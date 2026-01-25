Cómo utilizar la IA para escribir un libro

Escribir un libro requiere tiempo, concentración y mucha energía mental. Algunos días, hay flujo de ideas. Otros días, la página en blanco se hace pesada, los esquemas se desmoronan y llevar un registro de los borradores resulta agotador.

Esa tensión entre querer escribir bien y tener que cumplir con los plazos es algo familiar para cualquiera que intente terminar un proyecto largo.

El uso de la IA para escribir un libro ha comenzado a cambiar la forma en que las personas abordan este proceso. Puede ayudar a dar forma a ideas preliminares, organizar capítulos y redactar borradores más rápidamente, pero tu voz proviene de tus decisiones y revisiones.

En esta entrada del blog, analizaremos formas prácticas de utilizar la IA en cada fase de la escritura y exploraremos cómo ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, puede ayudarte en el proceso. 🧑‍💻

Cómo puede ayudarte la IA a escribir un libro

Cuando la página en blanco te mira fijamente, los hilos de la trama se enredan y los personajes se niegan a cooperar, escribir un libro puede resultar abrumador. Las herramientas de escritura con IA funcionan como colaboradores prácticos en este proceso, encargándose de las tareas repetitivas para que puedas centrarte en las decisiones creativas que hacen que tu libro sea único.

Estas herramientas funcionan mejor cuando entiendes lo que pueden y no pueden hacer. La IA destaca en generar opciones, organizar información y detectar patrones en tu manuscrito. Pero no puede reemplazar tu voz, tu visión o la perspectiva única que le das a tu historia.

A continuación, te mostramos cómo la IA puede ayudarte a escribir un libro. 👇

Lluvia de ideas y generación de ideas

La IA funciona como un incansable compañero de lluvia de ideas cuando necesitas nuevos puntos de vista.

Introdúzcale una premisa, un tipo de carácter o un tema, y le devolverá posibilidades que quizá no había considerado. Si está escribiendo una novela de suspense ambientada en una ciudad costera, la IA puede sugerirle complicaciones en la trama, historias de fondo de los caracteres o elementos temáticos que añadan profundidad.

El verdadero valor reside en utilizar estas sugerencias como punto de partida. Puedes pedir 10 escenarios de conflicto, elegir dos que te gusten y luego transformarlos en algo completamente diferente. Este enfoque te permite mantener el control mientras amplías tu paleta creativa.

🚀 Ventaja de ClickUp: Explora ideas para tu libro con las pizarras de ClickUp. Actúan como un lienzo flexible para trazar caracteres, conflictos y temas sin imponer una estructura fija. Puedes mover ideas, agrupar lo que pertenece juntos y ver cómo una elección afecta al resto de la historia a medida que toma forma. Haz una lluvia de ideas en las pizarras de ClickUp. Planifica los arcos narrativos de tu historia con ClickUp Pizarras. Por ejemplo, mientras desarrollas una novela de suspense ambientada en una ciudad costera, colocas los personajes clave, las ubicaciones y las tensiones en una Pizarra. Agrupa dos conflictos que comparten una conexión oculta, añade una nueva relación entre los personajes y elimina las ideas que no refuerzan la narrativa. El tablero te ayuda a dar forma a una historia más rica al trabajar visualmente con las opciones.

Esquema y estructuración de capítulos

Convertir ideas dispersas en una estructura coherente es un reto para muchos escritores.

Las herramientas de escritura con IA pueden tomar tus notas preliminares y proponer un esquema capítulo por capítulo. Tú describes los momentos clave de tu historia, los puntos de inflexión importantes y la evolución de los caracteres. La herramienta organiza estos elementos en una secuencia que sigue la lógica narrativa.

Este proceso revela las lagunas de todo el libro antes de invertir meses en redactarlo. Es posible que descubras que el segundo acto carece de tensión o que una subtrama necesita una configuración previa. Ajustar el esquema te llevará unos minutos, pero reescribir capítulos enteros te llevará semanas.

🧠 Dato curioso: Charles Dickens dictaba sus historias en voz alta, a veces de forma dramática. Arthur Stone, uno de sus alumnos de taquigrafía, grababa directamente gran parte del discurso de Dickens, lo que significa que algunos de los trabajos de Dickens pueden haber existido como borradores orales antes que escritos. Lo fascinante es que los estudiosos aún no saben con certeza quién escribió qué, cuánto fue improvisado o qué se leyó y qué se dijo en el momento.

Redactar contenido y superar el bloqueo del escritor

El bloqueo del escritor suele deberse al perfeccionismo o a la incertidumbre. La inteligencia artificial elimina la presión de hacerlo bien a la primera.

Cuando no encuentres las palabras para describir una escena, pídele que genere tres versiones. Ninguna será perfecta, pero una de ellas podría contener la frase o el enfoque que desbloquee tus propias ideas.

Algunos escritores utilizan software de IA para escribir libros y redactar aquellas secciones que les resultan tediosas:

Escenas de transición que mueven a los personajes entre ubicaciones

Descripciones técnicas que requieren una investigación profunda.

Variaciones de diálogo para probar diferentes voces de los caracteres.

