Las 11 mejores alternativas a Attio para probar en [año]

Los primeros días de la creación de una empresa ya son lo suficientemente complicados como para que tu CRM se sume al caos. Subes tus clientes potenciales, configuras algunos campos, involucras a tu equipo... y entonces algo falla. Una columna no se sincroniza, un campo no se renombra o la mitad de tus datos desaparecen en una carpeta que juras que no has creado.

Si ha probado Attio durante esta fase, es posible que se sienta identificado.

Cuando los datos de tus clientes se vuelven más difíciles de gestionar dentro de tu CRM que dentro de tu hoja de cálculo, es señal de que debes empezar a buscar alternativas a Attio.

En esta entrada del blog, hemos recopilado una lista de alternativas a Attio con sus puntos fuertes, puntos débiles y precios, y para quiénes son más adecuadas. ¡Empecemos la búsqueda! 🔭

¿Por qué optar por alternativas a Attio?

Muchos usuarios de Attio informan de que se encuentran con obstáculos durante la implementación del CRM, como una incorporación más lenta, flujos de trabajo interrumpidos y limitaciones en la personalización.

Veamos algunas razones comunes por las que los equipos buscan alternativas a Attio:

Carga y procesamiento de datos poco fiables: No carga ni procesa de forma fiable los datos de los clientes potenciales (incluso cuando se encuentran dentro de los límites de la cuenta), lo que da lugar a registros perdidos, atributos ignorados y pérdida de tiempo durante los flujos de trabajo de alta presión.

Flexibilidad limitada con los atributos de los objetos del sistema: los atributos básicos, como Empresas, Personas y otros, no se pueden renombrar, lo que limita los atributos básicos, como Empresas, Personas y otros, no se pueden renombrar, lo que limita la mejora del proceso de ventas para los equipos con flujos de trabajo especializados o no tradicionales.

Falta de compatibilidad lingüística para funciones clave de IA: la transcripción de llamadas, el enriquecimiento y otras funciones basadas en IA actualmente no son compatibles con el francés, lo que obliga a los equipos multilingües a gestionar esas tareas manualmente.

Falta de profundidad bajo la interfaz: Algunos usuarios consideran que, aunque Attio tiene una interfaz fácil de usar, carece de funciones esenciales de CRM, como IA, modelado de datos o análisis y automatización avanzados

Lagunas en integraciones importantes: la falta de conexiones con múltiples herramientas, como Amplitude, puede suponer un obstáculo para los equipos orientados a productos o basados en datos que dependen de flujos de trabajo analíticos fluidos.

🧠 Dato curioso: El CRM moderno tiene dos pioneros: Robert y Kate Kestnbaum, quienes introdujeron el «marketing de bases de datos» en la década de 1980. Esta fue la primera vez que la información de los clientes se almacenó digitalmente para realizar una divulgación personalizada.

Las 11 alternativas a Attio de un vistazo

A continuación, te mostramos cómo se comparan estos programas de CRM entre sí:

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios ClickUp Equipos de todos los tamaños que necesitan una gestión del trabajo unificada, procesos personalizables y colaboración conectada entre proyectos. CRM integrado con procesos personalizables, campos personalizados, metas, información basada en IA con ClickUp Brain, automatizaciones para actualizaciones de fases y recordatorios, chat en tiempo real, colaboración en documentos, búsqueda empresarial y paneles visuales. Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones. HubSpot CRM Equipos de ventas y marketing que necesitan datos compartidos, automatización de entradas y seguimiento del ciclo de vida del cliente. Comunicación multicanal con chat en vivo y chatbots, puntuación de clientes potenciales con IA, cronograma de actividades con sincronización automática de correos electrónicos/llamadas/registros, plantillas de correo electrónico, secuencias, CMS y automatización de marketing a través de complementos Hubs, redactor de contenido con IA. Gratis; planes de pago a partir de 50 $/usuario/mes. Folk Equipos centrados en las relaciones que gestionan procesos de gestión de personas, contactos cordiales y flujos de trabajo CRM ligeros. Campos inteligentes y mágicos para una interacción personalizada, campañas y secuencias de automatización, listas de contactos y notas con uso compartido, captura con un solo clic desde LinkedIn/Gmail/navegador. Planes de pago a partir de 25 $/usuario/mes. Pipedrive Equipos de ventas que utilizan procesos visuales, gestión de acuerdos y flujos de trabajo basados en actividades. Asistente de ventas con IA, procesos personalizables, formularios web y chatbots, programación de calendarios, aplicación móvil, seguimiento de actividades, sincronización de correo electrónico y calendario. Planes de pago a partir de 19 $/usuario/mes. Affinity Equipos impulsados por redes, como empresas de capital riesgo y firmas de inversión, que dependen de las presentaciones y la inteligencia relacional. Tomador de notas con IA, mapeo de relaciones, conexiones inferidas, datos enriquecidos de contactos/empresas, campos de fórmula para cálculos personalizados, puestos de colaborador. Planes de pago a partir de 2000 $/usuario/año. Bigin by Zoho CRM Pequeñas empresas y autónomos que necesitan procesos sencillos y optimizados. Telefonía integrada, WhatsApp/SMS/canales sociales, procesos personalizables, aplicaciones móviles, automatizaciones basadas en fases, paneles visuales, controles de acceso basados en roles y registros de auditoría. Gratis; planes de pago a partir de 9 $ al mes por usuario. Capsule CRM Usuarios individuales y equipos pequeños que buscan un gestor de contactos y equipo de ventas sencillo. Perfiles de personas y organizaciones, pistas para secuencias de tareas automatizadas, canalización Kanban, elaboración de informes de ventas y actividades, organización de contactos a través de la extensión Magical. Gratis; planes de pago a partir de 21 $/usuario/mes. Salesflare Equipos que desean una automatización de la captura de datos y una entrada manual mínima. Enriquecimiento automático de datos a partir de correos electrónicos, calendarios y perfiles sociales, canalización de arrastrar y soltar, seguimiento del compromiso, secuencias de correo electrónico, puntuación de clientes potenciales mediante IA y alertas de interés. Planes de pago a partir de 39 $/usuario/mes. EngageBay Equipos conscientes de su presupuesto que desean CRM + automatización de marketing + herramientas de servicio en un solo sistema. Programación de citas, páginas de destino y ventanas emergentes, segmentación y puntuación, Power Dialer y grabación de llamadas, procesos de arrastrar y soltar, elaboración de informes multimódulo, tickets y chat en vivo. Gratis; planes de pago a partir de 14,99 $/usuario/mes. Keap Empresas basadas en servicios que dependen de seguimientos y flujos de trabajo de clientes con un alto grado de automatización. Segmentación basada en etiquetas, recorridos automatizados, facturación y pagos integrados, formularios de pago, cronogramas de actividades y asistente de contenido con IA. Precios personalizados monday. com Personas y equipos que necesitan flujos de trabajo personalizables en un sistema operativo flexible. Tableros visuales, seguimiento de procesos, bandejas de entrada compartidas, integración perfecta con Google Workspace y Outlook, resúmenes de cronograma con IA, desencadenantes de automatización, paneles de previsión. Gratis; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes.

