las 10 mejores herramientas de IA para el TDAH en 2024

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) puede plantear retos únicos en la vida personal y profesional Yo he experimentado la lucha: proyectos inacabados y plazos incumplidos debido a la procrastinación, problemas de concentración y la búsqueda continua de formas de gestionar mejor mi tiempo y mi energía.

Así que probé varias ADHD para automatizar tareas y hacerme la vida más fácil.

Si viajas en el mismo barco, ¡te entiendo! He creado una lista de todas las herramientas para el TDAH que he probado y utilizo regularmente para organizar mis tareas importantes, mantener la concentración y tomar notas rápidas. Puedes integrar fácilmente estas aplicaciones de productividad para el TDAH en tus procesos actuales para una mejor gestión.

¡Vamos a sumergirnos en las mejores herramientas de AI para el TDAH!

¿Qué deberías buscar en las herramientas de IA para el TDAH?

Encontrar la mejor IA Aplicaciones para el TDAH que te ayuden a ordenar tu mente puede ser todo un reto. Necesitas una herramienta que te facilite la gestión de las tareas y aumente la concentración al tiempo que satisface tus necesidades particulares.

Esto es lo que tuve en cuenta al buscar herramientas de AI para el TDAH:

Simplicidad: Con el TDAH, nuestros cerebros se sienten constantemente sobrecargados debido a la hiperactividad. Necesitamos herramientas simples con interfaz de usuario interactiva que no sobreestimulen nuestros cerebros

Personalización: Busca herramientas que puedan adaptarse a tu flujo de trabajo y preferencias específicas. Esto incluye la personalización de fuentes y colores (para una mejor legibilidad), vistas de calendario, notificaciones de recordatorios y temas

Funciones de enfoque: Céntrate en herramientas de AI ADHD que analicen tus patrones de navegación y bloqueen las distracciones para que puedas terminar las tareas. Brownie puntos si la herramienta tiene temporizadores de enfoque

Automatización de tareas: A los cerebros con TDAH les encanta saltar de un lado a otro. Las herramientas que pueden automatizar múltiples tareas, como la toma de notas, el seguimiento de hábitos, el establecimiento de objetivos, la gestión de tareas y la autorreflexión, son una victoria

Asequibilidad: Una herramienta de AI para el TDAH debe ofrecer una buena relación calidad-precio. Es mejor seleccionar herramientas que ofrezcan una versión gratuita o al menos una prueba gratuita para que pueda explorar las características premium antes de suscribirse

¿Qué es el TDAH?

El TDAH puede parecer que "está todo en tu cabeza" Pero no es así Esto es lo que Doctor Russell Barkley , una de las principales autoridades en el tema, dice al respecto:

El TDAH como trastorno basado en el cerebro: El doctor Barkley subraya que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, lo que significa que surge de diferencias en la función cerebral. Y ¡no! No es el resultado de una mala crianza o de la falta de fuerza de voluntad

El doctor Barkley subraya que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, lo que significa que surge de diferencias en la función cerebral. Y ¡no! No es el resultado de una mala crianza o de la falta de fuerza de voluntad Se centra en los déficits de las funciones ejecutivas: Destaca que el principal problema del TDAH radica en las funciones ejecutivas, que afectan a habilidades como la planificación, la organización, la concentración y la gestión del tiempo. La próxima vez que le cueste concentrarse, recuerde estos aspectos fisiológicos de la enfermedad

Destaca que el principal problema del TDAH radica en las funciones ejecutivas, que afectan a habilidades como la planificación, la organización, la concentración y la gestión del tiempo. La próxima vez que le cueste concentrarse, recuerde estos aspectos fisiológicos de la enfermedad Importancia del tratamiento integral: El Dr. Barkley aboga por un enfoque multimodal para el tratamiento del TDAH. Esto puede incluir medicación, terapia conductual, apoyo educativo y entrenamiento de habilidades. Las herramientas adecuadas pueden ayudarle a desarrollar estrategias de afrontamiento útiles para centrarse

El Dr. Barkley aboga por un enfoque multimodal para el tratamiento del TDAH. Esto puede incluir medicación, terapia conductual, apoyo educativo y entrenamiento de habilidades. Las herramientas adecuadas pueden ayudarle a desarrollar estrategias de afrontamiento útiles para centrarse El TDAH a lo largo de la vida: Destaca que el TDAH persiste en la edad adulta y requiere estrategias de gestión continuas

Me resulta útil aprender más sobre la ciencia que hay detrás del TDAH ¡ya que me permite desarrollar y mantener una perspectiva única sobre cómo funciono!

