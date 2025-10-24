Las mejores extensiones de IA para Chrome para aumentar la productividad diaria

Probablemente ya las hayas visto: extensiones de Chrome con IA que prometen cambiar tu flujo de trabajo para siempre, pero que acaban saturando tu navegador y ralentizando todo.

Encontrar herramientas que realmente agilicen tu trabajo (y no lo compliquen) requiere paciencia y un poco de ensayo y error.

Por eso hemos hecho el trabajo preliminar por ti. A continuación, encontrarás una lista seleccionada de potentes y realmente útiles extensiones de IA para Chrome que te ayudarán a escribir, investigar, resumir y mantenerte organizado, sin complicarte demasiado el día.

Tanto si gestionas proyectos, escribes contenido o estudias en línea, estas extensiones hacen que el navegador trabaje a tu favor, no en tu contra.

Las mejores extensiones de IA para Chrome de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes una tabla comparativa rápida que te ayudará a ver cómo se comparan estas extensiones de Chrome para la productividad.

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios ClickUp Notas de reuniones con IA y gestión del flujo de trabajoTamaño del equipo: Ideal para particulares, startups y corporaciones AI Notetaker, resúmenes de ClickUp Brain, captura de tareas en Chrome, sincronización de documentos y calendario, automatización de tareas desde Gmail Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones Merlin Investigación y resumen en tiempo real Tamaño del equipo: Ideal para estudiantes, desarrolladores e investigadores Resumir sitios web, archivos PDF y vídeos de YouTube; convierte indicaciones en código o diagramas; tiene soporte para Claude, GPT-4 y Mistral. Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 29 $ al mes Magical IA Autocompletado de texto + generación de clientes potenciales Tamaño del equipo: Ideal para equipos de selección de personal, equipo de ventas y equipo de soporte Expansor de texto con IA, autocompletado de formularios, integración con CRM, atajos para mensajes Precios personalizados Glasp Selección de lo más destacado de la web y los vídeos Tamaño del equipo: Ideal para investigadores, estudiantes y creadores Puntos destacados y notas de artículos y YouTube, resúmenes con IA, opciones de exportación Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes GrammarlyGO Asistente de redacción con IA multiplataforma Tamaño del equipo: Ideal para profesionales y especialistas en marketing de contenido Reescritura con IA, cambios de tono, indicaciones inteligentes, edición en tiempo real Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 30 $ al mes. Recall Un segundo cerebro potenciado por IATamaño del equipo: Ideal para trabajadores del conocimiento y personas que aprenden de por vida Tarjetas inteligentes, cuestionarios de memoria, captura de contenido, vista de gráficos Nivel gratuito; precios basados en el uso para los planes avanzados Perplexity IA Respuesta a consultas complejas con fuentes Tamaño del equipo: Ideal para analistas, investigadores y usuarios avanzados Búsqueda en tiempo real, fuentes citadas, generación de imágenes, modelos Pro (GPT-4, Claude) Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes. Otter.ia Transcripción en directo y resúmenes de reuniones Tamaño del equipo: Ideal para equipos híbridos y educadores Transcripción en tiempo real, Otter Chat, sincronización de diapositivas, resúmenes generados por IA Hay un plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 16,99 $ al mes. Compose IA Acelerar las tareas de redacciónTamaño del equipo: Ideal para fundadores, profesionales del marketing y equipos remotos Autocompletado, reescritura basada en el tono, soporte para correo electrónico y blogs Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 14,99 $ al mes. QuillBot Mejorar la claridad y el tono en la escritura Tamaño del equipo: Ideal para estudiantes, personas que aprenden inglés como segunda lengua e investigadores Reformulación con IA, selección de tono, resumir, corrector gramatical Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 4,17 $ al mes.

Qué debes buscar en una extensión de IA para Chrome

Antes de hacer clic en «Añadir a Chrome», conviene saber qué es lo que hace que una extensión de IA sea realmente útil (y no solo más desorden digital).

Aquí tienes una breve lista de control que te ayudará a elegir la herramienta adecuada:

Aumento real de la productividad : elige una herramienta que realmente te ahorre tiempo. Ya sea para resumir contenido, redactar correos electrónicos u organizar tareas, debería quitarte algo de trabajo de encima.

Privacidad y protección de datos : Averigua cómo se utilizan tus datos. Elige herramientas con políticas de privacidad claras y una recopilación de datos mínima.

