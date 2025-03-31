Las 13 mejores aplicaciones de calendario para 2025 (gratis y de pago)

Para muchos, un calendario es mucho más que una herramienta de planificación. Es un organizador con recordatorios y fechas límite que nos ayuda a alcanzar la productividad, o un guardián de los recuerdos de los eventos más importantes de nuestras vidas. Por eso ponemos tanto cuidado en elegir un calendario digital, porque queremos algo que haga que la planificación sea divertida y funcional.

¿Qué funciones debemos buscar en una aplicación de calendario para ayudarnos a controlar nuestra agenda? Ten en cuenta lo siguiente:

Compartibilidad para mantener la conexión con nuestra familia, amigos y miembros del equipo.

Personalización para adaptar la herramienta con códigos de colores y categorización de eventos.

Facilidad de uso para una experiencia intuitiva, fácil de aprender y fácil de usar para los usuarios.

Sincronización universal en todos nuestros dispositivos (escritorio, móvil y tableta).

Hemos recopilado las mejores aplicaciones para satisfacer tus metas personales y profesionales en materia de calendarios. Desde aplicaciones de calendario sencillas hasta otras más avanzadas, ¡hay algo para todos en la lista! 📅

¿Cuáles son las 13 mejores aplicaciones de Calendario?

1. ClickUp

Empieza a usar el Calendario de ClickUp Utiliza la programación basada en IA de ClickUp Calendario para planificar tu día, semana o mes perfecto en función de tus tareas, eventos y metas.

ClickUp va más allá de ser una herramienta de productividad gratuita con funciones de calendario que ahorran tiempo en la web y en las aplicaciones móviles para que incluso las tareas más mundanas sean divertidas de añadir. Tanto si buscas un calendario para tu vida laboral como si necesitas una única fuente de información para anotar tus ideas y recordatorios, ClickUp se adapta a cualquier preferencia como la aplicación integral para el trabajo que conecta tu calendario con tus tareas y documentos en ClickUp.

Con ClickUp Calendario, puedes:

Utiliza la programación basada en IA para bloquear automáticamente el tiempo de concentración para las tareas con prioridad, lo que te ayudará a proteger las horas necesarias para el trabajo profundo.

Convierte las reuniones en acciones con notas automáticas, transcripciones y la posibilidad de convertir los puntos de debate en tareas asignadas. ClickUp AI Notetaker se integra con Clickup Calendario para simplificar este proceso.

Mantén el rumbo sin importar dónde trabajes gracias a la sincronización bidireccional con Google Calendar, las notificaciones de la barra de herramientas y los recordatorios personalizables de ClickUp.

Tanto si necesitas un calendario de trabajo completo como un sistema sencillo para anotar ideas y recordatorios, ClickUp Calendar se adapta a tus preferencias de flujo de trabajo únicas.

Ve y gestiona tu Google Calendar en ClickUp Calendar con una sincronización bidireccional entre las dos aplicaciones.

Así es como los usuarios reales sacan el máximo partido al Calendario de ClickUp:

«El principal problema que he resuelto al usar ClickUp es la falta de claridad. ClickUp me ayuda a saber en qué trabajar y cuándo. Con sus múltiples filtros y vistas, la función LineUp™️ y la página de inicio con un Calendario, no tengo que dedicar tanto tiempo a averiguar qué es lo siguiente. Pierdo menos tiempo y cumplo con los plazos».

«Ahora ClickUp gestiona la mayor parte de mi vida (tanto profesional como personal). En el ámbito profesional, lo utilizo para organizar y planificar proyectos e introducirlos en mi calendario online con los metadatos pertinentes. En el ámbito personal, lo utilizo para gestionar mi hogar y con la función gratuita de invitado. Mantengo a mi pareja al tanto de las reformas, los contratistas, las conversaciones con los proveedores de servicios, etc.».

«En comparación con la competencia, ClickUp destaca por mantener la simplicidad de la plataforma y ofrecer al mismo tiempo la máxima funcionalidad. Cuenta con diferentes vistas: Calendario, diagrama de Gantt, listas, sublistas, cargas, trabajo en equipo, etc. Todo ello con gran detalle. El software anterior que probé no me ofrecía el nivel de interactividad que necesitaba para ser creativo con los cambios de horarios e información y las subtareas/subinformación».

