las 10 mejores aplicaciones y herramientas de software de productividad para el TDAH 2024

Descargo de responsabilidad: _Este artículo pretende proporcionar información sobre herramientas y estrategias de productividad. No pretende sustituir el consejo médico profesional, el diagnóstico o el tratamiento del TDAH o de cualquier otro problema de salud

Levante la mano si alguna vez se ha sentido distraído, desatento, desmotivado o inquieto en el trabajo. 🙋🏼‍♀️

Aunque hay una serie de factores dentro o fuera del trabajo que pueden contribuir a estos sentimientos, también reflejan algunos de los retos comunes a los que se enfrentan a diario los adultos con TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Enfermedades neurodiversas se cree que son en gran medida sin diagnosticar en adultos -especialmente entre las mujeres. Y a estas alturas, ¿no nos hemos topado todos con un vídeo en el que se destacan los síntomas del TDAH y hemos pensado: hey, eso me suena bastante familiar?

Algunos de nosotros llevamos años en esa situación. 😅

Independientemente de si lo has controlado desde la infancia o no, el TDAH en la edad adulta puede crear algunos obstáculos serios cuando te enfrentas incluso a tareas sencillas.

La presión de nuestros compromisos adquiere un significado totalmente nuevo ahora que hacemos malabares con algo más que un examen de ortografía, un entrenamiento de fútbol y clases de clarinete después del colegio cada semana. 🥵

Nuestro trabajo, nuestra vida personal, nuestras finanzas, nuestros sentimientos y nuestras decisiones tienen mucho que ver con su éxito. Y, sinceramente, una simple lista de tareas para mantenernos en el buen camino a veces no basta.

El reto de mantenernos en la tarea, superar nuestras propias expectativas y aumentar la productividad se complica aún más cuando no sólo tenemos que equilibrar nuestras responsabilidades, sino que dependemos de múltiples aplicaciones para hacer el trabajo. Por no hablar de que muchas de estas herramientas no están creadas con la neurodiversidad .

Por suerte, hay una serie de aplicaciones potentes y dinámicas adaptadas al TDAH para hacer frente a este obstáculo.

Tanto si lo que quieres es programar tu día, cumplir plazos o rediseñar tu forma de planificar los procesos, existe una herramienta de productividad para el TDAH diseñada para satisfacer tus necesidades. Hemos seleccionado cuidadosamente esta lista de las 10 mejores Aplicaciones para el TDAH para conquistar todas las tareas cotidianas, incluidas las características principales, los pros y los contras, las opiniones de los usuarios, los precios y mucho más.

¡Pongámonos manos a la obra! 🐰

Cómo las herramientas de productividad pueden combatir tu TDAH

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en adultos puede ser difícil de diagnosticar tratar y discutir con sus compañeros.

Obtenga más información sobre el proceso de diagnóstico del TDAH en adultos y otras preguntas frecuentes útiles en esta hoja informativa online .

El TDAH también puede manifestarse de diversas formas, entre ellas:

Inquietud

Olvido

Hiperfocalización o fijación intensa en una sola tarea

Falta de atención a los detalles

Empezar nuevas tareas sin terminar las anteriores

En otras palabras, sentimientos con los que todo el mundo puede identificarse o que ha experimentado en algún momento, independientemente del entorno, el puesto de trabajo, la edad o el diagnóstico.

Aún así, manejar estos síntomas persistentes no es tarea fácil, y los efectos del TDAH en adultos pueden dejar un impacto duradero en la vida diaria de una persona sin los recursos adecuados para hacerles frente. 🎣

Contar con el software de gestión del trabajo adecuado es una excelente forma de que los adultos con TDAH superen algunos de estos retos mediante la creación de rutinas y procesos personalizados para gestionar sus síntomas a diario, y en sus propios términos.

Además, al igual que el TDAH se manifiesta de innumerables formas, existen diferentes tipos de herramientas de trabajo para abordar cualquier área de la productividad que necesite un poco más de amor. Sobre todo:

Aplicaciones de calendario para recordar y comprometerse con eventos importantes o fechas límite

para recordar y comprometerse con eventos importantes o fechas límite Software de mapas mentales para visualizar tus flujos de trabajo y desglosar conceptos

Cronómetros digitales para encontrar el equilibrio en tu día a día

para encontrar el equilibrio en tu día a día Notas y editores de documentos para almacenar y acceder rápidamente a archivos, imágenes y texto

para almacenar y acceder rápidamente a archivos, imágenes y texto Asistente de voz o software de transcripción para evitar que los comentarios importantes se queden en el tintero

y aún hay más

Su próxima herramienta de productividad favorita de ADHD también estará repleta de funciones para ayudarle a mantenerse organizado gestionar el tiempo que pasas en la aplicación, recordar los puntos clave, prestar atención a los detalles y seguir avanzando, tarea a tarea.

La idea es aumentar tu productividad con el TDAH trabajando de forma más inteligente, no más dura. Utiliza esta lista como recurso para que tus procesos diarios sean un poco más fluidos 🙂

10 herramientas de productividad para el TDAH

En lugar de dejarte empantanar por la gran cantidad de apps de esta categoría, deja que estas 10 TDAH herramientas de productividad para que tomes la decisión que mejor se adapte a tu situación.

Sigue leyendo para obtener un desglose de todas las características imprescindibles de las herramientas de trabajo diseñadas para ayudar a los adultos con TDAH a controlar sus síntomas, aumentar la eficiencia y encontrar la alegría en sus rutinas diarias.

1. ClickUp

Reúna todo su trabajo y visualícelo de más de 15 formas personalizables para aumentar la productividad con ADHD en ClickUp ClickUp es la plataforma de productividad definitiva para conectar todo su trabajo a través de aplicaciones, en un solo lugar. Usuarios, equipos e incluso empresas enteras confían en ClickUp por su rico conjunto de funciones totalmente personalizables pero lo que lo convierte en un verdadero activo para cualquier adulto que luche contra el TDAH es su capacidad para devolver el poder del trabajo a tus manos.