A continuación, reescribe estos borradores con tu estilo, utilizándolos como materia prima en lugar de empezar desde cero.

🔍 ¿Sabías que... Leonardo da Vinci dejó más de 7000 páginas de cuadernos, muchos de ellos sin terminar y con temas dispersos. Los estudiosos aún debaten cuál es el orden «correcto» de sus ideas.

Edición y perfeccionamiento de tu manuscrito

Las herramientas de corrección de IA buscan patrones que los ojos humanos pasan por alto. Señalan las palabras más utilizadas, identifican problemas de ritmo y resaltan inconsistencias en el comportamiento de los caracteres o en el cronograma. Pueden detectar que utilizas la misma estructura de frases repetidamente o que el color de los ojos de tu protagonista cambia a mitad del libro.

Su función es complementar a los editores humanos. La IA puede indicarte que un párrafo resulta torpe, pero un editor experto te explicará por qué y cómo solucionarlo. Por eso debes utilizar las herramientas de IA solo para la primera revisión, detectando los problemas obvios antes de invertir en servicios de edición profesionales.

Cómo utilizar la IA para escribir un libro (guía paso a paso)

Esta guía paso a paso desglosa cómo encaja la IA en cada fase de la creación de un libro.

ClickUp te ayuda con todo esto, ya que es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. Tus esquemas, borradores de capítulos, notas de investigación y tareas de revisión están junto al trabajo en sí, no en herramientas separadas que te obligan a cambiar de contexto. A medida que el libro avanza, tu estructura y tu proceso de escritura también lo hacen, evitando que el trabajo se disperse.

¡Empecemos! 🎯

Paso n.º 1: Define el concepto de tu libro y elabora un esquema detallado.

Un esquema sólido es la base de la escritura de libros con IA: proporciona a tu asistente de escritura con IA para autores la estructura suficiente para generar capítulos coherentes.

Empieza por concretar exactamente lo que tu libro va a lograr. Escribe una frase que resuma la promesa central de tu libro: «Este libro enseña a los autónomos cómo conseguir clientes corporativos a través del contacto por correo electrónico» o «Una profesora de un pequeño pueblo descubre un talento oculto que cambia su comunidad».

Identifica el recorrido de tus lectores:

¿Por dónde empezar? (Intimidados por las habilidades con el cuchillo, confundidos sobre los sistemas de productividad)

¿Dónde terminarán? (Cortando verduras con confianza, llevando a cabo un flujo de trabajo eficiente)

¿Qué deben aprender para salvar esta brecha?

Divídelo en 8-12 capítulos, con 3-5 secciones clave en cada uno. A continuación, utiliza la IA para poner a prueba tu lógica: «¿Qué pasos cruciales me estoy saltando entre el capítulo 2 y el capítulo 3?».

Crea el esquema de tu libro con páginas anidadas en ClickUp Docs para facilitar la navegación.

ClickUp Docs se convierte en tu taller de esquemas. Crea un documento titulado «[Título de tu libro] - Esquema maestro» y utiliza páginas anidadas para los capítulos y secciones. A continuación, puedes reorganizar los capítulos arrastrando las páginas y añadir notas de investigación directamente debajo de las secciones pertinentes.

Para un libro sobre el teletrabajo, crea páginas de nivel superior para «Creación de una cultura de teletrabajo», «Sistemas de comunicación» y «Gestión del rendimiento», con páginas de capítulos anidados que describan los temas específicos que se van a tratar.

Aprende a mantener tus notas de escritura organizadas:

Paso n.º 2: Divida su esquema en tareas

Cuenta tus secciones: 10 capítulos con cuatro secciones cada uno = 40 tareas de escritura. Cronometra el tiempo que tardas en escribir 500 palabras para calcular tu velocidad. A continuación, añade nombres de tareas específicas:

No «Capítulo 3», sino «Borrador: Cómo estructurar correos electrónicos fríos para clientes B2B».

No «Desarrollo del carácter», sino «Escribir: escena de la historia de Sarah en el centro comunitario».

Convierte tu esquema en tareas de redacción detalladas en ClickUp con plazos claros.

Convierte tu esquema en un flujo de trabajo utilizando tareas de ClickUp. Crea una lista para cada capítulo y, a continuación, añade tareas para cada sección con fechas límite realistas basadas en tu velocidad de escritura. Recuerda incluir un margen de tiempo.

Añade campos personalizados para realizar el seguimiento del progreso:

Objetivo de número de palabras (te ayuda a calcular la longitud de cada sección)

Ronda de revisión (cuenta cuántas revisiones están terminadas)

Notas del editor (mantiene los comentarios vinculados al trabajo)

Incluye descripciones de las tareas con los puntos clave que debes cubrir, el recuento de palabras y las fuentes de investigación. De esta manera, cuando te sientes a escribir, sabrás exactamente lo que debes lograr en esa sesión.

Para unas memorias empresariales, crea listas como «La fase de la idea» y «Retos del primer año», con tareas como «Escribir: la presentación fallida ante los inversores en la conferencia de startups», incluyendo notas sobre detalles específicos y emociones que transmitir.

