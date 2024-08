las 10 mejores apps sobre TDAH para adultos en 2024 (gratuitas y de pago)

Descargo de responsabilidad: El objetivo de este artículo es proporcionar información sobre herramientas y estrategias de productividad. No pretende sustituir el consejo médico profesional, el diagnóstico o el tratamiento del TDAH o de cualquier otra condición de salud

Cuando se padece TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), incluso las actividades aparentemente más sencillas pueden parecer como intentar mover una montaña. Según los CDC se trata de un problema al que se enfrentan aproximadamente el 4,4% de los adultos estadounidenses, con una prevalencia mayor en hombres (5,4%) que en mujeres (3,2%), y que se manifiesta con mayor frecuencia en individuos blancos no hispanos. Esto demuestra la importancia de encontrar estrategias de afrontamiento eficaces para las personas con este diagnóstico.

Los síntomas más comunes del TDAH en adultos son la dificultad para concentrarse, para organizarse y para seguir adelante con determinadas tareas importantes. Esto puede ser un gran problema cuando tu jefe te pregunta: "¿Qué has hecho hoy? Y no tienes nada que demostrar Por suerte, hay algunas maneras de ayudar a la gente a mantenerse organizada, priorizar tareas y cumplir con las fechas límite importantes. Las apps de TDAH están repletas de funciones para estructurar tus días y mantener la vista en la meta, ya sea el trabajo, la escuela o algo tan sencillo como crear una lista de la compra. 🛒

En este artículo te presentamos las 10 mejores Apps de TDAH para organizar tareas importantes en tu vida o en el trabajo para que tengas más días sin ansiedad y te mantengas concentrado. 💪

¿Qué deberías buscar en las apps para el TDAH?

Las apps eficaces para el TDAH deben tener las siguientes cualidades:

Facilidad de uso : La app debe tener una interfaz limpia y pestañas y secciones bien organizadas que faciliten la navegación

: La app debe tener una interfaz limpia y pestañas y secciones bien organizadas que faciliten la navegación Funciones de productividad y plan : Debe ofrecer diferentes opciones para crear una lista de tareas pendientes, estructurar las actividades diarias, semanales y mensuales, y gestionar las tareas o las fechas límite

: Debe ofrecer diferentes opciones para crear una lista de tareas pendientes, estructurar las actividades diarias, semanales y mensuales, y gestionar las tareas o las fechas límite Versatilidad : La práctica aplicación debe funcionar sin problemas en diferentes sistemas operativos para que siempre pueda utilizarla, independientemente de su ubicación

: La práctica aplicación debe funcionar sin problemas en diferentes sistemas operativos para que siempre pueda utilizarla, independientemente de su ubicación Facilidad de colaboración : La app TDAH debe permitirte añadir a otras personas a tus listas y proyectos para que puedan comprobar tu progreso y rendirte cuentas (en última instancia, funciona como una herramienta de gestión de proyectos)

: La app TDAH debe permitirte añadir a otras personas a tus listas y proyectos para que puedan comprobar tu progreso y rendirte cuentas (en última instancia, funciona como una herramienta de gestión de proyectos) Personalizable: Deberías poder editar los colores, temas y estilos de la app y crear un entorno que se adapte a tu personalidad y necesidades

Las 10 mejores aplicaciones para el TDAH en 2024

Estas aplicaciones no son varitas mágicas que harán desaparecer los síntomas del TDAH, pero aquellos con síntomas de TDAH pueden querer ver cómo podrían ayudar potencialmente.

Estas herramientas también pueden ayudar a empoderarte para tomar el control de tu día y de tu vida, y en última instancia tener las cosas terminadas . ☑️

1. ClickUp - Lo mejor para la gestión de tareas

Cree listas de tareas claras y multifuncionales para gestionar fácilmente sus ideas y no olvidarse nunca más de nada

ClickUp es una robusta herramienta de gestión de proyectos y software de colaboración con una interfaz increíble e innumerables funciones valiosas para gestionar las fechas límite y todas sus tareas en un solo espacio.

