más de 60 preguntas para encuestas sobre productos con el fin de recabar información útil sobre los clientes

La mayoría de las encuestas sobre productos son un posponer, robóticas, genéricas y fáciles de olvidar.

En la quinta pregunta, tu cliente personalizado ya ha tomado una decisión.

Pero aquí está la clave: el 85 % de los clientes probablemente dará su opinión después de una buena experiencia, mientras que el 81 % lo hará después de una mala. Esto significa que los clientes están dispuestos a compartir opiniones detalladas independientemente de los resultados. No se están conteniendo, solo necesitan una forma mejor de hacerse oír.

¿El verdadero arte? Crear encuestas para personas reales.

Hemos recopilado algunas de las mejores preguntas para encuestas sobre productos que suenan naturales, provocan respuestas sinceras y te ayudan a crear mejores productos.

*¿Qué es una encuesta sobre productos?

Una encuesta sobre productos es una serie de preguntas diseñadas para recopilar información valiosa sobre la experiencia del usuario final con su producto. Ayuda a las empresas a identificar qué funciona, qué no funciona y qué se debe mejorar.

Tanto si se envía una encuesta de opiniones sobre un producto tras su lanzamiento como después de una versión beta, la meta es la misma: escuchar, aprender y actuar.

Esto convierte a las encuestas sobre productos en una fantástica herramienta de comunicación con los clientes. Abre una vía de comunicación bidireccional, lo que le permite demostrar a los usuarios que sus opiniones realmente importan.

por qué son importantes las preguntas de las encuestas sobre productos*

Las encuestas sobre productos son herramientas estratégicas que dan voz a sus clientes y le ayudan a recopilar opiniones en diferentes fases del proceso. Estas preguntas son el lenguaje que utilizan sus clientes para decirle lo que les importa.

Cuando se utilizan correctamente, las preguntas de las encuestas sobre productos miden la satisfacción general de los clientes. Te permiten saber qué es lo que los clientes aprecian de tu producto y qué es lo que no les gusta.

En la misma línea, ayudan al desarrollo de productos. Ayudan a los Teams a identificar y priorizar las funciones en función de lo que los usuarios realmente quieren. Esto les permite tomar decisiones informadas al validar las hipótesis con datos reales de los clientes. Y eso es solo la punta del iceberg.

Introduce las preguntas adecuadas para la encuesta sobre productos en el software de comentarios sobre productos y podrás analizar tendencias, realizar un seguimiento de las opiniones, evaluar la satisfacción de los clientes y convertir las respuestas en información útil. ¡Todo depende del tipo de preguntas que hagas en la encuesta sobre productos!

🧠 Dato curioso: ¡La mayoría de los participantes en una encuesta deciden si la van a terminar o no en las tres primeras preguntas!

*tipos de preguntas que se pueden incluir en una encuesta sobre productos

Hablando del tipo de preguntas que se pueden formular, veamos los diferentes tipos de preguntas para encuestas sobre productos.

Preguntas abiertas

Las preguntas abiertas permiten a los usuarios compartir sus opiniones sin verse limitados por opciones predefinidas, lo que las hace más difíciles de cuantificar. Sin embargo, ofrecen datos cualitativos muy valiosos que pueden figurar en la dirección del producto.

Estas preguntas para encuestas sobre productos son ideales para explorar las expectativas, motivaciones y emociones de los clientes detrás de la experiencia del usuario. A menudo revelan información valiosa que no habías previsto, lo que las hace perfectas para recopilar comentarios más profundos o contexto.

*preguntas cerradas

Las preguntas cerradas ofrecen un conjunto fijo de opciones entre las que los usuarios pueden elegir. Piensa en respuestas de sí/no, escalas de valoración o preguntas de opción múltiple. Son más rápidas de responder, más fáciles de analizar y ayudan a identificar tendencias.

Estas cualidades las convierten en una parte integral de cualquier sistema de gestión de comentarios. Sus conocimientos claros y concisos facilitan la toma de decisiones rápidas, lo que las hace útiles para validar hipótesis o realizar un seguimiento de métricas clave a lo largo del tiempo.

💡 Consejo profesional: Empieza siempre con preguntas más fáciles para que el encuestado se sienta cómodo antes de entrar en detalles.

