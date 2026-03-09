Las 10 mejores herramientas de IA para la gestión de proyectos en 2026

Las herramientas de gestión de proyectos basadas en IA ayudan a tu equipo a automatizar tareas rutinarias, priorizar el trabajo con claridad y anticipar los riesgos de los proyectos antes de que se produzcan. A continuación te ofrecemos un desglose de las mejores opciones disponibles actualmente.

Estas son mis herramientas de IA favoritas para la gestión de proyectos, que analizaré en detalle a continuación.

ClickUp: La mejor opción en general: funciones de IA potentes y flexibles La mejor opción en general: funciones de IA potentes y flexibles

Asana: La mejor para la automatización de flujos de trabajo

Fireflies. IA: La mejor para tomar notas

Notion: La mejor para visualizar el progreso de los proyectos

Taskade: La mejor para la gestión colaborativa de tareas

¿Quieres aún más opciones? Echa un vistazo a mi análisis completo de todas mis recomendaciones a continuación .

Las herramientas de gestión de proyectos basadas en IA utilizan algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para analizar datos, realizar automatizaciones de tareas y predecir los resultados de los proyectos. No solo organizan las tareas, sino que aprenden cómo trabajas tú y tu equipo.

Por ejemplo, las herramientas de IA pueden revisar los proyectos anteriores de tu equipo, calcular cuánto tiempo suelen llevar las tareas y, a continuación, realizar una previsión del tiempo necesario para terminar el trabajo actual.

Estas herramientas también priorizan las tareas automáticamente. En lugar de revisar manualmente las listas, la IA analiza el proyecto, identifica las tareas más críticas y las coloca en la parte superior de tu lista de tareas pendientes.

En resumen, las herramientas de gestión de proyectos basadas en IA simplifican tu carga de trabajo y mejoran la eficiencia operativa.

Dato curioso: ¡El «time-blocking» como método de productividad se remonta al diario de actividades diarias de Benjamin Franklin!

A la hora de elegir una herramienta de gestión de proyectos basada en IA, busca funciones que se adapten a tus necesidades y metas específicas. Estas son algunas de las funciones clave que debes tener en cuenta:

Automatización inteligente: La herramienta debe ser capaz de automatizar las tareas rutinarias con el mínimo esfuerzo

Análisis predictivo: busca herramientas que puedan predecir posibles riesgos, cuellos de botella y limitaciones de recursos

Procesamiento del lenguaje natural: Esta función te permite interactuar con la herramienta utilizando lenguaje natural, lo que facilita la obtención de la información que necesitas.

Capacidades de integración: Asegúrate de que la herramienta se integre a la perfección con tus herramientas y sistemas actuales, como plataformas de comunicación, software de control de tiempo y sistemas CRM.

Escalabilidad: A medida que tus proyectos y tu equipo crecen, tu herramienta debe poder adaptarse a tus necesidades. Busca herramientas que puedan gestionar cargas de trabajo y una complejidad cada vez mayores.

Facilidad de uso: una herramienta fácil de aprender y utilizar ayudará a tu equipo a adoptarla rápidamente y evitará frustraciones

Sin más preámbulos, veamos en detalle las mejores herramientas de gestión de proyectos basadas en IA:

ClickUp

ClickUp combina una potente automatización basada en IA con flujos de trabajo personalizables, paneles de control e integraciones fluidas, lo que permite a los equipos gestionar proyectos complejos de manera eficiente desde una única plataforma unificada.

ClickUp es mi software de gestión de proyectos con IA preferido. Aunque me encanta probar diferentes herramientas de gestión de proyectos, siempre vuelvo a ClickUp por sus funciones de automatización.

La solución de gestión de proyectos ClickUp, junto con las capacidades de IA, ha transformado la forma en que gestiono las tareas, priorizo el trabajo y automatizo los procesos.

Me ayuda a crear y ejecutar planes de proyecto de manera eficiente al desglosar tareas complejas en subtareas basadas en las descripciones de las mismas.

ClickUp Brain, el potente asistente de IA de ClickUp, es uno de los mejores gestores de tareas con IA. Utiliza análisis predictivos para llevar la planificación y priorización de tareas a un nivel completamente nuevo.

Gracias a su profunda integración en el entorno de trabajo, esta herramienta de IA contextual identifica automáticamente las tareas más críticas y reordena las prioridades en tiempo real en función de los plazos, las dependencias y la disponibilidad de recursos.

Esto me ha ahorrado innumerables horas, especialmente a la hora de gestionar varios proyectos con cronogramas ajustados.

¡Y eso no es todo! ClickUp Brain también ofrece resúmenes automatizados de los proyectos y actualizaciones sobre el progreso, por lo que siempre estoy al tanto de todo sin perderme en detalles innecesarios.

También las utilizo para crear cronogramas y resúmenes de proyectos, así como para aplicar la matriz RACI (Responsable, Encargado, Consultado e Informado) en proyectos complejos.

