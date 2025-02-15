Si ha estado utilizando Cursor IA para programar, probablemente haya disfrutado de funciones clave como la finalización automática del código, la depuración y la generación de documentación.

Pero seamos sinceros: no es perfecto.

Ya sea por dificultades para manejar código complejo o por una limitación en la compatibilidad lingüística, es posible que esté pensando en explorar opciones que se adapten mejor a sus necesidades.

En esta entrada del blog, nos sumergiremos en algunas de las mejores alternativas a Cursor IA, mostrándote cómo se comparan y por qué podrían ser justo la mejora que has estado buscando. 👀

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes las 11 mejores alternativas a Cursor IA para que las explores: ClickUp (la mejor opción para gestionar proyectos de desarrollo de software y la colaboración del equipo en una sola plataforma) TabNine (ideal para desarrolladores que buscan una finalización de código rápida y basada en IA en múltiples IDE) GitHub Copilot (la mejor opción para obtener sugerencias de código directamente en los flujos de trabajo de GitHub) Codeium (ideal para completar código en tiempo real con compatibilidad para múltiples lenguajes) OpenAI Codex (ideal para tareas de codificación complejas y para trabajar con API) CodeT5 (ideal para bases de código grandes y análisis de código basado en IA) IntelliCode (ideal para usuarios de Visual Studio que buscan sugerencias basadas en IA para mejorar la eficiencia y la precisión del código). DeepCode (ideal para identificar y corregir posibles incidencias o problemas de seguridad con revisiones e información del código en tiempo real). Replit Ghostwriter (la mejor opción como asistente de programación basado en la nube con funciones colaborativas) Eclipse Che (la mejor opción para la gestión de IDE y entornos de trabajo basados en la nube) Bolt. new (ideal para una codificación ligera basada en la nube que agiliza el desarrollo)

Limitaciones de Cursor IA

Cursor IA ofrece grandes posibilidades para los desarrolladores, pero tiene varios límites que pueden suponer un reto en el desarrollo de software, lo que le empuja a buscar alternativas.

Límite mensual de 500 consultas: esto limita a los desarrolladores a la hora de trabajar en proyectos más grandes o complejos, lo que les frustra y les obliga a explorar herramientas con menos restricciones.

Rendimiento lento con bases de código grandes: Cursor IA tiende a ralentizarse cuando maneja proyectos complejos con múltiples archivos, lo que lo hace ineficaz para equipos de desarrollo más grandes.

Sugerencias inexactas: los usuarios han informado de que Cursor IA a veces genera fragmentos de código irrelevantes o incorrectos, lo que interrumpe el flujo de desarrollo y conlleva correcciones que requieren mucho tiempo.

Falta de conciencia del contexto: Aunque Cursor IA puede sugerir código, le cuesta mantener el contexto en proyectos más grandes, lo que da lugar a resultados inconsistentes.

Integraciones limitadas: las opciones de integración de Cursor IA son menos extensas en comparación con algunos competidores, lo que limita la flexibilidad en determinados entornos de desarrollo.

🧠 Dato curioso: El término «depuración» en programación tiene su origen en una incidencia real ocurrida en 1947. Un técnico descubrió que el ordenador Harvard Mark II funcionaba mal debido a una polilla atrapada en uno de sus relés mecánicos. Para solucionar el problema, hubo que eliminar el «error», lo que llevó al uso generalizado del término «depuración» para describir el proceso de identificación y corrección de errores en un programa.

