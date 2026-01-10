Cómo impulsar la adopción de funciones: estrategias, métricas y guía

Ha lanzado un nuevo botón brillante, un flujo de trabajo más inteligente, tal vez incluso un módulo completo. Las notas de la versión parecen excelentes. Sin embargo, una semana después, la participación es baja.

Esta brecha entre el lanzamiento y el uso es donde se estanca el crecimiento.

Las comparativas de software de Pendo sugieren que solo el 6,4 % de las funciones generan el 80 % del volumen de clics en los productos digitales. Crear más funciones rara vez es la solución.

Un buen manual de adopción de funciones ayuda a los equipos a centrarse en los momentos, mensajes y métricas adecuados. Favorece el descubrimiento, la activación y el valor a largo plazo.

En este blog, desglosaremos el embudo, los KPI y las tácticas prácticas que puede ejecutar sin convertir la adopción en un proyecto de conjeturas para su equipo.

⭐ Plantilla destacada La plantilla de estrategia de producto de ClickUp le ofrece una forma estructurada de planificar y realizar el seguimiento de las iniciativas de estrategia de producto, de modo que su equipo pueda mantenerse alineado en cuanto a prioridades, resultados y ejecución sin dispersar documentos y decisiones entre demasiadas herramientas. Obtenga una plantilla gratuita Mantenga sus iniciativas de estrategia de producto organizadas en un solo lugar con la plantilla de estrategia de producto de ClickUp.

¿Qué es la adopción de funciones?

Imagine que lanza una nueva función que parece un claro éxito en su hoja de ruta. Resuelve un problema real de los clientes, la interfaz de usuario es limpia y su equipo está entusiasmado por verla en funcionamiento.

Esto es lo que probablemente sucederá a continuación. La mayoría de los usuarios nunca lo notan. Algunos hacen clic una vez y lo abandonan. Unos pocos usuarios avanzados encuentran un flujo de trabajo real y se quedan con él.

✅ Aquí es precisamente donde entra en juego la adopción de funciones.

En esencia, la adopción de funciones es el proceso de ayudar a los usuarios a:

Descubra una herramienta o función específica.

Actívelo por primera vez.

Intégrelo en su flujo de trabajo habitual.

La verdadera adopción se produce cuando el uso repetido demuestra que el usuario comprende el valor de la herramienta y está sacando más partido a su producto.

Normalmente, esto se lleva a cabo mediante:

Descubrimiento de funciones a través de la incorporación, la formación o la orientación dentro de la aplicación.

El primer uso que confirma que la función resuelve una tarea real pendiente.

Repita el uso que indique la adopción del producto a largo plazo.

Aumento de la adopción de funciones avanzadas a medida que los usuarios ganan confianza.

La adopción no consiste solo en lanzar nuevas funciones. Si está terminada, consiste en ayudar a los usuarios a descubrir y valorar lo que ha creado.

Por qué la adopción de funciones es importante para los equipos de producto

El lanzamiento de nuevas funciones parece un progreso, pero lo que realmente marca la diferencia es su adopción. Si los nuevos usuarios no alcanzan el punto de activación de una función concreta, incluso sus lanzamientos más potentes pueden tener un rendimiento inferior al esperado.

La adopción de funciones es una forma útil para que los equipos de crecimiento y los gestores de productos evalúen la eficacia del recorrido de los usuarios y si estos comprenden el valor de las funciones. También les ayuda a confirmar que los mensajes y las guías dentro de la aplicación están cumpliendo su función y que las funciones avanzadas realmente aportan más valor a los usuarios existentes.

Una adopción saludable de las funciones ayuda a los equipos de producto a:

Refuerce la activación de los usuarios guiándolos en las primeras acciones importantes.

Mejore la retención de usuarios convirtiendo los primeros éxitos en hábitos repetitivos.

Priorice las funciones de alto valor basándose en métricas de adopción reales.

Reduzca los ciclos de desarrollo innecesarios validando qué funciones del producto adoptan los usuarios.

Provea soporte a segmentos específicos de usuarios con intervenciones específicas para la adopción de funciones avanzadas.

Una tasa de adopción de funciones favorable no se consigue por casualidad. Cuando se realiza un seguimiento constante de la adopción de funciones, se pueden tomar decisiones más inteligentes sobre qué mejorar, qué promocionar y qué retirar.

¿Cuáles son los componentes clave de un manual de adopción de funciones?

Un manual sólido convierte la adopción de funciones de un plan de lanzamiento esperanzador en un sistema repetible que su equipo puede ejecutar en cada lanzamiento, ya sea para introducir nuevas funciones o para intentar mejorar la adopción de funciones avanzadas.

Estos son los componentes básicos que debe incluir:

Metas de adopción y definiciones de activación claras: decida qué se considera «éxito» para cada función. Defina el punto de activación, la primera acción clave y la tasa de adopción ideal de la función.

Un embudo de adopción de funciones mapeado: describa cómo los usuarios pasan del conocimiento al uso repetido. Las fases claramente definidas del embudo de adopción de funciones le ayudan a detectar dónde descubren los usuarios, dónde abandonan y dónde debe guiarlos.

Seguimiento de eventos y limpieza de datos: configure eventos personalizados para medir y realizar un seguimiento de la tasa de adopción de funciones entre los usuarios activos y segmentos de usuarios específicos. Esto facilita la comparación de las tasas de adopción entre múltiples funciones.

Mensajes específicos y formación dentro del producto: planifique cómo utilizará la guía dentro de la aplicación y las notificaciones push ocasionales para destacar funciones específicas en el momento adecuado. Esto es fundamental para la adopción de funciones avanzadas sin abrumar a los nuevos usuarios.