ClickUp Brain también funciona como un excelente AI Knowledge Manager. Con él, puedo encontrar y añadir fácilmente todos los detalles relacionados con un proyecto, lo que ayuda a los miembros de mi equipo a tener una visión completa y a mantenerse alineados con las metas del proyecto.

También me encantan las funciones de automatización que se encargan de las tareas repetitivas, lo que me permite centrarme en tareas más estratégicas.

Desde mover tareas entre fases hasta enviar recordatorios o informar a los miembros del equipo, las automatizaciones de ClickUp y los agentes de Autopilot optimizan todo el flujo de trabajo.

lickUp también ofrece plantillas de gestión de proyectos integradas que ayudan a los equipos a planificar, gestionar y supervisar mejor el progreso de los proyectos.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatización de tareas: programa tareas, prioriza el trabajo, optimiza procesos y predice los resultados de los proyectos con ClickUp Brain

Paneles personalizables: Visualiza el progreso del proyecto y realiza el seguimiento de las métricas clave con Visualiza el progreso del proyecto y realiza el seguimiento de las métricas clave con los paneles de ClickUp

Notificaciones inteligentes: Mantente informado sobre tareas críticas, plazos y hitos del proyecto con Mantente informado sobre tareas críticas, plazos y hitos del proyecto con las notificaciones de ClickUp basadas en IA.

Colaboración en tiempo real: Colabora sin problemas con tu equipo en tareas, documentos y proyectos con Colabora sin problemas con tu equipo en tareas, documentos y proyectos con ClickUp Docs

Establecimiento y seguimiento sencillos de metas: Establece metas claras y cuantificables y distribúyelas a cada miembro del equipo con Establece metas claras y cuantificables y distribúyelas a cada miembro del equipo con ClickUp Goals . Realiza el seguimiento del progreso, identifica los obstáculos y celebra los logros, todo ello desde la interfaz intuitiva de ClickUp.

Varios modos de visualización: elige entre elige entre las vistas de ClickUp , que incluyen tableros Kanban, listas y vista de Calendario, para obtener una visión de 360 grados de tus proyectos

Campos personalizados: Ordena las tareas y realiza el seguimiento del estado en tiempo real con Ordena las tareas y realiza el seguimiento del estado en tiempo real con los campos personalizados de ClickUp

Integraciones: integra ClickUp con herramientas populares como Slack, Google Calendar, Microsoft Teams y muchas más, simplificando así tu flujo de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

«Creo que ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos increíblemente útil. Su versatilidad, sus amplias funciones, sus integraciones fluidas y sus opciones de personalización la convierten en una opción destacada. El servicio de asistencia por chat en vivo también es una gran ventaja».

«Creo que ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos increíblemente útil. Su versatilidad, sus amplias funciones, sus integraciones fluidas y sus opciones de personalización la convierten en una opción destacada. El servicio de compatibilidad por chat en vivo también es una gran ventaja».

Potente asistente de IA (ClickUp Brain) para la automatización y la previsión

Paneles y plantillas personalizables

Integraciones perfectas con Slack, Google Calendar y mucho más

Una plataforma con muchas funciones puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios

Requiere tiempo de formación para su personalización

Algunas funciones avanzadas están restringidas a los planes de pago superiores

Asana

Asana utiliza la IA para automatizar de forma inteligente los flujos de trabajo, equilibrar las cargas de trabajo del equipo y proporcionar información clara basada en datos. Es perfecta para equipos que necesitan una coordinación sencilla de las tareas y una ejecución fiable de los proyectos.

Asana AI destaca por optimizar la gestión de tareas mediante etiquetas generadas automáticamente. También ayuda a organizar las secciones del proyecto añadiendo descripciones detalladas y creando campos personalizados, lo que aumenta la eficiencia general del proyecto.

Yo utilizo Asana como AI Project Manager, principalmente para identificar obstáculos en los proyectos y hacer un seguimiento de las dependencias, de modo que todo siga avanzando sin problemas. Una de sus mejores funciones son los datos analíticos basados en IA que me ayudan a tomar decisiones inteligentes sobre los proyectos.

Las mejores funciones de Asana

Distribuye las tareas de manera equitativa entre los miembros del equipo con el equilibrio de la carga de trabajo

Alinea las tareas individuales con las metas generales de la empresa mediante la función «Metas», asegurándote de que todo el mundo se centre en el panorama general.

Identifica posibles cuellos de botella y plazos basándote en datos históricos con las sugerencias inteligentes de Asana

Automatiza los flujos de trabajo repetitivos con reglas fáciles de ajustar

Precios de Asana

Personal: Gratis, gratuito/a

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 12 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

«Todo es fácil de encontrar y usar, y el diseño minimalista ayuda a ver las cosas con claridad. Me resultó muy sencillo utilizar las integraciones y las automatizaciones. Tengo que decir que me apunté a una visita guiada en directo de Asana con Joanna y fue increíble; muy interactiva y fácil de entender, lo que demuestra que el Soporte es una de las prioridades de Asana».

