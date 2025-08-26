los 11 mejores creadores de formularios que cumplen con la HIPAA para una recopilación segura de datos

Si es usted proveedor de atención médica o dirige una clínica sanitaria, conoce bien los inconvenientes de los formularios de consentimiento tradicionales en papel para el cumplimiento de la HIPAA.

Los formularios en papel pueden perderse, dañarse o ser accedidos por personas no autorizadas fácilmente. Teams dedicarán horas a archivarlos y gestionarlos, solo para repetir el proceso durante las auditorías.

Además, trasladarlos entre departamentos o a los EHR puede resultar tedioso y propenso a error. Y, por supuesto, almacenar y recuperar formularios en papel es ineficiente y ocupa espacio.

Los creadores de formularios que cumplen con la HIPAA ofrecen una forma más segura de recopilar y gestionar la información médica protegida (PHI). Reducen los gastos administrativos, minimizan los riesgos de incumplimiento, permiten a los pacientes enviar formularios de forma segura desde cualquier dispositivo y le ayudan a estar preparado para las auditorías.

Si está buscando un creador de formularios que cumpla con la HIPAA y que sustituya el papeleo de la sala de espera por una solución digital segura y cómoda, esta lista le será de gran ayuda.

El mejor software de creación de formularios que cumple con la HIPAA de un vistazo

Cuando se trabaja en el sector sanitario y se maneja información confidencial de los pacientes, crear encuestas en Google Forms no es una opción. En su lugar, recurra a estos creadores de formularios que cumplen con la HIPAA.

Herramienta *mejores funciones Ideal para Precios* ClickUp Correlacionar formularios a tareas, automatizaciones, paneles de control, resúmenes de IA Teams que necesitan automatización del flujo de trabajo e integrar tareas en una plataforma de seguridad Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones Formstack Creador de formularios con función de arrastrar y soltar, lógica condicional, firmas electrónicas y análisis Organizaciones sanitarias de tamaño medio que buscan flujos de trabajo de datos de seguridad y escalabilidad Los planes de pago comienzan a partir de 99 $ al mes por usuario FormDr Formularios optimizados para dispositivos móviles, carga de archivos, recordatorios automáticos Profesionales independientes y pequeñas empresas que desean una configuración DIY Los planes de pago comienzan a partir de 59 $ al mes FormHippo Integración de API, uso compartido de códigos QR, carga de archivos, sincronizar con Drive Equipos de administrador que utilizan Google Drive Los planes de pago comienzan desde 8,95 $ al mes por usuario HIPAAtizer Conversión de PDF a formulario, editor visual, protección contra el spam Equipos pequeños y medianos que necesitan formularios HIPAA de arrastrar y soltar con incrustaciones web Los planes de pago comienzan a partir de 34 $ al mes Cognito Formulario Campos calculados, integraciones de pago, registros de auditoría Equipos de gestión de pacientes que necesitan lógica y cálculos avanzados Plan Free disponible; plan de pago a partir de 19 $ al mes BlockSurvey Seguridad blockchain, formulario de conocimiento cero, encuestas anónimas Businesses que dan prioridad a la recopilación de datos con la privacidad como prioridad principal Los planes de pago comienzan desde 29 $ al mes Jotform Biblioteca de plantillas, PDF rellenados automáticamente, campos de consentimiento, herramientas de IA, registros de auditoría Grandes organizaciones sanitarias que desean combinar los formularios de admisión con la programación de citas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 39 $ al mes 123FormBuilder Multilingüe, Salesforce, compatibilidad con WCAG, lógica de flujo de trabajo Teams de todos los tamaños que crean formularios multilingües Plan Free disponible; planes de pago a partir de 37 $ al mes Zoho Formulario Datos sin conexión, firmas electrónicas, lógica condicional, integraciones Usuarios del ecosistema Zoho que necesitan creadores de formulario con lógica condicional Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes MakeForms Creador de formulario con IA, contraseña de un solo uso, análisis, múltiples vistas Organizaciones de tamaño mediano y grande que buscan formularios compatibles con un diseño adaptable Los planes de pago empiezan desde 29 $ al mes

Los mejores creadores de formularios en línea que cumplen con la HIPAA

Tanto si recopila formularios de admisión de pacientes, documentos de consentimiento o comentarios posteriores a la visita, estos creadores de formularios que cumplen con la HIPAA le ayudan a reunir los requisitos normativos sin sacrificar la usabilidad.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor para la automatización de flujo de trabajo y la integración de tareas)

Cree formularios personalizados y seguros que cumplen con la HIPAA utilizando ClickUp Forms

ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina tareas, documentos, informes y chatear, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Ayuda a los Teams a gestionar las solicitudes de los pacientes, las aportaciones del personal y los flujos de trabajo internos de la clínica en un solo lugar, desde la primera respuesta hasta el resultado final.