Entonces, ¿qué hace en una lista de las mejores aplicaciones para el TDAH?

Aunque no está diseñada explícitamente para tratar problemas de trastornos de atención, la plataforma puede hacer maravillas para aliviarlos. Requiere un enfoque inusual pero interesante: pensar los días como miniproyectos. Cada proyecto consta de pequeñas tareas que hay que completar para progresar y llegar a la meta. 🏁

Al igual que las tareas del trabajo, tu día se compone de actividades más pequeñas que debes tachar de tu lista de tareas pendientes para mantener el rumbo y terminar el día sintiéndote satisfecho y tranquilo. 🪷

ClickUp te ayuda a hacer esto con sus Función de Lista de Pendientes . Cree o asigne tareas y subtareas con Recordatorios ClickUp puede crear listas de tareas, dejar notas y adjuntar archivos para asegurarse de que siempre está al tanto de sus obligaciones. Las listas de tareas pendientes de ClickUp son altamente personalizables, lo que le permite jugar con las fuentes y los colores para crear una experiencia personalizada.

Muchas personas que padecen TDAH necesitan de vez en cuando un empujón extra por parte de su familia, amigos, compañeros de trabajo o jefes. ClickUp Control de tiempo de proyectos lo permite gracias a sus funciones de colaboración. Añada a otras personas a sus listas para que puedan hacer un seguimiento de sus proyectos y asegurarse de que no se retrasa.

Con ClickUp, no tiene que crear sus listas de tareas pendientes desde cero: puede utilizar plantillas, como la de Plantilla de gestión de tareas de ClickUp . Le ayuda a crear y agrupar tareas en función de su prioridad y estado, y a colaborar con otras personas para alcanzar sus metas, sean cuales sean.

Visualice sus tareas diarias y su progreso en la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

ClickUp mejores funciones

Fantásticas opciones para listas de tareas pendientes

Soporta la colaboración

Funciona en ordenadores y dispositivos móviles

Ofrece muchas opciones de organización, planificación y gestión de tareasgestión de tareas plantillas

Fomenta la creatividad con opciones de personalización

Limitaciones de ClickUp

Maximizar la funcionalidad de la plataforma requiere una curva de aprendizaje

La aplicación móvil podría mejorarse

Precios de ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ opiniones)

: 4.7/5 (8.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.500+ opiniones)

2. Inflow - Lo mejor para el tratamiento de los síntomas del TDAH

Vía: Entrada Póngase en flujo con la aplicación móvil Inflow y complete más tareas sin sentirse abrumado ☑️

Tenga en cuenta que Inflow no es un calendario ni un plan app para crear listas detalladas de tareas pendientes o gestionar tareas. En su lugar, te ayuda a aprender más sobre el TDAH y a utilizar este conocimiento para gestionar los síntomas de forma más eficiente.

La app, desarrollada por expertos en el tratamiento del TDAH, se basa en investigaciones científicas. Se basa en terapia cognitivo-conductual (TCC) que afirma que nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas están conectados.

Ayuda a las personas a superar los problemas dividiéndolos en partes más pequeñas y manejables y adoptando un enfoque positivo para quienes tienen problemas para mantener la concentración.

Con Inflow, puedes explorar una gran cantidad de módulos relacionados con el TDAH, que se centran en diferentes aspectos del trastorno, desde la ansiedad hasta la procrastinación y la evitación. La aplicación proporciona una ventana a tus problemas y te ayuda a comprender sus raíces y mecanismos. 🪟

Estos valiosos conocimientos te ayudarán a identificar qué métodos para aumentar la concentración y establecer una rutina funcionan mejor para ti.

Otra fantástica función que ofrece Inflow es un entrenador personal para el TDAH. Te ayuda a desarrollar caminos personalizados hacia la consecución de tu meta y te proporciona compatibilidad en cada paso del camino.

La app también tiene una comunidad increíble donde puedes intercambiar experiencias, obtener compatibilidad y descubrir trucos para el TDAH.