«Todo es fácil de encontrar y usar, y el diseño minimalista ayuda a ver las cosas con claridad. Me resultó muy sencillo utilizar las integraciones y las automatizaciones. Tengo que decir que me apunté a una visita guiada en directo de Asana con Joanna y fue increíble; muy interactiva y fácil de entender, lo que demuestra que el Soporte es una de las prioridades de Asana».

Los conocimientos que aporta la IA mejoran la priorización de tareas y la toma de decisiones

Interfaz fácil de usar con una organización clara

Buenas reglas de automatización e integraciones

Menos flexible que la competencia en cuanto a personalización

Precios más elevados en los niveles superiores

Las funciones avanzadas de IA están limitadas a los planes de pago

Fireflies.ai

Fireflies.ia transforma las reuniones al capturar automáticamente las transcripciones y los elementos pendientes, lo que reduce drásticamente la toma de notas manual y garantiza que las ideas clave siempre queden documentadas, sean fáciles de buscar y se puedan poner en práctica.

Como gestor de proyectos, dedico mucho tiempo a comunicarme con las partes interesadas, los clientes y los diferentes miembros del equipo. Llevar un registro de cada conversación era una molestia. Ahí es donde Fireflies IA me ha ayudado: tomando notas de las reuniones y transcribiéndolas.

Es como tener a alguien dedicado a tomar notas en cada llamada. FirefliesAI facilita la documentación de todas las conversaciones importantes del proyecto para que podamos cumplir con los requisitos del mismo. Otra función destacada es su reconocimiento de voz basado en IA. Captura los detalles con precisión, incluso con varios interlocutores o ruido de fondo.

Las mejores funciones de FirefliesAI

Personaliza los ajustes de la transcripción según tus necesidades

Obtén automáticamente los elementos a realizar para cada reunión

Encuentra un comentario o debate concreto de reuniones anteriores con las transcripciones con función de búsqueda de Fireflies, y ahorra tiempo

Limitaciones de FirefliesAI

Aunque la herramienta funciona muy bien para reuniones estándar, personalizar el formato de las transcripciones puede resultar un poco restrictivo

No ofrece funciones completas de gestión de proyectos

Precios de FirefliesAI

Free

Pro: 18 $ al mes por usuario

Empresas: 29 $ al mes por usuario

Enterprise: 39 $ al mes por usuario, facturación anual

Valoraciones y reseñas de FirefliesAI

G2: 4,79/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FirefliesAI?

Fireflies.IA ha cambiado por completo mi forma de gestionar las reuniones. La función de resumen, que aparece en mi bandeja de entrada apenas unos minutos después de terminar, supone un gran cambio. Puedo encontrar rápidamente los puntos clave de nuestra conversación gracias a las notas con marca de tiempo. Puedo tomar las notas de Fireflies.IA y añadirlas a mi CRM.

Fireflies.ia ha cambiado por completo mi forma de gestionar las reuniones. La función de resumen, que aparece en mi bandeja de entrada apenas unos minutos después de terminar, supone un gran cambio. Puedo encontrar rápidamente los puntos clave de nuestra conversación gracias a las notas con marca de tiempo. Puedo tomar las notas de Fireflies.ia y añadirlas a mi CRM.

Transcripción precisa con IA y reconocimiento de hablantes

Genera automáticamente elementos pendientes

Las transcripciones con función de búsqueda ahorran tiempo en las revisiones

Limitadas más allá del contexto de las reuniones

Las opciones de formato para las transcripciones son limitadas

No es una herramienta completa de gestión de proyectos, hay que combinarla con otras

Notion

Notion integra una gestión de proyectos flexible con funciones avanzadas de generación de contenido, resumen y visualización basadas en IA, lo que proporciona a los equipos creativos una herramienta adaptable para planificar, ejecutar y realizar un seguimiento claro de los proyectos colaborativos.

Si te gusta visualizar ideas y detalles de proyectos, te gustará Notion. Organiza todos los proyectos en una vista de cronograma para que puedas ver cómo se relacionan los diferentes proyectos, realizar el seguimiento de las dependencias y coordinar mi flujo de trabajo.

Además, Notion AI ayuda a crear documentos de proyecto, redactar planes de proyecto y definir tareas de proyecto. Para simplificar aún más la gestión de proyectos, la función de autocompletado con IA de Notion recopila automáticamente información del entorno de trabajo, como acciones pendientes y obstáculos del proyecto, y proporciona actualizaciones del proyecto en tiempo real.

Las mejores funciones de Notion

Crea bases de datos para organizar y gestionar información en diversos formatos, desde listas de tareas hasta cronogramas de proyectos

Utiliza plantillas para crear rápidamente nuevas páginas y bases de datos, ahorrando tiempo y esfuerzo

Resumir información, genera ideas y realiza automatizaciones de tareas repetitivas con Notion IA

Se integran con otras herramientas populares como Slack, Google Calendar, Microsoft Teams y muchas más

Limitaciones de Notion

La curva de aprendizaje de Notion puede ser pronunciada, especialmente para quienes se inician en la plataforma

Con tantas opciones de personalización, es fácil complicar demasiado los flujos de trabajo

Precios de Notion

Free

Además: 10 $ al mes por usuario

Empresas: 15 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

«La plataforma es muy interactiva y te permite diseñar un flujo de trabajo más organizado y personalizado gracias a las múltiples herramientas que ofrece. Con la ayuda de la IA, puedes generar mejores ideas para llevar a cabo los proyectos. También me gusta poder compartir cualquier tipo de información con mi equipo y poder trabajar juntos más fácilmente».