Preguntas de opción múltiple

Las preguntas de opción múltiple permiten a los participantes seleccionar una o varias respuestas predefinidas, por lo que son más flexibles que las preguntas de sí/no. Estas preguntas para encuestas sobre productos son ideales para recopilar datos estructurados y comprender las preferencias, los comportamientos y los requisitos de los usuarios.

Úsalas para identificar las funciones que más valoran los clientes o los problemas que intentan resolver con tu producto. A diferencia de las preguntas abiertas, son más fáciles de analizar, menos ambiguas y más fiables.

📝 Ejemplos:

¿Qué funciones utiliza más?☐ control de tiempo ☐ tiempo registrado ☐ panel ☐ Soporte ☐ Compatibilidad

¿Por qué eligió nuestro producto?☐ Precio ☐ Funciones ☐ Marca ☐ Soporte

Preguntas con escala Likert

Las preguntas con escala Likert piden a los usuarios que realicen una valoración de su nivel de acuerdo con una afirmación en un intervalo que va desde «totalmente de acuerdo» hasta «totalmente en desacuerdo». Esto las hace útiles para medir las actitudes de los usuarios, la satisfacción de los clientes y las percepciones de forma más matizada.

Úsalas para descubrir los factores emocionales y los gradientes en las opiniones de los usuarios. La escala Likert es una herramienta para captar la confianza de los usuarios en la usabilidad del producto o la utilidad de sus funciones.

📝 Ejemplos:

Esta función me ahorra tiempo. → Totalmente de acuerdo → Totalmente en desacuerdo

La incorporación fue fácil. → Totalmente de acuerdo → Totalmente en desacuerdo

preguntas sobre el Net Promoter Score (NPS)*

Las preguntas NPS miden la probabilidad de que un usuario recomiende su producto a otras personas. Recogen opiniones en una escala del 0 al 10 y son un indicador muy eficaz de la fidelidad de los clientes y la percepción de la marca.

Además, puede segmentar a los clientes personalizados en promotores, pasivos y detractores. Esto facilita la identificación de áreas de mejora y la medición de la satisfacción a largo plazo. Los valiosos comentarios recibidos en respuesta a las preguntas del NPS son un punto de referencia para la salud general del producto.

📝 Ejemplos:

¿Qué probabilidad hay de que nos recomiende?→ Escala: 0-10

¿Seguirá utilizando nuestros servicios dentro de seis meses?→ Escala: 0-10

preguntas con escala de valoración*

Estas son las preguntas que debe hacer en una encuesta después de una interacción o el lanzamiento de una función. Permiten al cliente realizar la valoración de la experiencia o la función en una escala numérica, del 1 al 5 o del 1 al 10. De este modo, se recopilan rápidamente comentarios valiosos.

Estas preguntas para encuestas sobre productos son especialmente eficaces para medir la facilidad de uso, la satisfacción con las funciones, el atractivo visual, la facilidad de acceso, la satisfacción del cliente y mucho más. La valoración genera información cuantificable y permite completar la encuesta en muy poco tiempo.

📝 Ejemplos:

Valora el nuevo panel:→ 1 (Deficiente) – 10 (Excelente)

Satisfacción con la rapidez de la compatibilidad:→ 1 (Baja) – 5 (Alta)

Preguntas demográficas o de segmentación

Las preguntas demográficas o de segmentación te ayudan a comprender a tu público objetivo. Si deseas conocer la edad, el rol, el sector, el tamaño de la empresa y otros datos demográficos, estas son las preguntas que debes incluir en la encuesta.

También le permite segmentar las respuestas para obtener información más detallada y tomar medidas específicas. Estas preguntas de encuesta sobre productos ayudan a personalizar las mejoras de los productos y a adaptar las funciones a los requisitos específicos del objetivo.

📝 Ejemplos:

Tu rol: PM / Desarrollador / Ejecutivo / Otro

Tamaño del equipo: 1-10 / 11-50 / 51+

Preguntas basadas en el comportamiento o el uso

Las preguntas de encuestas de opiniones sobre productos basadas en el comportamiento o el uso exploran cómo interactúan los usuarios con su producto. Estas le ayudan a obtener información valiosa sobre aspectos como la frecuencia de uso, las funciones marcadas como favoritas o los flujos de trabajo.