Inflow mejores funciones

Soporte para personas con TDAH basado en datos científicos

Tiene una comunidad de compatibilidad

Ofrece opciones para construir una rutina saludable y manejable

Entrenadores personales para el TDAH

Límites de entrada

Algunos usuarios dicen que sólo está enfocada a los recién diagnosticados

Una prueba gratuita más larga podría ser beneficiosa

Precios de Inflow

Desde 0,55 $ al día

Valoraciones y reseñas de Inflow

Google Play : 4.2/5 (más de 1.000 opiniones)

: 4.2/5 (más de 1.000 opiniones) App Store: 4.3/5 (más de 2.500 opiniones)

3. Due - Lo mejor para combatir el olvido

A través de Debido Debido es un app, aplicación recordatorio que es especialmente beneficiosa para adultos con TDAH, Due ayuda a hacer frente a los olvidos y la hiperfijación ofreciendo cronómetros fáciles de ajustar que se sincronizan en todos tus dispositivos, ya sea iCloud o Dropbox.

Lo que diferencia a Due es la capacidad única de ejecutar múltiples cronómetros de cuenta atrás simultáneamente, convirtiéndolo en tu asistente virtual de confianza. Ya sea que necesites hacer un seguimiento de tu próxima reunión virtual, el tiempo del horno, una tarea inmediata, o cuándo planchar tu asado francés, Due te ofrece el paquete completo, todo desde una sola app.

A diferencia del reloj habitual de tu iPhone, Due va más allá con funciones adicionales para posponer y fechas límite personalizables, hasta el último minuto con un simple toque en la pantalla.

Due mejores funciones

Agiliza tus tareas con cronómetros de cuenta atrás reutilizables que pueden funcionar en paralelo con otros cronómetros.

Elige entre diferentes temas en función de tu preferencia por un fondo de pantalla oscuro, claro o más brillante.

Notificaciones persistentes posponer y auto snooze hasta que un recordatorio se marca como completada.

Personaliza las fechas límite con precisión de minutos.

Límites de vencimiento

Ajustar demasiados cronómetros simultáneamente podría saturar tu pantalla, haciendo que tu gestión del tiempo parezca más desorganizada.

La estructura de precios es algo compleja y podría conllevar cuotas adicionales o suscripciones para el acceso a largo plazo a determinadas funciones.

Desafortunadamente, Due es exclusiva para dispositivos Apple, por lo que los usuarios de Android tendrán que quedarse al margen.

Precios de Due

App Store para dispositivos móviles, iPads y relojes : $7.99

: $7.99 App Store para Mac: $14.99

Valoraciones y reseñas de Due

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Routinery - Lo mejor para la gestión del tiempo

Vía: Rutina Disponible en dispositivos iOS y Android, Routinery puede ser una herramienta que cambie la vida de las personas con TDAH, pero también puede ayudar a todos los que luchan contra la ceguera del tiempo. ⏰

La app está diseñada para ayudarte a planificar tu horario hasta el más mínimo detalle y cumplirlo con la ayuda de amistosos recordatorios en tu dispositivo móvil.

Routinery le permite crear tareas y ajustar la duración exacta de cada una para evitar pensar demasiado y perder el tiempo. Sus recordatorios de audio y cronómetros visuales te ayudan a mantenerte al tanto de tu rutina y a asegurarte de que no te despistas. 🚶

La app premia la constancia con insignias que te dan una sensación de logro y te animan a seguir.

¿Y si el día no sale según lo planeado? No hay razón para preocuparse, ya que Routinery le permite reorganizar tareas y crear una rutina actualizada que se adapta a circunstancias impredecibles.

La aplicación funciona en segundo plano incluso si no la activas, así que no tienes que preocuparte por recordatorios perdidos ni por alterar tu rutina.

