuarios individuales más control sin necesidad de recurrir a un administrador de TI.

📚 Más información: Hojas de cálculo de Google vs Excel

Integración y colaboración

Un creador de formularios solo es tan bueno como su capacidad para conectarse con las demás herramientas que utilizas. Si los datos de tu formulario quedan aislados, no son de gran utilidad.

Google Forms se integra perfectamente con el entorno de trabajo de Google. Las respuestas se transfieren directamente a las Hojas de cálculo de Google, puedes incrustar formularios en Google Sites y el uso compartido se gestiona a través de los permisos de Google Drive. Para todo lo demás, está Zapier, que conecta Google Forms con más de 8.000 aplicaciones diferentes.

Microsoft Forms está diseñado para una integración profunda dentro del ecosistema de Microsoft 365. Puedes incrustar formularios en los canales de Teams, automatizar flujos de trabajo complejos con Power Automate y crear paneles en Power BI. La integración es completa, pero funciona mejor si te mantienes dentro del ecosistema de Microsoft.

Para la colaboración en tiempo real, Google Forms ofrece más flexibilidad. Se puede invitar a cualquier persona con una cuenta de Google a participar en la edición de un formulario, lo cual es ideal para trabajar con socios externos o autónomos.

🏆 El veredicto: Depende de tu ecosistema. Google Forms es la mejor opción para la colaboración externa entre equipos. Microsoft Forms es la elección clara si ya utilizas Teams, SharePoint y Power Automate.

📚 Lee también: Las principales ventajas de los flujos de trabajo conectados para los equipos modernos

Análisis y elaboración de informes

Recopilar datos es el primer paso. También es necesario interpretarlos. Ambas herramientas ofrecen formas de analizar las respuestas, pero adoptan enfoques diferentes.

Google Forms ofrece un resumen básico de las respuestas, con gráficos sencillos integrados en la herramienta. Para realizar un análisis en profundidad, te recomendamos utilizar la función «Ver respuestas en Hojas de cálculo». Esto crea una hoja de cálculo que se actualiza en tiempo real, en la que puedes utilizar fórmulas, crear tablas dinámicas y elaborar gráficos personalizados para visualizar los datos.

Microsoft Forms ofrece funciones de análisis integradas más completas. Puedes ver gráficos, estadísticas de resumen y distribuciones de respuestas sin salir de la interfaz de Forms. Para un análisis más detallado, puedes exportar los datos a Excel o establecer una conexión directa con Power BI para crear informes de proyectos.

Google Forms es más adecuado para la accesibilidad, el trabajo en equipo y los equipos que ya utilizan Google Workspace. Microsoft Forms es más adecuado para la seguridad empresarial, los tipos de preguntas de encuesta avanzadas y las organizaciones que utilizan Microsoft 365 de forma estandarizada.

🏆 El veredicto: Microsoft Forms gana. Sus funciones de análisis integradas están más pulidas desde el primer momento, y la conexión con Power BI lo hace mucho más útil para equipos que necesitan la elaboración de informes reales.

🔎 ¿Sabías que...? Una mejor elaboración de informes solo tiene importancia si impulsa la acción. Gartner descubrió que solo el 8 % de los empleados aprovecha al máximo las ganancias de productividad de las herramientas que ya utilizan. La herramienta de formularios adecuada ayuda, ¡pero solo si los datos se utilizan de forma significativa!

¿Deberías elegir Google Forms o Microsoft Forms?

Utiliza este esquema para orientar tu decisión.

Elige Google Forms si:

Ya utilizas Google Workspace y quieres formularios que se conecten con Sheets, Drive y Gmail

Necesitas un creador de formularios al que puedas acceder sin tener que comprar software adicional

Quieres tener acceso a una amplia gama de complementos de terceros para flujos de trabajo especializados

Necesitas colaborar con usuarios externos que quizá no tengan cuentas de Microsoft

Necesitas recopilar archivos enviados por encuestados externos a tu organización

Elige Microsoft Forms si:

Te encuentras en un entorno corporativo que utiliza Microsoft 365

Necesitas funciones de seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial

Necesitas preguntas NPS integradas para recabar opiniones de clientes o empleados

Quieres disponer de análisis integrados sin tener que exportar tus datos

Tu organización valora que todas las herramientas tengan una apariencia y un estilo uniformes

