¿Qué pila de IA es la adecuada para los equipos que migran desde herramientas heredadas?

Sus sistemas heredados están al límite de su capacidad, y usted lo sabe mejor que nadie.

Son lentas, no pueden manejar el enorme flujo de datos que hay hoy en día y, sin duda, no fueron diseñadas para integrarse con la IA.

Es más fácil decirlo que terminarlo. Tienes que migrar todo —años de datos y procesos críticos— sin interrumpir tus operaciones.

En este blog, compartimos cuál es la pila de IA adecuada para los equipos que migran desde herramientas heredadas. Cubrimos los conceptos básicos y cómo crear la pila tecnológica.

El reto de abandonar los sistemas heredados

Hace una década, los sistemas heredados/as podían considerarse rápidos. Sin embargo, hoy en día son sinónimo de rendimiento lento, flujos de trabajo interrumpidos, eficiencia reducida, silos de datos y una experiencia de usuario deficiente.

Aunque alejarse de ellas es la decisión correcta, el camino hacia la migración está plagado de retos clave:

Su equipo está familiarizado con la antigua forma de trabajar.

Posible interrupción de los proyectos en curso

Problemas de compatibilidad con los sistemas modernos de IA

Miedo a la caída de la productividad durante la transición

Resistencia cultural a los nuevos flujos de trabajo

Sin embargo, no deje que eso le disuada de pasarse a las herramientas de IA. Considérelo una oportunidad única para modernizar sus operaciones, garantizar la seguridad de sus sistemas y duplicar su agilidad.

De hecho, las herramientas de IA adecuadas simplifican la migración. No obligan a sus equipos a reconstruir Todo.

Simplemente conecte y utilice sus flujos de trabajo existentes, conecte fuentes de datos heredadas, automatice el trabajo manual y cree una visibilidad unificada en todos los departamentos.

Ejemplos reales de transiciones de herramientas heredadas a IA.

Veamos cómo algunas empresas de diversos sectores han logrado dar el salto de los sistemas heredados a las modernas pilas de IA:

1. Construcción: CEMEX

CEMEX, una importante empresa de materiales de construcción, creó una agencia de marketing interna, CEMEX Content Studio. Sin embargo, su equipo de marketing se veía ralentizado por herramientas desconectadas, traspasos manuales y la falta de un proceso estándar para las solicitudes de proyectos.

Para solucionar este problema, todo el equipo de marketing de CEMEX, compuesto por 50 personas, migró a la pila de IA unificada de ClickUp. Automatizaron la recepción de proyectos, vincularon tareas interfuncionales e introdujeron paneles de control en tiempo real para obtener una visibilidad completa de los proyectos.

🎯 Resultados: reducción del 15 % en el tiempo de comercialización; reducción del tiempo de traspaso de proyectos de horas a segundos.

Esto es lo que dijo Oscar Aguilar, director de la gestión de proyectos de marketing de CEMEX:

«Ha sido genial, porque todo el equipo realiza el seguimiento de sus tareas diarias en ClickUp», afirma Oscar. «Antes de la automatización, cada vez que un redactor terminaba una tarea, teníamos que comunicar manualmente a la cadena de mando que el texto estaba listo. Eso podía llevar 36 horas».

2. Comercio minorista: McDonald's

Quizás el ejemplo más significativo y visible de una transición de herramientas heredadas a IA sea la modernización de los menús y los sistemas de pedidos de McDonald's.

Con la IA integrada tanto en su aplicación móvil como en los quioscos de las tiendas, McDonald's puede analizar cómo interactúan los clientes con sus menús: dónde hacen clic, en qué se detienen y cómo navegan por el proceso de pedido.

Utilizaron esta información para perfeccionar los diseños, mejorar la colocación de los productos y sugerir complementos relevantes, lo que hizo que la experiencia de pedido fuera más rápida y mucho más intuitiva.

🎯 Resultados: aumento del 20 % en el volumen de pedidos digitales.

3. Atención sanitaria: la Clínica Cleveland

La Clínica Cleveland amplió con éxito sus servicios de telesalud modernizando sus sistemas informáticos obsoletos mediante la integración de la IA.

