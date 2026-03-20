Las 11 mejores alternativas al código Claude para transformar tu flujo de trabajo

Los agentes nativos de terminal como Claude Code han puesto el listón muy alto en el desarrollo autónomo. Pero para muchos equipos de ingeniería, un ecosistema de un solo modelo o una interfaz exclusiva para terminal puede suponer un obstáculo.

Tanto si quieres evitar la dependencia de un único proveedor, gestionar los costes de escalabilidad de las API o encontrar una IA que se integre de forma nativa en tu IDE, las herramientas de IA adecuadas para desarrolladores pueden simplificar el trabajo.

En esta guía, analizaremos las mejores alternativas a Claude Code para que puedas encontrar el complemento perfecto para tu pila tecnológica.

Las mejores alternativas al código Claude de un vistazo

La siguiente tabla compara las principales alternativas a Claude Code para ayudarte a encontrar el equilibrio adecuado entre el control basado en la terminal y el flujo nativo del IDE.

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios* ClickUp Equipos de todos los tamaños que necesitan un entorno de trabajo todo en uno para gestionar todo el ciclo de vida del desarrollo Entorno de trabajo unificado impulsado por IA con Codegen Agent para la codificación y la automatización de tareas a PR, y Brain para la búsqueda técnica entre aplicaciones, la generación de código y mucho más Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones Cursor Equipos liderados por desarrolladores que buscan un IDE nativo de IA con agentes autónomos integrados directamente en el flujo de trabajo de programación Composer 2.0 para ediciones de varios archivos y Predictive Tab para autocompletado de alta velocidad Gratis; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes GitHub Copilot Equipos de ingeniería que ya trabajan dentro del ecosistema de GitHub y desean integrar la IA en las solicitudes de validación y el control de versiones Agente de programación Copilot para la resolución autónoma de problemas y registros de seguridad de nivel corporativo Prueba gratuita; los planes de pago empiezan en 4 $ al mes Windsurf Equipos de frontend y full-stack que buscan un IDE visual asistido por IA con vistas previas de la interfaz de usuario en tiempo real Motor Cascade para la detección de ediciones en tiempo real y ajustes de la interfaz de usuario mediante apuntar y hacer clic Gratis; la versión Pro cuesta desde 15 $ al mes Amazon Q Equipos de ingeniería centrados en AWS que modernizan sistemas heredados o gestionan grandes entornos en la nube AWS Transform para actualizar las pilas tecnológicas y la resolución integrada de problemas de red Precios personalizados OpenCode CLI Equipos de código abierto e infraestructura que prefieren herramientas nativas de terminal personalizadas Integración de LSP para inteligencia de código «a nivel de IDE» y paralelismo multisesión Precios personalizados Gemini CLI Grandes equipos de ingeniería que trabajan con repositorios masivos y arquitecturas de sistemas complejas Ventana de contexto masiva de 1 millón de tokens y búsqueda en Google en tiempo real Precios personalizados Cline Equipos de ingeniería empresarial centrados en la seguridad que necesitan flujos de trabajo de programación de IA privados dentro de su IDE Modelo «Bring your own inference» y transparencia «Plan-before-edit» Gratis; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes Aider Desarrolladores que dan prioridad al terminal y equipos de ingeniería que utilizan mucho Git y desean tener una visibilidad completa de los cambios en el código de IA Confirmaciones automáticas en Git con mensajes significativos y asignación de repositorios Precios personalizados Continuar Equipos de plataforma y DevOps que necesitan aplicar normas y políticas de codificación en las solicitudes de validación de cambios Comprobaciones de IA definidas mediante Markdown y automatización continua del estado de las solicitudes de incorporación de cambios Desde 20 $ al mes por usuario Replit Fundadores en solitario, equipos de startups y grupos de prototipado rápido que crean aplicaciones full-stack con rapidez Replit Agent para la creación de aplicaciones sin configuración y un bucle de pruebas con autocorrección Gratis; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Por qué optar por alternativas al código de Claude?

Aunque Claude AI es un agente nativo de terminal adecuado, no es una solución universal para todos los flujos de trabajo de ingeniería. Si entre tus prioridades se encuentran la flexibilidad, los costes predecibles, los flujos de trabajo nativos de IDE o un control más estricto de los datos, vale la pena evaluar otras opciones de IA para equipos de software:

Mantenga la flexibilidad de proveedores: cambie entre modelos como GPT-4o para lógica compleja o DeepSeek-R1 para privacidad local, en lugar de quedar limitado al ecosistema de Anthropic

Controle los costes de escalabilidad: evite facturas impredecibles basadas en el consumo optando por suscripciones de tarifa plana o utilizando sus propias claves de API

Mantén el flujo de trabajo: utiliza integraciones nativas en el IDE que ofrezcan comparaciones visuales y autocompletado en línea, en lugar de tener que cambiar constantemente entre el terminal y el IDE.