Úsalas para descubrir patrones y puntos débiles que los análisis simples no pueden explicar por completo. Te ayudarán a comprender el impacto, como qué impulsa la adopción por parte de los usuarios o dónde se producen las abandonos.

📝 Ejemplos:

¿Con qué frecuencia utiliza el producto? Diariamente / Semanalmente / Rara vez

¿Ha abandonado alguna tarea debido a su complejidad? Sí / No

💡 Consejo profesional: Aprovecha los datos sobre el comportamiento de los consumidores (como los clics y el tiempo que pasan en la página) para determinar qué preguntas debes hacer a continuación en la encuesta.

*preguntas de seguimiento para seguidores

Como su nombre indica, las preguntas de seguimiento aparecen en función de las respuestas del encuestado. Haga estas preguntas de encuesta para personalizarla y hacerla más relevante.

Aplicar lógica condicional a las preguntas de su encuesta sobre productos le permite profundizar sin abrumar al participante. Es una herramienta poderosa para descubrir la respuesta, la puntuación o la opinión subyacentes.

📝 Ejemplos:

[Si el usuario otorga una valoración baja a una función] → ¿Qué no ha reunido sus expectativas?

[Si el usuario dice que no te recomendaría] → ¿Qué te haría cambiar de opinión?

[Si el usuario cancela] → ¿Qué le ha faltado en su experiencia?

más de 60 preguntas para encuestas sobre productos que generan opiniones reales

Hacer las preguntas adecuadas en una encuesta sobre productos ayuda a descubrir información valiosa sobre la que puedes actuar. Sin embargo, el contexto lo es todo. Las preguntas que hagas deben ajustarse a la fase en la que se encuentra tu producto, al público al que te diriges y al tipo de decisión que intentas tomar.

Instancia, las preguntas de la encuesta posterior a la reunión podrían evitar que un cliente potencial se enfríe, y las preguntas de la encuesta de satisfacción del cliente podrían convertir a un usuario ocasional en un comprador habitual. Todo se reduce a jugar bien tus tarjetas.

Para ayudarte con esto, hemos recopilado algunos ejemplos de preguntas para encuestas sobre productos de diferentes categorías temáticas y casos de uso. Úsalas para iniciar un diálogo significativo sobre cómo crear mejores productos, mejorar la experiencia del usuario y tomar decisiones más inteligentes.

preguntas para un nuevo producto o función*

Los comentarios de los clientes son una red de seguridad a la hora de lanzar un nuevo producto o función.

Los comentarios sobre los productos permiten comprobar si estás resolviendo el problema adecuado, si los usuarios entienden tu producto y si este ofrece valor. Es una forma estupenda de tantear el terreno antes de duplicar la inversión en desarrollo.

¿Le ha resultado claro el objeto de este producto?

¿Cuál fue su primera impresión después de probar el producto o la nueva función?

¿Qué alternativas barajaste antes de elegir este producto?

¿Qué problema esperabas resolver con este producto/función?

¿Este producto/función resuelve su problema mejor que la solución anterior?

¿Qué es lo único que le gustaría que este producto hiciera de otra manera, pendiente?

¿Te ha sorprendido algo del producto o de la nueva función?

¿Qué haría que este producto fuera indispensable para usted en términos de productividad?

*preguntas para comentarios sobre productos existentes

Si bien las preguntas anteriores pueden ser útiles al realizar estudios de mercado, las siguientes preguntas son fundamentales una vez que su producto está en el mercado.

Los comentarios sobre los productos actúan como una brújula que le guía para mejorar la usabilidad, reducir la fricción y priorizar las actualizaciones. También ayudan a evaluar la opinión de los clientes y a mantener la adecuación del producto al mercado.

En una escala del 1 al 10, ¿qué grado de satisfacción tiene con el producto?

¿Qué es lo que más le gusta de este producto?

¿Qué es lo que más le frustra al utilizar este producto en términos de productividad?

¿Ha detectado alguna incidencia o problema al utilizar el producto?

¿Cómo ha mejorado el producto con el tiempo?

¿Hay alguna función que le resulte confusa o innecesaria?

