Los 10 mejores resumidores de IA para documentos y artículos en 2025

Como trabajadores del conocimiento, pasamos días y semanas leyendo y asimilando información que nos ayuda a mejorar en nuestro trabajo. Entre la pila cada vez mayor de informes del sector, estudios de clientes y los habituales correos electrónicos y documentos de trabajo, siempre hay algo nuevo que requiere nuestra atención cognitiva.

¿Lo peor? La lista de lecturas pendientes nunca parece reducirse. A pesar de dedicarle tanto tiempo cada día, sigo sintiendo que necesito ponerme al día.

En esta entrada del blog, hablaré de algunos de los mejores generadores de resúmenes de IA que mi equipo y yo hemos probado recientemente. Estos nos ayudarán a ponernos al día con nuestras lecturas más rápido que antes y, por fin, a cerrar esas doscientas treinta y siete pestañas abiertas.

¡Allá vamos!

¿Qué debes buscar en los resumidores de IA?

Al compilar esta lista, probé más de una docena de herramientas de resumen con IA. Muchas de ellas empleaban el motor GPT de OpenAI para proporcionar resúmenes concisos. Sin embargo, también encontré algunas basadas en modelos de lenguaje grandes (LLM) patentados. Si bien estas últimas ofrecían más opciones de personalización, también tenían precios más elevados.

Esto es lo que busqué al probar estas aplicaciones:

Modelo de lenguaje : ¿La herramienta utilizó un modelo de lenguaje grande (LLM) personalizado o aprovechó modelos existentes como GPT? Y si es lo segundo, ¿a qué versión del motor GPT debemos suscribirnos?

Personalizaciones : ¿Puedo modificar la longitud o el formato del resumen? ¿Puedo dar instrucciones especiales o solicitar información específica?

Calidad del resumen generado : evalué en qué medida cada herramienta captaba la esencia del documento original. ¿Mantuvieron la redacción original y captaron las frases clave, o simplificaron el lenguaje para facilitar la lectura?

Coste : Más allá del precio, profundicé en la propuesta de «coste-valor» de las herramientas de pago. ¿Las tarifas adicionales desbloqueaban funciones útiles o eran solo adornos superfluos?

Facilidad de uso: ¿Qué tan intuitivas y fáciles de usar eran las interfaces? Esto incluía opciones de carga de archivos, extensiones de Chrome y navegación por la interfaz de usuario.

En cuanto a los resumidores de IA con compatibilidad para varios idiomas, también puse a prueba algunas de esas capacidades, centrándome en su precisión en francés y español (aparte del inglés).

Los mejores resumidores de documentos con IA de un vistazo: gráfico comparativo

Herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp • Resuma reuniones, chats, documentos y tareas en tiempo real. • Traduzca resúmenes a diferentes idiomas. • Genere resúmenes en dispositivos móviles y como campos personalizados. • Genere automáticamente elementos de acción a partir de resúmenes. Equipos de tamaño medio a grande que gestionan el trabajo, la documentación y las actualizaciones Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones. Obtener resumen • Elige la longitud del resumen por porcentaje • Resumir a partir de URL, PDF o texto pegado • Compatibilidad con más de 33 idiomas • Extrae palabras clave Personas o equipos pequeños que necesitan resúmenes de texto rápidos y flexibles en cuanto al idioma. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 133 $/usuario/mes. Scribbr • No es necesario registrarse • Resumir de nuevo con diferentes longitudes • Comprobación de plagio • Descargar el resumen como .txt Estudiantes e investigadores académicos que necesitan resúmenes sencillos y con referencias bibliográficas. Free Generador de resúmenes • Resúmenes con un solo clic • Resultados sencillos basados en listas • Interfaz minimalista Las personas, especialmente los estudiantes o los usuarios sin conocimientos tecnológicos Free Notta • Resúmenes por capítulos de las transcripciones • Soporte para plantillas de reuniones • Enlaces compartibles Equipos medianos que resumen reuniones, seminarios web o podcasts Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,99 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Paraphraser. io • Resumir hasta 15 000 palabras • Compatibilidad multilingüe • Comprobación gramatical y de plagio • Opción de paráfrasis Personas que manejan documentos largos, académicos o multilingües Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 7 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Jasper • Resúmenes específicos para cada público • Extensión para Chrome • Personalización de la voz de la marca • Más de 25 idiomas Los equipos de marketing y contenido de las corporaciones necesitan resúmenes personalizados y acordes con la marca. Prueba gratuita de 7 días; planes de pago a partir de 49 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Writesonic • Generación de resúmenes de artículos para redes sociales • Resumir y reescribir múltiples blogs • Compatibilidad con más de 25 idiomas Profesionales del marketing y creadores de contenido en equipos pequeños y de tamaño mediano Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 99 $ al mes. Gimme Resumen IA • Extensión de Chrome • Resúmenes de artículos web con un solo clic • Sin necesidad de registrarse ni anuncios Personas que necesitan resúmenes de artículos ligeros mientras navegan Free Copy. IA • Flujos de trabajo de resúmenes masivos • Plantillas para indicaciones de resumen • Generación de metadatos optimizados para SEO Equipos de contenido e investigación que resumen en masa (equipos pequeños y grandes) Plan Free disponible; planes de pago a partir de 49 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones.