Las mejores funciones de Routinery

Repleta de funciones para crear horarios y rutinas diarias

Recompensa la constancia con insignias

Ofrece recordatorios de audio alentadores

Rutinas ajustables para hacer frente a cambios inesperados en la rutina

Adecuado para cualquier persona con problemas de gestión del tiempo

Límites de la rutina

Algunos usuarios informaron de bloqueos ocasionales

Varios usuarios experimentaron problemas de sincronización

Precios de Routinery

Free (permite dos rutinas gratuitas/a)

(permite dos rutinas gratuitas/a) Rutina Premium :

3,99 $/mes 18,99 $ por seis meses 27,49 $/año

:

Valoraciones y reseñas de Routinery

Google Play : 4.6/5 (más de 10.500 opiniones)

: 4.6/5 (más de 10.500 opiniones) App Store: 4.7/5 (8.000+ opiniones)

5. AutoSilent - Lo mejor para la gestión de notificaciones

Vía: App Store Con el TDAH, la más mínima molestia puede parecer una bomba sobre tu concentración, y volver a la zona puede ser misión imposible. 💣

Aunque AutoSilent no está dirigida específicamente a personas con TDAH y no puede ayudarte a crear una rutina o aumentar la productividad, esta práctica app para iOS puede ser un arma útil en tu lucha por mantener la concentración.

Aunque no puedes predecir cuándo sonará tu teléfono, puedes asegurarte de que el sonido no interrumpa tu flujo con AutoSilent. La app silencia automáticamente tu teléfono durante los periodos designados, ayudándote a terminar tus actividades y minimizando el riesgo de distracciones. 📴

Además de silenciar tu teléfono durante las horas programadas, AutoSilent puede detectar tu ubicación (si lo permites) y silenciar tu dispositivo cuando estás en la escuela, el trabajo, el cine o la biblioteca.

AutoSilent puede incluso sincronizarse con tu calendario y silenciar automáticamente tu teléfono durante las reuniones.

Las mejores funciones de AutoSilent

Fácil de usar

Se sincroniza automáticamente con tu Calendario

Te ayuda a mantener la concentración en diversas situaciones

Minimiza las distracciones

Puede silenciar el dispositivo en función de su ubicación

Límites de AutoSilent

Tienes que desactivar un evento cada vez si quieres desactivar la app

La versión gratuita ofrece funciones limitadas

Precios de AutoSilent

1,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de AutoSilent

App Store: 3.9/5 (más de 150 opiniones)

6. SimpleMind Pro - Lo mejor para visualizar tareas

Vía: SimpleMind Si piensas en tus pensamientos e ideas como pilas de libros esparcidos por toda la habitación, SimpleMind Pro actúa como una estantería para ayudarte a organizar tu biblioteca y mantenerla ordenada y fácilmente disponible. 📚

SimpleMind Pro proporciona el marco para ordenar todo lo que pasa dentro de tu cabeza, gracias a sus excelentes opciones de visualización. Podrás crear gráficos funcionales y estéticos mapas mentales y organiza tu hilo de pensamiento para mantenerlo en el buen camino. 🛤️

La aplicación es completamente personalizable y puede ajustarse para satisfacer necesidades específicas. Utilice el diseño de arrastrar y soltar para reorganizar y reestructurar, añadir casillas de selección a listas de tareas pendientes, insertar barras de progreso, conectar temas y adjuntar archivos.

Las opciones de uso compartido de la aplicación te permiten imprimir tus mapas mentales, compartirlos como PDF, crear presentaciones de diapositivas o exportarlos a tu calendario.

SimpleMind Pro está disponible en Mac, Windows, iOS y dispositivos Android. Si accedes a la plataforma desde varios dispositivos, te alegrará saber que se sincroniza automáticamente.

