11 plantillas gratuitas de organigramas en PPT, Word y ClickUp

Como experimentado director de marketing de crecimiento, he dirigido muchos equipos y me he dado cuenta constantemente de que crear organigramas es como jugar al Tetris. Pero en lugar de tratar solo con bloques, tenía que encajar a las personas en funciones en las que pudieran destacar. Me proporcionó una imagen clara de la jerarquía: quién es quién en mi equipo y cómo se integran en el esquema más amplio de las cosas.

Para asegurarme de que todos los aspectos de la estructura de mi equipo encajaban a la perfección, sin dejar lugar a solapamientos ni sobrecargas, me resultaron increíblemente útiles las plantillas de organigramas. Simplificaron el proceso de crear una visión global de la estructura de mi equipo. Por eso sé que también pueden ser la clave de tu éxito.

Así que si quieres mejorar tu gestión de equipos, no busques más. ¡He recopilado 11 plantillas de organigramas gratuitas para PowerPoint, Word y ClickUp!

¿Qué es una plantilla de organigrama?

Los organigramas son diagramas visuales de la estructura organizativa.

El organigrama típico muestra quién hace qué, quién es responsable de quién, quién informa a quién y quién toma las decisiones en cada nivel. Y esta visión descendente facilita la comprensión de las relaciones entre los distintos miembros del equipo de la organización, sus cargos y los diversos departamentos.

Una plantilla de organigrama es un diagrama prefabricado, que a menudo incluye marcadores de posición personalizables para ayudarte a rellenarlo. Al fin y al cabo, crear una estructura organizativa visual y establecida para tu empresa no debería darte quebraderos de cabeza.

¿Qué hace que una plantilla de organigrama sea buena?

Una buena plantilla de organigrama debe facilitar la comprensión de la jerarquía de puestos de la organización y las relaciones entre ellos. Las plantillas de organigramas son esenciales para identificar áreas de solapamiento o lagunas en la responsabilidad.

Los tres tipos clásicos de estructuras organizativas son:

Organigrama jerárquico: También conocido como organigrama jerárquico, es el más común para crear una estructura organizativa. Este tipo de organigrama muestra una persona o grupo en la parte superior de la estructura organizativa con una estructura jerárquica descendente por debajo, en forma de pirámide

Organigrama matricial: Aestructura organizativa matricial es menos común. Este tipo de organigrama se da cuando las personas tienen varios jefes. Estos organigramas pueden tener una forma más rectangular para detallar con precisión las relaciones de subordinación de cada miembro del equipo y director de proyecto

Aestructura organizativa matricial es menos común. Este tipo de organigrama se da cuando las personas tienen varios jefes. Estos organigramas pueden tener una forma más rectangular para detallar con precisión las relaciones de subordinación de cada miembro del equipo y director de proyecto Organigrama plano: Un organigrama plano u horizontal suele tener dos niveles, uno para los trabajadores y otro para los altos directivos. En estas empresas, los trabajadores suelen estar más implicados en la toma de decisiones y se espera que asuman más responsabilidades

Pero no tiene por qué limitarse a estos tres tipos clásicos de organigramas Por ejemplo, puedes hacer un organigrama en forma de "árbol genealógico" que muestre las habilidades y el puesto de cada empleado. O un organigrama de incorporación para mantener a los nuevos empleados comprometidos con el proceso.

Sea lo que sea lo que necesites crear, hay una plantilla de organigrama que encaja a la perfección. 🛠️

Por último, pero no menos importante, tenga en cuenta que una buena plantilla de organigrama debe ser fácil de usar, personalizable y adaptarse a la estructura de su empresa. Y debe funcionar con software para organigramas .

11 plantillas gratuitas de organigramas para visualizar toda la empresa

Aunque una plantilla de organigrama puede parecer aburrida, encontrar la forma perfecta de visualizar tu startup, pequeño negocio o empresa es en realidad bastante interesante. (Vamos, ¡sabes que te encanta un buen organigrama!)

El organigrama adecuado ayudará a los nuevos empleados a comprender su lugar en la empresa y ofrecerá a los directivos una visión funcional a vista de pájaro de todas las líneas jerárquicas, o por puesto de trabajo.

Además, son como un anillo decodificador secreto para la colaboración: de repente, todos saben cómo trabajar juntos como una máquina bien engrasada.