ClickUp crea un centro de trabajo centralizado para establecer prioridades claras, gestionar el tiempo, estar al día y mantener el rumbo. Con una jerarquía flexible más de 15 vistas de flujo de trabajo y más de 1.000 integraciones clickUp cubre sus necesidades de trabajo de principio a fin sin perderse en la confusión de cambiar entre aplicaciones.

Pero es más que el típico software de gestión del trabajo. ClickUp Docs, las pizarras, los mapas mentales y una creciente biblioteca de plantillas prediseñadas dotan a cada usuario de las herramientas que necesita para poner en práctica sus ideas en el momento en que surgen, todo ello dentro de su espacio de trabajo. Y más allá de estas herramientas de flujo de trabajo, ClickUp también cuenta con una interfaz intuitiva para aprender sus funciones y navegar por la plataforma en toda su extensión.

Características principales de ClickUp

Hay una función de ClickUp para cada necesidad

Documentos de ClickUp

para crear hermosas wikis y registrar actas de reuniones , Pizarras para dar rienda suelta a tu creatividad, y Objetivos de ClickUp para alcanzar nuevas cotas.

Las siguientes funciones clave de ClickUp se refieren a los hábitos diarios que marcan la diferencia en nuestros días y son perfectas para cualquier persona que controle los efectos del TDAH.

Múltiples vistas de proyectos

Elija la mejor forma de visualizar sus tareas, proyectos y flujos de trabajo entre más de 15 vistas sencillas pero potentes incluyendo Calendario, Lista, Vista de tablero tipo Kanban, Mapas mentales, Vista de todo, y más. 🤯

Arrastrar y soltar tareas en la vista de calendario de ClickUp

Encontrar la vista adecuada puede marcar la diferencia para los adultos con TDAH que se guían por la vista o que tienen que hacer malabarismos con varios plazos a la vez. También es muy motivador Saber que tienes la posibilidad de planificar las tareas que tienes por delante te quita el miedo a ponerte manos a la obra y te prepara para seguir con flujos de trabajo coherentes y claros.

Anclar tareas a la bandeja de tareas

Piensa en tu Bandeja de tareas como la casilla "guardar para más tarde" de tu Espacio de Trabajo. 📥

¿Alguna vez ha tenido uno de esos días en los que su bandeja de entrada está completamente saturada y no tiene ni idea de por dónde empezar a reducirla? En ese caso, anclar tareas en ClickUp resulta muy útil, sobre todo a la hora de planificar el día.

Anclar algo a la bandeja de tareas en ClickUp significa que ha minimizado una tarea o documento a una barra accesible en la parte inferior de la pantalla (bandeja de tareas).

Minimice cualquier tarea o documento en ClickUp para anclarlo a la bandeja de tareas y volver a visitarlo en cualquier momento

Puede reorganizar las tareas simplemente arrastrándolas y soltándolas, o eliminarlas abriéndolas y cerrándolas cuando haya terminado. Así de sencillo Y muy eficaz para salir del modo hiperconcentrado durante el día. 💪🏼

Notificaciones personalizadas

Cualquier acción puede desencadenar una notificación en ClickUp -si así lo desea Las notificaciones personalizables le permiten recibir tantas notificaciones como desee y en tantos lugares como desee. Por ejemplo, en tu aplicación web, dispositivo móvil, ventana del navegador o bandeja de entrada del correo electrónico.

Incluso puedes personalizar cuándo quieres recibir notificaciones para mantener la concentración ¡cuando estés activo en otra tarea!

Seguimiento flexible del tiempo Control del tiempo en ClickUp es su antídoto contra la hiperconcentración a lo largo del día. Establezca estimaciones de tiempo de antemano, añada notas, corrija errores manualmente y programe un temporizador para mantenerse concentrado en sus tareas actuales durante el tiempo óptimo. ⏰

Las herramientas de seguimiento del tiempo de ClickUp facilitan el registro y la supervisión del tiempo de forma eficaz

El temporizador global de ClickUp le permite saltar de una tarea a otra mientras se ejecuta el temporizador y le da la opción de añadir etiquetas o rótulos al tiempo registrado para obtener un desglose detallado de dónde se va su energía a lo largo del día.

Además, puede iniciar y detener el tiempo desde cualquier lugar de la Web con la extensión de ClickUp para Chrome

Automatizaciones de integración

Hay más de 100 formas de automatizar sus tareas rutinarias en ClickUp ¡! Esto no sólo le ahorrará tiempo al eliminar el trabajo que conllevan los procesos diarios habituales, sino que también puede eliminar la necesidad de abrir otras aplicaciones para acceder a correos electrónicos, calendarios, datos y mucho más. ♻️

Existen incluso plantillas preconstruidas con desencadenadores y acciones preestablecidos para ayudarle a crear el flujo de trabajo automatizado más eficaz

Recordatorios rápidos y sencillos

Un pequeño empujón puede llegar muy lejos, y un simple Recordatorios en ClickUp hacen que sea fácil estar al tanto de pequeñas tareas y conversaciones tanto para eventos singulares como recurrentes. Crear un recordatorio es tan fácil como pulsar la letra R del teclado

Establezca recordatorios en ClickUp para no perder nuevos hábitos positivos

Este atajo de teclado llama a la función Recordatorios en tu pantalla, donde puedes añadir al instante archivos adjuntos, fechas, horarios e incluso delegar elementos a tu equipo.

Además, todos los recordatorios se guardan en Inicio de ClickUp donde podrá reorganizarlas, aplazarlas o editarlas según sus necesidades.

