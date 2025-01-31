Los 10 mejores programas de productividad para oficina en 2025 (reseñas y precios)

Tanto si es propietario de una pequeña empresa como si es un directivo que busca mejorar la productividad, necesita un software ofimático fiable que le permita hacer más en menos tiempo.

Imagínese esto: una suite ofimática adaptada a sus necesidades, que mejora la colaboración y aumenta la productividad.

Con potentes funciones como el procesamiento de documentos, la compatibilidad entre plataformas y el almacenamiento, el software y las aplicaciones de oficina adecuados fomentan la colaboración y mejoran la eficiencia organizativa.

Conocer las ventajas y desventajas de las opciones de software de productividad para oficina disponibles en el mercado te ayudará en la selección de la solución más adecuada.

Nuestra lista seleccionada se adentra en las 10 mejores suites de productividad para dar forma a tu forma de trabajar, crear y compartir contenido digital, y aumentar la productividad.

¿Qué debe buscar en un software de productividad para la oficina?

Esto es lo que debe buscar en un paquete de productividad para la oficina.

Características y funcionalidad: Las mejores suites de productividad de Microsoft Office ofrecen sólidas funciones de creación de documentos y presentaciones, herramientas de edición para los usuarios, gestión de tareas y son compatibles con los formatos de archivo más populares.

Colaboración y comunicación entre equipos: un paquete ofimático eficaz permite a sus equipos que trabajan en varios proyectos simultáneamente colaborar en tiempo real con edición, comentarios y notas simultáneas. El paquete de software ofimático debe ofrecer aplicaciones de comunicación como correo electrónico y mensajería para promover el trabajo en equipo y lograr más resultados juntos.

Interfaz intuitiva: Usted quiere que sus equipos dediquen más tiempo a realizar su trabajo que a averiguar cómo funciona el software de la suite ofimática. Elija suites ofimáticas con interfaces fáciles de usar para facilitar su adopción, reducir el tiempo de formación, aumentar la productividad y mejorar la concentración

Capacidades de integración: ¿La solución se integra con su tecnología actual? La integración con sus sistemas backend, sistemas operativos y plataformas de almacenamiento en la nube ayuda a optimizar la gestión de datos.

Seguridad de los datos : elige una suite de productividad con cifrado avanzado, seguridad de los datos, controles de acceso y uso compartido seguro para proteger los datos confidenciales de la empresa.

Escalabilidad y compatibilidad: elige un paquete de software de oficina que crezca con tu empresa y se adapte a las necesidades cambiantes. La compatibilidad con múltiples dispositivos y el acceso a través de aplicaciones móviles es imprescindible para la productividad de tus empleados cuando están fuera de la oficina.

Los 10 mejores programas de productividad para la oficina

1. ClickUp

Explora ClickUp para gestionar tus proyectos y aumentar la productividad con el poder de la IA, más de 15 vistas y automatizaciones de tareas.

Como gestor que maneja varios proyectos y colabora con diferentes equipos, necesita la solución adecuada para gestionar todos los aspectos de su trabajo. La herramienta de productividad basada en la nube de ClickUp le permite personalizar su flujo de trabajo y sus tareas. Las plantillas que ofrece ClickUp ayudan a su equipo a centrarse en completar sus tareas de prioridad y garantizan que no se quede nada atrás.

Además de las múltiples plantillas disponibles, funciones como ClickUp AI te permiten crear tu documento desde cero según tus necesidades. Ordena tus documentos para localizarlos rápidamente y guárdalos en tu entorno de trabajo para acceder a ellos rápidamente.

Utiliza ClickUp AI para escribir más rápido, resumir y pulir textos, generar respuestas por correo electrónico y mucho más.

La solución de ClickUp le ayuda a comprender la secuencia de tareas que deben completar sus equipos y a correlacionar las interdependencias para garantizar una ejecución fluida. Con una vista holística, es fácil gestionar los recursos para garantizar la máxima productividad y el mínimo solapamiento.

