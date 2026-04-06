Cómo implementar fácilmente la gestión del flujo de trabajo de medios

Una sola aprobación que se pase por alto puede arruinar un lanzamiento, incluso cuando tu trabajo creativo sea excelente.

Una investigación de Adobe realizada entre más de 1600 profesionales del marketing reveló que el 96 % ha visto cómo la demanda de contenido se ha duplicado como mínimo en los últimos dos años, y el 62 % afirma que se ha multiplicado por cinco o más.

Cuando tu flujo de trabajo multimedia abarca unidades compartidas y múltiples plataformas, los procesos manuales se multiplican. Los ciclos de revisión se ralentizan y dedicas demasiado tiempo a tareas administrativas en lugar de mejorar la producción creativa.

La gestión del flujo de trabajo de medios te ofrece un sistema para la planificación, la producción, la gestión de activos y las aprobaciones. Cuando incorporas la automatización del flujo de trabajo de medios, puedes empezar a automatizar tareas repetitivas y tareas administrativas rutinarias, como los traspasos y las actualizaciones de estado.

En esta guía, analizaremos qué incluye la gestión del flujo de trabajo de los medios de comunicación, por qué es importante, las fases principales y cómo implementarla paso a paso.

🧠 ¿Sabías que...? El estándar IPTC de metadatos fotográficos existe para incluir información descriptiva y de derechos de autor en los archivos de imagen. Ese tipo de metadatos es una de las principales razones por las que los equipos de medios pueden realizar el seguimiento de los derechos de uso y del historial de los activos sin tener que depender de la memoria.

¿Qué es la gestión del flujo de trabajo de los medios de comunicación?

La gestión del flujo de trabajo de medios es el sistema de gestión de flujos de trabajo que mantiene tu flujo de trabajo de medios en movimiento, desde la solicitud hasta los resultados. Convierte el «trabajo creativo en curso» en un proceso repetible, de modo que los equipos puedan planificar, producir, revisar, distribuir y aprender del rendimiento sin perder la pista de las versiones, las aprobaciones o los activos.

En la práctica, la gestión del flujo de trabajo de los medios suele incluir:

Secuenciación de tareas: Establece el orden de trabajo y las dependencias para que nada se publique antes de que se realicen las comprobaciones pertinentes

Flujos de contenido: Estandariza las fases, como briefing → producción → edición → revisión → aprobado → publicado → informe, para que el progreso sea visible en todo momento

Control de versiones: Controla las iteraciones para que los editores y las partes interesadas revisen siempre el archivo correcto

Almacenamiento de activos: Centraliza los archivos para que los equipos puedan encontrar rápidamente los activos aprobados más recientes, a menudo acompañados de metadatos enriquecidos y metadatos técnicos.

Ciclos de revisión: Define quién revisa qué y en qué orden, para que los comentarios no se dispersen entre el correo electrónico, el chat y los comentarios

Flujos de trabajo de distribución: Crea pasos listos para los canales en diferentes plataformas para que la publicación sea más rápida y coherente

Gestión de derechos: Realiza el seguimiento de los derechos de uso, los permisos y las restricciones de licencia para que el contenido se utilice correctamente

Análisis posteriores al lanzamiento: Incorpora los datos de rendimiento a la planificación para que los equipos puedan tomar decisiones basadas en datos y mejorar el siguiente ciclo

Los equipos de medios modernos necesitan esta estructura porque el panorama mediático es, de forma predeterminada, multiformato. Una misma campaña puede requerir contenido de vídeo, audio, activos para redes sociales, anuncios de pago, contenido de formato largo y gráficos, cada uno con diferentes traspasos y controles de calidad.

Adobe describe este enfoque integral como una «cadena de suministro de contenidos» que conecta la planificación, la creación, la entrega y la medición.

🎥 Antes de continuar, quizá te interese saber cómo utilizan las empresas la IA para la gestión de flujos de trabajo.

📖 Lee también: Ideas de automatización de Hojas de cálculo de Google para tu flujo de trabajo

Por qué es importante la gestión del flujo de trabajo de los medios

La gestión de medios ofrece a tus equipos una forma de planificar, producir, revisar y realizar la distribución de contenido. No siempre tienes que depender de procesos manuales, y el flujo de trabajo puede generar resultados en todo momento.

✅ He aquí por qué es importante la gestión del flujo de trabajo de los medios de comunicación:

Reduce los gastos generales de coordinación, para que los equipos dediquen más tiempo a crear

Si te preocupas constantemente por los archivos dispersos y las actualizaciones puntuales, la coordinación puede reducir el tiempo de producción. El Índice de Tendencias Laborales de Microsoft reveló que el empleado medio dedica el 57 % de su tiempo a comunicarse y el 43 % a crear.

Del mismo modo, el 62 % de los encuestados afirma que dedica demasiado tiempo a buscar información. Una gestión eficaz del flujo de trabajo de los medios reduce ese tiempo al facilitar la localización y el tratamiento de tareas, archivos, comentarios y decisiones.

📖 Lee también: Cómo usar las Hojas de cálculo de Google para la gestión de proyectos

Reduce el riesgo de lanzamiento cuando muchas funciones intervienen en el mismo trabajo

Los retrasos suelen deberse a los traspasos entre varios equipos. Entre ellos se incluyen los equipos de edición, marca, asuntos legales y marketing, especialmente cuando hay partes interesadas externas que deben aprobar el trabajo.