Empieza con ClickUp Formularios. Supongamos que su clínica recopila de forma segura los datos de los pacientes o las solicitudes internas de análisis de laboratorio. Puede crear un formulario sencillo con su marca con desplegables, casillas de selección e incluso lógica condicional para adaptar las preguntas en función de las respuestas del paciente.

Convierta las respuestas de ClickUp Formulario directamente en tareas de ClickUp

Cada envío de formulario crea una tarea en ClickUp Tasks, que se rellena automáticamente con todos los datos: nombre del paciente, acción solicitada, nivel de prioridad e incluso un documento escaneado, si se ha subido alguno. Según las reglas que hayas establecido previamente, la tarea se asigna instantáneamente al coordinador o enfermero adecuado.

Instancia, si la tarea se marca como «Urgente», el software de gestión de tareas notificará automáticamente al jefe del equipo, actualizará el estado a «En curso» y la desplazará al principio de la cola.

ClickUp también cuenta con formularios de admisión predefinidos, lo que le ahorra el esfuerzo de crearlos desde cero cada vez. Por ejemplo, la plantilla de formulario de ClickUp está preestructurada para ayudarle a recopilar la información esencial de los pacientes de forma digital en un formato estandarizado y enviarla instantáneamente a su entorno de trabajo.

Obtenga una plantilla gratuita Reduzca el papeleo y evite errores en la entrada de datos con la plantilla de formularios de ClickUp para el cumplimiento de la HIPAA

Incluye:

Campos personalizados para el historial médico, los datos de contacto y el consentimiento

Opciones de automatización para notificar al personal o asignar tareas tan pronto como se envía un formulario

Vistas de tareas nativas al estilo EHR para realizar un seguimiento de los envíos y los pasos de admisión

Compatibilidad de integración para sincronizar con su flujo de trabajo clínico más amplio o entidades cubiertas

Las mejores funciones de ClickUp

controle el acceso con permisos granulares: *Límite quién puede tener vista, edición o gestión de los envíos de formularios, las tareas, las notas confidenciales y hasta los entornos de trabajo

*mantenga a todos en la misma página: vincule solicitudes o tareas relacionadas, como la admisión de un paciente y el formulario del seguro, con las dependencias de tareas de ClickUp

cree una base de conocimientos: *Cree procedimientos operativos estándar (POE), archivos PDF y wikis de conocimientos internos con ClickUp Documento y añádalos a las tareas posteriores

filtre y ordene los datos: *Añada Campos personalizados de ClickUp como «Tipo de derivación» o «Estado del seguro» a las tareas para que sus datos de admisión y triaje se mantengan estructurados

resumir los envíos de admisión con la IA integrada: *utilice ClickUp Brain para generar un resumen de los detalles clave (historial médico, síntomas, visitas anteriores) dentro de la tarea creada a partir del formulario

Límite de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a su amplia extensión de opciones personalizadas

Precios de ClickUp

[Tabla de precios]

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña lo dice todo:

ClickUp hace que sea increíblemente fácil gestionar tareas, listas y flujos de trabajo en un solo lugar. La posibilidad de cambiar entre múltiples vistas (como Lista, Tablero, Gantt y Calendario) supone un enorme aumento de la productividad. Las automatizaciones integradas son potentes y ahorran mucho trabajo manual. Es la herramienta perfecta para la colaboración en equipo. Flexible, intuitiva y altamente personalizable. ClickUp ha optimizado realmente la forma en que nuestro equipo plan, realiza el seguimiento y entrega el trabajo.

ClickUp hace que sea increíblemente fácil gestionar tareas, listas y flujos de trabajo en un solo lugar. La posibilidad de cambiar entre múltiples vistas (como Lista, Tablero, (diagrama de) Gantt y Calendario) supone un enorme aumento de la productividad. Las automatizaciones integradas son potentes y ahorran mucho trabajo manual. Es la herramienta perfecta para la colaboración en equipo. Flexible, intuitiva y altamente personalizable. ClickUp ha optimizado realmente la forma en que nuestro equipo planifica, realiza el seguimiento y entrega el trabajo.

📮 ClickUp Insight: Solo el 12 % de los encuestados utiliza las funciones de IA integradas en las suites de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas de conversación independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basado en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir textos, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únase al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra app, aplicación integral para el trabajo!

2. Formstack (la mejor opción para flujos de trabajo de datos de seguridad y escalabilidad)

a través de Formstack

Formstack le permite crear formularios seguros y compatibles con la HIPAA para la admisión de pacientes, el consentimiento, los seguidores y mucho más.

Funciones como el cifrado integrado y el control de acceso basado en rol garantizan la seguridad de sus datos. El generador de formularios de arrastrar y soltar facilita la modificación de los formularios a medida que evolucionan sus procesos, e incluso puede añadir lógica condicional a los formularios, lo que permite a los pacientes omitir preguntas innecesarias.