Más información consejos sobre cómo utilizar ClickUp _¿Para dominar tu TDAH? ¡Los tenemos!

✅ ClickUp pros

Cientos de funciones fáciles de usar y flexibles para combatir incluso los síntomas más difíciles del TDAH

Completamente personalizable para que puedas trabajar con el estilo que más te convenga

Más de 1.000 integraciones con otras herramientas de trabajo como Google Drive, OneDrive, Slack y Zoom para simplificar y agilizar cualquier proceso

Rentable: todas estas funciones y muchas más están disponibles para cualquiera enPlan gratuito para siempre de ClickUp ❌ Contras de ClickUp

No todas las vistas de ClickUp están disponibles en la aplicación móvil todavía

El gran número de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios

Precios de ClickUp

Una de las principales ventajas de utilizar ClickUp es su gran cantidad de funciones, sin coste alguno. Acceda a montones de herramientas potentes y totalmente personalizables en el plan gratuito para siempre de ClickUp, que incluye pizarras, documentos, bloc de notas, mapas mentales y mucho más.

Gratis para siempre: Toneladas de vistas personalizables, herramientas de productividad, tareas ilimitadas, 100 MB de almacenamiento y mucho más

Toneladas de vistas personalizables, herramientas de productividad, tareas ilimitadas, 100 MB de almacenamiento y mucho más Ilimitado ($7 por miembro, por mes): Almacenamiento ilimitado, integraciones ilimitadas, tableros ilimitados, informes ágiles, y mucho más

Almacenamiento ilimitado, integraciones ilimitadas, tableros ilimitados, informes ágiles, y mucho más **Business (12 $ por miembro y mes): Google SSO, equipos ilimitados, exportación personalizada, uso compartido público avanzado, automatizaciones avanzadas, etc

Empresa (póngase en contacto con el departamento de ventas para consultar los precios): Marca blanca, API empresarial, incorporación guiada, gestor de éxito dedicado

¿Qué opina la gente sobre el aumento de la productividad con ClickUp?

opiniones verificadas de dos usuarios de ClickUp | "Me gusta mucho la forma en que ClickUp me ayuda a organizar la información, compartir contenido valioso con diferentes equipos y mantenernos a todos en la misma página para garantizar la correcta gestión de nuestros proyectos al tener a mano la información necesaria organizándola con las diferentes opciones de vista que ofrecen. Además de las capacidades de la herramienta, también su equipo de soporte es increíble. En el pasado tuve algunos problemas con la plataforma y los equipos de soporte (técnico y financiero, que son con los que estuve en contacto) fueron muy profesionales y orientados a la resolución de problemas, ayudándome a resolver cualquier problema o inquietud con rapidez. ¡Lo están consiguiendo!"- /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6922494G2 Verified Review/%href/ | "¡Las opciones de personalización! ClickUp está cargado con una gran cantidad de opciones de personalización y características que le permiten doblar el propósito de esta herramienta de acuerdo a todas sus necesidades. Hice un montón de investigación antes de decidirse a ir con ClickUp como una herramienta de gestión de tareas / OKR para nuestra empresa y déjenme decirles, nadie ni siquiera se acerca a lo que estos chicos tienen que ofrecer, de alguna manera se las arregló para encajar perfectamente en nuestro molde requisito de organización compleja. Y con las características tales como la creación de plantillas para casi todo, tableros de instrumentos con un montón de widgets útiles, ClickApps, y la mensajería, su uso después de la configuración inicial es una brisa." -_ /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6912808G2 Verified Review/%href/ | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.800+ opiniones)

: 4.7/5 (4.800+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.120+ opiniones)

2. Debido

A través de Debido Due es una aplicación para Mac e iOS aplicación de recordatorio que los adultos con TDAH pueden utilizar para combatir los olvidos y la hiperfijación con temporizadores fáciles de programar que se sincronizan a través de tus dispositivos, iCloud o Dropbox.

Una de las mayores ventajas de esta aplicación es la posibilidad de establecer varios temporizadores de cuenta atrás a la vez, como si se tratara de temporizadores superpuestos. Así que si quieres programar simultáneamente una cuenta atrás para tu próxima cita virtual, el horno, una tarea y la prensa francesa, puedes conseguirlo todo desde la misma aplicación.

Due ofrece más que un reloj estándar de iPhone, con funciones adicionales de repetición y fechas de vencimiento que pueden ajustarse al minuto con un solo toque en la pantalla.

Principales características de Due

Temporizadores de cuenta atrás que puedes reutilizar y ejecutar en tándem con otros temporizadores de la aplicación

Diferentes temas basados en la preferencia de fondos de pantalla oscuros, claros o brillantes

Notificación de repetición y repetición automática que persiste hasta que un recordatorio se marca como completo

Suma o resta tiempo hasta el minuto para fechas de vencimiento precisas

✅ Fechas de vencimiento

Práctico para tareas más pequeñas como cocinar, recordatorios de citas y recados

Interfaz sencilla y directa

Práctico y útil para personas en movimiento que necesitan depender de sus teléfonos más que de sus ordenadores de sobremesa

❌ Contras

Establecer demasiados temporizadores a la vez puede hacer que su pantalla se vea ocupada y hacer quegestión del tiempo más desorganizada o dispersa

Una estructura de precios complicada que puede empujarte a cuotas o suscripciones para acceder a funciones a largo plazo

Due sólo está disponible para dispositivos Apple, lo sentimos usuarios de Android

Precios de Due

Due es una aplicación de compra única disponible para todos los productos de Apple, incluidos iOS, watchOS y macOS. Después de esa compra única, tendrás acceso a todas las funciones de Due. Si se lanzan funciones adicionales durante el primer año de la compra única, tendrás acceso a esas funciones durante un año como máximo. Una vez finalizado ese año, tendrá la opción de pagar para actualizar su aplicación.

