Así que se pasó al formato digital. Estupendo.

Te deshiciste de las pilas de papel y lo pasaste todo a Internet, tal vez a Documentos de Google, unidades compartidas o Notion, para crear flujos de trabajo más optimizados.

Parece moderno, ¿verdad?

Excepto que su equipo sigue dedicando más de 30 minutos al día a buscar la información adecuada.

Encuentra cinco versiones del mismo archivo, cada una editada por una persona diferente.

La presentación para el cliente que necesita está enterrada en una carpeta aleatoria que no recuerda dónde está.

La mitad de las notas de la última reunión del equipo están en el cuaderno de alguien. ¿Y la otra mitad? Nadie sabe dónde está.

Ya sea digital o no, si su conocimiento está disperso, su productividad no va a ninguna parte. Cada minuto perdido en la búsqueda de información agota silenciosamente el valioso tiempo y energía de su equipo.

Veamos cuál es el coste oculto de la documentación dispersa y qué puede hacer para solucionarlo.

Los costes ocultos de la documentación dispersa

La documentación dispersa significa que la información de su equipo está repartida por demasiados lugares, como unidades compartidas, cadenas de correos electrónicos, chats, notas personales, documentos en papel, etc. Como resultado, no hay estructura ni una única fuente de información veraz.

Esto es lo que le cuesta a su equipo o empresa la documentación dispersa:

Reducción de la eficiencia del equipo

La productividad y la eficiencia de los empleados se ven directamente afectadas cuando los documentos están dispersos por todas partes. Su equipo dedica más tiempo a cambiar de una plataforma a otra para encontrar la información que a utilizarla realmente.

Cada minuto perdido en este cambio de contexto acaba con la concentración y el impulso de su equipo.

✅ Datos contrastados: IDC estima que los trabajadores del conocimiento dedican aproximadamente el 16 % de su tiempo solo a buscar archivos. Lo peor es que, incluso después de todo ese esfuerzo desperdiciado, solo logran la ubicación de lo que necesitan el 56 % de las veces.

Pero, ¿qué ocurre cuando alguien sigue sin encontrar lo que busca? Se lo pregunta a un compañero. Aunque esto suena como un trabajo en equipo ideal, en realidad es un enorme obstáculo para la productividad:

La persona que pregunta tiene que detenerse y esperar. Su tarea queda completamente en suspenso.

La persona que responde se ve interrumpida en su trabajo profundo.

Sin embargo, eso no es nada comparado con lo que ocurre cuando una persona clave abandona el equipo.

Todo el conocimiento institucional no documentado que poseen —los pequeños consejos sobre cómo funciona realmente un proceso, dónde se encuentra la versión más actualizada o con quién hablar para obtener información específica— simplemente se va con ellos.

📮 Información de ClickUp: ¿No encuentra la respuesta? Pregunte a un compañero, pero ¿a qué precio? Casi la mitad de los empleados interrumpen regularmente a sus compañeros de equipo para pedirles información. ¿Y cada vez que lo hacen? Se tarda hasta 23 minutos en volver a concentrarse. Eso supone horas de productividad perdidas cada semana. Aquí es donde necesita un cerebro centralizado para su organización. Un compañero de trabajo impulsado por IA, también conocido como ClickUp Brain, puede proporcionarle todo lo que necesita en un solo lugar: respuestas, información, archivos, contexto, ¡lo que sea!

Aumento de los errores y la falta de comunicación

La falta de documentación compartida y centralizada puede llevar a su equipo a trabajar con información errónea o incompleta.

¿Cuáles son los verdaderos costes de estos errores? Las personas dejan de considerar la documentación como una fuente de verdad y tratan de evitar su uso.

Imagínese lo siguiente:

📌 Ejemplo 1: Un representante de ventas tiene dos versiones del mismo modelo de precios en su escritorio. Aunque ambas parecen idénticas, una tiene un descuento actualizado y la otra no. El representante de ventas envía el modelo de precios incorrecto al cliente. Para cuando alguien finalmente detecta el error, el presupuesto ya se ha enviado y no hay mucho que se pueda hacer.

El control deficiente de las versiones en la gestión de proyectos no es el único factor que provoca inconsistencias. Cuando los detalles importantes quedan atrapados en espacios privados (o silos), el resultado es igual de perjudicial, ya que añade fricción a sus procesos.

