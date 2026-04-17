Las 10 mejores plantillas de migración de plataformas en ClickUp

Los proyectos de migración no fracasan porque la tecnología sea complicada.

Les cuesta coordinarse entre equipos; el contexto se pierde en hojas de cálculo dispersas en lugar de en una única fuente de información fiable, se incumplen los plazos y nadie sabe quién es responsable de qué.

La mayoría de los equipos elaboran un plan de migración de datos a partir de una hoja de cálculo genérica o copiando y pegando elementos de proyectos antiguos. El resultado parece completo sobre el papel, pero no tiene ninguna conexión real con el trabajo en sí.

Cuando la migración de su servidor depende de una migración de la base de datos que, a su vez, depende de un contrato con un proveedor, un documento estático no puede reflejar esa cadena.

Este artículo te guía a través de 10 plantillas de planes de migración de plataformas creadas en ClickUp, que abarcan todo, desde el traslado de sitios web y centros de datos hasta las pruebas de aceptación del usuario (UAT), la gestión del cambio y el traspaso tras la migración.

Las mejores plantillas para la migración de plataformas de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen para que puedas empezar:

¿Qué es una plantilla de plan de migración de plataformas?

Una plantilla de plan de migración de plataformas es un documento prediseñado que correlaciona todas las tareas, dependencias, cronogramas y propietarios implicados en el traslado de sistemas, datos o aplicaciones de un entorno a otro.

Estas plantillas de planificación de la migración de plataformas son importantes para los equipos de TI, los gestores de proyectos y los responsables de operaciones que necesitan coordinar el trabajo interfuncional sin tener que empezar desde cero cada vez.

El culpable casi nunca es la tecnología en sí misma, sino la ausencia de un plan de gestión de proyectos estructurado y repetible que todo el equipo pueda seguir realmente.

El análisis de 2025 del Uptime Institute lo corrobora: el 85 % de las interrupciones por error humano se deben a que el personal no sigue los procedimientos o a fallos en dichos procedimientos. Esto es lo que debe incluir toda plantilla de plan de migración:

Alcance y objetivos de la migración: qué se traslada, qué se mantiene y cómo se define el éxito

Desglose de tareas y propiedad: cada entrega se asigna a una persona concreta con una fecha límite

Mapeo de dependencias: ¿Qué tareas bloquean a otras y en qué orden? ¿Qué tareas bloquean a otras y en qué orden?

Registro de riesgos y criterios de reversión: riesgos conocidos, pasos de mitigación y condiciones de interrupción riesgos conocidos, pasos de mitigación y condiciones de interrupción

Frecuencia de comunicación: ¿A quién se informa, con qué frecuencia y a través de qué canal?

Puntos de control de pruebas y validación: cuándo y cómo verificar que los elementos migrados funcionan correctamente

Plan de soporte tras la migración: ¿Quién se encarga de los problemas tras la puesta en marcha y durante cuánto tiempo?

Las 10 plantillas que se muestran a continuación abarcan todas las fases de este proceso, desde la definición inicial del alcance hasta el traspaso tras la migración.

10 plantillas de planificación de la migración de plataformas para cada fase

Estas plantillas de planificación de la migración de plataformas abarcan todo el ciclo de vida de la migración, desde el plan inicial del proyecto hasta las pruebas, la comunicación y el traspaso.

Cada una está integrada en ClickUp y tiene una conexión directa con la gestión de tareas, las automatizaciones y ClickUp Brain para ofrecer contexto en tiempo real. 👀

1. Plantilla de plan de proyecto de migración de sitios web

Consigue una plantilla gratuita Planifica una migración de tu sitio web impecable que no perjudique el posicionamiento SEO de tu sitio

Un solo redireccionamiento 301 omitido (una regla que indica a los navegadores dónde se ha trasladado una página) puede hundir el tráfico orgánico de la noche a la mañana. La mayoría de los equipos no se dan cuenta del daño hasta semanas después.

La plantilla de plan de proyecto de migración de sitios web de ClickUp es perfecta para trasladar un sitio web de un host, CMS o dominio a otro. Abarca la asignación de URL, las reglas de redireccionamiento, la conservación del SEO, las auditorías de contenido y las pruebas de control de calidad, y está diseñada para equipos de desarrollo web y responsables de SEO.