Gartner informa de que solo el 55 % de los lanzamientos de productos se producen según lo previsto, mientras que el 45 % se retrasa al menos un mes. Un proceso claro de gestión del flujo de trabajo te ayuda a mantener la producción y las aprobaciones alineadas con el calendario de lanzamientos.

Reduce la pérdida de costes provocada por las repeticiones y la ejecución inconsistente

Cuando los flujos de trabajo no están claros, los equipos repiten el trabajo y vuelven a editar recursos que ya estaban «terminados».

El Project Management Institute elabora informes en los que se indica que el 11,4 % de la inversión se desperdicia debido al bajo rendimiento de los proyectos.

La automatización del flujo de trabajo de los medios puede reducir esas pérdidas al estandarizar el enrutamiento y minimizar las tareas repetitivas que no mejoran la producción creativa.

Mantiene los derechos, los metadatos y la gobernanza operativos, no teóricos

En las operaciones de medios, los derechos de uso y los metadatos determinan qué puedes publicar y dónde puedes hacerlo. También determinan la rapidez con la que los equipos pueden encontrar la versión correcta de un activo.

Los flujos de trabajo suelen enfrentarse a retos específicos en torno a la organización de metadatos y la gestión de derechos, además de la capacidad de búsqueda. Combinan muchos tipos de medios procedentes de diversas fuentes, y la incorporación de estos controles en el sistema protege la velocidad de distribución y mitiga el riesgo para la marca al mismo tiempo.

📮ClickUp Insight: Los cambios de contexto están mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con diferentes plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp unifica tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, fácil de buscar y gestionable.

📖 Lee también: Cómo realizar la automatización de procesos con IA

Fases fundamentales de un flujo de trabajo de medios de alto rendimiento

Un flujo de trabajo de medios de alto rendimiento conecta la planificación, la producción, las aprobaciones, la distribución y el análisis en un solo sistema. Estas son sus fases principales:

Recepción y alineación: Recopilar la solicitud, los objetivos, la audiencia, los requisitos del canal y las limitaciones, y luego confirmar qué significa «terminado» antes de que comience la producción

Planificación y secuenciación de tareas: Definir el proceso, los propietarios, las dependencias, los cronogramas y los recursos para que los equipos colaboren con menos escalaciones de última hora

Producción y creación: Producir recursos en distintos formatos, incluyendo vídeo, audio, redes sociales, anuncios de pago, contenidos de formato largo y gráficos, a menudo con equipos distribuidos

Edición y montaje: Convertir los datos de entrada en borradores finales (por ejemplo, montar material de vídeo sin editar para crear contenido), manteniendo la coherencia en las convenciones de nomenclatura y los traspasos

Ciclos de revisión y aprobaciones: Enviar los comentarios a los revisores adecuados (marca, departamento jurídico, cliente), controlar las versiones y cerrar las aprobaciones antes de publicar nada

Almacenamiento de activos y gestión de metadatos: Centralización de archivos, adjuntos de metadatos enriquecidos (incluidos metadatos técnicos cuando sea pertinente) y habilitación de la búsqueda y reutilización de activos en futuros flujos de trabajo.

Gestión de derechos y gobernanza: Verificación de derechos de uso, permisos y condiciones de licencia, especialmente cuando reutilizas contenido existente o realizas su distribución entre distintas regiones y socios

Flujos de trabajo de distribución: Publicación en diferentes plataformas con comprobaciones específicas para cada canal (formato, especificaciones, subtítulos, etiquetas, seguimiento), lo que permite una entrega más rápida del contenido sin perder calidad

Análisis posteriores al lanzamiento y ciclo de retroalimentación: Conecta los datos de rendimiento con el flujo de trabajo para que puedas tomar decisiones basadas en datos e impulsar la mejora continua en el siguiente ciclo de producción

📖 Lee también: Cómo usar las Hojas de cálculo de Google para la gestión de proyectos

🧠 ¿Sabías que...? En una encuesta realizada por McKinsey, los empleados afirmaron que la «integración perfecta en los flujos de trabajo existentes» es uno de los principales factores que aumentaría su uso diario de la IA de última generación. En otras palabras, la gente quiere automatización dentro del sistema que ya utiliza, no en otra herramienta.

Cómo crear un sistema de gestión del flujo de trabajo de medios (paso a paso)

Cuando tu flujo de trabajo multimedia abarca demasiadas herramientas, acabas gestionando el trabajo y las soluciones provisionales.

Los resúmenes se encuentran en los documentos, las aprobaciones en el correo electrónico, mientras que la elaboración de informes está en otro lugar completamente distinto. Esa dispersión del trabajo ralentiza la producción y dificulta que los equipos se mantengan alineados en el mismo proyecto. La dispersión de la IA añade otra capa. El 75 % de los empleados utiliza herramientas de IA desconectadas entre sí y sin supervisión, lo que aumenta el riesgo y fragmenta el contexto.

Aquí es donde ClickUp, un espacio de trabajo convergente con IA, puede ayudar a tu equipo. Ofrece una única plataforma en la que las tareas, los documentos, la colaboración y la IA permanecen conectados, para que tu sistema de gestión del flujo de trabajo de medios pueda escalar de forma eficaz.