Así es como:

📌 Ejemplo 2: Imagina que tu equipo de producto debate y finaliza una pequeña actualización de funciones en su canal privado de Slack. Se olvidaron de actualizar el documento oficial de especificaciones técnicas. El equipo de desarrollo sigue desarrollando la función basándose en los requisitos antiguos. Tiene que realizar un trabajo innecesario que se podría haber evitado con una gestión adecuada de los documentos.

Dificultad para incorporar nuevos miembros al equipo

Si sus nuevos empleados se ven obligados a saltar entre documentos de Word aleatorios, enlaces a antiguos hilos de chat o antiguos hilos de correo electrónico, les está impidiendo contribuir a plena capacidad.

La única forma que le queda a un nuevo empleado para aprender el funcionamiento es preguntando constantemente a sus compañeros de equipo. Eso significa que los miembros más experimentados del equipo deben dedicar una cantidad significativa de tiempo a la transferencia manual y personalizada de conocimientos.

✅ Datos contrastados: el 42 % de los nuevos empleados afirma que la información que necesitan en el trabajo está demasiado dispersa en diferentes plataformas. Eso significa que casi la mitad de los nuevos miembros de su equipo pasan sus primeras semanas simplemente averiguando dónde se encuentra la información, en lugar de ponerla en práctica.

Menor responsabilidad y trazabilidad

Es imposible recordar y realizar el seguimiento de quién es responsable de mantener la documentación cuando esta se encuentra dispersa en numerosas herramientas. Todo el mundo da por sentado que otra persona se encargará de las actualizaciones, lo que inevitablemente significa que nadie lo hace realmente.

Considere este escenario clásico:

📌 Ejemplo: Alguien crea la documentación de un proceso para un proyecto. Tres meses después, otro miembro del equipo la descarga, realiza algunos ajustes rápidos y sube la «última» versión a una carpeta o plataforma completamente diferente. Ahora hay dos versiones contradictorias y nadie sabe cuál es la que sigue oficialmente el equipo.

Lo que agrava aún más este desorden es la falta de contexto.

Incluso si el historial de un documento muestra quién realizó una edición, el documento en sí mismo suele estar desconectado de las conversaciones internas. No se puede rastrear quién sugirió el cambio, cuándo se sugirió ni por qué. Esto crea una enorme brecha de conocimiento.

🧠 Dato curioso: el término «cambio de contexto » proviene en realidad del mundo de la informática. Originalmente, se utilizaba para describir cómo un sistema operativo maneja varios programas a la vez. Décadas más tarde, tomamos prestada la misma expresión para describir cómo los seres humanos saltamos entre diferentes tareas y documentos. ¿La ironía? A diferencia de las CPU, nuestros cerebros no están diseñados para manejar la carga sin que ello suponga un coste directo para nuestra productividad.

Oportunidades perdidas y decisiones retrasadas

Como está constantemente buscando información en lugar de utilizarla, o bien actúa tarde o no actúa en absoluto.

Añada ese problema a un entorno empresarial en rápida evolución, donde el margen de maniobra ya es muy reducido. Piense en esos momentos críticos y de gran presión:

Un sistema importante deja de funcionar repentinamente.

Un competidor clave lanzó inesperadamente una nueva función para su producto.

Un cliente propuso un acuerdo importante y urgente.

Si la información necesaria para resolver la incidencia, responder al cambio del mercado o evaluar rápidamente el acuerdo está dispersa, su empresa pierde ritmo y ventaja competitiva.

Para cuando su equipo tenga una visión completa o determine la ubicación del documento perdido, ya será demasiado tarde para mitigar el riesgo.

👀 ¿Sabías que...? El 74 % de las empresas ha visto multiplicarse por diez las decisiones diarias en los últimos tres años. Debido a la avalancha de datos, el 85 % de las personas afirma que esto tiene un impacto negativo en la toma de decisiones, en forma de oportunidades perdidas y ansiedad a la hora de decidir.

Riesgos de cumplimiento normativo

Una mala gestión de los documentos puede dificultar enormemente el cumplimiento normativo.

Piénselo. Si sus políticas de gestión de datos de clientes o control de acceso están dispersas en múltiples herramientas, ¿cómo puede su equipo garantizar que todos los sistemas sigan estando alineados con los últimos estándares?

La respuesta corta es: no pueden.

