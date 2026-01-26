Las 10 mejores herramientas de organización y gestión para adultos con TDAH en 2026

Aviso legal: Este artículo tiene como objetivo proporcionar información sobre herramientas y estrategias de productividad. No pretende sustituir el asesoramiento médico profesional, el diagnóstico o el tratamiento del TDAH ni de ninguna otra condición de salud.

Encontrar las herramientas adecuadas para ayudar a gestionar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en adultos puede ser una de las muchas estrategias de afrontamiento para organizar tareas importantes y aumentar la productividad. Y quienes padecen TDAH saben que la organización y la productividad no son fáciles de conseguir.

De hecho, la organización CHADD afirma que los síntomas del TDAH en adultos plantean dificultades a la hora de gestionar proyectos complejos y a largo plazo en su vida profesional. Los proyectos de mayor envergadura requieren no solo estar organizado, sino también ser competente en la comunicación, el seguimiento de numerosas tareas y la gestión del tiempo.

Pero eso no debería impedir que las personas con TDAH destaquen en sus carreras profesionales. Existen muchos buenos hábitos y excelentes herramientas que pueden utilizar en su día a día.

Por eso hemos recopilado esta lista de las 10 mejores aplicaciones para adultos con TDAH en 2024.

Desde la gestión de tareas hasta la gestión de proyectos, pasando por el control de tiempo y la toma de notas, tenemos todo lo que necesitas.

Las mejores herramientas para el TDAH deben integrarse a la perfección en tu rutina, mejorando tu vida diaria sin añadir estrés adicional.

Deben ser intuitivas, personalizables según tus necesidades específicas y ofrecer funciones que aborden los retos habituales del TDAH, como la gestión de proyectos, la gestión del tiempo, la organización y la concentración.

Muchas de estas herramientas para el TDAH son prácticas aplicaciones a las que puedes acceder desde tu teléfono o ordenador, lo que te garantiza tener siempre a tu alcance la ayuda que necesitas para realizar tareas importantes.

En un mundo cada vez más digital, encontrar la herramienta adecuada puede resultar abrumador. A continuación te presentamos nuestra selección de las mejores herramientas para el TDAH que te ayudarán a mantener la concentración, la organización y la eficiencia.

Gestiona tus tareas en ClickUp Convierte los comentarios en tareas de ClickUp o asígnalos a los miembros del equipo

ClickUp es una herramienta integral de gestión de proyectos que puede ayudar a las personas con TDAH a mantenerse organizadas. Es más que una simple aplicación de listas de tareas pendientes; integra la gestión de tareas, la colaboración en documentos, el seguimiento de metas y la gestión del tiempo en una sola plataforma.

Esto garantiza que toda la información necesaria se consolide en un solo lugar, lo que mejora la productividad y reduce la carga cognitiva que supone cambiar de una aplicación a otra. Sus sólidas funciones y su interfaz intuitiva la convierten en una de las mejores herramientas de organización para adultos con TDAH y, sin duda, en una de las mejores aplicaciones de organización.

Con ClickUp, puedes utilizar la función Notas como si fueran notas adhesivas directamente en la plataforma. O bien, puedes priorizar tareas, establecer plazos y visualizar tu flujo de trabajo mediante diagramas de Gantt, vistas Lista o vistas Tablero, según lo que más te convenga.

La interfaz personalizable de ClickUp te permite adaptar la herramienta a tu estilo de trabajo y tus preferencias, en lugar de tener que adaptarte tú a ella.

Gracias a sus diversas funciones, ClickUp no es solo una herramienta de organización, sino que puede convertirse en una pieza clave de tus trucos de productividad diarios para mantener la concentración.

Así que, tanto si quieres renovar tus técnicas de gestión del tiempo como si simplemente necesitas organizar mejor tu escritorio, ClickUp puede ayudarte a crear una vida más equilibrada y con mayor productividad.