👀 Consejo útil: No todos los procesos de ventas son iguales. Adapta las fases de tu proceso a tu proceso de ventas; por ejemplo, las fases típicas incluyen Calificación de clientes potenciales → Llamada de descubrimiento → Envío de propuesta → Negociación → Cerrada-Ganado/Perdido. Echa un vistazo a estas plantillas gratuitas de procesos de ventas para empezar a crear el tuyo rápidamente.

Las mejores alternativas a Attio que puedes utilizar

Cada una de las herramientas de esta lista ofrece su propio enfoque para gestionar los datos de los clientes, incorporar clientes, realizar el seguimiento de los procesos y apoyar a los equipos de ventas o de atención al cliente:

1. ClickUp (la mejor plataforma unificada para CRM, proyectos y colaboración)

La gestión moderna de las relaciones con los clientes implica el seguimiento de las operaciones a través de complejos procesos de ventas y la automatización de los flujos de trabajo de seguimiento. Requiere la coordinación entre los equipos de marketing y ventas, documentar las interacciones con los clientes y mantener una única fuente de información veraz sobre cada relación.

Cuando tu CRM existe por separado del lugar donde tu equipo gestiona proyectos, almacena la documentación de los clientes y coordina el trabajo, tienes que cambiar constantemente de herramienta para obtener una visión completa.

¡Entra en ClickUp!

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo.

Crea tu sistema ideal para almacenar y analizar contactos, clientes y acuerdos con ClickUp CRM.

Funciona como un potente CRM de ventas y una completa plataforma de gestión del trabajo. Tu canal de ventas, los datos de los clientes, la automatización del marketing y las operaciones de ventas conviven con el trabajo real que realiza tu equipo para atender a esos clientes.

ClickUp elimina todas las formas de dispersión del trabajo para proporcionar un contexto completo, sin importar dónde se encuentre. La gestión de procesos se conecta directamente con la entrega de proyectos. Las conversaciones con los clientes se enlazan con los tickets de soporte y las solicitudes de productos. La automatización de ventas activa flujos de trabajo en toda la organización, no solo dentro de una herramienta CRM independiente.

El CRM de ClickUp ofrece mucho más, así que profundicemos en él:

Organiza y prioriza el trabajo sin esfuerzo

Las tareas de ClickUp se sitúan en el centro de su entorno de trabajo, lo que le proporciona una estructura flexible para centralizar el contexto. Cada tarea puede representar un cliente potencial, un acuerdo, una actividad, un seguimiento o una solicitud de soporte, lo que le proporciona visibilidad sobre lo que necesita atención y quién es el responsable.

Añade campos personalizados de ClickUp a tus tareas de ClickUp para ordenar y filtrar tus datos de CRM .

Con los estados personalizados, las personas asignadas, las fechas límite, las listas de control y las automatizaciones de ventas de ClickUp, tu equipo puede convertir cada interacción en pasos claros a seguir.

Añada campos personalizados de ClickUp para transformar las tareas en registros CRM ricos y dinámicos. Por ejemplo, puede crear:

Valor del acuerdo (moneda) para realizar el seguimiento de los ingresos previstos para cada oportunidad.

Fuente del cliente potencial (menú desplegable) para clasificar el origen de cada cliente potencial (formulario web, recomendación, evento, etc. )

Probabilidad de cierre (porcentaje) para la previsión del estado del canal de ventas con puntuación de confianza.

💡 Consejo profesional: Automatiza el seguimiento de clientes potenciales y campañas integrando plataformas como Gmail, HubSpot o MailChimp con ClickUp. Desencadena secuencias de correos electrónicos automatizados cuando un cliente potencial entre en una fase específica (por ejemplo, cuando un cliente potencial pase a «Interesado», envía un caso práctico). Almacena las interacciones por correo electrónico en las tareas de ClickUp para poder consultarlas fácilmente. Reúne todo tu entorno de trabajo en una única plataforma con más de 1000 integraciones de ClickUp.

Optimice sus procesos al instante

ClickUp Brain, el asistente con tecnología de inteligencia artificial de la plataforma, aligera activamente tu carga de trabajo. Es totalmente contextual, lo que significa que comprende tus tareas, documentos, conversaciones pasadas y la actividad del equipo para darte respuestas.

Da una indicación a ClickUp Brain para que redacte mensajes para la comunicación con los clientes basándose en el contexto de tu entorno de trabajo .

Sus capacidades de gestión de proyectos pueden revisar su canalización, detectar cuellos de botella, escribir actualizaciones e incluso sugerir los siguientes pasos para acuerdos o campañas.

Por ejemplo, si un acuerdo no ha avanzado en una semana, ClickUp Brain lo señala, redacta un seguimiento y actualiza el resumen de su canalización. También puede solicitarle una indicación para que prepare un resumen rápido antes de la próxima reunión del equipo de ventas.

Aquí tienes algunos ejemplos de indicaciones: Resumir todas las operaciones que no han avanzado en los últimos siete días y sugiera las siguientes acciones.

Redacta un mensaje de seguimiento para los clientes potenciales en la fase de «Negociación» que no hayan respondido esta semana.

Escribe una actualización de estado para la campaña de divulgación del primer trimestre basada en la actividad reciente del equipo.

Y si eres nuevo en el campo de la IA en ventas o crees que la mayoría de los consejos sobre IA son exagerados, este es tu vídeo de referencia. Analicemos con claridad cómo utilizar la IA para las ventas: herramientas específicas, indicaciones y plantillas que funcionan para equipos de ventas como el tuyo.