Con las firmas integradas, no tendrá que perseguir a los pacientes para obtener consentimientos escritos a mano. Es una opción fiable para consultas pequeñas y de tamaño mediano que desean modernizar su proceso de admisión.

Las mejores funciones de Formstack

Analice el rendimiento, las conversiones y las tasas de abandono de sus formularios digitales para optimizar la recopilación de datos

Rellene formularios y documentos basándose en datos de envíos anteriores o fuentes externas

Envíe los datos directamente a Teams o sistemas utilizando funciones de lógica condicional, mapeo de campos y enrutamiento de datos

Aproveche Formstack Go, una función asistida por IA, para capturar datos sin conexión y sincronizarla automáticamente cuando se restablezca la conexión (a internet)

Límites de Formstack

Los formularios tardan mucho tiempo en actualizarse cuando se desea editarlos de forma masiva

La estructura de precios puede ser más adecuada para organizaciones de mayor tamaño

Precios de Formstack

Formulario: 99 $ al mes

Suite: 299 $ al mes

corporación: *Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Formstack

G2: 4,3/5 (más de 450 opiniones) 4,3/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Formstack?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Utilizo Formstack Formularios al menos una vez a la semana, y a menudo varias veces por semana. Me encanta que podamos añadir toda la lógica que sea necesaria a cada formulario. Mi empresa tiene algunos formularios muy largos y complejos, y es estupendo poder ocultar secciones y campos según sea necesario para evitar que los miembros del equipo tengan que poner «N/A» como respuesta cientos de veces. La automatización del correo electrónico es una gran ventaja.

Utilizo Formstack Formularios al menos una vez a la semana, y a menudo varias veces por semana. Me encanta que podamos añadir toda la lógica que sea necesaria a cada formulario. Mi empresa tiene algunos formularios muy largos y complejos, y es estupendo poder ocultar secciones y campos según sea necesario para evitar que los miembros del equipo tengan que poner «N/A» como respuesta cientos de veces. La automatización del correo electrónico es una gran ventaja.

👀 ¿Sabías que...? La norma de seguridad, añadida a la HIPAA en 2005, abordaba específicamente la información sanitaria protegida electrónica (ePHI), mucho antes del auge actual de la telesalud.

3. FormDr (ideal para profesionales independientes que buscan una solución DIY)

a través de FormDr

Con el creador de formularios en línea compatible con HIPAA de FormDr, sus pacientes pueden completar los formularios desde su teléfono o computadora portátil antes de la cita. Estos envíos se dirigen directamente al miembro del personal adecuado.

Puede personalizar la experiencia del paciente con lógica condicional, paquetes de varias páginas y páginas de agradecimiento con su marca durante la creación del formulario.

Al tratarse de un creador de formularios sin código, no necesita soporte técnico para realizar todos estos cambios; puede hacerlo usted mismo. También ofrece una biblioteca de plantillas de formularios prediseñadas para diversas especialidades médicas

Las mejores funciones de FormDr

Envíe formularios a los pacientes por correo electrónico o mensaje de texto, lo que les permitirá completar el papeleo desde cualquier lugar y reducir el tiempo de espera en la sala de espera

Capture firmas digitales, fotos y actualizaciones de archivos directamente en el software de incorporación de clientes

Automatice los recordatorios para indicar a los pacientes a completar los formularios, reduciendo así las ausencias

Exporte los datos de los pacientes de forma masiva a archivos CSV compatibles con Excel para analizar las respuestas de los formularios

Límite de FormDr

Carece de opciones de personalización en sus plantillas de formularios predefinidas

Menos integraciones de terceros en comparación con plataformas más grandes y generalizadas

Precios de FormDr

Essential: 59 $ al mes

Plataforma: Precios personalizados

Teams: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FormDr

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FormDr?

Una reseña lo expresa así:

Antes de adoptar FormDr, utilizábamos un sistema completamente «en papel» que presentaba numerosas barreras, como el gasto que suponía imprimir y enviar por correo un paquete de formularios, el tiempo que se tardaba en enviar y recibir los formularios, y la imposibilidad de garantizar que determinados campos estuvieran completados antes de su envío. Con FormDr, las mujeres que se inscriben en nuestro programa pueden completar los formularios en unos 15 minutos desde el momento en que los reciben.

Antes de adoptar FormDr, utilizábamos un sistema completamente «en papel» que presentaba numerosas barreras, como el gasto que suponía imprimir y enviar por correo un paquete de formularios, el tiempo que se tardaba en enviar y recibir los formularios, y la imposibilidad de garantizar que se completaran determinados campos antes de su envío. Con FormDr, las mujeres que se inscriben en nuestro programa pueden completar los formularios en unos 15 minutos desde el momento en que los reciben.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de formularios de comentarios para recopilar opiniones

4. FormHippo (ideal para equipos de administrador que desean enviar los envíos de formulario directamente a Google Drive)

a través de FormHippo

FormHippo le permite crear formularios de admisión de pacientes personalizados, documentos de consentimiento y flujos de firma electrónica que cumplen con la HIPAA. Estos formularios se pueden integrar en su plataforma a través de API o utilizando enlaces alojados.