Las mejores funciones de ClickUp

Integración perfecta con más de 1000 aplicaciones y herramientas

Funciones completas de gestión de tareas, documentos y proyectos de gestión de proyectos

Automatización de tareas rutinarias para aumentar la productividad

Gestión de la carga de trabajo e interfaces personalizables que se adaptan a tus necesidades

Plantillas prediseñadas para el TDAH , como plantillas de listas de tareas pendientes , para gestionar tareas y sacar el trabajo adelante

Descargar esta plantilla Mantén el orden y la productividad en tu gestión de productos con la plantilla de lista de tareas de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Debido a su amplia gama de funciones, es posible que los nuevos usuarios necesiten algo de tiempo para familiarizarse con la herramienta

No se dispone de todas las funciones cuando no hay conexión a Internet

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresas : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. Brain Focus

vía Brain Focus

Brain Focus es una aplicación de gestión del tiempo que utiliza la técnica Pomodoro, la cual anima a los usuarios a concentrarse en las tareas durante intervalos cortos y fijos, con descansos entre ellos.

Esta técnica de gestión de la carga de trabajo puede resultar especialmente eficaz para las personas con TDAH, ya que permite reducir la sensación de agobio que provocan las tareas grandes al dividirlas en segmentos más pequeños y manejables.

La app permite clasificar las tareas y su interfaz es sencilla, lo que reduce cualquier posible complicación a la hora de organizar tus tareas.

Su enfoque en priorizar y programar tareas la convierte en una herramienta muy útil para quienes luchan contra la procrastinación o se sienten abrumados por tener demasiadas tareas.

Las mejores funciones de Brain Focus

Duraciones de trabajo y descansos personalizables para adaptar la app a tu estilo de trabajo y estrategias de comunicación

Opción de pausar y reanudar sesiones, adaptándose a interrupciones inesperadas

Posibilidad de desactivar el wifi y el sonido durante las sesiones de trabajo, minimizando las distracciones digitales para mantener la concentración

Interfaz intuitiva que facilita a los usuarios la navegación y el seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo

Limitaciones de Brain Focus

La falta de integración con otras aplicaciones de productividad puede tener como resultado la necesidad de transferir los datos manualmente

La interfaz de la app, aunque sencilla, puede parecer demasiado simplista para algunos usuarios, ya que carece de la estética sofisticada de otras aplicaciones

Precios de Brain Focus

Free

Valoraciones y reseñas de Brain Focus

G2 : N/A

Capterra: N/A

¡Echa un vistazo a las herramientas de IA para el TDAH!

3. Mint

vía Mint

Mint es una aplicación de organización financiera que te permite llevar un seguimiento, elaborar presupuestos y gestionar tu dinero, todo en un mismo lugar.

Para los adultos con TDAH que tienen dificultades para gestionar su dinero, Mint ofrece una solución que les ayuda a controlar sus finanzas.

Recopila toda tu información financiera, desde cuentas bancarias hasta tarjetas de crédito y facturas, y la muestra en un formato fácil de entender. También envía alertas sobre cargos inusuales, envía recordatorios de pago para evitar recargos por demora e incluso ofrece consejos para reducir comisiones y ahorrar dinero.

Las mejores funciones de Mint

Sincronización automática con diversas entidades financieras para el seguimiento en tiempo real de los gastos, los ahorros y la salud financiera general

Análisis en profundidad de los hábitos de gasto, que ayudan a los usuarios a identificar áreas de mejora y ofrecen consejos para una mejor gestión del dinero

Las funciones de seguimiento de facturas y recordatorios ayudan a evitar los pagos atrasados y el posible impacto negativo en la puntuación de crédito

Límites de Mint

Algunos usuarios informan de problemas de sincronización con determinadas entidades financieras

El sistema de categorización automática de transacciones de la aplicación a veces puede clasificar erróneamente las compras, lo que requiere correcciones manuales

Precios de Mint

Free

Premium: 4,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Mint

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (más de 100 reseñas)

4. Remember the Milk

vía Remember the Milk

Remember the Milk es una lista de tareas inteligente y una herramienta de gestión de tareas que simplifica el proceso de gestión del tiempo y te ayuda a mantenerte organizado para que puedas ser más productivo.

