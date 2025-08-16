Plantillas gratis, gratuitas/os para pruebas de aceptación de usuario (UAT) para pruebas de software

Se encuentra al final del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

El código es limpio, las funciones son operativas y todo parece listo para su lanzamiento.

Pero el intento correcto de su producto depende en última instancia de una cosa: la satisfacción del usuario.

Cuando las cosas salen mal, las consecuencias son reales. Ahí es donde entran en juego las pruebas de aceptación del usuario (UAT).

Es su punto de control final, donde los usuarios reales validan su producto en situaciones reales. ¿Su software cumple con las expectativas de los usuarios y las metas de la empresa? ¿Es intuitivo? ¿Está listo para su puesta en marcha?

Aunque el proceso de UAT es crucial, crearlo desde cero consume un tiempo del que no dispone.

Por eso, hemos seleccionado estas plantillas gratuitas de pruebas de aceptación de usuarios para simplificar su proceso, perfeccionar la documentación y alinear a su equipo para un lanzamiento impecable.

¿Qué son las plantillas de pruebas de aceptación de usuarios?

Una plantilla de pruebas de aceptación del usuario es una herramienta estructurada y lista para usar para la fase final del proceso de pruebas de software. Guía a los usuarios finales (o a sus representantes) a través de escenarios de prueba críticos para confirmar que su producto se comporta como se espera en ajustes similares a los de producción.

A diferencia de otras fases de prueba, estas plantillas se centran en los recorridos de los usuarios y los requisitos empresariales. Utilice su estructura coherente para perfeccionar los casos de prueba, registrar los resultados, detectar problemas y supervisar el progreso.

Esto es lo que las hace tan valiosas:

Alinee al personal de control de calidad, los desarrolladores, los gestores de productos y los usuarios en torno a lo que se considera un intento correcto

Reduzca el caos de última hora con campos integrados para escenarios de prueba, criterios de aceptación y resultados

Vincule cada caso de prueba UAT a requisitos empresariales específicos para una cobertura completa

Mantenga registros listos para auditorías para referencia futura o cumplimiento normativo

Por ejemplo, supongamos que su equipo ha creado un nuevo flujo de compra en su app de comercio electrónico. Una plantilla de pruebas de aceptación de usuarios le ayuda a inspeccionar cada paso de la prueba (añadir al carrito, aplicar descuentos, finalizar la compra y confirmar los pedidos) antes de que su primer cliente real encuentre un error.

Es obvio: las pruebas de aceptación de usuarios (UAT) le ayudan a implementar de forma más inteligente, y las plantillas hacen que ese proceso sea más rápido, fácil y eficaz. Pero, ¿qué diferencia a las mejores del resto? Analicémoslo.

➡️ Más información: Cómo realizar una investigación de usuarios

Las mejores plantillas de pruebas de aceptación de usuarios (UAT) de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de pruebas de aceptación de usuarios sea buena?

Si está realizando pruebas de usabilidad y aceptación por parte de los usuarios, su plantilla debe hacer algo más que marcar casillas. Debe guiar el proceso de prueba, alinear a su equipo y hacer que los comentarios sean prácticos, sin ralentizar su trabajo.

Esto es lo que debe buscar en una plantilla que sea compatible con un proceso de UAT fluido:

Ámbito de las pruebas de aceptación del usuario: Aclare lo que está probando. Una plantilla sólida incluye campos para los objetivos de la empresa y el problema del usuario que resuelve. Por ejemplo, implementar una función de «reordenar con un solo clic» para simplificar las compras repetidas y aumentar la retención

Correlación de requisitos: vincule cada escenario con su motivo (una solicitud de función, una historia de usuario o una meta empresarial) para eliminar los puntos ciegos. Para mayor claridad, añada un identificador de caso de prueba único para rastrear cada escenario a través de su conjunto de pruebas

Criterios de aceptación: defina por adelantado las condiciones de aprobación/rechazo para cada prueba UAT. Describa los pasos de la prueba, documente los resultados esperados y reales, y registre el resultado

Escenarios de usuario: Céntrese en flujos de trabajo realistas y completos. Los escenarios deben reflejar cómo interactúan los usuarios reales con la función en su contexto. Para un curso de aprendizaje electrónico, eso significa inscribirse, realizar un cuestionario y descargar el certificado sin problemas