Alternativas a Cursor IA de un vistazo

Los problemas y limitaciones de Cursor IA han llevado a muchos a buscar alternativas más fiables y con más funciones. Aquí tienes una breve panorámica de las mejores alternativas a Cursor IA, cada una de las cuales ofrece funciones únicas diseñadas para mejorar tu experiencia de programación. 💻

Herramienta Función destacada Lo mejor para ClickUp Gestión integral de proyectos con flujos de trabajo e integraciones personalizables. Equipos que buscan una plataforma todo en uno para la gestión de tareas, la colaboración y el seguimiento de proyectos. TabNine Autocompletado de código basado en IA con compatibilidad para múltiples lenguajes y entornos de desarrollo integrados (IDE). Desarrolladores que desean mejorar la eficiencia del código con sugerencias contextuales en varios lenguajes. GitHub Copilot Sugerencias de código basadas en IA integradas en los IDE más populares. Técnicos que buscan asistencia en tiempo real para el código y autocompletado dentro de su entorno de desarrollo. Codeium Autocompletado de código con IA y compatibilidad con múltiples lenguajes e IDE. Desarrolladores que buscan un asistente de código versátil que se integre perfectamente en su flujo de trabajo. OpenAI Codex IA avanzada capaz de comprender y generar código complejo. Desarrolladores y equipos que necesitan una herramienta potente para crear aplicaciones y gestionar la generación de código complejo. CodeT5 Modelo optimizado para la generación y comprensión de código en todos los lenguajes. Programadores que necesitan una herramienta especializada para la generación de código a partir de descripciones sencillas o la comprensión de código. IntelliCode Sugerencias de código basadas en IA y refactorización dentro de Visual Studio. Desarrolladores que utilizan Visual Studio o VS Code y desean recomendaciones de código inteligentes y correcciones de errores. DeepCode Análisis de código estático basado en IA para identificar vulnerabilidades y incidencias. Equipos de desarrollo y seguridad que desean detectar y solucionar problemas en su código base de forma automática. Replit Ghostwriter Codificación asistida por IA directamente en la plataforma Replit. Estudiantes y desarrolladores que utilizan Replit y desean sugerencias basadas en IA para escribir, depurar y aprender a crear código más rápido. Eclipse Che IDE basado en la nube con entornos de trabajo colaborativos y contenedorizados. Equipos que necesitan una solución basada en la nube para el desarrollo colaborativo con flujos de trabajo CI/CD integrados. Bolt. nuevo Entornos de desarrollo instantáneos basados en la nube con plantillas preconfiguradas. Desarrolladores que necesitan una configuración rápida de entornos de desarrollo sin instalación ni configuración local.

🔍 ¿Sabías que... Ada Lovelace, a menudo considerada la primera programadora informática del mundo, escribió el primer algoritmo destinado a una máquina (el motor analítico, diseñado por Charles Babbage) en el siglo XIX?

Las 11 mejores alternativas a Cursor IA

Si estás buscando opciones más allá de Cursor AI, estas 11 herramientas de IA alternativas para equipos de software ofrecen una gama de funciones diseñadas para mejorar tu flujo de trabajo de codificación y desarrollo.

Profundicemos en el tema. 👇

1. ClickUp (la mejor opción para gestionar proyectos de desarrollo de software y la colaboración del equipo en una sola plataforma)

ClickUp Brain

Genere código sin esfuerzo utilizando entradas en lenguaje natural con ClickUp Brain.

ClickUp for Software Teams es una alternativa dinámica a Cursor AI. Combina inteligencia artificial, integraciones perfectas y herramientas flexibles de gestión de proyectos para mejorar tu flujo de trabajo de codificación. Desde la generación de fragmentos de código y el seguimiento del progreso hasta la sincronización con herramientas como GitHub, ClickUp garantiza que tu proceso de codificación sea eficiente y organizado.

En el centro de esta funcionalidad se encuentra ClickUp Brain, una herramienta basada en IA que proporciona fragmentos de código precisos, lo que ahorra tiempo y reduce los errores. Diseñada específicamente para desarrolladores de software, cuenta con cientos de indicaciones creadas a mano y respaldadas por investigaciones para generar código, revisarlo o ejecutar pruebas unitarias.

Descargar esta plantilla Cree, realice el seguimiento y envíe proyectos con la plantilla del proceso de desarrollo de software de ClickUp.