✅ Verificación de datos: Incluso la mejor infraestructura de cumplimiento normativo se basa en una cosa: datos organizados. Sin embargo, las investigaciones muestran que el 63 % de las empresas consideran que su información es demasiado desordenada, compleja y dispersa para utilizarla de forma eficaz, lo que aumenta los riesgos de incumplimiento normativo.

📚 Más información: Cómo aprovechar la búsqueda como servicio para obtener mejores resultados

Cómo mitigar los costes ocultos de la documentación dispersa

Para solucionar el problema de la documentación dispersa, lo primero es cambiar de mentalidad: sus documentos son un activo fundamental para la empresa.

No es necesario realizar una revisión exhaustiva de un año para obtener resultados visibles. Unos pocos pasos deliberados pueden aportar claridad y restaurar la confianza de su equipo en su sistema de documentación:

Paso 1: Audite la documentación existente.

Empiece por crear una lista de todos los lugares en los que se encuentran actualmente sus documentos. Podría ser Google Drive, SharePoint, Confluence, GitHub, Slack, unidades locales del equipo, escritorios de empleados individuales, cadenas de correo electrónico, etc.

📝 Nota: No intente mover ni arreglar ningún archivo por ahora. Haga un inventario de todas las ubicaciones utilizadas para almacenar o realizar el uso compartido de documentos.

Para cada ubicación, identifique la documentación más esencial: los archivos que son absolutamente críticos para las operaciones diarias, la seguridad o el cumplimiento normativo. Esto incluye sus guías de procesos básicos, documentación de proyectos, archivos de políticas, etc.

Ahora, evalúe el estado de cada documento clave haciéndose estas preguntas:

¿Cuándo se actualizó por última vez?

¿Quién la redactó o realizó la edición?

¿Sigue siendo relevante?

¿Existen copias o versiones diferentes de este documento?

Al final de esta auditoría, tendrá una idea clara de lo que hay que solucionar inmediatamente y cómo hacerlo.

📚 Más información: Principales métricas de documentación para el seguimiento y mejora de la calidad

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Va a asistir a una reunión de equipo para discutir las lagunas en la documentación y planificar los próximos pasos? Utilice el tomador de notas con ClickUp AI. La IA escucha y toma notas exhaustivas para todo el equipo, de modo que usted pueda participar de verdad en el debate y asegurarse de que se toman las decisiones adecuadas en materia de documentación. Una vez finalizada la llamada, la IA proporciona al instante una transcripción completa y genera resúmenes inteligentes, incluyendo quién dijo qué y una lista de acciones a realizar. Se acabó pasar una hora descifrando notas garabateadas a toda prisa. Pero aquí es donde se pone realmente interesante: ¡puede seleccionar cualquier acción del resumen generado por la IA y convertirla al instante en una tarea de ClickUp con seguimiento completo!

Paso 2: Estandarizar la estructura de la documentación

Cree un proceso estándar para documentar la información, de modo que todas las personas de su empresa creen documentos exactamente de la misma manera, ya sea para las políticas de la empresa o para el proceso de producción de contenido.

Esto es lo que debe controlar:

Establezca requisitos imprescindibles para cada documento: todos los documentos deben incluir elementos clave en la parte superior, como una introducción/resumen claro, la fecha de la última actualización, el propietario (¡sin compartir la culpa!) y un rótulo con el estado actual.

Defina una convención de nomenclatura de archivos coherente: establezca un formato obligatorio para los nombres de los documentos (por ejemplo, utilice guiones en lugar de espacios; comience siempre con el código del proyecto y la fecha).

Haga obligatorio el control de versiones: para eliminar las pesadillas del control de versiones, establezca una política estricta que obligue a los equipos a trabajar en los documentos dentro del sistema central.

Establezca una guía de estilo y unas pautas de formato: incluirá cómo utilizar correctamente los títulos, qué estilos de fuente aplicar y cuándo utilizar viñetas.

Crear manualmente plantillas para cada tipo de documento (resúmenes de proyectos, POE, notas de reuniones) supone una enorme pérdida de tiempo. Para agilizar las cosas, ClickUp ofrece plantillas prediseñadas que son fáciles de personalizar y utilizar de forma compartida.

Echemos un vistazo rápido a un par de plantillas que ofrece ClickUp:

1. Plantilla de documentación del proyecto

Para estandarizar la forma en que documenta los detalles de sus proyectos en diferentes equipos y regiones, la plantilla de documentación de proyectos de ClickUp viene al rescate.