Implementaron herramientas basadas en IA para integrar y unificar los datos de los pacientes dispersos en los sistemas heredados. Esto significó que los proveedores de atención médica podían tener una vista confiable e instantánea de los registros completos de los pacientes durante cualquier cita virtual.

🎯 Resultados: aumento del 25 % en la adopción de la telesalud.

¿Qué es una pila de IA y por qué es importante durante la migración?

Cuando se abandona los sistemas heredados, es fácil perderse entre el ruido de las tecnologías emergentes de IA.

No necesitará todas las herramientas de IA que existen, sino unas pocas que funcionen bien juntas para impulsar sus operaciones y respaldar sus metas empresariales.

Entra: pila de IA.

La pila de IA se refiere a un conjunto cuidadosamente diseñado de herramientas de IA que funcionan conjuntamente para automatizar flujos de trabajo, analizar datos, generar contenido y simplificar la comunicación.

Comprender las capas de la pila de IA

Una pila de IA se compone de diferentes capas, muy parecidas a las de un sándwich. Cada capa contiene herramientas y marcos que desempeñan una función crucial.

Las tres capas principales de una pila de IA son:

Capa de datos: contiene sus bases de datos, archivos, registros de clientes, información de productos... todo lo que su organización ha creado o recopilado a lo largo de los años. Las canalizaciones de datos, las fuentes de datos y las integraciones son componentes imprescindibles de esta capa.

Capa de inteligencia: incluye modelos de IA y sistemas de aprendizaje automático que convierten los datos de la primera capa en lógica predictiva. Interpretan el contexto, identifican patrones y generan conocimientos, decisiones o contenido. La automatización, el análisis predictivo, el desarrollo de modelos y la integración de la IA tienen lugar en esta capa.

Capa de aplicación: permite a los usuarios finales y a otros sistemas interactuar con la inteligencia creada en la segunda capa. Así que tienes copilotos de IA, generadores de contenido, automatizaciones de flujos de trabajo, paneles, interfaces de chat, complementos y cualquier aplicación personalizada en la que confíe tu equipo.

🧠 Dato curioso: La crisis del efecto 2000 provocó pánico a nivel mundial. La gente temía que, al llegar el año 2000, el sistema interpretara «00» como 1900. Esto se debía a que los programadores ahorraban memoria registrando solo los dos últimos dígitos del año (por ejemplo, 1998 se almacenaba simplemente como 98). a través de Torch En lugar de reescribir miles de millones de líneas de código para almacenar cuatro dígitos (1998 > 1998), lo que habría supuesto un coste elevado, las empresas encontraron una solución rápida: Windowing. Eligieron un año de corte (por ejemplo, 1950) y codificaron el sistema con una regla sencilla: si los dos dígitos del año son 50 o más, se asume que el siglo es el 20. De lo contrario, se asume que el siglo es el 21. Aunque esto funcionó temporalmente, también significaba que, cuando llegara el año 2050, el sistema lo leería como 1950.

En qué se diferencia una pila de IA de las pilas de software tradicionales

A continuación, le mostramos las diferencias entre las pilas de IA y las pilas de software tradicionales:

Aspect Pila de IA Pila de software tradicional Función principal Aprende de los datos, se adapta, realiza predicciones y realiza la automatización de las decisiones. Sigue reglas fijas escritas por los desarrolladores. Componentes básicos Almacenes de datos, canalizaciones de datos, marcos de aprendizaje automático, herramientas GenAI. Bases de datos estructuradas, motores basados en reglas, servidores SQL, software COTS. Uso de datos Consume datos en tiempo real de forma continua. Utiliza entradas de datos estáticos. Evolución a lo largo del tiempo Mejora continuamente a medida que los modelos aprenden. No cambia a menos que los desarrolladores lo mejoren manualmente. Gestión de la complejidad Gestiona flujos de trabajo dinámicos y de varios pasos. Gestiona flujos de trabajo lineales basados en reglas. Escalabilidad Se adapta al crecimiento de los datos y el uso. Escalable a través de más infraestructura

Ventajas de adoptar una pila de IA modular

En una pila de IA modular, se combinan componentes independientes (o herramientas de IA) en lugar de depender de un sistema rígido.