El plan Free de ClickUp es todo lo que necesitas para empezar a diseñar tus días de la forma que mejor te funcione. No hay ninguna condición para pasarse a uno de los planes de pago, ya que ClickUp es gratuito para siempre. Entre los cientos de potentes funciones que ofrece ClickUp, aquí tienes tres que puedes utilizar para mejorar tu productividad desde ya mismo:

👤 Modo Yo: elimina el desorden mostrando las tareas, subtareas, listas de control y comentarios que se te han asignado en el entorno de trabajo de ClickUp.

🗓 Sincronización bidireccional: conecta ClickUp con tu calendario de Google, Outlook o Apple.

🎨 Ajustes de las tarjetas de tareas: personaliza cómo quieres que aparezcan tus tarjetas de tareas en la vista Calendario (mostrar personas asignadas, prioridad, subtareas, duración estimada, tiempo registrado, etiquetas).

Ventajas de ClickUp Calendario

Los usuarios pueden elegir entre 100 integraciones nativas , además de miles disponibles a través de Zapier e Integromat.

Los usuarios pueden utilizar ClickUp Metas para planear, gestionar y alcanzar metas diarias, semanales, trimestrales y anuales.

Contras de ClickUp

Sin función de exportación del panel

G2: 4,7/5 (más de 3880 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2480 opiniones)

2. Google Calendar

a través de Google Calendar

Google Calendar ofrece el equilibrio perfecto entre gestor de tareas y planificador; es una de las aplicaciones de calendario más conocidas y populares, que clasifica eventos, ausencias de la oficina, tareas y citas. Además, organizar un calendario de Google es muy fácil, tanto si estás en la oficina como si estás haciendo cola en Starbucks.

Ventajas de Google Calendar

Los usuarios pueden añadir nuevos colores HEX para personalizar el fondo del Calendario.

Los usuarios pueden realizar ajustes para establecer zonas horarias principales y secundarias para calendarios completos.

Plantillas de Google Calendar para optimizar los flujos de trabajo

Contras de Google Calendar

Esta aplicación de calendario no tiene una versión de escritorio para macOS o Windows 10.

Precios de Google Calendar

Google Calendar es gratis para uso personal o con una cuenta empresarial de pago.

Valoraciones de los clientes de Google Calendar

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (más de 1500 opiniones)

3. Calendly

vía Calendly

Calendly es un software de programación inteligente que automatiza las tareas manuales reservando reuniones y eventos en el momento y lugar adecuados. Se puede conectar con los calendarios de tu organización (Google, Outlook o iCal) para ofrecer una experiencia sin estrés tanto a los anfitriones como a los invitados.

Ventajas de Calendly

Los usuarios pueden añadir Calendly a su sitio web o correo electrónico para optimizar la programación.

Los usuarios pueden realizar la automatización de las comunicaciones antes y después de las reuniones.

Calendly ofrece un montón de integraciones , como ClickUp, Linkedin y Slack.

Contras de Calendly

Esta aplicación de calendario se puede integrar con herramientas populares como Zoom y Zapier, pero puede resultar complicada para los invitados si tienen que pasar por un proceso complicado para establecer la conexión.

Precios de Calendly

Calendly ofrece planes gratuitos y de pago a partir de 8 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Calendly

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

4. Baluu

vía Baluu

En el número 4 de nuestra lista se encuentra Baluu. Este completo sistema de reservas y creador de sitios web es ideal para pequeñas empresas que necesitan aceptar reservas en línea. Puedes conectar tu cuenta bancaria o Stripe para aceptar pagos e incluso vender productos con sus funciones de comercio electrónico.

Ventajas de Baluu

Crea una página web de reservas lista para usar en cuestión de minutos y empieza a aceptar pagos y reservas online.

Se integra en cualquier sitio web existente como un iframe.

Se sincroniza con todas las principales plataformas de calendario (Google, Outlook, etc.).

Contras de Baluu

Aún no existe la app Baluu.

Precios de Baluu

Baluu ofrece un plan Free (con un límite de 50 reservas al mes) y planes de pago a partir de 17 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de Baluu

G2: 5/5 (2 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (más de 5 reseñas)

5. SavvyCal

vía SavvyCal

SavvyCal es una herramienta de programación que te permite alternar entre su calendario y tu lista de franjas horarias. Esta función superpuesta permite a los usuarios tomar las riendas para encontrar fácilmente la disponibilidad mutua. SavvyCal se sincroniza con calendarios populares y otras herramientas de programación de flujos de trabajo para crear eventos y comprobar horarios mientras estás ocupado.