Automatice el trabajo repetitivo con Automatizaciones.

ClickUp Automations se encarga de las partes predecibles y repetitivas de su flujo de trabajo con sencillos desencadenantes personalizados que usted mismo configura. Por ejemplo, cuando un nuevo cliente potencial se marca como «Cualificado», automáticamente asigna la tarea a un representante, añade una etiqueta de «Alta prioridad» y la traslada a la siguiente fase.

Crea automatizaciones personalizadas de ClickUp basadas en sencillos comandos del tipo «si esto, entonces haz aquello» .

A continuación, se muestran algunos ejemplos de automatizaciones que puede configurar: Mueva los nuevos clientes potenciales a la fase adecuada.

Notifica automáticamente a tu equipo cuando el valor de un acuerdo supere un umbral determinado.

Mantén visible la visibilidad de los acuerdos caducados (si una tarea no se ha actualizado en cinco días).

Cómo los agentes de IA potencian a los representantes de ventas

Los agentes de IA para el equipo de ventas son como un arma secreta en su kit de herramientas, para que su equipo pueda centrarse en establecer relaciones y desarrollar estrategias.

Configura desencadenantes personalizados para automatizar tareas repetitivas que consumen mucho tiempo con ClickUp Autopilot Agents.

Estos son los tipos de agentes que puede configurar:

Agentes de puntuación de clientes potenciales : evalúa y prioriza rápidamente los clientes potenciales basándote en información basada en datos.

Bots de comunicación : gestiona las interacciones iniciales con los clientes o los seguimientos.

Agentes de análisis de datos : recopila y procesa números para generar información útil.

Agentes de inteligencia y análisis de la competencia : supervisa las tendencias del mercado y el rendimiento de la competencia.

Agentes de programación: coordina reuniones y gestiona tu Calendario sin esfuerzo.

Supervise el rendimiento y los KPI de un vistazo

Los paneles en tiempo real proporcionan una vista clara del rendimiento de las ventas, el progreso de las operaciones y la interacción con los clientes. Utilice los widgets de elaboración de informes para realizar el seguimiento de las métricas clave e identificar los cuellos de botella antes de que afecten a los resultados empresariales.

Los paneles de ClickUp proporcionan una instantánea en tiempo real del rendimiento de su canal de ventas.

Crea un panel de control CRM personalizado con tarjetas adaptadas a KPI específicos para tomar decisiones basadas en datos.

Puede crear un panel personalizado que se convierta en el centro de comandos dinámico de su equipo con estas tarjetas:

Gráfico de barras o embudo para el valor de las transacciones por fase.

Gráfico circular para el desglose del estado de los clientes potenciales

Tarjeta calculada para ingresos de previsión

Tarjeta de lista para próximas renovaciones

Tarjeta de control de tiempo para los tiempos de respuesta al correo electrónico

También puede supervisar la duración del ciclo de ventas, la opinión de los clientes, la asignación de recursos, las operaciones en riesgo y la atribución de marketing.

💡 Consejo profesional: Aprovecha las vistas Lista, Tablero, Tabla y Pizarra para visualizar los datos de tu CRM de la forma que mejor se adapte a tu equipo. Utiliza las columnas de Relaciones para vincular contactos con cuentas y acuerdos, lo que facilita la navegación y las actualizaciones.

Utiliza plantillas para configurar rápidamente tu primer CRM.

Utilice la plantilla CRM de ClickUp como punto de partida para gestionar los contactos, las operaciones y las tareas en todo su canal de ventas. Ofrece 22 estados personalizados, como «Necesita aprobación», «Cualificado» y «Programado», lo que le permite realizar un seguimiento preciso del progreso de las operaciones y los clientes.

Además, sus ocho campos personalizados, como Tipo de elemento CRM, Nombre del contacto y Cargo, le ayudan a recopilar datos detallados sobre los contactos y las transacciones.

Obtenga una plantilla gratuita Realice el seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades dentro de un canal sistemático con la plantilla CRM de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp

Colabora al instante: centraliza las conversaciones sobre acuerdos, comparte actualizaciones y mantén cada mensaje vinculado directamente al trabajo al que se refiere con centraliza las conversaciones sobre acuerdos, comparte actualizaciones y mantén cada mensaje vinculado directamente al trabajo al que se refiere con ClickUp Chat

Centraliza la documentación: crea guías prácticas, informes de clientes y bases de conocimientos internas que permanezcan conectadas a las tareas y los flujos de trabajo dentro de crea guías prácticas, informes de clientes y bases de conocimientos internas que permanezcan conectadas a las tareas y los flujos de trabajo dentro de ClickUp Docs

Encuentre respuestas rápidamente: busque en todas las tareas, documentos, comentarios y aplicaciones conectadas para encontrar la información exacta que necesita en segundos con busque en todas las tareas, documentos, comentarios y aplicaciones conectadas para encontrar la información exacta que necesita en segundos con ClickUp Enterprise Search.

Automatice el seguimiento: deje que deje que los agentes autónomos de ClickUp AI supervisen los procesos, ejecuten acciones y mantengan el trabajo en marcha sin intervención manual.

Crea contenido pulido: AI Writer for Work de ClickUp Brain. utiliza la IA para tomar notas , redactar borradores de correos electrónicos, propuestas, informes y resúmenes adaptados a tu rol y al contexto del proyecto conde ClickUp Brain.

Limitaciones de ClickUp

Sus amplias opciones de personalización pueden resultar difíciles de manejar para los usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

Lo que más me gusta es lo mucho que puedo centralizar en un solo lugar: tareas, documentos, debates, plazos y paneles de control para diferentes proyectos y equipos. La jerarquía (Espacios de trabajo → Espacios → Carpetas → Listas → Tareas), los campos personalizados y las vistas (Lista, Tablero, Gantt, etc.) me permiten adaptar ClickUp a flujos de trabajo muy diferentes sin necesidad de herramientas separadas. También es ideal para el trabajo colaborativo: los comentarios, los comentarios asignados, las listas de control y las automatizaciones facilitan mucho el seguimiento de quién está haciendo qué y mantienen bajo control los proyectos complejos.