Esto es lo que te costará Due en los diferentes dispositivos Apple:

App Store para dispositivos móviles, iPads y relojes : $7.99

: $7.99 App Store para Mac: $14.99

Due también ofrece una prueba gratuita de siete días a través de Setapp. Después de la prueba gratuita, se te cobrarán 9,99 $ al mes por tu suscripción a Setapp.

¿Qué opina la gente sobre aumentar la productividad con Due?

opiniones verificadas de dos usuarios de Due | "No quería pagar anualmente, pero entiendo que el desarrollador necesita ganarse la vida. Creo que dentro de un año podré decidir si pagar otro año merece la pena en ese momento. Si decides cancelar tu suscripción, no pierdes ninguna de las funciones que ya tienes, así que me parece bien. A muchos no les gustan las opciones de combinación de colores. No son mis favoritas, pero están bien. Espero que pronto haya más. Me gusta mucho poder acoplar las ventanas a la barra de menús Espero que Due siga siendo sencillo y fácil de usar y que la sincronización entre el iPhone y el Apple Watch sea fiable. El resto me parece una minucia." - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | "Soy un nuevo usuario de Due, y le he dado cuatro estrellas porque la sencillez de añadir tareas hace que sea probable que las registre y la función de recordatorio es persistente y funciona. Dicho esto, también estoy experimentando algunas molestias que podrían ser corregibles, pero falta apoyo por parte del desarrollador. Por ejemplo, cada vez que modifico una tarea recibo una notificación en mi Apple Watch de que se ha modificado una tarea. Podría simplemente desactivar los recordatorios del reloj, pero entonces perdería parte de la funcionalidad de Due." - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoraciones de los clientes de Due

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Enfoque Cerebral

A través de Enfoque cerebral en Google Play

Brain Focus es el equivalente para los usuarios de Google Pixel al temporizador Due. 📱

Disponible solo en Google Play, Brain Focus es simple y eficaz a la hora de gestionar el tiempo para tareas sencillas.

Esta app se basa en técnicas tan populares como Temporizadores Pomodoro en los que puedes ajustar el tiempo de tu sesión de trabajo y recompensarte con un descanso una vez finalizado el temporizador. Cuando se acaba el tiempo de descanso, la sesión se reinicia y el patrón se repite.

Características principales de Brain Focus

Pausa y reanuda tus sesiones en cualquier momento

Desactiva el Wifi y las notificaciones del teléfono durante las sesiones de trabajo para no desviarte de la tarea

Sesiones flexibles en las que puedes añadir o restar tiempo

Más de 30 idiomas para elegir mientras usas esta aplicación

✅ Ventajas de Brain Focus

Fácil de usar y aprender esta app de temporizador

Brain Focus está arraigada en técnicas de productividad probadas para ayudarte a presupuestar el tiempo

Funciones de personalización para ajustar la configuración por tarea

❌ Contras de Brain Focus

Sólo disponible en dispositivos Android

No proporciona funciones más allá de un temporizador diario cuando se trata de impulsar la productividad general con TDAH

Las funciones más avanzadas solo están disponibles con un coste adicional a través de compras in-app

Precios de Brain Focus

Brain Focus es una aplicación gratuita para dispositivos Android y algunos Chromebooks. Esta aplicación no está disponible para dispositivos que no sean Android, incluidos los productos de Apple (aunque utilices Google Chrome en tu MacBook, lo he probado).

¿Qué opina la gente sobre aumentar la productividad con Brain Focus?

opiniones verificadas de dos usuarios de Brain Focus | "Este es el primer programa que pude utilizar convenientemente para controlar los ciclos de trabajo/descanso. Un problema que no pude solucionar es que cuando la pantalla se apaga, el programa sigue mostrando los controles y si guardas el teléfono en el bolsillo, esos botones se pulsan aleatoriamente. Probé diferentes opciones de configuración y ninguna me funcionó." - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | "En general, una aplicación impresionante. Tengo problemas de concentración, así que me ayuda a estudiar dividiendo mi tiempo de estudio en trozos manejables de estudio y descansos. También me encanta cómo se puede personalizar los sonidos para el final del tiempo de trabajo y los tiempos de descanso (me encanta especialmente el sonido de aplausos para el final de una sesión de trabajo, ya que me hace sentir más realizado). Mi única crítica es que las estadísticas no tienen una opción de un mes, sólo 7 días o 6 meses." - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valoraciones de los clientes de Brain Focus

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Google Calendar

A través de Calendario de Google No pensabas que íbamos a hacer una lista con nuestro calendario favorito y aplicaciones de recordatorio sin mencionar Google Calendar ¿verdad?

Google Calendar es gratuito para uso personal y forma parte de De Google Workspace de herramientas de productividad. Perfecta para adultos con TDAH que desean hacer un seguimiento de las reuniones, organizar eventos sociales y concertar citas, bloqueo del tiempo y mucho más, el objetivo de Google Calendar es facilitarte la gestión de tu agenda para que puedas disfrutar de ella

Características principales de Google Calendar

Añade más contexto a cada evento con categorías, descripciones, enlaces, calendarios privados e invitaciones por correo electrónico

Toneladas de ajustes personalizables para reflejar los cambios de zona horaria, añadir eventos desde Gmail, establecer horarios de trabajo y crear horarios recurrentes

Establece alertas como recordatorio de los próximos eventos

✅ Ventajas de Google Calendar

Múltiples formas de ver tu calendario

Google Calendar se sincroniza automáticamente con los eventos mencionados en tu cuenta de Gmail

Las asistencias de Google te ayudan a crear eventos incluso más rápido con sugerencias de título, invitado y ubicación