Se trata de un sistema altamente escalable, ya que puede cambiar, actualizar o degradar herramientas sin tener que reconstruir todo desde cero. Además, si una herramienta se vuelve demasiado costosa o limitada, puede sustituir solo ese componente sin alterar toda su configuración de IA.

📮 ClickUp Insight: Aunque el 35 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para tareas básicas, muchas personas siguen considerando que las funciones avanzadas, como la automatización (12 %) y la optimización (10 %), están fuera de su alcance. La mayoría de los equipos se sienten estancados en el «nivel inicial de IA» porque sus aplicaciones solo gestionan tareas superficiales. Una herramienta genera copias, otra sugiere asignaciones de tareas, una tercera resume notas, pero ninguna de ellas comparte contexto ni trabaja en conjunto. Cuando la IA opera en ámbitos aislados como este, produce resultados, pero no efectos. Por eso son tan importantes los flujos de trabajo unificados. ClickUp Brain cambia eso al aprovechar sus tareas, contenido y contexto de procesos, lo que le ayuda a ejecutar automatizaciones avanzadas y flujos de trabajo agenticos sin esfuerzo, a través de una inteligencia integrada inteligente. Es una IA que entiende su trabajo, no solo sus indicaciones.

Señales de que su pila heredada necesita una actualización de IA

No todos los sistemas heredados requieren una actualización instantánea a IA. Algunas herramientas siguen cumpliendo bien su función, y forzar la IA en los lugares equivocados puede crear más complejidad que valor.

Dicho esto, repasemos las señales inequívocas que indican que debe migrar a sistemas de IA:

Transferencias frecuentes de datos y flujos de trabajo desconectados

Este es el síntoma clásico: la información se atasca constantemente o requiere una transferencia manual entre diferentes sistemas. Dedicas más tiempo a mover datos que a utilizarlos.

Elaboración de informes lenta o falta de información en tiempo real

Tiene que esperar horas o incluso días para que se generen informes básicos. Sus decisiones críticas siempre se basan en información obsoleta, ya que su sistema no es lo suficientemente rápido como para procesar rápidamente el volumen de datos entrantes.

Colaboración limitada entre departamentos

El departamento de marketing tiene sus herramientas, el equipo de ventas tiene las suyas, el de operaciones tiene otras, y ninguna de ellas se comunica adecuadamente. Sin una vista compartida de los datos cruciales, se acaba perdiendo el contexto o duplicando el trabajo.

Toma de decisiones manual sin información predictiva

Si sus analistas dedican semanas a limpiar datos, conciliar hojas de cálculo o identificar tendencias manualmente, su sistema no está apoyando a la empresa, sino ralentizándola.

Las modernas pilas de IA mejoran la toma de decisiones al incorporar previsiones, detección de anomalías y recomendaciones automatizadas.

Está pagando constantemente por soluciones personalizadas, horas de soporte o especialistas en nichos de mercado solo para mantener todo en funcionamiento. Además, sus herramientas tienen dificultades para integrarse con las aplicaciones más recientes o dejan de funcionar cada vez que se produce una actualización.

El coste continuo que supone aplicar parches, realizar tareas de mantenimiento y configurar manualmente las integraciones es insostenible desde el punto de vista financiero.

🧠 Dato curioso: El sistema Mechanization of Contract Administration Services (MOCAS), implementado por primera vez en 1958 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es uno de los programas informáticos más antiguos del mundo que sigue en activo. Todavía funciona hoy en día y se encarga de gestionar datos relacionados con contratos de defensa por valor de 1,2 billones de dólares.

Cómo crear una pila de IA para la migración

Para migrar de herramientas heredadas a una pila de IA, es necesario un enfoque estructurado.

Para ello, es necesario evaluar los sistemas críticos, establecer metas claras de IA, prepararse para la modernización de los datos, adoptar las tecnologías de IA adecuadas y supervisar cuidadosamente toda la transición.

Repasemos todos estos pasos en detalle.

Paso 1: Audite sus sistemas heredados

Empiece por evaluar cómo gestionan sus sistemas heredados el trabajo diario.