🧠 Dato curioso: El término «bloqueo del escritor » se popularizó en la década de 1940, pero los antiguos autores romanos ya se quejaban de la «esterilidad del pensamiento». Séneca escribió sobre los días en los que «la mente se niega a obedecer».

Paso n.º 3: Configura un seguimiento visual del progreso

La mayoría de los escritores abandonan los libros a mitad de camino, cuando el progreso parece invisible. Diseña un espacio cohesionado respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuántas secciones he completado? ¿Voy por buen camino? ¿Cuánto tiempo dedico realmente a escribir?

Elige las métricas que se ajusten a tu estilo de motivación:

Porcentajes de finalización si respondes a las barras de progreso.

Rachas de escritura si la constancia diaria te motiva

Recuento semanal de palabras si lo que más importa es el resultado

Reúne las métricas de progreso de tu libro en una sola vista utilizando los paneles y las tarjetas con objetivos de ClickUp.

Realiza un seguimiento de tu progreso en la escritura con métricas visuales en los paneles de control de ClickUp.

Por ejemplo, puedes:

Añade una tarjeta «Tareas por estado» para ver qué secciones de tu libro se encuentran en los estados «No iniciado», «Primer borrador», «Editado» y «Final» y conocer así el estado del proceso.

Incluye una tarjeta de carga de trabajo que muestre solo las tareas pendientes de esta semana.

Crea un gráfico personalizado de seguimiento del recuento acumulado de palabras a lo largo del tiempo con tu objetivo como línea de referencia.

Utiliza una tarjeta de cálculo para mostrar el porcentaje de finalización (tareas completadas divididas por el total de tareas). Ver cómo sube del 15 % al 68 % te proporcionará una prueba tangible de que estás construyendo algo real.

Un autor de ficción también podría añadir tarjetas que muestren los capítulos completados, un gráfico de progreso para las tareas pendientes y un informe de tiempo que desglose las horas dedicadas a la construcción del mundo frente a la redacción real de las escenas.

Paso n.º 4: Genera el primer borrador

Un esquema sólido es la base de la escritura de libros con IA: proporciona a tu asistente de escritura con IA para autores la estructura necesaria para generar capítulos coherentes.

Abre tu primera tarea de escritura, revisa los puntos clave y luego trabaja en la creación de instrucciones detalladas para la IA. Las indicaciones de escritura deficientes de la IA producen contenido genérico, lo que solo conduce a más trabajo de edición.

Incluye estos elementos:

Tema exacto y recuento de palabras

Objetivo y tono deseado

Puntos clave a tratar

Propósito dentro de la estructura de tu libro

Compare estas indicaciones para un capítulo sobre marketing por correo electrónico:

❌ Débil: Escribir sobre los asuntos de los correos electrónicos.

✅ Fuerte: Escribe 600 palabras explicando cómo redactar asuntos de correo electrónico que aumenten las tasas de apertura para empresas B2B SaaS. El público objetivo son los responsables de marketing de contenidos de empresas con entre 50 y 200 empleados. Aborda el tema utilizando números y datos concretos, creando curiosidad y personalizando con datos del destinatario. Incluye un ejemplo ineficaz y otro eficaz para cada técnica. Tono profesional pero coloquial.

ClickUp Brain elimina la fricción que supone cambiar de aplicación gracias a la IA contextual.

Abre tu documento Doc en ClickUp, coloca el cursor donde necesites contenido detallado, haz clic en el icono del cerebro e introduce tu indicación.

Genera contenido para el primer borrador de tu libro con ClickUp Brain.

Para el capítulo sobre técnicas de corte de un libro de cocina, prueba con esta indicación: «Escribe 400 palabras enseñando a los cocineros aficionados cómo sujetar correctamente un cuchillo de chef y realizar un corte básico. Explica el agarre con los dedos, la posición de la mano guía y el movimiento de balanceo. Aborda el error común de sujetar el cuchillo como si fuera un martillo. Utiliza un lenguaje alentador para los lectores intimidados».

Simplemente revisa el resultado, añade tu anécdota personal sobre el aprendizaje de la técnica adecuada, ajusta el tono y pasa a la siguiente sección.

🔍 ¿Sabías que...? Los surrealistas utilizaban una técnica llamada escritura automática, en la que escribían de forma continua sin planificar ni realizar edición para superar los bloqueos creativos. Algunos incluso utilizaban generadores de palabras aleatorias o textos recortados. Las indicaciones de la IA actuales hacen lo mismo.

Paso n.º 5: Realiza la automatización de las acciones repetitivas del flujo de trabajo

Supongamos que marca una sección del capítulo como completada, luego crea manualmente una tarea de edición, mueve el original a «En espera de revisión» y establece un recordatorio de revisión. Repite estos pasos 40 veces mientras escribe su libro.

La IA te ayuda a dejar de hacer el trabajo que puede realizar el software. Identifica los patrones de flujo de trabajo:

¿Siempre creas tareas de edición después de terminar los borradores?

¿Es necesario verificar los datos de las secciones antes de darlas por definitivas?

¿Asigna las reseñas a la misma persona repetidamente?

Crea flujos de trabajo para eliminar la gestión manual de tareas con ClickUp Automatizaciones.