Hitos clave: Realice un seguimiento de cada fase de la ejecución de la UAT, desde la planificación y la preparación de los datos de prueba hasta la repetición de las pruebas y la aprobación. Una buena plantilla debe destacar los puntos de control más importantes, definir los criterios de salida y registrar los resultados clave para la elaboración de informes

Entorno de prueba: Asegúrese de que su entorno de prueba refleje las condiciones de su entorno de producción. Incluya todas las configuraciones de dispositivos/navegadores, credenciales y cualquier dato de prueba necesario para eliminar falsos fallos

Priorización y seguimiento: Clasifique los escenarios de prueba según el impacto en la empresa, el riesgo o la complejidad. Ayude a su equipo a centrarse en los planes de pruebas UAT de alta prioridad y señale los problemas que podrían retrasar el lanzamiento

Colaboración en equipo: Añada espacio para las notas de los probadores, los comentarios de las partes interesadas y las aprobaciones, todo en un solo lugar. La visibilidad en tiempo real agiliza los comentarios de los usuarios y las decisiones de aprobación o rechazo para un ciclo de pruebas de aceptación de usuarios correcto

💡 Consejo profesional: Utilice una plantilla de UAT para comenzar las pruebas antes en el SDLC, en lugar de esperar hasta el sprint final. Este enfoque de pruebas «shift-left» acerca la validación al diseño y el desarrollo, lo que permite a sus equipos de pruebas detectar problemas antes de que se conviertan en un problema mayor. Por ejemplo, Vodafone adoptó esta mentalidad ágil y observó lanzamientos más rápidos, menos incidencias y traspasos más fluidos. 💯

Plantillas de pruebas de aceptación de usuarios (UAT)

En las pruebas de aceptación de usuarios, la precisión es fundamental, desde correlacionar escenarios de prueba y preparar entornos hasta capturar resultados y recopilar aprobaciones. Y cuando se equilibran los esfuerzos de las pruebas de aceptación de usuarios entre los equipos de producto, ingeniería y empresa, las herramientas dispersas solo ralentizan el proceso.

¿Listo para subir de nivel? Estas plantillas gratuitas para pruebas de aceptación de usuarios son el punto de partida perfecto.

1. Plantilla de lista de control para pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organice todas las tareas, aprobaciones y bucles de comentarios de las pruebas de aceptación de usuarios en un solo lugar centralizado con la plantilla de lista de control de pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp

¿Está planificando su primer ciclo de pruebas de aceptación de usuarios (UAT) o mejorando el actual? La plantilla de lista de control para pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp es la herramienta definitiva de inicio rápido para planificar, realizar el seguimiento y ejecutar una validación completa de los usuarios.

Además, están estructuradas visualmente para que equipos multifuncionales, como los de control de calidad, analistas de empresas y desarrolladores, permanezcan sincronizados durante todo el proceso de prueba. El seguimiento centralizado evita confusiones y garantiza la coherencia en todas las funciones.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Asigne el ID de cada caso de prueba al propietario adecuado para garantizar entregas fluidas y una ejecución más rápida

Utilice estados codificados por colores y automatizaciones integradas para detectar retrasos de forma temprana

Simplifique las revisiones posteriores a las pruebas con campos estandarizados para comparar los resultados esperados con los reales

Personalice los elementos de (la) lista de control y las subtareas para alinearlos con el flujo de trabajo de su producto

🔑 Ideal para: evaluadores de control de calidad, scrum masters y gestores de productos que buscan una plantilla de plan de pruebas UAT optimizada y basada en listas de control que se adapte a los ciclos de sprints.

💡 Consejo profesional: GenAI ofrece un aumento de la productividad del 20 % al 50 % a los líderes de software, y ClickUp Brain lo hace posible en cuestión de segundos. Solo tienes que escribir tu solicitud en inglés sencillo y la IA la convertirá al instante en un esquema de proyecto estructurado

2. Plantilla de aprobación de pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp

Obtener plantilla gratis Acelere las aprobaciones y finalice las pruebas con la plantilla de aprobación de pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp

Mantener el proceso de UAT bajo control es difícil cuando las aprobaciones se pierden en bandejas de entrada o se dispersan en hojas de cálculo. La plantilla de aprobación de UAT de ClickUp lo reúne todo para que puedas registrar los resultados, informar a las partes interesadas y obtener luz verde sin caos.