¡Continuemos con nuestra revisión y veamos cómo se desempeñó cada herramienta de resumen de IA!

Cómo revisamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo revisamos el software en ClickUp.

Los 10 mejores resumidores de documentos con IA para usar en 2025

En esta sección, exploraremos los resumidores individuales, mostrando sus puntos fuertes y débiles para que puedas tomar una decisión informada.

1. ClickUp: el mejor resumidor de documentos con IA en general

Empieza con ClickUp Brain Resuma las notas de las reuniones, busque información específica y automatice las tareas manuales con ClickUp Brain.

ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo todo en uno que te ayuda con la colaboración en documentos, la gestión de proyectos y las comunicaciones internas desde una sola aplicación.

¿Y lo mejor? Todas estas herramientas están estrechamente integradas con ClickUp Brain. Se trata del asistente de IA más potente y sensible al contexto del planeta. Te puede ayudar a hacer de todo, desde buscar información y redactar contenidos hasta resumir las novedades de los proyectos y traducir documentos.

Resumir documentos largos o complejos

Todo lo que tienes que hacer es añadir tu contenido a ClickUp Docs (el software de colaboración de documentos integrado) y pedirle a la IA que resuma el texto. También puedes dar indicaciones sobre el tono del resumen, el nivel de legibilidad y el público al que va dirigido para que sea más contextual.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres resumir también las notas de las reuniones? Prueba el AI Notetaker de ClickUp. Dale permiso para que se una automáticamente a tus reuniones y observa cómo graba, transcribe y analiza tus conversaciones por ti. Después de cada llamada, obtén una panorámica de la reunión, una transcripción con los rótulos de los participantes y los elementos a realizar perfectamente documentados, directamente en tu bandeja de entrada de ClickUp. Graba, transcribe y resume tus reuniones con ClickUp AI Notetaker.

Crear listas de tareas a partir de la información extraída

Otra forma de utilizar ClickUp Brain es pedirle que busque cierta información y, a continuación, cree un documento o una lista de tareas a partir de ella. Por ejemplo, podría pedirle a ClickUp que me informara sobre el proceso de incorporación en mi empresa y, a continuación, crear una lista de tareas de incorporación dentro de ClickUp para que la consulte un nuevo empleado.

Convierte documentos en listas de tareas en segundos con ClickUp Brain.

Resumir los hilos del proyecto

Resuma los hilos de los proyectos para obtener una rápida actualización de su progreso con ClickUp Brain.

ClickUp Projects también ofrece un botón de «resumir» para todas las tareas de ClickUp y los hilos de comentarios. Lo único que tengo que hacer es pedirle a la IA que resuma todas las actualizaciones del proyecto. Me ayuda a estar al día sin tener que revisar manualmente 50 mensajes.

Además, puedes utilizar la función Ask AI de ClickUp para recibir actualizaciones del trabajo y realizar el seguimiento del progreso semanal (o diario) de tu equipo.

Utiliza ClickUp Brain para resumir rápidamente las actualizaciones de los proyectos, las preguntas y respuestas del entorno de trabajo, los informes diarios y mucho más.

Esta es una función muy útil, especialmente para los directivos.

