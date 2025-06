Cursor vs. GitHub Copilot: ¿qué herramienta de codificación con IA es mejor?

Lo he utilizado para escribir montones de scripts de Python para aplicaciones 3D como Houdini y Unreal, e incluso lo he utilizado para escribir aplicaciones independientes. He utilizado todas las IA y ClickUp Brain me sorprende. Genera código funcional mejor que la propia página web de ChatGPT. Y parece que ClickUp Brain es una variante personalizada de openAi. ClickUp Brain, junto con el sistema de documentos, ha supuesto un gran cambio para mí.