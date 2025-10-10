Gestión del ciclo de vida del software: fases, herramientas y buenas prácticas

¿Alguna vez ha sentido que su proceso de software está a un solo sprint de completar su transformación en el caos más absoluto?

Un equipo está impulsando las correcciones urgentes, el departamento de control de calidad está inmerso en las pruebas de regresión del último trimestre y nadie sabe muy bien quién es el responsable de esa función en producción que acaba de fallar... otra vez.

La verdad es que crear y mantener un software excelente no tiene límite en escribir código limpio.

La gestión del ciclo de vida del software (SLM) desempeña un rol crucial en este proceso.

En esta entrada del blog, desglosaremos las fases clave de la SLM y destacaremos herramientas (como ClickUp!) que le ayudarán a navegar por las complejidades. ¡Empecemos! 🧰

¿Qué es la gestión del ciclo de vida del software?

La gestión del ciclo de vida del software (SLM) es el proceso estructurado de gestión de aplicaciones de software desde el plan inicial hasta el desarrollo, la implementación, el mantenimiento y la eventual retirada del servicio.

Garantiza la alineación entre las metas de empresa y la ejecución técnica mediante la integración del control de versiones, la gestión de lanzamientos, el seguimiento de la configuración y los protocolos de cumplimiento en todos los entornos.

El proceso garantiza que los sistemas sigan siendo seguros, estables y escalables, al tiempo que minimiza la deuda técnica y maximiza el valor a largo plazo en ecosistemas de software complejos y entornos de producción dinámicos.

⭐ Plantilla con función La plantilla de desarrollo de software de ClickUp ofrece a los equipos una ventaja inicial con carpetas, estados y automatizaciones alineados con el ciclo de vida, lo que permite una configuración inmediata alineada con las buenas prácticas ágiles. Con vistas predefinidas como diagramas de Gantt, hoja de ruta por iniciativas y Cronograma por equipos, los equipos pueden realizar un seguimiento del progreso de los lanzamientos, gestionar las dependencias y priorizar el trabajo con claridad. La plantilla de desarrollo de software estructura las tareas por estado de lanzamiento, iniciativas y priorización MoSCoW, lo que garantiza que cada elemento se relacione con las metas empresariales. Obtenga una plantilla gratuita Pase de la hoja de ruta al lanzamiento con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp

Ventajas de una gestión eficaz del ciclo de vida del software

La gestión del ciclo de vida del software estandariza la forma en que se planifica, crea, lanza, da compatibilidad y retira el software.

Garantiza que cada fase se alinee estratégicamente con los objetivos de la empresa, los estándares de calidad y la eficiencia operativa. A continuación se enumeran algunas ventajas que facilitan la vida de los desarrolladores de software. ⚓

Hoja de ruta clara: establece metas, hitos y responsabilidades definidos en todas las fases del desarrollo de software para una ejecución alineada

Seguimiento centralizado: mejora la visibilidad del progreso, los riesgos y los resultados mediante herramientas unificadas de supervisión y (elaboración de) informes

*plan estructurado: permite realizar una previsión precisa mediante marcos de estimación, métodos de programación y priorización estratégica

Aplicación de la calidad: garantiza resultados consistentes mediante la aplicación de estándares, la validación de la función y la minimización de defectos con herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM)

Flujos de trabajo de pruebas integrados: Compatibilidad con la gestión de pruebas de validación, regresión y cumplimiento mediante una coordinación fluida entre fases

Colaboración interfuncional: optimiza el trabajo entre los equipos de desarrollo, operaciones, optimiza el trabajo entre los equipos de desarrollo, operaciones, pruebas de control de calidad y las partes interesadas de empresa en una sola plataforma

*asignación inteligente de recursos: Aumenta la eficiencia mediante la automatización, el equilibrio de la carga de trabajo y la distribución inteligente de tareas

🔍 ¿Sabías que... Allá por el siglo XIX (sí, antes de que la electricidad se generalizara), Ada Lovelace escribió el primer programa informático del mundo para una máquina que ni siquiera existía todavía. Básicamente, dejó código para el futuro en 1843.

Fases clave del ciclo de vida del software

El ciclo de vida del software moderno definitivamente no es una calle de sentido único.