La plataforma puede convertir los formularios PDF existentes en documentos interactivos y rellenables en línea que los pacientes pueden completar y firmar electrónicamente en cualquier dispositivo. Su interfaz fácil de usar, de tipo arrastrar y soltar, facilita la creación de nuevos formularios desde cero.

También puede elegir entre sus plantillas predefinidas personalizables que cumplen con la HIPAA para diversas especialidades sanitarias.

Las mejores funciones de FormHippo

Publique formularios al instante y realice su distribución a través de enlaces web únicos o códigos QR

Obtenga un amplio intervalo de tipos de campos que cumplen con la HIPAA, incluyendo texto, desplegables, casillas de selección, botones de opción, imágenes y carga de archivos

Capture firmas electrónicas legalmente vinculantes en cualquier formulario o documento

Envíe automáticamente los formularios enviados y los archivos cargados a su Google Drive, organizándolos en carpetas para facilitar el acceso

Límites de FormHippo

La interfaz puede parecer un poco anticuada en comparación con la de sus competidores

Precios de FormHippo

Prueba gratuita (versión de) prueba

Básico: 8,95 $ al mes por usuario

Pro: 11,95 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de FormHippo

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? La ley HITECH amplió la HIPAA para incluir a los proveedores externos e introdujo normas estrictas de notificación de infracciones, lo que aumentó la importancia de la protección de datos.

5. HIPAAtizer (la mejor opción para formularios compatibles con HIPAA de arrastrar y soltar)

a través de HIPAAtizer

HIPAAtizer es un generador de formularios y una solución documental que cumple con la HIPAA, diseñado para convertir formularios en papel, PDF o web existentes en formatos digitales seguros. Puede incrustar estos formularios directamente en el sitio web de su consulta con solo unos clics.

El proceso de recopilación de datos es sencillo. Los pacientes pueden rellenar los formularios desde cualquier dispositivo y los envíos se dirigen de forma segura a su equipo. Este puede recibir alertas o exportar datos según sea necesario.

*el cifrado conforme a la norma FIPS 140-2 y los registros de acceso detallados garantizan la seguridad de los datos en su organización sanitaria. También ofrece plantillas predefinidas para el consentimiento de telesalud, la detección de COVID-19 y los formularios de admisión, que puede personalizar con un editor visual.

Las mejores funciones de HIPAAtizer

Cree formularios personalizados con un editor de arrastrar y soltar que incluye más de 40 componentes, como firmas y carga de archivos

Active ReCAPTCHA para distinguir entre usuarios humanos y usuarios automatizados y evitar el spam

Convierta los formularios digitales, PDF, en papel o Word existentes en paquetes de formularios en línea con seguridad

Oculte y enmascare la información médica protegida (PHI) en los formularios enviados y en los correos electrónicos de notificaciones para garantizar el cumplimiento de la HIPAA

Límite de HIPAAtizer

La plataforma está muy centrada en el cumplimiento de los formularios y es posible que no ofrezca un conjunto más amplio de herramientas de automatización de flujo de trabajo

Se puede mejorar la experiencia del usuario

Precios de HIPAAtizer

cuenta de desarrollador Sandbox:* Free

Simple Compliance Gold: 34 $ al mes

Simple Compliance Gold Plus: 45 $ al mes

Simple Compliance Platinum: 125 $ al mes

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HIPAAtizer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HIPAAtizer?

Un breve comentario de un usuario:

La herramienta es muy versátil y el equipo de soporte es muy útil. La capacidad de crear flujos de trabajo y cuestionarios complejos para el sector sanitario. Incluso convierten formularios en papel en formularios online que cumplen con la HIPAA.

La herramienta es muy versátil y el equipo de soporte es muy útil. La capacidad de crear flujos de trabajo y cuestionarios complejos para el sector sanitario. Incluso convierten formularios en papel en formularios online que cumplen con la HIPAA.

📚 Más información: El mejor software de bases de datos gratis, gratuito/a

6. Cognito Formulario (la mejor opción para lógica y cálculos avanzados en formulario)

a través de Cognito Formulario

Cognito Formulario ofrece lógica condicional avanzada, campos calculados y soporte para formularios de varias páginas. Es útil para crear formularios médicos complejos, como los de admisión de pacientes, evaluación de riesgos o listas de control de síntomas.

Una función destacable es su generador de formularios basado en IA, que permite a los usuarios crear una plantilla de formulario funcional con solo describir sus necesidades en lenguaje sencillo

Estos formularios en línea que cumplen con la HIPAA no tienen integraciones nativas con EHR. Sin embargo, Cognito Forms es compatible con webhooks y puede personalizar los flujos de trabajo para enrutar envíos o activar acciones de seguimiento.