Ejecuta acciones de flujo de trabajo basadas en desencadenantes definidos utilizando las automatizaciones de ClickUp. En lugar de mover capítulos manualmente, perseguir ediciones o realizar el seguimiento de los comentarios en los borradores, las automatizaciones reaccionan a los cambios que realizas mientras escribes.

Estos son algunos ejemplos de automatización del flujo de trabajo:

Cuando el estado sea «Borrador completo», asígnalo al editor.

Cuando el editor añade un comentario, Estado > Edición

Cuando el estado sea «Ediciones terminadas», asígnelo de nuevo al autor.

Cuando el estado sea «Revisión beta», añade lectores beta como seguidores.

Cuando el campo personalizado «Revisiones necesarias» > Sí, Prioridad > Alta

Cuando cambie la fecha límite, actualiza la fecha límite del capítulo principal.

Cuando todas las tareas de una sección estén finalizadas, notifica al editor.

Vea este vídeo para realizar la automatización de los flujos de trabajo más rápidamente:

Paso n.º 6: Revisa tu manuscrito en pasadas estructuradas

Ahora que tienes un primer borrador completado, recuerda que está ahí para ser reescrito. Resiste la tentación de realizar la edición en todo el texto a la vez y aborda los diferentes aspectos en pasadas separadas:

La revisión estructural examina el panorama general. Lee todo el manuscrito sin ediciones detalladas y comprueba si los capítulos aparecen en el orden óptimo, si los argumentos se desarrollan de forma lógica y si los puntos de la trama encajan con la configuración adecuada. Toma notas sobre las secciones que hay que eliminar, combinar o reorganizar.

La revisión del contenido analiza cada sección individualmente. ¿Incluye cada una de ellas suficientes detalles y ejemplos? ¿Son claras las explicaciones? ¿Respaldas tus afirmaciones con pruebas? Corta sin piedad. Esa fascinante digresión probablemente no sirva a la promesa central de tu libro.

La revisión de líneas se centra en las frases y la elección de palabras. Reemplaza los verbos débiles por alternativas más fuertes y elimina los adverbios que refuerzan los verbos débiles. Elimina las frases redundantes, varía la longitud de las frases y elimina expresiones ambiguas como «más o menos» y «algo así como».

Lee tu manuscrito en voz alta. Es posible que tropieces con frases incómodas que tus ojos pasan por alto.

Utiliza las funciones de ClickUp Brain de forma estratégica. Pega una sección y pregunta: «¿Cuáles son las tres frases más débiles de este pasaje y por qué?» Para una sección de estrategias de SEO, solicita: «Comprueba si esta explicación tiene sentido para alguien que no esté familiarizado con la optimización de motores de búsqueda. Identifica los términos técnicos que no he definido».

Pide a ClickUp Brain que detecte los problemas de tu manuscrito.

Actualiza el estado de las tareas a medida que completas cada ronda de edición y mantén la precisión de las métricas del panel de control.

🧠 Dato curioso: Muchas novelas clásicas se publicaban por entregas semanales o mensuales. Autores como Alexandre Dumas recurrían a ayudantes y técnicas de redacción rápida para poder seguir el ritmo.

Paso n.º 7: Recopila comentarios estructurados y gestiona las revisiones

Ya has revisado tu libro varias veces, pero has perdido toda objetividad. Realiza una selección de entre 3 y 5 lectores beta que representen a tu público objetivo, pero recuerda no elegir a tus mayores admiradores ni a tus críticos más severos.

Plantea preguntas específicas a los lectores:

¿En qué momento te sentiste confundido?

¿Qué secciones se alargaron demasiado o te parecieron demasiado largas?

¿Qué ejemplos tuvieron mayor impacto?

¿Qué preguntas quedaron sin respuesta después de terminar?

Si solo pudieras conservar tres capítulos, ¿cuáles elegirías?

Establece un plazo de dos semanas para recibir comentarios. A medida que lleguen las reseñas, crea una tarea para cada sugerencia de revisión sustantiva. Nombra las tareas de forma específica: «Revisar el inicio del capítulo 2 debido a la confusión en el cronograma» o «Añadir más ejemplos a la sección de productividad del capítulo 5».

Por supuesto, no todas las sugerencias merecen ser implementadas. Cuando un lector quiere más detalles y otro quiere brevedad, te enfrentas a una decisión difícil. Pero cuando tres lectores independientes señalan la misma sección como confusa, esa sección necesita trabajo.

Etiqueta las tareas de revisión por tipo: «Adición de contenido», «Necesita aclaración», «Cambio estructural», «Ajuste de estilo». Esto te ayudará a agrupar revisiones similares.

Comprenda mejor los comentarios con el soporte de ClickUp Brain.

Además, ClickUp Brain puede ayudarte a resolver comentarios contradictorios. Si los lectores no se ponen de acuerdo sobre si un capítulo necesita ampliarse o recortarse, pega el capítulo y da la siguiente indicación: «Este comentario sugiere que es demasiado detallado y, al mismo tiempo, no lo es lo suficiente. Identifica los pasajes verbosos sin valor y los conceptos que necesitan más explicación».