Añaden estructura a la recta final de sus pruebas con campos específicos para los resultados de las pruebas, los nombres de las partes interesadas, sus roles y marcas de tiempo. Sus recordatorios integrados y actualizaciones en tiempo real mantienen todo en movimiento: cada decisión se registra, se aprueba y se puede rastrear fácilmente.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Simplifique las revisiones finales de las pruebas de aceptación del usuario con formatos estandarizados para una toma de decisiones más rápida

Elimine la confusión entre versiones con una única fuente de información veraz para el seguimiento de la validación

Asigne claramente la propiedad para garantizar que ningún caso de prueba quede sin aprobar o se pase por alto

Mantenga registros listos para auditorías a fin de simplificar las comprobaciones de cumplimiento y acelerar las revisiones futuras

🔑 Ideal para: gestores de lanzamientos, responsables de control de calidad o equipos de atención al cliente que necesitan aprobaciones formales de pruebas de aceptación de usuarios (UAT) para garantizar implementaciones impecables.

🧠 ¿Sabías que...? La NASA perdió un orbitador marciano valorado en 327 millones de dólares porque un equipo utilizó unidades métricas y otro utilizó unidades imperiales. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Es fundamental contar con casos de prueba detallados y una comunicación sólida. Eso es en lo que se centra la UAT: detectar desconexiones antes de que se conviertan en desastres.

3. Plantilla de pruebas de usabilidad de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Recopile información útil sobre la experiencia del usuario directamente de su público objetivo con la plantilla de pruebas de usabilidad de ClickUp

Las pruebas de usabilidad responden a una pregunta fundamental: ¿pueden los usuarios navegar fácilmente por su sitio web, app o software? Tanto si está probando la claridad de las tareas como si está detectando deficiencias en la interfaz de usuario, esta fase revela dónde tienen dificultades los usuarios reales y qué hay que perfeccionar antes del lanzamiento.

¡Entra en la plantilla de pruebas de usabilidad de ClickUp! Te ayuda a realizar sesiones estructuradas con campos integrados para capturar los comentarios de los usuarios en tiempo real. Cada sesión se alinea con objetivos específicos y perfiles de usuario, para que tu equipo realice pruebas con un propósito, no con suposiciones.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Comience las sesiones más rápido con campos ya preparados para metas, tareas, resultados y notas

Sincronice los equipos de diseño, investigación y desarrollo con ciclos de retroalimentación más rápidos para una mejora continua

Captura datos de pruebas de comportamiento para identificar fallos en la experiencia de usuario en tiempo real

Convierta los comentarios en soluciones etiquetando los problemas, asignando propietarios y ajustando las prioridades

🔑 Ideal para: equipos de UX/UI, diseñadores de productos y analistas de empresas que desean obtener información clara y útil directamente de las interacciones de los usuarios.

💡 Consejo profesional: Hay más de una forma de probar la usabilidad, y los métodos de investigación de usuarios que elijas darán figura a los resultados que obtengas. ClickUp permite sesiones de pruebas reveladoras con automatización integrada, integraciones fluidas y colaboración en directo. Mejora tus versiones de prueba con: Mapas de calor para detectar áreas con muchos clics y zonas muertas 🔥

Pruebas de guerrilla para recopilar rápidamente comentarios a nivel de producción 🏃‍♀️

Reproduce sesiones para ver dónde se atascan los usuarios en tiempo real 🎥 ¿Quieres más ideas? Echa un vistazo a estos ejemplos de pruebas de usabilidad y mejora tu experiencia de usuario

4. Plantilla de casos de prueba de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Defina, asigne y realice el seguimiento de cada caso de prueba UAT con claridad estructurada utilizando la plantilla de casos de prueba de ClickUp

En el corazón de las pruebas de aceptación se encuentra la creación clásica de casos de prueba: dividir cada historia de usuario en pasos claros y accionables. La plantilla de casos de prueba de ClickUp hace precisamente eso, cerrando la brecha entre la intención del desarrollador y las expectativas del usuario.