Se trata de un sistema evolutivo e iterativo en el que cada fase se basa en la siguiente. Por eso necesita el software de gestión de proyectos ágil ClickUp.

Se trata de un entorno de trabajo flexible diseñado para dar compatibilidad a todo el ciclo de vida, que le ayuda a unir la estrategia de producto, la ejecución de sprints, los flujos de trabajo de control de calidad y la gestión de lanzamientos de software en un solo lugar.

Analicemos cada fase del proceso y cómo ayuda el software de gestión del ciclo de vida. ⚒️

Fase n.º 1: Plan y recopilación de requisitos

Esta fase sienta las bases para todas las actividades posteriores.

Lo importante aquí es tener una claridad absoluta sobre lo que está creando, para quién es y por qué es importante. Si no lo tiene claro, se enfrentará directamente a una deuda técnica y a un alcance excesivo.

Esto es lo que debe dejar pendiente: Defina los criterios de aceptación y la lógica de priorización

*identifique los objetivos empresariales, las limitaciones técnicas y las necesidades de los usuarios mediante talleres multifuncionales o sprints de descubrimiento

Traduzca las metas en historias de usuario, casos de uso y , casos de uso y documentos de diseño de software

Para capturar todos los entregables clave en esta fase, utilice ClickUp Doc para redactar los requisitos directamente en las carpetas de proyectos pertinentes. Puede anidar documentos dentro de carpetas o listas, como colocar un documento de requisitos en el sprint «Lanzamiento del tercer trimestre», para obtener contexto y trazabilidad instantáneos.

Haga trabajo sin problemas en ClickUp documentos Centralice su flujo de trabajo con ClickUp Doc para actuar desde una única fuente de información veraz

Dentro de un documento, cada requisito o sección se puede convertir en una tarea de ClickUp, que se completa con prioridades, fechas de vencimiento y dependencias. Los Campos personalizados de ClickUp añaden otra capa de estructura, lo que le permite etiquetar las tareas por tipo de función (UI, API, seguridad) o prioridad estratégica (MVP, fase 2), para que no se pierda ningún detalle.

💡 Consejo profesional: Adopte la matriz «Responsable, Acuarable, Consultado e Informado» (RACI) para cada fase del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Cree un gráfico compartido para cada ciclo de lanzamiento para evitar cuellos de botella en la toma de decisiones.

Fase n.º 2: Diseño y arquitectura

Aquí es donde se planifican la viabilidad técnica, la interoperabilidad del sistema y la mantenibilidad a largo plazo. Además de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, también incluye modelos de datos, contratos API y patrones de escalabilidad.

Esta fase suele incluir: Definición de patrones de interacción de servicios y requisitos no funcionales (por ejemplo, latencia, disponibilidad)

Traducir los requisitos en diagramas de estructura, diagramas de arquitectura y esquemas de bases de datos

Tomar decisiones sobre lenguajes, marcos y límites del sistema

Para correlacionar todo esto de forma visual, las pizarras de ClickUp son especialmente útiles. Permiten a los equipos esbozar diagramas de arquitectura, flujos de API o mapas de servicios en tiempo real para el desarrollo colaborativo de software.

Convierta los conceptos en resultados reales con ClickUp Pizarra

Cada figura, flujo o elemento del diagrama se puede convertir instantáneamente en una tarea, y la vinculación de tareas mediante arrastrar y soltar facilita el paso del diseño de alto nivel a la ejecución práctica en la gestión de proyectos de software.

Por ejemplo, un equipo de software que esté creando un sistema de programación de citas médicas puede utilizar pizarras para planificar de forma colaborativa las interacciones de servicio entre el módulo de citas, la autenticación de usuarios y las integraciones de calendarios de terceros. A medida que finalizan la arquitectura, convierten los componentes de software, como «Diseñar esquema de perfil de paciente» o «Definir contrato API de autenticación», en tareas. A continuación, puede utilizar el modelo en cascada para establecer visualmente la conexión entre las dependencias de las tareas.

Fase n.º 3: Desarrollo

La fase de desarrollo transforma los planos arquitectónicos en software de trabajo, aprovechando al máximo la automatización, la aplicación de la calidad del código y los ciclos de retroalimentación estrechos.