Evita los límites de velocidad: Asegúrate de que tu equipo mantenga su productividad durante los sprints críticos redirigiendo las solicitudes a través de múltiples proveedores de modelos

Garantice la soberanía de los datos: ejecute modelos de forma local o en entornos aislados para mantener el código propietario dentro de su propia infraestructura de seguridad

Personalice los flujos de trabajo de Agentic: ajuste cómo su socio de IA gestiona la planificación, las ediciones de archivos y las confirmaciones de Git para que se adapten a sus estándares específicos de CI/CD

🧠 Dato curioso: Uno de los primeros sistemas de programación con IA, llamado Programmer’s Apprentice, se desarrolló a finales de la década de 1970. Era capaz de leer código parcialmente escrito, sugerir los siguientes pasos y señalar problemas lógicos. Muchas de las ideas que subyacen a las herramientas de programación con IA actuales se remontan a este proyecto.

Las mejores alternativas al código de Claude

¿Listo para comparar las mejores funciones? ¡Veamos los detalles ahora mismo!

1. ClickUp (Ideal para equipos que necesitan un entorno de trabajo todo en uno para gestionar todo el ciclo de vida del desarrollo)

Acelera tus flujos de trabajo de programación con ClickUp Brain

Claude Code se centra en generar y editar código dentro del entorno de desarrollo. El trabajo complementario, como planificar tareas, documentar decisiones, realizar el seguimiento de las incidencias y revisar el progreso, suele llevarse a cabo en otros lugares.

Por el contrario, ClickUp aborda el soporte al desarrollo de software de IA desde un ángulo diferente al de las herramientas creadas únicamente para escribir o modificar código.

Este entorno de trabajo de IA convergente mantiene tus tareas, proyectos, documentación, automatizaciones e IA conectados en un solo sistema, de modo que tu equipo evita la dispersión del trabajo y avanza por la planificación y la ejecución en un único flujo. ¡Veamos cómo!

Transforme el contexto de desarrollo en respuestas útiles

Los equipos de ingeniería redactan una gran cantidad de documentación: especificaciones de funciones, notas sobre API, informes de errores, guías de incorporación y explicaciones de arquitectura. En la mayoría de las herramientas, esos documentos se encuentran separados del trabajo que describen. Alguien sigue teniendo que traducir el plan en tickets y asignar el trabajo manualmente.

Mantén los documentos técnicos en ClickUp Docs

ClickUp Docs elimina ese paso al colocar los documentos dentro del mismo entorno de trabajo que tus tareas de desarrollo. Facilita la creación de especificaciones, hojas de ruta y plantillas de desarrollo de software reutilizables.

Supongamos que un gestor de producto redacta una especificación de una función. El documento incluye requisitos, capturas de pantalla y ejemplos de código que utilizan bloques de código con resaltado de sintaxis. A medida que el plan de implementación se va concretando, las secciones del documento se pueden convertir en tareas de ClickUp directamente desde Docs.

Las tareas permanecen enlazadas a las especificaciones originales, por lo que cualquiera que revise el trabajo puede rastrearlas hasta el requisito que las generó.

ClickUp Brain mejora este flujo de trabajo al ayudar a los equipos a pasar de la documentación a la ejecución más rápidamente. Es capaz de leer una especificación, identificar los principales entregables y generar tareas a partir del contenido del documento.

Por ejemplo, tras redactar un plan de lanzamiento, un jefe de producto le pide a ClickUp Brain que revise el documento y cree tareas de implementación. La IA genera una lista de tareas estructurada con descripciones y propietarios sugeridos, al tiempo que mantiene cada tarea enlazada a las especificaciones originales.

Los desarrolladores también pueden hacer preguntas sobre el propio documento, como resumir los requisitos clave o extraer elementos a realizar de un extenso esquema técnico.

Convierte los elementos del backlog en código funcional

Elimina los retrasos, desbloquea la ingeniería y avanza más rápido con ClickUp Codegen Agent

El agente ClickUp Codegen genera código directamente a partir de las tareas que tu equipo ya realiza el seguimiento.

Cuando aparece una solicitud de función o un informe de error en ClickUp, Codegen lee el contexto de la tarea: la descripción, la documentación enlazada, los comentarios de los equipos de producto o de control de calidad y cualquier requisito relacionado almacenado en ClickUp Docs. Basándose en esa información, genera los cambios en el código y abre una solicitud de validación para su revisión.

Piensa en una incidencia detectada durante las pruebas de control de calidad. El probador adjunta los registros y los pasos para reproducir la incidencia a la tarea. Codegen analiza esos detalles, genera una propuesta de corrección y prepara una solicitud de validación enlazada al ticket original. Los ingenieros revisan el cambio en lugar de empezar la corrección desde cero.

Dado que Codegen se ejecuta en el mismo entorno de trabajo que las tareas, la documentación y las conversaciones, puede aprovechar el contexto del proyecto a su alrededor al generar código. Los equipos pasan de tarea → código → solicitud de validación sin tener que volver a introducir la misma información en múltiples herramientas. Si necesitas más soporte para coordinar los flujos de trabajo, solo tienes que añadir otro Super Agent al flujo de trabajo.

