Cómo aprovechar la búsqueda como servicio para obtener mejores resultados

¿Qué es lo primero que haces cuando necesitas saber, entender o comprar algo? Lo buscas en Google (o se lo preguntas a ChatGPT). Google.com supera a 85.000 millones de visitas al mes .

Sin embargo, Google es sólo el punto de inflexión de nuestro comportamiento de búsqueda en línea. Hoy en día, ya sea en la carpeta de archivos local, comprando unos auriculares en un sitio de comercio electrónico o revisando una hoja de cálculo con cientos de filas, la búsqueda es el comportamiento natural del usuario.

En respuesta a esta creciente necesidad, ha surgido el concepto de búsqueda como servicio. En esta entrada del blog te explicamos qué es, cómo funciona y cómo puedes utilizarlo en tu empresa.

⏰ 'Búsqueda como servicio' en 60 segundos

La búsqueda como servicio es una oferta de software como servicio que permite integrar la función de búsqueda en cualquier producto digital, como sitios web, blogs, plataformas de comercio electrónico, etc.

El proveedor de búsquedas se encargará de la indexación de los datos, la gestión de las consultas, los resultados, la relevancia, la clasificación y las actualizaciones. También se responsabilizará de la seguridad, privacidad y conformidad de los datos.

La búsqueda como servicio beneficia tanto a las empresas como a los pequeños negocios, ya que ofrece a todos los productos digitales las funciones más potentes sin la carga que supone crearlas internamente.

Para integrar la búsqueda como servicio en sus herramientas digitales:

Elija el proveedor adecuado a sus necesidades

Configure e integre la herramienta de búsqueda como servicio

Personalice la experiencia de búsqueda

Considere la búsqueda basada en IA

Probar los resultados de la búsqueda

Supervise y mejore la búsqueda optimizada

¿Qué es la búsqueda como servicio?

Search-as-a-service es una solución basada en la nube que permite a las empresas integrar potentes funciones de búsqueda en sus aplicaciones sin necesidad de construir y mantener la infraestructura interna.

Básicamente, puede conectar un software externo a sus sistemas y permitir a sus usuarios buscar en sus datos.

Por ejemplo, supongamos que tiene un sitio web de comercio electrónico. Ya tiene datos sobre nombres de productos, descripciones, precios, productos relacionados, etc. Utilizando la búsqueda como servicio, puede integrar una solución de terceros que permita a sus clientes buscar lo que deseen.

Por qué es importante la búsqueda como servicio

Construir un motor de búsqueda sólido no es fácil. Implica complejos procesos de rastreo, etiquetado, indexación, clasificación, personalización y entrega de resultados de búsqueda. Construir algo así puede ser intenso, caro y llevar mucho tiempo.

Sin embargo, la búsqueda interna en un sitio web es uno de los pilares de una buena experiencia del cliente. Cuanto antes encuentre el cliente lo que busca, más probable es que lo compre. Cuanto antes encuentre un empleado la información que necesita, más productivo será.

La solución de búsqueda como servicio concilia ambas cosas. Ofrece a las empresas la oportunidad de dotar a sus productos de las funciones más potentes sin tener que crearlas internamente

Más adelante, en este mismo blog, hablaremos de las ventajas de la búsqueda como servicio.

Búsqueda como servicio frente a soluciones de búsqueda tradicionales

Antes de entrar en detalle en la búsqueda como servicio, veamos cómo se compara con las soluciones de búsqueda tradicionales.

Tradicionalmente, las organizaciones construían e implementaban la barra de búsqueda en los productos. Por ejemplo, al igual que se creaba el flujo de pago de un sitio de comercio electrónico, también se codificaba la búsqueda. Esto conllevaba varios retos que pueden superarse eficazmente con la búsqueda como servicio.

Parámetro Soluciones de búsqueda tradicionales Búsqueda como servicio Desarrollo Diseñado, desarrollado e implementado internamente Plug-and-play suscripción al servicio Velocidad Requiere un poco de tiempo de desarrollo y configuración de la infraestructura Integración rápida con una configuración mínima Escalabilidad Necesita escalado manual y gestión de recursos Escalado automático gestionado por el servicio Coste Elevados costes iniciales de infraestructura Precios de pago por uso, sin costes iniciales de hardware Mantenimiento Requiere mantenimiento y actualizaciones internas continuas Gestionado por el proveedor de servicios, mantenimiento mínimo Rendimiento Posibles problemas de rendimiento con mucho tráfico o consultas complejas Optimizado para velocidad y fiabilidad

diferencias entre las soluciones de búsqueda tradicionales y la búsqueda como servicio

Cómo funciona la búsqueda como servicio

Hemos visto que la búsqueda como servicio es distinta de los modelos tradicionales que las organizaciones han utilizado hasta ahora. Pero, ¿cómo funciona realmente?