Las 10 mejores herramientas de IA para el TDAH para usar en 2024

Con todas estas útiles características en mente, pasemos a la lista de las mejores aplicaciones para el TDAH que te ayudarán a ser más productivo.

1. ClickUp: La mejor para la gestión de proyectos con IA

Durante mucho tiempo, utilicé ClickUp sólo como un herramienta de gestión de proyectos . Pero a medida que exploraba sus funciones, me di cuenta de que es una plataforma potente que también puede ayudarme con la gestión del TDAH. Ofrece opciones de personalización únicas, una interfaz intuitiva y un seguimiento exhaustivo de los proyectos, lo que me ayuda a organizar y controlar mejor las cosas.

ClickUp transforma la forma de colaborar, organizar y ejecutar proyectos. Su flexibilidad y claridad visual ayudan a dividir las tareas en pasos manejables, establecer prioridades claras y minimizar las distracciones.

clickUp le ayuda a dividir los proyectos en tareas pequeñas y manejables, acelerando la productividad y la eficiencia_ Cerebro ClickUp la función de IA, es una de las mejores ADHD herramientas para mantenerse organizado . A continuación te explicamos cómo puedes utilizar ClickUp Brain para automatizar tu flujo de trabajo:

Organiza las tareas en listas claras

Establece recordatorios para las fechas límite

Divide los grandes proyectos en pasos más pequeños

Obtén resúmenes del progreso del proyecto para asegurarte de que todo va por buen camino

Gestiona las tareas prioritarias con códigos de colores

utilice ClickUp Brain para obtener respuestas instantáneas de sus archivos y tareas_

Con un asistente de inteligencia artificial para mantenerte en el buen camino, el siguiente paso es hacer frente a la procrastinación. Todos conocemos la regla sagrada del TDAH: hacer listas Por muy útiles que sean, las listas pueden resultar abrumadoras si no se hacen bien. ButClickUp puede ser tu copiloto:

Renueva tus listas de tareas ClickUpLista de tareaste permite personalizar todo, desde las fuentes hasta los colores, para que sea visualmente atractiva y mantenga tu atención. Además,Recordatorios ClickUp y notas le ayudan a estar al tanto de todos los detalles importantes

Reúna a su equipo de apoyo Invita a tus compañeros de trabajo a tu espacio ClickUp para que te den la enhorabuena y te recuerden cosas (e incluso para que te den un empujoncito si lo necesitas)

Descubra sus patrones de trabajo conSeguimiento del tiempo de ClickUp. Vea exactamente a dónde van sus horas para que pueda entender sus patrones de enfoque y detectar esas distracciones furtivas

Láncese a la productividad con plantillas. No es necesario empezar de cero. Utilice cientos dePlantillas adaptadas al TDAH de ClickUp para mantenerte organizado, ya sea para proyectos de trabajo o para tu rutina diaria

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp tiene todas las funciones que personas neurodiversas necesitan mantener el ritmo de trabajo y gestionar las cosas con eficacia. He aquí un rápido vistazo a lo que ofrece la plataforma integral de ClickUp:

Automatice los flujos de trabajo: Deje que ClickUp Brain se encargue de las tareas repetitivas, como generar subtareas, resumir comentarios e incluso proporcionarle información sobre el proyecto para que pueda centrarse en el panorama general