Lo que más me gusta es lo mucho que puedo centralizar en un solo lugar: tareas, documentos, debates, plazos y paneles de control para diferentes proyectos y equipos. La jerarquía (Espacios de trabajo → Espacios → Carpetas → Listas → Tareas), los campos personalizados y las vistas (Lista, Tablero, Gantt, etc.) me permiten adaptar ClickUp a flujos de trabajo muy diferentes sin necesidad de herramientas separadas. También es ideal para el trabajo colaborativo: los comentarios, los comentarios asignados, las listas de control y las automatizaciones facilitan mucho el seguimiento de quién está haciendo qué y mantienen bajo control los proyectos complejos.

💡 Consejo profesional: Los gerentes de ventas no deberían tener que compilar informes manualmente ni rebuscar en los registros de CRM para comprender el estado de los acuerdos o el rendimiento del equipo. ClickUp BrainGPT proporciona respuestas instantáneas sobre el estado de los procesos, las interacciones con los clientes y las tendencias de ventas basándose en todos tus datos de CRM. Utiliza tu voz para dictar notas, configurar recordatorios y realizar búsquedas en tu entorno de trabajo. A continuación te explicamos cómo: Busca en todos los puntos de contacto con los clientes : encuentra al instante conversaciones específicas con clientes, condiciones contractuales o compromisos anteriores buscando en acuerdos, tareas, correos electrónicos, notas de reuniones y documentos.

Información instantánea sobre los procesos sin necesidad de elaboración de informes manuales : pregunta a BrainGPT «¿Qué acuerdos corren el riesgo de fracasar este trimestre?» y obtén respuestas inmediatas basadas en las fases reales de los acuerdos, los registros de actividad y las fechas de cierre en todos tus entornos de trabajo.

Actualizaciones de CRM por voz sobre la marcha : utilice : utilice Talk to Text para registrar las llamadas de los clientes, actualizar las fases de las transacciones o añadir notas después de las reuniones con los clientes mientras conduce o entre citas.

Seleccione el modelo de IA adecuado para cada tarea: BrainGPT ofrece múltiples LLM, por lo que puede utilizar Claude para redactar correos electrónicos personalizados, ChatGPT para analizar patrones de negociación u otros modelos para tareas de ventas específicas.

2. HubSpot CRM (la mejor para la alineación del equipo de ventas y marketing a gran escala)

vía HubSpot

HubSpot es una buena opción para equipos que desean optimizar sus tareas de marketing, ventas y servicio. Comience con un CRM gratuito que cubre lo básico: contactos, acuerdos, correos electrónicos y formularios, y luego añada más funciones solo si las necesita. Además, puede crear una base de datos CRM compartida que garantice que todos trabajen con la misma información de los clientes.

La plataforma se basa en un enfoque entrante, por lo que admite de forma natural el fomento de clientes potenciales basado en el contenido, la automatización sencilla y los seguimientos organizados. Y si sus necesidades cambian, puede añadir Hubs para la automatización del marketing, secuencias de ventas, tickets, bases de conocimiento, sincronización de datos o incluso funciones CMS.

Las mejores funciones de HubSpot CRM

Atraiga a los visitantes del sitio web con el chat en vivo y los chatbots que capturan información sobre los clientes potenciales.

Utiliza la puntuación de clientes potenciales y la información inteligente impulsada por la IA para priorizar a los clientes potenciales en función de su compromiso.

Mantén un registro de comunicaciones organizado con los cronogramas de actividad, que registran automáticamente los correos electrónicos, las llamadas, las reuniones y las notas dentro del software de base de datos de clientes

Accede a un redactor de contenido con IA para realizar la creación rápida de contenidos para materiales de marketing.

Limitaciones de HubSpot CRM

Algunas funciones no son lo suficientemente flexibles y personalizables; por ejemplo, solo se pueden añadir fuentes si se tienen conocimientos técnicos.

Diseñar un correo electrónico dentro de la plataforma no es fácil de usar para los usuarios, a diferencia de las alternativas a HubSpot.

Precios de HubSpot CRM

Free

Profesional: 50 $ al mes por usuario

Corporación: 75 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de HubSpot CRM

G2: 4,5/5 (más de 14 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot CRM?

Esto es lo que opinó un crítico de G2:

Me encanta cómo HubSpot Marketing Hub sirve como nuestra única fuente de información, integrándose a la perfección como nuestra plataforma de CRM y marketing. Me permite gestionar campañas de marketing, segmentos, informes y correos electrónicos de manera eficiente, lo que lo hace indispensable en las operaciones diarias... Algunas de las limitaciones solo se hacen evidentes a medida que creces. Por ejemplo, escalar contenido dinámico o crear flujos de trabajo con múltiples ramificaciones puede volverse rápidamente complicado...

Me encanta cómo HubSpot Marketing Hub sirve como nuestra única fuente de información, integrándose a la perfección como nuestra plataforma de CRM y marketing. Me permite gestionar campañas de marketing, segmentos, informes y correos electrónicos de manera eficiente, lo que lo hace indispensable en las operaciones diarias... Algunas de las limitaciones solo se hacen evidentes a medida que creces. Por ejemplo, escalar contenido dinámico o crear flujos de trabajo con múltiples ramificaciones puede volverse rápidamente complicado...

📮 ClickUp Insight: El 16 % quiere dirigir una pequeña empresa como parte de su cartera, pero solo el 7 % lo hace actualmente. El miedo a tener que hacerlo todo por tu cuenta es una de las muchas razones que a menudo frenan a las personas. Si eres un fundador en solitario, ClickUp Brain GPT actúa como tu socio de la empresa. Pídele que priorice los clientes potenciales, redacte correos electrónicos de divulgación o realice el seguimiento del inventario, mientras tus agentes de IA se encargan del trabajo rutinario. Todas las tareas, desde la comercialización de sus servicios hasta la gestión de pedidos, se pueden gestionar mediante flujos de trabajo basados en IA, lo que le permite centrarse en hacer crecer su empresa, en lugar de solo gestionarla.

3. Folk (ideal para equipos centrados en las relaciones que gestionan contactos cordiales)

vía Folk

Folk es un CRM colaborativo ligero y centrado en las relaciones, creado para personas y equipos pequeños que desean una forma fácil y flexible de gestionar a las personas. Adopta un enfoque similar al de las hojas de cálculo, que resulta familiar en herramientas como Airtable o Notion, lo que facilita la organización de contactos, procesos y proyectos.