En esencia, la búsqueda como servicio es una aplicación externa que se integra en su sitio web, app, plataforma de comercio electrónico, sistemas internos de participación de los empleados, etc. Es lo mismo que integrar GMail/Apple/X para la autenticación o un sistema de búsqueda como servicio implementación de IA generativa .

Una vez integrado todo, esto es todo lo que hará la búsqueda como servicio:

✅ Indización de datos: Al principio, la app indexaría los datos, es decir, reuniría y organizaría la información que se buscaría -ya sean productos en una tienda online, entradas de blog o reseñas de clientes- en un índice de búsqueda. Tradicionalmente, esta solía ser una función de las bases de datos de las empresas.

✅ Gestión de consultas: Cuando un usuario introduce una consulta de búsqueda, el servicio ejecuta el procesamiento de la solicitud, la indexación, recuperación de información y clasificación por relevancia.

✅ Ejecución de la búsqueda: Y a continuación, el servicio muestra los resultados de búsqueda más relevantes para la consulta.

Por ejemplo, si buscas "auriculares inalámbricos" en un sitio de comercio electrónico, verás los elementos más relevantes. Si "cancelación de ruido" es una función popular, el servicio de búsqueda puede dar prioridad a los productos con ese atributo.

✅ Relevancia y clasificación: Con el tiempo, a medida que interactúan más usuarios, el motor aprende a refinar la clasificación por relevancia, haciéndola más intuitiva y precisa. En Spotify, si escribes "jazz", los resultados de la búsqueda no solo mostrarán los álbumes de jazz más relevantes, sino también aquellos que probablemente te gusten más en función de tu historial de escucha.

✅ Actualizaciones en tiempo real: Cada vez que se añaden nuevos contenidos o se actualizan los existentes, el motor de búsqueda refleja automáticamente estos cambios en los resultados de búsqueda. Esto garantiza que los usuarios vean siempre información actualizada sin necesidad de intervención manual.

Muy bien, ¿entonces una herramienta externa ayuda a los usuarios a "buscar"? Sí. ¿Y qué más?

Características clave de la búsqueda como servicio

La simple palabra "búsqueda", en el contexto de las experiencias digitales, esconde en su interior un amplio intervalo de potentes tecnologías. He aquí algunas funciones clave.

🛠️ Personalización: La búsqueda como servicio permite personalizar los resultados que se muestran al usuario. Puede clasificar los resultados de la búsqueda en función de la relevancia, las preferencias del usuario y la disponibilidad del producto.

También puede configurarlo de forma que los resultados patrocinados aparezcan en primer lugar. Esta flexibilidad garantiza que los usuarios vean primero los resultados más pertinentes, lo que mejora el compromiso y las tasas de conversión.

🛠️ Personalización: Un buen producto de búsqueda como servicio ofrecerá resultados de búsqueda personalizados basados en los datos de que disponga, como compras anteriores, historial de búsqueda, preferencias, etc. También puede ofrecer resultados dinámicos, como los establecimientos más cercanos a la ubicación del usuario.

🛠️ Búsqueda por facetas: Esta función permite a los usuarios filtrar los resultados para encontrar rápidamente lo que buscan.

Por ejemplo, si buscas una agenda en un sitio web de comercio electrónico, podrás filtrar por fecha/fecha, tapa dura/tapa blanda/con anillas/, páginas rayadas/punteadas, etc.

🛠️ Soporte multilingüe: Las herramientas modernas de búsqueda como servicio también pueden gestionar consultas multilingües, lo que le permite atender a un público global sin tener que invertir en motores de búsqueda específicos para cada idioma.

🛠️ Búsqueda en múltiples fuentes: Las buenas herramientas de búsqueda como servicio permiten integrar múltiples fuentes de datos. Por ejemplo, si utilizas la búsqueda como servicio para tu plataforma interna de empleados, puedes integrar sus calendarios, Google Drive, herramientas de gestión de proyectos, sistemas de tickets, base de conocimientos, etc.