Acelera los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp

Automatizaciones de ClickUp : Describe el flujo de trabajo que deseas en lenguaje sencillo para configurar al instante desencadenantes y acciones complejas en cualquier espacio o carpeta Describe el flujo de trabajo que deseas en lenguaje sencillo para configurar al instante desencadenantes y acciones complejas en cualquier espacio o carpeta

ClickUp Brain MAX : Realiza búsquedas en todo tu entorno tecnológico, incluyendo GitHub, Google Drive y Slack, utilizando una interfaz de IA unificada que basa cada respuesta en tus datos de trabajo reales. Realiza búsquedas en todo tu entorno tecnológico, incluyendo GitHub, Google Drive y Slack, utilizando una interfaz de IA unificada que basa cada respuesta en tus datos de trabajo reales.

ClickUp Talk to Text : Convierte tu voz en texto procesable sin necesidad de usar las manos para redactar documentos técnicos o buscar en la web sin tener que tocar el teclado. Convierte tu voz en texto procesable sin necesidad de usar las manos para redactar documentos técnicos o buscar en la web sin tener que tocar el teclado.

ClickUp Chat : Convierte los mensajes en tareas que se pueden seguir con un solo clic y mantén las conversaciones enlazadas automáticamente a fragmentos de código, documentos y hilos de proyecto relacionados. Convierte los mensajes en tareas que se pueden seguir con un solo clic y mantén las conversaciones enlazadas automáticamente a fragmentos de código, documentos y hilos de proyecto relacionados.

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones de la plataforma puede requerir una inversión inicial de tiempo para la incorporación del equipo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un usuario de Capterra sobre ClickUp:

Me encantaron el diseño, la personalización, la interfaz de usuario, la organización, las vistas y las plantillas. Es, sencillamente, la mejor herramienta de gestión de proyectos que existe en cuanto a profundidad y personalización. También tiene el mejor aspecto y la mejor experiencia de usuario. He utilizado más de 5 programas diferentes.

Me encantaron el diseño, la personalización, la interfaz de usuario, la organización, las vistas y las plantillas. Es, sencillamente, la mejor herramienta de gestión de proyectos que existe en cuanto a profundidad y personalización. También tiene el mejor aspecto y la mejor experiencia de usuario. He utilizado más de 5 programas diferentes.

💡 Consejo profesional: Nunca pidas código en tu primera indicación. En su lugar, utiliza un protocolo de tres pasos: Paso 1: Proporcione contexto a ClickUp Brain. «Estoy añadiendo una lógica de suscripción de Stripe a un backend de FastAPI. Lea @models.py y @schemas.py. No escriba código todavía; solo confirme que entiende el flujo de datos».

Paso 2: Solicita un plan de Markdown. «Elabora un plan de implementación técnica que incluya cambios en los archivos y casos extremos (por ejemplo, fallos en los webhooks)».

Paso 3: Una vez que apruebes el plan, di: «Implementa solo el paso 1».

2. Cursor (la mejor opción como IDE nativo de IA que combina un potente autocompletado con agentes en segundo plano totalmente autónomos)

a través de Cursor

Puede reinventar toda la experiencia de VS Code con Cursor integrando Composer, un motor agénico multifichero, directamente en el núcleo del editor. Este puede gestionar tareas en segundo plano de larga duración, como crear un panel de control de investigación interactivo desde cero o realizar una implementación sin tiempo de inactividad, mientras usted sigue trabajando en una pestaña separada.

Convierte de forma efectiva el IDE en un centro de control donde actúas más como un arquitecto y menos como un mecanógrafo. A diferencia de Claude Code, que tiene un límite en lo que puede leer en el terminal, los agentes de Cursor pueden crear sus propios entornos de pruebas basados en la nube para desarrollar, probar e incluso hacer demostraciones de funciones de principio a fin.

Las mejores funciones de Cursor

Coordina cambios complejos en múltiples archivos en todo tu repositorio con un agente en segundo plano que planifica, ejecuta y verifica su propio trabajo

Delega las tareas de larga duración a agentes autónomos que utilizan sus propios entornos alojados en la nube para crear y mostrar funciones.

Disfruta de un autocompletado casi instantáneo que predice no solo la siguiente palabra, sino también tus próximas acciones lógicas gracias a modelos especializados de alta velocidad.

Confía en un modelo de integración personalizado que extrae automáticamente el contexto relevante del código base, reduciendo la necesidad de @menciones manuales

Limitaciones del cursor

El alto nivel de autonomía puede generar costes ocultos si se dejan agentes en la nube ejecutando tareas complejas sin la supervisión adecuada.

Dado que se trata de una bifurcación de VS Code, es posible que los usuarios experimenten ocasionalmente un ligero retraso a la hora de recibir las últimas actualizaciones de las funciones principales de VS Code o la compatibilidad de las extensiones.