La plataforma centraliza todo tipo de relaciones: clientes, candidatos, socios, inversores y colaboradores. De este modo, funciona tan bien para la contratación y la recaudación de fondos como para las ventas. Con la captura de contactos con un solo clic desde LinkedIn, Gmail y el navegador, Folk reduce la fricción de crear y enriquecer tu red.

Las mejores funciones de Folk

Prioriza los clientes potenciales con Smart Fields y Magic Fields , impulsados por IA, que clasifican a los prospectos.

Utilice secuencias y campañas de automatización para enviar comunicaciones personalizadas y masivas con sugerencias de contenido generadas por IA.

Comparte listas de contactos, notas y cronogramas de interacción para que tu equipo tenga visibilidad de las conversaciones y evitar duplicaciones en la comunicación.

Limitaciones populares

Carece de las funciones avanzadas de elaboración de informes y automatización que ofrecen otras alternativas a Folk CRM.

Los mensajes directos de LinkedIn no se pueden integrar en la plataforma.

Precios populares

Estándar: 25 $ al mes por usuario

Premium: 50 $ al mes por usuario

Personalizado: 100 $/mes por usuario a partir de

Valoraciones y opiniones de los usuarios

G2: 4,5/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Folk?

Directamente de una reseña:

Me gusta Folk CRM porque no es complicado. Es fluido, ofrece integraciones y funciones personalizadas que facilitan las operaciones diarias... La integración con LinkedIn puede ser inestable a veces, pero eso es de esperar, dado lo mucho que LinkedIn se esfuerza por bloquear a los actores externos, especialmente a los más pequeños como Folk...

Me gusta Folk CRM porque no es complicado. Es fluido, ofrece integraciones y funciones personalizadas que facilitan las operaciones diarias... La integración con LinkedIn puede ser inestable a veces, pero eso es de esperar, dado lo mucho que LinkedIn se esfuerza por bloquear a los actores externos, especialmente a los más pequeños como Folk...

🔍 ¿Sabías que...? Un precursor interesante del CRM (al menos para los aficionados a la historia) fue el Farley File, elaborado por James Farley, director de campaña del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Se trataba de un archivo detallado con datos personales y políticos sobre las personas con las que se reunía FDR, incluyendo cumpleaños, detalles familiares y mucho más. Esto ayudó a FDR a dar una imagen de gran cercanía con la gente.

💡 Consejo profesional: antes de personalizar las fases en un nuevo CRM, valida tu lógica de calificación de clientes potenciales con el marco BANT (presupuesto, autoridad, necesidad, cronograma). Esto evita que los procesos se saturen y garantiza que tu CRM realice el seguimiento de lo que realmente importa.

4. Pipedrive (ideal para equipos de ventas que dependen de procesos visuales y seguimiento de operaciones)

a través de Pipedrive

Pipedrive es un CRM orientado a las ventas que se basa en procesos visuales que ayudan a los representantes a mantener el impulso de las negociaciones. No pretende ser una plataforma todo en uno, sino que se centra en lo que necesitan los representantes de ventas, incluyendo tableros de negociación limpios, pasos claros a seguir y una automatización ligera que elimina el trabajo administrativo.

Su canalización de estilo kanban facilita arrastrar acuerdos entre fases, detectar cuellos de botella y mantener un embudo saludable de un vistazo, un enfoque moldeado por su filosofía «creado por vendedores». La plataforma incluye funciones esenciales como canales personalizables, gestión de contactos, seguimiento de actividades, sincronización de correo electrónico y calendario, y una sólida aplicación móvil para vender sobre la marcha.

Las mejores funciones de Pipedrive

Implemente su asistente de ventas con IA para señalar acuerdos estancados, obtener recomendaciones de acciones y gestionar tareas repetitivas.

Captura clientes potenciales con formularios web personalizados y chatbots.

Programa reuniones con su integración de Calendario, incluida la programación por turnos.

Limitaciones de Pipedrive

Carece de una automatización para alertar a las personas asignadas durante la asignación de tareas.

A diferencia de las alternativas a Pipedrive , es difícil crear flujos de trabajo condicionales de varios pasos.

Precios de Pipedrive

Lite: 19 $ al mes por usuario

Crecimiento: 34 $ al mes por usuario.

Premium: 64 $ al mes por usuario

Ultimate: 89 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 2700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?

Un crítico dijo:

Aprecio Pipedrive por su excelente interfaz de usuario, que mejora enormemente la usabilidad y hace que la interacción sea fluida e intuitiva. La facilidad de acceso desde diversos dispositivos, como teléfonos y ordenadores, junto con su naturaleza basada en la nube, facilita operaciones fluidas independientemente de la ubicación. No me gusta la forma en que Pipedrive gestiona múltiples acuerdos para el mismo proyecto. Es difícil separar estos acuerdos fácilmente para evitar duplicados.

Aprecio Pipedrive por su excelente interfaz de usuario, que mejora enormemente la usabilidad y hace que la interacción sea fluida e intuitiva. La facilidad de acceso desde diversos dispositivos, como teléfonos y ordenadores, junto con su naturaleza basada en la nube, facilita operaciones fluidas independientemente de la ubicación. No me gusta la forma en que Pipedrive gestiona múltiples acuerdos para el mismo proyecto. Es difícil separar estos acuerdos fácilmente para evitar duplicados.

📖 Lea también: Plantillas para la incorporación de empleados

5. Affinity (la mejor para gestionar acuerdos basados en redes e inteligencia relacional)

a través de Affinity

Affinity está diseñado para equipos que dependen en gran medida de las redes y las presentaciones personales, como empresas de capital riesgo, equipos de inversión y mesas de negociación. Captura automáticamente todos los correos electrónicos y eventos del calendario para crear un mapa dinámico de quién conoce a quién, lo que proporciona a su equipo visibilidad sobre las conexiones más sólidas.

La plataforma enriquece sus registros de contactos y empresas con datos actualizados, incluyendo cambios de trabajo, información sobre la organización y mucho más. Es importante destacar que Affinity muestra vías de presentación cordiales, resaltando automáticamente las conexiones internas con las partes interesadas clave, lo que puede ayudar a los equipos a acelerar los acuerdos.