La plantilla de desarrollo de software ClickUp ofrece una solución práctica para unificar el flujo de trabajo de su equipo y eliminar las brechas de comunicación. En lugar de depender de interminables reuniones y actualizaciones de estado, esta plantilla centraliza su proceso de desarrollo, lo que garantiza una colaboración fluida desde la ideación hasta la entrega.

Con sus carpetas predefinidas y flujos de trabajo personalizables, la plantilla está diseñada para ofrecer soporte a todas las fases del desarrollo de software. Además, la plantilla te ayuda a:

Planifica y organiza: crea hojas de ruta de productos, listas de tareas pendientes y flujos de trabajo adaptados a las necesidades de tu equipo.

Optimice la ejecución: gestione sprints, realice el seguimiento de los lanzamientos y lleve a cabo investigaciones sobre los usuarios en una única plataforma.

Mejora la comunicación: comparte el progreso sin esfuerzo con las partes interesadas y los miembros del equipo.

Metodologías flexibles: Adáptate a Scrum, Kanban o flujos de trabajo híbridos con estructuras predefinidas.

Las mejores funciones de ClickUp

Integración perfecta con GitHub y GitLab: vincula tus repositorios a ClickUp para sincronizar automáticamente las confirmaciones, las ramas y las solicitudes de validación directamente en las tareas con vincula tus repositorios a ClickUp para sincronizar automáticamente las confirmaciones, las ramas y las solicitudes de validación directamente en las tareas con las integraciones de ClickUp

Resaltado de sintaxis: utilice el formato de bloques de código en utilice el formato de bloques de código en ClickUp Documentos para el uso compartido y organización de fragmentos de código con resaltado de sintaxis para más de 30 lenguajes de programación.

Optimice el uso compartido de código con el resaltado de sintaxis en ClickUp Docs.

Paneles personalizables: realiza un seguimiento y comparte el progreso del desarrollo con realiza un seguimiento y comparte el progreso del desarrollo con los paneles de ClickUp estableciendo metas de codificación y añadiendo tarjetas personalizadas para obtener información sobre las tareas, las confirmaciones y los hitos del proyecto.

Información organizada: realice el seguimiento de los detalles clave de la codificación añadiendo realice el seguimiento de los detalles clave de la codificación añadiendo Campos personalizados de ClickUp a las tareas, como lenguajes de programación, estado de revisión del código o fases de prueba, para una mejor organización del proyecto.

Plantillas predefinidas: aprovecha diversas plantillas de desarrollo de software para optimizar la planificación de proyectos, la gestión de sprints y el seguimiento de lanzamientos.

Limitaciones de ClickUp

Se necesita tiempo para utilizar eficazmente las funciones avanzadas de IA.

Es posible que algunas funciones avanzadas no estén disponibles en la aplicación móvil.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Me gusta mucho la versatilidad de ClickUp. Tiene un amplio intervalo de funciones y podría sustituir a muchas otras soluciones de software. Para equipos pequeños y en crecimiento, ofrece una forma estupenda de organizar y visualizar el trabajo. Por último, la IA de ClickUp es una herramienta estupenda para ayudar a mi equipo a buscar elementos.

2. TabNine (ideal para desarrolladores que buscan una finalización rápida del código basada en IA en múltiples IDE)

a través de TabNine

TabNine es un asistente de codificación con IA diseñado para ayudar a los desarrolladores de software a acelerar los flujos de trabajo y mejorar la calidad del código. Con sus avanzadas capacidades de autocompletado de código, TabNine predice y sugiere funciones completas o líneas enteras de código a medida que escribes, lo que reduce significativamente el tiempo dedicado a tareas repetitivas.

Ofrece mayor privacidad, flexibilidad y opciones de personalización más allá de las sugerencias básicas de código. Tanto si trabajas con JavaScript, Python o lenguajes más especializados como Rust o Go, este programador en pareja con IA se integra perfectamente en tu entorno, al tiempo que mantiene estrictos protocolos de seguridad.