Así que si quieres mejorar, hazte con una de estas bonitas plantillas de organigramas y verás cómo surge la magia ✨

1. Plantilla de organigrama ClickUp

Plantilla de organigrama ClickUp

¿Desea una plantilla de organigrama gratuita para mantener a todo el mundo en la misma página y asegurarse de que los empleados saben quién es responsable en la empresa?

entra: El Plantilla de organigrama de ClickUp ._ 🙌

Esta plantilla de organigrama para principiantes le permite ver quién reporta a quién y visualizar cualquier relación interfuncional dentro de su empresa. Además, este organigrama funciona con Pizarras ClickUp por lo que se garantiza que sea visualmente atractiva y superpersonalizable.

Las pizarras blancas le permiten arrastrar conexiones entre formas, colocar medios, incrustar documentos y dibujar a mano alzada en colores coordinados. Las plantillas de organigramas con pizarras blancas le ofrecen un lienzo infinito para colaboración en tiempo real para que puedas trabajar junto a tu equipo.

He mencionado que este organigrama te permite añadir y eliminar fácilmente miembros del equipo?

¿O construir la cadena de mando? Piense en esta plantilla de organigrama como una infografía de la jerarquía de su empresa envuelta en un práctico paquete tutorial. Descargar esta plantilla

2. ClickUp Conoce al equipo Plantilla

ClickUp Conoce al equipo Plantilla

¿Quiere mostrar las increíbles habilidades y personalidades de su equipo? Permítanos presentarle la plantilla Plantilla ClickUp Conozca al equipo ¡!

Esta plantilla de organigrama crea una página divertida y atractiva que muestra la experiencia, habilidades e intereses únicos de cada miembro del equipo. Así que si quieres impresionar a los clientes o simplemente mostrar a los nuevos empleados lo increíble que es tu equipo, esta plantilla de organigrama es una excelente opción.

Es fácil de usar y totalmente personalizable, por lo que el organigrama es la solución perfecta para empresas de todos los tamaños. Y esta plantilla de organigrama gratuita es una forma excelente de ayudar a que todos se sientan seguros con los nuevos empleados colaboración en equipo proyectos.

¿A qué espera? Empiece hoy mismo a darle un toque divertido a la funcionalidad con la plantilla de organigrama de ClickUp Descargar esta plantilla

3. ClickUp Plantilla de Directorio de Fotos de Equipo

Plantilla de directorio de fotos de equipo ClickUp

El Plantilla del directorio de fotos del equipo ClickUp es una herramienta fantástica que te ayuda a mantener un registro de todas las fotos de los miembros de tu equipo en un solo lugar. De este modo, ya no tendrás que desplazarte por el carrete de la cámara para encontrar la foto que buscas.

Pero seamos realistas: las fotos de equipo pueden ser un poco aburridas. Por eso ClickUp ha añadido algunas funciones divertidas, como emojis junto a los nombres de los miembros para mostrar su personalidad

Además, con la plantilla de directorio de fotos de equipo de ClickUp, nunca volverá a olvidar el nombre de un miembro del equipo. En su lugar, siempre estará al tanto de todo porque cada foto está etiquetada con su nombre y función.

Así que si quiere darle un toque especial a su directorio de equipo y añadir un poco de diversión al día a día de su equipo, pruebe la plantilla de directorio de fotos de equipo de ClickUp. Su equipo se lo agradecerá 🙌 Descargar esta plantilla

4. Plantilla de matriz de capacidades del equipo ClickUp

Plantilla de la matriz de capacidades del equipo ClickUp

¿Quiere una herramienta ingeniosa para ayudar a su equipo a visualizar sus puntos fuertes y débiles colectivos? La plantilla Plantilla de matriz de capacidades de equipo de ClickUp hace precisamente eso.

Imagínese lo siguiente: Los miembros de tu equipo son superhéroes (o villanos, si prefieres) y tú eres su líder. Y la plantilla de matriz de capacidades de equipo de ClickUp es la forma de llevar un registro de los puntos fuertes y débiles de cada miembro del equipo para superar a tus oponentes.

Además, esta plantilla de organigrama es muy fácil de usar. Rellena la plantilla de organigrama matricial con los nombres de los miembros de tu equipo y sus respectivas habilidades, ¡y listo! Tendrás una imagen clara de la situación de tu equipo y de las áreas en las que tenéis que trabajar. Gestión del equipo nunca ha sido tan fácil.

¿A qué espera? Ponte la capa y ponte a analizar con la plantilla de matriz de capacidades de equipo de ClickUp. Es hora de salvar el día (o de conquistar el mundo). Descargar esta plantilla

5. ClickUp Plantilla de Manual del Empleado

Plantilla del Manual del Empleado de ClickUp

En Plantilla del Manual del Empleado de ClickUp es una herramienta de recursos humanos de ensueño. 🤩

Aunque no es exactamente una plantilla de organigrama, este documento está diseñado para hacer la vida de los empleados mucho más fácil, casi como un asistente personal de guardia.