Divida su ecosistema actual en tres partes:

Herramientas: identifique qué hace cada aplicación heredada, qué equipos la utilizan y si varios equipos están utilizando herramientas diferentes para realizar la misma tarea. Documente la antigüedad de la herramienta, los gastos generales y la facilidad con la que se conecta con las API modernas.

Flujos de trabajo: preste mucha atención a los traspasos manuales, los tiempos de finalización de los procesos, las tasas de error y los puntos de fricción habituales. Cuanto mayor sea el número de cuellos de botella y de «tareas rutinarias» manuales, mayor será la necesidad de una automatización rápida.

Datos: comprenda cómo almacena actualmente los datos su empresa. ¿Son coherentes sus datos en todas las herramientas y bases de datos? ¿Solo puede acceder a ellos un equipo (por ejemplo, datos contables que el equipo de ventas no puede ver)? Por último, tenga en cuenta todos los requisitos normativos y de seguridad de los datos que sus sistemas heredados no cumplen.

🎥 Bonificación: Vea este breve vídeo para conocer seis tipos diferentes de estrategias de mapeo de procesos y cómo utilizar ClickUp para cada una de ellas:

Paso 2: Defina sus metas de IA

Basándose en su auditoría, prepare una lista de todos los problemas que ha descubierto en sus flujos de trabajo actuales.

Agrupe las herramientas en categorías relevantes. Podrían ser: elaboración de informes y análisis, comunicación del equipo, gestión de proyectos, etc.

Establezca metas claras y cuantificables para cada categoría. En otras palabras, ¿qué mejora desea lograr al introducir la automatización o la inteligencia en esa parte del flujo de trabajo?

Si la elaboración de informes y análisis constituyen una categoría, puede establecer metas de IA como «Reducir el tiempo de generación de informes a menos de 10 minutos» o «Los paneles deben actualizarse automáticamente cada 15 minutos». Del mismo modo, para la comunicación del equipo, puede establecer metas como «Reducir el tiempo dedicado a buscar información en un 50 %».

💡 Consejo profesional: intentar una renovación completa desde el principio provoca confusión y retrasa la adopción. Empiece por lo más fácil. Identifique 1 o 2 categorías que causen más frustración a su equipo. Estos serán sus flujos de trabajo piloto, las primeras áreas en las que introducirá la IA y la automatización para una migración gradual.

Paso 3: Prepare sus datos para el proceso de migración.

Una vez que haya identificado lo que hay que cambiar en su sistema actual, es el momento de clasificar, limpiar y estructurar sus datos.

A continuación, le mostramos un flujo de trabajo paso a paso:

Paso Qué implica Recopilar Localice todos los datos dispersos en sistemas antiguos, incluyendo hojas de cálculo, bases de datos, unidades compartidas, adjuntos de correo electrónico, informes exportados, registros de clientes y mucho más. Categorizar Agrupe los datos en categorías claras, como clientes, finanzas, asuntos legales o marketing, y subdivida cada categoría por tipo, como informes, contratos, resúmenes de proyectos o activos creativos. Ordenar Elimine duplicados, versiones obsoletas, documentos innecesarios y archivos sin usar, y archive solo lo que sigue siendo importante para consultas a largo plazo. Estandarizar Corrija los nombres de archivo inconsistentes, actualice los campos obsoletos o incompletos y cree formatos estándar para estructurar documentos clave en todos los equipos.

Ahora todos sus archivos están ordenados y listos para iniciar el proceso de migración.

🚀 La ventaja de ClickUp: utilice las tareas de ClickUp para gestionar y realizar el seguimiento de todos los datos que posee. Así es como se hace:

Cree una lista maestra con tareas para cada categoría de datos : añada tareas de alto nivel como Finanzas, Legal, Marketing, Ventas y Producto.

Divida cada categoría en subtareas : añada subtareas para activos específicos, como hojas de cálculo, carpetas, informes, exportaciones, unidades compartidas o registros de clientes.

Utilice campos personalizados para realizar el seguimiento de los detalles clave : añada campos para la fuente de datos, la ubicación, el propietario y el estado de revisión para mantener todo organizado. : añada campos para la fuente de datos, la ubicación, el propietario y el estado de revisión para mantener todo organizado.