Realiza un seguimiento de los comentarios que has tenido en cuenta y los que has ignorado conscientemente utilizando un campo personalizado con opciones como «Implementado» o «Descartado».

🔍 ¿Sabías que...? Mark Twain prefería el ruido y la actividad mientras escribía. Creía que las conversaciones y el caos cotidiano le ayudaban a mantener vivas sus ideas, y solía trabajar en zonas comunes en lugar de en habitaciones aisladas.

Aquí tienes nuestra selección de las mejores herramientas de IA para escribir libros y asistentes de escritura con IA para redactar, realizar la edición y gestionar tu manuscrito. ✍🏼

1. ClickUp (ideal para IA contextual con gestión integrada de proyectos de libros)

Genera borradores de capítulos que tienen en cuenta el contexto con ClickUp BrainGPT.

En primer lugar, tenemos ClickUp. Se trata de una aplicación de productividad para escritores en la que puedes reunir tus capítulos, notas, investigaciones y plazos, para que puedas controlar cada parte de tu proyecto literario.

Mantén la coherencia narrativa en todos los capítulos.

Escribir un libro exige continuidad a lo largo de docenas de páginas. ClickUp BrainGPT extrae el contexto de tu entorno de trabajo, como tus esquemas, notas y borradores, antes de escribir por ti. Eso significa que ya sabe de qué trata tu libro, en lugar de empezar desde cero cada vez.

Supongamos que estás escribiendo un libro de no ficción sobre el agotamiento creativo. El capítulo 2 define el agotamiento mediante entrevistas e investigaciones, y el capítulo 6 se centra en la recuperación.

Así, cuando le pides a BrainGPT que redacte una sección del capítulo 6, este hace referencia a las definiciones, la terminología y el tono originales introducidos anteriormente. Evita volver a explicar conceptos, refleja la redacción utilizada en el capítulo 2 y se basa en ella.

Además, BrainGPT (al igual que ClickUp Brain) es independiente de LLM, lo que te da acceso a múltiples modelos de IA como ChatGPT, Claude y Gemini. Esto te ayuda a evitar la proliferación de IA y a realizar el trabajo más rápido.

Conserva el contexto de todo el libro utilizando ClickUp BrainGPT para redactar y revisar capítulos.

Esto también te ayudará durante las revisiones. Supongamos que cambias una idea central del capítulo 1.

Puedes pedirle a BrainGPT que revise los capítulos posteriores y sugiera modificaciones donde aparece esa idea, manteniendo el manuscrito alineado sin necesidad de realizar comprobaciones manuales. BrainGPT apoya el libro como un trabajo único y en constante evolución.

Captura ideas en bruto sin perder el impulso

Escribir a máquina puede ralentizar el impulso, especialmente durante los primeros borradores. ClickUp Talk-to-Text en BrainGPT convierte los pensamientos hablados en texto limpio y editable en tu entorno de trabajo de escritura, y luego lo refina utilizando el contexto del proyecto.

Convierte las ideas expresadas oralmente en contenido estructurado utilizando ClickUp Talk to Text en BrainGPT.

Supongamos que piensas en la transición de una escena mientras caminas por tu habitación. Dictas la idea, Talk to Text la convierte en texto y BrainGPT suaviza el flujo de la frase para que encaje con el capítulo circundante.

La idea aterriza donde debe antes de que la energía se desvanezca. Esto funciona bien para escenas con mucho diálogo, ensayos personales o secciones reflexivas, donde el lenguaje hablado suele sonar más cercano a la voz final.

Deshazte de la gestión repetitiva de proyectos editoriales de gestión de proyectos

Escribir un libro implica seguimientos, recordatorios y cambios de estado que consumen tiempo sin que nos demos cuenta. Los superagentes de ClickUp se encargan de ese trabajo de fondo basándose en las reglas que tú definas.

Añade desencadenantes específicos para crear superagentes ClickUp personalizados que se encarguen de tu flujo de trabajo en segundo plano .

Supongamos que terminas un capítulo y lo marcas como «borrador completado». Un agente puede crear automáticamente una tarea de edición, vincular notas de investigación, actualizar tu cronograma de escritura y mostrar el capítulo durante la planificación semanal. El progreso continúa sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

Aquí tienes algunos agentes personalizados que puedes crear en ClickUp:

Agente de flujo de trabajo de capítulos: Realiza un seguimiento de los cambios en el estado de los capítulos y desencadena la creación de tareas de edición, corrección o diseño.

Agente de progreso semanal: Compila un breve resumen de progreso cada semana que haga una lista de los capítulos terminados, los objetivos próximos y los elementos vencidos.

Agente de protección terminológica: Detecta nombres recurrentes o términos clave en los documentos de ClickUp y marca las variaciones para mantener la coherencia narrativa.

Explora aquí los mejores agentes de IA para la creación de contenidos:

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

El uso de la IA tiene límites en el plan Free.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

De una reseña de G2:

Desde que cambiamos a ClickUp, todo está en un solo lugar: tareas, cronogramas, documentos, paneles, comentarios e incluso notas de reuniones. Es increíblemente personalizable, pero lo suficientemente intuitivo como para que todos puedan adoptarlo rápidamente. Funciones como las automatizaciones, el asistente de escritura con IA y el Calendario renovado nos ahorran mucho tiempo. ¿Y lo mejor? Se adapta a nuestras necesidades, tanto si lanzamos una nueva campaña como si gestionamos operaciones a largo plazo.