La plantilla crea una estructura organizativa para toda la empresa, de modo que puedes incluir todo, desde los valores de la empresa hasta herramientas de comunicación en el lugar de trabajo para que los empleados sepan dónde encontrar lo que se espera de ellos y lo que pueden esperar a cambio.

Pero aún hay más Puede ir más allá de ser meramente informativo y hacer que su manual del empleado con ilustraciones extravagantes. Y si quieres ir un paso más allá, ¿por qué no añades algunos chistes para entretener a los empleados mientras aprenden los entresijos de la empresa?

Tanto si quieres ayudar a los miembros veteranos del equipo a repasar las políticas de la empresa como si quieres enseñar a los nuevos empleados los entresijos de la misma, el sistema ClickUp Plantilla de manual del empleado te cubre las espaldas.

Y si desea más plantillas de RRHH gratuitas clickUp también te ayuda. Descargar esta plantilla

6. Plantilla ClickUp de incorporación de nuevos empleados

Plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp

Hablando de nuevas contrataciones, el Plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp le ayudará a empezar rápidamente.

Esta plantilla de estructura organizativa facilita la creación de una lista de comprobación para los nuevos empleados. Se asegurará de que estén bien equipados antes de comenzar su viaje en su empresa, ayudándole a esbozar una guía de inicio paso a paso para cada fase del proceso de incorporación.

Podrá realizar un seguimiento del progreso de los empleados en cada fase de incorporación, con un tablero de progreso para mantener a todos en la misma página. Y le ayudará a estar al tanto de todo, desde la presentación de los nuevos empleados a todo el equipo hasta formación en gestión de flujos de trabajo y compartir cadencia de reuniones para equipos remotos .

¿Lo mejor de nuestra plantilla de incorporación? Es completamente personalizable para adaptarse a sus necesidades. Descargar esta plantilla

7. ClickUp Plantilla de presentación de la empresa

ClickUp Plantilla de presentación de la empresa

¿Ha oído hablar del Plantilla de presentación de la empresa ClickUp ? Cambia las reglas del juego.

Esta plantilla inspirada en los organigramas ofrece un centro racionalizado que abarca todos los aspectos de la empresa. Ofrece a los miembros del equipo, a los inversores y a cualquier persona con acceso a una visión clara y concisa de tu empresa.

Con esta plantilla, puedes mostrar tu misión, valores, objetivos y cultura empresarial de una forma visualmente atractiva. Además, es muy fácil de usar y personalizar para adaptarla a tus necesidades.

Tendrás acceso a varios tipos de vistas y campos personalizados, incluidas opciones para las partes interesadas, el coste del proyecto, la complejidad, el índice de progreso, las victorias y mucho más. Descargar esta plantilla

8. ClickUp Plantilla Cultura de Empresa

Plantilla de cultura de empresa ClickUp

¿Necesita explicar la cultura de su empresa? ¿Sigue construyendo la identidad de su empresa? Para eso está el Plantilla de cultura empresarial de ClickUp es para

La cultura empresarial se manifiesta en las interacciones de los miembros de su equipo, los valores de su empresa y las decisiones que se toman a todos los niveles. También puede verse en cómo equipos interfuncionales se reúnen para alcanzar objetivos comunes.

Nuestra plantilla de cultura empresarial ClickUp es como un modelo para el éxito. Y tiene varias páginas -con preguntas sobre su estructura organizativa, creencias, visión y promesa de marca, así como sobre los valores y la cultura de su empresa- para guiarle e inspirarle en cada paso del camino. Descargar esta plantilla

9. Microsoft PowerPoint Organigrama Plantilla

Plantilla de organigrama vía Microsoft

Los fans de Microsoft apreciarán la plantilla de organigrama de Microsoft PowerPoint. Es una forma fácil y divertida de crear un organigrama para cualquier empresa.

Esta práctica plantilla de organigrama PPT puede ayudarle a visualizar la jerarquía de su empresa y estructura de equipos rápidamente. Y aunque la plantilla de organigrama en sí es gratuita, el acceso completo a Microsoft PowerPoint no lo es. Pero si ya pagas por un plan de Microsoft 365, eso no debería ser un problema.