Personalización : Asegúrate de que la herramienta te permita ajustar los ajustes para adaptarlos a tu flujo de trabajo, como el Tono de voz, la longitud del texto generado o los atajos desencadenantes.

Fáciles de activar y desactivar: busca extensiones que te permitan desactivarlas fácilmente sin necesidad de desinstalarlas

Las mejores extensiones de IA para Chrome

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Chrome es donde la mayoría de nosotros desarrollamos nuestra vida digital: correos electrónicos, documentos, búsquedas, chatear.

Busquemos una extensión de IA que te ayude a potenciar ese espacio con herramientas que realicen la automatización, faciliten y agilicen tu trabajo.

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión de tareas y el soporte para el flujo de trabajo con IA)

Crea tareas desde páginas web, captura y anota capturas de pantalla, y escribe notas rápidas con la extensión de ClickUp para Chrome

La extensión de Chrome de ClickUp es como tener todo tu espacio de trabajo directamente en tu navegador. Te permite capturar pantallas, añadir anotaciones con flechas y marcadores numerados, guardar páginas o fragmentos en ClickUp Docs, marcar sitios web como tareas y realizar un seguimiento del tiempo que pasas en una pestaña de Chrome.

También puedes crear tareas directamente desde tu navegador, incluyendo detalles como el título de la página, la URL, capturas de pantalla y enlaces. El botón «Añadir a ClickUp» de tu correo electrónico (por ejemplo, Gmail) te permite adjuntar correos electrónicos completos a tareas existentes o nuevas.

Para garantizar un seguimiento preciso de las horas de trabajo, tanto tuyas como de tu equipo, control de tiempo nativo te permite iniciar y detener los cronómetros de las tareas, lo que te permite ver y editar el tiempo registrado directamente desde la extensión.

Utiliza la función de control de tiempo gratuita de la extensión de ClickUp para Chrome para controlar cuánto tiempo dedicas tú y tus compañeros a determinadas tareas.

Una vez que las tareas se registran a través de la extensión de Chrome, puedes verlas y mejorarlas con IA en la aplicación completa de ClickUp. Por ejemplo, ClickUp Brain puede resumir actualizaciones, extraer acciones a realizar de las notas de las reuniones y ayudarte a perfeccionar la redacción directamente dentro de las tareas y en documentos.

Genera resúmenes inteligentes, obtén notas de reuniones y crea tareas dentro del entorno de trabajo de un proyecto con ClickUp Brain

Brain es también un asistente de redacción inteligente con IA que revisa tus notas y correos electrónicos en cuanto a gramática, tono y claridad, o adapta sus resultados a tu rol específico (marketing, equipo de ventas, gestión de proyectos, ingeniería, etc.).

Genera ideas, crea contenido y perfecciona borradores con ClickUp Brain

🎥 Echa un vistazo rápido a cómo puedes usar la IA para redactar correos electrónicos y documentos impecables con facilidad y coherencia:

Las mejores funciones de ClickUp

Notas de reuniones con IA: Únete automáticamente a las llamadas, graba conversaciones, transcribe debates y obtén una lista de puntos clave sin interrumpir tu flujo ni tu concentración con Únete automáticamente a las llamadas, graba conversaciones, transcribe debates y obtén una lista de puntos clave sin interrumpir tu flujo ni tu concentración con ClickUp AI Notetaker

Toma de notas rápida : utiliza : utiliza ClickUp Bloc de notas para anotar ideas, elementos pendientes o cualquier cosa importante, sincronízalas entre dispositivos y conviértelas en tareas

Automatización de flujos de trabajo : configura reglas basadas en desencadenantes y condiciones dentro de : configura reglas basadas en desencadenantes y condiciones dentro de ClickUp Automations para automatizar flujos de trabajo rutinarios, como la asignación de tareas y los recordatorios de plazos próximos.

Agentes de IA personalizados: Crea : Crea agentes de Autopilot personalizados en ClickUp que puedan tomar decisiones contextuales y actuar de forma autónoma basándose en condiciones e instrucciones predefinidas.