Deje que ClickUp Brain se encargue de las tareas repetitivas, como generar subtareas, resumir comentarios e incluso proporcionarle información sobre el proyecto para que pueda centrarse en el panorama general Crear más juntos: Cree y comparta bases de conocimientos y planes de proyecto conDocumentos de ClickUp *Planifique los recursos de forma eficaz: Gestione las cargas de trabajo sin problemas con la herramienta de ClickUpplantillas de planificación de recursos *Comuníquese con facilidad: Cree hilos de comunicación de trabajo, obtenga actualizaciones instantáneas, comparta enlaces, asigne tareas y mantenga el proyecto en marcha conVista de chat de ClickUp *Visualice sus ideas: Organice y planifique cualquier cosa, desde proyectos hasta pensamientos aleatorios, utilizandoMapas mentales de ClickUp. Arrastre y suelte para establecer relaciones entre tareas, crear flujos de trabajo y visualizar el panorama general

Cree y comparta bases de conocimientos y planes de proyecto conDocumentos de ClickUp *Planifique los recursos de forma eficaz: Gestione las cargas de trabajo sin problemas con la herramienta de ClickUpplantillas de planificación de recursos *Comuníquese con facilidad: Cree hilos de comunicación de trabajo, obtenga actualizaciones instantáneas, comparta enlaces, asigne tareas y mantenga el proyecto en marcha conVista de chat de ClickUp *Visualice sus ideas: Organice y planifique cualquier cosa, desde proyectos hasta pensamientos aleatorios, utilizandoMapas mentales de ClickUp. Arrastre y suelte para establecer relaciones entre tareas, crear flujos de trabajo y visualizar el panorama general Organice las tareas sin esfuerzo: Capture notas,listas de tareas pendientese incluso tareas completas, todo dentro deBloc de notas ClickUp. La edición de texto enriquecido le permite añadir encabezados, viñetas, colores y mucho más para que sus notas sean visualmente atractivas y fáciles de escanear

Capture notas,listas de tareas pendientese incluso tareas completas, todo dentro deBloc de notas ClickUp. La edición de texto enriquecido le permite añadir encabezados, viñetas, colores y mucho más para que sus notas sean visualmente atractivas y fáciles de escanear Mantente al día: Obtén una vista de pájaro de tus tareas pendientes conVista de inicio de ClickUp para que pueda establecer recordatorios, volver a priorizar y no perderse ni un detalle

Limitaciones de ClickUp

Algunas de las vistas de ClickUp aún no han llegado a la aplicación móvil

ClickUp está repleto de funciones que pueden resultar un poco abrumadoras al principio

Precios de ClickUp

Gratis: Para siempre

Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresa: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 5 $ al mes por miembro del espacio de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (4,000+ opiniones)

2. Numo TDAH: Lo mejor para el aprendizaje y la autorreflexión del TDAH

via Numo TDAH Esta aplicación es como tener un Libro de ayuda para el TDAH ¡en tu bolsillo! Está repleto de memes (porque ¿a quién no le gusta reírse a carcajadas?), una comunidad de apoyo, consejos prácticos, y ánimos diarios.

¿Y lo mejor? Fue creada por alguien que conoce los problemas del TDAH de primera mano. Por lo tanto, la aplicación proporciona ideas relacionadas y consejos prácticos que pueden marcar una diferencia real.

Numo TDAH mejores características

Obtén contenido atractivo como memes para hacer que la gestión del TDAH sea menos abrumadora y más cercana

Crea listas de tareas personalizadas y controla tu progreso

Conéctate con una tribu TDAH para obtener apoyo, compartir experiencias y recibir ánimos

Aprende trucos prácticos para el TDAH

Realizar pruebas de TDAH adaptadas para adultos y mujeres, que fomentan el autoconocimiento y la comprensión

Numo TDAH limitaciones

Información limitada disponible sin registrarse

Precios de Numo ADHD

15,99 $/mes

Los nuevos clientes tienen derecho a una prueba gratuita de 7 días

Valoraciones y reseñas de Numo ADHD

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

3. Tareas Kawaii: Lo mejor para mejorar la eficiencia de las tareas

via Tareas Kawaii Si la idea de hacer frente a tu lista de tareas te hace querer volver a la cama, Kawaii Tasks puede ser tu nueva mejor amiga. Es obra del mismo equipo que creó Numo ADHD.