A continuación te presentamos el proceso paso a paso para crear tu sistema de gestión del flujo de trabajo de medios:

1. Correlaciona tus procesos actuales y identifica los cuellos de botella

Empieza por seguir el recorrido de un activo real desde su recepción hasta su publicación. Sigue dónde se mueven los archivos, dónde aparecen los comentarios y dónde se ralentizan los traspasos.

📌 Ejemplo: Llega una solicitud de vídeo en forma de mensaje de Slack, el briefing se vuelve a redactar en un documento, el editor exporta dos versiones desde Adobe Premiere Pro y, a continuación, el cliente revisa el enlace equivocado porque nadie sabe cuál es el montaje definitivo.

Captura tu flujo de trabajo actual en un mapa visual, incluyendo:

Por dónde llegan las solicitudes (brief creativo, correo electrónico, portal del cliente)

¿Quién es el responsable de cada fase (productor, editor, marca, departamento jurídico)?

Donde falla la versión (exportaciones duplicadas, nombres poco claros, comentarios dispersos)

En los casos en que los retrasos son habituales (ciclos de revisión, retrasos en la obtención de recursos, cuellos de botella en la aprobación)

Consejo profesional: Si utilizas las pizarras de ClickUp para la fase de mapeo, puedes convertir el mapa del proceso en trabajo real transformando los pasos clave en tareas de ClickUp, de modo que el plan no quede relegado a una presentación de diapositivas aparte.

📖 Lee también: Cómo realizar la automatización de las Hojas de cálculo de Google con IA

2. Estandariza los flujos de trabajo para cada tipo de contenido multimedia (vídeo, gráficos, artículos largos, anuncios)

Rara vez hay un flujo de trabajo que sirva para todo. La producción de un anuncio de pago requiere comprobaciones diferentes a las de un artículo de blog extenso, y un episodio de podcast tiene dependencias distintas a las de un carrusel en redes sociales.

La estandarización por tipo de medio te ayuda a reducir los procesos manuales sin obligar a todos los equipos a utilizar el mismo sistema rígido.

Crea flujos de trabajo estandarizados en ClickUp creando un espacio o una carpeta específicos y, a continuación, ajusta estados personalizados (por ejemplo, «Borrador», «Revisión», «Programado», «Publicado») para las tareas a nivel de lista, de modo que se ajusten a los tipos de medios específicos.

La jerarquía de espacios, carpetas, listas y tareas de ClickUp ayuda a estandarizar los flujos de trabajo

Crea un flujo de trabajo de referencia para cada tipo de contenido con:

Datos necesarios (dirección creativa, restricciones de marca, especificaciones, derechos de uso)

Controles de calidad (comprobaciones de calidad de vídeo, subtítulos, comprobaciones de formato para diferentes plataformas)

Expectativas en materia de metadatos (metadatos enriquecidos, metadatos técnicos, etiquetas de campaña, etiquetas de canal)

En ClickUp, los directores de producción suelen separar los flujos de trabajo mediante espacios, carpetas o listas, de modo que el contenido de vídeo, los anuncios y los trabajos de formato largo sigan cada uno su propio camino, sin dejar de estar en una misma plataforma.

💡 Consejo profesional: configura un único hub de operaciones multimedia con ClickUp for Media . Optimiza los procesos de tu equipo con ClickUp para equipos de medios La configuración de medios de ClickUp te ayuda a gestionar y realizar el seguimiento de las campañas en un solo lugar. De este modo, tu flujo de trabajo se mantiene coherente en todos los formatos y entre todas las partes implicadas. Puedes visualizar el mismo proceso de trabajo de múltiples maneras y mantener la elaboración de informes vinculada a la producción. Gestiona tu proceso en la vista de Calendario, Lista o Tablero (además de más de 10 vistas personalizables) para que los jefes de producción y los equipos creativos puedan realizar el seguimiento del trabajo en el formato que más les convenga

Empieza antes con plantillas para medios como Calendario de contenido, Publicaciones en redes sociales, Gestión de blogs, YouTube, Calendario de promoción y Seguimiento de campañas

Supervisa la entrega y la carga de trabajo en los paneles de ClickUp utilizando más de 50 widgets para mantener la visibilidad del progreso y el rendimiento sin tener que realizar un seguimiento manual del estado

📖 Lee también: Herramientas de integración de blogs

3. Define roles y responsabilidades (creativos, legales, de marca, de marketing)

La mayoría de los retrasos en los flujos de trabajo se deben a una falta de claridad sobre la propiedad. Cuando nadie sabe quién tiene la «aprobación final» o quién resuelve los comentarios contradictorios, el trabajo se estanca y los equipos tienen que repetir las ediciones.

Define roles para cada fase, incluyendo:

¿Quién crea, quién revisa y quién aprueba?

¿Quién tiene la última palabra cuando hay desacuerdos en los comentarios?

¿Quién puede publicar, especialmente cuando hay derechos de uso o licencias de por medio?

Cómo las partes interesadas externas (clientes, socios, agencias) aportan sus comentarios sin saltarse el proceso

Asigna propietarios a cada tarea de ClickUp Tasks

En ClickUp, puedes asignar propietarios de tareas para que asuman la responsabilidad general y asignar comentarios específicos como elementos a realizar.