Las mejores funciones de Affinity

Captura y transforma las discusiones de las reuniones en notas con Affinity Notetaker , impulsado por IA.

Cuantifica tu red con Smart Relationship Mapping e Inferred Connections .

Colabora con tu equipo y socios externos utilizando Collaborator Seats .

Realice cálculos personalizados en conjuntos de datos dentro de Affinity Lists utilizando Formula Fields .

Limitaciones de Affinity

Sin integración directa con LinkedIn.

Funciones de gestión de documentos deficientes que no tienen conexión con las herramientas existentes en su infraestructura tecnológica.

Precios por afinidad

Imprescindible: 2000 $ al año por usuario.

Escala: 2300 $/año por usuario

Avanzado: 2700 $ al año por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Affinity

G2: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (no hay suficientes reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Affinity?

Esto es lo que decía una reseña de G2:

Está diseñado específicamente para los casos de uso de un inversor de capital riesgo. Se integra muy bien con el correo electrónico y el Calendario. Las funciones de toma de notas y la IA inicial funcionan muy bien. La aplicación móvil no es muy útil. La función de búsqueda necesita más mejoras.

Está diseñado específicamente para los casos de uso de un inversor de capital riesgo. Se integra muy bien con el correo electrónico y el Calendario. Las funciones de toma de notas y la IA inicial funcionan muy bien. La aplicación móvil no es muy útil. La función de búsqueda necesita más mejoras.

🧠 Dato curioso: Hace años, con el auge de la Web 2.0 y las redes sociales, surgió un nuevo paradigma denominado CRM social (o CRM 2.0). Este permite a las empresas integrar canales sociales (como Facebook o Twitter) en su estrategia de CRM.

6. Bigin by Zoho CRM (ideal para pequeñas empresas que necesitan procesos optimizados)

vía Bigin

Bigin está diseñado para pequeñas empresas, autónomos y microequipos que desean un CRM intuitivo sin una complejidad abrumadora. Admite múltiples procesos personalizados, por lo que puede realizar el seguimiento de diferentes tipos de recorridos de clientes (ventas, incorporación, soporte, etc.).

Además, la plataforma le permite desencadenar automatizaciones basadas en fases. De esta manera, cuando un acuerdo pasa a una fase concreta, puede enviar correos electrónicos, crear tareas o reevaluar campos de forma automática. Puede realizar y realizar el seguimiento de las llamadas directamente desde el CRM utilizando los proveedores compatibles a través de PhoneBridge de Zoho.

Las mejores funciones de Bigin

Atraiga a los clientes utilizando su telefonía integrada, WhatsApp, SMS y canales de redes sociales.

Utiliza su enfoque centrado en los dispositivos móviles con aplicaciones para iOS y Android, para que tu equipo pueda estar al tanto de su cronograma desde cualquier lugar.

Genere paneles visuales e informes detallados sobre el rendimiento de las ventas, las fases del proceso de ventas y las actividades del equipo.

Proteja la información confidencial con controles de acceso basados en roles, registros de auditoría y manejo seguro de datos (con compatibilidad con GDPR, SSO y autenticación multifactorial).

Límites de Bigin

Integraciones limitadas con aplicaciones de terceros que no forman parte de la suite Zoho.

Carece de flexibilidad en los desencadenantes de automatización y los paneles.

Precios de Bigin

Free

Express: 9 $ al mes por usuario

Premier: 15 $ al mes por usuario

Bigin 360: 21 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Bigin

G2: 4,6/5 (más de 650 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 650 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bigin?

Opinión de un usuario:

Bigin by Zoho CRM ofrece una experiencia CRM limpia, intuitiva y ligera, perfecta para equipos pequeños y en crecimiento. La vista de canalización facilita el seguimiento de las transacciones, y la aplicación móvil permite acceder a todo desde cualquier lugar. Aunque Bigin es ideal por su simplicidad, le vendrían bien algunas opciones más avanzadas de personalización de informes y flujos de trabajo. Las integraciones con herramientas de terceros ajenas a la suite Zoho son algo limitadas.

Bigin by Zoho CRM ofrece una experiencia CRM limpia, intuitiva y ligera, perfecta para equipos pequeños y en crecimiento. La vista de canalización facilita el seguimiento de las transacciones, y la aplicación móvil permite acceder a todo desde cualquier lugar. Aunque Bigin es ideal por su simplicidad, le vendrían bien algunas opciones más avanzadas de personalización de informes y flujos de trabajo. Las integraciones con herramientas de terceros ajenas a la suite Zoho son algo limitadas.

📖 Lea también: Los mejores redactores de correo electrónico con IA para profesionales y especialistas en marketing

7. Capsule CRM (ideal para usuarios individuales y equipos pequeños)

a través de Capsule CRM

Capsule CRM está diseñado para pequeñas y medianas empresas que necesitan un sistema fiable y fácil de usar para gestionar contactos, tareas y oportunidades de venta. En cuanto a los contactos, te permite almacenar perfiles completos, como nombres, datos de la empresa, notas e incluso enlaces a redes sociales, y enriquece automáticamente los perfiles con información adicional.

Su gestión de procesos es visual y flexible. Puede arrastrar acuerdos entre fases en un tablero Kanban, configurar múltiples procesos para reflejar diferentes procesos de ventas (por ejemplo, nuevos negocios frente a ventas adicionales) y realizar el seguimiento del valor de los acuerdos y la participación de los clientes.

Además, sus funciones de elaboración de informes son sólidas y ofrecen una variedad de informes de ventas y actividades (ganancias/pérdidas, crecimiento del canal, tamaño medio de las operaciones) que se pueden filtrar por fechas, usuarios o equipos.

Las mejores funciones de Capsule CRM

Gestiona las oportunidades de ventas en las pestañas «Personas» y «Organizaciones» con funciones sencillas de importación, etiquetado y registro de actividades.

Automatice las tareas rutinarias de ventas y proyectos con Tracks , que permite la activación secuencial de tareas.

Captura contactos automáticamente desde LinkedIn, WhatsApp, Gmail y Outlook utilizando la extensión «Magical» para el navegador Capsule.

Limitaciones de Capsule CRM

La aplicación móvil es lenta, tiene pocas funciones y es poco intuitiva.