Obtenga una plantilla gratuita. Mantenga la información de sus proyectos clara y accesible con la plantilla de documentación de proyectos de ClickUp.

Con esta plantilla, podrá:

Enlace todos los documentos relacionados con su proyecto en un solo lugar.

Proporcione al equipo una descripción general del proyecto, que incluya el alcance, los objetivos y los cronogramas del mismo.

Establezca hitos y metas rastreables para su proyecto.

Divida el proyecto en tareas más pequeñas y asígnelas a los miembros del equipo pertinentes.

Realice un seguimiento en tiempo real del progreso de su proyecto y documente los resultados.

Es una forma sencilla de poner orden y visibilidad en la documentación de sus proyectos.

2. Plantilla de documento de procesos de la empresa

Cuando cada miembro del equipo sigue su propio método para documentar los procesos de la empresa, mantener la coherencia se convierte en un reto.

La plantilla de documentos de procesos empresariales de ClickUp ofrece una forma única y eficaz de crear, organizar y actualizar los procesos de su empresa.

Obtenga una plantilla gratuita. Mejore la documentación de los procesos empresariales, realice el seguimiento del progreso y mejore la eficiencia operativa con la plantilla de documentos de procesos empresariales de ClickUp.

Con esta plantilla, podrá:

Haga una lista de todos los procesos que necesita documentar.

Organice y clasifique todos los documentos relacionados con cada proceso que esté documentando. Por ejemplo, manuales de formación, guías de procedimientos, etc.

Documente cada proceso en detalle simplemente rellenando los espacios en blanco o personalizando nuestra plantilla como desee.

Revise el documento a medida que cambien sus procesos.

💡 Consejo profesional: utilice la plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp para documentar y realizar un seguimiento detallado de los procedimientos de cada proceso empresarial. Cuenta con funciones de atributos y vistas personalizados que le ayudarán a organizar todos los detalles de los procedimientos de la forma más clara posible.

Paso 3: Centralice y enlaze toda la documentación

Centralizar su documentación no significa volcar todo en una carpeta gigante.

Más bien, le interesaría crear un sistema de gestión del ciclo de vida de los documentos en el que los miembros del equipo con permisos puedan realizar el seguimiento y acceder a los documentos.

¿Cómo se consigue esto?

Elija un entorno de trabajo central: decida dónde almacenará y gestionará la documentación su equipo. Este entorno de trabajo debe ser fácilmente accesible para todos y estar altamente interconectado con sus herramientas, proyectos y procesos centrales existentes.

Migrar documentos: traslade los archivos de los correos electrónicos, chats, unidades de almacenamiento, etc. dispersos y organícelos de forma ordenada en su nuevo espacio central. A medida que migra, asegúrese de eliminar los duplicados o archivar las hojas de cálculo/documentos obsoletos.

Utilice estructuras de carpetas jerárquicas: agrupe los documentos de forma lógica. La estructura debe ser tan intuitiva que alguien del departamento de marketing pueda encontrar rápidamente agrupe los documentos de forma lógica. La estructura debe ser tan intuitiva que alguien del departamento de marketing pueda encontrar rápidamente la documentación del producto en cuestión de segundos, sin tener que rebuscar en todo el entorno de trabajo.

Vincule los documentos a otros documentos relacionados: por ejemplo, vincule su plan de campaña de marketing a su calendario de contenido y, a continuación, vincule ambos al informe de rendimiento.

Vincule los documentos a su flujo de trabajo diario: por ejemplo, si su plan de proyecto describe los resultados clave, añada un enlace a la tarea exacta o al seguimiento de tareas completo donde se están ejecutando esos resultados. Esto permite a cualquiera pasar directamente del plan al progreso sin perder horas.

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, proporciona un entorno de trabajo unificado donde pueden coexistir todos sus documentos, tareas y comunicaciones. Con nuestra plataforma, puede centralizar el conocimiento en un único hub accesible y reducir la dispersión del trabajo.

A continuación, le mostramos cómo ClickUp resuelve las ineficiencias ocultas de la documentación dispersa:

Cree su centro de conocimientos con ClickUp Docs.

Centralizar los documentos es solo el principio; también debe integrarlos en su trabajo diario. De lo contrario, acabará perdiendo tiempo buscando información que debería tener delante de usted.