Genera resúmenes automáticos del progreso del trabajo de tu equipo con los resúmenes diarios por IA de ClickUp.

Todo lo que tienes que hacer es añadir a los compañeros de equipo cuyas actualizaciones de trabajo necesitas, elegir el intervalo (semanal, diario o personalizado) y decidir el formato en el que quieres que se presente. Puedes obtener todas sus actualizaciones o pedirle a ClickUp Brain que te proporcione un resumen o una lista con viñetas. Esta última opción puede ser beneficiosa si tienes muchas actualizaciones de trabajo que revisar.

Automatizar la generación de resúmenes para las tareas

¿Quieres realizar un seguimiento de varios proyectos al mismo tiempo? Puedes utilizar la opción Campos personalizados de ClickUp para añadir resúmenes de IA y actualizaciones de proyectos de IA como dos columnas en tus tareas, y obtener resúmenes automáticos sin tener que abrir tus asignaciones o proyectos cada vez.

Genera resúmenes masivos de tus proyectos y tareas convirtiendo los resúmenes de IA en un campo personalizado en ClickUp Tasks.

Traducir (y resumir) el contenido

Comunicarse con un equipo global o con clientes que no hablan inglés puede resultar complicado en ocasiones. Yo lo superé añadiendo mis documentos en inglés y pidiendo a ClickUp Brain que los resumiera en otro idioma, para poder compartirlos con mis clientes que no hablan inglés.

Crea resúmenes traducidos de tu contenido con ClickUp Brain y optimiza la comunicación.

💡 Consejo profesional: Brain MAX es la superaplicación de IA de ClickUp que ofrece búsqueda unificada, automatización y conversión de voz a texto en todo tu flujo de trabajo, incluyendo tareas, documentos, reuniones, herramientas conectadas y la web. Te permite elegir el modelo óptimo (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) para tareas como resumir, escribir o razonar. Puedes pedirle a Brain MAX que resuma documentos, hilos de tareas o comentarios y hilos de notificaciones de la bandeja de entrada, ¡todo ello extraído de tu contexto de trabajo real!

Las mejores funciones de ClickUp

Resumir todo: desde hilos de proyectos hasta desde hilos de proyectos hasta notas de reuniones y mensajes de chat, resuma todo el contenido directamente en ClickUp.

Añadir un cuadro de resumen : Ofrece a tus compañeros de equipo un resumen de cada documento o página en ClickUp insertando un bloque de resumen generado automáticamente.

Extraiga los elementos pendientes : deje que ClickUp Brain revise sus documentos, chats y transcripciones de reuniones y elabore una lista de elementos pendientes o próximos pasos para usted.

Traducir texto : Genere resúmenes rápidos de documentos en diferentes idiomas y mantenga a los equipos globales en sintonía.

Obtenga resúmenes en el móvil: si utiliza ClickUp en su smartphone, puede habilitar los resúmenes automáticos de sus hilos de comentarios y mensajes de la bandeja de entrada.

Limitaciones de ClickUp

No se puede resumir un archivo PDF directamente (excepto copiando y pegando todo el contenido).

Precios de ClickUp

Clics en valoraciones y reseñas

G2 : 4,7/5 (más de 9500 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

2. Get Digest: ideal para generar resúmenes de frases clave

vía Get Digest

La siguiente herramienta que probé fue Get Digest, un sencillo resumidor de IA con una interfaz fácil de usar y una potente función de resumen de documentos.

Lo que destaca de esta herramienta es que puedes elegir entre varios modos de resumen y determinar la longitud del mismo. La sección «% de la fuente» tiene seis opciones entre las que elegir: 5, 15, 25, 35, 45 y 55. Cuanto mayor sea el número que elijas, más largo será el resumen.

Recomendaría esta herramienta para resumir si sabes cuánta información necesitas de un texto. Por ejemplo, si solo quieres la información más importante de un artículo, puedes elegir «5 %». Si quieres el resumen de todo el artículo, casi la mitad de la longitud del artículo, elige «55» en su lugar.

Pero su capacidad para resumir artículos es limitada: te da un montón de palabras clave y un resumen de los puntos clave. No puedes obtener el resumen del documento en un solo párrafo ni pedir aspectos destacados específicos.