🛠️ Procesamiento del lenguaje natural (PLN): Con la llegada de la PNL, el aprendizaje automático y la IA, la búsqueda como servicio puede gestionar consultas en lenguaje natural (en lugar de obligar a los usuarios a elegir la palabra exacta en los datos indexados). También tienen una comprensión más contextual de los datos procedentes de diversas fuentes.

Veamos cómo funciona en la práctica.

Casos comunes de uso de la búsqueda como servicio

¿Quién necesita un buen motor de búsqueda para sus productos? Pues todo el mundo, porque la búsqueda como servicio proporciona capacidades de búsqueda rápidas, relevantes e inteligentes que mejoran la experiencia del usuario, agilizan las operaciones y se escalan rápidamente.

Algunos de sus casos de uso habituales son los siguientes.

Búsqueda de productos : Sitios web de comercio electrónico, especialmente en pequeñas empresas, que no disponen de recursos para crear herramientas de búsqueda tradicionales

: Sitios web de comercio electrónico, especialmente en pequeñas empresas, que no disponen de recursos para crear herramientas de búsqueda tradicionales Descubrimiento de contenidos : ¿Escribir un blog de recetas? ¿Lanzamiento de una nueva revista? ¿Estás creando una plataforma para influencers? Necesitas un sitio de búsqueda robusto

: ¿Escribir un blog de recetas? ¿Lanzamiento de una nueva revista? ¿Estás creando una plataforma para influencers? Necesitas un sitio de búsqueda robusto Búsqueda de empleo : Los candidatos pueden encontrar los mejores trabajos para ellos, y los reclutadores pueden encontrar al candidato perfecto con la búsqueda como servicio

: Los candidatos pueden encontrar los mejores trabajos para ellos, y los reclutadores pueden encontrar al candidato perfecto con la búsqueda como servicio Búsqueda en corporaciones : Las empresas, las organizaciones profesionales y las consultoras pueden utilizar la búsqueda como servicio para encontrar respuestas rápidamente en una amplia matriz de documentos, contratos, hojas de cálculo, correos electrónicos y otros documentossistemas de gestión del conocimiento Gestión de proyectos : Los equipos de proyecto pueden utilizar la búsqueda como servicio para ayudarles a encontrar la aguja en el pajar

: Las empresas, las organizaciones profesionales y las consultoras pueden utilizar la búsqueda como servicio para encontrar respuestas rápidamente en una amplia matriz de documentos, contratos, hojas de cálculo, correos electrónicos y otros documentossistemas de gestión del conocimiento

Si esto ha despertado su imaginación sobre cómo puede utilizar la búsqueda como servicio en sus operaciones, ¡aquí tiene un manual!

Cómo implantar la búsqueda como servicio

Tanto si gestiona una tienda de comercio electrónico, una plataforma de contenidos o una base de conocimientos para empresas, la implantación de la búsqueda como servicio es muy sencilla

1. Elija el proveedor de búsqueda como servicio adecuado

Las capacidades de su producto de búsqueda definirán las capacidades de su empresa. Por lo tanto, el primer paso es seleccionar un proveedor que se ajuste a las necesidades específicas de su plataforma. Algunas preguntas clave que debe plantearse:

¿Existe indexación automática de datos en tiempo real?

¿Dispone de capacidades NLP para comprender mejor las consultas de búsqueda?

¿Puede hacer un archivoBúsqueda en PDF?

¿Puede personalizar la clasificación para presentar mejor sus propios productos/servicios?

¿Maneja bien los requisitos de seguridad, privacidad y confidencialidad?

¿Elimina los silos de información y se integra bien con todas sus herramientas existentes, aunque sean de tecnología heredada/a?

Por ejemplo, Búsqueda conectada ClickUp le permite integrar docenas de aplicaciones, como Slack, Zoom, Google Drive y HubSpot. De este modo, por ejemplo, el responsable de marketing puede consultar la campaña de correo electrónico, los segmentos de usuarios relevantes y las conversaciones anteriores relacionadas directamente desde la aplicación ClickUp .

Bonus: Cómo la búsqueda conectada de ClickUp elimina los silos .