Limitaciones de ClickUp

A veces, ClickUp puede resultar abrumador porque ofrece tantas funciones

La personalización avanzada implica que la configuración inicial puede llevar algo de tiempo hasta que todo funcione a la perfección.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de ClickUp es su flexibilidad. Puedes adaptar el entorno de trabajo exactamente al formato de cada proyecto, creando listas, tableros, cronogramas y automatizaciones que realmente facilitan el trabajo diario. La posibilidad de integrar documentos, listas de control y paneles en un solo lugar es una gran ventaja, ya que hace que el flujo de trabajo sea mucho más organizado y visual.

Lo que más me gusta de ClickUp es su flexibilidad. Puedes adaptar el entorno de trabajo exactamente al formato de cada proyecto, creando listas, tableros, cronogramas y automatizaciones que realmente facilitan el trabajo diario. La posibilidad de integrar documentos, listas de control y paneles en un solo lugar es una gran ventaja, ya que hace que el flujo de trabajo sea mucho más organizado y visual.

💡 Consejo profesional: Combina tu extensión de IA para Chrome favorita con plantillas personalizables para tomar notas y así capturar y organizar ideas sin esfuerzo durante tus investigaciones o reuniones.

2. Merlin (la mejor para obtener ayuda instantánea con IA en cualquier lugar de la web)

vía Merlin

Merlin AI integra múltiples modelos de IA de primer nivel (ChatGPT 4, Claude 3.7, Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek, etc.) en una única interfaz para que puedas cambiar de modelo en tiempo real según tu tarea o tus preferencias.

Puedes hacer preguntas directas sobre tus archivos o vídeos, obtener resúmenes instantáneos, contexto y conversiones visuales sin tener que leerlo o verlo todo. Además, obtienes ayuda para redactar tuits, publicaciones en LinkedIn o correos electrónicos. La extensión reformula tu texto para mayor claridad, ajusta el tono o la longitud de las frases e incluso genera ensayos completos.

Las mejores funciones de Merlin

Crea resúmenes concisos para diversos tipos de contenido, como entradas de blog, documentos (en formatos PDF y PPT) y vídeos de YouTube.

Disfruta de compatibilidad con hasta 128 idiomas, incluida la traducción de sitios web, imágenes y subtítulos bilingües en YouTube.

Genera código, documentos, diagramas o imágenes directamente desde el chat, con vistas previas en tiempo real

Limitaciones de Merlin

La extensión de Chrome a veces se superpone o interfiere con lo que se ve en la pantalla, aunque sea muy pequeña

Precios de Merlin

Free

Pro: 29 $ al mes

Teams: 19 $ por asiento al mes

Valoraciones y reseñas de Merlin

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Merlin?

Una reseña de la Chrome Web Store dice:

Con esta increíble extensión, ideal para todo el mundo —desde estudiantes hasta profesionales en activo, pasando por profesores y empleados—, es muy fácil echar un vistazo rápido al contenido de una página web o sitio web.

Con esta increíble extensión, ideal para todo el mundo —desde estudiantes hasta profesionales en activo, pasando por profesores y empleados—, es muy fácil echar un vistazo rápido al contenido de una página web o sitio web.

📚 Más información: Las mejores herramientas de software para flujos de trabajo de marketing

3. Magical (la mejor para la automatización de tareas repetitivas de escritura y flujos de trabajo)

vía Magical

Magical, una aplicación de expansión de texto y automatización, puede rellenar automáticamente la información de contacto en CRM, formularios, bases de datos y hojas de cálculo. También puedes guardar frases de uso frecuente o respuestas completas como «atajos» y activarlas al instante utilizando //.

Se integra con herramientas de ventas como Salesforce, HubSpot y ZoomInfo, e incluso con software educativo como Canvas, Brightspace y Google Classroom.

La extensión de Chrome de Magical automatiza la introducción repetitiva de texto y el rellenado de formularios directamente en tu navegador.

Las mejores funciones de Magical

Optimiza la redacción con la expansión de texto basada en IA y los mensajes personalizados

Añade información de los candidatos a tu sistema de seguimiento de candidatos directamente desde LinkedIn y otras fuentes

Permite a los equipos de atención al cliente realizar la automatización de tareas rellenando automáticamente los datos de clientes y productos en los tickets y utilizando la IA para elaborar respuestas rápidas y precisas

Limitaciones mágicas

No hay versión gratuita; todas las funciones están restringidas a los planes de pago.

Precios mágicos

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Magical

G2: 4,8/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Magical?