Necesita: Aproveche las estrategias de ramificación (por ejemplo, GitFlow, basado en troncos) para minimizar los conflictos de combinar

Implemente funciones utilizando código modular y comprobable

realice revisiones por pares* e integre pruebas de automatización de unidades, integración y seguridad

ClickUp Sprints ofrece a los equipos de desarrollo de software una forma estructurada de planear ciclos de sprints con compatibilidad integrada para correcciones de backlog, asignación de puntos de historia y seguimiento de la velocidad.

Con las tarjetas y paneles de sprint basados en IA de ClickUp, siempre tendrá acceso a la información que necesita

Puede utilizar las automatizaciones de ClickUp para transferir tareas inacabadas, iniciar automáticamente nuevos sprints e incluso marcar los sprints como completados cuando se agota el tiempo. De esta forma, cada confirmación, rama y solicitud de extracción se adjunta automáticamente a la tarea relevante de ClickUp.

Por ejemplo, si un desarrollador o editor de código abre una solicitud de incorporación de cambios para una nueva función de inicio de sesión, una automatización puede trasladar instantáneamente la tarea a «Revisión de código» y notificarlo al responsable de control de calidad en tiempo real.

🧠 Dato curioso: Brendan Eich creó JavaScript en solo 10 días en 1995, mientras estaba en su trabajo en Netscape. Se basaba casi por completo en Scheme, un lenguaje de programación minimalista. Pero los jefes de Eich querían que se pareciera más a Java, por lo que combinó las dos ideas.

Fase n.º 4: Pruebas y control de calidad

La fase de pruebas garantiza que lo que se ha creado hace su trabajo según lo previsto, no afecta a la funcionalidad existente y cumple los requisitos no funcionales, como la velocidad, la resiliencia y la seguridad.

Esta fase del ciclo de vida de las pruebas de software suele incluir: pruebas de regresión: *Estos métodos verifican que las nuevas actualizaciones o correcciones de errores no hayan dañado involuntariamente las funciones existentes

Pruebas manuales: Los evaluadores utilizan directamente el software para comprobar su función y usabilidad, y detectar problemas visuales o relacionados con la experiencia del usuario

pruebas automatizadas: *Las herramientas ejecutan scripts de prueba preescritos para verificar las funciones de forma rápida y coherente, lo que mejora la precisión

En conjunto, estos métodos de prueba garantizan que el producto sea estable, fiable y esté listo para su lanzamiento.

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de la clasificación y resuelva las incidencias más rápidamente con la plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp

En esta fase, la plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp se convierte en una herramienta esencial para mantener todo bajo control. La plantilla incluye tres listas principales: Defect Master, Reported Bugs y Limitations and Workarounds, lo que facilita la organización de los problemas por gravedad, impacto y estado de la solución.

📮 ClickUp Insight: El 43 % de las personas afirma que las tareas repetitivas proporcionan una estructura útil a su jornada laboral, pero el 48 % las encuentra agotadoras y una distracción del trabajo significativo. Aunque la rutina puede dar una sensación de productividad, a menudo establece un límite a la creatividad y le impide hacer un progreso significativo. ClickUp le ayuda a liberarse de este ciclo mediante la automatización de tareas rutinarias a través de agentes de IA inteligentes, para que pueda centrarse en el trabajo profundo. Automatice los recordatorios, las actualizaciones y la asignación de tareas, y deje que funciones como el bloqueo automático de tiempo y las prioridades de tareas protejan sus horas de mayor rendimiento. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

Fase n.º 5: Implementación y lanzamiento

Una vez que el software está creado y probado, el siguiente paso es ponerlo en marcha y mantenerlo estable. Aquí es donde entran en juego la implementación y el lanzamiento, y por eso son importantes los protocolos de CI/CD y de reversión.

En lugar de esperar aprobaciones y cargas manuales, los cambios se prueban, compilan e implementan automáticamente cada vez que los desarrolladores envían actualizaciones en SDLC Agile.

Así es como se hace el trabajo:

*la integración continua (CI) significa que los desarrolladores combinan con frecuencia su código en un entorno de trabajo compartido, de modo que los errores se detectan antes

La implementación continua (CD) garantiza que, una vez superadas todas las pruebas, el código se active automáticamente

Pero no todo sale siempre a la perfección. Por eso son esenciales los protocolos de reversión. Si una versión causa problemas, la reversión le permite volver rápidamente a la última versión estable sin tiempos de inactividad prolongados ni daños.