Kawaii Tasks utiliza la IA para dividir esas tareas desalentadoras en pasos más pequeños y manejables, todo ello envuelto en una interfaz amigable.

Kawaii Tasks mejores características

Aprovecha la IA para dividir las tareas en subtareas manejables

Gratuita y disponible en plataformas iOS y Android

Simplifica el flujo de trabajo con una experiencia de aplicación nativa sencilla y fácil de usar

Limitaciones de Kawaii Tasks

Limitada a la gestión de tareas; no ofrece un conjunto completo de herramientas de ayuda al TDAH

Precios de Kawaii Tasks

Gratis

Valoraciones y reseñas de Kawaii Tasks

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

4. ChatGPT: Lo mejor para la automatización basada en IA

vía ChatGPT ChatGPT no es una aplicación personalizada para el TDAH, pero mejora la productividad y la eficiencia en general. Me gusta utilizarla para crear listas de tareas pendientes, aportar ideas y esbozar planes de proyectos.

Además, el anonimato y el espacio sin prejuicios de ChatGPT pueden fomentar la comunicación abierta y la autoexpresión.

He aquí un consejo de eficacia probada: Sintetización de volcados cerebrales . Cuando te pongas a pensar en el millón de cosas que tienes que hacer, escríbelo todo en ChatGPT.

Cuando hayas terminado, pide a la herramienta que resuma tus pensamientos en tres o cuatro viñetas. Esto te ayudará a recuperar la claridad de pensamiento y a priorizar las tareas que hay que hacer de inmediato.

También puedes pedirle a ChatGPT que cree listas de tareas pendientes a partir de tu "volcado de ideas". Pruébalo y me lo agradecerás

ChatGPT mejores características

Utiliza la ayuda de la IA para la gestión y organización de tareas

Automatice las tareas repetitivas y agilice los flujos de trabajo mediante GenerativeAI

Sopesar los pros y los contras de diferentes planes e ideas para la toma de decisiones estratégicas

Impulsar el desarrollo de habilidades mediante el acceso a recursos de aprendizaje

Limitaciones de ChatGPT

Puede que no ofrezca un apoyo tan personalizado como las herramientas especializadas en TDAH

La información proporcionada por ChatGPT puede ser errónea o sesgada en ocasiones

Precios de ChatGPT

Gratis : Versión gratuita

: Versión gratuita Plus: $20 por usuario

$20 por usuario Equipo: 30 $ por usuario

30 $ por usuario Empresa: Contactar con ventas

ChatGPT valoraciones y comentarios

G2: 4.7/5 (513 opiniones)

4.7/5 (513 opiniones) Capterra: 4.6/5 (45 opiniones)

5. Jasper: Lo mejor para automatizar la creación de contenidos

via Jasper AI Aunque no está diseñado específicamente para el TDAH, Jasper AI puede mejorar tu productividad con la ayuda de la IA en la escritura. Puedes utilizar Jasper AI para generar ideas y crear contenidos.

Al utilizarlo para estructurar tus pensamientos, puedes superar el bloqueo del escritor y automatizar las tareas repetitivas, lo que facilita la gestión del TDAH. Para las personas con TDAH que trabajan en el campo del marketing de contenidos o la creación de contenidos en general, Jasper puede cambiar las reglas del juego.

Jasper mejores características

Utiliza la generación de contenidos impulsada por IA para vencer la procrastinación

Crear planes de proyecto detallados y desglosar las tareas

Integra la herramienta con varias plataformas como Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress, etc. para un flujo de trabajo fluido

Personaliza la aplicación para adaptarla a tus necesidades individuales

Genera contenidos en más de 30 idiomas

Limitaciones de Jasper

Se centra principalmente en la creación de contenidos; puede que no tenga todas las funciones que necesita para gestionar sus necesidades específicas de TDAH

Precios de Jasper

Creador: $49/mes por usuario

$49/mes por usuario Pro: $69/mes por usuario

$69/mes por usuario Empresas: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4.7/5 (1200+ opiniones)

4.7/5 (1200+ opiniones) **Capterra 4.8/5 (1800+ opiniones)

6. Leantime: Lo mejor para la gestión de pequeños proyectos

vía Leantime.io Si gestionas un equipo o simplemente haces malabares con muchos proyectos, merece la pena echar un vistazo a Leantime. Reduce la sobrecarga cognitiva al dividir tareas complejas en hitos sencillos.