Los propietarios de las tareas se designan en el campo «persona asignada», mientras que los comentarios se pueden asignar a personas concretas, lo que garantiza la rendición de cuentas al exigir una resolución antes de cerrar la tarea.

Entre las vistas clave se incluyen la página «Comentarios asignados» y la tarjeta «Asignado a mí».

📖 Lee también: Cómo realizar la automatización de procesos con IA

4. Configura plantillas para los briefings y los pasos de revisión

Cuando los briefings varían demasiado, los editores pierden tiempo buscando contexto y los productores dedican recursos a corregir errores que se podrían haber evitado. Aquí es donde las plantillas pueden mantener la coherencia en la recepción de contenidos, lo que reduce el trabajo de reelaboración posterior.

Crea plantillas para:

Briefings creativos (meta, público objetivo, formato, canales de distribución, cronogramas)

Guiones de vídeo y listas de tomas (requisitos escena por escena, voz en off, necesidades de material de archivo)

Guiones gráficos (fotogramas clave, transiciones, superposiciones necesarias)

Revisa las listas de control (verificaciones de marca, de cumplimiento normativo y de formato por plataforma)

Las plantillas de ClickUp pueden estandarizar la forma en que las solicitudes se incorporan a tu flujo de trabajo, mientras que ClickUp Docs puede almacenar guiones y borradores de trabajo que permanecen vinculados al mismo proyecto y a sus tareas. También puedes convertir uno de tus propios flujos de trabajo más utilizados en una plantilla para tu equipo.

📖 Lee también: Ejemplos de automatización de flujos de trabajo

5. Centraliza el almacenamiento de activos con reglas claras de nomenclatura y control de versiones

La gestión de activos es lo que determina si el flujo de trabajo es rápido o lento. Tener múltiples archivos dispersos por diferentes unidades y herramientas puede provocar retrasos en la revisión y la pérdida de oportunidades de distribución, especialmente cuando reutilizas contenido ya existente.

Establece reglas sencillas que todo tu equipo pueda seguir:

Convención de nomenclatura (canal + campaña + fecha + relación de aspecto + versión)

Regla de versión (qué se considera «v1», «v2» y «final»)

Regla de metadatos (qué campos deben existir antes de que comience la revisión)

Normas sobre derechos (propietario de los derechos de uso, condiciones de la licencia, notas sobre la caducidad)

En ClickUp, los archivos pueden almacenarse junto con la tarea a la que pertenece el entregable, por lo que los editores y revisores no tienen que buscar en otras herramientas para encontrar el adjunto correcto y el historial de decisiones más reciente.

Consejo profesional: ¡Con las integraciones de ClickUp y las ventajas de la búsqueda con IA para empresas, puedes importar tu trabajo desde cualquiera de tus herramientas conectadas, como Figma, Google Drive y muchas más! Busca en todo tu trabajo desde un solo lugar con la búsqueda con IA para empresas de ClickUp

⭐️ ¿Te cuesta determinar la ubicación de los recursos de diseño repartidos por media docena de plataformas? Deja que el Design Asset Organizer Agent se encargue de ordenarlos por ti.

Las aprobaciones son el punto en el que los flujos de trabajo de gran volumen suelen ralentizarse, especialmente cuando las revisiones se realizan a través de hilos de correo electrónico, mensajes de chat y comentarios en diferentes copias de archivos.

Dos pasos para agilizar el proceso de aprobación:

✅ Mantén los comentarios adjuntos al activo y asigna los comentarios al propietario adecuado

Los ciclos de revisión se atascan cuando los comentarios se dispersan en demasiados sitios. Con ClickUp Revisión, los revisores pueden añadir anotaciones a imágenes, archivos PDF y vídeos compatibles directamente en la tarea, de modo que los editores reciben comentarios claros y específicos sin tener que adivinar nada.

Anota archivos multimedia y PDF para facilitar la colaboración con la función de Revisión de ClickUp

Tiene soporte para asignar comentarios, por lo que los comentarios se convierten en acciones concretas.

ClickUp Revisión puede ayudarte a:

Mantén los comentarios vinculados al activo para que los editores no tengan que buscar aclaraciones en diferentes herramientas

Reduce los ciclos de revisión capturando comentarios precisos durante la revisión, no a posteriori

Acelera las aprobaciones cuando los clientes y los revisores internos hagan comentarios en contexto

✅ Automatiza los traspasos para que el trabajo avance cuando cambie el estado

La mayoría de los equipos tienen dificultades con el proceso de aprobación y la actualización de estados, y una gran parte del tiempo de producción se dedica a la coordinación. Las automatizaciones de ClickUp automatizan el trabajo relacionado con las tareas mediante desencadenantes y acciones, lo que garantiza que el flujo de trabajo siga avanzando.

Desencadena las acciones adecuadas de forma automática y ejecuta operaciones sin problemas con las automatizaciones de ClickUp

ClickUp también ofrece compatibilidad con acciones de automatización basadas en IA (como generar actualizaciones o análisis en campos), lo que puede ayudar a los responsables de producción a mantenerse informados sin cambiar los flujos de trabajo.