La reversión inteligente comprende: Supervisión y alertas para detectar problemas rápidamente y actuar como desencadenante de la reversión cuando sea necesario

rollbacks automáticos* que son desencadenantes cuando algo falla durante o después de la implementación

Estrategias ante fallos para definir qué pendiente cuando algo sale mal

Aquí es donde entra en juego ClickUp

Las automatizaciones y los agentes de IA de ClickUp le ofrecen flujos de trabajo basados en desencadenantes para cambiar automáticamente el estado de las tareas, asignar compañeros de equipo o enviar notificaciones cuando se combina el código o comienza la implementación.

Utilice los agentes de ClickUp AI para automatizar tareas, responder preguntas y ser más terminado

Pero la automatización inteligente no se detiene ahí. ClickUp Brain incorpora inteligencia artificial adicional a sus flujos de trabajo. Esta función:

Recopila contexto de tareas, documentos y chats para responder a las preguntas del equipo en tiempo real

Utiliza instrucciones en lenguaje natural para ayudarle a crear automatizaciones complejas sin necesidad de código con IA Automation Builder

Redacta notas de lanzamiento, resume los cambios en el código y automatiza la comunicación con las partes interesadas, para que las actualizaciones de sus productos se comuniquen con claridad a toda la organización

¿Quiere saber en qué punto se encuentra el sprint? Pida a Brain resúmenes rápidos

Instancia, después de la implementación, ClickUp Brain genera un resumen de la versión, actualiza el registro de cambios y notifica automáticamente a los canales o partes interesadas pertinentes.

También puede pedirle a ClickUp Brain que genere fragmentos de código, responda preguntas técnicas, revise el código e incluso ayude a actualizar la documentación automáticamente cuando el código cambie.

Pida a ClickUp Brain que genere fragmentos de código para que pueda crear software de alta calidad

Fase n.º 6: Mantenimiento y compatibilidad

Los servicios de mantenimiento y asistencia garantizan que los KPI de desarrollo de software se mantengan en figura, ya que solucionan problemas, mejoran el rendimiento y ayudan a los usuarios a través de un sistema de asistencia técnica estructurado.

Las acciones principales en esta fase son: tickets del servicio de asistencia técnica: *Centralice el seguimiento de los problemas, las solicitudes y los comentarios de los usuarios

corrección de errores: *resuelva los errores y fallos para que todo funcione correctamente

Optimización del rendimiento: mejore la velocidad y la eficiencia para ofrecer una mejor experiencia al usuario

Un buen sistema de asistencia técnica lo integra todo, ofreciendo seguimiento de tickets, comunicación optimizada, automatización de tareas repetitivas e información para adelantarse a los problemas recurrentes.

Pero recopilar tickets es solo la mitad del trabajo; comprender el panorama general es lo que impulsa la mejora real. Ahí es donde entran en juego los paneles de ClickUp.

Realice un seguimiento de las tendencias de los problemas y la carga del equipo con información de soporte en tiempo real a través de los paneles de ClickUp

Con paneles totalmente personalizables, puede transformar los datos de soporte en información clara y útil. Vea exactamente cuántas incidencias hay abiertas, cuánto tiempo se tarda en resolverlas y en qué invierte su equipo su tiempo.

Instancia, si varios usuarios informan de fallos en la aplicación al iniciar sesión, el soporte puede registrarlos como tickets de ayuda técnica, los desarrolladores pueden priorizarlos en su sprint y los gestores de productos pueden realizar el seguimiento de la solución a través de un panel en ClickUp.

📖 Lea también: Herramientas de implementación continua para equipos de software

Fase n.º 7: Retirada

El desmantelamiento de software rara vez se considera una prioridad, pero es fundamental para reducir los costes, la complejidad y los riesgos. Ya se trate de una API heredada/a o de un sistema completo, el desmantelamiento estructurado evita las dependencias pendientes y garantiza la conservación del contexto histórico.