Comentarios y bucles de iteración: Cree formas sencillas de recopilar comentarios después del lanzamiento. Combine los comentarios cualitativos de los usuarios con las métricas de adopción para obtener una comprensión más matizada de por qué los usuarios adoptan o ignoran una función concreta.

Responsabilidad y cadencia de ejecución entre equipos: asigne responsabilidades entre los gestores de producto, el marketing de producto y el éxito del cliente. Un ritmo de revisión ligero le ayuda a actuar sobre la base de información útil mientras el lanzamiento aún está reciente.

Cuando todas estas piezas funcionan conjuntamente, dedicará menos tiempo a hacer conjeturas y más tiempo a ayudar a los usuarios a obtener valor más rápidamente.

Las 4 fases del embudo de adopción de funciones

Piense en el embudo de adopción de funciones como una forma sencilla de responder a una pregunta complicada: «¿Los usuarios obtienen valor de lo que hemos creado o simplemente lo ven y pasan de largo?».

El embudo le ayuda a dividir la adopción de funciones en pasos que puede medir y mejorar. Tratar la adopción como una secuencia en lugar de como un momento único facilita ver dónde una función específica pierde impulso.

A continuación, le ofrecemos un resumen rápido y práctico de las cuatro fases que debe incluir en su manual de adopción de funciones:

1. Fase expuesta

Este es el primer momento real de contacto entre los usuarios y una función específica. Deben darse cuenta de su existencia, pero también deben comprender para qué sirve. Si el propósito no está claro, muchos usuarios la ignorarán, incluso si la interfaz de usuario es perfecta.

Una buena exposición es contextual. Se adapta al recorrido del usuario en lugar de interrumpirlo. Puede utilizar mensajes ligeros dentro de la aplicación, sutiles resaltados en la interfaz de usuario o breves información sobre herramientas.

La meta es ayudar a los usuarios adecuados a descubrir la función cuando sea naturalmente relevante.

Métrica clave para esta fase: tasa de descubrimiento de funciones.

📌 Ejemplo: Una plataforma de análisis B2B lanza «Anomaly Explorer». La indicación no aparece al iniciar sesión. Solo se muestra después de que el usuario haya creado tres paneles y habilitado las alertas. La tira abre una breve vista previa y carga un conjunto de datos de muestra. El usuario puede probar la función en cuestión de segundos. Esto hace que el descubrimiento de la función resulte útil, en lugar de promocional.

2. Fase activada

La activación es la primera acción significativa que demuestra el valor de la función. Es el momento en el que los usuarios comprenden cómo la función les ayuda a hacer su trabajo más rápido, mejor o con menos riesgos.

Su punto de activación debe ser fácil de definir y medir. Aquí es donde la orientación dentro de la aplicación cobra importancia, especialmente para las funciones avanzadas. Una breve lista de control, plantillas o una guía rápida pueden eliminar las dificultades de configuración.

Métrica clave para esta fase: Tasa de activación

📌 Ejemplo: Un CRM lanza una función avanzada para el enrutamiento de clientes potenciales. El equipo define la activación como «crear una regla de enrutamiento y asignar automáticamente al menos un cliente potencial». Los usuarios ven una lista de control de configuración después de importar una lista de clientes potenciales. También reciben plantillas de reglas para casos de uso comunes. El primer éxito se produce rápidamente. La tasa de adopción de la función se vuelve más fácil de mejorar.

3. Fase de uso (comportamiento)

El usuario completa la acción principal de la función por primera vez. Aquí es donde comprueba si la función realmente resuelve su problema o si es demasiado difícil de manejar.

Para medir la adopción de funciones aquí, confíe en eventos personalizados vinculados a los resultados. Evite las señales vanidosas. Realice el seguimiento de las acciones que muestran intención, como cambios de configuración, resultados creados o flujos de trabajo completados.

Aquí también puede comparar las tasas de adopción entre segmentos de usuarios específicos.

Métrica clave para esta fase: Tiempo hasta el primer uso.

📌 Ejemplo: Una plataforma de facturación lanza «Smart Dunning». El equipo realiza un seguimiento de los eventos para crear secuencias, realizar ediciones en las reglas y enviar correos electrónicos de recuperación. Definen «usado» como la ejecución del flujo de trabajo a lo largo de dos ciclos de facturación. También realizan un seguimiento de las recuperaciones enlazadas a la función. Esto vincula el uso de la función con el impacto real.

4. Fase de reutilización (retención)

Aquí es donde los usuarios vuelven a utilizar la función repetidamente porque se ha ganado un lugar en su rutina. No necesitan que se les recuerde constantemente.

Esta fase suele separar a los usuarios ocasionales de los usuarios avanzados. También indica quién está listo para adoptar funciones avanzadas.

Puede utilizar este indicador para resaltar funciones específicas que se basan en el mismo flujo de trabajo.

Métrica clave para esta fase: retención de funciones/uso repetido.

📌 Ejemplo: Una plataforma de productos introduce una vista avanzada de planificación de capacidad. El equipo define «utilizado de nuevo» como abrirlo semanalmente durante tres semanas. Los usuarios también deben ajustar las asignaciones o estimaciones cada vez. A aquellos que cumplen este umbral se les muestran indicaciones de planificación de escenarios. Esto favorece una adopción más profunda sin abrumar a los nuevos usuarios.

En general, estas fases le ofrecen una forma clara de realizar el seguimiento de la adopción de funciones sin tener que adivinar dónde abandonan los usuarios.

