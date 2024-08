10 plantillas para el TDAH que te ayudarán a gestionar las tareas en el trabajo

¿Pones cientos de alarmas en el móvil para que te recuerden que tienes que comer, trabajar, dormir o controlar el tiempo?

¿Es su lista de tareas pendientes un inventario interminable de las cosas más insignificantes que debe hacer? ¿O está constantemente buscando nuevas ideas y formas de organizar mejor su día, ya sea a través de cientos de notas por toda la tabla o de múltiples notas...? aplicaciones de planificación diaria en tu teléfono?

Si tu respuesta es sí, ¡este artículo es para ti!

Para las personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), navegar por el laberinto de las tareas diarias puede parecer imposible. Les resulta increíblemente difícil mantener la concentración en las tareas que tienen entre manos.

Ya se trate de estudiar para un examen, completar tareas de trabajo o incluso participar en conversaciones cotidianas, la capacidad de permanecer atento puede parecer difícil de alcanzar.

Esta dificultad no se debe a una falta de inteligencia o motivación, sino a diferencias en el cableado cerebral que afectan a la regulación de la atención.

¿Cómo pueden las plantillas ayudar a las personas con TDAH a tener éxito?

Según un La prevalencia y los efectos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en adultos sobre el rendimiento de los trabajadores las personas con síntomas de TDAH no tratados pierden una media de 22 días de productividad al año.

Otro estudio de Russell A. Barkley y equipo informaron de que los adultos con TDAH tienen un 60% más de probabilidades de ser despedidos, un 30% más de probabilidades de tener problemas laborales continuos y tres veces más de abandonar el trabajo por impulso.

Esto les lleva a menudo a sentirse inadecuados, ansiosos y abrumados cuando luchan por seguir el ritmo de las exigencias de la vida diaria.

A pesar de los retos a los que se enfrentan, las personas con TDAH son increíblemente resistentes e ingeniosas. A menudo desarrollan estrategias de afrontamiento para navegar por su paisaje cognitivo único y encontrar formas de prosperar en un mundo que no siempre se adapta a sus necesidades.

Una estrategia consiste en utilizar plantillas para agilizar tareas y mejorar la concentración y la productividad.

Las plantillas proporcionan un marco estructurado que puede ayudar a las personas con TDAH a superar los obstáculos asociados a la iniciación y organización de tareas.

Al dividir las tareas complejas en pasos más pequeños y manejables, las plantillas facilitan que las personas con TDAH se pongan en marcha y alcancen sus metas.

Ya sea que se trate de páginas para planificar la vida con TDAH, plantillas para la gestión de proyectos o listas de tareas pendientes, tener un marco listo puede brindar claridad y dirección en medio del caos de la vida diaria.

Al proporcionar indicaciones visuales, las plantillas pueden ayudar a las personas con TDAH a mantenerse organizadas y atentas, reduciendo la carga cognitiva asociada a la gestión de tareas.

¿En qué consiste una buena plantilla para el TDAH?

Una buena plantilla para el TDA/H se caracteriza por su capacidad para aliviar o minimizar los desafíos diarios con los que luchan los individuos con TDA/H.

También debería:

Presentar un diseño claro y sencillo con un enfoque estructurado para minimizar las distracciones y facilitar la concentración

con un enfoque estructurado para minimizar las distracciones y facilitar la concentración Tener organización visual a través de códigos de color, iconos o símbolos que ayuden a categorizar las tareas y prioridades de forma efectiva

a través de códigos de color, iconos o símbolos que ayuden a categorizar las tareas y prioridades de forma efectiva Ofrecer flexibilidad de personalización para adaptarse a las preferencias y necesidades individuales

para adaptarse a las preferencias y necesidades individuales Incorporar promos y recordatorios que ayuden a recordar tareas y plazos importantes

que ayuden a recordar tareas y plazos importantes Desglosar las tareas complejas en pasos más pequeños y manejables para reducir el agobio