«La plataforma es muy interactiva y te permite diseñar un flujo de trabajo más organizado y personalizado gracias a las múltiples herramientas que ofrece. Con la ayuda de la IA, puedes generar mejores ideas para llevar a cabo los proyectos. También me gusta poder compartir cualquier tipo de información con mi equipo y poder trabajar juntos más fácilmente».

Flujos de trabajo de gestión de proyectos flexibles y visuales

Resumir y generar documentos con IA

Se integra con Slack, Teams y Google Calendar

Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios

Riesgo de configuraciones excesivamente complicadas

Pueden ser más lentas en proyectos grandes y complejos

Taskade

Taskade simplifica la colaboración mediante la edición intuitiva en tiempo real, los mapas mentales y la organización de tareas mejorada con IA, ideal para equipos pequeños que priorizan la facilidad de uso y la productividad rápida por encima de la complejidad.

Si buscas una herramienta de gestión de proyectos versátil que priorice la colaboración en tiempo real y la simplicidad, te recomiendo encarecidamente Taskade.

La utilicé cuando necesitaba una herramienta ligera pero potente para coordinar rápidamente al equipo sin la complejidad de las plataformas más grandes. Me encantó crear agentes de IA personalizados adaptados a casos de uso específicos, como generar un esquema de proyecto.

Taskade destaca por su edición en tiempo real, que permite a varios miembros del equipo colaborar simultáneamente en tareas, esquemas y notas.

Las mejores funciones de Taskade

Organiza tus tareas utilizando tableros Kanban o listas, según tu flujo de trabajo preferido

Crea representaciones visuales de tus proyectos utilizando mapas mentales

Colabora con tu equipo en tiempo real, incluso mientras realizáis la edición de la misma tarea

Chatea con tu equipo directamente desde el chat de vídeo integrado de Taskade

Limitaciones de Taskade

Opciones de personalización limitadas

Aunque Taskade es una herramienta estupenda para equipos pequeños y proyectos sencillos, puede que carezca de algunas funciones avanzadas que requieren los equipos más grandes o los proyectos complejos.

Precios de Taskade

Free

Taskade Pro: 10 $ al mes por usuario

Taskade for Teams: 40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Taskade

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Taskade?

«Taskade es un software fantástico para gestionar mi lista diaria de tareas pendientes y colaborar en ellas con los miembros de mi equipo. La plataforma de comunicación me permite chatear y realizar videollamadas rápidas con los miembros de mi lista de contactos. La estructura del proyecto, similar a un mapa mental, nos permite tener una visión más amplia de todos los recursos y la carga de trabajo que implica el proyecto».

«Taskade es un software fantástico para gestionar mi lista diaria de tareas pendientes y colaborar en ellas con los miembros de mi equipo. La plataforma de comunicación me permite chatear y realizar videollamadas rápidas con los miembros de mi lista de contactos. La estructura del proyecto, similar a un mapa mental, nos permite tener una visión más amplia de todos los recursos y la carga de trabajo que implica el proyecto».

Edición y colaboración en tiempo real

Incluyen mapas mentales y flujos de trabajo visuales

Chat y videollamadas integrados

Opciones de personalización limitadas

Carece de funciones avanzadas para equipos más grandes

Integraciones menos sólidas que las de las plataformas más grandes

ChatGPT

ChatGPT ayuda a los equipos de proyecto generando al instante alcances, esquemas e informes detallados, lo que lo convierte en un versátil compañero de lluvia de ideas y asistente de contenido para acelerar la planificación de proyectos en sus primeras fases.

Aunque ChatGPT es genial para crear contenido, también lo he estado probando para la gestión de proyectos. Si buscas una herramienta gratuita para mejorar la gestión de proyectos a pequeña escala, como definir el alcance del proyecto, crear los requisitos del proyecto o elaborar un cronograma del proyecto, ChatGPT puede ser un excelente asistente de IA.

Le doy indicaciones a ChatGPT para desglosar los proyectos en tareas más sencillas y crear una lista de tareas pendientes. También ayuda a priorizar las tareas en función de las metas del proyecto y los plazos, a elaborar presupuestos para los proyectos y a redactar propuestas e informes.

Las mejores funciones de ChatGPT

Define el alcance del proyecto generando ideas sobre posibles entregables, identificando a las partes interesadas y esbozando los objetivos del proyecto

Ayudan a crear una estructura de desglose del trabajo (WBS) clara

Genera informes o resúmenes de proyectos para su uso compartido con las partes interesadas

Anticipa los riesgos potenciales dentro de un plan de proyecto y sugiere soluciones creativas para mitigarlos.