Desde que cambiamos a ClickUp, todo está en un solo lugar: tareas, cronogramas, documentos, paneles, comentarios e incluso notas de reuniones. Es increíblemente personalizable, pero lo suficientemente intuitivo como para que todos puedan adoptarlo rápidamente. Funciones como las automatizaciones, el asistente de escritura con IA y el Calendario renovado nos ahorran mucho tiempo. ¿Y lo mejor? Se adapta a nuestras necesidades, tanto si lanzamos una nueva campaña como si gestionamos operaciones a largo plazo.

🧠 Dato curioso: Fiódor Dostoyevski solía escribir novelas bajo una presión de tiempo extrema, a veces dictándolas a gran velocidad a taquígrafos para cumplir con los plazos de publicación. Partes de El jugador fueron completadas en solo 26 días.

2. Sudowrite (ideal para escritores de ficción)

vía Sudowrite

Sudowrite funciona con su propio modelo Muse, entrenado explícitamente en ficción en lugar de la habitual mezcolanza de Internet. Esto es importante porque la IA entiende la lógica narrativa, como la estructura de las escenas y la motivación de los caracteres.

Su Story Bible te permite llenarla con peculiaridades de los personajes, reglas de construcción del mundo, sistemas mágicos y cualquier cosa que sea importante para tu historia. Luego, Sudowrite extrae información de esta base de datos durante cada generación.

Además, Describe añade detalles sensoriales de los cinco sentidos a los pasajes planos, y Twist sugiere complicaciones en la trama que no habías considerado. Todo funciona por fragmentos en lugar de capítulos completos, lo que se ajusta a la forma de redactar de la mayoría de los escritores de ficción.

Las mejores funciones de Sudowrite

Genera continuaciones de escenas mediante Auto Write cuando te quedes atascado en lo que sucede a continuación, o utiliza Guided Write para redactar momentos específicos que has imaginado pero que aún no has escrito.

Produce escenas de entre 500 y 1000 palabras que sigan tus especificaciones y mantengan la coherencia narrativa con First Draft .

Accede a Brainstorm para generar listas de nombres de caracteres, poderes mágicos, elementos para construir mundos, giros argumentales o fragmentos de diálogos.

Aplica preajustes de reescritura como «Mostrar, no contar» o «Añadir conflicto interno» a las selecciones.

Crea complementos personalizados a partir de la biblioteca de la comunidad, con más de 1000 opciones, o crea tus propias herramientas para tareas específicas, como eliminar clichés y ajustar el punto de vista.

Limitaciones de Sudowrite

Es difícil mantener la coherencia en el tono en manuscritos de más de 50 000 palabras, lo que requiere ajustar manualmente el tono y el estilo para que sean coherentes.

Los errores de posición de los caracteres se producen con frecuencia, colocando a las personas en ubicaciones equivocadas o haciéndolas reaccionar ante eventos que aún no deberían conocer.

Precios de Sudowrite

Prueba gratuita

Aficionados y estudiantes: 19 $ al mes.

Profesional: 29 $ al mes

Máximo: 59 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Sudowrite

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sudowrite?

Un usuario de Reddit dice:

Personalmente, me encanta Sudowrite, aunque los sistemas de créditos no son mis favoritos. Pensando en los giros de la trama, Story Bible tiene una función que te permite ocultar tus diversas tarjetas a la IA; en teoría, podrías poner el giro de la trama en una tarjeta y luego ocultarla a la IA hasta que llegues al momento de revelarlo.

Personalmente, me encanta Sudowrite, aunque los sistemas de créditos no son mis favoritos. Pensando en los giros de la trama, Story Bible tiene una función que te permite ocultar tus diversas tarjetas a la IA; en teoría, podrías poner el giro de la trama en una tarjeta y luego ocultarla a la IA hasta que llegues al momento de revelarla.

📖 Lea también: Las mejores herramientas alternativas a Sudowrite para escritores

3. Novelcrafter (ideal para el control técnico)

vía Novelcrafter

Con Novelcrafter, puedes traer tus propias claves de API de OpenAI, Anthropic o Google para conectarlas a la infraestructura de la plataforma. El Codex sirve como una wiki interactiva para almacenar hojas de personajes, documentos de construcción de mundos y hilos argumentales.

Cuando generas texto, la plataforma extrae automáticamente las entradas relevantes del Codex y las introduce como contexto en el modelo de IA que hayas conectado.

También puedes clonar cualquier indicación del sistema que utilice la herramienta, modificarla o crear otras completamente nuevas desde cero. Este nivel de personalización resulta atractivo para los escritores que saben exactamente cómo quieren que se comporte la IA, aunque requiere conocimientos técnicos que la mayoría de los autores no tienen.

Las mejores funciones de Novelcrafter

Almacena hojas de caracteres interconectadas, detalles de ubicaciones y tradiciones en entradas de Codex, y luego etiquétalas para que Novelcrafter inserte automáticamente el contexto relevante al generar prosa en Chat .