¿Qué te hace volver a utilizar el producto?

Si tuvieras una varita mágica, ¿qué mejorarías?

Preguntas para medir la experiencia del usuario

El intento correcto de un producto no solo reside en su capacidad para resolver un problema. También depende de la experiencia del usuario (UX).

Los comentarios sobre la experiencia de usuario revelan problemas de usabilidad y obstáculos emocionales que los análisis no pueden detectar. Utilice estas encuestas sobre productos para mejorar el flujo, reducir el abandono y hacer que los usuarios adoren su producto.

En una escala del 1 al 5, ¿qué tan fácil fue completar su tarea hoy?

¿Ha tenido dificultades para navegar por la interfaz? (Sí/No)

El producto es visualmente atractivo. Totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan fluida fue su experiencia?

¿Qué haría que el uso de este producto fuera más agradable?

¿Hubo algo en la experiencia que le resultara frustrante o lento?

¿Qué grado de confianza le ha inspirado este producto?

preguntas para recopilar solicitudes de funciones*

A veces, la información de los usuarios aporta más que los estudios de mercado.

Las preguntas de encuestas sobre productos que indagan en las solicitudes de funciones influyen en las hojas de ruta de los productos, priorizan las funciones, fomentan la innovación colectiva y evitan el desperdicio. También proporcionan un sentido de propiedad, lo que mejora la satisfacción y la fidelidad de los clientes.

¿Hay alguna función que le gustaría que tuviera este producto?

¿Cómo podemos hacer que este producto sea más valioso/útil?

Si pudieras diseñar una nueva función, ¿qué haría?

¿Qué crees que le falta al producto hoy en día?

¿Ha visto alguna función en otra herramienta que le gustaría que ofreciéramos?

¿Qué función actual le gustaría que mejoráramos o ampliáramos?

*preguntas para medir la satisfacción del cliente personalizado

Todo gestor de productos quiere crear un producto que atraiga a clientes fieles. Para lograrlo, hay que formular preguntas de encuesta sobre productos que permitan tomar el pulso a la satisfacción de los clientes.

Necesitas saber qué opinan los usuarios sobre tu producto, tu marca y tu servicio de soporte. Estos comentarios te ayudan a medir la retención, predecir la pérdida de clientes e identificar a tus mejores clientes.

En una escala del 1 al 10, ¿qué probabilidad hay de que nos recomiende a un amigo o compañero de trabajo?

¿Cuál sería su valoración de la relación calidad-precio?

¿Cree que el producto cumple con sus expectativas?

¿Está planificando renovar su suscripción?

¿Qué le haría recomendar nuestro producto?

¿Cómo te facilita la vida este producto?

Preguntas para obtener comentarios tras la compra o la incorporación

Los niveles de compromiso de los primeros usuarios determinan la adopción del producto a largo plazo. Esto hace que el momento posterior a la compra y la incorporación sean cruciales para inclinar la balanza a su favor. Para acelerar la activación, la meta es eliminar las fricciones y adelantar los momentos «ajá».

¿Cuál es su meta principal al utilizar este producto?

¿Le ha resultado fácil empezar después de registrarse?

¿Cuál sería su valoración del proceso de incorporación hasta ahora?

¿Hubo algo durante la configuración que le haya confundido o frustrado?

¿Te ha quedado todo borradas cómo empezar después de registrarte?

¿Cómo podemos mejorar su experiencia durante la primera semana?

*preguntas para usuarios inactivos o que han abandonado el servicio

Para volver a atraer a los usuarios inactivos o perdidos, primero hay que entender por qué se marcharon.

Estas preguntas exploran las expectativas no satisfechas, las funciones que faltan y las razones externas por las que los usuarios dejaron de utilizar su producto. Tienen dos objetivos: diagnosticar la pérdida de usuarios y recuperarlos.

¿Qué le llevó a dejar de utilizar el producto?

¿Qué le faltó para que se marchara?

¿Cómo podemos mejorar nuestra productividad?

¿Consideraría volver en el futuro?

¿Hay otra herramienta o servicio que se adapte mejor a sus necesidades?

¿Sus expectativas eran diferentes de la experiencia real?

🔍 ¿Sabías que solo 1 de cada 26 personalizados insatisfechos se queja? El resto se marcha.