Considera otras alternativas si:

Necesitas una lógica condicional avanzada que vaya más allá de lo que ofrece cualquiera de las dos herramientas

Quieres formularios que creen tareas y actualicen proyectos automáticamente

Necesitas una experiencia totalmente personalizada con control sobre el diseño

¿Estás cansado de copiar y pegar manualmente las respuestas de los formularios en tu herramienta de gestión de proyectos

🎥 Extra: ¿Buscas alternativas mejores a los formularios de Google? Este vídeo te lo explica todo

Si estás buscando opciones de creadores de formularios más allá de Google Forms y Microsoft Forms, este vídeo analiza varias alternativas potentes que podrían adaptarse mejor a tus necesidades de flujo de trabajo.

ClickUp Forms: una alternativa más potente a Google Forms y Microsoft Forms

El mayor problema tanto de Google Forms como de Microsoft Forms es la brecha que crean entre la recopilación de datos y la acción. Los datos de tu formulario se almacenan en un lugar, y tu trabajo, en otro.

Esta desconexión da lugar a lo que llamamos «Work Sprawl»: la fragmentación de las actividades de trabajo entre herramientas y sistemas inconexos.

ClickUp Forms soluciona esto al integrarse donde ya se desarrolla tu trabajo. Cada envío se convierte automáticamente en una tarea, con todo el contexto intacto, asignada a la persona adecuada y lista para actuar.

Utiliza ClickUp Formularios cuando quieras convertir automáticamente las respuestas en tareas que se puedan llevar a cabo

Con ClickUp Forms, obtienes:

Creación de formularios con IA: Olvídate del lienzo en blanco. Solo tienes que decirle Olvídate del lienzo en blanco. Solo tienes que decirle a ClickUp Brain , la capa de IA nativa de ClickUp, qué información quieres recopilar, y te generará un formulario completo, estructurado en función de tus metas.

Olvídate del ciclo de arrastrar, soltar y diseñar; crea un formulario de ClickUp en segundos con la indicación de ClickUp Brain

Integración nativa con la gestión de proyectos: cuando se envía una respuesta a través de un formulario de ClickUp, este puede crear automáticamente una tarea de ClickUp en el proyecto conectado o seleccionado. Los datos del formulario rellenan la descripción de la tarea y cuando se envía una respuesta a través de un formulario de ClickUp, este puede crear automáticamente una tarea de ClickUp en el proyecto conectado o seleccionado. Los datos del formulario rellenan la descripción de la tarea y los Campos personalizados de ClickUp , por lo que no es necesario realizar ninguna transferencia manual. Una nueva solicitud de TI o un informe de error se convierte al instante en un elemento ejecutable, asignado a la persona adecuada con una fecha límite.

Lógica condicional avanzada: Ve más allá de la simple ramificación. ClickUp Formularios te permiten establecer múltiples condiciones para mostrar u ocultar preguntas específicas, de modo que cada encuestado solo vea lo que realmente le concierne.

Colaboración en equipo en un único entorno de trabajo: dado que los formularios, las tareas y la comunicación se encuentran en el mismo lugar, tu equipo dispone de todo el contexto. Cuando el envío de un formulario crea una tarea, tu equipo puede debatirla en los comentarios, adjuntar dado que los formularios, las tareas y la comunicación se encuentran en el mismo lugar, tu equipo dispone de todo el contexto. Cuando el envío de un formulario crea una tarea, tu equipo puede debatirla en los comentarios, adjuntar documentos relevantes de ClickUp Docs y realizar el seguimiento de su progreso de principio a fin, todo ello enlazado al envío original.

Usa ClickUp Brain para generar ideas de preguntas basadas en tu flujo de trabajo y crear formularios rápidamente, sin necesidad de empezar desde cero.

Automatización personalizable : el envío de un formulario no debería generar más trabajo manual. Con : el envío de un formulario no debería generar más trabajo manual. Con ClickUp Automations , puedes desencadenar acciones automáticas en el momento en que alguien envíe un formulario. Asigna tareas con ClickUp Tasks , actualiza estados, añade etiquetas o inicia integraciones con otras herramientas.