Haz que la gestión de proyectos sea sencilla y ágil con una interfaz fácil de usar y personalizable. La última versión de ClickUp simplifica el intercambio de archivos y la colaboración en tiempo real al establecer la conexión entre todos los miembros de tus flujos de trabajo para obtener aportaciones de tu equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Planifica y prioriza tus tareas de oficina con visibilidad de todos los detalles de tus proyectos y cómo quieres alinearlos con las metas de la empresa.

Utiliza ClickUp Docs para acceder a todo en un solo lugar enlazando documentos y tareas. Añade widgets para actualizar flujos de trabajo, actualizar el estado de los proyectos, asignar tareas, compartir archivos y mucho más.

ClickUp Whiteboard es un lienzo perfecto para visualizar tus ideas, crear flujos de trabajo en equipo para la lluvia de ideas, la estrategia y la planificación, y añadir más contexto a tu trabajo vinculando tareas, documentos y archivos.

ClickUp Pizarras es tu hub visual centralizado para convertir de forma colaborativa las ideas del equipo en acciones coordinadas.

Crea elementos de acción y subtareas basadas en el contexto de las tareas y los documentos utilizando ClickUp AI e inyecta creatividad en tu flujo de trabajo de contenido.

Crea plantillas para tareas comunes y añade funciones como edición enriquecida, etiquetas de tareas y listas de control de tareas para que no tengas que preocuparte por las tareas olvidadas.

Realiza la edición de documentos simultáneamente para facilitar la colaboración en equipo y asigna tareas y comentarios a los miembros de tu equipo.

Automatiza el seguimiento del equipo con ClickUp Metas, mantén el rumbo para cumplir tus cronogramas con objetivos claros y establece objetivos para realizar un seguimiento de los logros.

Realiza un seguimiento del progreso relacionado con las metas con el panel de control de metas de ClickUp.

ClickUp permite una migración multiplataforma fluida, por ejemplo, desde Google Workspace, Asana, Microsoft Excel o Monday.com, y una integración perfecta con herramientas de comunicación como Zoom y Slack.

Limitaciones de ClickUp

Hay una curva de aprendizaje para las nuevas funciones.

La versión gratuita no da acceso a funciones avanzadas como análisis o cronogramas de proyectos.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9200 opiniones) 4,7/5 (más de 9200 opiniones)

Capterra : 4,7/5 (más de 3900 opiniones) 4,7/5 (más de 3900 opiniones)

2. Microsoft 365

a través de Microsoft 365

Una plataforma intuitiva todo en uno que le permite crear, compartir y colaborar en un solo lugar, facilitando el trabajo en equipo. Microsoft Office 365 es un software de gestión de oficina basado en la nube que ayuda a las pequeñas empresas y a las grandes organizaciones a colaborar en un solo lugar con todas sus aplicaciones favoritas.

La suite Microsoft Office 365 incluye Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office para la Web y Microsoft Skype para Empresas Online. El software de la suite ofimática online permite a los usuarios aumentar su productividad desde prácticamente cualquier lugar a través de Internet.

Las mejores funciones de Microsoft 365

Capacidad para diseñar cualquier cosa, desde presupuestos, publicaciones en redes sociales, vídeos y mucho más, sin necesidad de tener experiencia en diseño gráfico.

Una interfaz unificada de Microsoft Office para crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo.

OneDrive organiza y almacena todos tus archivos esenciales dentro de Office 365.

Funciones de colaboración para que su equipo y sus clientes trabajen juntos desde cualquier lugar y en todos sus dispositivos.

Limitaciones de Microsoft 365

No se pueden comprar productos individuales de Office 365.

Un ancho de banda bajo puede ralentizar el funcionamiento de la suite Office.

Precios de Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/usuario/mes

Microsoft 365 Business Standard: 10,62 $/usuario/mes

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/usuario/mes

Microsoft 365 Apps for Empresas: 8,25 $/usuario/mes

Microsoft 365 E3: 36,00 $/usuario/mes (compromiso anual)

Microsoft 365 E5: 57,00 $/usuario/mes (compromiso anual)

Microsoft 365 F3: 8,00 $/usuario/mes (compromiso anual)

Microsoft 365 Family : 99,99 $ al año.