Precios de Cursor

Free

Pro: 20 $ al mes

Pro+: 60 $ al mes

Ultra: 200 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Cursor

G2: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cursor?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Lo que más valoro de Cursor es la forma en que combina a la perfección un editor de código robusto con una asistencia inteligente basada en IA. Tiene una capacidad impresionante para comprender el contexto, lo que le permite ayudarme a escribir y refactorizar código de manera más eficiente. Además, explica la lógica compleja de forma clara y mejora mi productividad general, todo ello sin interrumpir mi flujo de trabajo de desarrollo.

Lo que más valoro de Cursor es la forma en que combina a la perfección un editor de código robusto con una asistencia inteligente basada en IA. Tiene una capacidad impresionante para comprender el contexto, lo que le permite ayudarme a escribir y refactorizar código de manera más eficiente. Además, explica la lógica compleja de forma clara y mejora mi productividad general, todo ello sin interrumpir mi flujo de trabajo de desarrollo.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Cursor IA para sus flujos de trabajo de programación

3. GitHub Copilot (Ideal para un ecosistema de IA centralizado integrado en una plataforma de control de versiones)

a través de GitHub Copilot

GitHub Copilot es el veterano consolidado del espacio de la programación con IA, y ofrece un amplio abanico de funciones que abarcan desde el IDE local hasta las solicitudes de validación remotas. Su mayor fortaleza radica en aprovechar el contexto de GitHub. En pocas palabras, comprende la documentación de tu organización, las discusiones anteriores sobre solicitudes de validación y los problemas del proyecto.

Esto permite que la IA actúe como un agente consciente del proyecto, redactando de forma autónoma solicitudes de validación completas y respondiendo a los comentarios de los revisores en segundo plano mientras tú te centras en el siguiente sprint.

Las mejores funciones de GitHub Copilot

Conviértete en un mejor programador centrándote en el diseño y la revisión mientras el agente gestiona los problemas de GitHub, escribe el código y prepara las solicitudes de validación.

Gestiona el uso de los agentes, aplica políticas de seguridad y realiza el seguimiento de la actividad a través de registros de auditoría detallados desde un plano de control centralizado

Mantenga una experiencia de IA coherente en casi todos los principales editores de código , incluidos VS Code, JetBrains, Xcode e incluso SQL Server Management Studio

Realiza una selección entre los principales modelos de lenguaje grande (LLM), como Claude 3.5, GPT-4o o Gemini 1.5 Pro, para encontrar el mejor motor de razonamiento para tu tarea específica.

Limitaciones de GitHub Copilot

Las sugerencias pueden seguir siendo genéricas cuando el modelo no tiene acceso a la documentación específica del proyecto

El modo agente puede parecer a veces más limitado por las medidas de seguridad.

Precios de GitHub Copilot

Prueba gratuita

Equipo: 4 $ al mes

Corporación: 21 $ al mes

Valoraciones y reseñas de GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitHub Copilot?

El Outlook de un crítico de G2:

Copilot aumenta drásticamente mi productividad al sugerir, en tiempo real, bloques de código repetitivos e incluso lógica más compleja. Es como tener un compañero constante en la programación de los proyectos en Jheytech.IA .

Copilot aumenta drásticamente mi productividad al sugerir, en tiempo real, bloques de código repetitivos e incluso lógica más compleja. Es como tener un compañero constante en la programación de los proyectos en Jheytech.IA .

🔍 ¿Sabías que...? El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, reveló que más del 25 % de todo el código nuevo de Google se genera ahora mediante IA antes de ser revisado por ingenieros humanos.

4. Windsurf (Ideal para una experiencia IDE nativa de IA altamente sincronizada)

a través de Windsurf

Windsurf es un IDE nativo de IA a gran escala (bastardizado a partir de VS Code) que trata la IA como un elemento fundamental en lugar de un complemento. Su motor Cascade reside dentro de tu editor y registra en tiempo real cada pulsación de tecla.

Además de supervisar tus archivos activos, los errores de terminal e incluso tus vistas previas, también te sugiere el siguiente paso lógico.

Mientras que Claude Code contiene mucho texto y está limitado al terminal, Windsurf te permite ver tu aplicación web en tiempo real dentro del IDE. Puedes hacer clic en un elemento de la interfaz de usuario en la vista previa y Cascade ubicará al instante el código correspondiente y te sugerirá una modificación.

Las mejores funciones de Windsurf

Utiliza un motor de agente sin fisuras que combina un profundo conocimiento del código base con la percepción en tiempo real de tus ediciones manuales

Visualiza tu sitio web en tiempo real dentro del editor y utiliza interacciones de apuntar y hacer clic como desencadenantes para activar ajustes de la interfaz de usuario impulsados por IA

Entrega código más rápido con Windsurf Tab , un autocompletado generativo que predice bloques de varias líneas basándose en tu intención actual

Ejecute comandos de terminal, gestione archivos y resuelva errores de linter de forma autónoma a través de un flujo de trabajo integrado y autónomo.

