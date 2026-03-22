Asana vs. ClickUp: lo que necesitan ahora las pequeñas empresas

Estás a mitad de un proyecto para un cliente cuando las cosas empiezan a descontrolarse. Una tarea que estaba «casi terminada» la semana pasada sigue sin estarlo, y los comentarios están enterrados en un hilo de comentarios que nadie encuentra.

Así que haces lo que hacen la mayoría de los equipos pequeños. Añades otra herramienta, una lista de control o una solución provisional. Durante una o dos semanas, parece que todo vuelve a estar bajo control. Pero luego ya no es así.

En una comparación entre Asana y ClickUp, ambas herramientas prometen poner orden en el caos. Pero para una pequeña empresa, esta elección depende de cómo trabaja realmente tu equipo cuando los plazos son ajustados, los roles se solapan y no hay un departamento de operaciones que se encargue de poner las cosas en orden entre bastidores. ¡Comparemos las dos para ayudarte a tomar la mejor decisión! 🌟

Asana y ClickUp de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un resumen rápido de cómo se comparan Asana y ClickUp.

Esta tabla destaca las diferencias fundamentales en su enfoque, lo que te ayudará a ver qué filosofía se adapta mejor a las necesidades de tu equipo desde el principio. 👇

Categoría Asana ClickUp Ideal para Equipos que buscan una gestión de tareas específica Equipos que buscan una plataforma única para todo el trabajo Puntos fuertes Interfaz limpia, flujos de trabajo sencillos Entorno de trabajo con IA integrada, personalización, documentos incorporados, pizarras, chat y otras funciones Enfoque de IA Funciones de IA complementarias IA nativa (ClickUp Brain) en todas las funciones Curva de aprendizaje Menor curva de aprendizaje inicial Un comienzo más difícil, pero mayor flexibilidad a largo plazo Vistas y estructura Listas, tableros y calendarios sólidos; diagrama de Gantt/carga de trabajo requiere niveles superiores Vistas avanzadas de ClickUp (lista, tablero, diagrama de Gantt, calendario, mapa mental, carga de trabajo) en los planes más económicos Colaboración Comentarios en tareas, menciones con @, mensajes básicos Los documentos integrados, el chat, las pizarras y la grabación de pantalla reducen la proliferación de herramientas Automatización Reglas y plantillas sencillas Las automatizaciones detalladas con condiciones y desencadenantes se adaptan mejor Soporte Buen centro de ayuda; 24/7, principalmente para corporaciones Soporte 24/7 incluso en los planes más básicos, lanzamientos rápidos de nuevas funciones

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, donde tus proyectos, documentos, conversaciones y análisis conviven en un mismo lugar, con IA contextual integrada como capa de inteligencia que comprende tu trabajo y te ayuda a avanzar.

Para una pequeña empresa, esta distinción es crucial, ya que determina si tendrás que pagar y gestionar un conjunto de herramientas independientes o si podrás gestionar todo tu negocio desde un solo lugar.

📮 ClickUp Insight: El 24 % de las personas sueña con una «pestaña maestra» que lo gestione todo a la vez. La lógica es sencilla: nuestro cerebro no está diseñado para gestionar docenas de pestañas abiertas, y cada nueva ventana añade un estrés sutil y una carga cognitiva, aunque no te des cuenta. 🧠 Con ClickUp Brain MAX, puedes centralizar la información, realizar búsquedas en múltiples modelos de IA y recuperar lo que necesitas al instante. Este asistente de escritorio con IA te ofrece un único punto de acceso sin la preocupación de tener que mantener todo abierto. Menos desorden, menos estrés, más control. ✨

Precios de ClickUp

¿Qué es Asana?

¿Qué es Asana?

vía Asana

Asana es una plataforma de gestión del trabajo basada en la nube diseñada para ayudar a los equipos a organizar tareas, realizar el seguimiento de los proyectos y colaborar de forma eficiente. Estructura el trabajo en proyectos, tareas, subtareas y cronogramas.

Puedes asignar responsabilidades, establecer plazos y supervisar el progreso a través de vistas intuitivas como listas, tableros, calendarios y diagramas de Gantt. Ofrece una forma clara y predecible de gestionar proyectos lineales.