Microsoft 365 Personal: 69,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de Microsoft 365

G2: 4,7/5 (más de 4900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 13 400 opiniones)

3. Google Workspace

a través de Google Workspace

Google Workspace es un entorno de trabajo en línea basado en la web que integra a la perfección tus metas empresariales con las necesidades de tu equipo. Su última versión, Duet IA, es una gran herramienta de productividad que ayuda a impulsar la productividad de tu empresa con IA generativa.

Puede conectarse, crear y colaborar con la ayuda del correo electrónico, el chat, los archivos y las reuniones dentro de esta alternativa a Microsoft Office. La última versión de Gmail es adecuada para organizaciones y corporaciones y incluye un panel de análisis y configuración de seguridad de datos.

Las mejores funciones de Google Workspace

La compatibilidad entre dispositivos permite a los empleados colaborar desde la oficina o desde casa en múltiples dispositivos, incluidas las aplicaciones móviles.

La infraestructura en la nube mantiene la información, las identidades, las aplicaciones como los Documentos de Google y los dispositivos seguros y protegidos.

Integra tus páginas compartibles con Google Calendar para mantener todos los documentos de tus reuniones en un solo lugar.

Prueba gratuita de 14 días para experimentar la suite de productividad de Google.

Limitaciones de Google Workspace

No es compatible con otras plataformas para el uso compartido de documentos.

El software basado en la web no permite trabajar en modo sin conexión.

Precios de Google Workspace

Versión gratuita : durante 14 días.

Plan individual: 9,99 $ al mes (descuento disponible con confirmación de 1 año).

Business Starter : 6 $ al mes por usuario (compromiso anual)

Business Standard : 12 $ al mes por usuario (contrato anual)

Business Plus : 18 $ al mes por usuario (compromiso anual)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 42 200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 15 200 opiniones)

4. Apple iWork

A través de Apple iWork

Si quieres crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones dentro del ecosistema de Apple, Apple iWork te lo permite. Utiliza las herramientas de productividad de oficina en iCloud.com para abrir, realizar la edición y exportar documentos con formatos de archivo como Word, Excel y Presentación.

Las suites ofimáticas cuentan con diversas plantillas que ofrecen compatibilidad para crear documentos profesionales personalizados según sus necesidades. Colabore con los miembros de su equipo gracias a funciones como el control de cambios, el resaltado y el chat integrado.

Las mejores funciones de Apple iWork

Reúna documentos y añada imágenes, gráficos y mucho más con las plantillas disponibles.

Genere hojas de cálculo con gráficos, tablas, imágenes, categorías inteligentes y tablas dinámicas.

Crea y presenta presentaciones por tu cuenta o en equipo con Keynotes.

Limitaciones de Apple iWork

Los usuarios se enfrentan a inconsistencias de formato cuando abren documentos de iWork en MS Office y otros programas de oficina.

Problemas de compatibilidad entre diferentes versiones de iOS

Precios de Apple iWork

Versión gratuita para cualquier persona con una cuenta de iCloud.

Valoraciones y reseñas de Apple iWork

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. WordPerfect

vía WordPerfect

WordPerfect es una completa suite de software con múltiples funciones, desde una herramienta de procesamiento de textos hasta una herramienta de edición de imágenes fácil de usar para aumentar tu productividad.

Además, Corel WordPerfect Office ofrece funciones avanzadas, como un diccionario Oxford integrado, un editor de libros electrónicos y varias plantillas que le permitirán realizar su trabajo de forma más inteligente.

Las mejores funciones de WordPerfect

Paquete ofimático todo en uno con una aplicación de procesamiento de textos (WordPerfect), una aplicación de hojas de cálculo (Quattro Pro), una aplicación de presentaciones, WordPerfect Lightning y una herramienta de edición de imágenes, AfterShot.

Abre, realiza la edición y guarda la última versión de los formatos de Microsoft Office en la aplicación WordPerfect Office.

WordPerfect Lightning permite a los usuarios recopilar texto e imágenes de diferentes fuentes y reutilizarlos en un documento o correo electrónico.