Mapa de redireccionamiento de URL: cada URL antigua emparejada con su nuevo destino, con seguimiento del estado de cada redireccionamiento

Lista de control para la auditoría de contenidos: inventario de páginas por página con prioridad de migración y propietario

Instantánea de referencia SEO: Posiciones en los rankings y perfil de backlinks previos a la migración como punto de referencia

Tareas de transición de DNS y alojamiento: Instrucciones paso a paso para actualizar los servidores de nombres y configurar el SSL

Lista de control de calidad tras el lanzamiento: análisis de enlaces rotos, comprobaciones de visualización en dispositivos móviles y validación de Core Web Vitals

¿Está llevando a cabo una migración con un equipo reducido? La mayoría de los marcos de migración se diseñaron para departamentos de TI de corporaciones que cuentan con gestores de proyectos dedicados, consultores de gestión del cambio y un conjunto de herramientas especializadas para cada fase. Las pequeñas empresas no pueden permitirse ese lujo, ni deberían necesitarlo. La Small Business Suite de ClickUp lo sustituye todo por un único entorno de trabajo centralizado: Tareas + dependencias sustituyen a tu hoja de cálculo de migración: cada entrega tiene un propietario, una fecha límite y una cadena de dependencias en tiempo real que se actualiza automáticamente cuando cambian los cronogramas

ClickUp Docs sustituye a tus documentos de Word y de Google dispersos: tu declaración de alcance, tu plan de comunicación y tus notas de traspaso se encuentran en el mismo entorno de trabajo que las tareas a las que se refieren.

ClickUp Brain sustituye a tus reuniones de actualización de estado: pregúntale en qué punto se encuentra la migración y te mostrará información en tiempo real de todas las tareas, documentos y comentarios del proyecto

Las automatizaciones y los agentes de IA sustituyen tus comprobaciones manuales: recibe notificaciones cuando se resuelva un bloqueo, cuando falle una tarea de UAT o cuando falten 48 horas para la ventana de transición

Los paneles sustituyen a tus presentaciones ejecutivas: una vista en tiempo real del progreso de la migración, los obstáculos pendientes y los próximos hitos que tus partes interesadas pueden consultar sin tener que molestar al gestor de proyectos. Vea cómo funciona en la práctica. 👇🏼

2. Plantilla de plan de proyecto para centros de datos

Consigue una plantilla gratis Planifica cada detalle con esta plantilla de plan de proyecto para centros de datos

Las migraciones de centros de datos implican docenas de flujos de trabajo interdependientes que abarcan contratos con múltiples proveedores. Una versión de firmware pasada por alto puede provocar horas de inactividad no planificada.

Esta plantilla de plan de proyecto de centro de datos permite planificar la reubicación física o virtual de servidores, almacenamiento y equipos de red entre instalaciones. Está diseñada para equipos de infraestructura de TI e ingenieros de redes que coordinan traslados de hardware a gran escala o migraciones a la nube.

👉🏽 Por qué te encantará esta plantilla

Inventario de activos: todos los servidores, conmutadores y matrices de almacenamiento catalogados con su ubicación y propietario todos los servidores, conmutadores y matrices de almacenamiento catalogados con su ubicación y propietario

Tareas del mapa de topología de red: Documentar las configuraciones de red actuales y las que se consideran como objetivo

Seguimiento de la coordinación con los proveedores: SLA, información de contacto y cronogramas de entrega

Validación de la alimentación y la refrigeración: comprobaciones de capacidad previas al traslado y verificación térmica posterior al traslado

Guía de ejecución de la transición: Una secuencia de tareas hora por hora para la ventana de migración, que incluye los desencadenantes de reversión

🎥 Para ver cómo funcionan las plantillas de planificación de proyectos en ClickUp y comprender los fundamentos sobre los que se basan estas herramientas de migración, mira este breve tutorial:





3. Plantilla de plan de implementación

Consigue una plantilla gratuita Ejecute un plan de implementación impecable con esta plantilla

Las implementaciones fracasan rápidamente cuando el plan se encuentra en una herramienta y el trabajo real se lleva a cabo en otras tres: la dispersión del contexto en su peor expresión.