Limitaciones de Windsurf

Existen límites de implementación diarios en función del plan que tengas contratado

Los usuarios informan de fallos del IDE durante flujos de trabajo de IA prolongados

Precios de Windsurf

Free

Pro: 15 $ al mes

Teams: 30 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Windsurf

G2: 4,2/5 (más de 25 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Windsurf?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Destaca por su rendimiento fluido y su experiencia de usuario intuitiva. Simplifica los flujos de trabajo complejos, ofrece funciones de automatización inteligentes y ayuda a los desarrolladores a trabajar de forma más eficiente con menos esfuerzo manual. La herramienta se integra bien en las configuraciones de desarrollo existentes y mejora notablemente la productividad y la calidad del código.

Destaca por su rendimiento fluido y su experiencia de usuario intuitiva. Simplifica los flujos de trabajo complejos, ofrece funciones de automatización inteligentes y ayuda a los desarrolladores a trabajar de forma más eficiente con menos esfuerzo manual. La herramienta se integra bien en las configuraciones de desarrollo existentes y mejora notablemente la productividad y la calidad del código.

📖 Lea también: Alternativas a Windsurf para la programación basada en IA

5. Amazon Q Developer (Ideal para equipos de ingeniería que utilizan intensivamente AWS y corporaciones que necesitan una automatización de la modernización de sistemas heredados)

a través de AWS

Los desarrolladores que cambian constantemente entre un IDE y la consola de AWS suelen encontrarse con un contexto fragmentado. Amazon Q intenta cerrar esa brecha incorporando los conocimientos de AWS directamente en el flujo de trabajo de programación.

Por ejemplo, considere AWS Transform. En lugar de limitarse a ayudar con el código nuevo, Amazon Q puede modernizar los sistemas existentes. Analiza las aplicaciones más antiguas, comprende la arquitectura y ayuda a migrarlas a patrones modernos en la nube.

Las mejores funciones de Amazon Q Developer

Automatice la modernización de las pilas tecnológicas heredadas, incluidas las cargas de trabajo de mainframe y VMware, para convertirlas en arquitecturas modernas nativas de la nube

Solucione problemas de conectividad y errores de accesibilidad en su entorno de AWS directamente desde la interfaz de chat

Redacte políticas de IAM con privilegios mínimos y reglas de grupos de seguridad basadas en los requisitos funcionales de su aplicación

Convierte las acciones realizadas en la consola de administración de AWS en plantillas reutilizables de infraestructura como código (IaC), como Terraform o CDK

Límites de Amazon Q Developer

La herramienta resulta menos atractiva para proyectos multicloud o que no utilizan AWS

Amazon Q solo puede procesar una cantidad limitada de texto a la vez (unos 200 000 tokens).

Precios de Amazon Q Developer

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amazon Q Developer

G2: 4,4/5 (más de 17 600 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon Q Developer?

Esto es lo que opina un crítico de G2:

Me gusta usar AWS Lambda por su rentabilidad y su capacidad para gestionar grandes cargas, lo que ahorra dinero y mejora el rendimiento al tratar tareas masivas y asíncronas, como la conversión de imágenes. El precio es excelente y ofrece muchos servidores, lo cual resulta útil cuando se ejecutan muchas tareas en paralelo.

Me gusta usar AWS Lambda por su rentabilidad y su capacidad para gestionar grandes cargas, lo que ahorra dinero y mejora el rendimiento al tratar tareas masivas y asíncronas, como la conversión de imágenes. El precio es excelente y ofrece muchos servidores, lo cual resulta útil cuando se ejecutan muchas tareas en paralelo.

6. OpenCode CLI (Ideal para puristas del código abierto y usuarios avanzados que buscan una interfaz de terminal impulsada por la comunidad y altamente extensible)

a través de OpenCode CLI

OpenCode CLI se posiciona como el «Linux» de los agentes de programación de IA. Se trata de un enorme esfuerzo colaborativo con más de 100 000 estrellas en GitHub, construido sobre el principio de la transparencia total.

Además, se conecta directamente a los Protocolos de Servidor de Lenguajes (LSP), lo que lo clasifica como nativo de LSP. Esto significa que la IA puede acceder a la misma inteligencia de código que utiliza tu IDE: salto a la definición, información de tipos, búsqueda de símbolos y mapeo de dependencias.

Cuando el agente lee tu proyecto, comprende cómo encaja el código. Esto le ayuda a navegar por repositorios de gran tamaño y a realizar ediciones precisas.

Las mejores funciones de OpenCode CLI

Activa automáticamente los protocolos de servidor de lenguajes (LSP) para dotar al LLM de un conocimiento de tipos, símbolos y definiciones «a nivel de IDE».

Accede a un conjunto cuidadosamente seleccionado de modelos validados y optimizados específicamente para tareas de programación agentica, con el fin de garantizar una calidad de resultados constante.

Inicie varios agentes independientes en el mismo proyecto para gestionar tareas simultáneas de refactorización o depuración

Genera enlaces seguros a cualquier sesión de terminal para colaborar con tus compañeros de equipo o documentar un proceso de depuración complejo

Límites de OpenCode CLI

El número grande de indicadores de configuración y variables de entorno experimentales puede resultar abrumador para los principiantes

La configuración manual de claves de API o de inicio de sesión de proveedores (como Models.dev) puede suponer una barrera inicial

Precios de OpenCode CLI

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OpenCode CLI

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OpenCode CLI?