Con las automatizaciones de ClickUp, puedes:

Automatiza tareas repetitivas , como asignar revisores y proporcionar las indicaciones para los siguientes pasos

Reduce el trabajo manual mediante la activación de notificaciones y traspasos cuando un activo pasa de una fase a otra

Mantén el proceso de aprobaciones en marcha combinando la automatización con un modelo de estado coherente en tu flujo de trabajo

💡 Consejo de experto: Delega el trabajo repetitivo con los Superagentes de ClickUp Delega tus metas, flujos de trabajo y frustraciones automáticamente a compañeros de equipo proactivos con ClickUp Super Agents Los Superagentes de ClickUp actúan como compañeros de equipo impulsados por IA dentro de tu entorno de trabajo. Puedes activarlos de varias formas, como mencionándolos con @ en comentarios o en el chat, asignándoles una tarea, programando su ejecución o activándolos a través de automatizaciones. A continuación te mostramos algunas formas prácticas en las que los equipos utilizan Super Agents para los flujos de trabajo de medios: Solicita los detalles que falten y asigna el trabajo al propietario adecuado según tu proceso

Resumir los largos hilos de revisión en una breve actualización del tipo «qué ha cambiado, qué se ha aprobado y qué viene a continuación» para traspasos asincrónicos

Crea una lista de control clara para que los controles de calidad sean uniformes en todas las versiones

Organiza reuniones de seguimiento programadas que publiquen actualizaciones de estado en el chat, para que los responsables de producto no tengan que estar buscando actualizaciones en diferentes herramientas

📖 Lee también: Los mejores programas de automatización para aumentar la productividad

7. Crea una lista de control de distribución para cada canal

La distribución no es «un paso final». Cada plataforma tiene sus propias especificaciones, limitaciones de tiempo, necesidades de seguimiento y requisitos de cumplimiento. Considera la distribución como una fase del flujo de trabajo en sí misma, con una lista de control que acompañe a cada entrega.

Incluye comprobaciones de canales como:

Comprobaciones del formato y especificaciones (relación de aspecto, duración, tamaño del archivo)

Subtítulos, etiquetas, miniaturas y enlaces

Seguimiento de requisitos (UTM, coherencia en la nomenclatura, asignación de campañas)

Verificación de derechos (dónde se puede reproducir el activo y durante cuánto tiempo)

En ClickUp, puedes adjuntar listas de control de distribución a las tareas para que los equipos no tengan que confiar en su memoria cuando los plazos son ajustados.

8. Incorpora análisis para orientar el siguiente ciclo de producción

Realiza un seguimiento del progreso de los proyectos con los paneles de ClickUp

La gestión del flujo de trabajo de los medios debería ayudarte a tomar decisiones basadas en datos, no solo a publicar contenido. Si el análisis se queda fuera del sistema, los equipos repiten lo que les resulta familiar en lugar de lo que da resultados.

Realiza un seguimiento de dos categorías de señales:

Indicadores del flujo de trabajo: duración del ciclo por fase, tiempo de respuesta de las revisiones, carga de trabajo por rol, cuellos de botella por tipo de medio

Indicadores de rendimiento: resultados de los canales, patrones creativos que funcionan, formatos con bajo rendimiento, puntos de abandono

Los paneles de ClickUp pueden reunir el progreso, la carga de trabajo y la visibilidad de las entregas en una sola vista, de modo que los responsables de producción puedan detectar retrasos y planificar los recursos antes de que se cumplan los plazos. Así, tu próximo briefing podrá reflejar lo que muestran los datos, y no lo que el equipo haya supuesto.

¿Quieres crear tus propios paneles personalizados? Mira este vídeo con la guía de configuración rápida y descubre cómo puedes configurar tu panel de ClickUp:

📖 Lee también: Plantillas gratuitas de gestión de proyectos

Buenas prácticas para ejecutar flujos de trabajo de medios sin problemas

1. Estandarice la recepción de datos para que la producción comience con información completa

Cuando los detalles del trabajo se dispersan entre chats y unidades compartidas, los equipos pierden tiempo conciliando decisiones y comentarios.

El McKinsey Global Institute descubrió que mejorar la comunicación y el uso compartido de conocimientos puede aumentar la productividad de los trabajadores de interacción entre un 20 % y un 25 %, que es exactamente lo que permite un sistema de gestión de flujos de trabajo bien gestionado. Estandarice la recepción de datos para que la producción comience con información completada

📌 Ejemplo: Un cliente solicita «contenido de vídeo corto», pero nadie confirma la relación de aspecto, la llamada a la acción, los requisitos de marca o si se puede reutilizar el contenido existente, por lo que el equipo tiene que volver a editarlo dos veces con plazos muy ajustados.

Utiliza una lista de control de recepción uniforme para cada solicitud:

Define la meta, el público y las métricas de éxito

Recopila los requisitos por canal en diferentes plataformas

Confirma las especificaciones de los entregables, incluidas las expectativas de calidad de vídeo

Registra las restricciones de derechos de uso y cualquier aprobación necesaria

Adjunta recursos de referencia y metadatos enriquecidos (campaña, producto, región)

💡 Consejo profesional: Estandariza y automatiza tu proceso de recepción de creatividades con ClickUp Forms. Puedes personalizarlos según tu marca, añadir lógica condicional y configurar automatizaciones para convertir las respuestas en tareas. Los formularios de ClickUp estandarizan y realizan la automatización de tus flujos de trabajo de recepción de creatividades

2. Trata los metadatos y los derechos como datos del flujo de trabajo

En el panorama de los medios de comunicación, los metadatos no son una tarea rutinaria. Son lo que permite que la gestión de activos sea fácil de buscar y segura para la distribución. Las comprobaciones de derechos y licencias también se agilizan cuando forman parte del flujo de trabajo.