Asigne propietarios y fechas límite : haga que cada tarea y subtarea sea responsable asignando miembros del equipo y estableciendo cronogramas.

Cree un flujo de trabajo de limpieza con estados : cree estados como «Encontrado», «Categorizado», «Limpiado», «Estandarizado» y «Listo para exportar», de modo que cada activo pase por el mismo ciclo de vida.

Utilice los comentarios de las tareas para las actualizaciones : registre las decisiones, observaciones u obstáculos dentro de la tarea para que el progreso siga siendo visible.

Revise el progreso en la vista Lista o Tablero: vea todas las tareas, desde su descubrimiento hasta su limpieza, en un solo lugar y detecte rápidamente lo que requiere atención.

Utilice la IA para priorizar automáticamente sus tareas y asignarlas a las personas adecuadas.

Paso 4: Integre la funcionalidad de IA y la automatización

A la hora de evaluar las herramientas de IA, tenga en cuenta sus flujos de trabajo piloto. No olvide planificar los demás procesos que migrará más adelante.

Es fundamental evitar la deuda técnica, que se produce cuando se invierte en soluciones temporales o poco maduras. Dicho esto, aquí tienes algunas capacidades básicas de inteligencia artificial que vale la pena considerar para tu pila tecnológica moderna:

Enrutamiento inteligente de tareas: utilice la IA para asignar automáticamente las tareas en función de la prioridad, la capacidad del equipo, la carga de trabajo individual y el nivel de habilidades.

Asistencia de IA generativa: cree contenido más rápido con los modelos de IA generativa. Redacte rápidamente correos electrónicos, genere recursos creativos para marketing, haga una lluvia de ideas y redacte documentación técnica.

Copilotos de IA: estas herramientas se integran directamente en su flujo de trabajo, guiando a los miembros del equipo en cada paso y sugiriendo las siguientes acciones. Por ejemplo, estas herramientas se integran directamente en su flujo de trabajo, guiando a los miembros del equipo en cada paso y sugiriendo las siguientes acciones. Por ejemplo, GitHub Copilot ayuda en el análisis de código revisando automáticamente el código, identificando incidencias y sugiriendo código mejorado.

Visión artificial: utilice la IA para leer automáticamente el texto de las imágenes, identificar objetos, extraer información de archivos escaneados y clasificar los activos visuales.

Elija una plataforma fácil de usar que ofrezca múltiples capacidades de IA en un solo lugar. Esto aumenta el ahorro de costes y minimiza la curva de aprendizaje de su equipo.

Tomemos como ejemplo ClickUp Brain. Reúne muchas tareas de IA en un solo sistema, por lo que no necesita herramientas independientes para crear su flujo de trabajo de migración.

Con Brain, usted puede:

Redacta y realiza la edición de documentación operativa : crea POE, guías de procesos, notas de migración, explicaciones técnicas y registros de cambios sin tener que empezar desde cero.

Acelere las auditorías y la investigación durante las actualizaciones del sistema : desglose conceptos complejos, compare las capacidades del sistema, resuma documentos largos y recopile información de múltiples fuentes rápidamente.

Genere resúmenes rápidos de la información heredada : convierta los largos tickets, los documentos históricos, las cadenas de correos electrónicos, los registros de requisitos o las transcripciones de reuniones en resúmenes concisos que destaquen las decisiones y los siguientes pasos a seguir.

Haga preguntas relacionadas con el trabajo y vinculadas a su esfuerzo de modernización: recupere tareas pendientes en un sprint, obstáculos de migración abiertos, requisitos del sistema, actualizaciones recientes o dependencias directamente desde el contexto de su entorno de trabajo.

Esto permite a sus equipos avanzar más rápidamente en la limpieza, preparación y migración sin añadir herramientas de IA fragmentadas a una pila tecnológica ya de por sí compleja.

Combínela con ClickUp Automations para gestionar las tareas administrativas rutinarias utilizando una potente IA Agentic. Configure automatizaciones, como «Cuando una tarea pase a "Enviada", añadir automáticamente al revisor y notificárselo».