Los desarrolladores y los equipos de producto pueden utilizar el acceso seguro a la API para extraer o enviar datos a otros sistemas e integrarlos en flujos de trabajo tecnológicos sanitarios más amplios.

Las mejores funciones de Cognito Formulario

Automatice los flujos de trabajo con lógica condicional, visualización dinámica de campos y notificaciones

Genere documentos PDF o Word personalizados, como resúmenes de pacientes o registros de consentimiento, directamente a partir de los formularios enviados

Integre pasarelas de pago como Stripe, PayPal y Square para aceptar pagos a través de formularios dinámicos, incluido el procesamiento conforme con PCI

Audite toda la actividad mediante registros detallados, el seguimiento de los cambios en los envíos, las acciones del flujo de trabajo y el estado de entrega de los correos electrónicos

Límite de Cognito Formulario

El cumplimiento de la HIPAA y el acuerdo de socio comercial (BAA) asociado solo están disponibles en el plan Enterprise, de mayor coste, lo que puede hacerlo inaccesible para las consultas más pequeñas.

Los cambios en el formato al imprimir resultan incómodos

Precios de Cognito Formulario

Particulares: Gratis, gratuito/a

Pro: 19 $/usuario/mes

Equipo: 39 $/usuario/mes

Corporación: 129 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Cognito Formulario

G2: 4,5/5 (más de 80 reseñas) 4,5/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cognito Formulario?

Según un crítico:

Es fácil crear formularios adaptables utilizando lógica condicional, canalización de respuestas y automatización con Stripe/Zapier. Es fácil compartir plantillas entre cuentas. Es fácil incrustar formularios en un sitio web.

Es fácil crear formularios adaptables utilizando lógica condicional, canalización de respuestas y automatización con Stripe/Zapier. Es fácil compartir plantillas entre cuentas. Es fácil incrustar formularios en un sitio web.

📚 Más información: Software de gestión de miembros

7. BlockSurvey (la mejor opción para la recopilación de datos que prioriza la privacidad)

a través de BlockSurvey

BlockSurvey es un software de automatización de formularios con un enfoque de privacidad desde el diseño que utiliza tecnología blockchain. En lugar de almacenar las respuestas de los formularios en servidores centralizados, los datos se cifran de extremo a extremo y son propiedad exclusiva del encuestado.

Su equipo no puede acceder a los datos sin procesar a menos que se le conceda acceso explícitamente. En otras palabras, se puede utilizar para productos de tecnología sanitaria en los que la minimización de datos y la arquitectura de confianza cero son importantes.

La plataforma también le ofrece dominios personalizados, incrustación segura y acceso a la API para controlar cómo y dónde se utilizan sus formularios.

Las mejores funciones de BlockSurvey

Cree encuestas y formularios con un creador basado en IA que genera preguntas de alta calidad, lógica de seguimiento adaptativa y análisis de datos automatizado

Recopile respuestas de forma anónima sin anuncios, rastreadores ni cookies para aumentar la confianza

Personalice sus encuestas con dominios, logotipos y temas personalizados

Analice los datos recopilados a través de un panel en tiempo real con gráficos y resumen

Límites de BlockSurvey

El inicio de sesión con contraseña podría suponer un riesgo para la seguridad; cualquiera que la tenga podrá acceder a la cuenta, y el propietario de la cuenta no tiene forma de volver a protegerla

El modelo de seguridad avanzado y descentralizado de la plataforma puede suponer un reto para algunos departamentos de TI tradicionales del sector sanitario

Precios de BlockSurvey

Estándar: 29 $ al mes

Premium: 49 $ al mes

Equipo: 69 $ al mes

Enterprise: 499 $ al mes

Valoraciones y reseñas de BlockSurvey

G2: 4,8/5 (más de 120 opiniones) 4,8/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BlockSurvey?

Un usuario compartió este comentario:

Blocksurvey es muy fácil de usar y de implementar. Se ha convertido rápidamente en mi creador de formularios preferido. La innovación radica en el hecho de que los resultados se almacenan en la cadena de bloques, lo que supone una capa adicional de seguridad que agradezco

Blocksurvey es muy fácil de usar y de implementar. Se ha convertido rápidamente en mi creador de formularios preferido. La innovación radica en el hecho de que los resultados se almacenan en la cadena de bloques, lo que supone una capa adicional de seguridad que agradezco

8. Jotform (la mejor en variedad de plantillas e integraciones)

a través de Jotform

Con su opción de cumplimiento de la HIPAA disponible en los planes Gold y plan Enterprise, Jotform le ofrece una herramienta de mapeo de PDF fácil de usar, con función de arrastrar y soltar. Con el editor de PDF, las clínicas pueden generar archivos PDF autocompletados a partir de los envíos de formulario, que tienen un aspecto idéntico al de los documentos internos existentes.

