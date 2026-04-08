Las grietas en la estructura operativa de tu empresa no suelen hacerse evidentes hasta que ya contáis con una plantilla de 35 personas y cada decisión que afecta a varios equipos requiere una invitación de Calendario.

El Índice de Tendencias Laborales de Microsoft reveló que el 48 % de los empleados considera que su trabajo es caótico y fragmentado, y ese problema no hace más que agravarse a medida que aumenta la plantilla sin una estructura clara.

Esta guía desglosa cómo es una estructura operativa para equipos de entre 20 y 50 empleados. Aborda qué modelos organizativos se adaptan a los diferentes tipos de empresa y cómo establecer ratios de directivos por empleado que no agoten a la plantilla. También explica cómo evitar que todo el sistema se estanque a medida que aumenta la plantilla.

¿Qué es una estructura operativa?

Una estructura operativa es el sistema que determina quién es responsable de qué, quién depende de quién y cómo se distribuye el trabajo entre las personas y los equipos. Es el conjunto de normas que rige la forma en que tu empresa toma decisiones, comparte información y hace que las personas rindan cuentas.

No es lo mismo que un gráfico de organigrama. Un gráfico de organigrama es una instantánea, una representación visual de la jerarquía de tu empresa en un momento determinado. Una estructura operativa es el sistema vivo que hay detrás: cómo se toman las decisiones, cómo fluye la información y cómo se hace cumplir la responsabilidad. Determina lo que ocurre realmente cuando dos departamentos discrepan, hay que traspasar una tarea o alguien nuevo se une al equipo.

Con entre 20 y 50 empleados, esta estructura no suele existir en forma documentada. Se encuentra en la mente del fundador o se transmite como conocimiento tácito durante la incorporación de nuevos empleados.

Esa brecha es la causa principal de la mayoría de los problemas de escalabilidad en empresas de este tamaño. 👀

¿Por qué el número de empleados de entre 20 y 50 supone un punto de inflexión para la estructura de la empresa?

Cuando la plantilla ronda las 20 personas, el fundador ya no puede participar en todas las decisiones. Al llegar a 30, la frase «pregúntale a Sarah» deja de funcionar como sistema de gestión del conocimiento. Cuando te acercas a los 50, necesitas un nivel de mandos intermedios, y los traspasos de responsabilidades entre departamentos se convierten en eventos cotidianos.

Esto es lo que suele fallar:

Sobrecarga de comunicación: Las relaciones entre las personas crecen exponencialmente a medida que aumenta la plantilla: un equipo de 10 personas tiene 45 vías de comunicación, mientras que uno de 50 tiene 1.225

Cuello de botella del fundador: Uno o dos líderes no pueden revisar todas las decisiones sin convertirse en el eslabón más débil de la cadena

Ambiguidad en los roles: Con 15 empleados, cada uno desempeña varios roles, pero cuando se llega a los 40, Con 15 empleados, cada uno desempeña varios roles, pero cuando se llega a los 40, la superposición de responsabilidades provoca fallos en el trabajo

Umbrales de cumplimiento: Ciertas normativas y requisitos para la elaboración de informes —como la FMLA, que se aplica a partir de 50 empleados — se activan a medida que te acercas o superas ese umbral

Desviación de la cultura: sin una estructura documentada, los nuevos empleados absorben expectativas inconsistentes de los distintos responsables

Una buena estructura operativa en esta fase debería servir para eliminar fricciones, no para añadir trámites burocráticos.

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Los mejores tipos de estructura organizativa para empresas de entre 20 y 50 empleados

No existe una única estructura organizativa «correcta» en esta fase. Tu elección depende de cómo fluye el trabajo y de qué es lo que quieres optimizar. Antes de entrar en detalles sobre cada una, aquí tienes una breve panorámica:

Tipo de estructura Ideal para Rapidez en la toma de decisiones Riesgo principal Funcional Equipos especializados Medio Compartimentos estancos Plana Equipos pequeños y de alto nivel Alto Ambiguidad en la toma de decisiones Matriz Trabajo interfuncional Medio Confusión de roles Híbrida/Divisional Configuraciones multiproducto Medio-alto Gastos generales de coordinación

Estructura organizativa funcional

Una estructura organizativa funcional agrupa a los equipos por especialidad, como ingeniería, marketing, equipo de ventas, operaciones y finanzas. Cada departamento tiene un responsable que depende del fundador o del director general. Este es el modelo predeterminado más habitual en empresas de este tamaño, ya que refleja la forma en que las empresas se agrupan de manera natural a medida que contratan a especialistas.