Seguridad de nivel empresarial: Tus datos están protegidos gracias al cumplimiento de la norma SOC 2 y a permisos granulares basados en roles. Tienes control total sobre quién puede tener vista, realizar edición o gestionar tus formularios y los datos que recopilan.

💡 Consejo profesional: No dejes que los datos se queden en una hoja de cálculo. Crea una conexión directa entre las respuestas de los formularios y los paneles de ClickUp para visualizar las tendencias al instante mediante tarjetas de IA. Usa ClickUp Brain para realizar consultas de datos en lenguaje sencillo —pregunta «¿Cuáles son las tres quejas principales de los formularios de comentarios de este mes?»— y obtén un resumen al instante, o deja que la IA extraiga automáticamente el análisis de opiniones y los temas clave de entre miles de envíos. Haz preguntas relacionadas con las respuestas de los formularios de ClickUp y obtén respuestas al instante con ClickUp Brain

Y adivina qué: a los usuarios reales les encanta la comodidad de usar ClickUp. Un usuario de G2 dice:

Me gusta mucho que ClickUp haya mejorado tanto en comparación con hace unos años. La función de control de tiempo y los agentes son realmente útiles, incluso para los usuarios nuevos que no saben cómo utilizarlo, ya que estos agentes les ayudan a aprender más rápido. También me gusta la función de formularios, que recopila información y la añade como una tarea en un panel específico, satisfaciendo las necesidades de las personas sobre lo que viene a continuación. Me sorprende lo bien pensadas que están las funciones de ClickUp. Como usuario con un nivel de conocimiento medio-avanzado, todo me parece fluido gracias a las mejoras introducidas hasta ahora. ClickUp es mi herramienta favorita de todas.

Me gusta mucho que ClickUp haya mejorado tanto en comparación con hace unos años. La función de control de tiempo y los agentes son realmente útiles, incluso para los usuarios nuevos que no saben cómo utilizarlo, ya que estos agentes les ayudan a aprender más rápido. También me gusta la función de formularios, que recopila información y la añade como una tarea en un panel específico, satisfaciendo las necesidades de las personas sobre lo que viene a continuación. Me sorprende lo bien pensadas que están las funciones de ClickUp. Como usuario con un nivel de conocimiento medio-avanzado, todo me parece fluido gracias a las mejoras introducidas hasta ahora. ClickUp es mi herramienta favorita de todas.

Tus formularios deberían trabajar tan duro como tú

El gasto oculto de los creadores de formularios gratuitos no es el precio de la suscripción, sino el «trabajo que conlleva el trabajo». Cada minuto dedicado a copiar manualmente una respuesta de Google Forms en un gestor de proyectos es un minuto de tiempo facturable o de energía creativa perdido.

Tu formulario ya no debería ser solo un trozo de papel digital. Debería ser el punto de partida de un proyecto.

Y si tu flujo de trabajo con formularios requiere un seguimiento inmediato (como tickets de TI, captación de clientes potenciales o solicitudes creativas), una herramienta como ClickUp Forms, que convierte las respuestas en tareas de forma nativa, es la única manera de eliminar la molestia de tener que cambiar de aplicación.

¿Listo para dejar de gestionar las respuestas a los formularios manualmente? Prueba ClickUp gratis y conecta tus formularios directamente a tu flujo de trabajo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

No, son herramientas diferentes de empresas diferentes. Microsoft Forms forma parte de la suite Microsoft 365 y se centra en funciones empresariales, mientras que Google Forms es una herramienta gratuita dentro del ecosistema de Google Workspace.

Puedes utilizar una versión limitada de Microsoft Forms con una cuenta personal de Microsoft. Sin embargo, para uso empresarial, las funciones completas y las características de seguridad requieren una suscripción de pago a Microsoft 365.

Microsoft Forms cuenta con una lógica de ramificación más detallada, a nivel de pregunta. Google Forms solo cuenta con compatibilidad para ramificación por secciones, lo que resulta menos flexible para encuestas complejas.

Sí, Google Forms tiene un tipo de pregunta para subir archivos. Esto permite a los encuestados subir documentos, imágenes u otros archivos, que luego se almacenan en tu Google Drive.

Sí, los formularios de ClickUp están diseñados precisamente para eso. Los envíos pueden crear automáticamente nuevas tareas en tus proyectos de ClickUp, con las personas asignadas, las fechas límite y toda la información del formulario.