Una reseña de la Chrome Web Store dice:

La llevo usando desde hace años. La función de plantillas de expansión de texto es genial y realmente ha aumentado mi eficiencia y reducido mi frustración al escribir correos electrónicos repetitivos.

La llevo usando desde hace años. La función de plantillas de expansión de texto es genial y realmente ha aumentado mi eficiencia y reducido mi frustración al escribir correos electrónicos repetitivos.

📮 ClickUp Insight: Mientras que el 28 % de los empleados considera que el trabajo invisible consiste simplemente en «ser un buen compañero de equipo», el 10 % cree que la distribución de la carga es injusta. Cuando siempre son los mismos que acaban haciendo el trabajo de los demás, lo que empieza como camaradería puede convertirse rápidamente en frustración silenciosa y resentimiento latente. La cuestión es que la ayuda no siempre tiene que venir de compañeros humanos. ¿Necesitas encontrar ese documento difícil de localizar, el estado de una tarea oculta o saber quién gestionó una solicitud puntual similar en algún momento del año pasado? ClickUp AI puede mostrar al instante información y datos relevantes, garantizando que todo el mundo reciba el apoyo que necesita.

4. Glasp (Ideal para guardar, resaltar y resumir contenido con fines de aprendizaje o investigación)

vía Glasp

Si te encanta marcar artículos como favoritos o tomar notas de ellos, pero no puedes guardarlos, Glasp es justo lo que necesitas. Es una herramienta de IA para tomar notas que te permite resaltar texto directamente en páginas web y archivos PDF. Todos tus resaltados y notas están disponibles en la barra lateral, y también puedes exportarlos a aplicaciones de toma de notas como Notion y Obsidian.

Mientras ves un vídeo de YouTube, puedes generar una transcripción, resaltar momentos clave e incluso saltar directamente a ellos utilizando marcas de tiempo. En la página web de Glasp, puedes seguir a personas con intereses similares y ver lo que están resaltando para descubrir contenido nuevo.

Las mejores funciones de Glasp

Resalta texto en sitios web y archivos PDF con múltiples opciones de color para clasificar la información importante

Marca momentos específicos en vídeos de YouTube con marcas de tiempo y añade notas

Genera resúmenes breves de vídeos de YouTube utilizando modelos de IA como ChatGPT, Claude, Gemini, Google AI Studio y Mistral

Limitaciones de Glasp

Algunos usuarios han informado de que la extensión interfiere con las funciones de la página web, especialmente en YouTube

Precios de Glasp

Free

Pro: 12 $ al mes

Ilimitado: 30 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Glasp

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Glasp?

Una reseña de la Chrome Web Store dice:

Me gusta esta extensión de Google. Me ayuda con los resúmenes de YouTube y me encanta el atajo para copiar la transcripción.

Me gusta esta extensión de Google. Me ayuda con los resúmenes de YouTube y me encanta el atajo para copiar la transcripción.

⏳ Consejo para ahorrar tiempo: ¿Quieres que tu trabajo sea más fácil, rápido e inteligente? Utiliza plantillas de productividad para mejorar la claridad y la concentración con una hoja de ruta clara. Algunos tipos comunes son: Plantillas de gestión de tareas: Realiza el seguimiento de tus tareas diarias, semanales o mensuales Realiza el seguimiento de tus tareas diarias, semanales o mensuales

Plantillas de planificación de proyectos: Organiza los hitos, los plazos y las responsabilidades de los proyectos Organiza los hitos, los plazos y las responsabilidades de los proyectos

Plantillas para reuniones: Registra agendas, notas y elementos pendientes Registra agendas, notas y elementos pendientes

Plantillas de calendario de contenido: Planifica y programa la creación y publicación de contenido Planifica y programa la creación y publicación de contenido

5. GrammarlyGO (La mejor para la asistencia en la redacción basada en IA en cualquier plataforma web)

vía Grammarly

La extensión de Grammarly, basada en IA, es un asistente de redacción inteligente que hace mucho más que corregir la ortografía y la gramática de tus textos. La IA integrada te ayuda a generar ideas y reescribir contenido rápidamente, y un verificador de plagio garantiza que tu contenido sea original.

Mientras que la versión gratuita ofrece sugerencias para mejorar la claridad y el tono, en el plan Pro obtienes comentarios personalizados según el tipo de texto que estés puliendo, ya sea creativo, profesional, académico o técnico.