Cuándo funciona mejor:

Especialización clara: cada equipo profundiza en su ámbito de especialización

Líneas de elaboración de informes sencillas: todos saben quién es su jefe y a qué departamento pertenecen

Contratación más sencilla: las descripciones de los puestos se correlacionan perfectamente con cada departamento

La principal limitación son los silos funcionales. Cuando un problema de un cliente requiere la coordinación de marketing, producto y soporte, nadie se «hace cargo» del flujo de trabajo interfuncional.

Estructura organizativa plana

Una estructura plana implica un número mínimo de niveles jerárquicos, amplios ámbitos de control (el número de personas que elaboran informes para un mismo responsable) y una gran autonomía individual. Muchas startups comienzan con una estructura plana de forma predeterminada, no por diseño.

Cuándo funciona mejor:

Equipos de alta dirección que generan confianza: La mayoría de los empleados tienen experiencia y son autónomos

Ciclos de iteración rápidos: El coste de esperar a que se apruebe algo supera el riesgo de tomar una decisión equivocada

Trabajo creativo o con gran componente de I+D: una jerarquía rígida frena la productividad que necesitas

Las estructuras planas se vuelven insostenibles a partir de unas 30 personas. Sin una propiedad clara, las decisiones se estancan porque todos opinan y nadie tiene la última palabra: es la parálisis por consenso.

Estructura organizativa de matriz

En una estructura matricial, los empleados dependen tanto de un responsable funcional como de un responsable de proyecto o de producto. Una matriz completa es poco habitual en empresas de entre 20 y 50 empleados, pero una versión simplificada es más común de lo que se podría pensar. Cada vez que alguien del equipo de marketing está «integrado» en un equipo de producto, se trata de una estructura similar a la matricial.

Cuándo funciona mejor:

Empresas con gran volumen de proyectos: agencias, consultoras o empresas de productos que gestionan varias iniciativas a la vez

Entrega interfuncional: Cuando el trabajo requiere una coordinación diaria entre departamentos

El riesgo es la confusión. Sin una definición clara de los roles, la doble elaboración de informes genera fricciones en cuanto a prioridades y propiedad.

Estructuras organizativas divisionales e híbridas

Una estructura divisional organiza los equipos en torno a una línea de productos, un segmento de clientes o una zona geográfica, en lugar de por funciones.

Las estructuras divisionales puras son poco habituales en empresas de entre 20 y 50 empleados, ya que no es posible duplicar funciones entre divisiones. Sin embargo, los modelos híbridos son cada vez más populares, como un equipo de operaciones compartido que da soporte a dos equipos centrados en productos.

Cuándo funciona mejor:

Empresas con múltiples productos: Las diferentes ofertas requieren estrategias de comercialización diferenciadas

Distribución geográfica: Los equipos regionales necesitan autonomía local para actuar con rapidez

El principal riesgo es la duplicación de recursos. Con este tamaño, no te puedes permitir tener varios equipos full-stack, por lo que los equipos híbridos introducen complejidad en la coordinación.

📚 Leer también: Cómo llevar a cabo una planificación organizativa eficaz

Cómo crear una estructura operativa para empresas de entre 20 y 50 empleados

Crear una estructura operativa no es un proyecto puntual. Es una disciplina continua. El orden es importante: primero define la estructura y, a continuación, adapta la contratación, la toma de decisiones y los flujos de trabajo a ella. ✨

Define los roles y las líneas jerárquicas antes de ampliar la plantilla

El error más común en esta fase es contratar a alguien para un rol antes de decidir dónde encaja dentro de la estructura. Definir primero las líneas jerárquicas te obliga a responder a preguntas difíciles: ¿este nuevo empleado reporta al vicepresidente de Producto o al director de Ingeniería?

Prueba esto: dibuja el gráfico que necesitarías con 50 empleados y luego realiza el trabajo hasta llegar a la situación actual. Identifica las carencias. Eso se convertirá tanto en tu plan de contratación como en tu estructura.

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Establece la proporción adecuada entre directivos y empleados

El intervalo general que funciona para la mayoría de los equipos de este tamaño es de cinco a ocho subordinados directos por responsable. Si son menos, es probable que la estructura sea demasiado pesada en la parte superior. Si son más, los responsables no podrán ofrecer comentarios constructivos ni eliminar los obstáculos con la suficiente rapidez.