Las mejores funciones de TabNine

Acelera tu flujo de trabajo con sugerencias basadas en el aprendizaje automático que anticipan tu próxima línea de código.

Elige entre alojamiento local, en la nube o en servidor para adaptarte a los requisitos de seguridad de tu empresa.

Entrena modelos de IA en tu base de código para obtener sugerencias altamente personalizadas y precisas.

Consigue una privacidad total del código sin retención de datos y protección contra los riesgos de responsabilidad de la propiedad intelectual.

Limitaciones de TabNine

El programa consume una cantidad significativa de RAM, y a menudo requiere más de 1 GB de memoria para funcionar de manera eficiente.

Cuando se trabaja con marcos de interfaz de usuario JavaScript, las sugerencias tienden a ser menos precisas o, en ocasiones, incorrectas.

Precios de TabNine

Básico: Gratis

Desarrollo: 9 $ al mes por usuario

Corporación: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de TabNine

G2: 4,2/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TabNine?

Se adapta rápidamente a mi estilo y formatos de código, actualizándose para acomodar las variables y funciones que he definido.

🔍 ¿Sabías que...? Uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel fue Fortran (Formula Translation), creado en la década de 1950. Fue diseñado para aplicaciones científicas y de ingeniería.

3. GitHub Copilot (la mejor opción para obtener sugerencias de código directamente en los flujos de trabajo de GitHub)

a través de GitHub Copilot

GitHub Copilot, con tecnología OpenAI, ofrece compatibilidad con una amplia gama de lenguajes de programación y genera código preciso y completo, lo que lo convierte en una herramienta productiva para los desarrolladores. Como alternativa fiable a ChatGPT, Copilot te permite abordar nuevos lenguajes de programación y marcos de trabajo más rápidamente, al tiempo que disfrutas de una integración perfecta en tu entorno de programación actual.

Desde escribir código hasta crear pruebas, documentación e incluso actualizaciones de varios archivos, Copilot te ayuda a centrarte en lo que más importa: resolver problemas y enviar un código mejor. Su capacidad para comprender las indicaciones en lenguaje natural te permite realizar el trabajo más rápido.

Las mejores funciones de GitHub Copilot

Genera código en múltiples lenguajes de programación, incluidos Python, JavaScript, C++, Go y TypeScript.

Integración perfecta con editores de código populares como Visual Studio Code, JetBrains IDEs y Neovim.

Detecta y corrige los errores rápidamente revisando las detecciones de errores y las sugerencias generadas por la IA.

Personaliza las sugerencias de código enseñando a la herramienta tu estilo y los estándares de tu proyecto.

Limitaciones de GitHub Copilot

Tiene dificultades para comprender indicaciones complejas y puede ignorar las entradas.

No puede analizar toda la base de código en Visual Studio, lo que establece un límite en el alcance a archivos individuales.

Precios de GitHub Copilot

Pro: 10 $ al mes por usuario

Empresas: 19 $ al mes por usuario

Corporación: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitHub Copilot?

La capacidad de completar la sintaxis al escribir código, analizar mensajes de error y, en casi el 100 % de los casos, indicarme el camino a seguir, explicar y discutir las opciones de arquitectura.

📖 Lea también: Guía de 9 pasos sobre cómo escribir documentación para código

4. Codeium (ideal para completar código en tiempo real con compatibilidad para múltiples lenguajes)

a través de Codeium

Codeium es un asistente de codificación avanzado que utiliza la IA en el desarrollo de software para generar sugerencias de código sensibles al contexto. Su exclusiva función «Supercomplete» predice tu próxima acción, no solo tu próxima línea de código, lo que la hace más intuitiva y avanzada que las herramientas de autocompletado tradicionales.

Con compatibilidad para más de 70 lenguajes de programación y compatibilidad con los principales IDE y plataformas, Codeium se adapta a las necesidades individuales, de equipos y de corporaciones.