Aquí tienes un enfoque práctico que puedes seguir:

Define los campos obligatorios (campaña, canal, propietario, región, fecha de caducidad)

Separa los metadatos técnicos necesarios para el contenido de vídeo (formato, duración, códec) de los metadatos descriptivos (tema, producto, público).

Haz que la verificación de derechos sea un paso obligatorio antes de marcar como «aprobado» o «programado».

📖 Lee también: Herramientas de gestión de proyectos

3. Mantén la conexión entre los comentarios y el activo para proteger los ciclos de revisión

Los ciclos de revisión se ralentizan cuando los comentarios se dispersan en demasiados lugares: hilos de correo electrónico, mensajes de chat, comentarios en diferentes versiones de archivos y «notas rápidas» que nunca se registran como tareas.

Un flujo de trabajo de aprobación estructurado tiene como objetivo definir quién aprueba qué y en qué orden, incluyendo a las partes interesadas internas y externas.

📌 Ejemplo: Un productor comparte una nueva exportación, pero una parte interesada revisa el enlace de la semana pasada y el editor aplica los cambios al montaje equivocado.

Aquí tienes una práctica de revisión más fluida que puedes seguir:

Establece un «archivo de origen» por entrega y un propietario para el control de versiones

Establece plazos para las revisiones según el rol (marca, departamento jurídico, cliente)

Exige que las «solicitudes de cambio» sean adjuntadas a la versión correcta

4. Deja claros los derechos de propiedad y de toma de decisiones

Los equipos creativos colaboran mejor cuando las decisiones son claras. Si todo el mundo puede opinar pero nadie puede decidir, el trabajo se estanca.

Definición:

Un propietario por cada entrega

Un único aprobador final por fase (marca, departamento jurídico, cliente)

Establece reglas de escalado claras cuando haya conflictos en los comentarios

Una política para las aportaciones de las partes interesadas externas, de modo que no se eluda el proceso

Esto es especialmente importante cuando se publican varios productos en paralelo y los equipos colaboran en diferentes zonas horarias.

⭐️ ¡Automatiza la asignación de tareas y los recordatorios con Super Agents en ClickUp!

5. Automatiza el trabajo repetitivo; deja los pasos de decisión en manos de las personas

La automatización del flujo de trabajo de los medios funciona mejor cuando elimina las tareas repetitivas y rutinarias que no mejoran el resultado creativo: recordatorios, asignaciones, actualizaciones de estado y traspasos entre fases. Deja el trabajo que requiere un alto grado de criterio (dirección creativa, aprobaciones finales y decisiones de marca) en manos de las personas.

📌 Ejemplo: Cada vez que una tarea pasa a «Lista para revisión», alguien etiqueta manualmente al revisor, envía un mensaje y actualiza un registro, y luego repite el mismo trabajo manual para la siguiente fase.

Estas son algunas oportunidades de automatización habituales que puedes probar:

Asigna al siguiente revisor cuando cambie el estado

Avisa a las partes interesadas cuando un archivo esté listo

Aplica una lista de control cuando se crea una tarea

Avanza en el trabajo tras la aprobación sin tener que estar persiguiendo a nadie manualmente

📖 Lee también: El mejor software de entorno de trabajo unificado para centralizar tu trabajo

Cuellos de botella habituales (y cómo resolverlos)

Si gestionas una producción de gran volumen con equipos remotos y partes interesadas externas, la meta es centralizar el trabajo y reducir las tareas repetitivas. Sin embargo, los cuellos de botella en tu sistema de gestión del flujo de trabajo multimedia pueden reducir la eficiencia de tus procesos. A continuación te presentamos los cuellos de botella más comunes, así como formas de superarlos.

Pequeñas deficiencias que provocan repeticiones y ralentizan la producción

Los cuellos de botella en los flujos de trabajo de los medios suelen comenzar con briefings incompletos. La falta de derechos de uso, metadatos técnicos poco claros o la ausencia de una definición de «terminado» obligan a los editores a buscar información bajo plazos muy ajustados.

Las plantillas de ClickUp te ayudan a estandarizar la forma en que el trabajo entra en tu flujo de trabajo, de modo que cada solicitud comience con la misma estructura y las mismas expectativas. Cada solicitud incluye la dirección creativa para la producción de tu contenido y los entregables, junto con los pasos de revisión.

✅ Así es como te ayudan las plantillas de ClickUp:

Estandarice los briefings creativos para que los detalles clave (formato, meta, público, aprobaciones) queden registrados desde el principio

Reduce el trabajo de reelaboración asegurándote de que cada proyecto comience con la misma lista de control y los mismos pasos de revisión

Aumente el rendimiento reutilizando estructuras probadas en lugar de volver a crear documentos y tareas desde cero

Las lagunas en la visibilidad del proceso que generan confusión y traspasos poco fiables

La producción creativa se estanca cuando el equipo carece de una visibilidad completa del estado del proyecto.

A menudo ocurre que los equipos colaboran de forma menos eficaz porque utilizan múltiples herramientas en las que la información queda dispersa.