*preguntas para comprender el comportamiento y la toma de decisiones de los usuarios

Estas preguntas exploran cómo te encontraron los usuarios, qué les motiva a actuar y cómo interactúan con tu producto, más allá de lo que pueden decirte los análisis por sí solos.

¿Cómo ha conocido este producto?

¿Qué factores influyeron en su decisión de probarlo?

¿Con qué frecuencia utiliza el producto?

¿Hay alguna función que haya descubierto recientemente y que le hubiera gustado conocer antes?

¿Es fácil encontrar las funciones que necesita?

¿Cuánto esfuerzo le ha costado completar su tarea hoy?

¿Ha contactado con el Soporte? En caso afirmativo, ¿cuál sería su valoración de su experiencia?

💡 Consejo profesional: Utilice estos comentarios para mejorar los flujos de incorporación, descubrir funciones ocultas y perfeccionar los mensajes del producto.

*buenas prácticas para crear encuestas de productos eficaces

Elaborar una encuesta eficaz sobre productos requiere mucho más que una simple lista de preguntas.

Es un arte que indaga en la psique del cliente captando su atención y obteniendo información útil.

A continuación, le mostramos algunas buenas prácticas que puede seguir:

Defina las metas antes de redactar la encuesta para que las preguntas de la encuesta sobre productos se relacionen con el objeto bien definido

Automatice el envío de formularios de comentarios con herramientas de automatización de formularios para poder ampliar la recopilación de comentarios sin esfuerzo

Mantenga las preguntas de la encuesta sobre productos centradas en una sola idea en cada momento para evitar confusiones y respuestas sesgadas

Utilice un lenguaje sencillo y sin jerga gratuita para reflejar la forma de hablar y pensar de sus clientes

Introduce todas las respuestas de la encuesta en tu herramienta de panel de control para visualizar métricas clave, como la puntuación de satisfacción del cliente, y responder más rápido

Pruebe sus encuestas de productos internamente antes de hacer un uso compartido amplio para detectar cualquier incidencia, redacción poco clara u otros problemas

Ofrezca incentivos en formulario de descuentos, acceso anticipado, contenido exclusivo, etc., para impulsar la participación

Envíe agradecimientos automatizados y haga un seguimiento de los comentarios para fomentar la confianza y mejorar la retención de clientes

Analiza los comentarios personalizados de los clientes y actúa en función de las opiniones más relevantes para mejorar la hoja de ruta del producto

🔍 ¿Sabías que... Incluso un incentivo de $5 puede aumentar las tasas de respuesta en un 30 %?

cómo ayuda ClickUp con la gestión de encuestas de opiniones sobre productos*

ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, facilita la gestión de las encuestas de productos, desde la creación de formularios hasta la aplicación de las respuestas. Así es como funciona:

crea formularios de comentarios inteligentes y personalizados con ClickUp Forms*

Ofrezca formularios personalizables, automatice los flujos de trabajo y centralice la recopilación de datos con ClickUp Formulario

Con ClickUp Forms, puedes crear formularios personalizados que sean función y visualmente acordes con tu marca. Utiliza la intuitiva interfaz de arrastrar y soltar para crear encuestas de productos impresionantes y acordes con tu marca en solo unos clics. Incluso puedes configurar lógica de condición y automatizar flujos de trabajo sin escribir una sola línea de código.

🎥 Vea y aprenda: cree formularios de comentarios sin esfuerzo en ClickUp ¿Quieres que recopilar opiniones sobre tus productos sea fácil e intuitivo? Echa un vistazo a este breve tutorial de ClickUp para ver exactamente cómo configurar formularios de recogida de opiniones 📝 que los dirigen directamente a tu flujo de trabajo. Se trata de un tutorial práctico repleto de buenas prácticas, con el que aprenderás a convertir las respuestas sin procesar en acciones optimizadas en muy poco tiempo 🚀. ▶️ Vea el vídeo:

Ya sea para recopilar información sobre una nueva función o para realizar un seguimiento tras el lanzamiento con los primeros usuarios, ClickUp Forms te acerca a la información que necesitas. Además, si crear un formulario desde cero te parece abrumador, siempre puedes utilizar las plantillas de formularios de comentarios creadas por profesionales para empezar

automatice el seguimiento de tareas y los elementos a realizar a partir de los comentarios*

ClickUp Automatización te permite configurar la automatización de formularios para actuar como desencadenante de flujos de trabajo cuando un encuestado envía un formulario. Esto hace que los comentarios sean útiles e instantáneos, una combinación ganadora.