2. Ajuste e integración del servicio

Una vez elegido el proveedor, la configuración suele ser bastante sencilla. Puedes registrarte en línea y empezar a integrar servicios por tu cuenta. Las buenas herramientas de búsqueda como servicio ofrecen API, paneles y componentes de interfaz de usuario listos para usar, lo que facilita los primeros pasos.

integración con un solo clic en herramientas de corporación para una experiencia de búsqueda conectada

Si ya utiliza ClickUp para la gestión de proyectos, ahora es aún más fácil. ClickUp Connected Search utiliza integraciones basadas en API para llevar su conocimiento de la organización en un solo lugar-o un única fuente de verdad .

3. Personalizar la experiencia de búsqueda

Ajuste las reglas de clasificación, cree filtros personalizados y optimice la interfaz de usuario para una mejor usabilidad y una experiencia de búsqueda coherente. Por ejemplo, puede:

Definir la relevancia : Ajustar la clasificación de sus propios resultados de búsqueda en función de factores como la coincidencia de palabras clave, el historial del usuario o la popularidad del contenido

: Ajustar la clasificación de sus propios resultados de búsqueda en función de factores como la coincidencia de palabras clave, el historial del usuario o la popularidad del contenido Activar la búsqueda por facetas : Permitir a los usuarios filtrar los resultados por atributos como precio, marca, ubicación u otros parámetros personalizados

: Permitir a los usuarios filtrar los resultados por atributos como precio, marca, ubicación u otros parámetros personalizados Ajuste de la función de autocompletar : A medida que los usuarios escriben, ofrecer sugerencias o consultas del tipo "¿querías decir?", mejorando la eficacia de la búsqueda

: A medida que los usuarios escriben, ofrecer sugerencias o consultas del tipo "¿querías decir?", mejorando la eficacia de la búsqueda Atajos de teclado: Habilite comandos de búsqueda personalizados, como atajos para enlaces o almacenamiento de texto para más tarde

experiencia de búsqueda personalizable con ClickUp_

4. Considere la búsqueda basada en IA

Una vez que tenga una base de búsqueda como servicio, considere la posibilidad de implementar Motores de búsqueda de IA para que sus usuarios encuentren respuestas. Esto también amplía los casos de uso para usted. Con la búsqueda como servicio basada en IA, puede permitir que sus usuarios pregunten: "¿Me quedarán bien estos pantalones?" o "¿Cuántas calorías tiene este paquete de patatas fritas?"

respuestas al alcance de su mano con ClickUp Brain_ Cerebro ClickUp lleva la búsqueda inteligente a la corporación Base de conocimientos de IA . Analiza los datos del proyecto y presenta el contexto para ofrecer resultados de búsqueda personalizados y contextuales. Su gestor de proyectos podría preguntar a ClickUp Brain: "¿Cuántos tickets son de alta prioridad?" o "¿Cuál es la carga de trabajo de Ben esta semana?"

Bonus: Cómo utilizar las herramientas de IA

5. Probar resultados de búsqueda

Compruebe el rendimiento de la aplicación de búsqueda como servicio. Ejecute una variedad de búsquedas, incluyendo consultas comunes, búsquedas de nicho y casos extremos, para asegurarse de que los resultados son relevantes y precisos.

6. Supervisar y mejorar

Ajuste la supervisión de métricas de rendimiento clave como los tiempos de respuesta, la precisión y la participación de los usuarios.

Además, observe las tendencias de los usuarios, como qué términos se buscan con más frecuencia, en qué resultados se hace clic y dónde pueden tener problemas los usuarios (por ejemplo, consultas sin resultado). Utilice esta información para optimizar su búsqueda.

Ventajas de la búsqueda como servicio

La búsqueda como servicio (SaaS) ofrece varias ventajas únicas para empresas de todo tipo.

Velocidad: Los servicios tradicionales de aplicaciones de búsqueda requieren largos tiempos de configuración, configuraciones personalizadas y recursos dedicados al desarrollo. La búsqueda como servicio es casi instantánea.

🎯 Eficiencia de costes: Como todas las herramientas de Software-as-a-Service (SaaS), la búsqueda como servicio ofrece modelos de pago por uso, escalando únicamente en función de los recursos utilizados. Esto permite a las empresas operar con una estructura de costes predecible, evitando los elevados costes iniciales y los gastos de mantenimiento continuos.

Integraciones: La búsqueda como servicio puede integrarse con cualquier número de software, incluidas soluciones de almacenamiento (como Google Drive o Dropbox), sistemas de gestión de contenidos (como WordPress), herramientas de gestión de relaciones con los clientes (como Hubspot o Salesforce) y plataformas de mensajería (como correos electrónicos o Slack).