Su integración de IA proporciona vistas personalizadas de las tareas, temas, integraciones de calendarios e informes de estado para ayudarte a acceder a la información correcta sin sobrecargarte. Leantime también te permite conectar tu visión más amplia con objetivos para aumentar la motivación para completar tareas.

Las mejores características de Leantime

Accede a herramientas completas de gestión de proyectos, incluyendo el seguimiento del tiempo y el panel de Mi Trabajo

Añade usuarios ilimitados incluso en el plan gratuito; beneficioso para gestionar equipos

Integra IA para la priorización y desglose de tareas en planes superiores

Aumente la productividad con las funciones de gestión de clientes y estrategias

Visualice su trabajo mediante tableros de estrategias, tableros de planos y lienzos de modelos de negocio

Limitaciones de Leantime

Algunas funciones avanzadas sólo están disponibles en los planes superiores

Limitado a 150 To-Dos en el plan gratuito

Precios de Leantime

**Gratuito

Esenciales: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Premium: 8 $/mes por usuario

8 $/mes por usuario **Ultimate:10 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Leantime

G2: 4.7/5 (3 opiniones)

4.7/5 (3 opiniones) Capterra: 4.3/5 (10 opiniones)

7. Forest App: Lo mejor para aumentar la concentración

vía Bosque La aplicación Forest ha hecho mantener la concentración divertido para mí. Utiliza el método Pomodoro -en el que se trabaja de forma continua durante 25 minutos y luego se hace una breve pausa- para gamificar la productividad. ¿Y lo mejor? La aplicación te permite cultivar árboles virtuales para ayudarte a concentrarte

Una vez que inicias el temporizador de concentración, plantas un árbol, que crece durante los siguientes 30 minutos. Si abandonas la aplicación, la planta muere. Así, Forest te ayuda a resistir el impulso de desplazarte por el teléfono sin pensar.

Una cosa sorprendente de Forest es que se ha asociado con organizaciones reales de plantación. Dona las monedas virtuales que utilizas para plantar un árbol a sus socios para que planten árboles de verdad.

Forest App mejores características

Practica la atención plena y mejora la concentración y la productividad con un enfoque lúdico

Mejora la gestión del tiempo y reduce la adicción al teléfono

Colabora con amigos y familiares para plantar árboles juntos

Contribuir a la plantación de árboles reales a través de las asociaciones de Forest con organizaciones de plantación de árboles

Limitaciones de la aplicación Forest

Funcionalidad limitada sin la compra de la versión Pro o artículos in-app

Precios de Forest App

**iOS:$3.99 (pago único)

Android: Gratis con la opción de actualizar a la versión Pro por 1,99 $ (pago único)

Valoraciones y reseñas de Forest App

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

8. Brain.fm: Lo mejor para mejorar la concentración, el sueño y la relajación

via Cerebro.fm Brain.fm es una aplicación musical basada en inteligencia artificial para personas con TDAH. Crea melodías personalizadas para ayudar a mantener la concentración relajarse e incluso dormir mejor. Piensa en ello como una banda sonora para tu productividad y para controlar los síntomas comunes del TDAH.

Brain.fm investiga la frecuencia de sonido óptima para el cerebro, aumentando su capacidad de concentración. Se reproduce sutilmente en segundo plano mientras realizas tareas.

Las mejores características de Brain.fm

Escucha música generada por inteligencia artificial diseñada para mejorar la concentración, la relajación y el sueño

Accede a listas de reproducción personalizadas adaptadas a las necesidades y preferencias individuales

Mejora el rendimiento cognitivo y la productividad con tonos musicales respaldados científicamente

Cambia al modo sin conexión para escuchar música sin interrupciones

Limitaciones de Brain.fm

Requiere suscripción para un acceso completo

La eficacia puede variar en función de la respuesta personal a la música

Precios de Brain.fm

Mensual: 9,99 $/mes

9,99 $/mes Anual: $69.99/año

Valoraciones y reseñas de Brain.fm

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

9. RescueTime: Lo mejor para reducir las distracciones

via RescueTime Uno de los mayores retos del TDAH para mí es controlar mi tiempo. A veces, siento que no he conseguido nada a pesar de trabajar durante horas. RescueTime me ha ayudado enormemente en este sentido.