Precios de Asana

Free

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Ventaja: 30,49 $ al mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

📖 Lee también: Asana frente a ClickUp

Comparación de funciones para equipos pequeños

Una larga lista de funciones no sirve de nada sin contexto. Lo que realmente importa es cómo estas funciones resuelven los problemas del día a día a los que se enfrenta tu pequeño equipo, especialmente cuando no dispones de un gestor de proyectos dedicado a la gestión de proyectos para configurar sistemas complejos.

¡Empecemos! 💪

Función n.º 1: Facilidad de uso y curva de aprendizaje

El mayor obstáculo para cualquier software nuevo es conseguir que tu equipo lo utilice realmente. Si la configuración es demasiado compleja, la gente volverá a sus viejos hábitos de usar correos electrónicos y hojas de cálculo, frustrando el propósito de la inversión. La curva de aprendizaje de una herramienta se convierte en un factor crítico:

Asana

Asana destaca por su sencillez inicial. Su interfaz de usuario limpia y su diseño intuitivo permiten que la mayoría de los miembros del equipo puedan empezar a crear y gestionar tareas en cuestión de minutos. Para una pequeña empresa que solo necesita una lista básica de tareas para organizarse rápidamente, esto supone una ventaja significativa.

ClickUp

ClickUp adopta un enfoque diferente. Te ofrece más control sobre la configuración de tu entorno de trabajo, incluyendo estados, vistas, estructuras de tareas y automatizaciones para garantizar que eliminas la dispersión del trabajo. Pero esa flexibilidad implica que no dispones de un punto de partida único para todos. Requiere un poco más de reflexión inicial.

Dicho esto, aquí es donde ClickUp empieza a dar sus frutos. En lugar de obligar a tu equipo a adoptar una forma de trabajo fija, puedes adaptar la herramienta a tu forma de trabajar actual.

🏆 Ganador: ¡Empate! Si necesitas algo que tu equipo pueda empezar a usar al instante con una configuración mínima, Asana lleva la delantera. Pero si quieres un sistema que se adapte a medida que tu empresa crezca, ClickUp es una opción muy convincente.

💡 Consejo profesional: Evita las dificultades de la configuración inicial utilizando las plantillas de ClickUp, que ofrecen estructuras ya preparadas para cientos de casos de uso, desde campañas de marketing hasta la incorporación de clientes. Esto te permite empezar rápidamente y luego personalizar la plataforma a medida que tu empresa crece.

Función n.º 2: Gestión de tareas y gestión de proyectos

Es probable que tu empresa tenga que compaginar diferentes tipos de trabajo, como proyectos de clientes, operaciones internas, campañas de marketing y desarrollo de productos. Un sistema rígido que trate todo el trabajo por igual genera caos:

Asana

Asana se basa en la claridad. Las tareas, subtareas, cronogramas y dependencias son fáciles de configurar y seguir. Puedes asignar trabajo, añadir fechas límite, adjuntar archivos y realizar el seguimiento del progreso sin complicaciones. Funciones como los cronogramas, los hitos y las dependencias facilitan la planificación del trabajo sin perderse en los detalles.

ClickUp

ClickUp profundiza tanto en la gestión de tareas como en la de proyectos. Utiliza una estructura anidada de Workspace, Space, Carpeta, Lista y tarea de ClickUp para organizar cualquier cosa. Esto significa que puedes crear un espacio específico para cada departamento, como «Marketing» o «Trabajo con clientes», y luego utilizar Carpetas y Listas para gestionar proyectos e iniciativas individuales dentro de ese departamento.

🏆 Ganador: ¡ClickUp se lleva la palma! Gestiona mejor la complejidad y, para las pequeñas empresas en crecimiento, esa flexibilidad marca una diferencia real.

🚀 Ventaja de ClickUp: Visualiza tu trabajo desde cualquier ángulo con más de 15 vistas de ClickUp. No estás limitado a un único formato, y cada miembro del equipo puede elegir la vista que mejor se adapte a su forma de pensar y planificar.