Obtenga las mejores funciones de Digest

Genera resúmenes pegando texto directamente, introduciendo una URL o subiendo documentos PDF.

Descargar resúmenes como archivos de texto

Obtenga resúmenes de textos en más de 33 idiomas.

Determina el número de palabras clave que puedes extraer del texto.

Obtener límites del resumen

Tiene un límite máximo de 7000 palabras.

Los resúmenes generados a partir de URL eran menos fiables y completos que cuando pegábamos directamente el texto de la fuente o subíamos un documento.

Obtenga precios de resumen

Free

Empresa: desde 133 $ al mes por licencia.

Obtenga valoraciones y reseñas de Digest

G2 : Reseñas no disponibles

Capterra: Reseñas no disponibles

3. Scribbr: el mejor programa para resumir textos académicos de forma gratuita

vía Scribbr

Scribbr ofrece herramientas de IA para académicos e investigadores, con funciones como redacción y edición académica, edición en estilo APA, citas y, por supuesto, resumir.

Lo mejor es que no es necesario registrarse para utilizar esta herramienta de resumen. Incluso se puede comprobar si el resumen generado está libre de plagio. Y todo ello está terminado de forma gratuita. Por lo tanto, si eres un estudiante que busca herramientas de resumen económicas, esta es una buena opción.

Las mejores funciones de Scribbr

Genera resúmenes de texto o con viñetas de tu texto.

Personaliza el enfoque de tu resumen eligiendo palabras clave.

Descarga un archivo TXT con tus resúmenes

Utilice la opción «Resumir de nuevo» para cambiar la longitud del resumen generado.

Limitaciones de Scribbr

Dado que tiene un límite de 600 palabras, resumir un artículo largo puede resultar difícil.

Precios de Scribbr

Free

Valoraciones y reseñas de Scribbr

G2 : Reseñas no disponibles

Capterra: Reseñas no disponibles

4. Generador de resúmenes: ideal para estudiantes y personas sin conocimientos tecnológicos

vía Summary Generator

He destacado Summary Generator, un resumidor de documentos básico con una interfaz de usuario mínima (solo tres botones), para estudiantes o personas sin conocimientos tecnológicos que puedan sentirse intimidadas por las herramientas más avanzadas de esta lista.

Así es como funciona: añades un bloque de texto y te ofrece una versión más sencilla y fácil de digerir, con listas incluidas. Puedes pulsar el botón «Copiar» y pegar este texto en un procesador de textos o en un Bloc de notas.

Dado que la herramienta tiene unas funciones mínimas, no se puede descargar el resumen como archivo de texto ni solicitar aspectos destacados específicos.

Las mejores funciones de Summary Generator

Genera resúmenes concisos y fáciles de leer en segundos.

Limitaciones del generador de resúmenes

No se pueden generar resúmenes personalizados.

Los anuncios pueden hacer que la experiencia resulte un poco abarrotada.

Precios del generador de resúmenes

Free

Resumen de valoraciones y reseñas del generador

G2 : Reseñas no disponibles

Capterra: Reseñas no disponibles

5. Notta: ideal para resumir transcripciones de reuniones

Como Notta es principalmente una aplicación para tomar notas, es bastante buena analizando los matices del diálogo. Esto la convierte en la herramienta perfecta para resumir transcripciones de seminarios web y podcasts.

Me gustó cómo Notta crea capítulos para cada resumen de transcripción: parece que estás leyendo una entrada de blog o un libro, no solo una serie de viñetas.

También puedes utilizar Notta en tus documentos de resumen de reuniones para extraer información útil.

Las mejores funciones de Notta

Genera resúmenes por capítulos de todas tus transcripciones y crea documentos de procesos

Utiliza plantillas personalizables para diferentes tipos de reuniones.

Comparte el texto resumido mediante un enlace.

Sin límites

El generador de resúmenes solo está disponible en el plan de pago.

No se pueden resumir directamente archivos PDF ni artículos web.

Precios de Notta

Free

Ventaja: 14,99 $ al mes por usuario.