Establezca niveles de permiso granulares para diferentes compañeros de equipo y partes interesadas externas con el sólido control de permisos de ClickUp.

Con ClickUp Docs, puede crear planes de proyecto, wikis, bases de conocimiento, POE, hojas de ruta y mucho más ilimitado, y vincularlos a tareas dentro de ClickUp Tasks para una gestión de proyectos más inteligente y contextualizada.

Con páginas y subpáginas anidadas y un formato enriquecido con títulos, tablas, tiras, columnas y multimedia incrustada, puede crear una arquitectura de documentación en capas.

Varios usuarios pueden realizar ediciones en un documento simultáneamente, pero también puede controlar quién puede verlo, comentarlo o editarlo. Cada edición se guarda al instante y puede revisar historiales detallados de las versiones que muestran quién realizó qué cambios y cuándo.

El hub de documentos le ofrece una plataforma centralizada en la que puede buscar, ordenar, filtrar y organizar sus documentos en carpetas/listas.

Gestione las actualizaciones de documentos con total visibilidad en ClickUp Docs.

Encuentre cualquier cosa al instante con la búsqueda empresarial de ClickUp.

La mayor frustración con una documentación deficiente es tener que buscar archivos fuera de su plataforma principal.

Entra: Búsqueda empresarial de ClickUp.

Le permite acceder a todo su trabajo en diferentes herramientas y aplicaciones al instante (sí, incluso fuera de ClickUp). Escriba su consulta en ClickUp Search y acceda a todos sus archivos en cuestión de segundos.

Obtenga resultados de búsqueda contextuales con la búsqueda conectada de ClickUp.

Esto es lo que está pendiente:

Recupere información relevante independientemente de dónde esté almacenada en sus sistemas con la barra de búsqueda universal e interna

Filtre los resultados por atributos como proyecto, persona asignada, estado, prioridad, etc., para obtener los resultados más pertinentes. Nuestro motor de búsqueda cognitiva aprovecha la IA contextual para comprender el significado de su consulta.

Utilice el acceso basado en permisos y los registros de auditoría para garantizar que la información confidencial solo tenga visibilidad para los usuarios autorizados.

⭐ Bonificación: ¿Necesita una respuesta rápida a algo, pero está en medio de una tarea que requiere mucha concentración? Con Talk-to-Text de ClickUp Brain MAX, no es necesario escribir una consulta detallada en el motor de búsqueda. Diga su pregunta o comando en voz alta y encuentre la información sin interrumpir su flujo de trabajo. Hable, escriba y piense de forma más inteligente con Talk to texto en ClickUp Brain MAX.

Cree y gestione documentos de forma inteligente con ClickUp Brain.

ClickUp Brain (el asistente de IA integrado) facilita el descubrimiento de conocimientos mediante el uso de IA conectada.

Introdúzcalo en una tarea o documento y podrá resumir un proyecto, redactar el primer borrador o convertir las notas de su reunión en un plan de acción. La IA tiene todo el contexto de su trabajo y responde a sus preguntas extrayendo información de los documentos de su empresa, como las políticas de trabajo desde casa, etc. ¡Perfecto para incorporar a los nuevos empleados y familiarizarlos con su entorno de trabajo!

Manténgase al día con su trabajo con ClickUp Brain.

Paso 4: Forme a su equipo y fomente la adopción

Debe formar a su equipo en la nueva norma de documentación. Aquí es donde les muestra cómo utilizarla y les explica por qué es importante para la empresa.

Para ello:

Utilice materiales de incorporación , como vídeos breves, guías internas o sesiones explicativas, para explicar el nuevo , como vídeos breves, guías internas o sesiones explicativas, para explicar el nuevo flujo de trabajo de gestión de documentos

Ofrezca formación específica a los diferentes equipos para que el equipo financiero sepa exactamente cómo crear informes de gastos, mientras que el equipo de marketing aprenda a crear y almacenar nuevos activos de campaña para su reutilización.

Anime a su equipo a consultar la documentación antes de interrumpir a un compañero. Esto cambia inmediatamente la cultura de depender del conocimiento individual.

Consulte regularmente con su equipo para ver cómo está funcionando el nuevo sistema. ¿Lo están utilizando correctamente? ¿Les ayuda a encontrar la información más rápidamente? Si es así, ¡celebre el éxito! Reconozca los esfuerzos de los miembros del equipo que siguen constantemente las nuevas normas. Un pequeño reconocimiento contribuye en gran medida a reforzar el comportamiento positivo.

