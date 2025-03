Cómo automatizar los procesos manuales de la empresa para mejorar la eficiencia

¿Tu jornada laboral se parece al Día de la Marmota? Te levantas, abarcas las mismas respuestas de correo electrónico, actualizas manualmente las mismas hojas de cálculo y pasas por otra ronda de aprobaciones, solo para tenerlo todo pendiente de nuevo mañana.

Muchas empresas están atrapadas en la era anterior a Internet de tareas repetitivas y agotadoras que merman la productividad y a menudo conducen al agotamiento de los empleados. El Grupo Stepstone (elaboración de) informó recientemente de que un empleado a tiempo completo medio dedica aproximadamente

. Este artículo le mostrará exactamente cómo automatizar los procesos manuales de la empresa, ahorrando tiempo, reduciendo costes y aumentando la productividad. ## ⏰ Resumen de 60 segundos ¿Se pregunta cómo automatizar los procesos manuales de la empresa? Este es un proceso paso a paso: *Identificar: Localizar las tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo dentro de sus flujos de trabajo actuales *Alcance: Definir metas claras y elegir las herramientas de automatización adecuadas

Ya sea que administre consultas de clientes, realice un seguimiento de los hitos de los proyectos o gestione procesos de RR. HH., puede definir cada tipo de tarea con campos personalizados y estados únicos que reflejen su propósito.

Resalta todos los detalles cruciales de las tareas con los campos personalizados de ClickUp. Usa los campos personalizados de ClickUp para añadir información específica relevante para cada tipo de tarea, como desplegables para palancas de prioridad o fórmulas para calcular el progreso.

📌 Ejemplo: si está haciendo un seguimiento de las categorías de proyectos de marketing, puede crear un campo personalizado desplegable con opciones como «Medios de pago», «Contenido orgánico» y «Contenido generado por el usuario». Añada campos únicos para capturar detalles importantes, como plazos de publicación o tipos de canales. Esto ayuda a mantener la coherencia en el registro de la información. Guarde estos tipos de tareas personalizadas como plantillas para reutilizarlas en toda su organización. Lea también: le permiten configurar tareas periódicas y crear desencadenantes que inicien acciones automáticamente. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-56.png Automatización de ClickUp /%img/ Mantenga sus flujos de trabajo más críticos en marcha incluso cuando no esté disponible para gestionarlos, con las Automatizaciones de ClickUp

Pensarás que requiere conocimientos de código. ¡No es así! Es como un dominó: una acción desencadena la otra en perfecta sincronía, lo que termina en la ejecución automática incluso de las tareas más tediosas. 📌 Ejemplo: Digamos que tu equipo marca una tarea de diseño como «completada». Puedes crear una automatización personalizada que te notifique instantáneamente para su aprobación y programe una verificación de calidad con una fecha límite. Esto te mantiene en cuenta y garantiza que no haya ningún descarrilamiento en curso.

Ya no hay necesidad de recordatorios manuales que podríamos olvidarnos de dar. ¡Con solo unos pocos clics, puede evitar el riesgo de descuidos evitables en todas las tareas involucradas! > Antes de las automatizaciones, cada vez que un redactor terminaba una tarea, teníamos que comunicar manualmente a los superiores que el texto estaba listo. Eso podía llevar 36 horas. Ha sido genial, porque todo el equipo hace un seguimiento de sus tareas diarias en ClickUp.

oscar Aguilar, director de operaciones de marketing en CEMEX /%href/ https://clickup.com/customers/cemex /%href/ ### Paso 4: Supervisar de cerca la automatización desde el principio Una vez que el proceso de automatización esté en marcha, supervisarlo de cerca y probar lo que funciona para el equipo. Cambie la vista de sus tareas en función de sus necesidades con las vistas de ClickUp Elija entre las más de 15 vistas de ClickUp undefined para realizar un seguimiento de su trabajo de una manera que tenga sentido para su equipo. Utilice la vista Lista para la gestión detallada de tareas, la vista Calendario para el seguimiento de plazos y la vista Gantt para ver todos sus hitos y dependencias. Estas vistas son totalmente personalizables, por lo que puede modificarlas como desee. También puede filtrar las tareas por estado, personas asignadas y más para ordenar aún más la gestión de sus procesos empresariales. Manténgase al tanto del progreso de todos sus proyectos con los paneles de control de ClickUp Además, undefined proporcionan una panorámica en tiempo real de sus flujos de trabajo y le permiten realizar un seguimiento eficaz de los KPI. Desde las cargas de trabajo de los empleados hasta los cronogramas de los proyectos, estos paneles le permiten controlar todo y automatizar la generación de informes de su empresa. ### Paso 5: Optimizar la automatización a lo largo del tiempo Por muy conveniente que sea la automatización, sigue necesitando cierto nivel de supervisión humana. Así que no se limite a configurarla y olvidarse de ella.

ClickUp ofrece las herramientas de informes más sólidas para la automatización. Nuestro software de informes le permite crear paneles todo en uno como centro de control de su misión. Es tan fácil como añadir tarjetas de medición y gráficos, insertar sus datos y personalizar los elementos visuales. Puede ver todo el trabajo a un alto nivel para gestionar personas, tareas, tiempo, documentos, incrustaciones y Sprints en un solo lugar. Obtenga una panorámica de alto nivel del progreso de su automatización en los paneles de control de ClickUp Establezca sus metas trimestrales y haga un seguimiento del trabajo de cada empleado en un único panel de control. La gestión de recursos le ayuda a visualizar cómo está aprovechando a su equipo, y el análisis de la carga de trabajo muestra la productividad de su equipo mediante el seguimiento de la finalización de las tareas. ¿El objetivo final? Identificar lo que está haciendo bien y eliminar los cuellos de botella en sus procesos a través de una automatización eficaz. Al visualizar cada paso de su flujo de trabajo, dirigirá equipos más eficientes y producirá un mejor trabajo. 📮ClickUp Insight: Recientemente descubrimos que alrededor del

/href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey/ 33 % de los trabajadores del conocimiento /%href/ mensaje de 1 a 3 personas al día para obtener el contexto que necesitan. Pero, ¿y si tuviera toda la información documentada y disponible? Con undefined a tu lado, el cambio de contexto se convierte en cosa del pasado gracias a las actualizaciones automatizadas.

Es ideal para automatizar procesos repetitivos, aumentar la visibilidad y la responsabilidad y, francamente, evitar la necesidad de dar tres vueltas por la fábrica para recopilar información de tres miembros diferentes del equipo. Supongo que la gente lo utiliza sobre todo para compatibilidad con su administración o proyectos, pero nosotros lo hemos implementado bastante bien para digitalizar nuestro proceso de fabricación. Donka Stoycheva, asesora jurídica general de BioPharma Laboratories Ltd. /%href/ 💡 Consejo profesional: No empieces desde cero. Para acelerar la automatización, utiliza plantillas adaptadas a tu sector, como las de flujos de trabajo de incorporación de clientes o de seguimiento de campañas de marketing. ## Buenas prácticas para una automatización de procesos exitosa Automatizar la gestión de procesos de tu empresa undefined es un viaje, no un destino. Siga estas buenas prácticas para garantizar una transición fluida y exitosa. ### Empiece poco a poco No intente automatizar todo a la vez. Comience con un único proceso bien definido dentro de un departamento específico. Esto le permite tantear el terreno, identificar posibles desafíos y perfeccionar su enfoque antes de ampliar los esfuerzos de automatización en toda la organización. ### Involucre a las partes interesadas desde el primer día