Una vez que correlacione las tasas de adopción a cada paso, podrá priorizar los estímulos adecuados para la adopción de funciones avanzadas y ayudar a más usuarios a obtener valor con confianza.

Métricas clave de adopción de funciones y KPI que se deben realizar el seguimiento

Si desea mejorar la adopción de funciones, necesita métricas que reflejen el progreso real, no la actividad superficial. Los KPI adecuados le ayudan a medir la adopción de funciones entre los usuarios nuevos y existentes, y muestran si una función específica se está convirtiendo en parte de los flujos de trabajo diarios.

Con eventos personalizados y una definición compartida del punto de activación, los gestores de productos pueden comparar las tasas de adopción de múltiples funciones. Esto facilita la identificación de las funciones avanzadas que necesitan una posición más clara, una mejor orientación dentro de la aplicación o una incorporación más rigurosa.

🧠 ¿Sabías que: Un estudio comparativo elaborado por Userpilot informa de una tasa media de adopción de funciones básicas de alrededor del 24,5 %, con una mediana del 16,5 % en 181 empresas.

Las tres métricas siguientes le proporcionan un marco inicial claro para medir la adopción de funciones:

1. Tasa de adopción de funciones

La tasa de adopción de funciones le indica cuántos usuarios activos utilizan una función concreta en un periodo determinado. Es una de las métricas de adopción más sencillas y funciona mejor cuando se define qué se considera un uso significativo de la función.

Para la adopción de funciones avanzadas, esta métrica resulta aún más útil. Puede segmentar por rol, plan o fase de madurez para ver dónde los usuarios adoptan capacidades más profundas y dónde se estancan.

Esto le proporcionará una señal más clara sobre dónde centrar los ajustes de la estrategia de adopción.

Tasa de adopción de funciones = (N.º de usuarios de la función/N.º total de inicios de sesión o usuarios activos) * 100

2. Tiempo hasta la primera acción clave

Esta métrica mide el tiempo que tardan los usuarios en alcanzar el primer paso significativo después de haber sido expuestos a una función. Es un indicador claro de claridad y fricción. Cuando el tiempo es demasiado largo, o bien el valor no está claro, o bien el camino es demasiado complejo.

Acortar este plazo suele reducirse a mejorar el contexto. Los mensajes claros dentro de la aplicación, las listas de control de configuración sencillas y una incorporación más rigurosa pueden ayudar a guiar a los usuarios hacia ese primer éxito.

3. Tiempo medio dedicado

El tiempo medio dedicado puede ayudarle a comprender el grado de compromiso, especialmente en el caso de flujos de trabajo complejos o más matizados. Aunque no es una métrica de éxito por sí sola, cuando se combina con los resultados, le muestra dónde encuentran obstáculos los usuarios.

Por ejemplo, si el tiempo dedicado disminuye mientras que las tasas de adopción aumentan, eso puede ser una señal positiva. Puede significar que los usuarios están obteniendo valor más rápidamente. Si tanto el tiempo dedicado como los abandonos aumentan, es posible que necesite una orientación más clara dentro de la aplicación o un flujo más sencillo para esa función específica.

En conjunto, estos tres KPI le ofrecen una vista equilibrada del conocimiento, la rapidez de valorización y la profundidad de uso de cualquier función específica. El seguimiento constante de ellos le ayuda a tomar decisiones más inteligentes para mejorar la adopción de funciones sin tener que adivinar qué es lo que los usuarios necesitan a continuación.

Seis estrategias para aumentar la adopción de funciones

No se mejora la adopción de funciones anunciando a bombo y platillo las nuevas funciones. Se mejora eliminando la incertidumbre y la fricción en el momento exacto en que el usuario está tratando de resolver algo. El mejor trabajo de adopción es silencioso, oportuno y muy intencionado.

A continuación, le presentamos algunas estrategias prácticas que puede incorporar a su manual de adopción de funciones:

1. Defina un punto de activación claro para cada función.

Los equipos suelen debilitar la adopción al realizar un seguimiento de demasiadas acciones «exitosas» para una función específica. Elija un punto de activación principal que demuestre su valor. Haga que sea fácil de explicar a cualquier miembro del equipo.

Esto también le ayuda a medir la adopción de funciones de forma clara entre los usuarios activos. Si el punto de activación es difuso, su tasa de adopción de funciones también lo será. Acabará debatiendo sobre números en lugar de mejorar la experiencia.

2. Segmenta por intención, no solo por datos demográficos.

Las funciones avanzadas rara vez se adaptan a todos al mismo tiempo. Segmente a los usuarios en función de lo que intentan hacer y las tareas que ya han realizado. El comportamiento es una señal más fuerte que los rótulos de roles.

Por ejemplo, muestre indicaciones para la adopción de funciones avanzadas solo después de que los usuarios completen la configuración básica de las funciones principales. Esto mantiene la relevancia del descubrimiento de funciones y evita que los nuevos usuarios sientan que el producto es demasiado complejo.

3. Utilice la guía progresiva dentro de la aplicación para las funciones avanzadas.

Una sola sugerencia no es suficiente para funciones más complejas. Utilice una guía breve y por pasos dentro de la aplicación que ayude a los usuarios a realizar una acción significativa cada vez. La meta es la confianza, no completar la función.

Combínalo con mensajes ligeros dentro de la aplicación que expliquen por qué es importante ese paso. Cuando los usuarios comprenden el valor de la función, son más propensos a continuar y adoptar el flujo de trabajo en lugar de abandonarlo tras el primer clic.