Tendrá que utilizar un software de terceros como Zapier para establecer la conexión con otras herramientas de su pila tecnológica; carece de integraciones con sistemas como APTEM, Survey Monkey y Force 24.

Precios de Capsule CRM

Free

Starter: 21 $/mes por usuario

Crecimiento: 38 $ al mes por usuario.

Avanzado: 60 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Capsule CRM

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Capsule CRM?

Una perspectiva sobre Capsule CRM:

Aprecio cómo Capsule CRM ha sido fundamental para mantener un registro detallado de las conversaciones y oportunidades con clientes y prospectos. Considero que la simplicidad de Capsule CRM es su función más destacada; simplemente funciona sin complicaciones innecesarias. Me doy cuenta de que hay muchas funciones en Capsule CRM que probablemente no estoy utilizando. Sería útil contar con vídeos tutoriales para aprender a utilizar estas funciones adicionales de manera eficaz.

Aprecio cómo Capsule CRM ha sido fundamental para mantener un registro detallado de las conversaciones y oportunidades con clientes y prospectos. Considero que la simplicidad de Capsule CRM es su característica más destacada; simplemente funciona sin complicaciones innecesarias. Me doy cuenta de que hay muchas funciones en Capsule CRM que probablemente no estoy utilizando. Sería útil contar con vídeos tutoriales para aprender a utilizar estas funciones adicionales de manera eficaz.

vía Salesflare

Salesflare está diseñado para equipos que detestan la introducción manual de datos (¡y se nota!). La plataforma extrae automáticamente los datos de contacto de los correos electrónicos, las reuniones del Calendario, las firmas, los perfiles sociales e incluso las visitas a sitios web. Esto lo hace especialmente atractivo para las empresas B2B, donde el contexto y el historial de relaciones son esenciales.

Su canal visual facilita la gestión de las operaciones, mientras que la automatización se encarga del trabajo repetitivo: recordatorios de seguimiento, movimientos de fases y secuencias de correo electrónico. El seguimiento de interacción de Salesflare muestra quién ha abierto tus correos electrónicos, ha hecho clic en los enlaces y ha visitado tu sitio web. De este modo, te ayuda a perfeccionar tus campañas de fidelización.

Las mejores funciones de Salesflare

Visualiza tu proceso de ventas con un canal de ventas de arrastrar y soltar.

Automatiza los flujos de trabajo de seguimiento con secuencias de correo electrónico que envían campañas personalizadas de varios pasos desencadenadas por el comportamiento.

Utilice la puntuación de clientes potenciales basada en IA y las alertas de interés para priorizar a los clientes potenciales.

Límites de Salesflare

Carece de automatizaciones para enviar documentos directamente al CRM y no ofrece funciones para la elaboración de informes y paneles.

Integraciones nativas con límites, lo que significa que tienes que tener una dependencia de Zapier.

Precios de Salesflare

Crecimiento: 39 $ al mes por usuario.

Pro: 64 $ al mes por usuario

Corporación: 124 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Salesflare

G2: 4,8/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesflare?

Esto es lo que opinaba un usuario de G2:

Aprecio la capacidad de Salesflare para extraer datos de correos electrónicos, calendarios, redes sociales y registros telefónicos, lo que me ahorra mucho tiempo al eliminar la necesidad de actualizaciones manuales... Salesflare puede resultar un poco limitado para corporaciones o equipos muy grandes. Es adecuado principalmente para pequeñas y medianas empresas, y me gustaría que también se pudiera utilizar en grandes corporaciones.

Aprecio la capacidad de Salesflare para extraer datos de correos electrónicos, calendarios, redes sociales y registros telefónicos, lo que me ahorra mucho tiempo al eliminar la necesidad de actualizaciones manuales... Salesflare puede resultar un poco limitado para corporaciones o equipos muy grandes. Es adecuado principalmente para pequeñas y medianas empresas, y me gustaría que también se pudiera utilizar en grandes corporaciones.

🔍 ¿Sabías que...? La primera forma de «CRM» era, literalmente, un Rolodex. Se trataba de una rueda giratoria en la que los comerciales almacenaban los datos de los clientes, inventada por Arnold Neustadter y Hildaur Neilsen, de la empresa estadounidense Zephyr, en 1956.

a través de EngageBay

EngageBay ofrece un conjunto de herramientas para CRM, automatización de marketing, procesos de ventas y soporte al cliente. En el ámbito del marketing, incluye flujos de trabajo visuales para la captación de clientes potenciales, la segmentación, la puntuación y las campañas multicanal. Puede crear secuencias específicas que reaccionen al comportamiento de los clientes, lo que permite incluso a los equipos pequeños ejecutar una automatización sofisticada.

Por otro lado, su CRM de ventas ofrece procesos de arrastrar y soltar, perfiles de contacto detallados, programación de citas y telefonía integrada. La plataforma también admite interacciones con los clientes en tiempo real a través de chat en vivo, formularios web y tickets de soporte, todo ello integrado en un único registro de cliente.

Las mejores funciones de EngageBay

Programa citas y realiza la automatización de la gestión del calendario con enlaces personalizados para reuniones y el uso compartido del calendario para todo el equipo.

Captura y cultiva clientes potenciales a través de páginas de destino personalizables, formularios web y ventanas emergentes inteligentes.

Integra la telefonía con Power Dialer , la grabación de llamadas y la información sobre las llamadas en tiempo real.

Evalúa qué canales generan conversiones, cómo progresa el progreso de los clientes potenciales y dónde se producen los cuellos de botella con la elaboración de informes multimódulo.

Límites de EngageBay

Los usuarios se quejan de que la aplicación móvil carece de las funciones de la aplicación de escritorio.

Carece de integraciones especializadas y funciones de elaboración de informes para la contratación.

Precios de EngageBay

Free

Básico: 14,99 $ al mes por usuario.

Crecimiento: 64,99 $ al mes por usuario.

Pro: 119,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre EngageBay

G2: 4,7/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre EngageBay?

De un crítico de G2:

Cada día recibimos un gran número de consultas de estudiantes y gestionarlas todas solía ser bastante caótico. Con EngageBay, todo está organizado: los clientes potenciales, los correos electrónicos, los formularios y los recordatorios están todos en un solo lugar. Las automatizaciones nos resultan especialmente útiles... Agradecería que los informes ofrecieran más detalles para satisfacer mejor las necesidades educativas, como el seguimiento de los lotes que tuvieron mayores tasas de conversión o la supervisión del progreso de los estudiantes a lo largo del ciclo de admisión.