Esta parte del proceso de desarrollo de software gira en torno a: Desasignación de recursos en la nube y revocación de credenciales de acceso

Notificar a los usuarios o servicios afectados sobre la próxima obsolescencia

Archivar la documentación y el código pertinentes

Eliminación de la supervisión, la facturación y las alertas vinculadas al sistema

Así es como ClickUp le ayuda en este paso:

Cree listas de desmantelamiento con con listas de control estandarizadas de ClickUp para el archivo de activos, el apagado de sistemas y las notificaciones a las partes interesadas

mantenga el historial de versiones en ClickUp Documento* para consultar configuraciones o decisiones anteriores

asigne tareas a los equipos jurídicos, de seguridad y de TI* para revocar el acceso, desasignar recursos y actualizar los repositorios de documentación

Configure tareas periódicas de ClickUp para revisiones de licencias, auditorías de caducidad de claves de API o confirmaciones de rescisión de contratos

Retos en la gestión del ciclo de vida del software

Incluso con un modelo de ciclo de vida de desarrollo de software bien definido, es posible que se encuentre con puntos de fricción que descarrilen los cronogramas, comprometan la calidad y aumenten las cargas de mantenimiento a largo plazo.

Exploremos algunos de estos retos del desarrollo de software para una entrega sostenible. 💁

documentación y seguimiento aislados:* Los equipos de producto, desarrollo, control de calidad y soporte técnico suelen trabajar en herramientas desconectadas, lo que provoca fallos de comunicación y retrasos en los traspasos

Falta de visibilidad: las tareas permanecen en «En curso» sin actualizaciones en tiempo real ni solicitudes de extracción conectadas, lo que hace que el estado no esté claro

Prácticas de control de calidad inconsistentes: la cobertura de las pruebas con límite, el seguimiento fragmentado de las incidencias y las compilaciones inestables reducen la eficiencia y la fiabilidad de las pruebas de regresión

Lanzamientos manuales y propensos a errores: los pasos de implementación suelen estar poco estandarizados, con protocolos de reversión mal definidos y entornos no validados

*mantenimiento reactivo: los tickets de soporte técnico rara vez están enlazados al backlog de desarrollo, lo que da lugar a errores no detectados, trabajo repetido y problemas fundamentales sin resolver

Sistemas heredados descuidados: La infraestructura antigua permanece en funcionamiento sin plan de desmantelamiento ni documentación, lo que aumenta los riesgos de seguridad y los costes

Por qué ClickUp es la herramienta todo en uno para la gestión del ciclo de vida del software

Uno de los mayores obstáculos en la gestión del ciclo de vida de un producto es la proliferación de herramientas, en la que los equipos de producto, ingeniería, control de calidad y DevOps dependen de plataformas desconectadas para el plan, el seguimiento, las pruebas y la implementación.

ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la inteligencia artificial, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Ahora que hemos explorado cómo ClickUp se integra perfectamente en su flujo de trabajo, profundicemos en cómo el software de gestión de proyectos del equipo de software de ClickUp va más allá de las herramientas tradicionales para dar soporte a todas las fases de la entrega de software moderno. 📦

Estados personalizados para una precisión en el ciclo de vida

A diferencia de los flujos de trabajo rígidos de las herramientas tradicionales, los equipos pueden utilizar los estados de tareas personalizados de ClickUp para crear estados granulares como «Revisión de código», «En preparación» o «Pendiente de aprobación de control de calidad» para cada fase del ciclo de vida.

Esta flexibilidad favorece una propiedad clara, agiliza los traspasos y refleja el flujo exacto de su proceso de entrega.

Cree flujos de trabajo precisos con los estados de tareas personalizados de ClickUp que se ajustan a su proceso de desarrollo ágil

Gestión de sprints y preparación de backlogs

Con ClickUp Sprints, los equipos de software obtienen un sistema de gestión de sprints completar y personalizable que sustituye la necesidad de herramientas dispersas o complementos externos.