en pasos más pequeños y manejables para reducir el agobio Ayudar a poner en práctica técnicas de bloqueo de tiempo para ayudarle a gestionar el tiempo de forma eficaz y, al mismo tiempo, ayudar con la gestión de prioridades para garantizar que pueda concentrarse en tareas cruciales

para ayudarle a gestionar el tiempo de forma eficaz y, al mismo tiempo, ayudar con la para garantizar que pueda concentrarse en tareas cruciales Integrarse con herramientas digitales para agilizar el flujo de trabajo y ofrecer un refuerzo positivo a través del seguimiento del progreso

En general, una buena plantilla de TDAH debe proporcionar un marco que promueva la organización, la productividad, el autocuidado y el logro de metas para ayudarle a mantenerse organizado, mejorar la concentración y la productividad, y fomentar el crecimiento personal.

10 Plantillas para el TDAH para el trabajo

Ahora que ya sabes cómo debe ser una buena y efectiva plantilla para el TDAH, hemos creado una lista de las 10 mejores plantillas para el TDAH que puedes descargar para ayudarte en tu trabajo

1. Plantilla de Calendario ClickUp

Crea y gestiona todas tus tareas juntas en la Plantilla de Planificador de Calendario de ClickUp

Si le cuesta acudir a citas o reuniones, Plantilla de Calendario de ClickUp le cambiará la vida. Está diseñada para mejorar la productividad y ayudarle a cumplir sus plazos de reunión.

Esta plantilla presenta una interfaz fácil de usar con seis vistas: la vista resumen, el Tablero de progreso, la vista cronograma, el Planificador mensual y la Guía de inicio.

Esto le permite organizar visualmente su lista de tareas, eventos y plazos según sus preferencias y necesidades. Esta flexibilidad es especialmente beneficiosa para las personas con TDAH, ya que les permite elegir la mejor vista para su estilo cognitivo y les ayuda a reducir el agobio.

Además, con la plantilla del Planificador de Calendarios de ClickUp, puede asignar tareas, establecer recordatorios y fijar fechas límite. Este enfoque simplificado de la gestión de tareas puede ayudar a las personas con TDAH a mantenerse organizadas y centradas, ya que elimina el cambio de contexto .

2. Plantilla de planificación diaria ClickUp

Planifique fácilmente su día para ahorrar tiempo y cumplir sus objetivos con la plantilla de planificación diaria de ClickUp

Plantilla de planificación diaria de ClickUp proporciona un marco estructurado para preparar y gestionar las actividades diarias, eventos, citas, recados y tareas, asegurando que te mantienes centrado y productivo durante todo el día.

Piense en esta plantilla como un segundo cerebro que le permite:

Organizar sus tareas diarias en categorías, como Personal, Trabajo o Metas

Priorizar tareas en función de su urgencia

Visualizar el progreso a través de gráficos y tablas

La plantilla del Planificador diario de ClickUp es totalmente personalizable, e incluye funciones de Estado personalizado, Campos personalizados, Vistas personalizadas y Gestión de proyectos.

Ayuda a reducir el estrés que supone completar las tareas diarias y mejora la gestión del tiempo y la productividad de las personas con TDAH.

3. Plantilla de Bloqueo Diario ClickUp

Haga su trabajo importante terminado y evite el agotamiento con la plantilla de bloqueo de tiempo diario de ClickUp

Como persona con TDAH, puede resultar difícil gestionar el tiempo y programar el día de forma eficaz. A veces, puede estar tan absorto en una tarea concreta que pierde la noción del tiempo y descuida otras tareas que debe completar antes de que acabe el día.

Pruebe Plantilla de bloqueo de tiempo diario de ClickUp para combatir esto y cumplir con tu lista de tareas diarias.