Los agentes de IA de ClickUp llevan la integración y la automatización de la IA al siguiente nivel. Supervisan continuamente su entorno de trabajo, toman decisiones basadas en datos y adaptan las acciones para garantizar la continuidad de la empresa incluso cuando usted no está disponible.

Paso 5: Cree un entorno de trabajo unificado para unir todo

La proliferación del trabajo es una realidad y es una de las principales razones por las que los equipos no ven los beneficios de sus inversiones en IA.

Si los miembros de su equipo aún tienen que saltar entre cinco plataformas solo para completar una tarea o buscar un archivo, su pila de IA no es lo suficientemente eficaz. Para sacar el máximo partido a sus esfuerzos de modernización, asegúrese de que todos los componentes de su pila de IA y los sistemas existentes se integren a la perfección.

Busque herramientas de IA nativas de la nube que se puedan conectar directamente a los sistemas centrales de su pila tecnológica existente, como su software CRM o su plataforma de marketing. Priorice también una sólida compatibilidad API, integraciones nativas y automatización sin código, ya que minimizan las interrupciones y la complejidad de la migración.

ClickUp BrainGPT está diseñado para resolver esto. Esta superaplicación de IA unifica todas sus tareas, documentos, metas, pizarras, paneles, proyectos, IA y aplicaciones externas en una única plataforma conectada.

Con ClickUp Enterprise AI Search, puede encontrar rápidamente un archivo, una tarea o una información en todo su entorno de trabajo convergente, incluidos ClickUp y los servicios de aplicaciones de terceros integrados.

Acceda a cualquier cosa de todo su entorno de trabajo al instante con la búsqueda de IA empresarial de ClickUp.

👀 ¿Sabías que... ClickUp ofrece más de 1000 integraciones nativas para una sólida compatibilidad entre plataformas? Solo tienes que seleccionar las herramientas que deseas utilizar para el trabajo, activarlas y conectarlas a tu entorno de trabajo de ClickUp en un abrir y cerrar de ojos. No es necesario contratar a un desarrollador ni cambiar el código heredado de su antiguo sistema. Cree una pila tecnológica de IA integrada utilizando las integraciones de ClickUp.

Paso 6: Mida el progreso y amplíe la migración

Realice un seguimiento de los objetivos cuantificables que definió anteriormente (en el paso 2) para comprobar el rendimiento de su pila de IA.

Compare sus nuevos números con su referencia heredada para identificar dónde son mayores las ganancias y dónde se necesitan ajustes.

A continuación, asegúrese de que su programa piloto funcione de forma coherente. Migre gradualmente más operaciones de su corporación a los nuevos sistemas inteligentes. Esto allanará el camino para una transformación digital completa.

🚀 La ventaja de ClickUp: migre de la caótica elaboración de informes basada en hojas de cálculo a la supervisión automatizada del rendimiento con los paneles de control de ClickUp.

Realice un seguimiento visual de las métricas clave mediante widgets del panel de control, como barras de progreso para las tasas de finalización, mapas de calor para los cuellos de botella del flujo de trabajo, gráficos circulares para la distribución de la carga de trabajo y gráficos de velocidad para la previsibilidad de los proyectos.

Obtenga actualizaciones basadas en IA sobre sus flujos de trabajo migrados utilizando los paneles de control de ClickUp.

Las tarjetas de IA incorporan análisis avanzados basados en inteligencia artificial directamente en los paneles de control: resúmenes dinámicos, predicciones y acciones a partir de datos en tiempo real. Por ejemplo, una tarjeta de IA puede generar una actualización concisa para un alto cargo, explicando el estado general de sus iniciativas de migración, los avances clave y cualquier riesgo inmediato.