Limitaciones de WordPerfect

La conversión de tablas y otros componentes a otra herramienta, como Word, no funciona perfectamente.

En comparación con Microsoft, el redlining necesita más trabajo.

Precios de WordPerfect

Licencia única: 249,99 $

Valoraciones y reseñas de WordPerfect

G2: 4,1/5 (73 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (190 opiniones)

6. LibreOffice

vía LibreOffice

Si buscas una herramienta de productividad ofimática accesible, casi completada y rentable, LibreOffice, un producto de The Document Foundation, es la solución que necesitas.

LibreOffice, una suite ofimática de código abierto, es la sucesora de OpenOffice. Este software gratuito de productividad ofimática hace que tu trabajo tenga un aspecto impecable, independientemente del formato y la finalidad del documento, desde cartas, tesis, informes financieros y presentaciones hasta dibujos técnicos.

Las mejores funciones de LibreOffice

Herramienta de productividad para la oficina gratuita con procesador de textos, editor de hojas de cálculo y software de presentaciones, disponible en 110 idiomas.

Ofrece compatibilidad con múltiples formatos de documentos, incluidos Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) y Publisher.

Amplíe la funcionalidad y realice la automatización de tareas con extensiones del Centro de extensiones de LibreOffice y plantillas listas para usar.

Limitaciones de LibreOffice

Carece de opciones para guardar, compartir, realizar automatización e integrar en línea con otro software.

Interfaz obsoleta en comparación con otras suites de productividad.

Precios de LibreOffice

Free Forever

Valoraciones y reseñas de LibreOffice

G2: 4,3/5 (257 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (2151 opiniones)

7. Apache OpenOffice

vía Apache OpenOffice

Tenemos la solución si su director financiero ha solicitado un recorte presupuestario, pero sigue necesitando una suite ofimática de código abierto.

Apache OpenOffice es un paquete de software de productividad gratuito y de código abierto que ayuda a las organizaciones a preparar Excel, presentaciones, gráficos y gestión de datos más rápidamente.

Las mejores funciones de Apache OpenOffice

Disponible en varios idiomas y compatible con todos los ordenadores estándar.

Los datos se almacenan en un formato estándar abierto internacional, que puede leer y escribir archivos creados con otras suites de software ofimático estándar.

Apache OpenOffice Base le permite crear y modificar tablas, formularios e informes dentro del paquete de software.

Limitaciones de Apache OpenOffice

La interfaz de usuario es aburrida y anticuada.

Algunos formatos de las aplicaciones de MS Office no son compatibles con Oneoffice.

Precios de Apache OpenOffice

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Apache OpenOffice

G2: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 480 opiniones)

8. Zoho Workplace

vía Zoho Workplace

¿Sus equipos tienen que hacer malabarismos entre múltiples aplicaciones y trabajan de forma aislada?

Las empresas pueden eliminar el trabajo pesado con un panel de control unificado que integra sus aplicaciones y fuentes empresariales en un solo lugar con Zoho Workplace, un paquete integrado de aplicaciones y herramientas de productividad.

Zoho Workplace cuenta con un servicio de correo electrónico, una herramienta de gestión de archivos y una suite ofimática y de colaboración. El software de productividad ofrece una colaboración al estilo de las redes sociales para su buzón de correo. En Zoho Mail's Streams, publique sus ideas, realice sesiones de brainstorming con su equipo y planifique acciones simultáneamente.

Las mejores funciones de Zoho Workplace

El panel personalizable te permite cambiar los temas y elegir tu idioma preferido.

Con las aplicaciones móviles Workplace, conéctese y colabore con su equipo desde cualquier lugar.

Connect es una solución de intranet social para la colaboración en toda la empresa.

Crea y presenta presentaciones profesionales a tu público en todo el mundo con Zoho Show y elige entre múltiples plantillas y opciones de animación avanzadas.

Limitaciones de Zoho Workplace

Una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios novatos.

Dificultades de integración con aplicaciones que no son de Zoho.

Precios de Zoho Workplace

Estándar : 3 $ al mes por usuario.