Esta plantilla flexible de casos de prueba de UAT incluye todo lo esencial: ID del caso de prueba, descripciones detalladas, pasos de la prueba, resultados esperados y resultados reales. Proporciona todo lo que su equipo necesita para documentar, ejecutar y realizar el seguimiento de las pruebas de aceptación del usuario sin idas y venidas.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Centralice los esfuerzos de control de calidad con un único entorno de trabajo para gestionar escenarios de prueba, resultados y comentarios

Realice un seguimiento del progreso a lo largo de los sprints con vistas en tiempo real personalizadas para las pruebas UAT

Comparta los resultados de las pruebas con las partes interesadas para acelerar la toma de decisiones

Cree una biblioteca reutilizable de planes de pruebas UAT para garantizar la compatibilidad con futuras versiones y mejorar la coherencia de las pruebas

🔑 Ideal para: equipos de control de calidad, ingenieros de pruebas y gestores de proyectos que crean una plantilla de plan de pruebas UAT escalable para las fases críticas del proceso de desarrollo de software.

✨ Consejo útil: ¿Gestionas tus pruebas de aceptación de usuarios con una plantilla de casos de prueba de GitHub? Aunque es ideal para el control de versiones, las plantillas de casos de prueba de ClickUp añaden una gran visibilidad, seguimiento en tiempo real y colaboración, perfectas para equipos que necesitan algo más que documentación

5. Plantilla de gestión de pruebas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Obtenga visibilidad de los flujos de trabajo de pruebas de sistemas de extremo a extremo con la plantilla de gestión de pruebas de ClickUp

¿Está gestionando docenas (o cientos) de casos o escenarios de pruebas UAT en diferentes fases de prueba? La plantilla de gestión de pruebas de ClickUp ofrece visibilidad de extremo a extremo al anidar casos individuales dentro de conjuntos de pruebas más amplios para una supervisión completa.

Sus herramientas integradas, como el seguimiento del estado de aprobado/reprobado, las asignaciones de pruebas y la correlación de defectos, le permiten ejecutar ciclos de pruebas de varias fases en todos los equipos sin perder el ritmo. Todo está conectado en un solo lugar, desde las pruebas exploratorias hasta la regresión y las pruebas de aceptación del usuario (UAT).

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Ejecute ciclos de pruebas multifásicos sin perder el contexto entre sprints

Resuelva los obstáculos más rápidamente con la colaboración en tiempo real entre el equipo de control de calidad, los desarrolladores y los gestores de proyectos, directamente desde el caso de prueba

Enlace los defectos a los escenarios de prueba y supervise la resolución sin tener que saltar de una herramienta a otra

Mantenga un registro de auditoría limpio con campos personalizados, registros históricos y comentarios de las partes interesadas

🔑 Ideal para: equipos de control de calidad que gestionan flujos de trabajo complejos y necesitan un sistema de gestión de pruebas escalable y una potente plantilla de casos de prueba UAT, todo en uno.

Atrato, una empresa de software de servicios financieros, gestiona todo su flujo de trabajo de desarrollo en ClickUp, con resultados impresionantes: Como dice Raúl Becerra, director de producto de Atrato: Antes era una locura. Lanzábamos un producto y teníamos que dar marcha atrás porque la función tenía demasiadas incidencias y no estaba bien planificada. Hemos observado una importante disminución de las incidencias notificadas, y ClickUp nos ayuda a evitar muchos problemas. Antes era una locura. Lanzábamos un producto y teníamos que dar marcha atrás porque la función tenía demasiadas incidencias y no estaba bien planificada. Hemos observado una importante disminución de las incidencias notificadas, y ClickUp nos ayuda a evitar muchos problemas. Así es como ClickUp se convirtió en el motor que impulsó su crecimiento y la mejora de la calidad: desarrollo de productos un 30 % más rápido* 🚀

20 % menos de sobrecarga de trabajo para los desarrolladores 💻

Reducción de 24 horas en el tiempo de resolución de tickets ⏱️ Esta historia de éxito demuestra una cosa: ClickUp proporciona a su equipo una fuente única de información para organizar, probar y distribuir software de alta calidad.