🧠 ¿Sabías que... Las listas de control de incorporación y los indicadores de progreso se basan en el «efecto de progreso dotado», un hallazgo conductual que demuestra que dar a las personas una pequeña ventaja inicial puede aumentar la persistencia para alcanzar una meta.

4. Realice un seguimiento de los eventos personalizados que reflejan los resultados.

Si solo realiza un seguimiento de «abierto» o «clic», interpretará erróneamente la adopción. Configure eventos personalizados que reflejen el progreso real. Piense en publicado, guardado, usado compartido, automatizado y resuelto. Acciones que muestran intención.

Aquí es donde las métricas de adopción resultan útiles para establecer prioridades. Puede comparar las tasas de adopción de varias funciones y ver qué funciones avanzadas necesitan una incorporación más clara o una ruta más sencilla para su activación.

📌 Por ejemplo, una solución como HubSpot se centra en los «eventos de éxito» en lugar de solo en los inicios de sesión. Para su CRM, una métrica clave de adopción es «Contacto creado» o «Oferta movida». Para su herramienta de marketing por correo electrónico, es «Primer correo electrónico enviado». Al realizar el seguimiento de estos eventos basados en resultados, pueden identificar a los usuarios «en riesgo» que no han logrado realmente el resultado para el que se creó la herramienta.

5. Reduzca las dificultades de configuración con plantillas y valores predeterminados.

Muchas funciones fracasan porque el primer uso parece un trabajo. Añada plantillas, ajustes preestablecidos o valores predeterminados sugeridos que ayuden a los usuarios a obtener valor más rápidamente. Esto es especialmente importante para las funciones avanzadas que requieren configuración.

Una pequeña ventaja inicial puede cambiar los resultados. Cuando la experiencia inicial es fluida, el embudo de adopción de funciones mejora en las fases «Activado» y «Utilizado» sin necesidad de notificaciones push agresivas.

📌 Canva es un excelente ejemplo de un producto que utiliza plantillas y valores predeterminados sugeridos para que los nuevos usuarios puedan crear rápidamente su primer diseño. Al acortar el tiempo de valorización, estos ayudan a acelerar la adopción.

6. Alinee el producto, el marketing y el éxito del cliente en torno a un único plan.

La adopción de funciones mejora más rápidamente cuando se comparten mensajes y cronogramas. Los gestores de producto definen el punto de activación y los eventos. El marketing de producto da forma a la historia. El éxito de los clientes la refuerza en cuentas reales.

Esto evita que los usuarios existentes reciban señales contradictorias. También le ayuda a aumentar la adopción de funciones avanzadas con intervenciones específicas que se perciben como coherentes en todo el producto y los puntos de contacto humanos.

El Manual de adopción de funciones (paso a paso)

Un manual de adopción de funciones es una forma repetible de convertir un lanzamiento en un uso real de las funciones. Le ayuda a mantener la coherencia entre las funciones nuevas y las funciones avanzadas, sin tener que reinventar el plan cada vez.

A continuación, se muestra un flujo paso a paso que mantiene la adopción de funciones centrada, medible y fácil de ejecutar:

Paso 1: Elija la función que necesita ayuda para su adopción.

Comience con una función específica que pueda influir en la retención, la expansión o un flujo de trabajo básico. Si una función es agradable de tener, no fuerce una gran campaña de adopción. Ahorre su energía para aquellas que puedan aportar más valor.

Es útil hacer una rápida reflexión. Pregúntese: «Si los usuarios no adoptan esto, ¿qué perdemos?». Si la respuesta no está clara, probablemente no sea una prioridad para este ciclo.

Paso 2: Defina claramente el punto de activación.

Elija un punto de activación que demuestre el valor real de la función. Manténgalo vinculado a una acción significativa, no a un clic o a una visita a los ajustes. Esto hace que la tasa de adopción de la función sea más fácil de creer y de explicar.

Debe estar redactado en un lenguaje sencillo. Su equipo debe poder repetirlo sin necesidad de consultar ningún documento.

Paso 3: Cree eventos personalizados que coincidan con los resultados.

Realice un seguimiento de las acciones que muestran intención. Crear, publicar, automatizar, usar compartido, configurar o completar. Estas son las señales que le ayudan a medir la adopción de funciones sin confundir la curiosidad con el compromiso.

Esto también mejora la alineación. Los equipos de producto, crecimiento y éxito del cliente pueden consultar las mismas métricas de adopción sin debatir qué significa el éxito.

Paso 4: Haga que el primer uso resulte un esfuerzo mínimo

Muchas funciones avanzadas pierden usuarios en el primer intento. La configuración resulta complicada. La recompensa parece lejana. Esa combinación acaba con el impulso.

Puede utilizar plantillas, ajustes preestablecidos o estados iniciales guiados para que los usuarios obtengan resultados rápidos en cuestión de minutos, en lugar de días.

Paso 5: Ofrezca sugerencias contextuales dentro de la aplicación

Evite los anuncios generales que llegan a todo el mundo. Puede utilizar mensajes dentro de la aplicación cuando la función sea relevante para lo que el usuario ya está haciendo. Ese momento suele marcar la diferencia entre el descubrimiento y la indiferencia.

Mantenga el mensaje vinculado a una tarea pendiente. Muestre cómo la función resuelve un problema que ya les preocupa.

Paso 6: Planifique el segundo uso

El uso único no es adopción. Su manual debe incluir un plan sencillo para «volver a utilizar». Puede tratarse de un consejo de seguimiento, un recordatorio dentro de un flujo de trabajo relacionado o un pequeño empujón hacia una función adyacente.