Utilice ClickUp Automatización para configurar un flujo de trabajo para todos sus formularios de comentarios de encuestas sobre productos

Para empezar, puede centralizar todos sus hallazgos recopilando todo en ClickUp Documento. A continuación, el gestor de productos puede reunir a los Teams pertinentes para analizar los comentarios recibidos. También pueden utilizar ClickUp Documento para crear documentación compartida a partir de los resultados de la encuesta sobre productos.

📮 ClickUp Insight: Casi el 88 % de los participantes en nuestra encuesta confían ahora en herramientas de IA para simplificar y acelerar sus tareas personales. ¿Quiere obtener los mismos beneficios en el trabajo? ¡ClickUp está aquí para ayudarle! ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, puede ayudarle a mejorar la productividad en un 30 % con menos reuniones, resúmenes rápidos generados por IA y tareas automatizadas.

resumir y actúa en función de los comentarios con ClickUp Brain*

A continuación, pueden etiquetarlas en ClickUp Brain. Esto ayuda en dos aspectos principales: resumir las ideas clave, extraer aportaciones útiles y generar automáticamente tareas basadas en los elementos de acción.

Esta indicación de actuación sin supervisión manual facilita el trabajo en las encuestas de satisfacción del cliente.

También puede utilizar ClickUp Brain para generar información útil a partir de los comentarios.

ClickUp Brain te ayuda a extraer información valiosa de los comentarios y a crear elementos a realizar

💬 ClickUp Brain Max Insight ¿No te apetece escribir notas o resúmenes de encuestas? Con Talk-to-Text en ClickUp Brain Max , solo tienes que hablar y dejar que la IA capture todo al instante. 🧠🎙️ Ya sea que esté revisando comentarios, ideando los próximos pasos o registrando entrevistas con usuarios, Brain Max convierte su voz en información útil, sin necesidad de usar las manos y a la velocidad del rayo. ¡Pruébalas y explica tus comentarios sobre los productos!

visualice las tendencias de los comentarios en tiempo real con los paneles*

Los paneles de ClickUp permiten a Teams visualizar las tendencias de los comentarios y realizar un seguimiento de las métricas sin cambiar de herramienta ni depender de plataformas externas. Cree widgets para realizar un seguimiento de las quejas recurrentes de los usuarios, las puntuaciones NPS, las solicitudes de funciones, etc., y supervise todo en tiempo real.

Realice un seguimiento de los comentarios con los paneles y los informes de ClickUp

Puede personalizar el panel para mostrar diferentes vistas para los gestores de productos, los equipos de diseño, los ejecutivos, etc. De este modo, los datos relevantes estarán disponibles para las partes interesadas en su formato preferido

Esto es lo que Manaswi Dwivedi, analista de desarrollo empresarial de Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., opina sobre los paneles de ClickUp:

Se ha mejorado la visibilidad del panel en la visualización del análisis del producto, lo que supone un gran ahorro de tiempo.

*recopila opiniones útiles con ClickUp

Las encuestas de productos eficaces no se limitan a formular preguntas capciosas. Revelan respuestas que permiten mejorar los productos, fortalecer los Teams y aumentar la satisfacción de los usuarios. Desde comprender lo que quieren los usuarios hasta saber qué trabaja y qué no, formular las preguntas adecuadas en las encuestas de productos figura el futuro de su producto.

Hemos abordado el porqué y el cómo de las preguntas atractivas para encuestas sobre productos. También hemos explorado ejemplos reales de preguntas para encuestas sobre productos y las buenas prácticas para perfeccionar su enfoque. Ahora solo queda poner en práctica lo que ha aprendido.

Afortunadamente, herramientas como ClickUp pueden ayudarte a alcanzar tus metas. ¿Estás listo para cerrar el ciclo de comentarios sobre tus productos? ¡Entonces regístrate en ClickUp y empieza a generar información útil!