Las herramientas con tecnología de IA de Jotform pueden generar formularios a partir de indicaciones de texto o resumir los datos de envío al instante. La biblioteca de plantillas de formularios de registro predefinidas le permite empezar a trabajar rápidamente.

También puede habilitar la programación de citas directamente en el formulario. Los pacientes pueden seleccionar una franja horaria y esta se sincroniza con su calendario conectado.

Las mejores funciones de Jotform

Proteja los datos confidenciales activando el interruptor de la protección de la información médica protegida (PHI) en campos específicos

Cobre pagos, programe citas y recopile firmas electrónicas, todo ello en un único formulario de seguridad

Integre más de 150 aplicaciones de terceros, incluyendo EMR, servicios de almacenamiento en la nube y procesadores de pago

Realice un seguimiento de las acciones del flujo de trabajo, el envío de correo electrónico y los pagos con su detallado registro de auditoría

Aplique el cierre de sesión automático tras una hora de inactividad para las cuentas habilitadas para HIPAA

Límites de Jotform

Tiene límites en cuanto a la flexibilidad del diseño en comparación con otros formularios codificados de forma personalizada

Precios de Jotform

Starter: Gratis

Bronce: 39 $ al mes

Plata: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

corporación: *Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2: 4,7/5 (más de 3600 opiniones) 4,7/5 (más de 3600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Aquí tiene una perspectiva de primera mano: $$a

Jotform es MUY flexible en cuanto a los tipos de formularios que puedo crear. Desde formularios de registro, formularios de interés, formularios de registro y formularios de pago (y eso es solo la punta del iceberg)... Cuando cambio el nombre del campo, a veces se me olvida cambiar las condiciones que he ajustado y, por lo tanto, el formulario no cumple su función como debería. ¡Sería bueno que hubiera una alerta o un recordatorio! Aparte de eso, tengo muy poco de qué quejarme.

Jotform es MUY flexible en cuanto a los tipos de formularios que puedo crear. Desde formularios de registro, formularios de interés, formularios de registro y formularios de pago (y eso es solo la punta del iceberg)... Cuando cambio el nombre del campo, a veces se me olvida cambiar las condiciones que he configurado y, por lo tanto, el formulario no funciona como debería. ¡Sería bueno que hubiera una alerta o un recordatorio! Aparte de eso, tengo muy poco de qué quejarme.

📚 Más información: Software de seguimiento de candidatos para Teams

9. 123Formulario (la mejor para crear formularios multilingües)

a través de 123FormBuilder

123FormBuilder ofrece cumplimiento de la HIPAA en su plan Enterprise. Protege la privacidad con formularios que cumplen con el RGPD, protocolos de seguridad avanzados como SSO, roles personalizados, registros de auditoría, autenticación de correo electrónico SPF/DKIM y copias de seguridad diarias.

Puede configurar un flujo de trabajo condicional en el que, si un paciente efectúa la selección de un síntoma específico, se active como desencadenante un conjunto diferente de preguntas o se envíe el envío a un departamento concreto. También puede utilizar su compatibilidad con formularios multilingües para atender a poblaciones de pacientes diversas.

las mejores funciones de 123FormBuilder

Recopila datos de forma segura con cifrado SSL de 256 bits, cifrado de datos y formulario, y almacenamiento seguro en servidores AWD con residencia de datos configurable

Mejore la accesibilidad con formularios que cumplen con los estándares WCAG 2.1 Nivel A y AA, incluida la función de texto alternativo para usuarios con discapacidades cognitivas

Genere facturas o contratos directamente a partir del envío de formulario

Automatice las tareas rutinarias enviando los datos de los formularios directamente a otras herramientas de su sistema sanitario

límites de 123FormBuilder

Los formularios pueden tener errores; por ejemplo, los usuarios se quejan de la dificultad para asignar una redirección de URL para las páginas de agradecimiento

La interfaz de usuario general, aunque muy funcional, puede no parecer tan moderna como la de algunos de sus competidores más recientes

precios de 123FormBuilder

Básico: Free

Gold: 37 $ al mes

Platinum: 49 $ al mes

Diamante: 99 $ al mes

Corporación: 225 $ al mes (facturación anual)

valoraciones y reseñas de 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (más de 160 opiniones) 4,5/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 123FormBuilder?

Vea lo que opinó este crítico:

Es muy fácil crear formularios. La interfaz de usuario es buena y se actualiza ocasionalmente para facilitar las cosas. La integración con Salesforce y el método para rellenar previamente y enviar datos es claro... De vez en cuando te encuentras con algo que no se puede hacer, pero normalmente en estas circunstancias hay una solución alternativa o un método diferente que funciona. Los recursos de ayuda, aunque abundantes y útiles, pueden resultar un poco difíciles de navegar en ocasiones (tengo entendido que están haciendo trabajo en ello).