Te permite crear listas de tareas para el TDAH, establecer fechas límite, asignar tareas a otras personas e incluso adjuntar archivos o notas a las tareas. También puedes priorizar las tareas, lo que te ayuda a determinar el orden en el que debes abordarlas.

Remember the Milk también cuenta con recordatorios integrados, por lo que nunca volverás a olvidar una tarea ni a incumplir un plazo.

Esta herramienta es especialmente adecuada para adultos con TDAH, ya que les libera de la carga mental que supone recordar las tareas.

Las mejores funciones de Remember the Milk

La función Smart Add permite a los usuarios añadir tareas de forma rápida y eficaz, utilizando atajos para establecer fechas límite, prioridades, frecuencias de repetición y mucho más

Posibilidad de uso compartido de tareas y listas, lo que agiliza el trabajo en equipo o la gestión de las tareas domésticas

Integración completa con una gran variedad de aplicaciones, lo que permite a los usuarios gestionar sus tareas estén donde estén sin tener que cambiar de contexto

Limitaciones de Remember the Milk

Algunas funciones avanzadas, como el uso compartido ilimitado, los adjuntos y las etiquetas de colores, solo están disponibles en la versión Pro

A algunos usuarios les puede parecer que la interfaz de usuario está un poco desfasada en comparación con aplicaciones más modernas y visualmente atractivas

Precios de Remember the Milk

Free

Pro: 39,99 $ al año

Valoraciones y reseñas de Remember the Milk

G2 : 4,4/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 50 reseñas)

5. Google Tasks

a través de Google Tasks

Google Tasks es una herramienta de gestión de tareas que se integra a la perfección con la suite de productos de Google, como Gmail y Google Calendar, lo que proporciona un entorno coherente y familiar para los usuarios.

Esta herramienta te permite crear tareas directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail, lo que agiliza el proceso de anotar tareas a partir de los correos electrónicos. Además, Google Tasks permite crear subtareas para ayudar a dividir las tareas más grandes en partes más pequeñas y manejables.

Las tareas se sincronizan en todos tus dispositivos, lo que te permite consultar tu lista de tareas pendientes desde cualquier lugar.

Sin embargo, es una herramienta relativamente sencilla y, aunque eso significa que es fácil de usar, también puede carecer de algunas funciones que sí tienen otras herramientas de gestión de tareas más complejas.

Las mejores funciones de Google Tasks

La fácil integración con Gmail y Google Calendar permite una transición fluida entre tareas, correos electrónicos y planificación

Las tareas se pueden crear directamente desde los correos electrónicos, lo que contribuye a un flujo de trabajo eficiente

Permite la creación de subtareas, lo que ofrece una forma de dividir las tareas grandes en partes más manejables

Limitaciones de Google Tasks

Carece de algunas de las funciones de gestión de tareas más complejas que se encuentran en otras herramientas

No hay recordatorios ni notificaciones integrados para las tareas pendientes

Precios de Google Tasks

Free

Valoraciones y reseñas de Google Tasks

G2 : 4,2/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: N/A

6. Evernote

vía Evernote

Evernote es una potente herramienta para tomar notas que te permite guardar todas tus notas, ideas y tareas pendientes en un solo lugar.

Más allá de las simples notas de texto, Evernote te permite añadir imágenes, páginas web e incluso notas de audio a tus notas, lo que garantiza que puedas capturar la información en el mejor formato. La herramienta cuenta con una potente función de búsqueda, capaz de reconocer texto incluso dentro de las imágenes.

La capacidad de Evernote para sincronizarse en todos los dispositivos significa que tus notas están siempre a tu alcance, ya sea en tu ordenador de escritorio, tableta o smartphone.

Para las personas con TDAH, la flexibilidad y el sólido conjunto de funciones de Evernote pueden suponer un gran cambio a la hora de capturar y organizar ideas.