Asigna tareas a varias personas asignadas, divide el trabajo en subtareas y realiza el seguimiento del tiempo con las vistas de ClickUp

Tendrás acceso a:

Vista Lista: una potente lista de tareas pendientes para organizar, ordenar y filtrar tareas

Vista Tablero: un tablero de estilo Kanban perfecto para un tablero de estilo Kanban perfecto para visualizar los flujos de trabajo

Diagrama de Gantt: un cronograma para planificar proyectos y gestionar dependencias

Vista de calendario: un calendario clásico para programar y planificar contenidos o campañas

Vista de cronograma: una vista lineal para la planificación estratégica y una vista lineal para la planificación estratégica y la gestión de recursos

Cuando las conversaciones de tu equipo tienen lugar en una aplicación, los planes de proyecto en otra y la documentación en una tercera, se produce una dispersión del contexto. Esto significa que los equipos pierden horas buscando la información que necesitan en múltiples plataformas.

Asana

Asana mantiene la colaboración empresarial estrechamente vinculada a las tareas. Puedes comentar directamente en las tareas, etiquetar a compañeros de equipo, adjuntar archivos y mantener las conversaciones en contexto. También hay una bandeja de entrada que muestra actualizaciones, menciones y actividad en todos los proyectos, lo que ayuda a cada persona a estar al día de su trabajo. Funciona bien junto con herramientas como Slack o el correo electrónico, en lugar de reunir todo en un solo lugar.

ClickUp

ClickUp va más allá en la centralización de la colaboración dentro de la propia herramienta. A nivel de tareas, dispones de hilos de comentarios, menciones, uso compartido de archivos y la posibilidad de asignar comentarios como elementos pendientes. De esta forma, los comentarios se convierten en trabajo.

Elimina la dispersión del trabajo con las herramientas de colaboración integradas directamente en ClickUp.

Chat de ClickUp : Mantén conversaciones en canales específicos o directamente junto a tus tareas, para que los debates sigan vinculados al trabajo Mantén conversaciones en canales específicos o directamente junto a tus tareas, para que los debates sigan vinculados al trabajo

ClickUp Docs : Crea resúmenes de proyectos, agendas de reuniones y wikis de empresa que enlacen directamente con tus tareas, garantizando que todo el mundo tenga acceso a la información más reciente Crea resúmenes de proyectos, agendas de reuniones y wikis de empresa que enlacen directamente con tus tareas, garantizando que todo el mundo tenga acceso a la información más reciente

Pizarras de ClickUp : Genera ideas, correlaciona flujos de trabajo y planifica proyectos de forma visual con tu equipo en tiempo real Genera ideas, correlaciona flujos de trabajo y planifica proyectos de forma visual con tu equipo en tiempo real

🏆 Ganador: ¡ClickUp gana! Reúne conversaciones, documentos y planificación en un solo sistema, lo que reduce el cambio de herramientas.

Reúne a tu equipo en línea:

Función n.º 4: Capacidades de automatización

Como pequeña empresa, tu equipo desempeña múltiples funciones. Cada minuto dedicado a procesos manuales, como actualizar el estado de un proyecto o enviar un recordatorio a alguien sobre una fecha límite, es un minuto que no se dedica a actividades estratégicas que generan ingresos.

Ambas plataformas ofrecen automatización, pero la accesibilidad y la potencia difieren:

Asana

Asana aborda la automatización pensando en la simplicidad. Su función «Reglas» te permite automatizar acciones comunes, como actualizar fechas límite y enviar notificaciones. Sin embargo, la automatización en Asana tiende a mantenerse dentro de unos límites definidos. Gestiona muy bien los flujos de trabajo lineales. Pero si tus procesos implican condiciones, acciones entre proyectos o lógica en capas, es posible que empieces a encontrarte con limitaciones.

ClickUp

Las automatizaciones de ClickUp están diseñadas para ejecutar y optimizar tus flujos de trabajo. Con una amplia biblioteca de desencadenantes, condiciones y acciones, puedes automatizar casi cualquier tarea repetitiva sin escribir una sola línea de código.