Las mejores funciones de Codeium

Cree bloques de código de varias líneas, incluyendo llamadas a funciones y controladores de eventos, con una mínima intervención.

Renombra variables, corrige errores tipográficos y vincula controladores de eventos automáticamente dentro de tu editor.

Disfrute del cumplimiento de la norma SOC2 Tipo 2 para flujos de trabajo de codificación seguros y fiables en materia de seguridad.

Integre con IDE y plataformas como Chrome, Safari, MacOS, iOS y Android para disfrutar de entornos de programación flexibles.

Limitaciones de Codeium

Asistencia limitada para la depuración de errores lógicos complejos.

En ocasiones ofrece sugerencias irrelevantes, lo que interrumpe el flujo de trabajo en códigos complejos o poco convencionales.

Precios de Codeium

Pro: 15 $ al mes por usuario

Pro Ultimate: 60 $ al mes por usuario

Equipos: 35 $ al mes por usuario

Teams Ultimate: 90 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Codeium

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Codeium?

Llevo un tiempo utilizando Codeium y se ha convertido rápidamente en una herramienta indispensable en mi flujo de trabajo de desarrollo. La función de autocompletado de código con IA es increíblemente intuitiva y acelera significativamente mi proceso de programación.

🧠 Dato curioso: El cerebro humano tiene alrededor de 86 000 millones de neuronas, mientras que la mayoría de los modelos de IA tienen muchos menos parámetros. Sin embargo, la IA puede procesar y analizar datos mucho más rápido que nuestro cerebro, lo que la hace muy potente para ciertas tareas.

5. OpenAI Codex (ideal para tareas de codificación complejas y para trabajar con API)

vía OpenAI Codex

OpenAI Codex, desarrollado por los creadores de ChatGPT, une el lenguaje natural y la programación al convertir las indicaciones escritas en código ejecutable. Aprovechando las capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje de GPT-3 y miles de millones de líneas de código de fuentes públicas, Codex simplifica las tareas de codificación para desarrolladores de todos los niveles.

Su capacidad para generar fragmentos de código relevantes rápidamente lo convierte en un asistente muy útil para la productividad de los desarrolladores.

Las mejores funciones de OpenAI Codex

Realiza el trabajo con más de una docena de lenguajes de programación, incluidos JavaScript, PHP, Swift y scripts Shell.

Aplica Codex para tareas como transpilación de código, explicación de fragmentos o refactorización de proyectos.

Aprovecha sus 14 KB de memoria para Python, que proporcionan una comprensión contextual más profunda que GPT-3.

Utilice Codex para sugerir bibliotecas, API o funciones para tareas específicas, acelerando así el desarrollo.

Limitaciones de OpenAI Codex

Los resultados del código de Codex pueden contener errores o no funcionar en ocasiones.

A menudo tiene dificultades con tareas de codificación complejas que requieren sintetizar múltiples componentes.

Precios de OpenAI Codex

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OpenAI Codex

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OpenAI Codex?

Estoy acostumbrado a que las IA de programación como GitHub Copilot no tengan compatibilidad con R. Hoy he obtenido acceso a la versión beta de Codex y estoy impresionado. Entiende R sin que tengas que decirle que estás utilizando R.

Estoy acostumbrado a que las IA de programación como GitHub Copilot no tengan compatibilidad con R. Hoy he obtenido acceso a la versión beta de Codex y estoy impresionado. Entiende R sin que tengas que decirle que estás utilizando R.

🔍 ¿Sabías que...? El término «spam» para referirse al correo electrónico no deseado tiene su origen en un sketch de Monty Python de la década de 1970, en el que un grupo de vikingos repite constantemente la palabra «spam» en un restaurante, abrumando a los clientes. Internet adoptó el término para describir la avalancha abrumadora de mensajes no solicitados.

6. CodeT5 (ideal para bases de código grandes y análisis de código basado en IA)

a través de CodeT5

CodeT5 es un modelo de código abierto basado en transformadores diseñado específicamente para tareas de programación.