Visualice los puntos de historia completados a lo largo del ciclo del software con ClickUp Sprints

Asigne y personalice puntos de sprint a tareas y subtareas, agrupe las tareas principales y desglóselas por persona asignada. Además, puede supervisar el rendimiento del sprint con visualizaciones listas para usar, como:

Gráficos de burndown: Realice un seguimiento del trabajo restante en relación con el cronograma del sprint

Gráficos de burnup: visualice el progreso realizado y los cambios de alcance a lo largo del tiempo

Diagramas de flujo acumulativo: Detecte los cuellos de botella y analice la eficiencia del flujo

informes de velocidad: *Comprenda cuánto puede entregar su equipo de forma constante

Integraciones perfectas de Git y comunicación

Las integraciones de ClickUp admiten la conectividad directa con GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack y Google Drive. Puede vincular confirmaciones y solicitudes de extracción a tareas, actualizar estados a través de mensajes de confirmación y ver la actividad de relaciones públicas dentro de su entorno de trabajo.

Conecte el código a las herramientas de gestión de proyectos con la integración de GitHub de ClickUp para realizar un seguimiento del desarrollo en tiempo real

🔍 ¿Sabías que...? Más del 62 % de los desarrolladores hablan JavaScript, seguido de cerca por HTML/CSS con un 53 %, y Python, SQL y TypeScript completan los cinco primeros puestos.

Utilizamos ClickUp para realizar el seguimiento de nuestros proyectos de desarrollo de software internos; la gestión de múltiples proyectos y equipos me facilita las cosas, es una de las mejores herramientas que he utilizado hasta ahora para gestionar mis proyectos scrum y ágiles modernos.

Utilizamos ClickUp para realizar el seguimiento de nuestros proyectos de desarrollo de software internos; la gestión de múltiples proyectos y equipos me facilita las cosas, es una de las mejores herramientas que he utilizado hasta ahora para gestionar mis proyectos scrum y ágiles modernos.

Acelera tu sprint de desarrollo de software con ClickUp

Aunque la gestión del ciclo de vida del software puede parecer abrumadora, no tiene por qué ser fragmentada.

ClickUp reúne todas las fases, desde el plan y el desarrollo hasta las pruebas, el lanzamiento y el mantenimiento, en un único sistema de conexión.

Con las soluciones ClickUp Software y Agile Management, sus equipos obtienen visibilidad en tiempo real, flujos de trabajo personalizables y traspasos fluidos. Utilice ClickUp Automatización para reducir el trabajo manual y ClickUp Brain para generar instantáneamente PRD, plan de sprint o documentación de pruebas.

¿Está listo para unificar el ciclo de vida de su software? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes

La gestión del ciclo del software es el proceso de supervisar una aplicación de software desde su concepto inicial hasta su desarrollo, implementación, mantenimiento continuo y eventual retirada. Este enfoque garantiza que el software se planifique (plan), construya, pruebe, lance, mantenga y, finalmente, retire de forma estructurada y eficiente, lo que ayuda a las organizaciones a maximizar el valor y minimizar los riesgos a lo largo de la existencia del software.

Las siete fases del ciclo del software, comúnmente conocidas como ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), incluyen la planificación, el análisis de requisitos, el diseño, el desarrollo (o implementación), las pruebas, la implementación y el mantenimiento. Cada fase representa una fase crítica en la creación y gestión del software, garantizando que el producto final cumpla con los objetivos empresariales, los estándares de calidad y las necesidades del usuario.

El software de gestión del ciclo de vida hace referencia a herramientas o plataformas que ayudan a las organizaciones a gestionar todas las fases de la vida de un producto o una aplicación de software. Estas soluciones suelen ofrecer funciones para planear, realizar un seguimiento del progreso, facilitar la colaboración del equipo, gestionar la documentación, realizar pruebas, implementar y mantener el software. Mediante el uso de software de gestión del ciclo de vida, los equipos pueden optimizar los flujos de trabajo, mejorar la comunicación y garantizar el cumplimiento normativo a lo largo de todo el ciclo de vida del software.

La diferencia entre SDLC y ALM radica en su alcance. SDLC, o ciclo de vida del desarrollo de software, se centra específicamente en el proceso estructurado de desarrollo de software, y abarca fases que van desde el plan hasta el mantenimiento. ALM, o gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, es un concepto más amplio que incluye SDLC, pero también abarca la gobernanza, la gestión de proyectos, la colaboración y el soporte continuo de la aplicación a lo largo de toda su vida útil. En esencia, SDLC es un componente de ALM, mientras que ALM abarca todo el espectro de actividades necesarias para gestionar una aplicación desde su creación hasta su retirada.