Como la mayoría de las plantillas de PowerPoint gratuitas, puede añadir fuentes divertidas, esquemas de color y gráficos personalizados a cada diseño de diapositiva de organigrama para que su presentación de PowerPoint brille.

Pero espere, ¡hay más! Puede utilizar esta plantilla de presentación de PowerPoint de organigrama para deslumbrar a los empleados mediante la inclusión de vídeos, animaciones y transiciones. Además, tendrá acceso a miles de fotos y gráficos.

Bonus: ¿Cómo crear un organigrama en Google Sheets? ! Descargar esta plantilla

10. Organigrama de Microsoft Word Plantilla

Plantilla de organigrama vía Template Lab

¿Quieres usar una plantilla de organigrama en Word? La plantilla de organigrama de Microsoft Word de Template Lab le permite hacerlo.

Esta plantilla de organigrama funcional te permite crear fácilmente una representación visual de la jerarquía de tu equipo para ver quién está a cargo de qué y quién informa a quién.

Es perfecta para los que adoramos las aplicaciones de Microsoft y necesitamos un poco de ayuda para mantener todo organizado (y seamos sinceros, ¿a quién no?). Además, tu organigrama tendrá un diseño elegante y presentable que facilitará a tu equipo la comprensión de la estructura organizativa general Descargar esta plantilla

11. Plantilla PowerPoint de Estructura Organizativa Codificada por Colores

Organigrama Plantilla Via Microsoft

La plantilla de organigrama codificado por colores de PowerPoint es una herramienta visual utilizada para mostrar la estructura jerárquica de una organización. Este organigrama codifica por colores los elementos que representan los diferentes niveles o departamentos dentro de la organización.

Esta plantilla permite a los usuarios crear organigramas de aspecto profesional en PowerPoint mediante la utilización de diseños y formas prediseñadas.

Al utilizar esta plantilla, los usuarios pueden personalizar el organigrama según sus necesidades específicas. Pueden añadir o eliminar puestos, modificar el diseño y ajustar los colores para que coincidan con la marca o las preferencias de su organización. Descargar esta plantilla

Plantilla de organigrama FAQs

¿Cuál es el mejor diseño para un organigrama?

El mejor diseño para un organigrama dependerá del tamaño y la estructura de su organización. Algunos diseños comunes son jerárquico, matricial, plano y divisional. Es importante elegir un diseño que refleje fielmente la estructura de la organización y facilite a los empleados la comprensión de sus funciones y las relaciones de subordinación.

¿Cómo puedo hacer que mi organigrama sea visualmente atractivo?

Para que sus organigramas sean visualmente atractivos, puede utilizar diferentes colores, tipos de letra y formas para destacar los distintos departamentos o niveles de su organización. También puede incorporar imágenes o iconos para representar los cargos y funciones. Intente encontrar un equilibrio entre funcionalidad y diseño para crear un organigrama que sea a la vez informativo y visualmente atractivo.

¿Con qué frecuencia debo actualizar mi organigrama?

El organigrama debe actualizarse siempre que se produzcan cambios en la estructura o las funciones de la organización. Esto puede incluir nuevas contrataciones, ascensos, traslados o bajas. Mantener el organigrama actualizado garantiza que todos los empleados dispongan de la información más precisa sobre sus funciones y relaciones jerárquicas.

¿Debo incluir a todo el mundo en mi organigrama?

No es necesario incluir a todos los empleados en el organigrama. En su lugar, concéntrese en incluir las funciones y los puestos clave que tengan un impacto directo en la estructura y las operaciones de la organización. Puede tratarse de directivos, jefes de equipo o jefes de departamento. Incluir demasiados empleados puede hacer que el organigrama resulte recargado y difícil de leer.

¿Qué es un organigrama de división?

Un organigrama divisional es un tipo de organigrama que agrupa a los empleados en función de sus divisiones o departamentos específicos dentro de la empresa. Esta estructura se utiliza a menudo en las grandes organizaciones para ayudar a gestionar diferentes unidades de negocio, productos o servicios. Cada división tiene su propia dirección y funciona con relativa independencia de otras divisiones, sin dejar de formar parte de la organización general.

Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia con plantillas detalladas de organigramas

Las plantillas de organigramas son esenciales para las empresas de todos los tamaños. Ofrecen una clara representación visual de su estructura organizativa y diversas ventajas como la mejora de la comunicación y la agilización de los procesos, lo que aumenta la productividad y el trabajo en equipo.

Con estas útiles plantillas de organigramas, los equipos pueden estar mejor alineados y ser más transparentes y responsables, fomentando así el crecimiento y el éxito.