Clona cualquiera de las indicaciones del sistema y modifica los parámetros, o crea indicaciones completamente nuevas desde cero utilizando componentes modulares que tú mismo definas.

Traza la estructura de la historia en las vistas Cuadrícula, Matriz o Esquema para detectar problemas de ritmo, seguir el progreso de la trama secundaria o visualizar las apariciones de los caracteres en las diferentes escenas.

Limitaciones de Novelcrafter

La gestión de claves de API añade complejidad, ya que tienes que hacer malabarismos con los costes de la suscripción y los créditos de OpenAI o Anthropic cada mes.

El diseño de la interfaz oculta funciones útiles bajo múltiples clics.

Precios de Novelcrafter

Prueba gratuita de 21 días.

Scribe: 4 $ al mes por usuario.

Aficionado: 8 $ al mes por usuario

Artisan: 14 $ al mes por usuario

Especialista: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Novelcrafter

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Novelcrafter?

Como se ha usado compartido en Reddit:

Yo utilizo NovelCrafter+OpenRouter y me gusta mucho. La interfaz es muy cómoda e intuitiva, y la estructura tanto de la escritura como del códice funciona muy bien para la interacción con la IA. También ME ENCANTA la capacidad de manipular y crear generadores de indicaciones para crear mis propias instrucciones y comandos. Es una herramienta inmensamente poderosa...

Yo utilizo NovelCrafter+OpenRouter y me gusta mucho. La interfaz es muy cómoda e intuitiva, y la estructura tanto de la escritura como del códice funciona muy bien para la interacción con la IA. También ME ENCANTA la capacidad de manipular y crear generadores de indicaciones para crear mis propias instrucciones y comandos. Es una herramienta inmensamente poderosa...

🔍 ¿Sabías que...? Vladimir Nabokov escribió Lolita en tarjetas, reorganizando las escenas sin cesar antes de finalizar la novela. Decía que la estructura era más importante que la secuencia.

4. Squibler (ideal para empezar rápidamente)

vía Squibler

Squibler ofrece velocidad por encima de sofisticación. Puedes trabajar de forma más metódica, creando elementos (caracteres, ajustes, objetos) a los que Smart Writer hace referencia al generar escenas.

La herramienta de escritura se encuentra en la barra lateral y ofrece funciones como autocompletar frases, reescribir párrafos o redactar capítulos completos basándose en tu esquema. La vista Corkboard te permite reorganizar visualmente las escenas, lo que resulta útil cuando te das cuenta de que el capítulo tres debería ir después del capítulo siete.

Las mejores funciones de Squibler

Solicita la generación completa del manuscrito a partir de una premisa básica en Generate Scene , o realiza el trabajo capítulo por capítulo con Smart Writer .

Establece metas de número de palabras por capítulo u objetivos diarios, y luego supervisa los porcentajes de finalización a través de un panel de control especializado.

Transforma el texto resaltado en imágenes generadas por IA a través de Visualize, creando referencias visuales rápidas para ajustes complejos o apariencias de personajes.

Limitaciones de Squibler

La prosa generada resulta plana y repetitiva, y se apoya en frases genéricas que requieren una edición exhaustiva.

El rendimiento de la aplicación se ralentiza en proyectos más largos, donde la navegación por los capítulos se vuelve más lenta.

Precios de Squibler

Free

Pro: 29 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Squibler

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: Ernest Hemingway mantenía su creatividad a raya deteniéndose a mitad de una frase una vez que alcanzaba su meta diaria de 500 palabras, para saber exactamente por dónde empezar al día siguiente. Agatha Christie, por su parte, trataba la escritura de misterio como un rompecabezas lógico, colocando cuidadosamente pistas y pistas falsas para que la solución siempre fuera justa para el lector. En Los asesinatos del ABC, incluso utilizó el alfabeto como restricción estructural para mantener la trama compacta y resoluble.

5. Shortly IA (la mejor para interfaces minimalistas)

Shortly IA te ofrece una página en blanco y cuatro comandos. Eso es todo. Sin plantillas que obstaculicen tu vista ni menús complicados que oculten funciones que nunca utilizarás. Escribe un párrafo inicial o una indicación, y la IA continuará tu pensamiento en fragmentos de aproximadamente 100 palabras.

Los cuatro comandos de barra inclinada: /instruct, /rewrite, /shorten y /expand gestionan la modificación del texto en los pasajes seleccionados. Este enfoque simplificado elimina la fricción cuando intentas mantener el impulso durante las sesiones de redacción. /IA tiene sentido para los escritores que encuentran abrumador la mayoría de los programas de escritura y solo quieren algo que no les estorbe.

Las mejores funciones de Shortly IA

Aplica /rewrite al texto seleccionado para obtener frases alternativas, lo cual resulta útil cuando una frase suena extraña, pero no sabes cómo arreglarla.

Condensa explicaciones prolijas utilizando /acortar , que elimina palabras innecesarias mientras conserva el significado principal de pasajes de hasta 200 caracteres.

Desarrolle los puntos poco elaborados mediante /expand en selecciones de texto de hasta 120 caracteres, convirtiendo breves menciones en descripciones más completas.