Limitaciones de ChatGPT

No ofrece actualizaciones en tiempo real ni información sobre el progreso del proyecto

Tendrás que añadir los detalles del proyecto manualmente. Esto puede llevar mucho tiempo, especialmente en proyectos de mayor envergadura.

Precios de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

«ChatGPT es estupendo. Es muy fácil de usar y, con GPT+ y los complementos instalados, realmente cambia las reglas del juego. Puedo encontrar información rápidamente y escribir también con rapidez. Es sin duda una de mis herramientas favoritas».

«ChatGPT es estupendo. Es muy fácil de usar y, con GPT+ y los complementos instalados, realmente cambia las reglas del juego. Puedo encontrar información rápidamente y escribir también con rapidez. Es sin duda una de mis herramientas favoritas».

Ideal para la ideación y documentación de proyectos

Casos de uso flexibles con indicaciones personalizadas

Versión gratuita disponible, bajo coste de entrada

Sin seguimiento de proyectos en tiempo real ni paneles

Se requiere realizar las entradas manualmente

Integraciones limitadas en comparación con las herramientas específicas de gestión de proyectos

Microsoft Project con Copilot

Copilot de Microsoft Project aprovecha las previsiones predictivas de IA dentro del ecosistema de Microsoft, lo que permite a las corporaciones identificar riesgos de forma proactiva, optimizar la asignación de recursos y mantener el control de los proyectos sin problemas.

Si buscas una solución de IA para realizar la previsión de presupuestos, plazos y riesgos de proyectos dentro del ecosistema de Microsoft, prueba Microsoft Project con Copilot. Su asistente de IA aprovecha los datos históricos y la información en tiempo real para generar planes de proyecto inteligentes, detectar posibles problemas y mantener los cronogramas bajo control.

Lo mejor de Microsoft Project con Copilot es que señala de forma proactiva los riesgos y recomienda medidas —como reasignar recursos o ajustar dependencias— antes de que los problemas se agraven. Además, se integra a la perfección con Microsoft 365, lo que facilita la importación de datos de Teams, Excel y Outlook para obtener previsiones más precisas.

Las mejores funciones de Copilot

Crea planes de proyecto basados en datos con la programación y las sugerencias de recursos impulsadas por IA

Obtén información detallada sobre posibles retrasos y recibe sugerencias para volver a encarrilar los proyectos

Colabora en tiempo real a través de Teams y otras herramientas de Microsoft 365

Visualiza los cronogramas de los proyectos y el uso de recursos con gráficos de Gantt y paneles personalizables

Limitaciones de Copilot

Requiere un ecosistema de Microsoft 365 para sacar el máximo partido a sus capacidades de IA

Puede resultar demasiado complejo para equipos pequeños o proyectos sencillos

Precios de Copilot

Precios personalizados (a través de los niveles 1-5 de Microsoft Project Plan y los complementos de Copilot)

Valoraciones y reseñas de Copilot

G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 11 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre la previsión?

«Es como tener un asistente súper útil que puede encargarse de un amplio intervalo de tareas».

«Es como tener un asistente súper útil que puede encargarse de un amplio intervalo de tareas».

Previsiones con IA para calendarios, presupuestos y riesgos

Integración perfecta con Microsoft 365

Visualización clara con gráficos de Gantt

Complex para proyectos o equipos pequeños

Requiere el ecosistema de Microsoft para aprovechar todo su valor

Los precios y las funciones varían según el nivel

Motion

La planificación basada en IA de Motion integra las tareas directamente en los calendarios del equipo y reordena automáticamente las prioridades cuando se producen cambios, lo que facilita que los equipos mantengan su productividad y rindan cuentas a diario.

Motion es otro excelente software de planificación de proyectos. Su asistente de IA añade automáticamente las tareas del proyecto a los calendarios de los miembros de mi equipo y establece los plazos. Esto ayuda a mi equipo a priorizar el trabajo y mejora la responsabilidad.

Lo que más me gusta de Motion es que me permite adjuntar documentos, hojas de cálculo e imágenes a cada tarea, lo que me permite gestionar todos los detalles del proyecto en un solo lugar. Además, convierte los proyectos recurrentes en plantillas para mejorar la eficiencia en el trabajo.

Las mejores funciones de Motion

Clasifica las tareas y los proyectos añadiendo rótulos para una búsqueda rápida

Recibe notificaciones de las tareas del proyecto por correo electrónico o Slack

Crea automáticamente un calendario de proyecto personalizado para todo el equipo

Bloquea tiempo para las tareas del proyecto con la programación automatizada

Limitaciones de movimiento

Opciones de personalización limitadas para las preferencias de gestión de tareas y tiempo

Clasificar o registrar proyectos dentro de un entorno de trabajo es complicado

Precios de Motion

Individual: 34 $ al mes

Business Standard: 20 $ al mes por usuario

Business Pro: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

«Me gusta que (Motion) priorice mi lista de tareas pendientes por mí. Reorganiza fácilmente las tareas y los eventos en función de los imprevistos que surgen en el trabajo. La sincronización del Calendario me permite saber qué tengo entre manos y en qué debería estar trabajando para mantenerme al día».