Profesional : 6 $ al mes por usuario

Solo correo electrónico : 1 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (más de 2300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. SoftMaker Office

vía SoftMaker Office

SoftMaker Office es una alternativa a Google Workspace con traducción automática, combinación de PDF, firma digital y comparación de documentos para teléfonos inteligentes y tabletas.

Esta suite de productividad, que cumple con el RGPD, es compatible con Microsoft Office, lo que le permite realizar la edición de sus documentos en el ecosistema de Microsoft.

Las mejores funciones de SoftMaker Office

Incluye traducción automática, combinación de PDF, firmas digitales y comparación de documentos.

Fuentes OpenType y TrueType de alta calidad para sistemas Windows, Mac y Linux.

Cumple con el RGPD y está disponible en aplicaciones móviles para iOS y Android.

Limitaciones de SoftMaker Office

No se sincroniza fácilmente con el almacenamiento en la nube.

Los usuarios se quejan de que las actualizaciones tienen errores y son lentas.

Precios de SoftMaker Office

Professional 2024 : 129,95 $.

Estándar 2024: 99,95 $.

Valoraciones y reseñas de SoftMaker Office

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. OnlyOffice

vía OnlyOffice

Supongamos que eres el director del departamento de TI de una institución educativa y deseas integrar una suite ofimática en su entorno en la nube para almacenar documentos con seguridad en la nube. Buscas una alternativa a MS Office con alojamiento local, y OnlyOffice es la opción ideal.

La suite de productividad de OnlyOffice permite a profesores y alumnos optimizar el trabajo en sus proyectos, colaborar en línea, crear y editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones, y facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las mejores funciones de OnlyOffice

Un panel de control intuitivo para gestionar tu entorno de trabajo digital y personalizarlo con combinaciones de colores integradas, sustituir logotipos, títulos y enlaces, y cambiar el tema de la interfaz.

Las salas de colaboración permiten la coautoría de documentos, el seguimiento de cambios y la comunicación en tiempo real con chat integrado y videollamadas de audio y vídeo.

Utilice el entorno de trabajo para la documentación de proyectos , cifre la colaboración en documentos para la seguridad de la corporación y analice la productividad de su equipo mediante gráficos de Gantt.

Limitaciones de OnlyOffice

No es fácil personalizar la interfaz.

No se sincroniza automáticamente con Google Drive.

Precios de OnlyOffice

Corporación : 2200 $/servidor para 50 usuarios.

Enterprise Plus: 3300 $/servidor para 50 usuarios.

Enterprise Premium: 4450 $/servidor para 50 usuarios.

Valoraciones y reseñas de OnlyOffice

G2: 4,4/5 (63 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (324 opiniones)

¿Listo para revolucionar la productividad de su organización?

La elección del software de suite ofimática es la brújula que le guiará hacia una colaboración optimizada, un procesamiento eficiente de documentos y una mayor eficiencia organizativa. Elija una suite de productividad que se adapte al flujo de trabajo de su organización y que proporcione un entorno fluido, productivo y seguro para que los equipos alcancen sus metas.

ClickUp es una de las mejores suites ofimáticas disponibles para empresas, organizaciones, instituciones educativas y cualquier persona que desee crear y realizar el uso compartido de contenido digital.

La gestión del flujo de trabajo divide los proyectos complejos en tareas manejables y le permite asignar responsabilidades, realizar el seguimiento del progreso y automatizar los pasos manuales del flujo de trabajo.

La automatización de ClickUp se integra con otros programas de oficina para garantizar un flujo de información fluido entre los diferentes programas y departamentos. Su seguridad de nivel corporativo lo convierte en la suite ofimática online preferida, incluso para sectores como el de las instituciones educativas.

Las funciones avanzadas, como las plantillas de hojas de cálculo, las herramientas de colaboración en equipo, la migración entre plataformas y la capacidad de integración con otras aplicaciones de comunicación, hacen que ClickUp sea la opción perfecta para los profesionales ocupados que desean crear y compartir contenido digital con sus clientes y equipos.

Prueba hoy mismo el software de productividad para la oficina ClickUp .