Es muy fácil crear formularios. La interfaz de usuario es buena y se actualiza ocasionalmente para facilitar las cosas. La integración con Salesforce y el método para rellenar previamente y enviar datos es claro... De vez en cuando te encuentras con algo que no se puede hacer, pero normalmente en estas circunstancias hay un trabajo o un método diferente que funciona. Los recursos de ayuda, aunque abundantes y útiles, pueden resultar un poco difíciles de navegar en ocasiones (tengo entendido que se está haciendo trabajo en ello).

📚 Más información: Cómo crear un flujo de trabajo para la gestión de clientes

10. Zoho Formulario (la mejor para la integración con el ecosistema Zoho)

a través de Zoho Formulario

Zoho Forms, una buena opción para los equipos de tecnología sanitaria que ya trabajan en el ecosistema de Zoho, es un creador de formularios que se conecta perfectamente con CRM, servicios de asistencia técnica o paneles internos. Esto le permite extraer los datos de los formularios directamente a las apps o actuar como desencadenante de flujos de trabajo basados en la lógica.

Aunque el cumplimiento de la HIPAA solo está disponible en los planes Premium y plan Enterprise, ofrece un acuerdo de nivel de servicio (BAA) firmado, cifrado SSL, enmascaramiento de datos a nivel de campo y registros de auditoría.

Zoho Formulario se puede integrar en herramientas orientadas al paciente que gestionan la información médica protegida (PHI) y el proceso de recopilación de datos confidenciales de los pacientes.

Las mejores funciones de Zoho Formulario

Realice la distribución de los formularios a través de las redes sociales, el correo electrónico, códigos QR o incrustándolos en su sitio web

Recopile datos sin conexión y utilice funciones como el etiquetado de geolocalización, el escaneo de códigos QR, los formularios de lógica condicional, las firmas electrónicas, la carga de archivos/imágenes, el escaneo de tarjetas y el modo quiosco

Colabore con los miembros de su equipo mediante el uso compartido de formularios ilimitados (en plan de pago), estableciendo permisos y trabajando juntos en tiempo real

Analice el rendimiento de los formularios con informes y análisis integrados para realizar un seguimiento de los envíos y las tasas de finalización

Límite de Zoho Formulario

Aunque admite la lógica condicional, a menudo se describe como engorrosa y difícil de gestionar, especialmente en formularios de varias páginas o muy dinámicos

Aunque es muy potente dentro de su propio ecosistema, puede ofrecer menos ventajas como herramienta independiente

Precios de Zoho Formulario

Gratis: Gratis, gratuito/a

Básico: 12 $ al mes

Estándar: 30 $ al mes

Profesional: 60 $ al mes

Premium: 110 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Formulario

G2: 4,4/5 (más de 160 opiniones) 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Formulario?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Es fácil y sencillo introducir los elementos que necesita, como el nombre y la dirección de los clientes, el trabajo terminado y cualquier otra información que desee incluir en los pedidos.

Es fácil y sencillo introducir los elementos que necesita, como el nombre y la dirección de los clientes, el trabajo terminado y cualquier otra información que desee incluir en los pedidos.

11. MakeFormulario (la mejor opción para un diseño de formulario moderno y adaptable)

a través de Makeforms

MakeForms es un creador de formularios que cumple con HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA y la DPA australiana.

En función de sus necesidades de interacción con el usuario, puede elegir entre diferentes tipos de formularios, como formularios de una sola página, flujos de varios pasos o formularios completos. El asistente de IA sugiere campos y estructuras basándose en la descripción de su formulario.

Además, puede establecer un código único para verificar a los usuarios antes de que envíen datos confidenciales. Esta función es útil en la telesalud o en la incorporación de apps, aplicación.

Las mejores funciones de MakeForms

Utilice «fuentes» para realizar el seguimiento de las respuestas de cada canal de distribución y obtener análisis detallados

Elija entre tres tipos de formularios: uno a uno, formularios por paso y todos a la vez

Personalice los formularios con más de 160 plantillas, como plantillas de formularios de comentarios, y 100 temas de diseño con marcas, logotipos y fuentes personalizados

Colabore con su equipo en entornos de trabajo compartidos para optimizar la creación, revisión y gestión de formularios

Gestione y analice los datos de envío en los formularios utilizando múltiples vistas, como las vistas de tabla y resumen

Límite de MakeForms

El nivel de precios gratuito no incluye el cumplimiento de la HIPAA (firma del acuerdo de socio comercial, BAA). Para ello, necesita planes de pago

Precios de MakeForms

Essentials: 29 $ al mes

Pro: 69 $ al mes

Agencia: 149 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MakeForms

G2: 4,9/5 (más de 30 reseñas) 4,9/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MakeForms?