Empresa: 27,99 $/usuario al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notta

G2 : 4,6/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: No disponible

6. Paraphraser. io: el mejor resumidor gratuito de textos largos

¿Quieres resumir documentos extensos? Paraphraser. io es una opción estupenda. Probé a resumir un artículo científico de 15 000 palabras y los resultados fueron excelentes.

También muestra detalles como el número de palabras, caracteres, frases y párrafos del texto original. Esto ayuda a comparar el resumen con el original. Sin embargo, no se pueden crear resúmenes personalizados basados en aspectos como el tono o las palabras clave.

Aunque Paraphraser.io también permite generar resúmenes en forma de lista con viñetas, me parecieron inconexos y, en algunas instancias, carecían del contexto original. También probé sus capacidades de resumen en francés y los resultados fueron muy acertados.

Las mejores funciones de Paraphraser.io

Genera resúmenes en nueve idiomas, incluidos francés, turco y portugués.

Parafrasea el resumen generado para simplificarlo aún más.

Comprueba si hay plagios y errores gramaticales como parte del plan Free.

Resuma fácilmente artículos largos y documentos académicos.

Limitaciones de Paraphraser.io

Sin indicaciones de resumen

Algunas funciones de la interfaz de usuario, como el control deslizante de longitud del resumen, pueden resultar confusas.

Precios de Paraphraser. io

Free

Básico: A partir de 7 $ al mes por usuario.

Enterprise: A partir de 35 $/usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Paraphraser. io

G2 : Reseñas no disponibles

Capterra: Reseñas no disponibles

7. Jasper: la mejor herramienta para resumir para equipos de corporación

vía Jasper

Jasper es conocido por ser un generador de contenido de IA creado para equipos de corporaciones. Pero una de sus funciones también incluye el resumidor de texto de IA.

Subí mi texto a Jasper y generé resúmenes utilizando una de las tres plantillas de resumen predeterminadas y mi propia plantilla personalizada. Aunque las plantillas predeterminadas funcionan bien, obtendrás mejores resultados si añades más contexto a tus plantillas personalizadas.

Una función que me impresiona es la opción «Audiencia», que genera un resumen para diferentes tipos de público. Por ejemplo, obtuve un resumen bastante fácil de entender de un artículo relacionado con NFT.

Jasper ofrece una versión de prueba gratuita de 7 días (se requiere una tarjeta de crédito) para que puedas explorar sus funciones antes de comprarlo.

Las mejores funciones de Jasper

Genera resúmenes en más de 25 idiomas.

Utiliza la extensión Jasper Chrome para resumir fácilmente correos electrónicos y documentos de Google.

Utiliza el copiloto de IA para crear resúmenes con la voz y el tono de tu marca.

Limitaciones de Jasper

Sin plan Free

No resume archivos PDF.

Precios de Jasper

Creador: 49 $/asiento al mes

Ventaja: 69 $ al mes por asiento

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2 : 4,7/5 (más de 1200 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 reseñas)

8. Writesonic: el mejor resumidor de texto con IA para resúmenes concisos

vía Writesonic

Aunque Writesonic utiliza el LLM de OpenAI para resumir, ha sido entrenado específicamente en contenido de marketing. Esto lo convierte en un excelente generador de resúmenes para los profesionales del marketing. Por ejemplo, puedes pedirle que genere un gancho para publicaciones en redes sociales basado en un artículo largo. Y puedes regenerar el resumen para obtener variaciones.

Una función especialmente buena es Article Writer 6. Todo lo que tuve que hacer fue dar un tema (demostraciones interactivas) y elegir algunas referencias. Writesonic creó un borrador con aportaciones de todas esas referencias en solo unos minutos. También cita las referencias, por lo que puedes volver a esos artículos para investigar más a fondo.

¡Un gran ahorro de tiempo para los escritores en la fase de investigación y esbozo!

Las mejores funciones de Writesonic

Resuma varias entradas de blog y reescríbalas en un solo artículo extenso.

Crea resúmenes específicos para cada canal de tus artículos con solo un clic y realiza su distribución fácilmente.

Genera resúmenes en más de 25 idiomas, incluidos francés, español y japonés.

Limitaciones de Writesonic

La calidad del resumen depende del número de créditos. Por lo tanto, generar resúmenes de alta calidad puede resultar costoso.