Las mejores funciones de SimpleMind Pro

Fácil de ajustar y utilizar

Repleto de funciones personalizables para crear mapas mentales visualmente atractivos y funcionales

Uso compartido y exportación sencilla de mapas mentales

Funciona en múltiples plataformas y se sincroniza sin problemas

Limitaciones de SimpleMind Pro

Algunos usuarios han experimentado incidencias en su app móvil

La app tiene un aspecto un poco diferente en Windows y Mac

Precio de SimpleMind Pro

Android: 8,49

iOS: 10,99

Windows: Visite el sitio web para conocer las opciones de precios

Mac: Visite el sitio web para conocer las opciones de precios

Valoraciones y reseñas de SimpleMind Pro

App Store : 4.7/5 (más de 300 opiniones)

: 4.7/5 (más de 300 opiniones) Google Play: 4.7/5 (más de 20.000 opiniones)

7. Dwellingright - Lo mejor para crear listas de pendientes

Vía: Vivienda derecha Pasar por alto cosas de vez en cuando forma parte de la naturaleza humana. Sin embargo, las personas con TDAH son propensas a hacerlo con más frecuencia. Aunque olvidarse de sacar la basura puede no tener consecuencias graves, no acordarse de matricular el coche o dar de comer a la mascota no es tan inofensivo.

Dwellingright es la app perfecta para prevenir estas situaciones. Actúa como un disco duro externo en el que puedes copiar todas las pequeñas (y no tan pequeñas) tareas que tienes que completar en un futuro próximo y lejano.

Añade tareas y clasifícalas en función de su contexto. Por ejemplo, puedes tener listas de tareas pendientes para viajes, tareas domésticas o citas médicas.

Gracias a sus capacidades de IA, Dwellingright puede incluso predecir las próximas tareas y ayudarte a convertirte en un profesional a la hora de organizar tu rutina y planificar con antelación. 🦾

Vives con tu familia, con un compañero de piso o con tu pareja? Dwellingright te permite estar conectado con ellos y organizar quién debe hacer qué para evitar malentendidos y falta de comunicación.

Las mejores funciones de Dwellingright

Te ayuda a organizar las tareas en categorías

Disponible en dispositivos Android e iOS

Hace sugerencias basadas en IA

Te permite conectarte con los miembros de tu hogar y gestionar las tareas juntos

Te permite adjuntar documentos y fotos a tus listas de tareas pendientes

No requiere suscripción

Limitaciones de Dwellingright

No está disponible en todas las ubicaciones

Algunos usuarios mencionan que la app envía muchos correos electrónicos sin forma aparente de darse de baja

Precios de Dwellingright

Gratis, gratuito/a

Valoraciones y reseñas de Dwellingright

App Store : 4.7/5 (10+ opiniones)

: 4.7/5 (10+ opiniones) Google Play: 3/5 (50+ opiniones)

8. Brain Focus - Lo mejor para la concentración

Vía: Google Play Brain Focus es un programa sólo para móviles app, aplicación de gestión del tiempo que puede cambiar las reglas del juego para aquellos que luchan por centrarse en las tareas adecuadas en el momento adecuado y determinar prioridades .

La app está basada en técnicas populares como 52/17 y Pomodoro, que se basan en trabajar durante periodos determinados y hacer descansos entre ellos. Con Brain Focus, puedes ajustar la duración de cada periodo de trabajo.

Brain Focus es increíblemente fácil de usar: ajuste la duración de sus sesiones de trabajo y descansos y déjese guiar por la aplicación mejorar tus procesos y flujos de trabajo.

Una vez completada una determinada tarea, puede comparar los tiempos estimados y reales para ver en qué punto se encuentra.

Dado que las distracciones son uno de los peores enemigos para muchas personas con TDAH, esta aplicación te permite desactivar el Wi-Fi y silenciar tu tono de llamada durante las sesiones de trabajo. Esto puede aumentar tu rendimiento y minimizar el riesgo de interrupciones.