➡️ Más información: Cómo crear e implementar una lista de control de control de calidad

6. Plantilla de evaluación heurística de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Detecta fallos en la experiencia de usuario antes de que lo hagan tus usuarios con la plantilla de evaluación heurística de ClickUp

A veces, no es necesario realizar una prueba de aceptación de usuario completa para detectar una mala experiencia, solo se necesitan los ojos de un experto y un marco probado. La plantilla de evaluación heurística de ClickUp le ayuda a realizar auditorías rápidas y estructuradas utilizando principios de usabilidad de confianza, como las 10 heurísticas de Nielsen.

En lugar de esperar a que los usuarios señalen interfaces confusas, esta plantilla le permite detectar los problemas desde el principio. Esto la hace perfecta para revisiones previas a las pruebas de aceptación de usuarios, rediseños de productos o sprints de diseño rápidos.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Identifique las deficiencias de usabilidad con la guía de evaluación heurística integrada

Puntúe los problemas según su gravedad, impacto en la empresa o frecuencia para priorizar las soluciones

Etiquete los resultados por función, pantalla o flujo de tareas, lo que resulta perfecto para revisiones de diseño o traspasos ágiles

Simplifique los comentarios colaborando con los equipos de producto y desarrollo en un único entorno de trabajo

🔑 Ideal para: estrategas de UX, revisores de diseño y equipos ágiles que realizan auditorías en fases iniciales antes de las pruebas de aceptación de los usuarios.

🔍 ¿Sabías que...? Las evaluaciones heurísticas también tienen como objetivo mejorar la experiencia del usuario, al igual que las pruebas de usabilidad, pero no son lo mismo. Mientras que las pruebas de usabilidad implican que usuarios reales completen tareas, las evaluaciones heurísticas se basan en expertos que revisan la interfaz según los principios de usabilidad. Utilice una evaluación heurística en las primeras fases del diseño o cuando disponga de poco tiempo o recursos

Utilice una prueba de usabilidad al validar el comportamiento en el mundo real, idealmente antes de un lanzamiento Juntas, forman un dúo poderoso: detectan los puntos débiles específicos de los usuarios para que usted pueda realizar envíos de forma más inteligente.

7. Plantilla de historia de usuario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Correlacione cada función con las necesidades reales de los usuarios con la plantilla de historias de usuario de ClickUp

Las historias de los usuarios son la columna vertebral del software de calidad, ya que capturan el quién, el qué y el porqué detrás de cada función. Defínalas desde el principio y evitará el tipo de reelaboración que consume tiempo y presupuesto. Detectar un requisito omitido en la planificación es entre 10 y 200 veces más barato que solucionarlo en producción.

¡Ahí es donde entra en juego la plantilla de historia de usuario de ClickUp! Reemplaza las solicitudes dispersas y las especificaciones vagas con un formato repetible que aclara la intención del usuario, el contexto y las reglas de intento correcto, para que su equipo construya lo correcto a la primera.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Cree criterios de aceptación centrados en el usuario que se traduzcan de forma natural en casos de prueba UAT

Añada estimaciones de esfuerzo y plazos para priorizar lo que más importa

Convierta las ideas de productos en tareas viables que los desarrolladores puedan crear sin conjeturas

Divida las historias en subtareas y realice un seguimiento visual del progreso con las vistas Lista, Tablero o Cronograma

🔑 Ideal para: Gestores de productos, analistas o equipos ágiles que necesitan historias de usuario estructuradas que aporten claridad, alineación y una entrega más rápida.

A veces se empieza con una historia de usuario y, al final del ciclo de desarrollo, nadie recuerda ni encuentra los archivos correctos. 🤦🏾‍♀️ Sucede, ¡pero tenemos la solución! 👇🏼

8. Plantilla de seguimiento de errores e incidencias de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento, clasifique y solucione las incidencias más rápidamente con la plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp

La plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp lo integra todo, proporcionando un sistema optimizado para registrar, clasificar y priorizar las incidencias.

Los nuevos problemas fluyen hacia la lista «Errores notificados», con todo el contexto que los desarrolladores necesitan para solucionarlos inmediatamente. También obtendrá una lista de «Limitaciones y soluciones alternativas» para realizar el seguimiento de los problemas conocidos y las soluciones temporales.