Precios de Writesonic

Estándar: 99 $ al mes (incluye 1 miembro del equipo)

Profesional: 199 $ al mes (incluye 3 miembros del equipo)

Avanzado: 399 $ al mes (incluye 5 miembros del equipo)

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2 : 4,7/5 (más de 1900 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 1900 reseñas)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Writesonic!

9. Gimme Summary IA: el mejor resumen de artículos web gratis para navegadores Chrome

a través de Chrome Web Store

¿Cuántas veces has marcado un artículo para leerlo más tarde porque tenías poco tiempo? Con las extensiones para los navegadores Chrome o Brave de Gimme Summary IA, puedo obtener una panorámica de los puntos principales de cualquier artículo web en pocos segundos.

¿Lo mejor? No tengo que copiar y pegar artículos en diferentes pestañas para obtener el resumen.

Sin embargo, como Gimme Summary IA se basa en ChatGPT, cuando solicito generar un resumen, se me pide que vaya a la ventana de ChatGPT para realizar la autenticación, lo que puede resultar incómodo.

Las mejores funciones de Gimme Summary IA

Genera resúmenes de artículos web con un solo clic directamente desde su página web.

Obtenga resúmenes gratuitos de IA sin anuncios y sin tener que facilitar sus datos personales.

Limitaciones de Gimme IA Resumen

Solo tiene compatibilidad con inglés.

Al tratarse de un proyecto de código abierto, a veces puede presentar errores.

Precios de Gimme Resumen IA

Free

Valoraciones y reseñas de Gimme Resumen IA

G2 : Reseñas no disponibles

Capterra: Reseñas no disponibles

10. Copy. IA: ideal para resumir documentos en bloque

A veces, incluso resumir el contenido puede convertirse en una gran pérdida de tiempo, especialmente si eres un profesional del marketing que tiene que resumir blogs en viñetas para las redes sociales o un estudiante de investigación que tiene que leer cientos de artículos de investigación diferentes para un trabajo que estás escribiendo.

Si es así, Copy. ai es la elección perfecta. Sus funciones de automatización del flujo de trabajo documental le permiten agilizar el proceso de resumir.

Lo utilicé para redactar una entrada de blog sobre liderazgo intelectual. Simplemente creé un resumen con mis requisitos específicos. /IA condensó mis entrevistas con expertos en la materia y recopiló los puntos clave de cada conversación en un único resumen conciso.

Las mejores funciones de Copy. ai

Utiliza las plantillas de resumen de Copy. ai para escribir tus «indicaciones de resumen» y ahorrar tiempo.

Cree flujos de trabajo automatizados para generar múltiples resúmenes de documentos o incluso resúmenes de diferentes versiones de un documento con una sola indicación.

Genera títulos y metadescripciones optimizados para SEO para las entradas de tu blog con solo un clic.

Limitaciones de Copy.ai

Los flujos de trabajo automatizados solo están disponibles en los planes de pago.

Copy. IA no resume artículos web a partir de URL.

Precios de Copy.ai / IA

Free

Precio inicial: 49 $/usuario al mes

Avanzado: 249 $ al mes para 5 usuarios

Copy. IA valoraciones y reseñas

G2 : 4,7/5 (más de 150 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (60 opiniones)

Genera resúmenes y capta los puntos clave con ClickUp

Si estás buscando un generador de resúmenes con IA para el trabajo, para resumir documentos, hilos de chat, transcripciones de reuniones y similares, mi principal sugerencia es ClickUp. ¿Necesitas los puntos clave de una reunión en forma de lista para poder echar un vistazo rápido? ¿O tal vez quieres resaltar los mensajes de una persona en un hilo de chat? Todo es posible con ClickUp Brain.

Estoy de acuerdo en que generar resúmenes puede ahorrarte mucho tiempo. Pero, ¿por qué quedarse ahí? ¿Por qué no invertir en una plataforma que hace mucho más para simplificar tu trabajo y ahorrarte tiempo?

Por eso recomiendo ClickUp. Además de resumir textos, también puede ayudarte a gestionar proyectos, colaborar con tu equipo y organizar tus tareas.

Regístrese hoy mismo en ClickUp y obtenga experiencia práctica con las capacidades de resumen de la IA de ClickUp.