Puedes elegir entre una amplia biblioteca de recetas de automatización predefinidas o crear las tuyas propias. Dispones de desencadenantes (un evento que inicia una automatización), condiciones (criterios que deben cumplirse para que se ejecute la automatización) y acciones (la tarea que realiza la automatización).

🏆 Ganador: ¡ClickUp se proclama ganador! Ofrece más flexibilidad, control y escalabilidad, lo que lo convierte en la mejor opción para los equipos.

🚀 Ventaja de ClickUp: Automatiza las decisiones y la ejecución con los Superagentes de ClickUp. Puedes ir más allá de la automatización basada en reglas y pasar a flujos de trabajo que realmente se adaptan y responden en función del contexto. Básicamente, puedes delegar partes de tu flujo de trabajo a una IA que entiende lo que está sucediendo dentro de tu entorno de trabajo.

Elimina por completo la necesidad de coordinación manual con los Superagentes de ClickUp

Por ejemplo, acabas de mover una tarea a «Revisión del cliente». En lugar de coordinar manualmente los siguientes pasos, puedes crear un agente personalizado para:

Comprueba si todas las subtareas están completadas

Resumir el resultado final en una actualización fácil de entender para el cliente

Etiqueta al gestor de cuentas y asigna un seguimiento

Configura un recordatorio si el cliente no ha respondido en dos días

Crea tu primer Superagente:

Ninguna herramienta puede hacerlo todo, y es probable que tu pequeña empresa dependa de unas pocas aplicaciones clave, como Google Drive para los archivos o Teams para chatear rápidamente. El problema es que esto crea silos de información. Tanto Asana como ClickUp ofrecen una amplia gama de integraciones con herramientas empresariales populares:

Asana

Asana se integra a la perfección con la mayoría de las herramientas que ya utilizan las pequeñas empresas. Esto incluye aplicaciones de comunicación (como Slack), de uso compartido de archivos (Google Drive, Dropbox) y de calendario. Su punto fuerte es la fiabilidad y la facilidad de configuración. La mayoría de las integraciones son «plug-and-play»: conectas la herramienta, configuras unas cuantas preferencias y ya funciona.

ClickUp

ClickUp adopta un enfoque más amplio. Las integraciones de ClickUp te permiten establecer conexiones con más de 1000 herramientas de todo tipo, que abarcan categorías como la comunicación, el desarrollo, el almacenamiento, el control de tiempo y mucho más. Sin embargo, también intenta evitar la proliferación de herramientas, reduciendo el número de herramientas que necesitas desde el principio.

Por ejemplo, en lugar de depender en gran medida de herramientas externas, ClickUp integra funciones como documentos, chat, pizarras y control de tiempo en una misma plataforma.

🏆 Ganador: ¡Empate! Si quieres un mayor control y la opción de consolidar herramientas con el tiempo, ClickUp te ofrece más flexibilidad, mientras que Asana te ayuda con integraciones sin complicaciones.

Funciones de IA para equipos de pequeñas empresas

La IA para pequeñas empresas es como ese miembro extra del equipo que no te puedes permitir contratar. Es el redactor que te ayuda a redactar correos electrónicos de marketing, el administrador que resume las notas de las reuniones y el coordinador de proyectos que señala los cuellos de botella.

El uso de múltiples herramientas de IA inconexas provoca una proliferación descontrolada de la IA. Se trata de la proliferación no planificada de herramientas y plataformas de IA sin supervisión ni estrategia, lo que conlleva un desperdicio de dinero en suscripciones, duplicación de esfuerzos, riesgos de seguridad y una falta total de control sobre la huella de IA de tu organización.

Comparemos ambas:

Asana

Asana Intelligence se centra en ayudar con las tareas y mantener los proyectos por el buen camino, sin cambiar el funcionamiento básico de la herramienta.

El asistente de IA te ayuda con:

Resúmenes de tareas: Entiende rápidamente los hilos de comentarios largos o las actualizaciones

Sugerencias inteligentes: Recomienda fechas límite, prioridades o próximos pasos

Actualizaciones de metas y estado: Genera resúmenes de proyectos para la elaboración de informes

Ayuda con el contenido básico: Reescribe o adapta el tono de los mensajes

Mejora la visibilidad y la claridad, pero se limita principalmente a la asistencia a nivel de tareas.