La plantilla de plan de implementación de ClickUp coordina el lanzamiento de nuevo software o los cambios de infraestructura en producción. Abarca las comprobaciones previas a la implementación, los lanzamientos en fases y la supervisión posterior a la implementación para equipos de DevOps y gestores de lanzamientos.

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Lista de control previa a la implementación: Confirmación de la congelación del código, preparación del entorno y verificación de la copia de seguridad de la base de datos

Plan de implementación por fases: implementación canaria, parcial y, posteriormente, completa, con criterios de aprobación o rechazo en cada etapa

Configuración de la supervisión y las alertas: Tareas para configurar los umbrales de tasa de error antes de la puesta en marcha

Procedimiento de reversión: Instrucciones paso a paso para revertir los cambios con propietarios asignados

Validación tras la implementación: pruebas de humo y pruebas de rendimiento

🎉 La ventaja de ClickUp: aplica los controles de implementación automáticamente con las automatizaciones de ClickUp: impide que se inicie la tarea de «Implementación completa» hasta que todas las subtareas de validación canaria estén marcadas como completadas. Activa actualizaciones generadas por IA para las tareas con las automatizaciones personalizadas de ClickUp

4. Plantilla de cronograma de implementación de software

Consigue una plantilla gratuita Crea un cronograma visual en una pizarra de ClickUp

La mayoría de las implementaciones de software se estancan porque la planificación de la adopción del producto se deja para el final. Los equipos obtienen acceso sin un plan de formación ni un ciclo de retroalimentación, por lo que siguen utilizando el sistema antiguo sin decir nada.

Herramientas como esta plantilla de cronograma de implementación de software se centran en el cronograma y la secuencia de la implementación de software empresarial (ERP, CRM, HRIS) en distintos equipos o regiones. Está dirigida a gestores de proyectos de TI y responsables de gestión del cambio.

👉🏽 Por qué te encantará esta plantilla

Calendario de implementación por fases: qué equipos obtienen acceso y en qué orden, con las dependencias entre fases

Seguimiento de hitos de formación: sesiones programadas, seguimiento del estado de completación y tareas de corrección

Hoja de ruta de activación de funciones: ¿Qué funciones se activan en cada fase?

Tareas de recopilación de comentarios: Puntos de control estructurados tras cada fase de implementación

Criterios de éxito: Indicadores de adopción cuantificables que determinan si se debe continuar o hacer una pausa

💡Consejo profesional: Visualiza el cronograma por fases y arrastra una sesión de formación para desplazar automáticamente todas las dependencias posteriores con la vista Gantt de ClickUp. Genera resúmenes del estado de la implementación para la dirección en cuestión de segundos con ClickUp Brain, que extrae el contexto del progreso de las tareas en todas las fases. ✨

5. Plantilla de muestra de plan de implementación

Consigue una plantilla gratuita Detecta cualquier cabo suelto o elemento que se haya pasado por alto con esta plantilla de implementación de muestra

La plantilla de muestra de plan de implementación de ClickUp es un plan de implementación de uso general que sirve como marco de partida para cualquier tipo de cambio, no solo de software.

A diferencia de la plantilla anterior (diseñada específicamente para la adopción de software e integrada con formación), esta se adapta para dar cabida a una nueva política de gastos, un portal con nueva imagen de marca o un flujo de trabajo de soporte reestructurado.

Objetivos y alcance de la implementación: qué cambia, a quién afecta y cuál será el resultado terminado

Mapa de partes interesadas: responsables de la toma de decisiones, encargados de la implementación y usuarios afectados

Fases de control: criterios claros para pasar de la fase piloto al lanzamiento limitado y, finalmente, al despliegue completo

Asignación de recursos: quién hace qué y qué herramientas necesita

Registro de riesgos y mitigación: Obstáculos previstos con respuestas planificadas de antemano

💡Consejo profesional: Adapta esta plantilla sobre la marcha con los campos personalizados de ClickUp: añade un campo «Región» para un despliegue geográfico o un campo «Departamento» para un cambio en los procesos internos sin alterar la estructura subyacente.

🚀 La ventaja de ClickUp: si estás implementando cambios en varios departamentos a la vez, ¡el ClickUp Accelerator incluye paquetes Super Agent preconfigurados para gestión de proyectos, RR. HH., marketing y mucho más! ¡Descubre cómo funciona!