❌ Contras de Google Calendar

Usted debe tener una cuenta de Google para utilizar Google Calendar

Calendarios de Google puede parecer muy ocupado muy rápido-con tantas categorías de eventos, es fácil de llenar accidentalmente su día hasta el punto de que es difícil de entender. Lo último que necesitan ahora los adultos con TDAH

Precios de Google Calendar

Google Calendar es una aplicación de productividad gratuita para uso personal y está disponible para cualquier persona con una cuenta de Gmail. Para uso empresarial, Google Workspace ofrece cuatro planes de precios:

Business Starter (6 $ por usuario y mes) : Todo el paquete de productos de Google, correos electrónicos empresariales personalizados, 30 GB de almacenamiento por usuario

: Todo el paquete de productos de Google, correos electrónicos empresariales personalizados, 30 GB de almacenamiento por usuario Estándar para empresas (12 USD al mes por usuario) : reuniones y grabaciones de vídeo con 150 participantes, 2 TB de almacenamiento, controles de seguridad

: reuniones y grabaciones de vídeo con 150 participantes, 2 TB de almacenamiento, controles de seguridad Business Plus (18 $ por usuario y mes) : 500 participantes en reuniones y grabaciones de vídeo, control de asistencia, 5 TB de almacenamiento, seguridad mejorada

: 500 participantes en reuniones y grabaciones de vídeo, control de asistencia, 5 TB de almacenamiento, seguridad mejorada Empresa (ponte en contacto con el departamento de ventas de Google para consultar los precios): Almacenamiento adicional, seguridad avanzada, asistencia mejorada

Opiniones sobre cómo aumentar la productividad con Google Calendar

opiniones verificadas de dos usuarios de Google Calendar | "Google Calendar ha sido casi siempre mi calendario de referencia durante años para eventos personales, y rápidamente se convirtió en una parte crucial de mi negocio, así como de algunas de las empresas en las que he trabajado. El hecho de que se pueda sincronizar fácilmente entre dispositivos (móviles y de escritorio) lo convierte en oro." - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/2978198/Capterra Verified Review/%href/ | "Hay tantas cosas que puedes hacer con Google Calendar para organizar tu vida. Nunca olvidarás las fechas importantes y serás más eficiente. Invierte algo de tiempo en establecer recordatorios o modificar algunos ajustes, y estarás listo para empezar con esta herramienta potente y fácil de usar." - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/3107879/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valoraciones de los clientes de Google Calendar

Nota importante: Capterra reconoce Google Calendar como un software independiente de otros productos de Google, mientras que G2 no lo hace, por lo que las valoraciones de G2 se basan en Google Workspace en su conjunto.

G2 : 4.6/5 (40.070+ opiniones)

: 4.6/5 (40.070+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (2.080+ opiniones)

5. Todoist

A través de TodoistTodoist es uno de los OG aplicaciones de listas de tareas . Tanto si tienes la sensación de que tu día avanza a mil por hora como si te saltas tareas constantemente, Todoist es una excelente herramienta de productividad para el TDAH con la que rendir cuentas.

Con algunas características clásicas de planificación de proyectos, fechas de vencimiento recurrentes, recordatorios de plazos y seguimiento del progreso, Todoist te tiene cubierto cuando se trata de aprender los conceptos básicos de gestión de proyectos .

Principales características de Todoist

Crea listas de tareas diarias al estilo checklist

Puede dividir las tareas más grandes de su lista en subtareas

El reconocimiento de lenguaje natural asigna un tiempo a las tareas sin tener que desplazarse por los números

Marca de verificación satisfactoria cuando se completan las tareas

✅ Ventajas de Todoist

Listas personalizables y plantillas prediseñadas que te ayudan a crear una lista de tareas que realmente querrás revisar

Integraciones para introducir Todoist en tus procesos existentes

Vistas filtradas, recordatorios y prioridades para recordar los pequeños detalles de tu día

❌ Contras de Todoist

Versión gratuita limitada y precios recién subidos a partir de 2022

No incorpora temporizador ni función de seguimiento del tiempo

Vistas, estados y funciones limitadas para alinear Todoist con tu estilo de trabajo preferido

Precios de Todoist

Todoist ajustó sus planes de precios en 2022, así que si eres un usuario de Todoist desde hace tiempo, este desglose de costes puede parecer un poco fuera de lugar. Pero si eres nuevo en Todoist, esta es la situación:

Gratis : Cinco proyectos, cinco colaboradores, tres filtros

: Cinco proyectos, cinco colaboradores, tres filtros Pro (4$ al mes) : 300 proyectos, 25 colaboradores, 150 filtros

: 300 proyectos, 25 colaboradores, 150 filtros Business (6 $ por usuario y mes): 500 proyectos activos, 50 personas por proyecto, bandeja de entrada de equipo, funciones de administrador y miembro

Lo que piensa la gente sobre aumentar la productividad con Todoist

opiniones verificadas de dos usuarios de Todoist | En general, Todoist me ha salvado la vida, permitiéndome simplificar mi vida laboral y organizar los numerosos proyectos y tareas que tengo que hacer malabares. Aunque puede ser complicado a veces y carece de ciertas características que me gustaría ver, es la mejor aplicación de gestión de proyectos que he usado nunca, y la echaría mucho de menos si Todoist se cerrara." - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2616673/Capterra Verified Review /%href/ | "Me gusta mucho la interfaz y la facilidad de uso, es una de mis aplicaciones favoritas en términos de la interfaz de usuario. Es una configuración muy rápida, las fuentes son limpias y fáciles de leer, y las etiquetas y los proyectos son de colores muy bien, simplemente no era la aplicación que me ayudó realmente hacer las cosas."_ - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2360405/Capterra Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valoraciones de los clientes de Todoist

G2 : 4.4/5 (730+ opiniones)

: 4.4/5 (730+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1.680+ opiniones)

6. Evernote

A través de EvernoteEvernote es una popular aplicación para tomar notas con potentes aplicaciones móviles y de escritorio para anotar tus pensamientos desde prácticamente cualquier lugar. Con funciones para crear tareas, elaborar un calendario y asignar elementos de acción, Evernote lleva la toma de notas personal un paso más allá que otros programas de planificación digital.