ClickUp

La IA de ClickUp está más integrada en la forma en que se realiza el trabajo, interactuando con tu entorno de trabajo, tus datos y tus flujos de trabajo.

Obtendrás:

Asistencia contextual con IA

ClickUp Brain actúa como un asistente que conoce el entorno de trabajo. Extrae información contextual de tus tareas, documentos, comentarios e incluso de las herramientas conectadas.

Pídele a ClickUp Brain que extraiga información de tu entorno de trabajo y te proporcione datos útiles

Qué puede hacer:

Responde a preguntas sobre tu trabajo («¿Qué está bloqueando este proyecto?»).

Crea tareas, subtareas y planes de proyecto

Resumir proyectos completos o flujos de actividad

Rellena automáticamente las propiedades de las tareas, como las personas asignadas o las prioridades

Busca en las herramientas (Google Drive, GitHub, etc.) para obtener contexto

Por ejemplo, si te incorporas a un proyecto a mitad de camino, solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain: «¿Qué está frenando el proyecto de rediseño del sitio web en este momento?». Analizará las tareas, los comentarios y los estados, y luego te indicará las tareas que están atrasadas, las dependencias que están estancadas y quién es responsable de qué.

💡 Consejo de experto: Deja que el tomador de notas con ClickUp AI se una a tus reuniones virtuales. Transcribirá automáticamente la conversación, generará un resumen e incluso creará elementos para ti.

Una herramienta de IA para escritorio

Si ClickUp Brain vive dentro de tu entorno de trabajo, ClickUp Brain MAX amplía ese poder fuera de él. Piensa en ello como una capa de IA de escritorio que se integra en todas tus herramientas.

Amplía tu inteligencia IA a todas tus herramientas y flujos de trabajo con ClickUp Brain MAX

Esto es lo que las diferencia:

Funciona como un asistente de IA permanente en todas las aplicaciones (correo electrónico, documentos, Slack, etc.)

Te permite cambiar entre varios modelos de IA en un solo lugar, incluidos GPT, Claude y Gemini

Permite la edición in situ (reescribir texto directamente dentro de cualquier app)

Incluye la función de voz a texto ( ClickUp Talk to Text ) para crear tareas o contenido más rápido

Se conecta a tu entorno de trabajo de ClickUp para realizar acciones en tiempo real

Cómo elegir la herramienta adecuada para tu equipo

Simplifica tu decisión siguiendo un marco práctico.

Céntrate en comprender las necesidades reales de tu equipo en lugar de comparar todas las funciones.

Revisa tus herramientas actuales: Haz una lista de Haz una lista de todas las aplicaciones que utiliza tu equipo para la gestión de proyectos, la documentación y la comunicación. Identifica dónde se pierde información o se descuidan trabajos al cambiar de una a otra. Identifica tus patrones de flujo de trabajo: ¿Tus proyectos son, en general, similares y repetitivos, o varían mucho? ¿Los diferentes equipos (por ejemplo, marketing frente a operaciones) necesitan ver su trabajo de formas diferentes? Ten en cuenta tu trayectoria de crecimiento: ¿Dónde ves tu empresa dentro de un año? Si tienes planificado duplicar tu equipo o asumir proyectos más complejos, elige una herramienta que pueda adaptarse a esa situación futura, no solo a la actual. Pruébalas con trabajo real: No te limites a crear un «proyecto de prueba». Utiliza la versión gratuita de ambas plataformas para llevar a cabo un pequeño proyecto real de principio a fin. Presta mucha atención a dónde notas fricciones y dónde sientes que hay dinamismo. Evalúa la utilidad de la IA: Para un equipo pequeño, la IA puede suponer un cambio radical. Prueba las funciones de IA de cada plataforma en tus tareas diarias. Comprueba cuál te ahorra más tiempo a la hora de redactar, resumir información o crear elementos pendientes.

¿Qué herramienta se adapta mejor a tu pequeña empresa?

La elección adecuada depende totalmente de las necesidades de tu equipo y de su filosofía de flujo de trabajo. No existe una única herramienta «óptima», solo la que mejor se adapta a ti.