Consulte los ejemplos de pilas de IA que se muestran a continuación para hacerse una idea de cómo combinar diferentes herramientas de IA y maximizar su valor para su equipo:

1. Para equipos de soporte al cliente

Tareas de ClickUp + Brain → Derive las escalaciones al propietario adecuado, etiquete automáticamente los problemas, resuma hilos largos, sugiera respuestas y cree tareas de seguimiento. Zendesk → Recepción de tickets, seguimiento del historial de clientes, captura de CSAT, bandeja de entrada multicanal Paneles de ClickUp → Alertas de pérdida de clientes, puntuación de salud, información sobre la opinión de los clientes, análisis de tendencias de uso, información sobre el NPS. Gong → Analiza automáticamente las transcripciones de las llamadas, señala las llamadas de clientes enfadados, identifica las quejas más comunes sobre los productos y puntúa automáticamente la empatía de los agentes.

2. Para equipos de desarrollo de software

Tareas de ClickUp + Brain → Prioriza los informes de errores, resuma los largos hilos de revisión de código, automatiza la creación de tareas a partir de los registros de errores y genera actualizaciones del estado de los proyectos. GitHub Copilot → Autocompletar código, sugerir implementaciones, generar pruebas unitarias, refactorizar funciones, explicar código heredado/a. Datadog → Supervisa el rendimiento de las aplicaciones, detecta errores inusuales del sistema, analiza las causas raíz y supervisa el uso de los recursos del servidor. ClickUp Docs → Cree requisitos de productos, especificaciones técnicas, documentación de API y notas de lanzamiento.

3. Para equipos financieros

Tareas de ClickUp + Brain → Automatice la recepción de solicitudes de presupuesto, resuma informes financieros complejos, realice el seguimiento de los requisitos de auditoría y genere actualizaciones financieras semanales. QuickBooks → Registre transacciones, clasifique gastos, concilie extractos bancarios, genere estados de pérdidas y ganancias, gestione facturas. Anaplan → Cree modelos financieros, elabore previsiones con múltiples escenarios, armonice los factores que influyen en el presupuesto entre los distintos equipos y agrupe los planes por entidad. Tipalti → Captura facturas mediante OCR, gestiona pagos en múltiples monedas, comprueba si existen sanciones y alerta sobre facturas duplicadas o sospechosas.

4. Para equipos de marketing y equipos de ventas

Tareas de ClickUp + Brain → Genere resúmenes de campañas, redacte correos electrónicos de seguimiento, priorice los clientes potenciales mediante notas, resuma las llamadas de descubrimiento y cree listas de tareas a partir de los resúmenes de las reuniones. ClickUp Docs → Registre las directrices de la marca, mantenga los marcos de mensajería y almacene documentos de personalidad. HubSpot → Captura clientes potenciales, realiza el seguimiento de las fases de las transacciones, envía secuencias de automatización, registra las aperturas de correos electrónicos y puntúa a los clientes potenciales. Canva → Diseña creatividades para redes sociales, crea variaciones de anuncios y elabora presentaciones para el equipo de ventas.

Errores comunes al migrar a una pila de IA

Echemos un vistazo a los retos comunes que muchas organizaciones encuentran al adoptar la IA cuando migran desde aplicaciones heredadas, junto con soluciones prácticas:

Errores comunes Soluciones No realizar una auditoría exhaustiva de los sistemas heredados Realice un mapa visual de todas sus aplicaciones, flujos de trabajo y bases de datos heredadas. Esto le ayudará a identificar correctamente las deficiencias y a definir metas de IA específicas y cuantificables para empezar. Intentar actualizar todo a la vez Comience con 1 o 2 flujos de trabajo de alto impacto. Demuestre su valor, perfeccione el proceso y amplíelo gradualmente. Añadir demasiadas herramientas de IA a la vez Priorice la consolidación de herramientas y elija un software que ofrezca múltiples capacidades de IA en una sola plataforma. Esto evita la duplicación de funciones y la proliferación de IA No recopilar comentarios durante las pruebas piloto Establezca reuniones periódicas con los usuarios que prueban los nuevos flujos de trabajo para mejorar la adopción del producto . Amplíe la migración solo cuando todos se sientan cómodos utilizándola.

Ventajas de migrar a una pila habilitada para IA

Estas son algunas de las ventajas estratégicas innegables que ofrece una pila habilitada para IA:

Agilidad competitiva: la naturaleza modular de la pila de IA le permite adaptarse al instante a los cambios del mercado. Puede probar e implementar rápidamente nuevas funciones de IA en cuestión de días, al tiempo que conserva la lógica de la empresa.