Aquí tienes una reseña de OpenCode CLI en Reddit:

OpenCode es de código abierto y admite más de 75 modelos, incluidos los locales, lo cual es muy importante si te preocupa la privacidad o quieres utilizar tus propias claves de API. La compatibilidad con múltiples sesiones también es muy útil, ya que permite que haya agentes trabajando en paralelo en diferentes partes del mismo proyecto. La integración de LSP lista para usar es un buen detalle.

OpenCode es de código abierto y admite más de 75 modelos, incluidos los locales, lo cual es muy importante si te preocupa la privacidad o quieres utilizar tus propias claves de API. La compatibilidad con múltiples sesiones también es muy útil, ya que permite que haya agentes trabajando en paralelo en diferentes partes del mismo proyecto. La integración de LSP lista para usar es un buen detalle.

🔍 ¿Sabías que...? Los desarrolladores perciben claramente el aumento de la productividad que aportan los agentes de IA, pero el impacto sigue siendo principalmente individual. El 52 % afirma que las herramientas de IA o los agentes de IA han mejorado su productividad en general. Entre los desarrolladores que utilizan activamente los agentes, el efecto parece aún más marcado: casi el 70 % afirma que los agentes reducen el tiempo dedicado a tareas de desarrollo específicas, y el 69 % señala una mayor productividad.

7. Gemini CLI (Ideal para desarrolladores que trabajan con bases de código enormes y necesitan una ventana de contexto de más de 1 millón de tokens)

a través de Gemini CLI

Gemini CLI es la respuesta de alto rendimiento de Google a la carrera de los agentes de terminal, que destaca por su gestión del contexto. Puede incorporar un proyecto completo de tamaño medio, de hasta 1 millón de tokens, a su memoria de trabajo activa. Esto permite al modelo ver todas las dependencias entre archivos y los matices arquitectónicos de forma simultánea, en lugar de mirar a través del ojo de una cerradura.

Su integración nativa con el ecosistema de Google, especialmente a través de herramientas integradas como la Búsqueda de Google y la capacidad de capturar datos web, también lo convierte en una opción atractiva.

Las mejores funciones de Gemini CLI

Importa repositorios completos en una sola sesión para mantener un modelo mental perfecto de la arquitectura y la lógica de tu proyecto

Valida las buenas prácticas de programación y consulta la documentación en tiempo real mediante las herramientas integradas de Búsqueda de Google para evitar la sintaxis obsoleta de las bibliotecas.

Ejecuta e interactúa con herramientas de terminal complejas como Vim, Htop o rebases interactivos de Git sin salir nunca de la sesión de IA

Genera estructuras de código funcional a partir de recursos no textuales, como bocetos de interfaz de usuario, diagramas de arquitectura o especificaciones técnicas en PDF.

Límites de Gemini CLI

La mayor parte del valor se encuentra dentro del ecosistema de Google Cloud, lo que puede complicar la configuración para los equipos que no utilizan GCP o Google AI Studio.

La salida de la interfaz de usuario en recuadros puede resultar más difícil de leer durante interacciones prolongadas

Precios de Gemini CLI

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gemini CLI

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gemini CLI?

Esto es lo que opina un usuario de Reddit:

Cuanto más uso Gemini CLI, más me parece una mejora legítima de nuestra forma de trabajar en el terminal. Poder resumir archivos, limpiar registros, redactar SQL, generar comentarios de código o generar JSON estructurado directamente desde el shell es mucho más útil de lo que esperaba. Básicamente, es una capa de IA sobre tus tareas diarias de desarrollo; sin cambiar de ventana, sin bucles de copiar y pegar.

Cuanto más uso Gemini CLI, más me parece una mejora legítima de nuestra forma de trabajar en el terminal. Poder resumir archivos, limpiar registros, redactar SQL, generar comentarios de código o generar JSON estructurado directamente desde el shell es mucho más útil de lo que esperaba. Básicamente, es una capa de IA sobre tus tareas diarias de desarrollo; sin cambiar de ventana, sin bucles de copiar y pegar.

📖 Lea también: Alternativas a Google Gemini IA para la creación de contenido y la programación de código

8. Cline (Ideal para corporaciones preocupadas por la seguridad y usuarios avanzados de VS Code)

vía Cline

Otros agentes gestionados suelen requerir que sus datos pasen por sus servidores intermedios propietarios. Sin embargo, Cline actúa como un puente directo entre su IDE y el proveedor de inferencia que elija.

Este modelo de «traiga su propia inferencia» significa que, si su organización utiliza Amazon Bedrock, GCP Vertex o un servidor local privado, su código y sus indicaciones nunca entrarán en contacto con la infraestructura de Cline. Está diseñado para ingenieros que desean la autonomía de alto nivel de un agente de terminal, pero necesitan que se integre directamente en la ergonomía familiar de VS Code o JetBrains.