Elige Asana si:

Tu equipo necesita una herramienta sencilla y clara para el seguimiento de tareas, y que no requiera una personalización exhaustiva.

Ya estás satisfecho con tu conjunto de herramientas actual para documentos, chatear y wikis internos

Empezar en cuestión de minutos es más importante que tener una plataforma capaz de adaptarse para gestionar flujos de trabajo complejos y en constante evolución.

Tus proyectos suelen ser sencillos y siguen un patrón constante

Elige ClickUp si:

Quieres consolidar tu trabajo y reducir el número de suscripciones que pagas

Tu equipo gestiona diversos tipos de proyectos que requieren diferentes vistas y procesos personalizados

Ves el valor de un asistente de IA que puede ayudarte a redactar, resumir y realizar la automatización del trabajo

Prevés que tu empresa crecerá y necesitas una plataforma que pueda adaptarse a tu crecimiento sin obligarte a realizar una migración más adelante

Esto es lo que Derek Clements, director de marketing de BankGloucester, dijo sobre ClickUp:

ClickUp ofrece más funciones y una mejor experiencia que el resto. Asana era el competidor más antiguo y es ideal para la gestión de tareas, pero no tiene muchas funciones más allá de eso… Yo utilizo sobre todo las funciones básicas de ClickUp, como los espacios, las carpetas, las listas y la vista del Calendario, ya que son las más versátiles. Sin embargo, si necesitas un formato o una visualización específicos, ClickUp tiene un montón de funciones más avanzadas, como el control de tiempo, la automatización de tareas, los paneles y mucho más.

ClickUp ofrece más funciones y una mejor experiencia que el resto. Asana era el competidor más antiguo y es ideal para la gestión de tareas, pero no tiene muchas funciones más allá de eso… Yo utilizo sobre todo las funciones básicas de ClickUp, como espacios, carpetas, listas y la vista de Calendario, ya que son las más versátiles. Sin embargo, si necesitas un formato o una visualización específicos, ClickUp tiene un montón de funciones más avanzadas, como el control de tiempo, la automatización de tareas, paneles y mucho más.

El veredicto para las pequeñas empresas

Asana y ClickUp representan dos filosofías distintas sobre cómo se debe gestionar el trabajo. Asana ofrece la mejor gestión de tareas de su clase, que encaja a la perfección en un ecosistema de otras herramientas especializadas. ClickUp se basa en la creencia de que la proliferación de herramientas es el enemigo de la productividad y ofrece un único entorno de trabajo convergente para sustituir a todo ese ecosistema.

Para una pequeña empresa hoy en día, la elección es clara.

El enfoque convergente de ClickUp resuelve directamente los problemas del trabajo moderno. Ofrece una plataforma escalable en la que tus tareas, documentos, chat e IA conviven, proporcionando a tu pequeño equipo las herramientas necesarias para trabajar de forma más eficiente.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅

Preguntas frecuentes

¿Pueden las pequeñas empresas utilizar el plan Free de ClickUp para su trabajo diario?

Sí, ClickUp ofrece tareas ilimitadas y múltiples vistas de proyectos, lo que proporciona a los equipos pequeños todo lo que necesitan para gestionar los proyectos de los clientes y las tareas internas desde el primer día.

¿En qué se diferencia ClickUp de Asana para equipos en crecimiento?

Adáptate a la complejidad de tu equipo gracias a la amplia personalización de ClickUp y a sus funciones nativas, como documentos y Chat, sin necesidad de añadir más herramientas a medida que creces.

¿Cuál es la forma más rápida de migrar de Asana a ClickUp?

Transfiere tus proyectos, tareas y personas asignadas en cuestión de minutos con la herramienta de importación directa de Asana de ClickUp, y utiliza nuestros recursos de incorporación para que tu equipo se ponga al día rápidamente.

Título meta: Asana vs. ClickUp: lo que las pequeñas empresas necesitan ahora

Descripción meta: Compara Asana y ClickUp, incluyendo funciones, automatización, IA y facilidad de uso, para encontrar la herramienta de gestión de proyectos adecuada para tu pequeña empresa.