Directamente de una reseña de G2:

En primer lugar, el valor es excelente. Con 5000 envíos por solo 29 $ al mes, es asequible para gestionar grandes volúmenes sin arruinarse. También he observado que se carga rápidamente cuando se integra en mi sitio web, lo que permite que todo funcione con fluidez para los visitantes, lo cual es una gran ventaja para la experiencia del usuario... Las opciones de integración parecen con límite. Existen conexiones (a internet) con herramientas de automatización como Zapier, pero prefiero no gastar más en Zapier solo para conectarme con mis otras herramientas. Ampliar las integraciones directas facilitaría mucho las cosas.

En primer lugar, el valor es excelente. Con 5000 envíos por solo 29 $ al mes, es asequible para gestionar grandes volúmenes sin arruinarse. También he observado que se carga rápidamente cuando se integra en mi sitio web, lo que permite que todo funcione sin problemas para los visitantes, lo cual es una gran ventaja para la experiencia del usuario... Las opciones de integración parecen tener un límite. Existen conexiones con herramientas de automatización como Zapier, pero prefiero no gastar más en Zapier solo para conectarme con mis otras herramientas. Ampliar las integraciones directas facilitaría mucho las cosas.

Funciones que debe buscar en un creador de formularios que cumpla con la HIPAA

Si recopila datos de pacientes de forma digital, es imprescindible elegir un creador de formularios en línea que cumpla con la HIPAA. Según la normativa HIPAA, cualquier plataforma que maneje información médica protegida (PHI) debe reunir estrictos requisitos de privacidad y seguridad.

Estas son las funciones clave que debe buscar:

garantiza un acuerdo de socio comercial (BAA): *Asegura que el proveedor ofrezca un BAA firmado, la base de las directrices de cumplimiento de la HIPAA, cuando un tercero maneja información médica protegida

cifra todos los datos de extremo a extremo: *Protege la información confidencial con un cifrado sólido durante la transmisión segura de datos (envío de formularios) y en reposo (una vez almacenados)

controla el acceso de los usuarios: *Establece límites claros dentro de su equipo con controles de acceso basados en rol para minimizar el riesgo

ofrece registros de auditoría detallados: *Registra todas las vistas, ediciones, envíos y exportaciones para ayudarle a demostrar el cumplimiento durante las auditorías

se integra con sus sistemas EHR/EMR: *Se establece la conexión (a internet) con sus registros médicos electrónicos o sistemas de gestión de consultas existentes

recopila firmas electrónicas seguras para el consentimiento: *Obtiene las firmas de los pacientes de forma legal en los formularios de admisión, los documentos de consentimiento o las autorizaciones posteriores a la visita

automatiza las tareas rutinarias: *Acelera su flujo de trabajo con automatizaciones como recordatorios a los pacientes, notificaciones al personal sobre nuevos envíos y el uso de lógica condicional para adaptar las preguntas

Creadores de formularios que cumplen con la HIPAA frente a los que no cumplen: breve comparación

Función creador de formularios que cumple con la HIPAA* *creador de formulario no compatible Protección de datos Cifra los datos en tránsito y en reposo Es posible que no garantice el cifrado ni el almacenamiento seguro Controles de acceso Autenticación de usuarios, permisos basados en rol, registros de auditoría Protección básica de inicio de sesión, sin registro de auditoría detallado *acuerdo de socio de empresa (BAA) Provee un acuerdo de confidencialidad firmado (BAA), exigido por ley para el tratamiento de información médica protegida (PHI) No ofrece un acuerdo de nivel de servicio (BAA), no es legalmente adecuado para la información médica protegida (PHI) Caso de uso Recopilación de datos de pacientes, historial médico y detalles del seguro Encuestas generales, formularios de comentarios y generación de clientes potenciales Riesgos de uso en el ámbito sanitario Haciendo una reunión con la normativa HIPAA y minimizando los riesgos legales y financieros Su uso para la información médica protegida (PHI) puede resultar en multas y violaciones de datos

👀 ¿Sabías que...? La HIPAA no se diseñó originalmente para proteger la privacidad en el ámbito sanitario. Se creó en 1996 como una ley para ayudar a los trabajadores a conservar su seguro médico cuando cambiaban de trabajo.

Mantenga sus formularios seguros con ClickUp

Encontrar un creador de formularios que cumpla con la HIPAA es un paso fundamental para proteger los datos de los pacientes. Sin embargo, los formularios HIPAA son solo una pequeña parte del panorama general.

Una vez recopilada la información del paciente, necesita una forma segura y organizada de realizar el seguimiento de las tareas, los traspasos, las aprobaciones y la documentación.

ClickUp, la app, aplicación integral para el trabajo, reúne sus formularios, archivos, tareas, informes y conversaciones en una plataforma fácil de usar y basada en IA. Su plan Enterprise ofrece cumplimiento de la HIPAA, con un acuerdo de socio comercial (BAA) firmado.

Sus formularios y los datos de los pacientes están protegidos con cifrado, controles de acceso y registros de auditoría, lo que reúne los requisitos de la HIPAA para la información médica protegida electrónica (ePHI).

Es flexible, con seguridad y trabaja perfectamente para los equipos sanitarios.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