Este bloqueo temporal plantilla puede ayudarte:

Correlacionar tus tareas clave y abordarlas cuando estés más alerta y seas más productivo

Mantener la concentración organizando sus pensamientos y tareas secundarias de forma estructurada para minimizar las interrupciones

Evitar el agotamiento asignando previsiones de tiempo a las tareas, lo que le dará una perspectiva realista de los logros diarios

Con la plantilla de bloqueo de tiempo diario de ClickUp, puede evitar el agotamiento por TDAH aplicando estimaciones de tiempo que le ayuden a comprender lo que se puede lograr diariamente.

Esta plantilla está habilitada con Gestión del tiempo de ClickUp para que pueda ver su calendario, asignar determinadas horas del día a tareas específicas y terminar sus tareas más importantes en las horas más productivas del día.

Gestione eficazmente su tiempo y consiga sus metas de forma eficiente gracias a las funciones de Gestión del tiempo de ClickUp

Las funciones de Gestión del tiempo de ClickUp le ofrecen algunas ventajas útiles para personas con TDAH :

Seguimiento del tiempo: Ayuda a controlar el tiempo que dedican a las tareas

Ayuda a controlar el tiempo que dedican a las tareas Estimación de la duración de las tareas: El ajuste de la duración de las tareas puede ayudar a planificar el día y a gestionar el tiempo de forma más eficaz

El ajuste de la duración de las tareas puede ayudar a planificar el día y a gestionar el tiempo de forma más eficaz Recordatorios y notificaciones: Le indican si debe empezar o dejar de trabajar en una tarea, ayudándole a mantener el ritmo previsto

Le indican si debe empezar o dejar de trabajar en una tarea, ayudándole a mantener el ritmo previsto Bloqueo de tiempo: Asignar franjas horarias específicas a las tareas puede evitar el exceso de compromisos y ayudar a centrarse en una tarea cada vez, reduciendo la sensación de agobio

4. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Visualice sus tareas diarias y su progreso en la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Es difícil gestionar las tareas en un equipo y llevar un seguimiento de los plazos cuando hay varias personas implicadas.

En una situación así, lo mejor es utilizar una plantilla de gestión de tareas que se encargue de las tareas de gestión repetitivas para que usted y su equipo puedan concentrar todo su tiempo y esfuerzo en alcanzar sus metas. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp organiza tus tareas pendientes en tres listas: Elementos de acción, Ideas y Lista de tareas pendientes. Esta función ayuda a despejar el espacio de la pantalla y a centrarse en las tareas de una categoría relevante cada vez.

La plantilla incluye Campos personalizados para cada tarea. Puede ver a quién está asignada una tarea, cuándo vence o cuánto tiempo puede llevar completarla.

5. Plantilla de Planificador de Vida ClickUp

Cree metas, establezca plazos y controle el progreso fácilmente con la plantilla del plan de vida de ClickUp

¿Es usted una persona que tiene planificada toda su vida? Si no toda su vida, tal vez haya planificado los próximos 10 años en lo que respecta a su carrera profesional, su familia, su salud, su bienestar personal o su situación económica.

Anotar los detalles de su plan en un cuaderno de notas es una buena idea plantilla de plan de vida puede proporcionar un sentido de dirección, claridad y propósito muy necesarios. Plantilla de planificación vital de ClickUp puede ayudarte a organizarte, mantenerte motivado y aclarar lo que más te importa

Esta plantilla le permite:

Ajustar hitos y crear metas y tareas para alcanzarlos

Establecer metas SMART para diferentes aspectos de su vida, como la carrera profesional, las finanzas, la salud y las relaciones

Visualizar el progreso y hacer ajustes sobre la marcha

Las funciones de seguimiento de metas de la plantilla ayudan a las personas con TDAH a mantenerse centradas y motivadas visualizando su progreso a lo largo del tiempo.