Ventajas de SavvyCal

Los usuarios pueden presentar ventanas de disponibilidad clasificadas para animar a los destinatarios a elegir el momento óptimo.

Los usuarios pueden establecer límites en cuanto al número de reuniones que se pueden reservar por día, semana o mes para reservar tiempo para el trabajo profundo.

Contras de SavvyCal

Esta aplicación de calendario no tiene un plan Free.

Precios de SavvyCal

SavvyCal ofrece planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de SavvyCal

G2: 5/5 (7 opiniones)

Capterra: N/A

6. Any. pendiente

La función de calendario de Any.do tiene como objetivo ayudar a los usuarios a controlar su día, semana y mes con eventos y tareas en una sola vista. La interfaz es limpia y fácil de usar, y permite integrar otros calendarios como Google Calendar, iCloud y Outlook sin complicaciones. Sin embargo, Any.do no ofrece actualmente ningún plan Free.

Any. pendientes

Los usuarios pueden convertir los mensajes de WhatsApp en tareas y recordatorios utilizando lenguaje natural.

Los usuarios pueden elegir entre diferentes temas y fondos para adaptarlos a su estilo preferido.

Any. pendientes

La funcionalidad de gestión de tareas de esta aplicación de calendario se limita a las funciones básicas.

Precios de Any. do Pendiente

Any.do ofrece un plan Free. Consulta con Any.do para conocer los precios.

Any. valoraciones de los clientes

G2: 4,1/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 130 opiniones)

7. Calendario de Apple

a través del Calendario de Apple

Si eres usuario de Apple, sabrás que el Calendario de Apple viene preinstalado en todos los dispositivos iOS y macOS (incluido el Apple Watch) para que los usuarios puedan acceder a sus cuentas de calendario en un solo lugar. Aunque esta aplicación de calendario básica cubre las necesidades de programación y configuración rápida de eventos, carece de funciones avanzadas para una personalización más amplia.

Ventajas del Calendario de Apple

Los usuarios pueden ver todos los calendarios o solo algunos específicos en una sola ventana.

Los usuarios pueden añadir la dirección de la ubicación del evento para recibir notificaciones de «Hora de salida» basadas en el tiempo que tardarán en llegar al destino.

Contras del calendario de Apple

Esta aplicación de Calendario impide invitar a personas a un evento si su correo electrónico no está guardado en la lista de contactos de tu teléfono.

Precios del Calendario de Apple

Apple Calendario es gratis en todos los dispositivos Apple.

Valoraciones de los clientes de Apple Calendario

G2: 4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: N/A

Bonus: Software de gestión de proyectos para Mac

8. Calendario de Microsoft Outlook

a través del calendario de Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendar funciona como calendario y herramienta de planificación para realizar el seguimiento de los eventos personales y de trabajo. Con su función de calendario compartido, puedes acceder a los calendarios de tus compañeros de equipo e incluso gestionar sus agendas.

Ventajas del calendario de Microsoft Outlook

Los usuarios pueden crear calendarios que muestren la agenda de un grupo de personas.

Los usuarios pueden ver varios calendarios al mismo tiempo.

Desventajas del calendario de Microsoft Outlook

Esta aplicación de calendario tiene demasiadas funciones que pueden entorpecer las necesidades de programación sencillas.

Precios de Microsoft Outlook Calendario

Microsoft Outlook Calendario ofrece planes gratuitos y de pago. Consulte los precios con Microsoft 365.

Valoraciones de los clientes sobre Microsoft Outlook Calendario

G2: N/A

Capterra: N/A

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Outlook!

9. DigiCal

vía DigiCal

DigiCal se sincroniza con todos los servidores de calendario compatibles con la plataforma Android. Los usuarios pueden personalizar completamente la apariencia con un tema preestablecido o utilizar el selector de colores y las fuentes preestablecidas para crear su propio tema. Además, la exclusiva función de búsqueda de ubicaciones integrada en DigiCal permite a los usuarios escribir el nombre de un lugar y la aplicación rellenará automáticamente la dirección de la ubicación.

Ventajas de DigiCal

Los usuarios pueden cambiar entre siete vistas de calendario diferentes en temas claros u oscuros para adaptarse a sus preferencias.

Los usuarios pueden seleccionar un widget para tener una vista rápida de su agenda del día, la semana o el mes.

Contras de DigiCal

Esta aplicación de calendario tiene demasiadas funciones que pueden entorpecer las necesidades de programación sencillas.