Cada día recibimos un gran número de consultas de estudiantes y gestionarlas todas solía ser bastante caótico. Con EngageBay, todo está organizado: los clientes potenciales, los correos electrónicos, los formularios y los recordatorios están todos en un solo lugar. Las automatizaciones nos resultan especialmente útiles... Agradecería que los informes ofrecieran más detalles para satisfacer mejor las necesidades educativas, como el seguimiento de los lotes que tuvieron mayores tasas de conversión o la supervisión del progreso de los estudiantes a lo largo del ciclo de admisión.

🔍 ¿Sabías que... En 1993, Tom Siebel dejó Oracle para fundar Siebel Systems, que se convirtió en pionera en «automatización de la fuerza de ventas» (SFA), incluyendo el seguimiento de clientes potenciales, la automatización de tareas de ventas y la gestión de procesos.

📖 Lea también: EngageBay CRM frente a ClickUp

10. Keap (ideal para empresas de servicios que utilizan seguimientos con un alto grado de automatización)

a través de Keap

Keap (antes Infusionsoft) está diseñado para pequeñas empresas, autónomos y proveedores de servicios. La plataforma recopila contactos, marketing por correo electrónico, facturas, citas y pagos. Además, puede garantizar la gestión de clientes mediante la sincronización integrada del correo electrónico, los registros de llamadas y los cronogramas de actividades.

Su generador de automatización es uno de sus aspectos más destacados. Mediante el uso de desencadenantes y acciones, crea recorridos personalizados para los clientes que envían seguimientos, asignan tareas, actualizan campos e inician secuencias de correos electrónicos basadas en el comportamiento de los usuarios.

Las mejores funciones de Keap

Garantiza la gestión de contactos y clientes potenciales con etiquetas, perfiles detallados, seguimiento de interacciones y notas.

Utilice las funciones integradas de pagos y facturación para crear formularios de pago, enviar facturas, realizar el seguimiento de los pagos y llevar a cabo la automatización de la facturación.

Segmente los contactos con filtros flexibles basados en etiquetas y desencadenantes de automatización para enviar mensajes personalizados.

Aprovecha un asistente de contenido basado en IA para generar textos de marketing personalizados.

Limitaciones de Keap

Los usuarios informan de la falta de funciones, especialmente en áreas como el comercio electrónico y la integración de IA, lo que les lleva a buscar alternativas a Keap.

Las plantillas están desactualizadas y son menos flexibles.

Precios de Keap

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Keap

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,1/5 (más de 1250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Keap?

Un crítico dijo:

Aprecio mucho los flujos de trabajo de Keap; en mi opinión, son los mejores del sector. También me gusta utilizar sus nuevas funciones de marketing por SMS. Además, su capacidad de entrega de correo electrónico es excelente. Keap es bastante caro, lo cual es mi principal problema con el software. Además, puede resultar complicado para los nuevos usuarios. Aunque es una plataforma robusta, esto a veces dificulta su uso.

Aprecio mucho los flujos de trabajo de Keap; en mi opinión, son los mejores del sector. También me gusta utilizar sus nuevas funciones de marketing por SMS. Además, su capacidad de entrega de correo electrónico es excelente. Keap es bastante caro, lo cual es mi principal problema con el software. Además, puede resultar complicado para los nuevos usuarios. Aunque es una plataforma robusta, esto a veces dificulta su uso.

💡 Consejo profesional: si tu equipo gestiona acuerdos B2B o empresariales, configura tus fases de CRM en torno a MEDDIC (métricas, comprador económico, criterios de decisión, proceso de decisión, identificación de problemas, defensor). Mejora la precisión de las previsiones y crea oportunidades más claras y basadas en información.

11. monday. com (Ideal para personas que desean flujos de trabajo personalizables en un sistema operativo de trabajo)

Monday.com te ofrece una personalización flexible en torno a los procesos, los flujos de trabajo y la colaboración. Crea tableros visuales utilizando grupos, columnas y vistas (tabla, Kanban, cronograma) para realizar el seguimiento de los clientes potenciales, las operaciones y los contactos en la estructura que mejor se adapte a tu equipo.

Encontrarás secuencias de correo electrónico, envíos masivos de correo electrónico, registro de llamadas y reuniones, y funciones de automatización para tareas y movimientos de operaciones. Sus paneles de control y herramientas de previsión te permiten supervisar el estado de los procesos, el rendimiento del equipo y los resultados de las operaciones mediante gráficos de embudo, tablas de clasificación y filtros.

Las mejores funciones de monday.com

Centralice la comunicación con bandejas de entrada compartidas y herramientas de colaboración.

Realice un seguimiento de las comunicaciones por correo electrónico con las integraciones integradas de Gmail y Outlook, que permiten enviar, recibir y realizar el seguimiento en tiempo real.

Extraiga opiniones, obtenga sugerencias personalizadas sobre pasos prácticos y prediga el intento correcto o el fracaso de las operaciones con sus resúmenes de cronograma basados en IA.

Limitaciones de monday.com

No se pueden utilizar fórmulas para mostrar números y carece de automatización del flujo de trabajo con IA para la información reflejada.

monday.com. La integración con Outlook no resulta útil cuando se gestionan varios contratos con un solo contacto, así que busca alternativas

Precios de monday.com

Free

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario.

Ventaja: 24 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de monday.com

G2: 4,7/5 (más de 17 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?

Un usuario de monday.com dijo:

Me gusta mucho lo intuitivo y fácil de usar que es monday CRM: es muy visual y sencillo, por lo que todo nuestro equipo puede empezar a utilizarlo sin necesidad de mucha formación... La única desventaja para mí es que creo que el CRM tiene mucho más potencial del que estamos aprovechando actualmente, y probablemente solo estamos arañando la superficie con las funciones básicas.

Me gusta mucho lo intuitivo y fácil de usar que es monday CRM: es muy visual y sencillo, por lo que todo nuestro equipo puede empezar a utilizarlo sin necesidad de mucha formación... La única desventaja para mí es que creo que el CRM tiene mucho más potencial del que estamos aprovechando actualmente, y probablemente solo estamos arañando la superficie con las funciones básicas.