Las mejores funciones de Cline

Garantice la soberanía total de los datos con un sistema que procesa el código localmente y tiene una conexión directa con su host de inferencia preferido

Revisa un desglose detallado de los cambios que el agente pretende realizar y haz preguntas aclaratorias antes de autorizar cualquier modificación de los archivos.

Amplíe las capacidades del agente conectándolo a un amplio ecosistema de herramientas de seguridad, pruebas y documentación

Implementa los mismos potentes flujos de trabajo basados en agentes en VS Code y en toda la suite de JetBrains, incluyendo IntelliJ y PyCharm

Limitaciones de Cline

La selección y configuración de modelos requieren una configuración más práctica

La sobrecarga de la interfaz del IDE puede ralentizar las operaciones repetitivas con grandes volúmenes de archivos en comparación con los agentes basados en terminal

Precios de Cline

Gratis (código abierto)

Equipos: 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cline

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cline?

Durante su reseña de Cline, un usuario de Reddit dejó un consejo:

Modelos locales + Cline si tienes un Macbook de la serie M en buen estado.

Modelos locales + Cline si tienes un Macbook de la serie M decente.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot, con la que están familiarizados, y sus versátiles capacidades —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, los costes asociados al cambio de pestaña y al cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se integra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende indicaciones en texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp! Genera y gestiona código con ClickUp Brain

9. Aider (Ideal para usuarios avanzados de terminal e ingenieros que buscan un socio independiente del modelo)

a través de Aider

La ventaja clave que Aider tiene sobre Claude Code es su profunda integración nativa con Git. En lugar de realizar ediciones silenciosas, Aider trata cada tarea como un cambio controlado por versiones. Cuando actualiza archivos, prepara las modificaciones y genera un mensaje de confirmación que describe lo que ha cambiado.

Los desarrolladores pueden revisar las diferencias, realizar ajustes o revertir los cambios utilizando el mismo flujo de trabajo de Git en el que ya confían. Esta estructura mejora la productividad de los desarrolladores sin sacrificar la visibilidad. La IA impulsa el trabajo, mientras que Git mantiene cada cambio transparente y reversible.

Las mejores funciones de Aider

Cambia al instante entre Claude, OpenAI, Gemini o modelos locales para aprovechar el mejor razonamiento para una tarea específica

Genera un mapa comprimido de toda la estructura de tu proyecto para proporcionar al LLM un contexto arquitectónico completo sin agotar tu presupuesto de tokens

Coordina los cambios en el código en confirmaciones de Git sensatas y automatizadas con mensajes legibles para facilitar la auditoría y la reversión.

Utilice comandos de voz integrados para describir funciones o correcciones de errores, lo que permite una implementación sin necesidad de usar las manos durante refactorizaciones complejas

Límites de Aider

La falta de una interfaz gráfica de usuario pulida puede suponer un reto para los desarrolladores que prefieren las interfaces gráficas a un flujo de trabajo basado únicamente en la terminal.

La configuración requiere una configuración manual y la gestión de claves de API, a diferencia de las soluciones totalmente gestionadas

Precios de Aider

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Aider

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Aider?

Un usuario de Reddit comparte:

Aider funciona mejor si te sientes cómodo y estás familiarizado con Git. Aquí tienes más información sobre la integración de Git en Aider. Aider también tiene un comando /git integrado, por lo que puedes hacer cosas como /git diff main para comparar todos los cambios en tu rama, o /git diff origin/main para comparar todos tus cambios no enviados.

Aider funciona mejor si te sientes cómodo y estás familiarizado con Git. Aquí tienes más información sobre la integración de Git en Aider. Aider también tiene un comando /git integrado, por lo que puedes hacer cosas como /git diff main para comparar todos los cambios en tu rama, o /git diff origin/main para comparar todos tus cambios no enviados.

10. Continue (Ideal para equipos de ingeniería que necesitan automatizar estándares de codificación personalizados)

a través de Continuar

Continue se centra en lo que ocurre después de escribir el código. Ayuda a los equipos a aplicar reglas de arquitectura, requisitos de seguridad y prácticas de codificación internas en cada solicitud de validación. Tu equipo puede definir estas reglas como comprobaciones basadas en Markdown.

Las comprobaciones actúan como revisores automatizados. Analizan las nuevas solicitudes de validación de cambios y evalúan si los cambios siguen los estándares de ingeniería del proyecto. Estas comprobaciones también pueden señalar problemas como patrones inseguros, anotaciones de tipo redundantes, bloques de documentación innecesarios o código que incumple las directrices de arquitectura.

Dado que estas reglas residen en el repositorio, evolucionan junto con el código base.