⭐ Bonificación: Convierta su documentación en un sistema autónomo con ClickUp Agents. Supervisan su entorno de trabajo, detectan las deficiencias y toman medidas automáticamente, sin necesidad de control manual. Así es como puede utilizarlos: Mantenga la documentación actualizada: los agentes pueden avisarle cuando un documento no se ha actualizado en meses o cuando las tareas enlazadas no están sincronizadas con el plan.

Aplique normas de proceso: desencadena recordatorios si alguien crea un documento sin propietario, rótulo de estado o convención de nomenclatura adecuada.

Automatice el mantenimiento del conocimiento: los agentes pueden resumir la información nueva, actualizar los documentos de referencia y mantener la coherencia a medida que evoluciona el trabajo.

Soporte a la incorporación: cuando se incorpora un nuevo empleado, los agentes pueden realizar el uso compartido automático de los documentos, políticas y POE esenciales. Vea este vídeo para configurar su primer agente IA en ClickUp 👇

Ejemplos reales de documentación centralizada que impulsa los resultados

A continuación se muestran dos ejemplos de empresas que abordaron con éxito el coste de una documentación deficiente y lograron enormes ganancias en eficiencia:

1. Finastra

Finastra, un gigante líder en tecnología financiera, se enfrentó a un caos interno en su equipo de marketing global, formado por más de 120 empleados. Los planes críticos de comercialización (GTM) estaban dispersos entre MS Teams, SharePoint y las unidades locales de los ordenadores portátiles.

¿El resultado? Las campañas de marketing lanzadas eran inconsistentes y el equipo perdía innumerables horas en reuniones para actualizar manualmente a los directivos sobre sus planes de comercialización.

Solución: Con ClickUp, Finastra reunió todo en un único entorno de trabajo conectado:

Cada unidad de negocio (por ejemplo, préstamos, pagos) sigue ahora una estructura de carpetas coherente para organizar la información.

Utilizan plantillas estandarizadas para garantizar la coherencia en la recopilación de datos en todas las empresas y regiones.

Con ClickUp Views , el equipo puede filtrar los planes de GTM por zona geográfica o línea de negocio en cuestión de segundos. También pueden generar vistas específicas para cada parte interesada en lugar de crear manualmente diapositivas de presentación.

Las notificaciones automáticas mantienen a todos los equipos sincronizados con los últimos cambios.

Resultado: El cambio de un control deficiente de los documentos a un entorno de trabajo unificado y estructurado proporcionó resultados muy positivos a Finastra. ¡Consiguieron un aumento del 30 % en la eficacia de la colaboración y un incremento del 40 % en la eficiencia de GTM!

⚒️ Truco rápido: Convierta su documentación en información útil con los paneles de ClickUp. Centralizar la documentación es solo la mitad del camino. Tu equipo también necesita una forma rápida de interpretar esa información, y los paneles de ClickUp te ayudan a hacerlo. Cree un panel que extraiga automáticamente datos de sus documentos, tareas y proyectos. Usted puede: Realice un seguimiento del estado de la documentación (actualizada, obsoleta, propietarios desconocidos).

Visualice los planes de GTM, los cronogramas de las campañas y los riesgos de los proyectos en tiempo real.

Supervise la carga de trabajo, los obstáculos y la actividad entre equipos de un solo vistazo.

Cree vistas específicas para cada función: marketing, equipo de ventas, productos o Soporte. Las tarjetas con tecnología de IA del panel le ofrecen un resumen rápido de las decisiones y actualizaciones clave.

2. Tapestry

Tapestry, la empresa principal de marcas de lujo como Coach y Kate Spade, gestiona más de 1400 tiendas y 18 000 empleados en todo el mundo. Su amplia estructura, presente en varios continentes, hacía imposible el uso compartido eficaz de la información entre marcas y regiones.

Solución: Mediante el uso de IA generativa, Tapestry creó una solución de gestión del conocimiento centralizada para toda la corporación. La solución, un chatbot, se creó e implementó en solo cuatro meses y se adoptó de inmediato.

Resultado: Una reducción significativa del tiempo que los empleados dedican a buscar respuestas. La solución también liberó al personal experto de responder preguntas repetitivas y empoderó a los novatos al darles un acceso rápido y confiable al conocimiento que necesitaban.