6. Plantilla ClickUp de Horario Diario

Planifique fácilmente cada minuto de su día con la plantilla de planificación horaria diaria de ClickUp

Tanto si eres un estudiante universitario de intercambio que compagina los estudios con el trabajo, como si eres un padre trabajador que se ocupa de las tareas domésticas junto con sus metas profesionales, o alguien que hace malabarismos con múltiples sombreros en el trabajo, conoces la importancia de planificar cuidadosamente cada hora de tu día. En una situación así, un plantilla de horario puede resultar útil.

Y con Plantilla de horario diario de ClickUp podrá planificar fácilmente su agenda diaria

Esta plantilla le ayuda a crear su rutina diaria ideal por:

Saber cuánto tiempo dedica a cada tarea, priorizar las tareas importantes y no saltarse nunca los plazos

Dividir las tareas en partes más manejables y planificar cuánto tiempo necesita para completarlas

Ajustar los cronogramas y los flujos de trabajo si se producen cambios de última hora en el plan Prioridades de las tareas de ClickUp ayuda a las personas con TDAH a priorizar lo que es importante y a maximizar su productividad.

Organice sus tareas en función de su importancia mediante las Prioridades de tareas de ClickUp

Esta función le permite

Asignar un nivel de prioridad a cada tarea, lo que ayuda a centrarse primero en las tareas más importantes

Desglosar los proyectos para que los grandes proyectos resulten más manejables y menos abrumadores

Dar prioridad a las tareas para visualizar lo que hay que terminar y hacer un seguimiento del progreso, lo que puede ser motivador y mejorar la productividad

7. Plantilla ClickUp Terminada (Lista Simple)

Seguimiento de sus niveles de energía, estado de ánimo, y más con Campos personalizados en ClickUp's Getting Things Terminada (Simple Lista) Plantilla

Getting Things Terminada o GTD es un método sencillo de gestión del tiempo y las tareas desarrollado por el experto en productividad David Allen y compartido en su libro de 2001, GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity.

En su libro, explica que para evitar la sobrecarga de información y el agobio, debes tener una "herramienta de recopilación", que no es tu mente, para mantener una lista de todas las tareas que necesitas hacer; básicamente, como una plantilla externa para liberar a tu mente de recordarlo todo.

Una vez que la tengas, podrás visualizar, planificar, priorizar y terminar las cosas.

Para ello, presentamos Plantilla Terminada de ClickUp (Lista Simple) con funciones personalizadas, que le permiten gestionar todos los proyectos y tareas fácilmente.

Puede elegir entre diferentes vistas de sus tareas pendientes, marcar el progreso, comprobar el estado y añadir imágenes para hacer que el trabajo sea divertido. Al externalizar y organizar tus pensamientos, esta Plantilla GTD ayuda a reducir el estrés y permite concentrarse mejor.

También puedes utilizar Vista del Calendario de ClickUp que le ayuda a bloquear el tiempo dedicado a las tareas diarias para centrarse mejor en la tarea que tiene entre manos.

Programe tareas, planifique cronogramas y tareas pendientes, y vea el progreso del equipo a través de la vista Calendario de ClickUp

Esta función ofrece varias ventajas:

Obtenga una representación visual de tareas y plazos

Reprogramar fácilmente las tareas arrastrándolas y soltándolas en diferentes fechas

Diferencie entre varios tipos de trabajo y prioridades con tareas clasificadas y codificadas por colores

Sincronice con los calendarios de Apple, Outlook o Google, consolidando todas las tareas en un solo lugar

Personalice la vista para que muestre un día, una semana, un mes o incluso un intervalo de tiempo personalizado, lo que ayuda a planificar a corto y largo plazo

8. Plantilla de planificación de comidas ClickUp

Planifique la comida de toda la semana sin cansancio ni estrés con la plantilla de planificación de comidas de ClickUp

Preparación de comidas.

Estas son las dos palabras que provocan pesadillas a todos los adultos.

Preparar las comidas diarias o los menús de la semana es abrumador para todos. Hay que tener en cuenta las preferencias alimentarias y las alergias de cada uno y hacer la compra a tiempo.