«Me gusta que (Motion) priorice mi lista de tareas pendientes por mí. Reorganiza fácilmente las tareas y los eventos en función de los imprevistos que surgen en el trabajo. La sincronización del Calendario me permite saber qué tengo entre manos y en qué debería estar trabajando para mantenerme al día».

Planificación y programación de tiempo basadas en IA

Sincronización de calendario y notificaciones

Convierte los proyectos recurrentes en plantillas

Personalización limitada en la lógica de programación

Más difícil gestionar proyectos de gran envergadura

Mayor coste para equipos más pequeños

Monday.com

Monday.com combina una gestión de proyectos visualmente intuitiva con la automatización impulsada por IA, lo que permite a los equipos crear flujos de trabajo personalizados, optimizar las tareas rutinarias y realizar un seguimiento del progreso de los proyectos en tiempo real sin esfuerzo.

Monday.com es una herramienta de gestión visual que me ayuda a gestionar toda mi cartera de proyectos. Ofrece una panorámica de todos los proyectos empresariales en curso, lo que permite a mi equipo tomar decisiones empresariales fundamentadas para ampliar nuestras operaciones.

Monday también ayuda a generar tareas automáticamente y ofrece un resumen rápido de las mismas. La interfaz codificada por colores y los tipos de columnas personalizables (estado, cronograma, prioridad) ayudan a mi equipo a mantenerse al día del progreso en tiempo real de cada tarea.

Las mejores funciones de Monday.com

Crea entornos de trabajo personalizados con tableros, columnas y vistas de arrastrar y soltar adaptados a tus necesidades específicas

Asigna tareas, añade comentarios, realiza el uso compartido de archivos y establece fechas límite, todo en una sola plataforma

Automatiza las tareas repetitivas y intégralas a la perfección con tus herramientas favoritas para optimizar los flujos de trabajo

Realiza cálculos y crea visualizaciones de datos directamente en tus tableros

Limitaciones de Monday.com

Aunque Monday.com cuenta con numerosas funciones, puede llevar algún tiempo aprender a navegar por la plataforma y a utilizar todas sus funcionalidades de forma eficaz

Aunque Monday.com ofrece un plan Free, sus funciones de IA solo están disponibles en los planes de pago.

Precios de Monday.com

Free

Básico: 9 $ al mes por usuario

Tarifa estándar: 12 $ al mes por usuario

Pro: 19 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

«Es una plataforma a la que es fácil adaptarse —lo único que tiene que hacer un usuario nuevo es prestar atención a las notificaciones—, lo que permite una rápida adopción y una resistencia mínima por parte de los nuevos usuarios. Los paneles integrados son muy útiles y ofrecen información práctica».

«Es una plataforma a la que es fácil adaptarse —lo único que tiene que hacer un usuario nuevo es prestar atención a las notificaciones—, lo que permite una rápida adopción y una resistencia mínima por parte de los nuevos usuarios. Los paneles integrados son muy útiles y ofrecen información práctica».

Tableros y flujos de trabajo altamente personalizables

Sugerencias de tareas y automatización con IA

Paneles muy intuitivos

Curva de aprendizaje para funciones avanzadas

IA limitada a los planes de pago

Puede volverse confuso a gran escala

OneCal

OneCal sincroniza de forma inteligente varios calendarios, automatiza la programación y reduce los conflictos entre plataformas, lo que lo hace ideal para equipos orientados a la productividad que compaginan múltiples compromisos y necesitan una coordinación fiable de sus agendas.

Aunque OneCal no es estrictamente un software de gestión de proyectos, ayuda a gestionar el tiempo y a mejorar la productividad. OneCal es una herramienta de calendario inteligente que utilizo para automatizar tareas como concertar reuniones, programar recordatorios de tareas de proyectos y reservar tiempo para tareas importantes.

Te ayuda a sincronizar y ver todos los calendarios para que puedas comunicarte fácilmente con tu equipo, clientes y proveedores, y hacer un seguimiento de los plazos de los proyectos.

Las mejores funciones de OneCal

Se integran a la perfección con Google Calendar, Outlook y iCloud Calendar

Comparte enlaces de reserva de OneCal para que otras personas puedan concertar reuniones contigo fácilmente y evitar conflictos de horarios

Asigna bloques de tiempo específicos a las diferentes tareas o actividades para mejorar la productividad

Sincroniza eventos entre varios calendarios, asegurándote de que los cambios en un calendario se reflejen en todos los demás en tiempo real

Limitaciones de OneCal

La versión gratuita ofrece funciones limitadas

Pequeños retrasos en la sincronización entre plataformas, lo que puede resultar un inconveniente cuando intentas hacer cambios de última hora

Precios de OneCal

Starter: 6 $ al mes por usuario

Essential: 12 $ al mes por usuario

Premium: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de OneCal

G2: No hay suficientes reseñas disponibles

Capterra: No hay suficientes reseñas disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OneCal?