Esta es también una forma inteligente de aumentar la adopción de funciones avanzadas. Primero se gana la confianza con las funciones principales y, a continuación, se introduce un valor más profundo.

Paso 7: Revise las bajas por fase del embudo

Observe dónde se estancan los usuarios. ¿Es en la exposición, la activación, el uso o el uso repetido? Cada fase necesita una solución diferente.

Una baja exposición puede requerir una mejor ubicación para el segmento adecuado. Una baja activación suele significar que su ruta no está clara o es demasiado larga. Un uso repetido débil suele indicar que una función necesita una recompensa mayor o una mejor orientación.

📌 La plataforma de juegos Playtech revisó los abandonos en los puntos de inicio de los juegos para identificar los largos tiempos de carga como un posible obstáculo para la adopción. Esto les ayudó a identificar una posible solución al problema y a mejorar las tasas de adopción.

Paso 8: Empareje los números con los comentarios

Los paneles le informan de lo que ha sucedido, pero no explican por qué. Recopilar comentarios de forma discreta tras el primer uso y los usos posteriores ayuda a aclarar las prioridades.

Puede mejorar la adopción de funciones basándose en las dificultades reales de los usuarios, y no en las suposiciones del equipo.

Ejecute este ciclo de forma constante y la adopción de funciones dejará de parecer una cuestión de suerte. Se convertirá en un proceso fiable que sus equipos podrán repetir, perfeccionar y ampliar.

Plantillas y ejemplos de adopción de funciones

Las plantillas de adopción de funciones hacen que las partes más complicadas del lanzamiento resulten mucho más manejables. En lugar de empezar desde cero cada vez que lanza nuevas funciones o perfecciona funciones avanzadas, dispondrá de una estructura lista para planificar, realizar el seguimiento y aprender.

En esta sección se presenta una lista de algunas opciones que puede adaptar rápidamente, dependiendo de si necesita planificación estratégica, análisis o soporte para obtener comentarios.

1. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Ayude a sus nuevos clientes a empezar con buen pie con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp.

Cuando la incorporación de clientes se realiza a través de documentos, bandejas de entrada y hojas de cálculo a medio actualizar, la adopción de funciones a menudo se ralentiza antes incluso de que se le dé una oportunidad justa.

La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp soluciona eso al ofrecerle un lugar estructurado para planificar las tareas de incorporación, asignar la propiedad y mantener clara la ruta hacia la activación.

Esta plantilla le ayuda a correlacionar primero los pasos iniciales en torno a las funciones principales. Puede establecer hitos que reflejen puntos de activación reales. A medida que los usuarios ganen confianza, podrá introducir funciones avanzadas con menos fricciones.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Organice las tareas de incorporación con fases y propiedades claras.

Estandarice las listas de control centradas en la activación para lograr implementaciones coherentes.

Realice un seguimiento del progreso en todas las cuentas sin perder el contexto.

Proporciona soporte para una transición más fluida entre el producto y el éxito del cliente.

✨ Ideal para: equipos de SaaS que desean un sistema de incorporación repetible que ofrezca compatibilidad con la activación temprana de los usuarios y una mayor adopción de funciones.

2. Plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis. Cree un cronograma eficiente para el lanzamiento de su producto con la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp.

Cuando el lanzamiento de una función implica demasiados elementos variables, el trabajo de adopción se complica rápidamente. Las tareas se dividen entre documentos, chats y hojas de cálculo. El resultado es un lanzamiento que se pone en marcha, pero que no obtiene el seguimiento necesario para impulsar la adopción de la función.

La plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp resuelve esto al proporcionarle un espacio de trabajo de lanzamiento estructurado que puede ampliar para la planificación de la adopción.

Organice tareas entre equipos, realice un seguimiento de la preparación y cree una transición fluida hacia los experimentos posteriores al lanzamiento. Esto facilita el descubrimiento de funciones, aclara el punto de activación y permite realizar un seguimiento de lo que ocurre una vez que los usuarios comienzan a interactuar con las nuevas funciones.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Organice las tareas previas y posteriores al lanzamiento en un solo lugar.

Asigne propietarios claros para los mensajes, la incorporación y las actualizaciones de soporte.

Realice un seguimiento de las dependencias de lanzamiento que pueden bloquear la adopción temprana.

Amplíe la lista de control para convertirla en un plan de adopción de funciones sencillo.

✨ Ideal para: equipos de producto y crecimiento que desean una forma estructurada de lanzar nuevas funciones y seguir siendo responsables de su adopción tras el lanzamiento.

3. Plantilla del panel de control de adopción de funciones de Amplitude

A través de Amplitude

Cuando los datos de adopción de funciones se encuentran dispersos en gráficos, es difícil saber qué está sucediendo realmente después de un lanzamiento. Es posible que vea actividad, pero seguirá sin saber si los usuarios adoptan el flujo de trabajo, alcanzan el punto de activación o vuelven por más.

La plantilla del panel de adopción de funciones de Amplitude resuelve esto al proporcionarle un marco listo para el seguimiento de todo el embudo de adopción de funciones. Le ayuda a establecer la conexión entre el descubrimiento de funciones y un uso significativo y un comportamiento repetido.

Puede comparar las tasas de adopción entre los usuarios nuevos y los existentes, y ver qué funciones avanzadas están ganando impulso y cuáles necesitan una orientación más clara dentro de la aplicación.

🌻 Por eso le gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de la tasa de adopción de funciones con una estructura coherente.

Compare las tasas de adopción entre cohortes y segmentos.

Detecte las caídas entre las fases de exposición, activación y uso.

Identifique patrones que proporcionen compatibilidad con la adopción de funciones avanzadas.