La extensión funciona a la perfección en Documentos de Google, Gmail, LinkedIn y más de 500 000 aplicaciones y sitios web.

Las mejores funciones de GrammarlyGO

Reformula frases para ganar en claridad y profesionalidad, y elige entre distintos tonos, como formal, seguro, de conversación, amistoso y muchos más.

Genera citas automáticas en los estilos APA, MLA o Chicago

Revisa y aprueba cada sugerencia, asegurándote de que tu voz siga siendo auténtica

Limitaciones de GrammarlyGO

Algunos usuarios señalan que las constantes indicaciones para actualizar distraen cuando intentas ser productivo.

Precios de GrammarlyGO

Free

Pro: 30 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GrammarlyGO

G2: 4,7/5 (más de 11 410 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 7190 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GrammarlyGO?

Una reseña de la Chrome Web Store dice:

Grammarly es un salvavidas para detectar pequeños errores y mejorar el flujo. Hace que mi escritura sea más precisa, ya sean correos electrónicos, informes o notas informales.

Grammarly es un salvavidas para detectar pequeños errores y mejorar el flujo. Hace que mi escritura sea más precisa, ya sean correos electrónicos, informes o notas informales.

📚 Más información: Las mejores alternativas y competidores de Grammarly

6. Recall (Ideal para organizar y conservar información)

vía Recall

La extensión Recall resume al instante artículos, películas, vídeos de YouTube, podcasts, archivos PDF, documentos de Google Docs y mucho más. A continuación, puedes interactuar con el contenido a través del chat para hacer preguntas o profundizar en los detalles.

La aplicación sincroniza las notas que guardas desde la extensión para crear un gráfico de conocimiento personalizado al enlazar contenidos relacionados y añade rótulos para facilitar la categorización. La herramienta también utiliza cuestionarios, recuerdo activo y técnicas de repetición espaciada para que puedas recordar todo lo que has leído y aprendido.

Además de resumir documentos con IA, también cuenta con una función de navegación aumentada que muestra todo el contenido relacionado que hayas guardado en tiempo real mientras navegas por la web.

Recuerda las mejores funciones

Convierte el contenido en tarjetas de conocimiento inteligentes y editables con imágenes, etiquetas y enlaces a las fuentes

Organiza automáticamente tu contenido guardado con categorización y etiquetado inteligentes

Chatea con la base de datos en cualquier momento para redescubrir información olvidada y encontrar nuevas ideas

Recordar los límites

Algunos usuarios han informado de que la herramienta a menudo no logra resumir el contenido de los vídeos de YouTube.

Consultar precios

Free

Pago por uso (primeras 5 horas gratuitas)

Lanzamiento: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Consulta valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Recall?

Una reseña de la Chrome Web Store dice:

Puedo obtener un resumen muy detallado de vídeos de formación y tutoriales de programación que resume el contenido de una manera tan precisa que puedo seguir las instrucciones más tarde sin tener que volver a ver el vídeo. Por supuesto, puedes saltar directamente a cualquier sección del vídeo que necesites volver a ver con solo un clic. También me gusta el etiquetado automático y la organización automática de mi contenido guardado.

Puedo obtener un resumen muy detallado de vídeos de formación y tutoriales de programación que resume el contenido de una manera tan precisa que puedo seguir las instrucciones más tarde sin tener que volver a ver el vídeo. Por supuesto, puedes saltar directamente a cualquier sección del vídeo que necesites volver a ver con solo un clic. También me gusta el etiquetado automático y la organización automática de mi contenido guardado.

🚀 Consejo de productividad: Así es como el uso de la IA para tomar notas te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente: Clasifica las notas por tema, proyecto o prioridad, y añade etiquetas para encontrarlas más fácilmente después.

Identifica elementos pendientes, fechas importantes y mucho más en tus notas para ayudarte a tomar mejores decisiones

Extrae tareas de tus notas e intégralas en aplicaciones de gestión de tareas, para que no se te pase nada por alto después de una reunión o una sesión de estudio.