Mayor productividad: la IA automatiza las tareas repetitivas, complejas y de gran volumen, lo que libera a los miembros del equipo para que se centren en el trabajo estratégico que no se puede automatizar.

Mitigación proactiva de riesgos: las plataformas de datos y análisis basadas en IA ayudan a supervisar constantemente los flujos de trabajo en busca de anomalías sutiles, enviar alertas instantáneas y desencadenar medidas preventivas automatizadas para minimizar los riesgos.

Mejor toma de decisiones: los líderes y gerentes reciben información en tiempo real basada en datos sobre los proyectos de su corporación. Esto reduce la dependencia de las corazonadas y la lentitud en la elaboración de informes.

Mayor colaboración en equipo: la integración de la IA rompe los silos departamentales al proporcionar una vista unificada de la realidad y mantener a todos trabajando en la misma dirección.

👀 ¿Sabías que: El principio de las «ironías de la automatización » establece que cuanto mejor funciona un sistema automatizado, menos preparado está el operador humano para los raros momentos de fallo. Al eliminar a los seres humanos de las tareas rutinarias, la automatización garantiza que, cuando finalmente se produzca un error catastrófico y no rutinario, la persona a la que se recurra para solucionarlo haya perdido las habilidades operativas cruciales necesarias para intervenir con éxito.

Lleve su proceso de modernización del caos a la claridad con ClickUp.

La transformación digital es un requisito básico para cualquier empresa hoy en día.

Para las empresas medianas y grandes, esto significa no solo abandonar los sistemas basados en papel, sino también integrar plenamente la IA para lograr los resultados empresariales deseados.

ClickUp, la aplicación integral para el trabajo, actúa como su moderna pila de IA. Amplía la integración completa de la IA, incluyendo la IA generativa, la IA agencial y la IA conversacional, para impulsar todas las operaciones de su corporación.

ClickUp Brain, Automatizaciones y el entorno de trabajo de IA convergente se combinan para ofrecer un sistema inteligente y fluido que acelerará su camino hacia la modernización.

¿Está listo para migrar desde sus sistemas heredados/as y crear una pila preparada para el futuro? Regístrese en ClickUp para empezar.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Una pila de IA es la configuración por capas de sistemas de datos, modelos de IA y aplicaciones que, en conjunto, automatizan los flujos de trabajo, proporcionan asistencia inteligente y aumentan la productividad. Durante la migración desde sistemas heredados/a, una pila de IA bien construida ayuda a escalar fácilmente los flujos de trabajo, minimizar las interrupciones, habilitar la compatibilidad entre plataformas y preservar la lógica empresarial.

La modernización de los sistemas heredados comienza por identificar los problemas específicos que estos generan y, a continuación, emparejar cada problema con una capacidad de IA que lo resuelva. Elija herramientas que se integren con su ecosistema actual, tengan compatibilidad con la escalabilidad futura y ofrezcan múltiples capacidades en un solo lugar, de modo que su pila siga siendo específica, sencilla y fácil de mantener.

Los mayores retos incluyen omitir una auditoría profunda de los sistemas heredados, intentar actualizar todo a la vez, añadir demasiadas herramientas de IA con funciones que se solapan y no recopilar comentarios durante las pruebas piloto.

ClickUp ofrece una potente integración de IA al tiempo que centraliza la comunicación, las tareas y los documentos en un único hub. ClickUp Brain, su asistente de IA nativo, ofrece funciones como el enrutamiento inteligente de tareas, la asistencia generativa de IA, el resumen de textos y la gestión del conocimiento. ClickUp Automations automatiza las tareas administrativas rutinarias, como la creación de tareas, la asignación de trabajo, el uso compartido de actualizaciones de progreso y la elaboración de informes semanales.

Garantizar la seguridad de los datos durante la migración es imprescindible para los sectores regulados. Para ello, primero clasifique los datos según su sensibilidad y defina los controles de acceso adecuados antes de mover nada. Utilice integraciones seguras, cifrado y permisos basados en roles al conectar nuevas herramientas de IA. Por último, revise todas las políticas de IA de terceros y supervise quién accede a qué.