¿Lo mejor? Los documentos de Teams integrados le ayudan a estandarizar los pasos de clasificación, los protocolos de elaboración de informes o las rutas de escalado, lo que mantiene a todos alineados desde el informe hasta la resolución.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Automatice la creación de tareas desde formularios de recepción de errores para reducir la entrada manual y acelerar la clasificación

Utilice las relaciones entre tareas para enlazar problemas, bloqueos y soluciones relacionados entre equipos

Filtre las vistas por prioridad, desarrollador asignado o ciclo de sprint para mantener la concentración durante las reuniones (resumen) StandUp

Realice un seguimiento de los cronogramas de resolución con el control de tiempo y los campos personalizados para el estado de las correcciones

🔑 Ideal para: equipos de soporte, equipos de triaje y responsables técnicos que gestionan incidencias en tiempo real, revisiones y comentarios de pruebas de aceptación de usuarios en entornos de desarrollo dinámicos.

🔍 ¿Sabías que...? La depuración consume 620 millones de horas de trabajo de los desarrolladores al año, principalmente debido a informes dispersos, herramientas aisladas y falta de claridad.

Cuando detecte ese molesto error, asegúrese de documentarlo minuciosamente. A continuación le indicamos cómo redactar un informe de incidencias eficaz:

➡️ Más información: Plantillas y formularios gratuitos para informes de errores y seguimiento de incidencias

9. Plantilla de pruebas A/B de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Compare las reacciones reales de los usuarios y elija la versión ganadora con la plantilla de pruebas A/B de ClickUp

Las pruebas A/B comparan dos o más versiones de una función, flujo o página, midiendo el comportamiento del usuario final. Aunque se utilizan a menudo en marketing, son igual de valiosas para los equipos de producto, UX y desarrollo que ajustan la experiencia del usuario.

Esto convierte a la plantilla de pruebas A/B de ClickUp en un valor añadido imprescindible en su kit de herramientas de UAT. Aporta estructura a sus experimentos, ayudándole a definir hipótesis, establecer métricas de intentos correctos y realizar un seguimiento del rendimiento en todas las versiones, todo ello en un entorno de trabajo organizado.

Con vistas integradas, seguimiento de versiones y campos de rendimiento, sabrá qué funciona, qué no y qué debe probar a continuación.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Defina variaciones de prueba (versión A, B o más), establezca hipótesis y criterios de intento correcto, y realice un seguimiento de las métricas

Visualice cronogramas y fases de prueba con las vistas Calendario y Cronograma

Utilice estados personalizados para supervisar el progreso desde la planificación hasta el análisis posterior

Guarde todos los resultados, comentarios y aprendizajes en un solo lugar para tomar decisiones rápidas y respaldadas por datos

🔑 Ideal para: Equipos de producto, UX y control de calidad que prueban diferentes diseños, funciones o flujos de usuarios durante la fase previa al lanzamiento para ver cuál es la mejor respuesta de los usuarios.

10. Plantilla de pruebas de matriz de trazabilidad de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Conecte cada requisito a un caso de prueba y cierre todas las brechas con la plantilla de pruebas de matriz de trazabilidad de ClickUp

Una matriz de trazabilidad de requisitos (RTM) enlaza cada requisito empresarial con un caso de prueba. En las pruebas de aceptación de usuarios (UAT) de alto riesgo, esta visibilidad garantiza que está creando lo que la empresa necesita y que puede demostrarlo.

La plantilla de pruebas de matriz de trazabilidad de ClickUp facilita este proceso. En lugar de hojas de cálculo dispersas, obtienes una vista centralizada de los requisitos, los casos de prueba y los resultados, con registros de auditoría y seguimiento del progreso integrados.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento del estado de aprobado/suspendido/bloqueado y del porcentaje de intentos correctos de un vistazo con los campos personalizados

Mantenga registros de auditoría herméticos con registros de aprobación y actualizaciones en tiempo real

Detecte rápidamente las lagunas en la cobertura con enlaces rastreables entre las pruebas y los requisitos

Sustituya los RTM estáticos por un seguimiento dinámico y colaborativo entre equipos

🔑 Ideal para: equipos de control de calidad y cumplimiento normativo en sectores regulados o proyectos de alto riesgo en los que la cobertura completa de las pruebas, la trazabilidad y las aprobaciones son imprescindibles.