¿Qué factores influyen en la proporción adecuada?

Complejidad del trabajo: el trabajo intelectual autónomo admite ámbitos de responsabilidad más amplios, mientras que los equipos operativos o junior necesitan ámbitos más reducidos

Experiencia como gerente: un gerente novato con nueve subordinados directos es una receta para el agotamiento

Distribución geográfica: los equipos remotos suelen necesitar ámbitos de responsabilidad algo más reducidos, ya que las reuniones informales no surgen de forma natural

Si te estás acercando a los 50 empleados y los gerentes solo tienen entre dos y tres subordinados directos, es probable que tu estructura sea demasiado pesada en la cúpula.

Define cómo se toman las decisiones interfuncionales

El trabajo traspasa constantemente los límites entre equipos. Una nueva función requiere que el diseño, la ingeniería y el marketing estén coordinados. Una escalada de un cliente afecta a ventas, equipo de soporte y producto. Sin un marco documentado, en estos momentos prevalece quien grita más fuerte.

La plantilla de documento del marco de toma de decisiones de ClickUp está diseñada para ayudarte a sopesar de forma rápida y precisa los pros y los contras de cualquier decisión, y luego documentarla y archivarla. Consigue una plantilla gratuita Mejora la toma de decisiones y la recopilación de comentarios con la plantilla del marco de toma de decisiones de ClickUp

Cada flujo de trabajo recurrente debe definir:

Quién decide: Una persona con autoridad definitiva

A quién se consulta: Colaboradores cuya opinión es necesaria antes de tomar una decisión

A quién se informa: A las partes interesadas que necesitan visibilidad, pero que no tienen poder de veto

Cuando todo el mundo sabe quién toma las decisiones, las reuniones se acortan y los hilos de comunicación asincrónica se tranquilizan.

📮Perspectiva de ClickUp: 1 de cada 3 empleados (33 %) afirma que la responsabilidad de la toma de decisiones dentro de su proyecto es imprecisa o cambia constantemente. Cuando la responsabilidad es un objetivo en constante cambio, el progreso puede perderse fácilmente en la confusión. 🌀 ClickUp cambia eso. Con las personas asignadas en las tareas y los paneles, la responsabilidad queda perfectamente clara. Siempre sabes quién es el responsable, qué está retrasando las cosas y qué viene a continuación.

Revisa la estructura con regularidad

Una configuración que funciona con 25 empleados empezará a dar problemas cuando se llegue a los 40. Revisa tu configuración operativa cada trimestre durante los periodos de rápido crecimiento y, como mínimo, dos veces al año durante los periodos de estabilidad.

En cada revisión se debe preguntar:

¿Dónde se atascan las decisiones? Si una misma persona está bloqueando cinco flujos de trabajo, hay que ajustar las líneas de elaboración de informes

¿En qué puntos se están produciendo fallos en el trabajo? Los traspasos fallidos suelen indicar que la propiedad no está clara en los límites

¿Son eficaces los directivos en su ámbito de responsabilidad actual? Si el equipo de un directivo se ha duplicado en seis meses, comprueba si sigue teniendo Si el equipo de un directivo se ha duplicado en seis meses, comprueba si sigue teniendo capacidad para liderarlo adecuadamente

Las empresas que crecen sin problemas consideran la estructura como un sistema vivo, no como una decisión puntual.

💡 Consejo profesional: Recurre a un superagente para detectar fallos estructurales antes de que te frenen. Acelera los flujos de trabajo con los Superagentes de ClickUp Los Superagentes de ClickUp pueden analizar continuamente tus flujos de trabajo para detectar cuellos de botella, propiedades poco claras y gerentes sobrecargados. En lugar de esperar a las revisiones trimestrales, obtienes señales en tiempo real sobre dónde debe evolucionar tu estructura, para que puedas solucionar los problemas mientras aún son pequeños.

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Cómo ClickUp te ofrece soporte para tu estructura operativa a medida que creces

Todo lo que hemos visto anteriormente es estrategia. Pero la estrategia se desmorona rápidamente cuando la ejecución se dispersa entre distintas herramientas.