Desarrollado por investigadores de Salesforce, se basa en los principios del T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) de Google y los adapta a tareas relacionadas con el código.

Esta herramienta de desarrollo de software destaca en la resumición, generación y perfeccionamiento de código, e incluso en la traducción de código a código. Esto le permite procesar con precisión elementos específicos del lenguaje, como nombres de variables e identificadores de funciones.

Las mejores funciones de CodeT5

Identifica secciones de código duplicadas en proyectos grandes para mantener tu código base limpio.

Obtenga explicaciones claras sobre lo que hace un fragmento de código, lo que facilita el aprendizaje de nuevos lenguajes o marcos de trabajo.

Convierte código de un lenguaje, como Python, a otro, como JavaScript, sin problemas.

Mejora la legibilidad u optimiza las funciones utilizando sus capacidades de refinamiento inteligente.

Límites de CodeT5

CodeT5 puede tener dificultades para comprender bases de código complejas, lo que da lugar a sugerencias menos precisas.

La adaptabilidad del modelo al código específico o a lenguajes de programación especializados puede verse limitada.

Precios de CodeT5

Free

Valoraciones y reseñas de CodeT5

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CodeT5?

No hay suficientes reseñas.

7. IntelliCode (ideal para usuarios de Visual Studio que buscan sugerencias basadas en IA para mejorar la eficiencia y la precisión del código)

a través de IntelliCode

Intellicode es un asistente basado en IA diseñado para Visual Studio y Visual Studio Code que simplifica la codificación en proyectos de gran envergadura. Utiliza el aprendizaje automático para analizar patrones de código de repositorios del mundo real.

Clasifica las completaciones más relevantes en la parte superior de la lista de IntelliSense para centrarse en el desarrollo en lugar de buscar en funciones completas. Lo que hace que Intellicode sea único es su capacidad para adaptarse a su estilo de codificación y proporcionar ejemplos de uso de API de proyectos de código abierto.

Las mejores funciones de IntelliCode

Utiliza la herramienta dentro de Visual Studio o Visual Studio Code sin interrumpir tus procesos.

Simplifique su código base detectando bloques repetitivos y mejorando la facilidad de mantenimiento.

Obtenga autocompletados de código inteligentes clasificados por relevancia y adaptados a su proyecto.

Descubre cómo los desarrolladores utilizan API específicas con ejemplos reales de GitHub.

Limitaciones de IntelliCode

Compatibilidad limitada con idiomas menos comunes.

Para determinados lenguajes, como Python, IntelliCode requiere el servidor de lenguaje de Python de Microsoft para funcionar correctamente.

Precios de IntelliCode

Free

Valoraciones y reseñas de IntelliCode

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IntelliCode?

Las mejoras de IntelliCode no se limitan a completar sentencias. IntelliCode también proporciona orientación sobre la sobrecarga más adecuada para esa API, dado el contexto actual del código. ¡Se acabó el desplazamiento innecesario!

🧠 Dato curioso: El primer virus informático, llamado Creeper, apareció en 1971. Era un programa autorreplicante diseñado para demostrar el concepto de virus, y mostraba un mensaje que decía: «¡Soy el creeper, atrápame si puedes!».

8. DeepCode (ideal para identificar y corregir posibles errores o problemas de seguridad con revisiones e información del código en tiempo real)

a través de DeepCode

DeepCode, ahora integrado como Snyk Code, es una herramienta de revisión de código basada en IA que se centra en mejorar la seguridad y la calidad de tu código. Con compatibilidad para lenguajes de programación como JavaScript, TypeScript, Python, Java y C/C++, DeepCode utiliza el aprendizaje automático para analizar tu código en busca de vulnerabilidades de seguridad y problemas de calidad en tiempo real.

Su enfoque centrado en la privacidad garantiza la seguridad de tus datos al tiempo que te permite beneficiarte de información de primer nivel basada en IA, lo que la convierte en una buena herramienta de IA para desarrolladores.