7. Perplexity IA (Ideal para búsquedas en tiempo real y respuestas con citas de fuentes)

vía Perplexity

Con la extensión de Chrome de Perplexity, puedes obtener respuestas rápidas y concisas, además de citas de fuentes, sin tener que cambiar de pestaña ni revisar los resultados de búsqueda. Elige dominios como YouTube, Reddit, Wikipedia o bases de datos académicas para buscar dentro de un contexto específico y obtener resultados precisos y personalizados según tus necesidades.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Obtén respuestas contextuales a tus preguntas o resumir el contenido directamente desde la página en la que te encuentras

Haz preguntas de seguimiento y disfruta de una experiencia de búsqueda guiada, similar a un diálogo

Compara los resultados de búsqueda tradicionales con los datos generados por IA al usar la extensión con la Búsqueda de Google

Limitaciones de Perplexity IA

La ventana emergente de la extensión se cierra al salir de la pestaña, y la consulta y los resultados desaparecen

Precios de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $ al mes

Máximo : 200 $ al mes

Education Pro : Gratis para estudiantes y docentes

Enterprise Pro: 40 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA

G2: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity IA?

Una reseña de la Chrome Web Store dice:

¡Una extensión increíble! ¡Cualquiera que tenga dudas en el momento puede abrirla y hacer consultas mientras trabaja intensamente en una pestaña de Chrome!

¡Una extensión increíble! ¡Cualquiera que tenga dudas en el momento puede abrirla y hacer consultas mientras trabaja intensamente en una pestaña de Chrome!

🌟 Bonus: ¿Buscas una aplicación centralizada que ponga fin a la dispersión de la IA y conecte el trabajo repartido entre discos locales, correos electrónicos, herramientas de chat y aplicaciones de gestión de proyectos? Prueba ClickUp Brain MAX. Es un copiloto con IA para tu navegador que conecta todos los elementos de tu flujo de trabajo para ayudarte a hacer más en menos tiempo. Úsalo para: Convierte tus ideas en notas detalladas o tareas al instante con la función Talk to Text

Encuentra información en diferentes plataformas, como ClickUp, Google Drive, GitHub, Figma, Dropbox y muchas más.

Accede a modelos avanzados de IA, como GPT, Claude y Gemini, para obtener resultados de alta calidad adaptados a tus necesidades específicas. Captura ideas, realiza el uso compartido de instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

8. Otter.ai (La mejor para transcribir y resumir reuniones en tiempo real)

vía Otter.ai / IA

Con la extensión de Chrome de Otter, puedes transcribir reuniones, clases y vídeos en línea en tiempo real, e incluso capturar elementos pendientes y puntos clave tras una llamada. Cuando la utilizas con Google Meet, puedes ver rótulos de los participantes, marcas de tiempo e incluso un práctico panel de subtítulos. En el caso de las reuniones de Zoom, la transcripción aparece en «Mis conversaciones» dentro de la aplicación principal, en lugar de en un panel flotante.

El tomador de notas de reuniones con IA tiene compatibilidad con inglés (EE. UU./Reino Unido), español y francés para la transcripción, y se une automáticamente a las reuniones programadas en tu Calendario, lo que elimina la necesidad de añadirlas manualmente cada vez.

Las mejores funciones de Otter.ai

Elige si quieres grabar tanto el audio interno del navegador como el de tu micrófono

Abre la aplicación desde la extensión para ver la página de transcripción completa y chatear con Otter IA

Graba en tu dispositivo directamente desde el navegador sin añadir IA Notetaker a tu reunión

Limitaciones de Otter.ai

La extensión no funciona con reuniones en Microsoft Teams, Webex o Zoho.

Precios de Otter.ai / IA

Free

Pro: 16,99 $ por miembro al mes

Business: 30 $ por miembro al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,4/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. IA?

Una reseña de la Chrome Web Store dice:

He estado utilizando la extensión de Chrome Otter.ai para mis reuniones virtuales y ha funcionado sorprendentemente bien. Se une automáticamente a las llamadas, captura todo con precisión y los resúmenes me ayudan a ponerme al día rápidamente o a revisarlo más tarde.

He estado utilizando la extensión de Chrome Otter.ai para mis reuniones virtuales y ha funcionado sorprendentemente bien. Se une automáticamente a las llamadas, captura todo con precisión y los resúmenes me ayudan a ponerme al día rápidamente o a revisarlo más tarde.