Cuando el contexto de tu equipo está disperso entre correos electrónicos, hojas de cálculo, aplicaciones de chat y soluciones puntuales, la estructura que diseñaste sobre el papel se desmorona en el trabajo diario. Esa fragmentación del trabajo implica que nadie puede saber quién es el responsable de qué, qué está en curso o qué se ha atascado.

ClickUp es un entorno de trabajo convergente con IA que reúne la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación en una sola plataforma, para que tu estructura operativa funcione realmente en la práctica. Para las empresas que están creando una estructura operativa de entre 20 y 50 empleados, ClickUp elimina la dispersión de información que impide la claridad.

Visualiza tu organigrama y los flujos de trabajo de tu equipo en un único entorno de trabajo

Todos los miembros del equipo deberían poder responder a la pregunta «¿de quién es esto?» sin necesidad de preguntar.

Visualiza tus ideas, procesos y estructuras de equipo con ClickUp Pizarras

Las pizarras de ClickUp y las vistas Lista te permiten representar visualmente tu organigrama, las líneas jerárquicas y las estructuras de los equipos, justo donde se lleva a cabo el trabajo.

A diferencia de un gráfico estático guardado en una carpeta de Google Drive, estos son documentos vivos. Cuando cambia un rol o se reestructura un equipo, el gráfico se actualiza en el mismo entorno de trabajo que la gente abre cada mañana.

Crea una estructura escalable utilizando la jerarquía de ClickUp con espacios y carpetas. Los espacios te permiten organizar los flujos de trabajo o los tipos de trabajo por departamento, equipo o iniciativa, cada uno con su propia configuración, estados y controles de privacidad.

Organiza flujos de trabajo complejos con varias listas dentro de carpetas de ClickUp, ubicadas en espacios. Tu departamento de ingeniería tiene su propio espacio; los proyectos multifuncionales se alojan en carpetas compartidas.

Los paneles de ClickUp ofrecen a los responsables de operaciones y a los fundadores visibilidad sobre la distribución de la carga de trabajo en tiempo real, la propiedad de las tareas y el progreso del equipo, sin necesidad de programar ni una sola reunión de estado.

De un solo vistazo, puedes ver qué departamentos están sobrecargados, dónde se está estancando el trabajo y si la propiedad está clara. ¿Recuerdas la revisión trimestral de la estructura que mencionamos antes? Los paneles permiten realizarla en cinco minutos, en lugar de un ejercicio de recopilación de datos de dos horas.

Realiza un seguimiento del trabajo entre equipos con los paneles de ClickUp

Automatiza los traspasos y los ritmos operativos entre departamentos

Lo más difícil de una estructura operativa no es trazar las líneas, sino asegurarse de que el trabajo fluya realmente a través de ellas sin necesidad de perseguirlo manualmente. Con entre 25 y 50 empleados, ya tienes suficientes equipos como para que un traspaso fallido entre diseño e ingeniería, o entre el equipo de ventas y la incorporación, te cueste días. Y esos días se acumulan.

Elimina el trabajo repetitivo de traspaso con las automatizaciones de ClickUp. Cada automatización tiene tres componentes:

Desencadenantes (eventos que lo inician)

Condiciones (criterios que deben cumplirse)

Acciones (qué hacer a continuación)

Automatiza el trabajo repetitivo con ClickUp Automatizaciones

Por ejemplo, cuando una tarea pasa de «Diseño completado» a «Listo para desarrollo», la persona asignada, la prioridad y la fecha límite se actualizan automáticamente mediante una automatización preconfigurada. Cuando un cliente firma un contrato en tu canal de ventas, se puede activar una tarea de incorporación en el Espacio de éxito del cliente con el propietario adecuado ya asignado.

Nadie tiene que acordarse de avisar al siguiente equipo. Nadie tiene que copiar y pegar los detalles en una nueva tarea.

💡 Consejo profesional: Puedes crear estas automatizaciones sin escribir una sola línea de código utilizando el generador visual de ClickUp o el AI Automation Builder, que te permite describir lo que quieres en lenguaje sencillo.

Descubre qué obstáculos hay entre los equipos y resume el estado de los proyectos en cuestión de minutos con ClickUp Brain, la IA nativa, conversacional y contextual disponible en todo ClickUp.

Resume rápidamente la tarea y resúmela con ClickUp Brain para obtener respuestas

Brain tiene una visión completa de tus tareas, documentos y conversaciones en todo el entorno de trabajo. Conecta a las personas, el trabajo y el conocimiento de tu organización, y puede elaborar resúmenes de proyectos en tiempo real sin necesidad de abrir una sola tarea. No es un complemento de terceros; forma parte del funcionamiento nativo de ClickUp.