...Pero si ya estás luchando por aumentar tu productividad con el TDAH mientras haces malabarismos con varias aplicaciones a la vez, ten en cuenta que al invertir en Evernote, también estás invirtiendo en otra pestaña abierta del navegador. Aunque la posibilidad de personalizar, dar estilo y anotar tus notas es divertida y creativa, también puede ser una receta para el desastre con distracciones adicionales durante un día ajetreado.

Características principales de Evernote

Una página de inicio para ver el desglose de tu próximo día

Conecta Evernote a tu calendario para sincronizar tu agenda con tus tareas

✅ Ventajas de Evernote

Gran herramienta para los estudiantes que dependen predominantemente de las notas para acceder, completar y preparar su trabajo

Puedes añadir varios tipos de medios a tus notas, incluyendo audio, PDF y escaneos

Una potente función de búsqueda que puede incluso buscar tu escritura a mano en la app

❌ Contras de Evernote

Las funciones críticas de productividad de TDAH, como fechas de vencimiento, recordatorios y notificaciones, están limitadas únicamente a los planes de pago

Limitacióngestión de tareas funciones. Si quieres estar al tanto de las actualizaciones y estados de las tareas, tendrás que usar otra aplicación

Toneladas de medios, imágenes, emoji, formato y barras laterales hacen que las notas parezcan interesantes pero también muy recargadas

Precios de Evernote

Gratis : Sincronización de hasta dos dispositivos, 60 MB de cargas mensuales, tareas en las notas

: Sincronización de hasta dos dispositivos, 60 MB de cargas mensuales, tareas en las notas Personal (7,99 $ al mes) : Sincroniza un número ilimitado de dispositivos, 10 GB de cargas mensuales, fechas de vencimiento, recordatorios en las tareas

: Sincroniza un número ilimitado de dispositivos, 10 GB de cargas mensuales, fechas de vencimiento, recordatorios en las tareas Profesional (9,99 $ al mes) : Acceso a todos los widgets, asignar tareas a otros, exportar cuadernos como PDF

: Acceso a todos los widgets, asignar tareas a otros, exportar cuadernos como PDF Evernote Teams (14,99 $ al mes por usuario): Contacta con Evernote para más detalles

Lo que la gente piensa acerca de aumentar la productividad con Evernote

opiniones verificadas de dos usuarios de Evernote | "Evernote Teams tiene un aspecto estupendo y funciona bien en las plataformas en las que lo utilizamos -principalmente Windows 10 para empresas, además de la versión para smartphone/tableta de elección individual-. Su navegación intuitiva y potentes funciones de exploración y búsqueda fueron los principales puntos de venta para nosotros. En conjunto, el precio es muy justo. Pero con cada vez más servicios basados en suscripción utilizados en el lugar de trabajo, terminamos cambiando de Evernote Teams simplemente para ahorrar costes" - /href/https://www.capterra.com/p/154969/Evernote-Business/reviews/3150519/Capterra Verified Review/%href/ | "Evernote siempre ha conquistado a muchos fans y es que el enfoque de la marca es muy fuerte, combinado con opciones robustas para almacenar archivos pequeños. El uso gratuito es muy útil porque tiene espacio libre en la nube y puede almacenar imágenes, vídeo y texto. No tiene la misma reputación que OneDrive o Drive pero se presenta como una alternativa fiable a la hora de almacenar notas dinámicas con texto, voz y vídeo. La interfaz es cada vez más complicada porque añaden nuevas funciones pero sigue conservando su espíritu de facilidad de uso y sencillez." - /href/https://www.g2.com/products/evernote/reviews/evernote-review-2632236G2 Verified Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoraciones de los clientes de Evernote

G2 : 4.4/5 (1.960+ opiniones)

: 4.4/5 (1.960+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (7.600+ opiniones)

7. SimpleMind Pro

A través de SimpleMind Pro SimpleMind Pro es un intuitivo software de mapas mentales para ayudarte a desglosar ideas complejas, realizar lluvias de ideas y planificar procesos de forma muy visual.

Como un árbol genealógico o una tela de araña que parte de un concepto central, los mapas mentales de SimpleMind son una excelente herramienta de productividad de TDAH para recordar detalles clave y entender cómo cada idea se conecta con el tema más amplio.

Características principales de SimpleMind Pro

La herramienta de autoenfoque bloquea las distracciones externas mientras se utiliza la aplicación

Casillas de verificación para crear listas de tareas básicas dentro de tu mapa mental

Múltiples diseños para personalizar tu mapa mental

✅ Ventajas de SimpleMind Pro

Guarda y comparte tus mapas mentales exportándolos como PDF

Opciones de emoji e iconos preguardados para romper y representar texto en tu mapa mental

❌ Contras de SimpleMind Pro

Todas las funciones de personalización se ocultan detrás de los planes de pago solamente

No tiene temporizador ni herramientas de seguimiento del tiempo para aumentar tu productividad

La ausencia de funciones de gestión de tareas, programación o recordatorios dificulta la integración de SimpleMind con tus procesos actuales

Precios de SimpleMind Pro

Gratis : Mapas mentales, diseño de forma libre, elección de su hoja de estilo-sólo disponible en dispositivos móviles

: Mapas mentales, diseño de forma libre, elección de su hoja de estilo-sólo disponible en dispositivos móviles Pro (póngase en contacto para obtener información sobre precios): Diseños adicionales, opciones para compartir, carga de imágenes y medios, opciones de estilo

¿Qué opina la gente sobre el aumento de la productividad con SimpleMind Pro?