✨ Ideal para: Equipos de producto y crecimiento que desean una forma más rápida de medir la adopción de funciones y priorizar qué mejorar a continuación.

4. Plantilla de estrategia de adopción por parte de los usuarios en cascada

A través de Cascade

Cuando la planificación de la adopción se distribuye entre diapositivas, correos electrónicos y documentos a medio terminar, es fácil perder la claridad sobre lo que realmente se está tratando de cambiar. Los equipos terminan haciendo un seguimiento de demasiadas señales a la vez. O peor aún, se centran en la concienciación mientras que la activación y el uso repetido se están deslizando silenciosamente.

La plantilla de estrategia de adopción de usuarios de Cascade resuelve esto al proporcionarle una estructura ligera para definir las metas de adopción, las iniciativas, los propietarios y los KPI en un solo lugar. Le ayuda a correlacionar qué funciones requieren atención, cuál es un buen resultado de adopción y cómo medirá el progreso a lo largo del embudo.

Esto puede ser una capa de planificación útil antes de trasladar la ejecución a sus herramientas diarias.

🌻 Por qué le gustará esta plantilla:

Defina las metas de adopción con propietarios y cronogramas claros.

Conecte las iniciativas con KPI y resultados medibles.

Mantenga la planificación de la adopción centrada en múltiples funciones.

Alinee el producto, el marketing y el éxito del cliente en un solo plan.

✨ Ideal para: equipos de SaaS que desean una plantilla de estrategia sencilla para organizar las prioridades de adopción antes de realizar experimentos y programas dentro del producto.

5. Plantilla de encuesta sobre adopción de funciones de Feedbackspark

A través de Feedbackspark

Cuando la tasa de adopción de funciones parece baja, es fácil precipitarse a cambiar la incorporación o añadir más mensajes en la aplicación sin saber qué es lo que realmente falla. Eso puede llevar a realizar tareas innecesarias que no solucionan el verdadero obstáculo.

La plantilla de encuesta sobre adopción de funciones de FeedbackSpark le ayuda a diagnosticar las deficiencias con mayor precisión. Está diseñada para medir el conocimiento, la adopción y el valor percibido de las funciones, al tiempo que pone de manifiesto las barreras y las formas preferidas en que los usuarios desean aprender sobre una función.

Esta funcionalidad lo convierte en un potente complemento para sus métricas de adopción cuantitativas, especialmente cuando se trata de mejorar la adopción de una función específica o impulsar la adopción de funciones avanzadas.

🌻 Por eso le gustará esta plantilla:

Separe los problemas de concienciación de los problemas de valor o usabilidad.

Identifique las barreras para la adopción tras la exposición.

Identifique los canales educativos en los que los usuarios confían más.

Apoye intervenciones más inteligentes con objetivos específicos para diferentes segmentos.

✨ Ideal para: equipos de producto y crecimiento que desean obtener comentarios rápidos y estructurados de los usuarios para orientar las decisiones sobre mensajes, incorporación y adopción de funciones avanzadas.

Ejemplos

A continuación se muestran algunas formas realistas en las que los equipos conectan estas plantillas de gestión de proyectos con el trabajo diario de adopción de funciones.

Un gestor de productos utiliza la plantilla de estrategia de adopción de usuarios en cascada para la planificación trimestral. Auditan las tasas de adopción en múltiples funciones y establecen un objetivo sólido para las tasas de adopción de funciones en los flujos de trabajo con prioridad. Planifican intervenciones específicas para segmentos de usuarios concretos en función de dónde se producen los abandonos.

Un equipo de producto utiliza la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp para correlacionar los primeros pasos con un punto de activación para una función específica. Asignan propietarios en todo el producto y el éxito del cliente. Añaden una breve guía en la aplicación para que los nuevos usuarios puedan obtener valor durante la primera semana.

Un equipo de crecimiento combina la plantilla de lista de control para el lanzamiento de productos de ClickUp con un flujo de trabajo de adopción posterior al lanzamiento. Realizan el seguimiento de los eventos personalizados para las fases «Expuesto» y «Activado». Prueban dos versiones de mensajes dentro de la aplicación para aumentar la tasa de adopción de una función avanzada sin abrumar a la base de usuarios en general.

Un buen plan de adopción de funciones necesita algo más que mensajes inteligentes. También necesita un sistema fiable para coordinar experimentos, realizar el seguimiento de la propiedad y revisar las señales de adopción sin perder el contexto entre los equipos.

Las mejores herramientas de gestión de proyectos facilitan que el trabajo de adopción de funciones tenga visibilidad, sea repetible y esté vinculado a resultados claros.

1. ClickUp

Los esfuerzos de adopción de funciones pueden complicarse rápidamente. Un equipo se encarga de las actualizaciones de incorporación. Otro se ocupa de los mensajes dentro de la aplicación. Otro más realiza el seguimiento de las tasas de adopción en un panel. Antes de que te des cuenta, las decisiones, las tareas y los aprendizajes se encuentran dispersos entre diferentes herramientas y hilos.

Este clásico problema de dispersión del trabajo ralentiza la ejecución y difumina la propiedad. ClickUp ofrece a los equipos de producto un único lugar para planificar experimentos de adopción, asignar seguimientos y realizar el seguimiento de los resultados. Le ayuda a conectar la estrategia con la acción diaria para mejorar la adopción de funciones.

Mantenga la flexibilidad de los planes de adopción de funciones con ClickUp Views.

Ofrezca a todos los miembros de su equipo la flexibilidad de visualizar, organizar y realizar el seguimiento exacto de lo que necesitan con ClickUp Views.