💡 Consejo profesional: Consigue una IA sensible al contexto que funcione en todo tu entorno de trabajo de ClickUp, en tus herramientas conectadas e incluso en Internet, con ClickUp Brain MAX. Este agente de escritorio con IA tiene acceso a tus tareas, documentos y conversaciones. No necesitas ningún complemento de IA. ✨ Ah, y además te da acceso a modelos de IA premium como ChatGPT, Gemini, Claude, etc., ¡todo en un mismo lugar!

Mantén a los equipos coordinados y la comunicación clara

Los registros de decisiones y la comunicación interfuncional se centralizan en un solo lugar con ClickUp Docs y ClickUp Chat. ClickUp Docs se integra directamente con las tareas, por lo que el marco de toma de decisiones que has definido (quién decide, a quién se consulta, a quién se informa) se encuentra junto al trabajo al que rige.

Mantén las conversaciones claras y contextualizadas con ClickUp Chat

ClickUp Chat permite a tu equipo comunicarse a través de canales o mensajes directos, crear tareas a partir de los mensajes y utilizar la IA para resumir los hilos de conversación, todo ello sin tener que cambiar de herramienta.

Cuando se necesita un debate interfuncional, ClickUp Chat lo mantiene organizado en hilos y con capacidad de búsqueda justo al lado del trabajo relevante, para que el contexto no se disperse entre el correo electrónico, Slack y las notas de las reuniones.

📮ClickUp Insight: 1 de cada 5 profesionales dedica más de 3 horas al día solo a buscar archivos, mensajes o información adicional sobre sus tareas. ¡Eso supone casi un 40 % de una semana laboral completa desperdiciada en algo que solo debería llevar unos segundos! La suite para pequeñas empresas de ClickUp unifica todo tu trabajo —tareas, documentos, correos electrónicos y chats— para que puedas encontrar exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas sin tener que cambiar de herramienta.

Crea tu estructura operativa con ClickUp

Una estructura operativa para una empresa de entre 20 y 50 empleados no consiste en elegir la plantilla de organigrama «adecuada». Se trata de crear claridad —roles claros, derechos de decisión claros, traspasos de responsabilidades claros— para que puedas crecer sin que el fundador se convierta en el cuello de botella de todo.

Diseña la estructura que necesitarás cuando lleguéis a los 50 empleados y trabaja hacia atrás. Establece ratios realistas entre directivos y empleados. Documenta quién toma las decisiones interdepartamentales.

Revísala periódicamente, ya que una estructura que no evoluciona con el equipo se convierte en el mayor lastre para el rendimiento. Las empresas que gestionan bien esta fase de crecimiento tratan la estructura operativa como un sistema vivo.

ClickUp hace que tu ritmo operativo sea viable porque todos los datos —carga de trabajo, cuellos de botella, lagunas de responsabilidad, registros de decisiones— están en un solo lugar. No tienes que recopilar un informe trimestral a partir de seis herramientas diferentes y rezar para que los datos coincidan. Estás leyendo lo que ya se ha registrado mientras tus equipos trabajan. 🙌

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Preguntas frecuentes sobre la estructura operativa para equipos de entre 20 y 50 empleados

¿En qué se diferencia una estructura operativa de un gráfico de organigrama?

Un organigrama es una representación visual de los nombres y las líneas jerárquicas. Una estructura operativa incluye las normas vigentes sobre cómo se toman las decisiones, cómo se distribuye el trabajo entre los equipos y cómo se reparten las responsabilidades.

¿Cuándo debe una empresa en crecimiento contratar a su primer directivo de nivel medio?

La mayoría de las empresas necesitan su primer nivel de mandos intermedios cuando los jefes de equipo tienen más de ocho subordinados directos. Esto suele ocurrir cuando el fundador ya no puede participar en las decisiones diarias del departamento, es decir, cuando la empresa cuenta con entre 20 y 25 empleados.

¿Puede una empresa con 40 empleados utilizar más de un tipo de estructura organizativa al mismo tiempo?

Sí, muchas empresas de este tamaño adoptan un enfoque híbrido. Por ejemplo, una estructura funcional para equipos compartidos, como finanzas y RR. HH., puede combinarse con equipos basados en proyectos para la entrega de productos.