Brevemente, los límites de la IA

La longitud de generación tiene un límite de aproximadamente 100 palabras por salida, incluso cuando se necesitan pasajes continuos más largos.

Los problemas de precisión factual surgen con frecuencia, ya que la IA a veces inventa fechas o detalles.

Precio de Shortly IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas breves sobre la IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📮 ClickUp Insight: El 43 % de las personas afirma que las tareas repetitivas proporcionan una estructura útil a su jornada laboral, pero el 48 % las encuentra agotadoras y una distracción del trabajo significativo. Aunque la rutina puede ofrecer una sensación de productividad, a menudo establece un límite para la creatividad humana y te impide lograr un progreso significativo. ClickUp te ayuda a romper este ciclo automatizando las tareas rutinarias mediante agentes de IA inteligentes, para que puedas centrarte en el trabajo profundo. Automatiza los recordatorios, las actualizaciones y la asignación de tareas, y deja que funciones como el bloqueo automático de tiempo y las prioridades de tareas protejan tus horas de mayor rendimiento. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

Consideraciones legales y éticas para los libros escritos con IA

El panorama legal en torno al contenido generado por IA sigue sin estar definido.

La ley de derechos de autor en la mayoría de las jurisdicciones protege la autoría humana, lo que crea complicaciones cuando la IA contribuye de manera sustancial a tu manuscrito. Los tribunales aún no han establecido precedentes claros, pero las primeras sentencias sugieren que el texto generado exclusivamente por IA podría no ser susceptible de protección por derechos de autor.

Esto es importante por varias razones prácticas:

Alguien plagia tu trabajo y no puedes hacer valer tus derechos de autor.

Las editoriales rechazan contratos porque no pueden garantizar la seguridad de los derechos subsidiarios.

Los acuerdos de licencia fracasan cuando surgen cuestiones relacionadas con la propiedad.

Los retos legales del futuro surgen a medida que evolucionan las regulaciones.

Las editoriales piden cada vez más a los autores que revelen el uso de la IA durante las negociaciones contractuales, ya que la transparencia te protege de posibles disputas en el futuro. Algunos contratos incluyen ahora cláusulas específicas que abordan el contenido generado por IA y exigen a los autores que confirmen el grado de participación de la máquina.

Las cuestiones éticas van de la mano con las legales. Los lectores esperan autenticidad por parte de los autores. Si la IA redacta capítulos enteros y los publicas bajo tu nombre sin revisarlos en profundidad, corres el riesgo de perder la confianza de tus lectores. Cada género tiene sus propias expectativas:

Los manuales técnicos y los libros de referencia o de productividad se someten a un menor escrutinio.

Las memorias y las narraciones personales exigen una experiencia humana genuina.

Los lectores de ficción se preocupan mucho por la voz y la creatividad.

Los trabajos académicos requieren una metodología transparente.

El enfoque práctico: utiliza la IA como una herramienta, no como un escritor fantasma. Cuando tu huella creativa marca cada página, las ambigüedades legales importan menos y las preocupaciones éticas se desvanecen.

🔍 ¿Sabías que...? Para cumplir con los plazos de entrega de El jorobado de Notre Dame, se dice que Víctor Hugo pidió a sus sirvientes que guardaran bajo llave su ropa, dejándole sin nada que ponerse salvo un chal. Sin poder salir de casa, no le quedó más remedio que escribir.

Lleve su libro a la meta con ClickUp

Escribir un libro requiere constancia, paciencia y un sistema que pueda albergar semanas o meses de trabajo sin ralentizarte. Cuando el proceso se siente disperso, incluso los borradores más sólidos se vuelven inciertos.

ClickUp reúne tu esquema, capítulos, revisiones y plazos, para que nada se pierda en una carpeta olvidada.

La IA contextual (ClickUp Brain y BrainGPT) funciona dentro de tus documentos, ayudándote a redactar, revisar y replantearte secciones sin tener que cambiar de herramienta. Además, los agentes y automatizaciones de IA se encargan del seguimiento, el seguimiento del progreso y las actualizaciones rutinarias, para que el proyecto siga avanzando.

Crea tu libro en un espacio diseñado para albergarlo todo. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Un escritor de libros con IA intenta generar grandes partes de un libro por sí mismo basándose en una indicación, mientras que un asistente de escritura con IA te ayuda en el proceso. Te ayuda a esbozar capítulos, ampliar ideas, reescribir secciones o mejorar la claridad, mientras tú mantienes el control del contenido y la dirección.

Tu voz proviene de tus elecciones; tú decides las ideas, la estructura, el tono y la redacción final. La IA debe utilizarse para sugerir opciones, no para tomar decisiones por ti. La edición de cada resultado, la reestructuración de las frases según tu propio estilo de escritura y el suministro de ejemplos de tus escritos anteriores ayudan a mantener la coherencia de la voz.

No. La IA puede actuar como corrector gramatical, ajustando las frases y señalando inconsistencias. Los editores humanos aportan criterio, contexto y comprensión del público, el ritmo y los matices. La IA funciona mejor como primera pasada, mientras que los editores humanos se encargan de la escritura creativa, el refinamiento y la calidad final.