📚 Más información: Cómo resaltar texto en Documentos de Google para una mejor colaboración

9. Compose IA (ideal para agilizar la redacción de correos electrónicos, blogs y respuestas)

a través de Compose IA

A medida que escribes, la extensión Compose IA te ofrece sugerencias y completado de frases en múltiples plataformas, como Gmail, Documentos de Google, Slack, redes sociales y más, para ayudarte a escribir más rápido. Para ajustar el tono o el estilo, solo tienes que resaltar cualquier texto para recibir alternativas de redacción según tus preferencias: formal, informal o profesional.

Con el tiempo, la herramienta de redacción con IA aprende tu estilo de escritura y tus preferencias, lo que le permite ofrecerte sugerencias más inteligentes y personalizadas.

Las mejores funciones de Compose IA

Genera contenido para respuestas de correo electrónico, entradas de blog, temas de investigación, publicaciones en redes sociales y textos para sitios web utilizando el atajo de teclado //

Acelera la escritura con el autocompletado basado en IA, que sugiere y completa palabras o frases completas en tiempo real

Redacta respuestas a correos electrónicos que hagan referencia al mensaje original para garantizar que las respuestas sean contextualmente relevantes

Limitaciones de Compose IA

Algunos usuarios han informado de que ralentiza Chrome porque consume demasiada memoria (RAM).

Precios de Compose IA

Básico: Gratis

Premium: 14,99 $ al mes

Ultimate: 44,99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Redacta valoraciones y reseñas con IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Compose IA?

Una reseña de la Chrome Web Store dice:

Una extensión estupenda si necesitas escribir textos largos en cuestión de segundos.

Una extensión estupenda si necesitas escribir textos largos en cuestión de segundos.

📚 Más información: Las mejores extensiones de Chrome para desarrolladores

10. QuillBot (La mejor para mejorar la calidad de la redacción)

vía QuillBot

La extensión de Chrome de QuillBot se puede utilizar para reescribir y revisar la gramática en inglés, francés, alemán, español, neerlandés y portugués. En cuanto empiezas a escribir, la extensión detecta automáticamente el idioma, y la función «Tone Insights» ayuda a garantizar que el mensaje sea claro y correcto.

Funciona en Gmail, Documentos de Google, LinkedIn, Outlook, Slack, Confluence, Notion, Facebook, X y muchos otros sitios web. Hay dos modos de parafraseo gratuitos y más de 10 premium que puedes utilizar para mejorar tu escritura.

Las mejores funciones de QuillBot

Personaliza tu lenguaje para diversos formatos, como resúmenes ejecutivos, informes y comunicaciones con clientes o equipos internos.

Corrige errores gramaticales, ortográficos y de puntuación, y obtén recomendaciones en tiempo real sobre estilo, legibilidad y tono.

Condensa artículos o documentos largos en resúmenes y ajusta la longitud con un control deslizante para obtener versiones cortas, medias o largas.

Limitaciones de QuillBot

Algunos usuarios consideraron que las sugerencias gramaticales y de fluidez no son tan avanzadas ni tienen tanto en cuenta el contexto como otras herramientas.

Precios de QuillBot

Free

Premium : 4,17 $ al mes (facturación anual)

Plan para equipos: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de QuillBot

G2: 4,4/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuillBot?

Aquí tienes una reseña de la Chrome Web Store:

La extensión de QuillBot para Chrome es como tener un compañero de redacción inteligente directamente en mi navegador. Ya sea que esté trabajando en trabajos académicos, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, QuillBot hace que mi redacción sea más clara, fluida y profesional.

La extensión de QuillBot para Chrome es como tener un compañero de redacción inteligente directamente en mi navegador. Ya sea que esté trabajando en trabajos académicos, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, QuillBot hace que mi redacción sea más clara, fluida y profesional.

Trabaja de forma inteligente y maximiza tu productividad con ClickUp

Si buscas algo más que un simple complemento para el navegador, la extensión de ClickUp para Chrome te ofrece potentes herramientas de IA y productividad dondequiera que trabajes.

Desde crear tareas directamente desde páginas web y correos electrónicos hasta capturar capturas de pantalla con anotaciones y tomar notas rápidas, la herramienta mantiene todo sincronizado y listo para actuar. Puedes combinarla con ClickUp Brain para generar automáticamente notas de reuniones, resúmenes inteligentes y sugerencias de tareas con IA, y así ahorrar tiempo en el trabajo manual.

Regístrate en ClickUp y disfruta de un trabajo más inteligente directamente desde tu navegador.