Cuando las tareas de adopción de funciones se presentan en un solo formato, los equipos pierden la visión global. Un gestor de productos quiere un cronograma. Un responsable de crecimiento quiere un tablero Kanban. El departamento de éxito del cliente quiere una lista clara de los pasos de implementación. Si cada uno reconstruye su propia versión, el plan se complica rápidamente.

ClickUp Views le permite mantener un plan de adopción y cambiar la forma en que lo ve. Obtiene más de 15 vistas, incluyendo Lista, Tablero, Calendario, Gantt, Cronograma y Carga de trabajo. Esto facilita el seguimiento de los proyectos, ya que cada equipo puede centrarse en lo que necesita sin perder la fuente de información compartida.

ClickUp también le ayuda a gestionar listas de control y dependencias en torno a una función específica a medida que pasa de la exposición al uso repetido.

💡 Consejo profesional: después de ajustar su plan de adopción de funciones en ClickUp Views, utilice Talk to Text de ClickUp Brain GPT para capturar actualizaciones rápidas sin interrumpir su flujo de trabajo. Puede dictar notas de implementación rápida, obstáculos y próximos pasos, y luego colocarlos directamente en tareas, documentos o listas de control. ClickUp BrainGPT está diseñado como un complemento para el escritorio, y Talk to Text ayuda a convertir su voz en acciones en sus aplicaciones y flujo de trabajo.

Convierta el progreso de la adopción en una vista compartida con los paneles de ClickUp.

Personalice informes perfectos para cualquier cosa, desde el rendimiento de las campañas hasta la productividad del equipo y mucho más con los paneles de ClickUp.

El trabajo de adopción de funciones puede parecer disperso. Las tareas de lanzamiento se encuentran en un lugar, los ajustes de incorporación en otro. El seguimiento de las tasas de adopción se realiza mediante una herramienta de análisis independiente. Esa división dificulta saber qué funciona y qué no, especialmente cuando hay varios equipos involucrados.

Los paneles de ClickUp le ayudan a realizar el seguimiento del rendimiento de los proyectos, los cronogramas y el progreso del equipo en un solo lugar. Para la adopción de funciones, esta es una forma clara de supervisar las listas de control de implementación, el estado de los experimentos y las tareas relacionadas con la adopción, junto con las operaciones diarias.

Puede revisar lo que va por buen camino, lo que requiere atención y quién es responsable de la siguiente acción sin tener que buscar actualizaciones en diferentes hilos.

Este vídeo muestra cómo configurar un panel de control para la gestión de proyectos en ClickUp para realizar el seguimiento de la adopción sin necesidad de la elaboración de informes manuales adicionales.

Reduzca los seguimientos manuales con ClickUp Automatizaciones.

Realice la selección entre más de 100 automatizaciones para optimizar los flujos de trabajo, abordar el lanzamiento de productos y mucho más con ClickUp Automations.

Los planes de adopción de funciones suelen fracasar en la poco glamurosa fase intermedia, cuando se acumulan pequeñas deficiencias en los procesos y se ralentiza el trabajo de adopción.

ClickUp Automatizaciones le ayuda a mantener el impulso sin necesidad de estar constantemente insistiendo. Puede asignar propietarios automáticamente, actualizar estados y mover tareas cuando cambian las condiciones, como cuando se completa un paso de la lista de control o cambia la fase de implementación.

Esto mantiene el seguimiento del proyecto limpio. También hace que las listas de control de adopción parezcan autónomas, especialmente cuando se coordinan actualizaciones de incorporación, tareas de habilitación y experimentos posteriores al lanzamiento en torno a una función específica.

💡 Consejo profesional: después de configurar sus reglas de automatización, utilice ClickUp Brain para escribir la lógica desencadenante y el texto de la tarea exactos para cada flujo de trabajo de adopción. Pídale que redacte tres listas de control listas para la automatización para una función específica: una para «Expuesta», otra para «Activada» y otra para «Usada de nuevo». A continuación, pegue esos pasos directamente en sus tareas. Este proceso mantiene sus automatizaciones limpias y sus puntos de control de adopción coherentes. Redacte planes de comunicación para mantener a los agentes informados sobre las nuevas funciones con ClickUp Brain.

📮 Información de ClickUp: El 23 % afirma que lo más difícil del trabajo con hojas de cálculo es limpiar u organizar datos desordenados. Esa fricción suele deberse a entradas inconsistentes, múltiples colaboradores y la necesidad constante de alinear columnas y categorías antes de que una hoja resulte «utilizable». La limpieza manual como esta absorbe silenciosamente tiempo y atención. Los campos de IA de ClickUp ayudan a reducir esa carga al analizar automáticamente el contenido de las tareas, sugerir categorías estandarizadas y extraer información estructurada de texto no estructurado. Estos campos impulsados por IA pueden completar los datos que faltan, estandarizar formatos y mantener la coherencia entre listas y vistas.

Las mejores funciones de ClickUp

Organice los proyectos de adopción de funciones, las tareas de implementación y los experimentos de activación en un solo lugar para que los equipos sigan alineados después del lanzamiento.

Cree listas de control claras para cada función específica, incluyendo acciones expuestas, activadas, utilizadas y reutilizadas para una ejecución coherente.

Realice el seguimiento del trabajo de adopción con los paneles de control de ClickUp, que reúnen los estados, los propietarios y los cronogramas en una vista compartida junto con las metas de adopción.

Configure las automatizaciones de ClickUp para asignar los siguientes pasos, actualizar los estados y reducir los seguimientos manuales en los ámbitos de producto, marketing y éxito del cliente.