«Al sincronizarse los siete calendarios, si un empleado o cliente de cualquiera de los dominios consulta mi disponibilidad, esta siempre está actualizada. Además, OneCal cuenta con un panel de control unificado donde puedo ver mi disponibilidad de forma clara, eficiente y en un solo lugar».

«Al sincronizarse los siete calendarios, si un empleado o cliente de cualquiera de los dominios consulta mi disponibilidad, esta siempre está actualizada. Además, OneCal cuenta con un panel de control unificado donde puedo ver mi disponibilidad de forma clara, eficiente y en un solo lugar».

Sincronización fiable entre calendarios

Los enlaces de reserva reducen los problemas de programación

Planes de precios asequibles

Limitado a casos de uso del Calendario

Retrasos ocasionales en la sincronización

Menos funciones avanzadas de gestión de proyectos

Wrike

Wrike utiliza IA predictiva para detectar con antelación posibles retrasos en los proyectos y cuellos de botella en los recursos, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para equipos que gestionan cargas de trabajo complejas con prioridades cambiantes y cronogramas ajustados.

Si tu equipo de proyecto tiene dificultades con prioridades cambiantes, cronogramas inciertos o poca visibilidad, la IA de Wrike puede suponer un cambio radical. Sus funciones de Work Intelligence™ utilizan el aprendizaje automático para detectar riesgos en los proyectos y ofrecer sugerencias para evitar retrasos o la sobrecarga de recursos.

Las mejores funciones de Wrike

La IA predictiva detecta posibles retrasos o riesgos en los proyectos antes de que se produzcan

Distribución inteligente de la carga de trabajo basada en la disponibilidad del equipo en tiempo real

Control de tiempo integrado y paneles personalizados

Integraciones perfectas con aplicaciones como Slack, Google Drive y Zoom

Limitaciones de Wrike

Algunos usuarios señalan que la curva de aprendizaje es pronunciada para los equipos nuevos

Precios de Wrike

Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 9,80 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 2000 opiniones) Capterra: 4,3/5 (más de 1700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

«Wrike ha demostrado ser una herramienta de gestión de proyectos increíblemente eficiente y fácil de usar. Su interfaz intuitiva facilita la navegación, mientras que sus sólidas funciones optimizan el flujo de trabajo y mejoran la productividad. Tanto si gestionas un equipo pequeño como una gran organización, los paneles personalizables y las capacidades de colaboración en tiempo real de Wrike garantizan que todo el mundo esté en sintonía. En general, Wrike es la mejor opción para cualquiera que busque mejorar sus procesos de gestión de proyectos».

«Wrike ha demostrado ser una herramienta de gestión de proyectos increíblemente eficiente y fácil de usar. Su interfaz intuitiva facilita la navegación, mientras que sus sólidas funciones optimizan el flujo de trabajo y mejoran la productividad. Tanto si gestionas un equipo pequeño como una gran organización, los paneles personalizables y las capacidades de colaboración en tiempo real de Wrike garantizan que todo el mundo esté en sintonía. En general, Wrike es la mejor opción para cualquiera que busque mejorar sus procesos de gestión de proyectos».

La IA predictiva detecta los riesgos de forma temprana

Distribución inteligente de la carga de trabajo

Paneles de control e integraciones robustos

Una curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos usuarios

Interfaz menos intuitiva que la de la competencia

Los precios aumentan a medida que crecen los equipos

Fellow

Fellow automatiza el flujo de trabajo de las reuniones a las tareas capturando los elementos de acción, sincronizándolos con los tableros de tareas y asegurándose de que cada debate se traduzca directamente en pasos siguientes claros y con responsabilidades definidas.

Fellow conecta las reuniones con la gestión de tareas. Captura automáticamente las acciones a realizar de las reuniones, las sincroniza con tus tableros de proyectos y ofrece agendas colaborativas para que los proyectos sigan por buen camino.

Las mejores funciones de Fellow

Genera automáticamente agendas y resúmenes de reuniones

La IA registra los elementos pendientes y se sincroniza con tableros de tareas como Asana o Trello

Plantillas 1:1 integradas y flujos de trabajo de comentarios

Toma de notas en tiempo real y transcripción con IA durante las llamadas

Capacidad de IA: Fellow utiliza la IA para convertir las conversaciones de las reuniones en listas de tareas prácticas en todas tus herramientas.

Límites de Fellow

Funciones limitadas de gestión de tareas y proyectos fuera del ámbito de las reuniones

Precios de Fellow

Hay un plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 6 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Fellow

G2: 4,6/5 (más de 900 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 750 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fellow?

«Me encanta que Fellow permita trasladar las agendas, las notas de las reuniones y las acciones pendientes a la siguiente reunión. Antes, todos nuestros equipos de trabajo tenían sistemas diferentes. Era difícil hacer el seguimiento del progreso. Siempre estábamos buscando a toda prisa las agendas, las notas o los elementos pendientes de las reuniones anteriores. Tener toda la información en un solo lugar para las reuniones periódicas nos da tranquilidad y supone un gran ahorro de tiempo. Ahora, en las reuniones, decimos: «Está en Fellow», y todo el mundo asiente con la cabeza y podemos seguir adelante».