Si una sesión acaba de terminar, pero te sientes preparado para seguir, puedes saltarte la pausa y terminar el trabajo aún más rápido. 💨

Las mejores funciones de Brain Focus

Te permite personalizar la duración de las sesiones de trabajo y los descansos

Puede desactivar el Wi-Fi y silenciar el dispositivo

Le permite medir el tiempo para completar tareas específicas

Permite categorizar las tareas

Límites de Brain Focus

Los usuarios se quejaron de la falta de una versión de escritorio

Varios usuarios afirman que la app agota la batería

Sólo disponible para dispositivos Android

Precios de Brain Focus

Free to download, contains in-app purchases (descarga gratuita, compras desde la aplicación)

Valoraciones y reseñas de Brain Focus

Google Play: 4.5/5 (más de 14.500 opiniones)

9. Borradas Todos - Mejor para categorizar las tareas

Vía: App Store Muchas aplicaciones te permiten crear listas de tareas pendientes para no perder el ritmo de tu día. Sin embargo, en un intento de ayudarte a ser más productivo , muchos desarrolladores de apps toman el camino equivocado y terminan complicando en exceso. 🪢

Si quieres una app con una interfaz sencilla y despejada que se mantenga fiel a su propósito -permitirte crear listas de tareas pendientes y nada más-, ¡no busques más allá de Clear Todos! Te permite crear tareas y agruparlas en diferentes categorías para garantizar la máxima organización y evitar el caos.

La vista Today de la app sirve como recordatorio útil, manteniéndote al tanto de las tareas programadas para el día para que no te pierdas ni un detalle. 🎶

Una vez que completes una tarea, ¡podrás tacharla y disfrutar de la sensación de logro y satisfacción! ❎

Borradas Todas las mejores funciones

Interfaz despejada

Funciones sencillas perfectas para las personas con TDAH

Permite agrupar tareas en categorías

Vista Hoy que enumera las tareas del día

Opciones de personalización

Borradas todas las limitaciones

Disponible sólo para usuarios de iOS

Precios de Clear Todos

Free, pero incluye compras dentro de la app

Valoraciones y reseñas de Clear Todos

App Store: 4.8/5 (más de 300 opiniones)

10. Productive-Habit Tracker - Lo mejor para el seguimiento de hábitos

Vía: Productivepp Productive-Habit Tracker es una de las mejores apps de planificación para el TDAH, que te permite construir una rutina positiva, cumplirla y mejorar tu autodisciplina . Te permite planificar cada parte de tu día, desde actividades triviales como el cuidado nocturno de la piel hasta tareas relacionadas con el trabajo o los estudios.

Puedes dejar notas en cada hábito para controlar tu progreso y ver qué partes necesitan más atención.

La aplicación actúa como tu asistente personal ofreciéndote consejos sobre hábitos y mensajes motivadores para que sigas trabajando hacia tu meta. Si eres competitivo, te gustará la opción Desafíos, en la que puedes competir con otros usuarios de todo el mundo.

Productive-Habit Tracker es completamente personalizable, permitiéndote crear un mundo personalizado en el que todo gira en torno a tus actividades.

Productive-Habit Tracker mejores funciones

Te ayuda a crear hábitos saludables y a mantener la motivación

Ofrece excelentes funciones de análisis para controlar tu progreso

Disponible tanto para dispositivos Android como iOS

Te permite competir con otros usuarios

Viene con excepcionales opciones de personalización

Limitaciones de Productive-Habit Tracker

Las funciones avanzadas sólo están disponibles con la versión premium

Algunos usuarios mencionaron que experimentaron incidencias

Precios de Productive-Habit Tracker

Free, pero incluye compras dentro de la app

Valoraciones y reseñas de Productive-Habit Tracker

Google Play : 4/5 (más de 16.000 opiniones)

: 4/5 (más de 16.000 opiniones) App Store: 4.6/5 (88.500+ opiniones)

Volver al asiento del conductor con aplicaciones para el TDAH

Las apps para el TDAH son como puentes que te ayudan a cruzar un río traicionero y llegar sano y salvo al terreno de la productividad y la organización. 🌉

Estas increíbles herramientas están repletas de funciones que te ayudan a darle la vuelta a tus días, a hacer malabares con tu agenda con facilidad y a convertirte en un maestro de la planificación. 😎