Estas herramientas utilizan integraciones basadas en API y IA como servicio lo que permite añadirlos o eliminarlos cuando ya no se necesitan.

🎯 Seguridad y conformidad: Los proveedores de búsqueda como servicio invierten en funciones de seguridad y cumplimiento, como cifrado de datos, controles de acceso, control de uso compartido, autenticación y cumplimiento de SOC 2 Tipo 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 y PCI DSS.

🎯 Fiabilidad: Las plataformas de búsqueda como servicio están diseñadas para ofrecer una alta fiabilidad y tiempo de actividad, respaldadas por sólidos acuerdos de nivel de servicio (SLA). Los proveedores suelen utilizar sistemas redundantes, bases de datos distribuidas y herramientas de supervisión avanzadas para garantizar que el servicio siga disponible incluso durante periodos de mucho tráfico o fallos del sistema.

Está claro que la búsqueda como servicio es un modelo mejor que la creación de un motor de búsqueda propio, por razones de eficacia, coste, precisión y protección de datos. Eso no significa que no tenga sus retos.

Desafíos de la búsqueda como servicio

Los mayores retos de la búsqueda como servicio suelen ser internos. Por ejemplo, una buena búsqueda se basa casi por completo en datos de buena calidad. Si su organización no dispone de datos de calidad -datos estructurados, como una base de datos relacional o no estructurados, como los PDF, incluso la herramienta de búsqueda más potente no puede hacer mucho.

Antes de implantar la búsqueda como servicio, asegúrese de que sus datos están en orden. Considere reingeniería de procesos de empresa para organizar sus flujos de trabajo relacionados con los datos. Después, prevea y mitigue lo siguiente.

🚫 Exceso de personalización: Mientras diseñas la experiencia de búsqueda, puedes caer en la tentación de personalizar demasiado, como presentar demasiados resultados patrocinados u ordenar automáticamente por precio en lugar de por relevancia. Esto puede crear una experiencia de usuario frustrante.

Personalice sólo lo estrictamente necesario. Dé al usuario la opción de personalizar él mismo sus resultados.

🚫 Complejidad: A medida que su empresa crece, los usuarios buscarán consultas cada vez más complejas, incluidas palabras clave de cola larga, tareas de varios pasos o búsquedas entre proyectos.

Asegúrese de que su herramienta de búsqueda como servicio indexa en tiempo real, aprende de la experiencia y optimiza constantemente.

🚫 Expectativas de los usuarios muy altas: Los usuarios suelen esperar mucho más de lo que cualquier herramienta puede proporcionar, la búsqueda como servicio no es una excepción. Los usuarios esperan resultados de búsqueda instantáneos y perfectos, pero alcanzar ese nivel de precisión requiere afinar el sistema a lo largo del tiempo.

Por lo que respecta a los usuarios, hay que darles una formación exhaustiva para que sus expectativas sean realistas. Por lo que respecta al producto, asegúrese de que se realiza un ajuste constante.

🚫 Escalabilidad: En teoría, el modelo de software como servicio debería ofrecer un escalado dinámico ilimitado. En la práctica, sin embargo, puede depender de la fiabilidad y la infraestructura de su proveedor. Como resultado, el rendimiento del motor de búsqueda puede luchar para mantenerse al día con el aumento del volumen de datos y las consultas de los usuarios.

Hable de rendimiento y escalabilidad con su proveedor desde el principio. Además, simule los costes de escalado para sus niveles de crecimiento previstos y asegúrese de que se ajustan al presupuesto.

La búsqueda de respuestas lleva a ClickUp

Hoy en día, buscar algo es algo natural para cualquier persona. Tanto si se trata del restaurante más cercano como de ese comunicado de prensa que escribió en Documentos de Google, la búsqueda es la forma más habitual de encontrar algo.

Una empresa de éxito entenderá y facilitará este proceso a todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y proveedores.

ClickUp, la plataforma de productividad "todo en uno", incluye una potente función de búsqueda desde el primer momento. Con ClickUp, usted puede buscar a través de cualquiera de sus tareas, planes, documentos, usuarios, eventos, comentarios, y más para encontrar la información que necesita al instante.

¿Ha guardado algo fuera de ClickUp? No se preocupe. Integre su herramienta externa en ClickUp en cuestión de segundos y busque allí también No lo creerá hasta que lo vea. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo ¡!