Hacer un seguimiento de todo esto mientras se hacen malabarismos con otras cosas puede resultar engorroso sin algo de ayuda.

Por eso Plantilla de planificación de comidas de ClickUp ¡es un salvavidas!

Puede utilizar ocho atributos personalizados, como Calorías netas, Carbohidratos netos, Proteínas netas, Tipo de comida y Lista de control de ingredientes, para realizar un seguimiento y visualizar sus planes de comidas.

También puede visualizar sus planes de comidas en cuatro vistas diferentes, como el Resumen Semanal del Plan de Comidas, el Tablero de Tipos de Comidas, el Calendario del Plan de Comidas y la Guía de Inicio, para que toda la información sea fácilmente accesible y esté organizada.

Con esta plantilla, organice su lista de la compra, elija comidas sanas y equilibradas y reduzca el desperdicio de alimentos creando comidas con ingredientes que ya tiene en casa.

9. Plantilla de organización ClickUp

Organiza fácilmente tus tareas diarias, personales o profesionales, con la plantilla de horario organizativo de ClickUp

Cuando se trabaja en un proyecto, la organización de su horario para una entrega a tiempo y reducir al mínimo los cuellos de botella va un largo camino.

Una plantilla de calendario de TDAH bien organizada puede facilitarle la vida en más de un sentido. No sólo aumenta su eficacia a la hora de planificar tareas de forma rápida y sencilla, sino que también mejora la comunicación entre los miembros del equipo al proporcionar una visión clara de quién está trabajando en qué. Plantilla de organización de ClickUp le permite crear tareas con estados personalizados como Cancelada, Terminada, Perdida, Reprogramada y Pendiente para hacer un seguimiento del progreso de cada actividad.

Si se está retrasando, puede tomar medidas correctivas y volver al buen camino para entregar a tiempo.

Consulte su Calendario Semanal para visualizar fácilmente el flujo de actividades y saber qué tareas debe completar para no empezar la semana con sorpresas.

10. Plantilla de planificación de vida de Notion

vía Notion Para una persona con TDAH a la que le cuesta recordar las tareas diarias, gestionar las citas y mantener unos hábitos saludables, es fundamental utilizar un planificador diario o una plantilla de planificación que le recuerde lo que tiene que hacer.

La plantilla Life Planner de Notion ofrece una plataforma versátil para que las personas con TDAH organicen su vida diaria de forma eficiente.

Con estas mejores plantillas de Notion para el TDAH, puede crear una agenda diaria personalizada, establecer recordatorios de citas, realizar un seguimiento de los hábitos y planificar rutinas de ejercicios.

Este enfoque racionalizado del uso de un rastreador de hábitos reduce la carga cognitiva, minimiza los olvidos y proporciona estructura a su día.

Al tener toda la información esencial en una ubicación accesible, puedes gestionar mejor tu tiempo, priorizar tareas y mantener el rumbo hacia tus metas. También puedes consultar algunos Alternativas a Notion y otras plantillas gratuitas de Notion TDAH que le ayudarán a planificar su rutina diaria de forma eficaz.

No vuelva a faltar a una cita con las plantillas de planificador diario para TDAH

Gestionar el día y el estado de ánimo no es fácil para alguien con TDAH. Por eso a veces es fácil faltar a compromisos y olvidar tareas.

Pero con la ayuda de estas 10 plantillas y consejos para el TDAH, puedes hacer que tus días sean más productivos y mejorar tu salud mental

Y para que todo vaya sobre ruedas gestión de tareas clickUp es la herramienta que necesita. Ofrece varias plantillas de planificación diseñadas para simplificar el proceso de planificación y garantizar que siempre vaya un paso por delante.

Comience a optimizar su día con las plantillas de ClickUp y sea testigo de la transformación en su productividad y en la gestión de su estado de ánimo. Inscríbase hoy mismo en ClickUp ¡!