Las listas de ClickUp te ofrecen una forma estructurada de ejecutar flujos de trabajo como procesos. Cada tarea pasa por fases claras, y los estados personalizados reflejan tu proceso real (por ejemplo: «brief aprobado», «edición», «revisión interna», «revisión del cliente», «programado», «publicado»).

Esta estructura es fundamental en flujos de trabajo complejos en los que se publican múltiples formatos en paralelo. Las vistas permiten a los equipos visualizar el mismo proceso de diferentes maneras (Lista para los responsables de producción, Tablero para el flujo por fases, Calendario para la distribución), al tiempo que mantienen una única fuente de información para las tareas, los archivos y el progreso.

✅ Así es como las listas de ClickUp pueden ayudarte:

Crea flujos de contenido para que cada activo tenga una ruta de estado definida y un propietario

Mantén visibles las ubicaciones de tareas cuando los equipos cambien entre la vista Lista y la vista Tablero para el seguimiento de la producción

Mejora la previsibilidad dejando claro qué es «en curso», «en revisión» y «aprobado», en lugar de darlo por sentado.

Una planificación inconexa que provoca desajustes durante la producción

Consulta todos tus planes y estrategias en un solo lugar con ClickUp Pizarra

A menudo, los equipos hacen una lluvia de ideas en un lugar y ejecutan el proyecto en otro. En algún punto del traspaso, la «dirección acordada» se diluye y acabas haciendo rondas adicionales de ediciones solo para volver a lo que todos habían acordado inicialmente.

Las pizarras de ClickUp reducen esa desconexión al permitirte planificar de forma visual y convertir directamente los elementos de la pizarra en tareas, al tiempo que integras tareas y documentos en el lienzo.

Esta función de ClickUp resulta especialmente útil cuando los equipos creativos necesitan una planificación minuciosa de los arcos narrativos y los lanzamientos. Puedes correlacionar un proceso de producción y convertir notas en tareas, al tiempo que conectas las dependencias (como «guion final» antes de «grabación de la voz en off»).

✅ Así es como las pizarras de ClickUp pueden ayudarte en tu proyecto:

Convierte los elementos de la lluvia de ideas en tareas para que la producción comience desde una dirección aprobada, en lugar de a partir de notas dispersas

Mantén a las partes interesadas alineadas vinculando el plan a los elementos de ejecución reales (tareas, documentos)

Admite flujos de trabajo complejos manteniendo la visibilidad de las dependencias y la propiedad desde la fase de planificación

📖 Lee también: El mejor software de automatización de marketing

Borradores de guiones que hacen que los equipos revisen la versión incorrecta

Integra tus documentos y tareas con ClickUp Docs

Los guiones y las especificaciones cambian rápidamente. Si se encuentran en archivos dispersos, es fácil que alguien revise un borrador antiguo o que un editor trabaje basándose en directrices obsoletas extraídas del contenido existente.

ClickUp Docs mantiene los guiones y las notas de producción más cerca del trabajo. También ofrece compatibilidad para convertir el texto resaltado de los comentarios en tareas, además de asignar comentarios para que las decisiones se conviertan en acciones que se pueden seguir.

Esto resulta útil cuando los revisores dejan comentarios que deben convertirse en trabajo estructurado en lugar de simples notas sueltas.

✅ ClickUp Docs te ayuda a:

Colabora en la vinculación de los elementos pendientes a las tareas de producción

Utiliza el hub de documentos para mantener los guiones, las directrices y las notas de las campañas organizados y fáciles de buscar organizados y fáciles de buscar

Reduce las tareas administrativas convirtiendo las decisiones en tareas en lugar de volver a escribirlas en otro sitio

💡 Consejo profesional: Mantén los guiones y los documentos de especificaciones disponibles para su búsqueda con el hub de documentos de ClickUp. Organiza, busca y genera más documentos desde una ubicación centralizada con el hub de documentos de ClickUp Cuando los guiones, las listas de tomas y las notas de marca se encuentran dispersas en distintos archivos, los editores acaban trabajando con información desactualizada. El hub de documentos ofrece a tu equipo un lugar centralizado para organizar y crear documentos y wikis, incluyendo el acceso de los invitados a lo que se comparte con ellos. Así es como puedes utilizar el hub de documentos de ClickUp: Guarda guiones, briefings creativos y directrices de revisión como documentos y wikis para que los equipos siempre consulten la fuente más reciente

Organiza los documentos por campaña, cliente o formato para que el contexto siga vinculado al mismo proyecto

Usa los documentos adecuados con las partes interesadas externas para que los comentarios se ajusten a las especificaciones aprobadas

📖 Lee también: Las mejores herramientas de productividad

Las lagunas de información que ralentizan las decisiones y provocan una ejecución inconsistente

Obtén resúmenes detallados e información de tu entorno de trabajo con ClickUp Brain

En un flujo de trabajo de medios de gran volumen, los retrasos suelen deberse a la falta de contexto. Una persona necesita el último briefing aprobado, mientras que otra necesita saber con claridad qué ha cambiado desde la última revisión. Si esa información está dispersa entre diferentes herramientas y hilos de conversación, los equipos pierden tiempo buscando en lugar de avanzar en el trabajo.