Las mejores funciones de DeepCode

Utiliza una combinación de modelos de IA simbólicos y generativos para escanear y realizar la edición del código en busca de vulnerabilidades.

Disfruta de un ciclo de desarrollo rápido mientras DeepCode IA garantiza la seguridad de tu código con recomendaciones instantáneas y relevantes.

Aproveche las ventajas de los modelos de IA autohospedados que dan prioridad a la privacidad y evitan utilizar los datos de los clientes para el entrenamiento.

Escribe y prueba tus propias reglas de seguridad de código utilizando la lógica de DeepCode IA con autocompletado.

Límites de DeepCode

Aunque DeepCode tiene como objetivo identificar vulnerabilidades, en ocasiones puede señalar problemas que no lo son, lo que requiere una verificación manual.

La herramienta depende de una conexión a internet para funcionar plenamente, lo que puede suponer un límite en entornos con acceso restringido o sin acceso a internet.

Precios de DeepCode

Equipo: 25 $/mes (5-10 usuarios)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DeepCode

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DeepCode?

No hay suficientes reseñas.

💡 Consejo profesional: al integrar la IA en tu flujo de trabajo de desarrollo, ajusta el modelo a tu entorno de codificación específico. Utiliza indicaciones específicas para cada contexto y ajusta los parámetros para optimizar las sugerencias para el lenguaje, los marcos y el estilo de codificación de tu proyecto.

9. Replit Ghostwriter (la mejor opción como asistente de programación basado en la nube con funciones colaborativas)

vía Replit Ghostwriter

Ghostwriter de Replit está diseñado para ayudarte a convertirte en un mejor programador, centrándose en la creatividad y automatizando las tareas repetitivas de programación. Funciona como mentor y colaborador, comprendiendo el contexto de tu proyecto y ofreciendo soluciones relevantes.

La alternativa a Cursor IA tiene compatibilidad con 16 lenguajes de programación y se integra a la perfección con el IDE en línea de Replit para una codificación rápida y sobre la marcha.

Las mejores funciones de Replit Ghostwriter

Describe tus necesidades en un lenguaje sencillo para generar funciones completas.

Resalta el código que no conozcas para recibir explicaciones claras y paso a paso.

Graba notas de voz para iniciar rápidamente proyectos mientras estás lejos del teclado.

Obtenga asistencia personalizada con código complejo o aprenda nuevos conceptos de programación.

Límites de Replit Ghostwriter

Aunque suele ser útil, Ghostwriter puede ofrecer en ocasiones sugerencias que no se ajustan a la intención del usuario.

Algunos usuarios han informado de que Ghostwriter puede ser lento en ocasiones, lo que podría afectar a la experiencia de codificación.

Precios de Replit Ghostwriter

Replit Core: 25 $ al mes por usuario

Teams: 40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Replit Ghostwriter

G2: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Replit Ghostwriter?

Me fascina el hecho de que por fin se pueda crear código utilizando IA directamente en el repositorio. Es rápido, da buenos resultados y, sobre todo, es una solución que se puede implementar de inmediato y no tiene que ejecutarse posteriormente en servidores externos que hay que saber configurar.

🤝 Recordatorio amistoso: valida siempre el código generado por IA en el contexto de tu base de código existente. Incluso con sugerencias muy precisas, la integración en sistemas heredados/as o proyectos de gran envergadura puede introducir incidencias inesperadas o problemas de rendimiento.

10. Eclipse Che (la mejor opción para la gestión de IDE y entornos de trabajo basados en la nube)

a través de Eclipse Che

Eclipse Che es un entorno de trabajo para desarrolladores basado en la nube y un IDE que simplifica la codificación, las pruebas y la depuración, lo que lo convierte en uno de los mejores editores de código para el desarrollo basado en la nube.