opiniones verificadas de dos usuarios de SimpleMind Pro | "Tiene más opciones de diseño y una excelente aplicación móvil para Android, que estoy usando en mi móvil desde 2013. Al principio empecé a usarlo para recopilar mis pensamientos cuando planeaba empezar mi propia consultoría. Lo utilicé para crear sitemaps, mapas mentales, tareas de actin, y compartirlo con mi equipo...pero no puedes guardar tus plantillas personalizadas fácilmente, cada vez tienes que luchar para crear un diseño como quieres."- /href/https://www.g2.com/products/simplemind/reviews/simplemind-review-4298459G2 Verified Review/%href/ | "Sí, la versión gratuita es genial... pero el poder de esta herramienta se encuentra en la versión de pago. Vale cada céntimo. Utilizo SimpleMind para estudiar. Desglosar capítulos de texto utilizando la capacidad de hipervínculos de la versión de pago me permite profundizar en mi comprensión de la relación entre ideas." - /href/https://simplemind.eu/SimpleMind Customer Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valoraciones de los clientes de SimpleMind Pro

G2 : 4.8/5 (5+ opiniones)

: 4.8/5 (5+ opiniones) Capterra: 5/5 (1 opinión)

8. Grano

A través de Grano ¿Has estado alguna vez en una reunión importante en la que sabes que deberías estar anotando los puntos clave pero la discusión se está moviendo como para hacerlo sin perder el ritmo? ¡Entonces necesitas Grain!

Grain es un software de transcripción con el que puedes grabar y recortar los puntos más destacados de vídeos y reuniones virtuales. Las transcripciones son una gran opción para los adultos con TDAH que quieren estar presentes en las reuniones con la opción de volver atrás y releer los puntos que podrían haberse perdido a medida que fluía la conversación.

Especialmente para equipos distribuidos o estudiantes virtuales, se trata de una herramienta imprescindible para mantenerse conectado y en el buen camino.

Características principales de Grain

Elige cómo resumir las conversiones mediante clips resaltados, notas y transcripciones completas

Crea transcripciones instantáneas mientras la grabación está en curso

Selecciona porciones del texto para recortar lo más destacado del vídeo

✅ Profesionales del grano

Recursos para ayudar a usuarios y equipos de todos los sectores a utilizar Grain de la forma más productiva

Integraciones nativas para incorporar vídeos, grabaciones y transcripciones a tus flujos de trabajo

Organiza y busca tus vídeos en una biblioteca para estar al tanto de cada detalle

❌ Contras de Grain

Aunque esta herramienta es genial para recordar los puntos clave de tus conversaciones virtuales, no juega un papel importante a la hora de completar los flujos de trabajo

No tiene recordatorios, seguimiento del tiempo, tareas o vistas de flujo de trabajo para aumentar tu productividad

No sustituye a otras herramientas de productividad de TDAH

Precio del grano

Gratis : Graba automáticamente las reuniones de Zoom, busca en la biblioteca de vídeos y transcripciones, sube vídeos desde cualquier fuente

: Graba automáticamente las reuniones de Zoom, busca en la biblioteca de vídeos y transcripciones, sube vídeos desde cualquier fuente Empresas (19 $ por usuario y mes) : Biblioteca compartida, descargas de transcripciones, apariencia personalizada de la grabadora, reejecución de transcripciones en otros idiomas

: Biblioteca compartida, descargas de transcripciones, apariencia personalizada de la grabadora, reejecución de transcripciones en otros idiomas Empresa (precio personalizado): Carga masiva de archivos, análisis, integraciones adicionales

Qué opina la gente sobre cómo aumentar la productividad con Grain

opiniones verificadas de dos usuarios de Grain | "Mi principal caso de uso es para la gestión interna del conocimiento. Tener todas las grabaciones de las llamadas almacenadas con transcripciones que permiten búsquedas es realmente útil para recordar una decisión que tomó mi equipo o, especialmente, para refrescar la información sobre la situación y los próximos pasos de un cliente. Se trata sobre todo de una herramienta "útil", no la utilizo muy a menudo pero cuando lo hago me alegro de haberla usado." - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-4734654G2 Verified Review/%href/ | "Me topé con Grain y me convertí en un usuario avanzado al instante. Esta herramienta ha sido de gran alcance en mi papel como gerente de producto que me permite romper los silos de comunicación mediante el intercambio de vídeo corto, pero de gran alcance destacados. La tecnología de transcripción es precisa y la herramienta de toma de notas me permite estar más presente en las reuniones, especialmente cuando modero entrevistas con usuarios. Estoy entusiasmado con lo que está por venir con Grain" - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-7065634G2 Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valoraciones de los clientes de Grain

G2 : 4.8/5 (7 opiniones)

: 4.8/5 (7 opiniones) Capterra: N/A

9. Trello

Vía TrelloTrello es un popular Software de gestión de proyectos de estilo Kanban que puede ayudar a los adultos con TDAH a crear tareas, cumplir plazos y ceñirse a sus listas de tareas pendientes.

Creado como una forma de que los gestores de proyectos conecten con los miembros del equipo y obtengan visibilidad del progreso del proyecto, Trello sirve para una amplia gama de casos de uso y también puede ayudar a las personas a superar los sentimientos de desorganización al completar las tareas diarias.