6. Plantilla de documento para el plan de gestión del cambio

Descarga esta plantilla Evita los problemas de gestión del cambio con esta plantilla

Los planes de migración se centran excesivamente en los datos y la infraestructura, pero tratan la gestión del cambio como una presentación de diapositivas y una reunión general. El resultado: TI en la sombra, soluciones provisionales y un lento retorno a la plataforma antigua.

Una migración técnicamente impecable puede fracasar si no se cuenta con una gestión del cambio adecuada que ayude a los usuarios a adoptar el nuevo sistema: Gartner descubrió que solo el 32 % de los líderes de la empresa afirmaron haber logrado una adopción satisfactoria del cambio en su última iniciativa.

La plantilla de documento del plan de gestión del cambio de ClickUp gestiona el aspecto humano de una migración, abarcando el análisis de las partes interesadas, la planificación de la resistencia y la estrategia de formación.

Evaluación del impacto en las partes interesadas: quiénes se ven afectados y cuál es su reacción probable (partidarios, neutrales, reacios)

Resumen del plan de comunicación: mensajes clave, canales y calendario para cada grupo

Estrategia de formación: formato (presencial, asíncrono, autodidáctico), calendario y propiedad

Plan de gestión de la resistencia: objeciones previstas con intervenciones específicas

Tareas de refuerzo: revisiones posteriores a la puesta en marcha y medidas correctivas para subsanar las deficiencias en la adopción

💡Consejo profesional: Crea este plan como un documento vivo dentro del mismo entorno de trabajo donde se realiza el seguimiento de las tareas de migración con ClickUp Docs; se acabaron las pesadillas del control de versiones con un documento de Word circulando por correo electrónico. 📚

7. Plantilla de plan de comunicación

Consigue una plantilla gratuita Mejora la transparencia y garantiza una coordinación eficaz entre todos los departamentos para obtener mejores resultados con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp.

La comunicación sobre la migración suele comenzar con fuerza y luego se silencia hasta que algo falla, lo que deja a las partes interesadas desprevenidas. La plantilla de plan de comunicación de ClickUp te ayuda a planificar, programar y realizar el seguimiento de cada punto de contacto de tu plan de comunicación a lo largo de un proyecto de migración.

Segmentación de la audiencia: grupos diferenciados con necesidades de mensajes específicos

Calendario de comunicaciones: Comunicaciones correlacionadas con los hitos de la migración

Matriz de canales: ¿Qué canal para qué público y tipo de mensaje?

Flujo de trabajo de aprobación: ¿Quién revisa cada comunicación antes de su envío?

Ciclo de retroalimentación: cómo los destinatarios formulan preguntas y quién clasifica las respuestas

💡Consejo profesional: Evita incumplir los plazos de los anuncios utilizando las automatizaciones de ClickUp como desencadenantes de tareas de recordatorio cuando se acerque un hito de comunicación, de modo que el responsable de comunicaciones reciba un aviso tres días antes de la fecha prevista para el anuncio del cambio.

8. Plantilla de lista de control para pruebas de aceptación del usuario

Consigue una plantilla gratuita La plantilla de lista de control para pruebas de aceptación del usuario de ClickUp está diseñada para ayudarte a realizar el seguimiento de cada paso del proceso de pruebas de aceptación del usuario (UAT).

Las pruebas de aceptación del usuario (UAT) son la fase final de validación en la que los usuarios finales prueban el sistema migrado en situaciones reales antes de su puesta en marcha.

Pero a menudo todo se concentra en la última semana porque las fases anteriores se han alargado. El resultado son pruebas apresuradas y una decisión de puesta en marcha basada en la esperanza más que en la evidencia.

Esta plantilla de lista de control para pruebas de aceptación del usuario te ayuda a mantener todo organizado.

Inventario de casos de prueba: cada escenario correlacionado con un proceso empresarial específico

Asignaciones de los evaluadores: qué usuarios prueban qué escenarios, con los resultados esperados

Seguimiento de aprobados/suspendidos: Campo de estado con criterios para aprobado, aprobado con condición y suspendido

Registro de defectos: Tareas enlazadas a los casos de prueba fallidos, con indicación de la gravedad y el plazo de resolución

Lista de control para la aprobación: Tareas de aprobación formal para cada grupo de partes interesadas

9. Plantilla de traspaso de proyectos

Consigue una plantilla gratis Consigue una documentación estructurada para presentar tus proyectos con la plantilla de traspaso de proyectos de ClickUp

El traspaso es donde el conocimiento institucional se pierde.