🔍 Dato curioso: Su producto suele pasar por diferentes tipos de pruebas de software antes de que los usuarios lo tengan en sus manos. Estas pruebas detectan errores, fallos de seguridad y problemas de rendimiento, para que sus pruebas UAT se centren en lo que realmente importa: la usabilidad y el valor para la empresa.

11. Plantilla de registro de cambios de software de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantenga a su equipo sincronizado con cada actualización, corrección y lanzamiento de funciones utilizando la plantilla de registro de cambios de software de ClickUp

¿Qué ha cambiado entre las compilaciones? ¿Por qué esta función se comporta de forma diferente? Los equipos de control de calidad, los desarrolladores y las partes interesadas siempre se hacen estas preguntas, y la plantilla de registro de cambios de software de ClickUp les da respuestas instantáneas.

Registra las actualizaciones de software cronológicamente, detallando quién realizó el cambio, qué se añadió o corrigió y por qué se hizo. Olvídese de buscar en los historiales de confirmación o de preguntar a sus compañeros de equipo para obtener contexto. Solo un cronograma claro y visual en el que todos pueden confiar.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Documente funciones, correcciones de errores y cambios con entradas con fecha y etiquetas de versión

Añada contexto enriquecido con campos para el autor, el motivo del cambio y los componentes afectados

Enlace las actualizaciones a tareas, sprints o lanzamientos para que todos vean la historia completa

Realice un seguimiento de las versiones para planificar la reversión y el control de calidad posterior al lanzamiento

🔑 Ideal para: equipos de producto y control de calidad que gestionan lanzamientos frecuentes y se aseguran de que los probadores dispongan de todo el contexto detrás de cada cambio.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para la evaluación de software

12. Plantilla de desarrollo de software ClickUp

Obtenga plantillas gratis Cree, pruebe y lance productos, todo en un único entorno de trabajo con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp

El desarrollo de software no consiste solo en escribir código, sino en alinear las metas del producto, coordinar sprints, gestionar el control de calidad y realizar envíos puntuales. La plantilla de desarrollo de software de ClickUp reúne todo en un entorno de trabajo unificado.

Úselas para optimizar sus flujos de trabajo ágiles, ya sea que siga Scrum, Kanban o un enfoque híbrido. Todo está correlacionado, desde los backlogs y los tableros de sprints hasta las carpetas de diseño y los registros de pruebas, para que sus equipos permanezcan alineados y su producto siga por buen camino.

🌟 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de todas las funciones, desde el trabajo pendiente hasta el lanzamiento, con tareas enlazadas y paneles en tiempo real

Evite los cuellos de botella visualizando las dependencias y los traspasos entre equipos

Centralice los sprints, el control de calidad, el diseño y la clasificación de errores en un solo espacio

Sincronícelas con herramientas como GitHub, Figma y Slack para eliminar los cambios de contexto

🔑 Ideal para: equipos multifuncionales de desarrollo de software que gestionan proyectos complejos, desde la planificación y el diseño hasta las pruebas, el envío y la iteración.

🔍 ¿Sabías que...? En 1947, la leyenda de la informática Grace Murray Hopper encontró una polilla real dentro de un relé de ordenador. La pegó con cinta adhesiva en su cuaderno de bitácora, y así nació la depuración. 🐛💻

Entregue el software que los usuarios quieren (y adoran) con ClickUp

Las pruebas de aceptación del usuario no son una casilla de selección. Como proceso, son su mejor oportunidad para demostrar que el software funciona tal y como esperan los usuarios finales.

Y cuando disponga de las plantillas de UAT adecuadas, reducirá el riesgo y acelerará la puesta en marcha.

Desde casos de prueba y listas de control hasta aprobaciones, clasificación y notas de lanzamiento, ClickUp proporciona a todos los equipos, desde control de calidad hasta producto, las herramientas necesarias para avanzar más rápido y lanzar de forma más inteligente. Ya sea un gran lanzamiento o una solución rápida, un equipo ágil o un equipo multifuncional, se adapta al flujo de trabajo de tu equipo.

Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo y convierta su proceso de UAT en la ventaja competitiva de su producto