ClickUp Brain actúa como una capa de IA contextual en todo tu entorno de trabajo, donde puede responder preguntas y resumir el trabajo relevante utilizando la estructura de tus tareas. Para los equipos, también ayuda a reducir la proliferación de la IA al mantener su uso dentro de una única plataforma con permisos y controles de seguridad unificados.

✅ Así es como ClickUp Brain puede ayudarte:

Resumir los largos hilos de comentarios en actualizaciones claras y listas para las partes interesadas, de modo que las revisiones avancen sin tener que reescribir el mismo resumen una y otra vez

Reduce las idas y venidas durante los ciclos de revisión generando resúmenes concisos de «qué ha cambiado» y listas de pasos siguientes para los editores y los responsables de la aprobación

Provea el soporte necesario para satisfacer las necesidades de gobernanza con controles de cumplimiento normativo y gestión de datos cuando haya partes interesadas externas y activos confidenciales de por medio

💡 Consejo profesional: Acelera las revisiones con ClickUp Brain MAX. Usa tu voz para capturar resúmenes y transcripciones detalladas con ClickUp Brain MAX En la producción de gran volumen, los retrasos suelen deberse a la lentitud en la recuperación de contexto. ClickUp Brain MAX, con su amplio abanico de funciones de IA, ayuda a mejorar la productividad de tu equipo y garantiza que siempre tengas acceso a la información más reciente. Aquí tienes una breve panorámica de cómo ClickUp Brain MAX puede ayudarte: Captura notas de revisión por voz con Talk to Text mientras ves los cortes o revisas los recursos, y luego conviértelas en actualizaciones de texto claras

Encuentra el último archivo, decisión o hilo de comentarios aprobado mediante la búsqueda Enterprise , incluidas las respuestas citadas para una validación más rápida incluidas las respuestas citadas para una validación más rápida

Reduce las idas y venidas pidiendo a Brain MAX que resuma la actividad de las tareas y los comentarios en una única actualización de «próximos pasos» para editores y revisores

Cambia entre diferentes modelos de IA, como ChatGPT, Gemini o Claude, para obtener resultados distintos según tus necesidades

Convierte tu flujo de trabajo de medios en un sistema operativo repetible

La producción a gran escala se ve interrumpida cuando los briefings, los archivos, los comentarios y las aprobaciones se encuentran dispersos en demasiados lugares. Esto genera retrasos y tiene que volver a trabajar en la planificación y la producción.

Si quieres ejecutar todo el flujo de trabajo en una sola plataforma, ClickUp está diseñado para ese modelo operativo. ClickUp para equipos de medios admite flujos de trabajo personalizables para la gestión de contenidos multimedia en un solo lugar, mientras que ClickUp Revisión mantiene los comentarios adjuntos al archivo correcto, de modo que los editores dedican menos tiempo a descifrar comentarios en diferentes herramientas.

Añade ClickUp Brain y obtendrás una capa de IA en todo tu entorno de trabajo para extraer contexto de las tareas y los documentos cuando necesites respuestas rápidas.

Si estás listo para integrar la planificación y el seguimiento del rendimiento en un solo flujo de trabajo, regístrate en ClickUp gratis ✅.

Preguntas frecuentes (FAQ)

La gestión del flujo de trabajo de medios consiste en ejecutar un flujo de trabajo de medios desde la recepción hasta la elaboración de informes mediante un proceso claro para secuenciar tareas, gestionar archivos, controlar las versiones, dirigir los ciclos de revisión y coordinar la distribución. Convierte los procesos manuales dispersos en un sistema repetible que admite una producción de gran volumen sin perder el contexto.

Los flujos de trabajo de medios ayudan a los equipos creativos a escalar al hacer que el trabajo repetitivo sea predecible. Cuando las fases, la propiedad y las aprobaciones son coherentes, los equipos dedican menos tiempo a tareas administrativas (seguimiento del estado, búsqueda de enlaces y volver a explicar el contexto) y más tiempo al trabajo creativo. También facilita la detección temprana de cuellos de botella y la mejora del rendimiento con el tiempo.

La mayoría de los equipos utilizan una combinación de herramientas de gestión del flujo de trabajo multimedia: una plataforma de gestión de flujos de trabajo para tareas, traspasos y aprobaciones, además de un sistema de gestión de activos digitales (DAM) para organizar y distribuir archivos a gran escala. Los equipos también pueden utilizar un espacio de trabajo convergente con IA, como ClickUp, para gestionar todo su flujo de trabajo multimedia y mantenerse al día.

La automatización del flujo de trabajo de los medios funciona mejor cuando se centra en la coordinación rutinaria. Utiliza flujos de trabajo automatizados para asignar al siguiente revisor, notificar a las partes interesadas, actualizar estados y aplicar listas de control cuando una tarea pasa a una nueva fase. Muchos sistemas de automatización de flujos de trabajo funcionan con desencadenantes y acciones, por lo que el flujo de trabajo avanza automáticamente cuando algo cambia.

La gestión de activos digitales se centra principalmente en la biblioteca, es decir, en cómo se organizan y distribuyen los archivos. La gestión del flujo de trabajo de medios se centra en el proceso que rodea a esos archivos: cómo se crea, edita, revisa, aprueba, publica y mide el trabajo. En la práctica, muchos equipos utilizan ambos conceptos conjuntamente.