📮 ClickUp Insight: El 43 % de las personas mantienen pestañas abiertas porque temen perder algo importante, y el 30 % de ellas entrarían en pánico si todas sus pestañas desaparecieran. Esto revela la ilusión del control: confiamos en las pestañas como red de seguridad, lo que nos da una falsa sensación de seguridad. ⚖️ ClickUp Enterprise Search le permite tomar el control de su entorno de trabajo al hacer que todos los archivos, notas e integraciones se puedan buscar desde un hub único. Ahora puede cerrar pestañas con confianza, sabiendo que lo importante siempre está a su alcance.

📚 Más información: Cómo utilizar la IA para la documentación

Simplifique la documentación y la búsqueda con ClickUp.

El verdadero coste de una documentación deficiente no es solo la pérdida de tiempo, sino que también frena activamente el impulso de su empresa.

La buena noticia: ClickUp le ayuda a crear un potente sistema de gestión de documentos que establece una conexión directa entre el conocimiento y la acción. Como comparte un revisor de G2:

ClickUp centraliza todo nuestro trabajo (tareas, documentos, chats y metas) en un solo lugar. Su flexibilidad es inigualable: las vistas personalizadas, las automatizaciones y las integraciones facilitan la adaptación de los flujos de trabajo a las necesidades de cada equipo. Aprecio especialmente cómo ClickUp equilibra la profundidad (potentes funciones como dependencias y paneles) con la usabilidad. Ha hecho que el seguimiento de proyectos, la colaboración en equipo y la comunicación sean más fluidos y mucho más transparentes.

ClickUp centraliza todo nuestro trabajo (tareas, documentos, chats y metas) en un solo lugar. Su flexibilidad es inigualable: las vistas personalizadas, las automatizaciones y las integraciones facilitan la adaptación de los flujos de trabajo a las necesidades de cada equipo. Aprecio especialmente cómo ClickUp equilibra la profundidad (potentes funciones como dependencias y paneles) con la usabilidad. Ha hecho que el seguimiento de proyectos, la colaboración en equipo y la comunicación sean más fluidos y mucho más transparentes.

Con ClickUp Docs, Brain y Enterprise Search, puedes crear un entorno de trabajo en el que los equipos no tengan que buscar documentos o respuestas, sino que puedan obtenerlos simplemente hablando con la IA.

¿Lo mejor de todo? ¡Configurar este entorno de trabajo tampoco lleva mucho tiempo! Es muy intuitivo y fácil de usar. Nuestros clientes nos dicen constantemente lo fácil que les resulta centralizar sus documentos, realizar la automatización de flujos de trabajo complejos y consolidar toda su información en un solo lugar.

¿A qué espera? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Cuando los documentos están dispersos en múltiples herramientas, los empleados dedican más tiempo a buscar información. Cambian constantemente entre diferentes pestañas/apps, lo que rompe su concentración y les dificulta volver a centrarse. Al centralizar la documentación, se reduce este cambio de contexto y se evita la confusión causada por información obsoleta o contradictoria. Esto aumenta directamente la moral y la productividad de su equipo.

ClickUp reúne toda la documentación en un entorno de trabajo conectado. Con ClickUp Docs, los equipos pueden crear y mantener la documentación crítica junto con su trabajo diario. La potente función de búsqueda y el descubrimiento de conocimientos asistido por IA mantienen todo este entorno de trabajo sincronizado para un acceso fácil e instantáneo. Su entorno de trabajo se convierte en un sistema organizado y con capacidad de búsqueda en el que todo su equipo puede confiar.

La documentación dispersa puede provocar fácilmente la duplicación del trabajo, información incoherente u obsoleta, una disminución de la productividad del equipo y una menor responsabilidad. Trabajar con documentación dispersa puede incluso ponerle en riesgo de recibir multas reglamentarias debido a auditorías fallidas.

Las plantillas estandarizadas aportan orden y previsibilidad al uso que hace su equipo de los documentos. Dado que todo el mundo sigue la misma estructura de documentos, la información se mantiene coherente y es fácil de usar. Con los paneles de control ya preparados, puede evitar la creación de presentaciones en diapositivas, que requieren mucho tiempo, y comunicar directamente la información crítica a las partes interesadas en tiempo real.