Diseñada como una plataforma de código abierto, ofrece entornos de trabajo remotos a los que se puede acceder desde cualquier navegador, lo que elimina la necesidad de instalaciones locales. Con su arquitectura basada en Kubernetes, Eclipse Che permite un desarrollo remoto escalable y seguro.

Las mejores funciones de Eclipse Che

Conéctese directamente a GitHub, GitLab o Bitbucket para un control de versiones sin interrupciones.

Configure los IDE para que funcionen en redes aisladas y cumplan con los estándares FIPS.

Utilice VS Code o JetBrains IDEs de forma remota a través de configuraciones Kubernetes seguras y escalables en términos de seguridad.

Autentica el acceso de los miembros del equipo mediante OpenID Connect y Kubernetes RBAC.

Limitaciones de Eclipse Che

Los usuarios han informado de que Eclipse Che puede experimentar retrasos y bloqueos.

Los entornos de trabajo de Eclipse Che tienen límites de memoria de forma predeterminada, lo que puede restringir el desarrollo de aplicaciones que consumen muchos recursos.

Precios de Eclipse Che

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Eclipse Che

G2: 4,3/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Eclipse Che?

Es un buen IDE si sabes lo que estás haciendo. Funciona muy bien con Java, pero para que otros lenguajes funcionen, tienes que instalar muchos complementos para que tengan compatibilidad. Se tarda un poco en acostumbrarse a la interfaz, pero una vez que lo haces, ¡hay muchas cosas que puedes hacer con ella! Está muy orientada a las funciones y tiene muchas opciones y ajustes para optimizar tu flujo de trabajo.

11. Bolt. Nuevo (ideal para una codificación ligera basada en la nube que agiliza el desarrollo)

a través de Bolt.new

Bolt. new es una plataforma de desarrollo web basada en IA que agiliza la creación y el despliegue de aplicaciones full-stack directamente en tu navegador. Al integrar la asistencia de IA con el entorno de desarrollo en el navegador de StackBlitz, Bolt. new te permite generar código, ejecutar aplicaciones y desplegarlas sin necesidad de configuraciones locales.

También permite la instalación de paquetes npm, la configuración de backends y la integración con bases de datos como Supabase.

Bolt. nuevas mejores funciones

Modifica y perfecciona tu código directamente en el IDE basado en navegador.

Lanza tus aplicaciones a entornos de producción con herramientas de implementación integradas.

Comparte tu trabajo con las partes interesadas a través de una URL para facilitar la colaboración y los comentarios.

Añada paquetes npm y gestione las dependencias sin salir de la plataforma.

Bolt. nuevos límites

Los usuarios han informado de posibles problemas de seguridad.

Algunos usuarios han señalado que Bolt. new puede añadir dependencias innecesarias a los proyectos, lo que podría complicar el proceso de desarrollo.

Bolt. nuevos precios

Pro: 9 $ al mes por usuario

Teams: 29 $ al mes por usuario

Bolt. nuevas valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bolt. new?

No hay suficientes reseñas.

🤝 Recordatorio amistoso: aunque la IA puede encargarse de tareas repetitivas y ayudar a detectar errores comunes, no confíes únicamente en ella para tomar decisiones arquitectónicas importantes o resolver problemas críticos. Mantén tu experiencia en diseño de sistemas, seguridad y escalabilidad.

Haz más con ClickUp

Aunque Cursor IA ofrece funciones útiles para los desarrolladores, no es la solución perfecta para todos los proyectos o necesidades de programación. Las 11 herramientas que hemos analizado proporcionan diversas soluciones para optimizar la programación, mejorar la productividad y facilitar la colaboración.

ClickUp destaca como la opción más versátil y potente entre estas alternativas.

Su asistente integrado con tecnología de IA, Brain, sus paneles personalizables y el formato de bloques de código en documentos mejoran la codificación, la colaboración y el seguimiento de tareas, lo que convierte a ClickUp en la mejor opción para los desarrolladores.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y mejora tu flujo de trabajo de programación!