Las mejores funciones de Evernote

Funciones avanzadas de toma de notas multimedia que incluyen texto, imágenes, audio y recortes web

Potente función de búsqueda capaz incluso de reconocer texto dentro de imágenes

Se sincroniza en todos tus dispositivos, lo que garantiza que puedas acceder a tus notas estés donde estés

Limitaciones de Evernote

La versión gratuita tiene algunos límites de uso, como la cantidad de contenido nuevo que puedes añadir cada mes

La interfaz puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios debido a su amplia gama de funciones

Precios de Evernote

Free

Personal : 14,99 $ al mes

Profesional: 17,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

7. ScheduleOnce

a través de ScheduleOnce

ScheduleOnce es una aplicación de gestión del tiempo y planificación que agiliza la concertación de citas, reuniones y llamadas.

La herramienta permite programar tanto citas individuales como grupales, y se integra con las principales aplicaciones de calendario, como Google Calendar, Outlook e iCloud.

Al realizar la automatización del proceso de programación, ScheduleOnce te ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores o reservas duplicadas.

Gracias a la detección automática de la zona horaria, la herramienta garantiza que tú y tus contactos estéis siempre en sintonía sobre cuándo está programada una reunión, independientemente de la ubicación de cada uno.

Las mejores funciones de ScheduleOnce

Permite programar tanto reuniones individuales como en grupo

Se integra con las principales aplicaciones de calendario, lo que te permite tener todas tus citas en un solo lugar

Automatiza todo el proceso de planificación, ahorrándote tiempo y esfuerzo

Limitaciones de ScheduleOnce

Más caras que otras herramientas de planificación

Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios debido a sus completas funciones

Precios de ScheduleOnce

Starter : Gratis, gratuito/a

Growth : 10 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con ScheduleOnce para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de ScheduleOnce

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. SimpleMind

vía SimpleMind

SimpleMind es una herramienta de mapas mentales que te permite organizar tus pensamientos de forma visual. Los mapas mentales pueden resultar especialmente eficaces para las personas con TDAH, ya que permiten anotar ideas de una forma más flexible y creativa en comparación con las notas lineales tradicionales.

Con SimpleMind, puedes crear mapas mentales en un lienzo infinito, lo que te garantiza que nunca te quedarás sin espacio.

La herramienta te permite personalizar tus mapas mentales con colores, estilos e imágenes, lo que ayuda a que tus mapas sean más atractivos y fáciles de entender.

Además, puedes acceder a tus mapas mentales desde cualquier dispositivo, lo que te permite revisarlos y realizar la edición cómodamente estés donde estés.

Las mejores funciones de SimpleMind

El lienzo infinito permite crear mapas mentales sin límites y sin restricciones espaciales

Personaliza los mapas mentales con estilos, colores e imágenes para crear contenido visualmente estimulante

La sincronización multiplataforma permite acceder a los mapas mentales desde cualquier dispositivo

Limitaciones de SimpleMind

La versión gratuita es algo limitada, y las funciones más avanzadas están reservadas para las versiones de pago

Algunos usuarios señalan que la interfaz puede resultar un poco complicada de manejar al principio

Precios de SimpleMind

Free

Pro: Ponte en contacto con SimpleMind para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de SimpleMind

G2 : 4,5/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 reseñas)

9. 24me

vía 24me

24me es una aplicación de asistente personal que reúne tus calendarios electrónicos, tareas, notas y cuentas personales en un solo lugar.

Con recordatorios automáticos para tareas como pagar facturas o recordar citas, 24me te garantiza que nunca te perderás una fecha límite importante. ¡A ver si un montón de notas adhesivas y un calendario de papel pueden hacer eso!

La aplicación también incluye herramientas de gestión del tiempo, como una función de «alertas inteligentes» que calcula el tiempo de desplazamiento hasta tu próxima cita y establece automáticamente recordatorios cuando es hora de salir. Esto puede resultar especialmente útil para las personas con TDAH, ya que les libera de la carga de tener que recordar y planificar.

La aplicación se integra con varios asistentes digitales, lo que facilita aún más la gestión de tus tareas y citas.