Principales características de Trello

Plantillas Trello viene con varias plantillas gratuitas y pre-construidas para ayudarle aahorrar tiempo planificar tus flujos de trabajo en la aplicación

Las tareas en Trello (tarjetas) tienen opciones de personalización que incluyen imágenes de portada, descripciones, archivos adjuntos y subtareas

Crea comandos que desencadenen acciones para crear tareas recurrentes, ajustar plazos y establecer recordatorios

✅ Ventajas de Trello

Ideal para flujos de trabajo ágiles y proyectos complejos

Los tableros de Trello pueden beneficiar a casi cualquier caso de uso y a equipos de cualquier tamaño

Las integraciones y los "potenciadores" mejoran la experiencia de Trello

❌ Contras de Trello

Trello es genial para gestionar grandes proyectos, pero carece de varias funciones clave imprescindibles de ADHD para controlar el tiempo y tomar notas

Esta app es mejor para equipos que para individuos que buscan subir de nivel su productividad

Versión gratuita limitada

Precios de Trello

Gratis : Tarjetas ilimitadas, hasta 10 tableros, almacenamiento ilimitado, 250 comandos de espacio de trabajo

: Tarjetas ilimitadas, hasta 10 tableros, almacenamiento ilimitado, 250 comandos de espacio de trabajo Estándar (5 $ por usuario y mes) : Tableros ilimitados, listas de control avanzadas, campos personalizados, 1.000 comandos de espacio de trabajo

: Tableros ilimitados, listas de control avanzadas, campos personalizados, 1.000 comandos de espacio de trabajo Premium (10 $ por usuario y mes) : Vistas adicionales del flujo de trabajo, comandos ilimitados del espacio de trabajo, plantillas del espacio de trabajo

: Vistas adicionales del flujo de trabajo, comandos ilimitados del espacio de trabajo, plantillas del espacio de trabajo Enterprise (17,50 $ por usuario y mes): Espacios de trabajo ilimitados, permisos adicionales, gestión de tablones públicos

Qué opina la gente sobre aumentar la productividad con Trello

opiniones verificadas de dos usuarios de Trello | En general, mi experiencia con Trello ha sido genial. Lleva un poco de tiempo adaptarse al sistema, simplemente porque es una nueva forma de listas de tareas y gestión de proyectos con la que mucha gente no está familiarizada. Sin embargo, la curva de aprendizaje inicial no es demasiado pronunciada, y aprender los entresijos es indoloro y fácil de implementar en todos los equipos." - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2659942/Capterra Verified Review/%href/ | "Trello ha sido muy útil para proyectos de equipos pequeños y proyectos personales. Puede ser muy rápido para uno aprender lo básico, configurar y colaborar en un nivel básico. Hay que tener en cuenta que Trello es más difícil de escalar en comparación con JIRA, pero mucho más fácil para empezar."_ - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2445750/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valoraciones de clientes de Trello

G2 : 4.4/5 (12.860+ opiniones)

: 4.4/5 (12.860+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (21.540+ opiniones)

10. Oso

A través de Oso La idea detrás de Oso es la posibilidad de acceder a tus notas donde y cuando te venga la inspiración. Esta aplicación para tomar notas compatible con iOS te da la libertad de escribir cualquier cosa, desde la lista de la compra hasta ensayos en profundidad, con rápidas opciones de formato, enlaces, soporte para imágenes en línea y mucho más.

Características principales del oso

Editor de marcado avanzado con más de 150 opciones de lenguaje de programación en la aplicación

Organiza tus notas con hashtags

El modo de enfoque oculta otras notas de la vista para centrarse en la línea de texto actual

Las notas se sincronizan automáticamente en todos tus dispositivos mediante iCloud

✅ Los pros del oso

Interfaz minimalista y limpia con diferentes temas y fuentes

Barra de atajos personalizada y atajos de teclado para formatear rápidamente en dispositivos móviles y aplicaciones de iPad

❌ Contras de Bear

Se trata de una aplicación de notas exclusiva para iPhone, iPad y Mac

Carece de funciones de seguimiento del tiempo, creación de tareas y recordatorios

Precios de Bear

Varias características de Bear están disponibles de forma gratuita en los productos iOS, incluyendo notas, creación de etiquetas, adición de archivos adjuntos y exportación. Bear también ofrece un plan Pro para temas adicionales, exportación y sincronización de dispositivos por 1,49 $ al mes o 14,99 $ al año.

¿Qué opina la gente sobre aumentar la productividad con Bear?

opiniones verificadas de dos usuarios de Bear | "Me encanta la interfaz limpia, el texto moderno y el diseño contemporáneo. Me gusta el tamaño del widget y la posibilidad de mostrar dos o tres columnas. Me gusta lo fácil que es utilizar encabezados, cambiar el tipo de letra y las capacidades de importación/exportación son geniales. En mi opinión, la versión móvil es mucho mejor que la de escritorio. Parece hecha para móviles." - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-601325G2 Verified Review/%href/ | "Además de la captura básica de texto, Bears añade a cada nota un etiquetado y un formato similar al de los marcadores. La sintaxis de las notas es lo suficientemente similar a Markdown como para que no notes las diferencias. También se puede exportar fácilmente a HTML, PDF y otros formatos." - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-2062536G2 Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valoraciones de los clientes de Bear

G2 : 4.5/5 (40+ opiniones)

: 4.5/5 (40+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (3 opiniones)

¿Necesito Todas Estas Aplicaciones?

Controlar los efectos del TDAH es una batalla diaria.

Aunque algunos días son más fáciles que otros, no hay razón para que tengas que hacerlo solo.

Existe una herramienta de productividad para el TDAH que te ayudará a atacar cualquier síntoma, pero en lugar de descargar cinco nuevas herramientas para centrarte en cinco áreas de oportunidad diferentes, elige el software que puede hacerlo todo en una sola pestaña: ¡ClickUp!

ClickUp es un gestor de tiempo digital, un calendario, un gestor de tareas y un bloc de notas en una plataforma fácil de usar.

Con cientos de herramientas que le ayudarán a controlar los síntomas mientras aplasta su lista de tareas pendientes, ¡su viaje hacia la productividad en el TDAH empieza y termina con ClickUp! Regístrate en ClickUp gratis para recuperar el poder de tu propia productividad. 💯