Precios de DigiCal

DigiCal ofrece planes gratuitos y de pago a partir de XXX/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de DigiCal

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Acuity Scheduling

vía Acuity Scheduling

Similar a Calendly y SavvyCal, Acuity Scheduling es una herramienta especialmente diseñada para sitios web de Squarespace. Los clientes comienzan el proceso de programación eligiendo el tipo de cita que desean reservar. Si impartes clases grupales, por ejemplo, de caligrafía o yoga, la función Clase permite que varias personas reserven servicios en un momento específico.

Ventajas de Acuity Scheduling

Los usuarios pueden crear y realizar la edición de tantos tipos de citas como deseen.

Los usuarios pueden establecer límites de programación para elegir si los clientes pueden reservar, realizar ediciones o cancelar sus citas, y cuándo pueden hacerlo.

Contras de Acuity Scheduling

Esta función es un complemento para los sitios web de Squarespace y no una herramienta independiente.

Precios de Acuity Scheduling

Consulta los precios con Squarespace.

Valoraciones de los clientes de Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 5000 opiniones)

11. Fantastical

vía Fantastical

La siguiente en nuestra lista de las mejores aplicaciones de calendario es Fantastical. Esta aplicación sincroniza todas tus plantillas personalizadas, notificaciones, ajustes meteorológicos y mucho más para ofrecerte una vista detallada de todos los elementos de tu calendario. Con un solo clic o toque, Fantastical generará automáticamente una conferencia telefónica y añadirá todos los detalles a tu evento.

Ventajas de Fantastical

Los usuarios pueden añadir llamadas de Zoom, Google Meet, Webex y Microsoft Teams.

Los usuarios pueden explorar y suscribirse a calendarios interesantes, incluyendo deportes, programas de televisión, vacaciones y mucho más.

Contras de Fantastical

Esta aplicación tiene demasiadas funciones que pueden entorpecer las necesidades de programación sencillas.

Precios de Fantastical

Fantastical ofrece planes gratuitos y de pago a partir de XXX/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de Fantastical

G2: 4,5/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 10 opiniones)

12. Calendario de empresa 2

a través del Calendario de Empresas 2

Business Calendar 2 es una aplicación de calendario para teléfonos Android con una práctica función de arrastrar y soltar para organizar y programar tareas. Ya se trate de temas, colores o el número de días que deseas ver, puedes personalizar la aplicación para adaptarla a tus preferencias. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones de calendario, Business Calendar 2 carece de una versión web.

Calendario de negocios 2

Los usuarios pueden añadir imágenes y grabaciones de voz como adjuntos a un evento.

Los usuarios pueden mostrar eventos y tareas en su zona horaria de origen cuando viajan.

Desventajas del Calendario de empresa 2

La versión pro de esta aplicación es relativamente cara para ser una aplicación de calendario móvil sin compatibilidad con web o iOS.

Precios del Calendario de empresa 2

Business Calendar 2 ofrece planes gratuitos y de pago. Consulta los precios con Business Calendar 2.

Valoraciones de los clientes del Calendario de empresa 2

G2: N/A

Capterra: N/A

13. Vantage

vía Vantage

Por último, pero no menos importante, en nuestra lista de las mejores aplicaciones de calendario se encuentra Vantage. Esta aplicación de calendario cuenta con un conjunto de indicaciones visuales para ayudar a los usuarios a organizar mejor su vida diaria. Por ejemplo, una función única llamada Stacks reduce el desorden para visualizar cuántas cosas tienes entre manos. Cuantos más eventos y tareas hay planificados para un día en concreto, más alta es la pila.

Ventajas de Vantage

Los usuarios pueden arrastrar y soltar elementos para establecer fechas límite.

Los usuarios pueden elegir entre una selección de paquetes de colores para personalizar el aspecto del Calendario.

Contras de Vantage

Esta aplicación de calendario está dirigida a usuarios con una preferencia estética específica.

Precios de Vantage

Vantage ofrece una versión gratuita con compras dentro de la aplicación.

Valoraciones de los clientes de Vantage

G2: N/A

Capterra: N/A

ClickUp es la solución universal para tus necesidades de aplicaciones de calendario.

Deja que ClickUp te libere del estrés de la planificación para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo para relajarte o hacer lo que te gusta. Si has estado cambiando entre Google y otras aplicaciones de calendario, ¡esta es tu señal para probar ClickUp Calendario hoy mismo! 🗓