Utilice los campos personalizados de ClickUp para etiquetar la fase del embudo, el punto de activación, el segmento objetivo y el nombre de la función, de modo que el trabajo de adopción sea fácil de revisar.

Limitaciones de ClickUp

Al principio puede parecer amplio, por lo que los equipos pueden necesitar tiempo para configurar la jerarquía, los paneles y las automatizaciones adecuados para los flujos de trabajo de adopción de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 800 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

2. Pendo

A través de Pendo

Cuando se intenta impulsar la adopción de funciones, lo difícil no es solo detectar la caída, sino saber qué hacer a continuación sin tener que saltar entre análisis, documentos y una herramienta independiente dentro de la aplicación.

Pendo combina el análisis de productos y la orientación dentro de la aplicación. Esto ayuda a los equipos a ver cómo se mueven los usuarios por una función específica y dónde dudan.

A continuación, puede segmentar a los usuarios adecuados y responder con guías específicas en lugar de anuncios generales.

Esto resulta especialmente útil en el caso de las funciones avanzadas. Puede identificar quién está preparado para un flujo de trabajo más profundo basándose en patrones de uso reales. A continuación, puede ofrecerles soporte con tutoriales contextuales que les permitan alcanzar el punto de activación más rápidamente y volver a utilizar la función.

Las mejores funciones de Pendo

Realice un seguimiento del uso de las funciones y las tasas de adopción con análisis integrados para que pueda ver dónde abandonan los usuarios en el embudo de adopción.

Segmente a los usuarios por comportamiento, plan o fase del ciclo de vida para alcanzar los objetivos de adopción de funciones avanzadas.

Lance guías, consejos y tutoriales dentro de la aplicación que ayuden a los usuarios a alcanzar el punto de activación sin necesidad de largos ciclos de ingeniería.

Combine las tendencias cuantitativas de adopción con señales cualitativas a través de comentarios y herramientas NPS para añadir contexto a por qué los usuarios adoptan o ignoran una función.

Supervise el impacto a lo largo del tiempo con paneles que conectan los esfuerzos de implementación con los cambios reales en la tasa de adopción de funciones.

Limitaciones de Pendo

Puede resultar caro para equipos SaaS más pequeños, especialmente cuando se necesitan análisis y capacidades avanzadas.

Precios de Pendo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Pendo

G2: 4,4/5 (más de 1500 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 250 reseñas)

3. Appcues

A través de Appcues

Cuando la adopción de funciones se estanca, el problema suele ser el momento. Es posible que los usuarios no necesiten sus nuevas funciones en el momento en que las anuncia. Las necesitan cuando se enfrentan a un caso de uso real. Ahí es donde Appcues encaja perfectamente.

Appcues le ayuda a crear mensajes, información sobre herramientas, tutoriales y listas de control dentro de la aplicación que facilitan el descubrimiento de funciones en contexto. Puede guiar a los usuarios hacia un punto de activación claro para una función específica, sin necesidad de soporte técnico para cada pequeña iteración.

Puede segmentar a los usuarios en función de su comportamiento y madurez. A continuación, puede introducir funciones más complejas solo cuando los usuarios estén preparados. De este modo, la experiencia sigue siendo útil y no abrumadora. También favorece una mayor compatibilidad a lo largo del tiempo.

Las mejores funciones de Appcues

Cree mensajes, cuadros de diálogo/ventanas modales y sugerencias específicos dentro de la aplicación que ayuden a descubrir las funciones justo cuando los usuarios estén cerca del caso de uso.

Cree tutoriales de varios pasos que reduzcan la confusión en torno a las funciones avanzadas y ayuden a los usuarios a comprender el valor de las funciones desde el principio.

Configure listas de control que guíen a los usuarios desde la exposición hasta la activación, con hitos claros vinculados a una función específica.

Segmente las indicaciones según el comportamiento, el plan y el ciclo de vida de los usuarios, de modo que los nuevos usuarios obtengan los conceptos básicos, mientras que los usuarios existentes vean funciones más relevantes.

Limitaciones de Appcues

Depende de un seguimiento y análisis de eventos bien definidos para medir con confianza la tasa de adopción de funciones complejas.

Se vuelve costoso a medida que los programas dentro de la aplicación se amplían a múltiples funciones y equipos.

Precios de Appcues

Inicio: A partir de 300 $ al mes por usuario (facturado anualmente).

Crecer: A partir de 750 $ al mes por usuario (facturado anualmente).

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Appcues

G2: 4,6/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (100 opiniones)

Cree y ejecute un manual de adopción de funciones con ClickUp.

La adopción de funciones es el momento en el que los lanzamientos se convierten en hábitos cotidianos o pasan desapercibidos. Un buen manual de adopción de funciones le ayuda a centrarse en lo que más importa. Conecta el descubrimiento de funciones, el punto de activación y el uso repetido en un sistema que su equipo puede ejecutar en cada lanzamiento.

A lo largo de esta guía, ha visto cómo las fases del embudo y los KPI adecuados pueden ayudarle a detectar dónde se ralentizan las tasas de adopción y qué hay que corregir a continuación.

Lo que distingue a ClickUp es lo bien que respalda el aspecto operativo de la adopción. Puede planificar tareas de implementación, crear listas de control por fase del embudo, asignar propietarios y revisar el progreso en un solo lugar. Eso facilita impulsar la adopción de funciones de manera coherente, incluso cuando hay varios equipos involucrados.

Regístrese en ClickUp de forma gratuita y cree un flujo de trabajo repetible para la adopción de funciones. ✅