Las mejores funciones de 24me

La consolidación de calendarios, tareas y notas permite a los usuarios ver todas sus obligaciones en un solo lugar

Automatización de determinadas tareas, como el pago de facturas y el envío de regalos

Ofrece entrada de voz para añadir tareas y notas, lo que resulta muy práctico para los usuarios que prefieren hablar en lugar de escribir

Limitaciones de 24me

Se han notificado problemas de sincronización al integrarlas con otras aplicaciones

Algunos usuarios señalan que la interfaz de la aplicación podría ser más intuitiva

Precios de 24me

Free

Pro: 5,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de 24me

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Cozi

vía Cozi

Cozi es una aplicación de organización familiar diseñada para mantener los horarios, las tareas y las listas de cosas pendientes de tu familia en un solo lugar. La aplicación de planificación de tareas cuenta con un calendario familiar compartido, donde los miembros pueden añadir sus citas y eventos, lo que facilita ver quién hace qué y cuándo.

Cozi también te permite crear y gestionar tareas y listas de la compra a las que pueden acceder todos los miembros de la familia. La app envía recordatorios de próximos eventos o tareas, lo que garantiza que todos estén al tanto de todo.

Para las personas con TDAH que deben gestionar las responsabilidades familiares, Cozi puede ser una excelente herramienta de organización para mantenerse coordinados.

Las mejores funciones de Cozi

Un calendario familiar compartido permite a todos los miembros de la familia ver quién tiene qué compromiso y cuándo.

Incluye listas de tareas compartidas, lo que permite a todo el mundo ver qué tareas hay que hacer y quién es el responsable de ellas

Cozi también ofrece listas de la compra compartidas, que se actualizan en tiempo real a medida que los miembros de la familia van marcando los elementos

Limitaciones de Cozi

Algunas funciones, como la vista mensual del Calendario y la experiencia sin anuncios, solo están disponibles en la versión de pago

Algunos usuarios consideran que la interfaz está un poco desfasada en comparación con otras aplicaciones modernas

Precios de Cozi

Free

Cozi Gold: 29,99 $ al año

Valoraciones y reseñas de Cozi

G2 : N/A

Capterra: N/A

Mantén la concentración en el trabajo con herramientas para gestionar el TDAH

Gestionar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede ser un reto, pero puedes convertir ese reto en una fortaleza con las herramientas adecuadas. Cada una de las herramientas de organización para el TDAH que hemos comentado ofrece funciones únicas.

Ya sea para ayudarte a gestionar tareas, organizar ideas, programar citas o llevar a cabo el seguimiento de detalles importantes con notas adhesivas digitales, aquí tienes todo lo que necesitas. Pero recuerda: la clave para una organización eficaz no es utilizar todas estas herramientas digitales a la vez. En su lugar, busca las herramientas que mejor se adapten a tus necesidades específicas.

El objetivo es simplificar tu vida, no complicarla aún más, así que tómate tu tiempo para explorar estas opciones y ver cuál te funciona mejor. Y recuerda, cada persona es diferente: lo que funciona mejor para una persona puede que no sea lo mismo para otra.

Lo importante es encontrar lo que te ayude a sentirte más organizado y con más productividad.

No olvides echar un vistazo a la vista de calendario de ClickUp en tu búsqueda de la maestría organizativa. Ofrece una panorámica completa de todas tus tareas y sus fechas límite en un formato visualmente intuitivo.

Esta herramienta supone un gran cambio para las personas que piensan de forma visual y resulta especialmente útil para quienes deben compaginar múltiples tareas y plazos. Además, descubre ClickUp Docs para crear, compartir y colaborar en documentos de forma eficiente dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp.

Con ClickUp Docs, puedes tomar notas, asignar tareas y realizar la edición de listas de tareas de forma colaborativa, lo que lo convierte en una herramienta versátil para proyectos personales y de equipo. Para las personas con TDAH, encontrar las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia en su vida profesional y personal.

¿A qué esperas?

Empieza a explorar estas herramientas hoy mismo y descubre las ventajas de llevar una vida bien organizada.