Continúa con las mejores funciones

Crea reglas de IA personalizadas utilizando archivos Markdown sencillos para aplicar patrones arquitectónicos específicos o protocolos de seguridad en todo el repositorio

Automatiza las comprobaciones de estado de GitHub que se desencadenan con cada solicitud de validación para señalar inconsistencias y sugerir correcciones inmediatas del código

Implementa habilidades de programación específicas que enseñen al agente tus marcos de trabajo y estructuras de archivos para una generación de código más precisa y adaptada al proyecto

Ejecuta las mismas comprobaciones de calidad localmente a través de la CLI durante el desarrollo o a gran escala dentro de tu canalización de CI/CD para garantizar una aplicación coherente

Límites continuados

La creación de comprobaciones de Markdown eficaces requiere un diseño y un perfeccionamiento iniciales de las indicaciones para evitar falsos positivos

La funcionalidad completa depende de la integración con GitHub o GitLab, lo que puede no ser adecuado para entornos de desarrollo puramente locales o aislados.

Continuar con los precios

Starter: 3 $ por cada millón de tokens

Equipo: 20 $ al mes por usuario

Empresa: Precios personalizados

Continuar con valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Continue?

Esto es lo que opina un usuario de Reddit:

continue. dev funciona bien para escanear y analizar [sic] múltiples archivos.

continue. dev funciona bien para escanear y analizar [sic] múltiples archivos.

11. Replit (Ideal para la creación rápida de prototipos full-stack y flujos de trabajo desde la idea hasta la implementación)

a través de Replit

Claude Code requiere que gestione su propio entorno local, las dependencias y los procesos de implementación. Sin embargo, Replit ofrece un entorno de pruebas gestionado y basado en la nube donde la IA escribe el código, configura el servidor, realiza la conexión a la base de datos y aloja el producto final.

Esta configuración elimina el trabajo habitual de preparación del entorno. No es necesario configurar entornos de ejecución locales, instalar dependencias ni preparar un proceso de alojamiento antes de iniciar un proyecto.

Por ejemplo, un fundador que esté creando una pequeña herramienta interna puede describir la interfaz, la lógica del backend y la estructura de la base de datos. Replit genera el proyecto, configura el entorno de ejecución y realiza las conexiones necesarias para que la aplicación se ejecute de inmediato.

Las mejores funciones de Replit

Describe una aplicación en lenguaje natural y observa cómo el agente diseña, escribe código y implementa toda la pila de forma autónoma

Proporcione bases de datos integradas, autenticación de usuarios y alojamiento al instante sin tener que gestionar proveedores de nube externos ni claves de API

Utilice el sistema de pruebas propio que abre un navegador para verificar la funcionalidad del código y corrige automáticamente los errores en tiempo real

Invita a los miembros del equipo a entrar en el entorno en la nube en tiempo real para realizar la edición de código o revisar la aplicación junto con la IA en un entorno de trabajo compartido

Límites de Replit

La flexibilidad de la arquitectura es limitada, ya que los proyectos se ejecutan dentro del ecosistema de Replit y sus servicios gestionados

Acceso limitado al sistema de bajo nivel en comparación con las herramientas nativas de terminal para tareas de infraestructura complejas u operaciones con archivos locales

Precios de Replit

Free

Replit Core: 20 $ al mes

Replit Pro: 100 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Replit

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 120 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Replit?

Esto es lo que opinaba un usuario de G2:

Replit reduce el nivel de conocimientos necesarios para crear e implementar con éxito una aplicación competente. Mi experiencia se centra en la gestión de proyectos de TI, por lo que sé lo suficiente como para ser peligroso, pero nunca lo suficiente como para aprender toda la sintaxis de un lenguaje de programación o el desarrollo full stack. Puedo hablar con el agente de Replit como lo haría un desarrollador en el trabajo, perfeccionar el resultado y crear aplicaciones sin necesidad de un desarrollador físico.

Replit reduce el nivel de conocimientos necesario para crear e implementar con éxito una aplicación competente. Mi experiencia se centra en la gestión de proyectos de TI, por lo que sé lo suficiente como para ser peligroso, pero nunca lo suficiente como para aprender toda la sintaxis de un lenguaje de programación o el desarrollo full stack. Puedo hablar con el agente de Replit como lo haría un desarrollador en el trabajo, perfeccionar el resultado y crear aplicaciones sin necesidad de un desarrollador físico.

Combina código, planificación y entrega con ClickUp

Los agentes de programación de IA pueden escribir y refactorizar código más rápido que nunca. El mayor reto es mantener el trabajo de desarrollo alineado con las tareas, la documentación y las actualizaciones del equipo. Entre las muchas alternativas a Claude Code, ClickUp lo hace posible.

En lugar de separar las discusiones sobre el código, el seguimiento de proyectos y la documentación técnica entre múltiples herramientas, ClickUp los mantiene conectados en un único entorno de trabajo.

Codegen Agent ayuda a convertir esas tareas directamente en código funcional y solicitudes de validación, lo que reduce el esfuerzo manual y acelera la entrega. Por su parte, ClickUp Docs vincula la documentación técnica a las tareas, y ClickUp Automatizaciones optimizan los flujos de trabajo repetitivos a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo.

¿El resultado? Tu equipo podrá planificar funciones, documentar requisitos, realizar el seguimiento de las tareas y supervisar el progreso sin perder el contexto. ¡Prueba ClickUp gratis hoy mismo! ✅