Es un software de seguimiento automático del tiempo que calcula cuánto tiempo pasas en diferentes aplicaciones, sitios web e incluso documentos. Así, sabes a dónde va todo tu tiempo y cuándo te tomas pequeños descansos. RescueTime realiza un seguimiento de las actividades y hábitos de trabajo, ayudándote a establecer objetivos sobre cómo quieres utilizar tu tiempo.

RescueTime mejores características

Automatiza el seguimiento del tiempo y la gestión de las distracciones

Obtén informes detallados y perspectivas sobre la productividad

Establece objetivos de productividad y recibe alertas de distracción en tiempo real para mantener el rumbo

Integra RescueTime con aplicaciones como GMail, Google Calendar, Trello, Evernote y muchas más para mejorar la productividad

Permite sesiones de concentración con la aplicación web y el bloqueo de tiempo

Limitaciones de RescueTime

Algunas funciones avanzadas requieren una suscripción premium

Puede requerir configuración inicial y personalización para adaptarse a las necesidades individuales

Precios de RescueTime

Lite: Gratuito

Gratuito Premium: 12 $/mes

Calificaciones y críticas de RescueTime

G2: 4.1/5 (90 opiniones)

4.1/5 (90 opiniones) Capterra: 4.6/5 (130+ opiniones)

10. Herramientas Goblin: Lo mejor para una productividad versátil

vía Herramientas Goblin Goblin es la herramienta a la que recurro los días en los que me siento abrumada y no quiero planificar ni pensar mucho. Simplemente utilizo su función Magic ToDo para añadir una visión general de mis tareas. Goblin divide las tareas más grandes en elementos más pequeños.

Por ejemplo, he mencionado que necesito planificar campañas de marketing y me ha creado subtareas que puedo retomar una a una. Me dice lo que tengo que hacer e incluso añade una estimación del tiempo que necesitaría para terminar cada tarea.

Una cosa buena es que incluso puedo decidir el nivel de simplificación de las tareas. También me permite editar tareas y añadir subtareas. Así que, si te sientes ansioso por tus tareas, utiliza Goblin para hacer el trabajo pesado y reducir la carga mental.

Convierte tus pensamientos en mensajes profesionales con Formalizer

Controla tus pensamientos excesivos dejando que la función de juicio de Goblin evalúe el tono de los mensajes que recibes

Obtén un rápido curso intensivo sobre cualquier tema complejo con Goblin Professor

Calcula cuánto tiempo te llevarán tus tareas. Esto mejora la gestión del tiempo

Agrupa tus pensamientos en listas para reducir las distracciones

Goblin no proporciona recordatorios de tareas ni muestra el progreso de las mismas

Es difícil crear una cuenta y registrar tus tareas en Goblin

Gratis

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

Controla tus tareas con ClickUp

El TDAH puede ser una montaña rusa de emociones que te haga sentir abrumado. Por eso debes recurrir a las herramientas de IA para el TDAH, no como una cura para todo, sino como aliadas en tu camino.

Las aplicaciones para el TDAH están diseñadas para comprender y adaptarse a las necesidades únicas del cerebro con TDAH. Pero encontrar las mejores herramientas para el TDAH es otra tarea difícil que nuestros cerebros quieren evitar.

¿Por qué hacer malabarismos con un montón de aplicaciones cuando ClickUp puede ser tu centro de mando todo en uno? ClickUp es un sistema de seguimiento del tiempo, un calendario, un gestor de tareas y un compañero para tomar notas, todo en una única y elegante plataforma.

Con ClickUp, podrás enfrentarte a los retos del TDAH y conquistar por fin tu lista de tareas pendientes. Regístrate en ClickUp gratis hoy mismo y mejora tu productividad