«Me encanta que Fellow permita trasladar las agendas, las notas de las reuniones y los elementos pendientes a la siguiente reunión. Antes, todos nuestros equipos de trabajo tenían sistemas diferentes. Era difícil hacer el seguimiento del progreso. Siempre estábamos buscando a toda prisa las agendas, las notas o los elementos pendientes de las reuniones anteriores. Tener toda la información en un solo lugar para las reuniones periódicas nos da tranquilidad y supone un gran ahorro de tiempo. Ahora, en las reuniones, decimos: «Está en Fellow», y todo el mundo asiente con la cabeza y podemos seguir adelante».

La IA convierte las reuniones en elementos concretos

Agendas integradas y plantillas 1:1

Se sincroniza con tableros de proyectos como Asana o Trello

Limitadas más allá de los flujos de trabajo de reuniones

Algunas funciones avanzadas están restringidas a los planes de pago

No es un sistema de gestión de proyectos independiente

¿Te gusta aprender de forma más visual? Aquí tienes un vídeo comparativo de las mejores herramientas de gestión de proyectos con IA que puedes probar este año:

Trello

Aunque Trello es conocido tradicionalmente por su simplicidad al estilo Kanban, ahora admite automatización mejorada con IA a través de Butler (el bot de automatización integrado de Trello). Puedes crear reglas personalizadas, botones y comandos programados para mover tarjetas, asignar tareas o establecer fechas límite, todo de forma automática.

Previsión

Forecast es una plataforma nativa de IA centrada en la planificación de recursos y financiera. Utiliza el aprendizaje automático para pronosticar los cronogramas, los costes y las cargas de trabajo de los proyectos. También sugiere automáticamente la asignación de tareas en función de la capacidad y las competencias del equipo.

SmartSuite

SmartSuite es una plataforma flexible de gestión de proyectos y flujos de trabajo que recientemente ha integrado IA para generar descripciones de tareas, resumir notas y optimizar los flujos de trabajo. Ofrece vistas personalizables como Gantt, Cronograma y Calendario, además de automatización interna similar a Zapier.

Prueba ClickUp: la herramienta definitiva de gestión de proyectos con IA

Al principio, el uso de herramientas de gestión de proyectos basadas en IA puede resultar abrumador debido a sus funciones de automatización y personalización. Sin embargo, encontrar el software de gestión de proyectos con IA adecuado puede ayudarte a alcanzar tus metas de forma más rápida y eficiente.

Usa las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp para obtener resúmenes rápidos y actualizaciones sobre tus proyectos

Hablando de la herramienta de gestión de proyectos con IA adecuada, tienes que probar ClickUp.

Su potente asistente de IA, ClickUp Brain, puede optimizar todas tus tareas según las prioridades, ofrecer información en tiempo real sobre el progreso del proyecto y automatizar el flujo de trabajo.

Si estás listo para llevar la gestión de proyectos al siguiente nivel, regístrate gratis en ClickUp hoy mismo.

💟 Extra: Brain MAX es tu compañero de escritorio todo en uno con IA para la gestión de proyectos. En lugar de tener que hacer malabarismos con múltiples aplicaciones, Brain MAX reúne todo —tareas, cronogramas, documentos, correos electrónicos y chats de equipo— en un único entorno de trabajo unificado. Con una profunda integración y automatización inteligente, realiza un seguimiento del progreso, asigna tareas, establece recordatorios y mantiene a todo el mundo en sintonía. Solo tienes que usar la función de voz a texto para actualizar tu proyecto, generar ideas o delegar trabajo, y Brain MAX organiza y actúa al instante según tus instrucciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la gestión de proyectos con IA? La gestión de proyectos con IA consiste en utilizar la inteligencia artificial para automatizar, analizar y optimizar diversas actividades de gestión de proyectos, como la asignación de tareas, la previsión de cronogramas y el análisis de riesgos.

¿Puede la IA sustituir a los gestores de proyectos? No, pero puede complementar su labor encargándose de las tareas rutinarias, aportando información y haciendo sugerencias, lo que permite a los gestores centrarse en la estrategia y la comunicación.

¿Es ChatGPT una herramienta de gestión de proyectos?No directamente. ChatGPT es un asistente de IA que puede ayudar con la lluvia de ideas, la planificación y la redacción, pero no ofrece funciones de seguimiento, programación o colaboración como una verdadera herramienta de gestión de proyectos.

¿Cuál es el mejor software gratuito de gestión de proyectos con IA? ClickUp ofrece uno de los planes gratuitos más completos con funciones de IA, que incluyen automatización de tareas, resúmenes de proyectos y seguimiento en tiempo real.

¿Son seguras estas herramientas de IA para su uso empresarial? La mayoría de herramientas, como ClickUp, Asana y Wrike, ofrecen seguridad de nivel empresarial, incluyendo el cumplimiento de la norma SOC 2 y controles de permisos personalizados. Verifícalo siempre en función de los requisitos de TI de tu empresa.