El equipo de migración dedicó meses a sentar las bases sobre las decisiones de arquitectura y las soluciones alternativas; luego, pasó a otras tareas, dejando que el equipo de operaciones se encargara de realizar la ingeniería inversa de Todo.

La plantilla de traspaso de proyectos de ClickUp transfiere la propiedad de una migración completada del equipo de implementación al equipo de operaciones que gestionará el sistema en el futuro.

Resumen de la arquitectura del sistema: qué se ha migrado, dónde se encuentra ahora y cómo se conectan los componentes

Problemas conocidos y soluciones provisionales: peculiaridades documentadas y deuda técnica

Manuales de procedimientos y vías de escalado: a quién contactar y para qué

Inventario de accesos y credenciales: cuentas de administrador, claves de API y calendarios de rotación

Elementos pendientes y tareas de seguimiento: Todo lo que no se haya podido incluir en la puesta en marcha

🚀 La ventaja de ClickUp: ¡Aprovecha estos agentes de gestión de datos para llevar a cabo tus proyectos de migración sin complicaciones!

10. Plantilla de plan de gestión del alcance

Consigue una plantilla gratis Defina el alcance de forma más eficaz con esta plantilla estructurada

La desviación del alcance es el asesino silencioso de los proyectos. Cada sistema o conjunto de datos que se añade sobre la marcha aumenta el riesgo y alarga los cronogramas. Una plantilla de plan de gestión del alcance te permite definir, controlar y defender los límites de un proyecto de migración de forma eficaz.

👉🏽 Por qué te encantará esta plantilla

Declaración del alcance: qué se incluye en el alcance, qué queda fuera y las hipótesis en las que se basan ambos

Flujo de trabajo de solicitudes de cambio: Cómo se proponen, evalúan y aprueban o rechazan los nuevos elementos Cómo se proponen, evalúan y aprueban o rechazan los nuevos elementos

Marco de evaluación del impacto: evaluar el efecto de un cambio en el cronograma, el presupuesto y el riesgo

Referencia del alcance e historial de versiones: El alcance original con un registro de todos los cambios aprobados

Aprobación de las partes interesadas: Reconocimiento formal de que los cambios siguen el proceso definido

La migración de plataformas, más fácil con ClickUp

El éxito o el fracaso de los proyectos de migración depende de la calidad de su planificación, no de la complejidad técnica.

Las plantillas adecuadas proporcionan a su equipo una estructura repetible que convierte una iniciativa de alto riesgo en una secuencia manejable de fases bien definidas.

A medida que las migraciones se vuelven más complejas, los equipos que estandaricen su proceso de planificación ahora avanzarán más rápido y tendrán menos problemas más adelante.

Empieza gratis con ClickUp y pon estas plantillas en práctica en tu próxima migración. 🙌

Preguntas frecuentes

Depende de la complejidad: la migración de un sitio web puede llevar unas semanas, mientras que la migración completa de un centro de datos puede prolongarse varios meses. La variable más importante es la calidad de la definición del alcance del proyecto y el número de dependencias que existen entre los flujos de trabajo.

Un plan de migración es un documento estratégico completo que abarca el alcance, el cronograma, la propiedad, los riesgos y la comunicación. Una lista de control de migración es un subconjunto táctico: una lista de tareas específicas que deben completarse en una fase concreta, como una verificación previa al cambio o una lista de control de calidad posterior a la migración.

Sí, y probablemente deberías hacerlo. La mayoría de los proyectos de migración se benefician de la combinación de un plan de proyecto para el cronograma general, un plan de comunicación para mantener informadas a las partes interesadas, una lista de control de pruebas de aceptación del usuario (UAT) y una plantilla de traspaso para la transición a operaciones.

Sustituya las tareas específicas del sitio web (redireccionamientos de URL, referencia de SEO, configuración del CMS) por otras específicas de la nube (evaluación de la carga de trabajo, arquitectura de red, gestión de identidades y accesos). Mantenga la misma estructura subyacente de planificación por fases, seguimiento de dependencias y validación posterior a la migración.